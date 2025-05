Trapani pronta ad ospitare 18 buyer turistici internazionali per un tour conoscitivo In arrivo a Trapani diciotto operatori turistici internazionali e un gruppo di giornalisti di stampa nazionale specializzata per conoscere le opportunità e le tante esperienze turistiche che si possono fare nella provincia di Trapani. Il tour – che inizierà l’8 e si concluderà il 12 maggio – è organizzato dal Distretto turistico della Sicilia Occidentale allo scopo non solo di promuovere la destinazione West Sicily e far conoscere ed apprezzare le esperienze più “spendibili” ad operatori provenienti da diversi Paesi europei e anche dal Canada, ma anche e soprattutto per dare agli operatori locali la possibilità di presentare la variegata offerta dei servizi nei classici incontri B2B e workshop di settore. I buyers internazionali, selezionati grazie alle relazioni strette in questi anni con agenzie specializzate durante le più importanti fiere italiane ed estere, provengono da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia Belgio, Regno Unito, Belgio, Croazia e Canada. “Questa è una delle iniziative che il Distretto ha avviato in qualità di DMC. Sarà una occasione importante non solo per promuovere il territorio ma anche e soprattutto per creare un significativo momento commerciale di scambio tra buyers internazionali e operatori locali, frutto di tante relazioni acquisite nel corso degli anni – ha dichiarato la presidente del Distretto turistico Rosalia D’Alì “Sarà anche una occasione di promozione della nostra provincia, fatta “in casa” e a costo zero per i nostri operatori he continuiamo a sostenere, puntando sulla valorizzazione delle tante eccellenze che fanno di questo territorio un luogo sempre più richiesto da italiani e stranieri. Programmi Sono previsti tre programmi paralleli con tour che abbracciano tutta la provincia e consentono di fare esperienze legate al turismo outdoor, well-being e green tourism. Un gruppo si concentrerà nella zona di Castellammare, Segesta, Calatafimi, San Vito Lo Capo e Buseto; un altro su Trapani, Erice, Valderice, Custonaci, Paceco e Misiliscemi e il terzo sull’area Mazara, Marsala, Gibellina e Salemi. La giornata di venerdì sarà dedicata alla commercializzazione dei servizi: si terranno workshop e incontri B2B nei quali i 18 buyers incontreranno i tanti operatori di strutture ricettive e aziende turistiche che hanno partecipato all’avviso pubblico accogliendo con entusiasmo la proposta del Distretto che consentirà un’azione diretta di contatto solitamente possibile solo nelle fiere di settore. Gli incontri si terranno nella struttura ricettiva di Baglio Oneto Resort di Marsala, grazie alla disponibilità del proprietario Elio Palmeri, componente del cda del Distretto. La giornata proseguirà con una visita alle saline Ettore Infersa di Marsala e con una cena di benvenuto nell’isolotto di Mothia. Saranno quindi diversi i momenti per far conoscere il territorio e incentivare connessioni commerciali e di scambio utili a creare un contatto diretto tra la domanda e l’offerta volto alla promozione specifica di strutture ricettive, servizi ed esperienze possibili nella provincia di Trapani. Per i giornalisti di importanti testate nazionali – che arriveranno venerdì 9 maggio e ripartiranno lunedì 12 – è stato organizzato un tour parallelo dal titolo “Da Gibellina, capitale dell’arte contemporanea 2026 alla scoperta di Trapani, Erice e delle saline.” Il programma prevede una visita a Gibellina, ai musei e al Cretto di Burri, al Parco archeologico di Segesta, alle saline di Trapani e Marsala, alla città di Trapani e al borgo di Erice. Condividi

