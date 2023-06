Traffico aereo proiettato verso i livelli pre-Covid. I numeri di Airport Council International L’escalation positiva della domanda di viaggi aerei trova una nuova conferma nell’ultimo rapporto firmato dall’ Airport Council International, che per l’intero 2023 stima che il traffico sfiorerà i numeri 2019. L’allentamento dell’inflazione e l’aumento della fiducia dei consumatori nella maggior parte dei Paesi Ocse, insieme al calo dei prezzi del carburante, lasciano infatti spazio ad una forte domanda di viaggi che continuerà a migliorare nella stagione estiva. Se nel secondo trimestre 2023 transiteranno negli aeroporti fino a 2,7 miliardi di passeggeri, nel terzo saliranno a 2,9 miliardi; le previsioni indicano che il volume globale dei passeggeri raggiungerà gli 8,4 miliardi nel 2023, pari al 92% dei livelli del 2019. Il rapporto segnala come la riapertura dell’economia cinese contribuisca ulteriormente all’attività globale e ai viaggi aerei internazionali e che la regione Asia-Pacifico dovrebbe rimbalzare nel 2023, raggiungendo i 2,9 miliardi, ovvero l’85,3% dei livelli del 2019. La quota di passeggeri internazionali dovrebbe rappresentare il 38% dei passeggeri totali nel 2023, avvicinandosi al 42% della quota di traffico raggiunta nel 2019. Il direttore generale di Aci World, Luis Felipe de Oliveira, è comunque prudente: “Dobbiamo essere vigili. Le previsioni di crescita del Pil si sono moderate e i prezzi dell’energia e dei generi alimentari, pur essendo diminuiti rispetto ai livelli massimi, rimangono più alti dei livelli pre-pandemia. L’inflazione sarà un problema anche a breve termine, mettendo a dura prova la sostenibilità finanziaria degli aeroporti, che dovranno far fronte all’aumento dei costi operativi”.

