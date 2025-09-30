Turismo e territorio in rete: il progetto Green Community al Buy Tuscany Il turismo sostenibile è stato il tema protagonista dell’apertura del Buy Tuscany 2025, con il convegno ‘Turismo sostenibile e territorio in rete – Presentazione dei prodotti turistici del progetto Green Community‘, svoltosi al Garden Toscana Resort di San Vincenzo a Livorno. L’incontro, moderato dalla giornalista di turismo Claudiana Di Cesare per Travel Quotidiano e Italiabsolutely, ha rappresentato la conclusione ufficiale del progetto ‘Green Community – Viaggia a ritmo della natura‘, offrendo una vetrina sui nuovi prodotti ecoturistici e sull’evoluzione dell’offerta regionale. La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali di Antonella Cucinotta, assessora del Comune di San Vincenzo, e Cristiano Pullini, assessore al turismo del Comune di Castagneto Carducci, capofila della Comunità d’Ambito. Entrambi hanno sottolineato il valore della coesione territoriale e della sostenibilità come leve strategiche per l’accoglienza. È poi intervenuto Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, che ha ricordato come il ruolo delle destinazioni non sia solo quello di attrarre flussi, ma di garantire «un modello innovativo, diffuso e capace di coniugare crescita economica e tutela delle comunità locali».

Il cuore dell’evento è stato la presentazione dei risultati del progetto Green Community Costa degli Etruschi, coordinato da Cooperativa Itinera. Laura Giuliano, vicepresidente di Itinera, ha illustrato le tappe del percorso: «Dalla mappatura delle esperienze alla condivisione della Carta dei valori, dalla rete di oltre 50 operatori alla co-progettazione di 15 prodotti ecoturistici. Un lavoro che ha coinvolto direttamente il territorio e che oggi consegna strumenti concreti di promozione». Il cicloturismo è stato invece protagonista dell’intervento di Marco Pavoletti, consulente della Comunità d’ambito Costa degli Etruschi, che ha presentato l’itinerario Gran Tour Costa Etrusca: «Un percorso gravel di circa 380 km che collegherà 200 tracciati locali, integrando la mobilità sostenibile bici+treno e valorizzando borghi, siti archeologici e aree naturalistiche. Sarà un asset strategico per diversificare l’offerta oltre il balneare». Valentina La Salvia di Itinera, ha quindi raccontato il coinvolgimento e coordinamento della filiera in tutte le fasi del progetto, anche nella narrazione visiva, veicolata grazie alla produzione di un video che «ha dato vita a un racconto fatto di immagini per trasmettere le emozioni e i valori del progetto, restituendo la vera anima dell’esperienza». Con il catalogo, lo spot video e la piattaforma digitale dedicata, i 15 prodotti ecoturistici della Green Community Costa degli Etruschi sono ora pronti a dialogare con buyer e viaggiatori, consolidando il posizionamento della destinazione come modello di turismo diffuso, sostenibile e innovativo, come ha raccontato anche Luca Carnesecchi, managing director di Italia Highlights: «Più di 40 esperienze di 30 aziende sono diventate pacchetti turistici strutturati – dai green weekend alle proposte per team building – con trend che spaziano dal forest bathing al barefooting, dal food foraging alle cooking class. È un’offerta pensata per viaggiatori indipendenti, i gruppi e il segmento corporate». Maria Paola De Rosa, head of trade sales di Trenitalia, ha infine portato il contributo sulla mobilità sostenibile, integrata e multimodale: «La Costa degli Etruschi è oggi servita da collegamenti AV, Intercity e regionali, integrati con servizi intermodali come Etruschi Line, Elba Link e Argentario Link. Il treno è una scelta concreta per ridurre emissioni e rendere più accessibile il territorio».



Spazio anche alle partnership internazionali, con gli interventi di Guy Saunders (Luxury raid travel), Francesca Pozzan (Itinarrando – La tua avventura a portata di zaino) e Gianluigi Puiè (Team building natura), che hanno sottolineato l’apertura della Costa degli Etruschi alla proposta di esperienze per mercati domestici ed esteri, confermando come la sostenibilità sia ormai un elemento imprescindibile delle strategie turistiche, da tradurre in reti di collaborazione, innovazione e valorizzazione del territorio. Foto copertina da Toscana Promozione Turistica Condividi