Senza questo scambio e senza la vita quotidiana dei quartieri, le città perdono la loro anima e il fascino autentico della dolce vita, tanto apprezzato nel mondo – conclude la Fabri.” [post_title] => Confindustria Alberghi a fianco di Firenze sugli affitti brevi [post_date] => 2025-05-07T14:16:56+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746627416000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489973 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In arrivo a Trapani diciotto operatori turistici internazionali e un gruppo di giornalisti di stampa nazionale specializzata per conoscere le opportunità e le tante esperienze turistiche che si possono fare nella provincia di Trapani. Il tour - che inizierà l’8 e si concluderà il 12 maggio - è organizzato dal Distretto turistico della Sicilia Occidentale allo scopo non solo di promuovere la destinazione West Sicily e far conoscere ed apprezzare le esperienze più “spendibili” ad operatori provenienti da diversi Paesi europei e anche dal Canada, ma anche e soprattutto per dare agli operatori locali la possibilità di presentare la variegata offerta dei servizi nei classici incontri B2B e workshop di settore. I buyers internazionali, selezionati grazie alle relazioni strette in questi anni con agenzie specializzate durante le più importanti fiere italiane ed estere, provengono da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia Belgio, Regno Unito, Belgio, Croazia e Canada. “Questa è una delle iniziative che il Distretto ha avviato in qualità di DMC. Sarà una occasione importante non solo per promuovere il territorio ma anche e soprattutto per creare un significativo momento commerciale di scambio tra buyers internazionali e operatori locali, frutto di tante relazioni acquisite nel corso degli anni - ha dichiarato la presidente del Distretto turistico Rosalia D’Alì “Sarà anche una occasione di promozione della nostra provincia, fatta “in casa” e a costo zero per i nostri operatori he continuiamo a sostenere, puntando sulla valorizzazione delle tante eccellenze che fanno di questo territorio un luogo sempre più richiesto da italiani e stranieri. Programmi Sono previsti tre programmi paralleli con tour che abbracciano tutta la provincia e consentono di fare esperienze legate al turismo outdoor, well-being e green tourism. Un gruppo si concentrerà nella zona di Castellammare, Segesta, Calatafimi, San Vito Lo Capo e Buseto; un altro su Trapani, Erice, Valderice, Custonaci, Paceco e Misiliscemi e il terzo sull’area Mazara, Marsala, Gibellina e Salemi. La giornata di venerdì sarà dedicata alla commercializzazione dei servizi: si terranno workshop e incontri B2B nei quali i 18 buyers incontreranno i tanti operatori di strutture ricettive e aziende turistiche che hanno partecipato all’avviso pubblico accogliendo con entusiasmo la proposta del Distretto che consentirà un’azione diretta di contatto solitamente possibile solo nelle fiere di settore. Gli incontri si terranno nella struttura ricettiva di Baglio Oneto Resort di Marsala, grazie alla disponibilità del proprietario Elio Palmeri, componente del cda del Distretto. La giornata proseguirà con una visita alle saline Ettore Infersa di Marsala e con una cena di benvenuto nell’isolotto di Mothia. Saranno quindi diversi i momenti per far conoscere il territorio e incentivare connessioni commerciali e di scambio utili a creare un contatto diretto tra la domanda e l’offerta volto alla promozione specifica di strutture ricettive, servizi ed esperienze possibili nella provincia di Trapani. Per i giornalisti di importanti testate nazionali - che arriveranno venerdì 9 maggio e ripartiranno lunedì 12 – è stato organizzato un tour parallelo dal titolo “Da Gibellina, capitale dell’arte contemporanea 2026 alla scoperta di Trapani, Erice e delle saline.” Il programma prevede una visita a Gibellina, ai musei e al Cretto di Burri, al Parco archeologico di Segesta, alle saline di Trapani e Marsala, alla città di Trapani e al borgo di Erice. [post_title] => Trapani pronta ad ospitare 18 buyer turistici internazionali per un tour conoscitivo [post_date] => 2025-05-07T11:57:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746619032000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489968 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’assemblea dei soci di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2024, che segna, per la seconda volta nella sua storia, un risultato economico d’esercizio positivo, con un consolidamento dei volumi di traffico oltre il milione di passeggeri e con l’avvio di nuovi investimenti. Il bilancio 2024 riporta un valore della produzione di circa 15 milioni di euro; un Ebitda di 900 mila euro ed un utile d’esercizio di 149 mila euro. Risultati positivi anche per la partecipata Tafs che ha chiuso l’esercizio 2024 con un utile di oltre 380 mila euro. Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, oltre ad aver rimarcato nuovamente il ruolo sociale dello scalo, ha rappresentato in assemblea i risultati dell’esercizio 2024, caratterizzato dalla chiusura per circa un mese per lavori di ammodernamento delle infrastrutture di volo, e da una flessione del traffico rispetto alla precedente annualità, incrementata dalla chiusura per incendio di Fontanarossa. Vengono confermate le risultanze sul fondamentale ruolo di volano economico territoriale dell’attività aeroportuale, traducibile in oltre € 300 milioni annui di valore aggiunto. “Anche i risultati di questo bilancio – ha sottolineato il consiglio di amministrazione - sono un traguardo che ci dà grande soddisfazione e ci gratifica per il costante lavoro svolto, con l’obiettivo, tra gli altri, del non semplice risanamento economico dello scalo per giungere, nel corso del 2025-2026 anche ad una importante quanto indispensabile riqualificazione infrastrutturale. Un risultato per il quale il management è intervenuto su numerosi asset, con l’imprescindibile supporto del nostro azionista di maggioranza il governo della regione Siciliana”. [post_title] => Aeroporto di Trapani: risultato positivo. Oltre il milione di passeggeri [post_date] => 2025-05-07T11:44:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746618256000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489959 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_233078" align="alignleft" width="300"] Nell'immagine Cayo Levantado, nella Repubblca Dominicana[/caption] Il turismo nella Repubblica Dominicana continua a registrare una crescita sostenuta, con 1.020.646 visitatori nel solo mese di aprile, pari a un aumento del 7% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Lo ha riferito il ministro del turismo, David Collado , presentando per la prima volta i dati statistici del settore da Santiago de los Caballeros . Il funzionario ha osservato che l'arrivo di 1.020.646 visitatori ad aprile rappresenta un aumento del 7% rispetto allo stesso mese del 2024, del 18% rispetto al 2023 e del 55% rispetto al 2019. Il ministro Collado ha inoltre affermato che nei primi quattro mesi di quest'anno il Paese ha ricevuto 4.369.288 visitatori, un altro record nella storia del turismo dominicano. "Ciò significa che quei 4.369.288 visitatori rappresentano un aumento del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, del 17% rispetto al 2023 e del 50% rispetto al 2019. Ditemi che non sono cifre storiche", ha affermato. Dei 4.369.288 visitatori, ha aggiunto, 3.069.832 sono arrivati ​​via aerea e 1.299.456 via mare. Ha indicato che la classifica degli arrivi via aerea, nel periodo gennaio-aprile, è guidata dall'aeroporto di Punta Cana con il 64%, seguito da Las Américas con il 19%, Cibao con il 9%, Puerto Plata con il 6% e La Romana con il 2%. [post_title] => Repubblica Dominicana in