Un mare in silenzio, al via la campagna digitale per valorizzare l'Alta Via della Liguria in tutte le stagioni È partita la nuova campagna promozionale digitale dedicata all'Alta Via dei Monti Liguri, l'itinerario escursionistico di 422 chilometri che attraversa l'intera regione da ponente a levante, in un viaggio tra costa ed entroterra, Alpi ed Appennini, mare e cielo. Un progetto di respiro internazionale, che valorizza l'Alta Via come destinazione per tutte le stagioni, ideale per chi cerca un viaggio lento, sostenibile e autentico, ma anche active e capace di sfidare i propri limiti. «Dopo aver sostenuto l'Alta Via dei Monti Liguri con una campagna promozionale internazionale e con risorse dedicate per oltre un milione di euro, continuiamo a investire sulla rete sentieristica regionale per rendere il nostro territorio sempre più fruibile per tutti. Si tratta di un impegno concreto che unisce turismo, sport e presidio del territorio, valorizzando le aree interne e creando nuove opportunità per i nostri borghi – dice Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria con delega all'Escursionismo e Tempo Libero – La manutenzione straordinaria dei tracciati e il loro costante miglioramento sono infatti la condizione necessaria per rendere la Liguria sempre più attrattiva e competitiva anche nel turismo outdoor». «Crediamo molto nel turismo outdoor perché la Liguria è un territorio da vivere a 360 gradi per 365 giorni all'anno – aggiunge l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – La campagna si sviluppa attorno al claim "Un mare di silenzio", con spot dedicati e una landing page sul portale turistico ufficiale lamialiguria.it.» I visitatori possono trovare proposte di viaggio pensate per tutte le tipologie di escursionisti: dai weekend rigeneranti di due giorni, fino alle due grandi traversate di dieci giorni ciascuna, per vivere l'esperienza completa del percorso. Accanto ai tradizionali canali di promozione social, la Regione ha puntato anche sulla piattaforma internazionale Outdooractive, punto di riferimento per il turismo outdoor in Europa e in particolare nell'area DACH (Germania, Austria, Svizzera). "Un mare di silenzio" (in dialogo con gli altri claim con cui la regione si presenta sul mercato turistico: "Il più bel mare d'Italia", "Un mare di borghi" e "Il mare verde di Liguria") vuol essere un riferimento alle peculiarità uniche dell'Alta Via, le quali permettono di vivere un'esperienza fuori dalle rotte più battute, invitando a un turismo lento, capace di godere del paesaggio, di ogni passo, di ogni scorcio vista mare. La campagna, sostenuta e realizzata dalla Regione in collaborazione con le Camere di Commercio e i GAL territoriali nell'ambito delle azioni previste dal Psr, parla quattro lingue – italiano, inglese, francese e tedesco – per intercettare un pubblico ampio e internazionale, dagli escursionisti esperti ai neofiti, fino alle famiglie, ai giovani e in generale ai viaggiatori attenti al turismo sostenibile

Best practice: il caso Emilia-Romagna e il progetto Agenzie Sicure”, in programma per giovedì 9 ottobre 2025 dalle ore 17 alle ore 18 presso la Sala Tiglio 1.\r

\r

Il dibattito metterà al centro il ruolo delle agenzie di viaggio nella tutela del turista, italiano e straniero, e come presidio di legalità, con un approfondimento dedicato alle best practice sviluppate in Emilia-Romagna, dove spicca il progetto “Agenzie Sicure”: un’iniziativa a cui hanno aderito le agenzie di viaggio che hanno scelto di iscriversi all’albo regionale dimostrando di possedere requisiti specifici quali anzianità, qualità del servizio, sostenibilità e una polizza assicurativa aggiuntiva, con l’obiettivo di garantire trasparenza e sicurezza ai viaggiatori.\r

Interventi\r

Intervengono diverse personalità istituzionali, consumatori e rappresentanti del settore, tra cui l’Assessora al Turismo, Commercio e Sport per l’Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, a conferma della rilevanza del tema trattato.\r