crescita. Ad aprile più di 1 milione di visitatori [post_date] => 2025-05-07T11:31:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746617477000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per Euroflora 2025 bilancio più che positivo con 400 espositori, 154 giardini, 254 concorsi e 200mila presenze in undici giorni. «Abbiamo colto la sfida del ritorno nella sede originaria, - afferma Mauro Ferrando, presidente Porto Antico di Genova - profondamente trasformata grazie al progetto di Renzo Piano, con il debutto a fini espositivi dell’arena centrale del Palasport e delle aree del futuro parco urbano di piazzale Kennedy. Abbiamo osato scegliendo un progetto, realizzato dall’architetto Matteo Fraschini del gruppo Urges Valagussa, ad alta sostenibilità caratterizzato da allestimenti in materiale altamente riciclabile, legno e cartone, rispettosi di tutte le normative di sicurezza attuali. Più di tutto abbiamo voluto proporre un Euroflora ricca di contenuti innovativi e di interattività. Un ulteriore elemento di soddisfazione riguarda la mobilità, anche nei momenti di maggior affluenza il traffico è stato scorrevole grazie alla scelta di indirizzare i visitatori verso i mezzi di trasporto collettivi, dai treni ai bus turistici e alle navette gratuite di collegamento». Tra le novità dell’edizione 2025 un ruolo preponderante l’ha avuto l’interattività con 150 eventi in programma. Impegnativo il programma dei concorsi svolti, - 254 tra concorsi d’onore, tecnici ed estetici valutati da un team di 155 persone, di cui 105 giurati italiani e stranieri, 8 responsabili di area e 35 segretari di giuria, affiancati dai 7 membri del comitato scientifico. E’ stata illustrata da Luca Sabatini, data scientist di Regione Liguria, la ricerca Euroflora 2025 condotta attraverso 1.339 interviste face-to-face tra il 24 aprile e il 4 maggio, con un margine di errore campionario pari a ±2,7%. L’analisi restituisce un quadro dettagliato e affidabile del profilo dei visitatori, delle loro opinioni e del livello di soddisfazione complessivo rispetto all’esperienza vissuta. Il pubblico si conferma maturo, con un’età media di 49,7 anni, e caratterizzato da un’elevata mobilità: il 37,6% dei partecipanti, infatti, proviene da fuori regione. Si segnala anche una buona capacità attrattiva verso nuovi pubblici, con il 45,4% di visitatori alla loro prima partecipazione all’evento. Il voto medio assegnato all’esperienza generale è 4,1 su 5, un dato che testimonia la qualità percepita dell’evento, con una quota di soddisfatti (voti 4 o 5 su 5) pari al 79,3%. Inoltre, il 78,5% dei partecipanti si è detto disposto a raccomandare Euroflora, mentre l’86,5% ha dichiarato la volontà di partecipare anche a future edizioni. I giovani sono i protagonisti di una nuova fruizione dell’evento. L’approfondimento generazionale rivela come la fascia più giovane abbia mostrato un interesse crescente verso l’evento, con una soddisfazione (88,4%) e una propensione a ritornare (88,9%) decisamente superiori alla media. Questo si accompagna a una forte disponibilità a promuovere l’evento attraverso canali digitali e social media, diventando così ambasciatori spontanei della manifestazione tra coetanei e follower. Degno di nota anche l’interesse verso le attività collaterali: il 10,9% del pubblico ha partecipato ad eventi paralleli, rivelando un’attenzione crescente verso un’offerta culturale e formativa integrata. «Euroflora, nella sua rinnovata edizione nel waterfront genovese ha saputo rendere la nostra regione protagonista a livello nazionale e internazionale – aggiunge il presidente della regione Liguria, Marco Bucci - Abbiamo mostrato il meglio del nostro territorio, la sua identità, la sua sostenibilità e la sua ospitalità. Come è emerso anche dai dati sulle presenze turistiche che hanno ‘invaso’ la nostra città e la nostra regione, creando un magnifico effetto “fuori salone”. La Liguria c’è, cresce, accoglie e si fa ammirare. Ed Euroflora è stata la prova concreta di quanto si può fare collaborando insieme e di quanto il nostro territorio abbia da offrire». «Rispetto dell'ambiente, biodiversità e tecnologia hanno infatti scandito il ritmo dei tantissimi eventi e focus – commenta il sindaco ff di Genova Pietro Piciocchi - guidando i visitatori in un percorso ricco di curiosità e di punti di vista panoramici. Grande attenzione all'uso di materiale di riciclo e al riutilizzo delle piante in città e nei municipi, tanto che in questo senso Euroflora continua in permanente abbellendo i vari angoli di Genova dove nei prossimi giorni tantissime piante troveranno una collocazione, arricchendo e rinnovando il nostro verde pubblico». «I risultati ottenuti dall'edizione di quest'anno di Euroflora, sia in termini numerici di visitatori sia in termini di soddisfazione da parte di pubblico ed espositori, testimoniano la grande riuscita dell'evento dalla duplice identità florovivaistico internazionale ed espressione profonda dell’identità ligure – sottolinea l’assessore regionale al turismo della Liguria Luca Lombardi - La tendenza turistica crescente degli ultimi anni è la ricerca di autenticità, bellezza e paesaggi da vivere, elementi celebrati da Euroflora in maniera impeccabile». «Un grande evento internazionale che ha animato non solo l’area espositiva del Waterfront di Levante ma tutta la nostra città per un viaggio floreale che ha coinvolto strade e piazze ma anche parchi, ville e palazzi storici mettendone in risalto l’unicità e le meravigliose sfaccettature creando un’atmosfera davvero unica - dichiara l’assessore al turismo e marketing territoriale, Alessandra Bianchi - Genova, città Best in Travel 2025, si conferma una delle mete più apprezzate dai turisti di tutto il mondo ed eventi come Euroflora, che richiamano in città tantissimi visitatori, ci permettono di continuare a crescere come destinazione e, allo stesso tempo, di destagionalizzare i flussi preservando il nostro patrimonio e andando incontro ad un turismo sostenibile». [post_title] => Genova Euroflora 2025, bilancio positivo con 200 mila presenze [post_date] => 2025-05-07T11:27:40+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746617260000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489944 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eventi nomadi è un progetto nato nel 2018 allo scopo di contribuire a superare il turismo tradizionale, per trasformarlo in un'esperienza di scoperta e impatto sociale positivo: un turismo sostenibile e responsabile che sia lento, rispettoso delle culture locali e attento all'ambiente. «Non facciamo turismo. Scopriamo storie, mondi, persone, culture e creiamo momenti di condivisione", secondo la filosofia del "social impact travel"». È il potente manifesto di Eventi Nomadi, progetto nato grazie all’impegno di Ivana Paolucci , con oltre 30 anni di esperienza professionale maturata presso importanti tour operator - che oggi lo rilancia grazie anche al supporto del bando della regione Lazio per l’autoimprenditorialità femminile e giovanile, co-finanziato dal fondo sociale europeo plus 2021-2027. Un viaggiatore, non più un semplice turista, bensì un esploratore responsabile ma anche curioso, pronto a immergersi in maniera lenta, coinvolgente e autentica nelle culture locali, creando connessioni, non solo per scoprirne il patrimonio culturale e ambientale. «Dopo trent'anni nel turismo tradizionale, dal disagio che provavo è nata l'urgenza di trovare una via alternativa all'overtourism e ricostruire un rapporto autentico tra viaggiatori e comunità ospitanti - spiega Ivana Paolucci, fondatrice del progetto - Sono partita da me per immaginare le persone a cui rivolgermi: spiriti nomadi desiderosi di esplorare e instaurare uno scambio alla pari con la cultura locale, per supportarla ed essere agenti di cambiamento. Il focus non è più la destinazione, ma la relazione che si crea con i luoghi e i suoi abitanti, portatori unici di storie. Ogni viaggio diventa così un'opportunità per scoprire se stessi attraverso il mondo delle persone che si incontrano, creando ricordi indelebili e una nuova visione». Eventi nomadi, nel proporre esperienze progettate per ridurre al minimo l'impatto ambientale e sociale, e selezionando partner eco-friendly, propone due linee di prodotto, In piccoli gruppi di massimo 12-15 persone: Viaggi (turismo sostenibile): itinerari in bicicletta, camminate e trekking, viaggi etici a contatto con le comunità locali, con partecipazione attiva alla quotidianità e ai progetti di sviluppo territoriale. Esperienze (weekend ed eventi esperienziali): proposte che generano flussi turistici in bassa stagione portando reddito ai territori, sempre con attenzione alla sostenibilità e all'autenticità. Le destinazioni spaziano dall’Europa (Grecia e Italia), all’Africa (Etiopia e Ghana, presto anche Mozambico), all’Asia (Vietnam, Cambogia e Laos). [post_title] => Eventi Nomadi, quando il viaggio è scoperta di paesaggi, storia e confronto con le culture locali [post_date] => 2025-05-07T11:10:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746616205000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489940 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Human Company entra a passo deciso nell'estate 2025 con la riapertura di tutte le strutture in Toscana, Veneto, Lazio e Lussemburgo. Oltre ai camping in town, al Fabulous village e al Plus Florence, aperti tutto l’anno, dal 18 aprile sono tornati operativi altri sei villaggi del gruppo e Palagina; infine, il 24 maggio sarà la volta dell’apertura dello hu I Pini village nel Lazio. «Abbiamo dato avvio alla nuova stagione forti di un importante piano di investimenti, pensato per elevare e potenziare ulteriormente la qualità delle nostre strutture e dei servizi - afferma Domenico Montano, general manager Human Company -. La soddisfazione dei nostri ospiti resta infatti al centro di ogni nostra scelta: ciascun intervento nasce dall’ascolto attento delle loro esigenze e si traduce in esperienze sempre più autentiche e in proposte personalizzate ed inclusive. Inoltre, prosegue il nostro impegno nella creazione di sinergie positive con le realtà locali, per fare in modo che le strutture siano sempre più aperte e connesse con i territori che le circondano. I nostri village e camping in town sono infatti la base ideale per andare alla scoperta delle micro-destinazioni in cui siamo operativi, luoghi in alcuni casi meno conosciuti ma assolutamente da valorizzare». Il gruppo ha investito oltre 37 milioni di euro per migliorare ulteriormente le proprie strutture e i servizi proposti: tra questi spicca il rinnovo del parco accommodation, per il quale sono stati dedicati 13 milioni di euro dell'investimento totale. Sono state installate 300 nuove case mobili, con un focus specifico su design e scelte sostenibili nei materiali, come ad esempio il fibrocemento ecologico utilizzato come rivestimento degli alloggi di ultima generazione. Nel 2025 Human Company introduce importanti aggiornamenti nei suoi servizi, a partire dal benessere e dallo sport: per i più piccoli, presso lo hu Park Albatros village si amplia la Net Experience, l’area di reti molleggiate sospese tra gli alberi, mentre allo hu Altomincio village ad arricchirsi è la tree experience che vede da quest’anno disponibile anche il percorso Kaa, pensato per gli ospiti sotto i 3 anni. Gli adulti, invece, potranno vivere un’esperienza adrenalinica presso lo hu Norcenni Girasole village con la nuova zipline nel parco avventura oppure allo hu Montescudaio village godere di un itinerario fitness. Particolare cura viene riservata alle attività ed alle esperienze, che di anno in anno si sono evolute verso una visione sempre più ampia e coinvolgente: quella dell’edutainment. L’obiettivo è quello di generare tempo di qualità con un mix di contenuti inclusivi e pensati per le esigenze di ogni fascia di età, che ruotano attorno a valori fondamentali quali la valorizzazione del territorio, degli artigiani e delle tradizioni locali; la promozione della natura e della stagionalità. Una delle grandi novità della stagione per gli amanti della natura ed un esempio di proposta di edutainment è Nature Hub, l’area interattiva dedicata alla scoperta dell’ambiente e della biodiversità; questa nuova esperienza, disponibile presso lo hu Altomincio village, lo hu Montescudaio village e lo hu Park Albatros village, consente di vivere momenti a stretto contatto con la natura. [post_title] => L'estate Human Company: investimenti da 37 mln di euro su strutture e servizi [post_date] => 2025-05-07T09:58:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746611936000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489901 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono molti anni che frequento il turismo come giornalista e osservatore. Più che osservatore, ascoltatore. E in tutti questi anni ci sono state delle parole cardine, quelle ciò che tutti auspicano, di cui parlano in ogni convegno, che escono anche nelle chiacchiere informali con rappresentati di istituzioni ma anche con operatori e agenti di viaggio. Vediamole: cabina di regia, resilienza, ma sopratutto, e questo vorrei sottolinearlo: fare sistema. Ecco questo fare sistema lo sento da anni e anni e ancora, credo, che lo sentirò per altri anni. Questo vuol dire che in effetti il sistema ancora non si è fatto. La cosa viene invocata da tutti, ma mai realizzata. Ora io faccio un discorso semplice: se l'Italia è uno vertici del turismo, se è riuscita a convogliare milioni di turisti, se la spesa turistica in Italia aumenta di anno in anno, se l'erario gode di tutte queste entrate, se con la tassa di soggiorno si potrebbero costruire ospedali e autostrade, se ogni stazione turistica è sempre affollata, ci sarà un motivo. Guicciardini E tutto questo senza fare sistema. Allora: l'Italia non è paese da fare sistema (se qualcuno va rileggere Guicciardini se ne può rendere conto. Per chi non lo sapesse Guicciardini è uno storico del '500), è un Paese di particolari che a volte si uniscono a volte si separano. Questa è uno dei caratteri originali del nostro Paese. Per cui questo fare sistema è un modello che non ci appartiene. Deriva dal concetto di collettività anglosassone, tedesco, scandinavo, americano. Infine ho capito che molte volte il politico di turno o il rappresentante istituzionale di turno per togliersi dagli impicci riprende la formula: non siamo riusciti perché non abbiamo fatto sistema. Secondo me non è vero. Non sono riusciti perché spesso non sanno neanche dove mettere le mani. Giuseppe Aloe [post_title] => Fare sistema: frase che ossessiona tutti e che in Italia non significa niente [post_date] => 2025-05-06T11:49:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746532165000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "trapan 18 buyer turistici" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":27,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2823,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con il lancio del nuovo collegamento diretto tra Roma e Denver di United Airlines, si apre una nuova entusiasmante opportunità per i viaggiatori italiani di scoprire il Colorado e la regione del Great American West. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Visit Denver, l'ufficio del Turismo del Colorado, The Great American West, United Airlines e Aeroporti di Roma, è stata celebrata con un evento di presentazione che si è svolto a Roma dedicato alle bellezze e alle esperienze offerte da queste destinazioni statunitensi.\r