\r

“Le agenzie di viaggio - dichiara Massimo Caravita, presidente di Fiavet Emilia-Romagna e Marche - sono il punto di riferimento per chi cerca serietà e garanzie. In un mercato dove l’economia sommersa continua a sottrarre spazio e credibilità a chi lavora nel rispetto delle regole, il nostro compito è difendere la professionalità delle nostre imprese e offrire al viaggiatore la certezza di un’esperienza sicura e di qualità. Valorizzare il ruolo delle agenzie significa dare prospettiva a un settore che crea lavoro in tutta la filiera, tutela i consumatori e contribuisce in modo decisivo alla competitività e all’economia del nostro territorio”.\r

\r

Il convegno ha dunque l’obiettivo di rafforzare la cultura della legalità e promuovere un modello di turismo capace di generare fiducia e valore per il comparto e per il territorio, ponendo le basi per un settore sempre più sicuro e competitivo.","post_title":"Fiavet Emilia Romagna e Marche al Ttg di Rimini con un convegno su legalità e garanzia","post_date":"2025-09-26T08:11:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1758874298000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mapo Travel conferma la centralità del rapporto con le agenzie di viaggio e mette a segno una serie di iniziative dedicate alla formazione del trade.\r

«Dal 9 al 12 settembre abbiamo ospitato 30 agenti nel Salento. Un viaggio intenso tra la qualità delle strutture a marchio Mapo e la bellezza del territorio, tra esperienze enogastronomiche e l’ospitalità tipica della Puglia. Puntiamo da sempre su un prodotto Mare Italia in grado di garantire il giusto mix tra mare e cultura, e in questi giorni gli agenti hanno potuto toccare con mano i servizi e l’accoglienza che caratterizzano ogni nostra vacanza presso le nostre strutture in gestione» spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel.\r

Nel mese di ottobre il tour operator pugliese organizza un altro educational, questa volta dedicato all’Egitto classico, prodotto di punta del medio raggio, con 20 agenti in partenza dall’aeroporto di Ancona per sperimentare direttamente la crociera sul Nilo targata Mapo.\r

\r

Il meglio di Mapo World\r

Cresce anche la programmazione di MapoWorld, il brand Mapo dedicato al lungo raggio. Tra le mete più richieste del 2025 spiccano Giappone e Thailandia. Proprio per promuovere la destinazione Giappone, Mapo ha organizzato un roadshow, in collaborazione con Cathay Pacific e partner dmc, per incontrare le agenzie di viaggio nelle principali città italiane.\r

«La prima tappa di questo percorso che ci consentirà di confrontarci con gli agenti in tutta Italia è stata il 23 settembre a Torino. I nostri team specialist sono sempre al lavoro per costruire sartorialmente pacchetti e tour sulle esigenze dei clienti finali. Ed in questo il feedback degli agenti di viaggio è fondamentale. Programmi esclusivi e assistenza h24 gestita internamente sono i plus maggiormente apprezzati dai viaggiatori” aggiunge Fabrizio Celeghin, direttore commerciale di Mapo Travel.\r

Mapo Travel annuncia anche nuovi inserimenti nel team commerciale. Si tratta di Filippo Maria D’Amico per Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, di Vincenzo Moscariello per la Campania e di Ilaria Detto per la Lombardia.","post_title":"Mapo Travel, spazio alla formazione fra viaggi e roadshow","post_date":"2025-09-25T11:46:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758800810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497692","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' confermato per mercoledì, 12 novembre, l'annunciato passaggio di Ryanair alle carte di imbarco 100% digitali: qualche giorno più in là rispetto alla data del 3 novembre.\r

\r

«Per garantire una transizione priva di complicazioni verso le carte d’imbarco 100% digitali per i nostri clienti, effettueremo il passaggio a partire da mercoledì 12 novembre, tradizionalmente un periodo di viaggio leggermente più tranquillo dopo le vacanze di inizio novembre - spiega Dara Brady, cmo di Ryanair -. Il passaggio di Ryanair alle carte d’imbarco 100% digitali offrirà ai passeggeri un’esperienza di viaggio più veloce, smart e sostenibile, resa ancora più semplice grazie all'app myRyanair».\r

\r

Dal 12 novembre, quindi, i passeggeri non potranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea, ma dovranno invece utilizzare quella digitale generata nell’app “myRyanair” durante il check-in per poter salire a bordo del proprio volo.\r