«Questa nuova rotta fra Roma e Denver si inserisce perfettamente nei nostri piani strategici per connettere la nostra destinazione con il mondo - ha dichiarato Richard Scharf, presidente e ceo di Visit Denver -. La nostra accogliente città si trova ai piedi delle Montagne Rocciose: rilassata, coinvolgente, e perfetta in ogni stagione, dove lo spirito dell’avventura incontra una genuina ospitalità».\r

Il Colorado offre esperienze uniche in ogni periodo dell’anno. «Un’avventura all’aria aperta qui non sarebbe completa senza una visita al maestoso Rocky Mountain National Park o un tuffo nella storia western nei quartieri storici nati durante la corsa all’oro», ha affermato Tim Wolfe, direttore dell’Ufficio del Turismo del Colorado. «Con questo collegamento diretto ci aspettiamo un incremento significativo del numero di turisti italiani, attratti dai nostri innumerevoli itinerari estivi e invernali».\r

Guardando al futuro, Wolfe ha annunciato che per il 2025 sono in programma diverse attività di marketing dedicate al mercato italiano, con l’obiettivo di rafforzare la presenza della destinazione e aumentare gli arrivi dall’Italia.\r

L’espansione dell’offerta turistica statunitense non si ferma al solo Colorado. A essere promossa è anche la vasta regione del Great American West, che comprende quattro stati: Idaho, North Dakota, South Dakota e Wyoming. «È una regione autentica, ricca di paesaggi mozzafiato e di storia, davvero magica - ha commentato Olga Mazzoni, rappresentante italiana di The Great American West -. Offriamo al mercato italiano numerosi itinerari che spaziano dai parchi nazionali alla fauna selvatica, dai rodei estivi ai PowWow – le spettacolari cerimonie di danze e canti tradizionali dei nativi americani».\r

(Quirino Falessi)\r

\r

[gallery ids=\"489992,489993,489991\"]","post_title":"Denver porta d’accesso per Colorado e Great American West grazie al volo diretto di United","post_date":"2025-05-07T15:21:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746631300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_355923\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Elisabetta Fabri[/caption]\r

\r

Confindustria Alberghi esprime pieno sostegno al regolamento approvato dal Consiglio comunale di Firenze sulle locazioni turistiche brevi. Una misura che va nella direzione giusta per tutelare l’identità della città, la qualità dell’offerta turistica e l’equilibrio tra residenti e visitatori.\r

\r

“Firenze compie una scelta coraggiosa, rispondendo con responsabilità a un’esigenza concreta del territorio. Di fronte a uno sviluppo incontrollato degli affitti brevi che rischia di svuotare i centri storici e snaturare le città, il Comune ha deciso di intervenire per preservare l’autenticità del tessuto urbano e garantire un turismo sostenibile – dichiara Elisabetta Fabri, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.”\r

\r

La decisione di Firenze arriva dopo la sentenza n. 2928/2025 del Consiglio di Stato che ha annullato un provvedimento simile adottato dal Comune di Sirmione, ponendo limiti alle possibilità di intervento degli enti locali. Tuttavia, la scelta del capoluogo toscano rappresenta un’importante presa di posizione in difesa della città, dei suoi abitanti e della sua attrattività.\r

\r

“Riconosciamo che a livello nazionale sia stato già fatto molto e senza gli interventi previsti sino ad oggi la situazione sarebbe rimasta allo stallo, ma occorre un ulteriore passaggio. Auspichiamo in una norma nazionale che, laddove necessario, fornisca strumenti ai Sindaci per regolamentare il fenomeno in base alle specifiche esigenze del territorio, anche alla luce della disponibilità dei dati monitorati dalla Banca Dati Strutture Ricettive e dal Codice Identificativo Nazionale – prosegue la Presidente Fabri.”\r

\r

“Non siamo per il turismo a tutti i costi, ma per un turismo sostenibile che nutra le nostre città. Preservare la vivibilità del Paese è un dovere verso i cittadini e verso il settore stesso. Le destinazioni di successo sono quelle capaci di offrire autenticità, relazioni umane e scambio culturale tra residenti e viaggiatori in un contesto servito da infrastrutture e servizi adeguati. Dobbiamo invece contrastare il fenomeno della desertificazione perché l’attrattività e la sostenibilità dei nostri centri dipendono da un equilibrio virtuoso che rende possibile l’incontro e apre il dialogo tra abitanti e visitatori.\r

\r

Un legame che fa del turismo di qualità un motore di crescita, capace di arricchirci attraverso l’incontro tra culture diverse, un valore che non possiamo permetterci di perdere. Senza questo scambio e senza la vita quotidiana dei quartieri, le città perdono la loro anima e il fascino autentico della dolce vita, tanto apprezzato nel mondo – conclude la Fabri.” \r

\r

\r

\r

","post_title":"Confindustria Alberghi a fianco di Firenze sugli affitti brevi","post_date":"2025-05-07T14:16:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746627416000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In arrivo a Trapani diciotto operatori turistici internazionali e un gruppo di giornalisti di stampa nazionale specializzata per conoscere le opportunità e le tante esperienze turistiche che si possono fare nella provincia di Trapani. Il tour - che inizierà l’8 e si concluderà il 12 maggio - è organizzato dal Distretto turistico della Sicilia Occidentale allo scopo non solo di promuovere la destinazione West Sicily e far conoscere ed apprezzare le esperienze più “spendibili” ad operatori provenienti da diversi Paesi europei e anche dal Canada, ma anche e soprattutto per dare agli operatori locali la possibilità di presentare la variegata offerta dei servizi nei classici incontri B2B e workshop di settore.\r

\r

I buyers internazionali, selezionati grazie alle relazioni strette in questi anni con agenzie specializzate durante le più importanti fiere italiane ed estere, provengono da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia Belgio, Regno Unito, Belgio, Croazia e Canada.\r

\r

“Questa è una delle iniziative che il Distretto ha avviato in qualità di DMC. Sarà una occasione importante non solo per promuovere il territorio ma anche e soprattutto per creare un significativo momento commerciale di scambio tra buyers internazionali e operatori locali, frutto di tante relazioni acquisite nel corso degli anni - ha dichiarato la presidente del Distretto turistico Rosalia D’Alì “Sarà anche una occasione di promozione della nostra provincia, fatta “in casa” e a costo zero per i nostri operatori he continuiamo a sostenere, puntando sulla valorizzazione delle tante eccellenze che fanno di questo territorio un luogo sempre più richiesto da italiani e stranieri. \r

Programmi\r

Sono previsti tre programmi paralleli con tour che abbracciano tutta la provincia e consentono di fare esperienze legate al turismo outdoor, well-being e green tourism. Un gruppo si concentrerà nella zona di Castellammare, Segesta, Calatafimi, San Vito Lo Capo e Buseto; un altro su Trapani, Erice, Valderice, Custonaci, Paceco e Misiliscemi e il terzo sull’area Mazara, Marsala, Gibellina e Salemi.\r

\r

La giornata di venerdì sarà dedicata alla commercializzazione dei servizi: si terranno workshop e incontri B2B nei quali i 18 buyers incontreranno i tanti operatori di strutture ricettive e aziende turistiche che hanno partecipato all’avviso pubblico accogliendo con entusiasmo la proposta del Distretto che consentirà un’azione diretta di contatto solitamente possibile solo nelle fiere di settore.\r

\r

Gli incontri si terranno nella struttura ricettiva di Baglio Oneto Resort di Marsala, grazie alla disponibilità del proprietario Elio Palmeri, componente del cda del Distretto. La giornata proseguirà con una visita alle saline Ettore Infersa di Marsala e con una cena di benvenuto nell’isolotto di Mothia. Saranno quindi diversi i momenti per far conoscere il territorio e incentivare connessioni commerciali e di scambio utili a creare un contatto diretto tra la domanda e l’offerta volto alla promozione specifica di strutture ricettive, servizi ed esperienze possibili nella provincia di Trapani.\r

\r

Per i giornalisti di importanti testate nazionali - che arriveranno venerdì 9 maggio e ripartiranno lunedì 12 – è stato organizzato un tour parallelo dal titolo “Da Gibellina, capitale dell’arte contemporanea 2026 alla scoperta di Trapani, Erice e delle saline.” Il programma prevede una visita a Gibellina, ai musei e al Cretto di Burri, al Parco archeologico di Segesta, alle saline di Trapani e Marsala, alla città di Trapani e al borgo di Erice.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Trapani pronta ad ospitare 18 buyer turistici internazionali per un tour conoscitivo","post_date":"2025-05-07T11:57:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746619032000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489968","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’assemblea dei soci di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2024, che segna, per la seconda volta nella sua storia, un risultato economico d’esercizio positivo, con un consolidamento dei volumi di traffico oltre il milione di passeggeri e con l’avvio di nuovi investimenti.\r

\r

Il bilancio 2024 riporta un valore della produzione di circa 15 milioni di euro; un Ebitda di 900 mila euro ed un utile d’esercizio di 149 mila euro. Risultati positivi anche per la partecipata Tafs che ha chiuso l’esercizio 2024 con un utile di oltre 380 mila euro.\r

\r

Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, oltre ad aver rimarcato nuovamente il ruolo sociale dello scalo, ha rappresentato in assemblea i risultati dell’esercizio 2024, caratterizzato dalla chiusura per circa un mese per lavori di ammodernamento delle infrastrutture di volo, e da una flessione del traffico rispetto alla precedente annualità, incrementata dalla chiusura per incendio di Fontanarossa. Vengono confermate le risultanze sul fondamentale ruolo di volano economico territoriale dell’attività aeroportuale, traducibile in oltre € 300 milioni annui di valore aggiunto.\r

\r

“Anche i risultati di questo bilancio – ha sottolineato il consiglio di amministrazione - sono un traguardo che ci dà grande soddisfazione e ci gratifica per il costante lavoro svolto, con l’obiettivo, tra gli altri, del non semplice risanamento economico dello scalo per giungere, nel corso del 2025-2026 anche ad una importante quanto indispensabile riqualificazione infrastrutturale. Un risultato per il quale il management è intervenuto su numerosi asset, con l’imprescindibile supporto del nostro azionista di maggioranza il governo della regione Siciliana”.","post_title":"Aeroporto di Trapani: risultato positivo. Oltre il milione di passeggeri","post_date":"2025-05-07T11:44:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746618256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_233078\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nell'immagine Cayo Levantado, nella Repubblca Dominicana[/caption]\r

\r

Il turismo nella Repubblica Dominicana continua a registrare una crescita sostenuta, con 1.020.646 visitatori nel solo mese di aprile, pari a un aumento del 7% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.\r

\r

Lo ha riferito il ministro del turismo, David Collado , presentando per la prima volta i dati statistici del settore da Santiago de los Caballeros .\r

\r

Il funzionario ha osservato che l'arrivo di 1.020.646 visitatori ad aprile rappresenta un aumento del 7% rispetto allo stesso mese del 2024, del 18% rispetto al 2023 e del 55% rispetto al 2019.\r

\r

Il ministro Collado ha inoltre affermato che nei primi quattro mesi di quest'anno il Paese ha ricevuto 4.369.288 visitatori, un altro record nella storia del turismo dominicano.\r

\r

\"Ciò significa che quei 4.369.288 visitatori rappresentano un aumento del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, del 17% rispetto al 2023 e del 50% rispetto al 2019. Ditemi che non sono cifre storiche\", ha affermato.\r

\r

Dei 4.369.288 visitatori, ha aggiunto, 3.069.832 sono arrivati ​​via aerea e 1.299.456 via mare.\r

\r

Ha indicato che la classifica degli arrivi via aerea, nel periodo gennaio-aprile, è guidata dall'aeroporto di Punta Cana con il 64%, seguito da Las Américas con il 19%, Cibao con il 9%, Puerto Plata con il 6% e La Romana con il 2%.","post_title":"Repubblica Dominicana in crescita. Ad aprile più di 1 milione di visitatori","post_date":"2025-05-07T11:31:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746617477000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per Euroflora 2025 bilancio più che positivo con 400 espositori, 154 giardini, 254 concorsi e 200mila presenze in undici giorni.\r

\r

«Abbiamo colto la sfida del ritorno nella sede originaria, - afferma Mauro Ferrando, presidente Porto Antico di Genova - profondamente trasformata grazie al progetto di Renzo Piano, con il debutto a fini espositivi dell’arena centrale del Palasport e delle aree del futuro parco urbano di piazzale Kennedy. Abbiamo osato scegliendo un progetto, realizzato dall’architetto Matteo Fraschini del gruppo Urges Valagussa, ad alta sostenibilità caratterizzato da allestimenti in materiale altamente riciclabile, legno e cartone, rispettosi di tutte le normative di sicurezza attuali. Più di tutto abbiamo voluto proporre un Euroflora ricca di contenuti innovativi e di interattività. Un ulteriore elemento di soddisfazione riguarda la mobilità, anche nei momenti di maggior affluenza il traffico è stato scorrevole grazie alla scelta di indirizzare i visitatori verso i mezzi di trasporto collettivi, dai treni ai bus turistici e alle navette gratuite di collegamento».\r

\r

Tra le novità dell’edizione 2025 un ruolo preponderante l’ha avuto l’interattività con 150 eventi in programma.\r

\r

Impegnativo il programma dei concorsi svolti, - 254 tra concorsi d’onore, tecnici ed estetici valutati da un team di 155 persone, di cui 105 giurati italiani e stranieri, 8 responsabili di area e 35 segretari di giuria, affiancati dai 7 membri del comitato scientifico.\r