\r

Questo rappresenta l’ultimo passo nella trasformazione digitale di Ryanair che ha già introdotto numerose funzionalità e iniziative all’interno della propria app per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri: tra queste ci sono, ad esempio, l'Order to seat (ordine per cibo e bevande direttamente dal proprio telefono e riceverli per primi); Live Flight Information: aggiornamenti in tempo reale su imbarco, gate e ritardi; Direct Disruption Updates: notifiche live dal Centro operativo Ryanair in caso di disservizi.\r

\r

Oggi, quasi l’80% dei 206 milioni di passeggeri della low cost irlandese utilizza già la carta d’imbarco digitale.","post_title":"Ryanair: dal 12 novembre le carte di imbarco saranno solo digitali","post_date":"2025-09-25T10:54:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758797642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per la nuova Palazzina Uffici di Aeroporti di Puglia all'aeroporto di Bari, realizzata riqualificando l’ex palazzina operativa di Enav. Un’operazione che rappresenta anche un segnale concreto di collaborazione tra istituzioni e un ulteriore passo nella strategia di crescita del sistema aeroportuale regionale.\r

\r

«Ogni singolo ambiente dell’aeroporto di Bari è prezioso - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile , ripreso da La Gazzetta del Mezzogiorno -. Grazie a questa riqualificazione abbiamo liberato circa 2.500 metri quadrati di uffici all’interno della aerostazione, che saranno messi a disposizione dei passeggeri. Continuiamo a crescere a doppia cifra e questo impone di valorizzare ogni metro quadro per rispondere in maniera adeguata ai flussi in costante aumento».\r

\r

«Finalmente avremo un’aerostazione dalla quale anche chi accompagna i viaggiatori potrà osservare da vicino gli aerei in decollo e in atterraggio. È prevista anche la realizzazione di una terrazza “eco-lounge”, un luogo pensato per vivere l’aeroporto non solo come area di transito ma come spazio da fruire».\r

Intanto prosegue il trend positivo per gli aeroporti pugliesi, che nel 2024 hanno toccato il record di 10,7 milioni di passeggeri, con un +10,6 % rispetto all’anno precedente. Bari ha superato quota 7,2 milioni (+12,4 %), Brindisi si è fermato a 3,3 milioni (+6,7 %) e il 'Gino Lisa' di Foggia ha registrato un incremento del 28%, arrivando a oltre 62mila viaggiatori.\r

Andamento positivo anche nel 2025: nei primi mesi dell’anno, gli scali hanno confermato crescite a doppia cifra, con Bari e Brindisi protagonisti di incrementi sia sul traffico domestico che su quello internazionale, e con Foggia che ha addirittura triplicato i volumi.\r

Il tutto si inserisce in una strategia di lungo periodo: con il Contratto di Programma 2024-2027 firmato da Enac e Aeroporti di Puglia, sono previsti investimenti per oltre 218 milioni di euro, destinati a consolidare il ruolo degli scali pugliesi come porta di accesso sempre più strategica per il Mediterraneo.","post_title":"Aeroporti di Puglia: taglio del nastro per la nuova palazzina uffici a Bari","post_date":"2025-09-25T10:37:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758796677000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497670","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Nel 2024 Miami ha accolto più di 28 milioni di visitori e ha generato più di 22 miliardi dal punto di vista economico: è la stagione più significativa di sempre. - inizia così la presentazione di Jennifer Haz, direttore Europa per marketing e comunicazione di Greater Miami & Miami Beach. -Miami è una destinazione leisure e business di importanza mondiale e la missione di Gmcvb è quella di generare la domanda di viaggio migliorando la qualità della vita dei residenti.\r

\r

«Sono tanti i visitatori che vengono a Miami e vogliamo che anche gli ospiti italiani tornino. L’Italia è un mercato chiave europeo per Miami: nel 2019 gli italiani sono stati 133 mila. Oggi non siamo ancora tornati ai numeri pre-pandemici e confidiamo nella crescita del vostro mercato grazie ai nuovi collegamenti aerei disponibili. Come il volo diretto di American Airlines da Roma inaugurato lo scorso giugno e il volo diretto Milano-Miami che verrà operato dalla compagnia a partire da marzo 2026. Lo stavamo aspettando da tempo e siamo convinti favorirà la crescita dei visitatori italiani. Nel 2025 l'Aeroporto Internazionale di Miami ha accolto un numero record di 55mln di passeggeri! Poi sono molto importanti le crociere: Port Miami, che continua a espandersi e a rinnovarsi, è la capitale mondiale delle crociere, perché è il punto di passaggio di tutte le navi: nell’anno è sbarcato a Miami il numero record di 8,2mln di passeggeri».\r