\r

E’ stata illustrata da Luca Sabatini, data scientist di Regione Liguria, la ricerca Euroflora 2025 condotta attraverso 1.339 interviste face-to-face tra il 24 aprile e il 4 maggio, con un margine di errore campionario pari a ±2,7%. L’analisi restituisce un quadro dettagliato e affidabile del profilo dei visitatori, delle loro opinioni e del livello di soddisfazione complessivo rispetto all’esperienza vissuta. Il pubblico si conferma maturo, con un’età media di 49,7 anni, e caratterizzato da un’elevata mobilità: il 37,6% dei partecipanti, infatti, proviene da fuori regione. Si segnala anche una buona capacità attrattiva verso nuovi pubblici, con il 45,4% di visitatori alla loro prima partecipazione all’evento.\r

\r

Il voto medio assegnato all’esperienza generale è 4,1 su 5, un dato che testimonia la qualità percepita dell’evento, con una quota di soddisfatti (voti 4 o 5 su 5) pari al 79,3%. Inoltre, il 78,5% dei partecipanti si è detto disposto a raccomandare Euroflora, mentre l’86,5% ha dichiarato la volontà di partecipare anche a future edizioni.\r

\r

I giovani sono i protagonisti di una nuova fruizione dell’evento. L’approfondimento generazionale rivela come la fascia più giovane abbia mostrato un interesse crescente verso l’evento, con una soddisfazione (88,4%) e una propensione a ritornare (88,9%) decisamente superiori alla media. Questo si accompagna a una forte disponibilità a promuovere l’evento attraverso canali digitali e social media, diventando così ambasciatori spontanei della manifestazione tra coetanei e follower.\r

\r

Degno di nota anche l’interesse verso le attività collaterali: il 10,9% del pubblico ha partecipato ad eventi paralleli, rivelando un’attenzione crescente verso un’offerta culturale e formativa integrata.\r

\r

«Euroflora, nella sua rinnovata edizione nel waterfront genovese ha saputo rendere la nostra regione protagonista a livello nazionale e internazionale – aggiunge il presidente della regione Liguria, Marco Bucci - Abbiamo mostrato il meglio del nostro territorio, la sua identità, la sua sostenibilità e la sua ospitalità. Come è emerso anche dai dati sulle presenze turistiche che hanno ‘invaso’ la nostra città e la nostra regione, creando un magnifico effetto “fuori salone”. La Liguria c’è, cresce, accoglie e si fa ammirare. Ed Euroflora è stata la prova concreta di quanto si può fare collaborando insieme e di quanto il nostro territorio abbia da offrire».\r

\r

«Rispetto dell'ambiente, biodiversità e tecnologia hanno infatti scandito il ritmo dei tantissimi eventi e focus – commenta il sindaco ff di Genova Pietro Piciocchi - guidando i visitatori in un percorso ricco di curiosità e di punti di vista panoramici. Grande attenzione all'uso di materiale di riciclo e al riutilizzo delle piante in città e nei municipi, tanto che in questo senso Euroflora continua in permanente abbellendo i vari angoli di Genova dove nei prossimi giorni tantissime piante troveranno una collocazione, arricchendo e rinnovando il nostro verde pubblico».\r

\r

«I risultati ottenuti dall'edizione di quest'anno di Euroflora, sia in termini numerici di visitatori sia in termini di soddisfazione da parte di pubblico ed espositori, testimoniano la grande riuscita dell'evento dalla duplice identità florovivaistico internazionale ed espressione profonda dell’identità ligure – sottolinea l’assessore regionale al turismo della Liguria Luca Lombardi - La tendenza turistica crescente degli ultimi anni è la ricerca di autenticità, bellezza e paesaggi da vivere, elementi celebrati da Euroflora in maniera impeccabile».\r

\r

«Un grande evento internazionale che ha animato non solo l’area espositiva del Waterfront di Levante ma tutta la nostra città per un viaggio floreale che ha coinvolto strade e piazze ma anche parchi, ville e palazzi storici mettendone in risalto l’unicità e le meravigliose sfaccettature creando un’atmosfera davvero unica - dichiara l’assessore al turismo e marketing territoriale, Alessandra Bianchi - Genova, città Best in Travel 2025, si conferma una delle mete più apprezzate dai turisti di tutto il mondo ed eventi come Euroflora, che richiamano in città tantissimi visitatori, ci permettono di continuare a crescere come destinazione e, allo stesso tempo, di destagionalizzare i flussi preservando il nostro patrimonio e andando incontro ad un turismo sostenibile».","post_title":"Genova Euroflora 2025, bilancio positivo con 200 mila presenze","post_date":"2025-05-07T11:27:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746617260000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eventi nomadi è un progetto nato nel 2018 allo scopo di contribuire a superare il turismo tradizionale, per trasformarlo in un'esperienza di scoperta e impatto sociale positivo: un turismo sostenibile e responsabile che sia lento, rispettoso delle culture locali e attento all'ambiente.\r

\r

«Non facciamo turismo. Scopriamo storie, mondi, persone, culture e creiamo momenti di condivisione\", secondo la filosofia del \"social impact travel\"». È il potente manifesto di Eventi Nomadi, progetto nato grazie all’impegno di Ivana Paolucci , con oltre 30 anni di esperienza professionale maturata presso importanti tour operator - che oggi lo rilancia grazie anche al supporto del bando della regione Lazio per l’autoimprenditorialità femminile e giovanile, co-finanziato dal fondo sociale europeo plus 2021-2027.\r

\r

Un viaggiatore, non più un semplice turista, bensì un esploratore responsabile ma anche curioso, pronto a immergersi in maniera lenta, coinvolgente e autentica nelle culture locali, creando connessioni, non solo per scoprirne il patrimonio culturale e ambientale.\r

\r

«Dopo trent'anni nel turismo tradizionale, dal disagio che provavo è nata l'urgenza di trovare una via alternativa all'overtourism e ricostruire un rapporto autentico tra viaggiatori e comunità ospitanti - spiega Ivana Paolucci, fondatrice del progetto - Sono partita da me per immaginare le persone a cui rivolgermi: spiriti nomadi desiderosi di esplorare e instaurare uno scambio alla pari con la cultura locale, per supportarla ed essere agenti di cambiamento. Il focus non è più la destinazione, ma la relazione che si crea con i luoghi e i suoi abitanti, portatori unici di storie. Ogni viaggio diventa così un'opportunità per scoprire se stessi attraverso il mondo delle persone che si incontrano, creando ricordi indelebili e una nuova visione».\r