\r

Crescono anche i numeri dell’accoglienza: nei prossimi 3 anni apriranno 60 hotel e ci sarà una forte evoluzione. Nel Miami-Dade County si trovano oltre 500 hotels con 66mila camere. A Miami Beach le camere sono 22mila. Miami è riconosciuta come una delle capitali dei boutique hotel: con oltre 100 proprietà, molte delle quali si trovano in bellissimi edifici Art Deco degli anni '20, ricchi di fascino, carattere e storia.\r

\r

«Vogliamo che i turisti tornino a Miami per scoprire le nuove attrazioni e i nuovi hotel. Tra questi il Donatella: aperto a maggio e proprietà della compagnia che ha acquisito la Versace Mansion. È un hotel luxury esclusivo con 6 camere distribuite in 3 edifici; al centro c’è un ristorante per 170 persone, dove lo chef è napoletano. Stanno succedendo molte cose anche nel mondo della gastronomia. Abbiamo 15 ristoranti stellati Michelin: 14 hanno una stella, due L’Atelier de Joel Robuchon. Tanti i nomi di locali famosi. Questo settembre ha aperto l’attesissimo ristorante d’ispirazione latino-americana Amazónico.\r

\r

Nel 2024 Miami è stata la 3ª destinazione più cercata su Google e il suo Hard Rock Stadium è stato il 5° stadio più cercato. È infatti significativo quello che sta accadendo nel mondo dello sport: «All’inizio del 2026 si giocherà il match Inter-Miami presso il Miami Freedom Park – il nuovissimo stadio voluto dall’inter-Miami Sports Team - poi avremo la Fifa World Cup 2026. 7 partite elettrizzanti saranno ospitate all'Hard Rock Stadium. La destinazione si è già affermata come epicentro dello sport internazionale. Dalla Coppa del Mondo per club Fifa appena iniziata agli eventi annuali come il Capital One Orange Bowl, il Miami Open, la Maratona di Miami e una serie di tornei internazionali di successo all'orizzonte, Miami continua a dimostrarsi una calamita globale per lo sport a livello mondiale. - conclude Haz - Inoltre la Formula 1 ha esteso il contratto con Miami fino al 2041! Il Crypto.com Miami Grand Prix, che si tiene ogni anno a maggio, è un’occasione da non perdere! Miami è diventata una destinazione importante per lo sport 12 mesi all’anno e vogliamo che gli appassionati lo sappiano».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Miami, record di crescita e nuovi progetti di accoglienza, tra boutique hotels e sport","post_date":"2025-09-25T10:20:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758795637000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497646","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turisanda1924, brand di Alpitour World, è sponsor della nuova esposizione “M.C. Escher. Tra Arte e Scienza”, presentata oggi al Mudec di Milano. Un’iniziativa che conferma la volontà del marchio di rafforzare il proprio posizionamento nel turismo esperienziale, creando un ponte tra viaggio, cultura e scoperta.\r

\r

La mostra, che racconta l’opera dell’artista olandese capace di coniugare arte e scienza, diventa l’occasione per il brand più longevo del settore turistico di sottolineare il valore della contaminazione tra linguaggi diversi, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva non solo legata alla vacanza, ma anche al patrimonio culturale.\r

\r

Alpitour World con Turisanda1924 si impegna da anni a sostenere e promuovere le varie iniziative culturali ospitate al Mudec, creando così intrecci virtuosi con il territorio, e in particolar modo con Milano che, come commenta Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing officer di Alpitour World «ospita anche una delle nostre sedi, motivo in più per connettere culture e persone e ispirare nuovi modi di esplorare e comprendere il mondo».\r

\r

L’investimento in iniziative culturali risponde a una tendenza crescente del mercato: il viaggiatore contemporaneo, sempre più attento e alto-spendente, cerca esperienze che vadano oltre la semplice vacanza. Arte, scienza e viaggi diventano così tasselli di uno stesso racconto, in cui il brand turistico si fa promotore di valori e contenuti capaci di parlare a nuove generazioni di clienti.\r

\r

[caption id=\"attachment_497666\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Tommaso Bertini[/caption]\r

\r

«Questo nuovo progetto espositivo si inserisce nella cornice della partnership biennale tra Alpitour World con Turisanda1924 e 24 ORE Cultura, nata per valorizzare il viaggio come strumento di conoscenza, scoperta e trasformazione personale» ha dichiarato Tommaso Bertini.\r

\r

La collaborazione con il Mudec non rappresenta un’azione isolata, ma si inserisce in una visione di lungo periodo. Alpitour World ha infatti al suo attivo diverse partnership con istituzioni culturali di alto profilo, come leva per consolidare la propria identità e differenziarsi nel mercato.\r

\r

«Come i mondi possibili di Escher invitano a superare le apparenze, così il viaggio, nella visione di Turisanda1924 - commenta Bertini - rappresenta un'opportunità per rimettere in discussione il proprio punto di vista, aprirsi al nuovo e ritrovare il piacere della scoperta».\r

\r

La mostra “M.C. Escher. Tra Arte e Scienza” è visitabile al Mudec di Milano, in via Tortona 56, a partire dal 25 settembre 2025 all'8 febbraio 2026. Un’occasione per il pubblico di avvicinarsi a uno degli artisti più affascinanti del Novecento e, al contempo, per Alpitour World di ribadire il valore del viaggio come esperienza culturale a 360 gradi.","post_title":"Alpitour World e Turisanda1924 sponsor della mostra di Escher al Mudec","post_date":"2025-09-24T15:18:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["alpitour-world"],"post_tag_name":["Alpitour World"]},"sort":[1758727080000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497625","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Msc Yacht Club arriva su Msc Poesia. Nell’ambito di uno dei più importanti interventi di rinnovamento mai realizzati nella storia della compagnia, la nave offrirà ora i ristoranti tematici quali il Butcher’s Cut e Kaito Sushi Bar, l’All-Stars Sports Bar, una rinnovata Msc Aurea Spa e una palestra potenziata, Msc Gym Powered by Technogym.\r

\r

Gli ospiti che saranno a bordo di Msc Poesia per la stagione inaugurale in Alaska potranno esplorare per la prima volta la maestosità dell’\"Ultima Frontiera\" con itinerari che includono Ketchikan, Icy Strait Point, Tracy Arm e Juneau (Alaska), oltre a Victoria (Columbia Britannica, Canada). A ogni scalo saranno disponibili numerose escursioni: dalle degustazioni gastronomiche alle avventure nella natura incontaminata, fino alle uscite in mare alla ricerca della fauna locale.\r

Alla scoperta dell'Alaska\r

«Sono entusiasta di annunciare che Msc Poesia porterà il suo nuovo volto in Alaska, offrendo agli ospiti un’esperienza senza precedenti a bordo dell’Msc Yacht Club. Questo intervento di rinnovamento rappresenta un passo importante nella nostra visione di crociere di lusso all inclusive, combinando comfort esclusivo, servizi personalizzati e destinazioni straordinarie. Sono certo che l’Alaska con i suoi paesaggi spettacolari, diventerà una delle mete più affascinanti per i nostri ospiti, il tutto arricchito dal comfort e dal lusso dell’Msc Yacht Club» ha dichiarato Leonardo Massa, vice president Southern Europe di Msc Crociere.\r

\r

Msc Poesia navigherà anche attraverso i canali mozzafiato dell’Inside Passage lungo la costa sud orientale dell’Alaska. A tutto ciò si aggiunge anche la possibilità di poter prenotare questo viaggio con il nuovo Msc Yacht Club per godere di un’esperienza esclusiva e all inclusive, con servizio maggiordomo e concierge 24 ore su 24, suite spaziose ed elegantemente arredate e accesso a un’oasi privata di servizi: ristorante dedicato, lounge, solarium riservato con idromassaggi, ristorante con grill e bar.","post_title":"Msc Poesia in Alaska con il nuovo Yacht Club","post_date":"2025-09-24T13:48:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758721681000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Esperienza internazionale, visione strategica e radicamento nel territorio: Federico Scaramucci, imprenditore turistico di lunga esperienza, ha costruito negli anni un percorso che unisce impresa, promozione e rappresentanza del settore e oggi sceglie di candidarsi alle elezioni regionali 2025 con il Partito Democratico, a sostegno di Matteo Ricci presidente, con l’obiettivo di valorizzare il turismo come motore economico e sociale e di affrontare nodi cruciali come sanità, trasporti, università e infrastrutture.\r