\r

Eventi nomadi, nel proporre esperienze progettate per ridurre al minimo l'impatto ambientale e sociale, e selezionando partner eco-friendly, propone due linee di prodotto, In piccoli gruppi di massimo 12-15 persone:\r

\r

Viaggi (turismo sostenibile): itinerari in bicicletta, camminate e trekking, viaggi etici a contatto con le comunità locali, con partecipazione attiva alla quotidianità e ai progetti di sviluppo territoriale.\r

\r

Esperienze (weekend ed eventi esperienziali): proposte che generano flussi turistici in bassa stagione portando reddito ai territori, sempre con attenzione alla sostenibilità e all'autenticità.\r

\r

Le destinazioni spaziano dall’Europa (Grecia e Italia), all’Africa (Etiopia e Ghana, presto anche Mozambico), all’Asia (Vietnam, Cambogia e Laos).","post_title":"Eventi Nomadi, quando il viaggio è scoperta di paesaggi, storia e confronto con le culture locali","post_date":"2025-05-07T11:10:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746616205000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489940","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Human Company entra a passo deciso nell'estate 2025 con la riapertura di tutte le strutture in Toscana, Veneto, Lazio e Lussemburgo. Oltre ai camping in town, al Fabulous village e al Plus Florence, aperti tutto l’anno, dal 18 aprile sono tornati operativi altri sei villaggi del gruppo e Palagina; infine, il 24 maggio sarà la volta dell’apertura dello hu I Pini village nel Lazio.\r

\r

«Abbiamo dato avvio alla nuova stagione forti di un importante piano di investimenti, pensato per elevare e potenziare ulteriormente la qualità delle nostre strutture e dei servizi - afferma Domenico Montano, general manager Human Company -. La soddisfazione dei nostri ospiti resta infatti al centro di ogni nostra scelta: ciascun intervento nasce dall’ascolto attento delle loro esigenze e si traduce in esperienze sempre più autentiche e in proposte personalizzate ed inclusive.\r

\r

Inoltre, prosegue il nostro impegno nella creazione di sinergie positive con le realtà locali, per fare in modo che le strutture siano sempre più aperte e connesse con i territori che le circondano. I nostri village e camping in town sono infatti la base ideale per andare alla scoperta delle micro-destinazioni in cui siamo operativi, luoghi in alcuni casi meno conosciuti ma assolutamente da valorizzare».\r

\r

Il gruppo ha investito oltre 37 milioni di euro per migliorare ulteriormente le proprie strutture e i servizi proposti: tra questi spicca il rinnovo del parco accommodation, per il quale sono stati dedicati 13 milioni di euro dell'investimento totale. Sono state installate 300 nuove case mobili, con un focus specifico su design e scelte sostenibili nei materiali, come ad esempio il fibrocemento ecologico utilizzato come rivestimento degli alloggi di ultima generazione.\r

\r

Nel 2025 Human Company introduce importanti aggiornamenti nei suoi servizi, a partire dal benessere e dallo sport: per i più piccoli, presso lo hu Park Albatros village si amplia la Net Experience, l’area di reti molleggiate sospese tra gli alberi, mentre allo hu Altomincio village ad arricchirsi è la tree experience che vede da quest’anno disponibile anche il percorso Kaa, pensato per gli ospiti sotto i 3 anni. Gli adulti, invece, potranno vivere un’esperienza adrenalinica presso lo hu Norcenni Girasole village con la nuova zipline nel parco avventura oppure allo hu Montescudaio village godere di un itinerario fitness.\r

\r

Particolare cura viene riservata alle attività ed alle esperienze, che di anno in anno si sono evolute verso una visione sempre più ampia e coinvolgente: quella dell’edutainment. L’obiettivo è quello di generare tempo di qualità con un mix di contenuti inclusivi e pensati per le esigenze di ogni fascia di età, che ruotano attorno a valori fondamentali quali la valorizzazione del territorio, degli artigiani e delle tradizioni locali; la promozione della natura e della stagionalità.\r

\r

Una delle grandi novità della stagione per gli amanti della natura ed un esempio di proposta di edutainment è Nature Hub, l’area interattiva dedicata alla scoperta dell’ambiente e della biodiversità; questa nuova esperienza, disponibile presso lo hu Altomincio village, lo hu Montescudaio village e lo hu Park Albatros village, consente di vivere momenti a stretto contatto con la natura.","post_title":"L'estate Human Company: investimenti da 37 mln di euro su strutture e servizi","post_date":"2025-05-07T09:58:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1746611936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono molti anni che frequento il turismo come giornalista e osservatore. Più che osservatore, ascoltatore. E in tutti questi anni ci sono state delle parole cardine, quelle ciò che tutti auspicano, di cui parlano in ogni convegno, che escono anche nelle chiacchiere informali con rappresentati di istituzioni ma anche con operatori e agenti di viaggio.\r

\r

Vediamole: cabina di regia, resilienza, ma sopratutto, e questo vorrei sottolinearlo: fare sistema. Ecco questo fare sistema lo sento da anni e anni e ancora, credo, che lo sentirò per altri anni. Questo vuol dire che in effetti il sistema ancora non si è fatto. La cosa viene invocata da tutti, ma mai realizzata. \r

\r

Ora io faccio un discorso semplice: se l'Italia è uno vertici del turismo, se è riuscita a convogliare milioni di turisti, se la spesa turistica in Italia aumenta di anno in anno, se l'erario gode di tutte queste entrate, se con la tassa di soggiorno si potrebbero costruire ospedali e autostrade, se ogni stazione turistica è sempre affollata, ci sarà un motivo.\r

Guicciardini\r

E tutto questo senza fare sistema. Allora: l'Italia non è paese da fare sistema (se qualcuno va rileggere Guicciardini se ne può rendere conto. Per chi non lo sapesse Guicciardini è uno storico del '500), è un Paese di particolari che a volte si uniscono a volte si separano. Questa è uno dei caratteri originali del nostro Paese. Per cui questo fare sistema è un modello che non ci appartiene. Deriva dal concetto di collettività anglosassone, tedesco, scandinavo, americano. \r

\r

Infine ho capito che molte volte il politico di turno o il rappresentante istituzionale di turno per togliersi dagli impicci riprende la formula: non siamo riusciti perché non abbiamo fatto sistema. Secondo me non è vero. Non sono riusciti perché spesso non sanno neanche dove mettere le mani.\r

\r

Giuseppe Aloe\r

\r

","post_title":"Fare sistema: frase che ossessiona tutti e che in Italia non significa niente","post_date":"2025-05-06T11:49:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1746532165000]}]}}