\r

Come mai ha deciso di candidarsi e quali sono le priorità che intende portare in Regione?\r

\r

Ho 45 anni e da tanti anni lavoro nel turismo e nel mondo produttivo. Ho deciso di candidarmi perché credo che la Regione abbia bisogno di una rappresentanza concreta, vicina al lavoro, alle imprese e ai cittadini, che ogni giorno affrontano disagi legati alla sanità, ai trasporti e alla carenza di infrastrutture.\r

\r

Guardando al suo percorso, quali esperienze e tappe della sua carriera ritiene più significative per questo cammino politico?\r

\r

Sono general manager e direttore tecnico di Raffaello Travel Group, un gruppo che gestisce diverse attività nel turismo: agenzie di viaggio, tour operator, strutture ricettive, cicloturismo e outdoor. Presiedo Inside Marche Live, l’associazione dei tour operator incoming più rappresentativa della regione. Ho studiato in Italia e all’estero, viaggiato molto e sviluppato relazioni nazionali e internazionali. Questo mi ha permesso di conoscere realtà diverse e di avviare imprese a 360° nel turismo. Ho capito che le Marche hanno grandi potenzialità inespresse: possiamo essere la regione del buon vivere e dell’innovazione, ma serve una Regione attrattiva e non una che si accontenta.\r

\r

Se dovesse riassumere in 5 parole la sua proposta politica, quali sceglierebbe?\r

\r

Analizzare, condividere, valorizzare, innovare, programmare.\r

Le Marche sono la terzultima regione per arrivi di turisti stranieri: occorre valorizzare l’entroterra, i borghi, la costa, la cultura e l’enogastronomia. L’Atim, per come è stata strutturata, si è dimostrata un fallimento: servono strumenti concordati con gli operatori. Per rilanciare il settore bisogna investire su un osservatorio del turismo con dati certi, ricostruire una governance partecipata, riequilibrare i flussi tra costa e aree interne, puntare su formazione, innovazione e qualità ambientale, programmare insieme agli operatori con una visione pluriennale.\r

\r

Quali sono le principali sfide e criticità che si ritroverà a fronteggiare?\r

\r

Dobbiamo garantire a ogni cittadino, ovunque viva, l’accesso alla sanità pubblica e a un sistema di trasporti moderno. Le Marche non sono purtroppo accessibili: basta chiedere a chi viene per turismo o lavoro. Serve contrastare la chiusura dei servizi sanitari e potenziare la medicina territoriale, investire in mobilità interna (strade e trasporto pubblico) e in infrastrutture digitali, come la banda larga che in alcuni luoghi ancora manca. Occorre sostenere le nostre università, in primis quella di Urbino, e rafforzare il legame con le imprese.\r

\r

Il turismo per lei non è solo un settore economico, ma anche un motore sociale e culturale. In che modo la politica può trasformarlo in un volano di crescita per tutta la comunità?\r

\r

Il turismo è un’attività complessa, con molte implicazioni. Negli ultimi anni non lo si è considerato un vero motore di sviluppo economico, dopo la manifattura. Non faccio promesse, ma mi prendo impegni: rappresentare un territorio, chi ci lavora e chi lo ama, significa coinvolgere persone che ogni giorno fanno impresa. Noi abbiamo esperienza da vendere.\r

\r

Spesso ha parlato di sostenibilità, innovazione digitale e partecipazione delle comunità locali. \r

\r

Sì, serve innanzitutto un’identità: le Marche oggi non sono conosciute. Quando incontro colleghi all’estero, questo emerge subito. Poi, quando le persone vengono, restano affascinate e tornano: i repeater sono tanti.\r

Dobbiamo farci conoscere meglio, soprattutto a livello internazionale.\r

\r

Lei conosce bene sia il mondo delle imprese sia quello delle comunità locali: come immagina un dialogo più forte e costruttivo tra tessuto produttivo e istituzioni?\r

\r

Un dialogo costruttivo nasce dal riconoscere interessi comuni: sviluppo economico, qualità della vita, opportunità per le nuove generazioni. Le imprese portano innovazione e lavoro; le istituzioni rappresentano i cittadini e hanno il compito di orientare lo sviluppo.\r

Per questo servono tavoli permanenti di confronto tra imprese, enti locali e società civile, condividendo bisogni e progetti. Serve co-progettare iniziative nella formazione, nella transizione ecologica e nelle infrastrutture digitali, dove la collaborazione pubblico-privato può generare valore. Serve mettere al centro giovani e sostenibilità, terreni comuni su cui costruire il futuro.\r

Così il dialogo non resta un atto formale, ma diventa un processo continuo che rafforza competitività e coesione sociale.\r

\r

","post_title":"Federico Scaramucci alle Regionali: “Turismo, competenza ed energia per le Marche”","post_date":"2025-09-24T12:48:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1758718120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497605","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volonline group continua a investire nella formazione. Il \"sales and product board event\" si è svolto in crociera sul Nilo. Un momento di incontro e di confronto tra tutti i direttori delle business unit, della rete vendita e di alcuni product manager del gruppo guidato da Luigi Deli, founder e ceo.\r

\r

Tra i protagonisti dell’evento Teorema Vacanze, che ha annunciato le novità per il prossimo autunno/inverno e per Pasqua e ponti di primavera 2026 e confermato la crescita.\r

\r

«Con l’acquisto nel 2022 del marchio Teorema, abbiamo lanciato una sfida: quella di portare in azienda un brand ancora noto e apprezzato dal mercato senza snaturarlo nei valori, ripartendo dalle destinazioni per le quali è stato leader in passato, rivestendolo di un ruolo specifico e arricchendolo del nostro know-how tecnologico. Il posizionamento di Teorema Vacanze in Volonline Group è stato fin dall’inizio quello di offrire alle agenzie di viaggio pacchetti di proposte basate su un prodotto selezionato e testato. Dal 2022 a oggi, la crescita di teorema Vacanze è stata costante, conquistando una fetta di mercato sempre più ampia. E anche quest’anno i numeri lo confermano: dal 1° gennaio al 15 settembre la crescita del prenotato sfiora il 58% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre abbiamo superato del 15% il fatturato di tutto il 2024. Il target della clientela è prettamente composto da adulti, coppie e gruppi di amici, mentre solo l’8% di tutti i clienti prenotati appartiene al target famiglia» commenta Deli.\r

Egitto sul podio\r

«Il podio dei prodotti e destinazioni più vendute in questo lasso di tempo è occupato al primo e secondo posto dall’Egitto, con la crociera sul Nilo e i soggiorni sul Mar Rosso; seguono i tour in Europa, le diverse mete nel Mediterraneo e nell’Oceano Indiano, poi il lungo raggio con Stati Uniti, Caraibi, Oriente - aggiunge Luca Frolino, brand manager di Teorema Vacanze -. Per la stagione invernale lanceremo anche delle nuove destinazioni, come Kenya con soggiorni e safari e la Giamaica».\r

\r

Per l’alta stagione invernale, Teorema Vacanze ha già contrattualizzato 2.500 posti volo per destinazioni che spaziano dagli Emirati Arabi a Istanbul e Marrakech, da New York all’Oceano Indiano, dall’Estremo Oriente a Messico e Repubblica Dominicana.\r

\r

«Per la programmazione invernale, abbiamo 50 tour a conferma immediata, 2.000 posti volo da Milano, Roma, Napoli e Bari per il Mar Rosso, con la novità del volo diretto da Bologna. Per Pasqua e ponti di primavera, abbiamo già opzionato mille posti per diverse destinazioni e contiamo di uscire con tutto il prodotto entro fine mese» conclude Francesca Romeo, operation manager di Teorema Vacanze.","post_title":"Teorema Vacanze, volume delle prenotazioni a +58%","post_date":"2025-09-24T11:37:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758713847000]}]}}