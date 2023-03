TourismA 2023, è la Toscana “diffusa” a trainare la ripresa del turismo Il grande recupero della cosiddetta ‘Toscana diffusa’ rispetto all’era pre pandemia, il forte balzo del turismo americano, le buone previsioni 2023 con la ripartenza dei mercati asiatici. Sono i tre punti messi in evidenza oggi nel corso della tavola rotonda organizzata all’interno di TourismA a Firenze. «Un’occasione unica per promuovere i nostri beni, la nostra cultura – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani -. Il ruolo che sta assumendo questo evento, anche a livello nazionale, è sempre più importante. Mano a mano che cresce una sensibilità culturale anche nelle nuove generazioni, la capacità evocativa dei siti archeologici trova sempre più un riferimento nel turismo di qualità. E questo è testimoniato soprattutto dai dati elaborati dal Centro Studi Turistici che mettono in evidenza questa grande capacità attrattiva». Sono ben 135 i comuni di piccole dimensioni, che compongono quella definita come ‘Toscana diffusa’. «Nel 2022 – ha proseguito Giani – hanno già superato il dato del 2019, dimostrando di avere capacità attrattive molto importanti e che vanno nella direzione di ciò che auspichiamo, ovvero la valorizzazione di quelle realtà meno ‘battute’ dai grandi flussi e con potenzialità ancora inespresse. Il nostro intento è ‘spostare’ la domanda con proposte di qualità e sostenibili, e su questo lavoriamo con Toscana Promozione Turistica ed i 28 ambiti». L’illustrazione dei dati, nel corso della tavola rotonda, è stata fatta dal direttore del Centro Studi Turistici, Alessandro Tortelli. «I dati 2022 sul turismo elaborati dalla Regione – spiega – mettono in evidenza un forte recupero rispetto al 2021, con alcune realtà che hanno già superato il dato 2019. Per ora il dato 2022, rispetto al 2019, deve ancora recuperare l’11%, ma la ripartenza dei mercati esteri è molto consistente. Il mercato americano, ad esempio, in confronto al 2021, è cresciuto del 336% toccando quasi i numeri pre covid». Infine uno sguardo al mercato estero. «E’ fortemente attratto dall’identità culturale della Toscana – ha concluso Tortelli – ed i dati elaborati mostrano anche qui un forte recupero, in particolare quelli americano, tedesco e olandese, oltre al consolidamento del mercato nazionale. Chi manca? Quelli asiatici. Nel 2022 quello cinese ancora non era ripartito e le proiezioni sul 2023 sono davvero positive».

\r

\"Le entrate turistiche hanno raggiunto i 268,09 miliardi di scellini kenioti (circa 2 miliardi di euro) contro i 146,51 miliardi di scellini del 2021, con una crescita dell'83%\", ha dichiarato Peninah Malonza, ministro del Turismo, durante una conferenza stampa a Nairobi.\r

\r

L'anno scorso il numero dei visitatori ha segnato un recupero al 72% dei livelli pre-pandemia, superando la ripresa del resto del continente africano che si è attestata al 65% delle cifre 2019. La maggior parte dei turisti 2022 proveniva dall'America, seguita da Uganda, Regno Unito e Tanzania. Complessivamente gli arrivi sono stati circa 1,5 milioni, con un aumento del 70% rispetto al 2021, ma non ancora ai livelli pre-pandemia quando i visitatori erano stati oltre 2 milioni.\r

\r

Per il 2023 il Tourism Research Institute stima che i profitti turistici raggiungano i 425 miliardi di scellini (3,37 miliardi di dollari) per poi salire a quota 540 miliardi di scellini nel 2027.\r

\r

","post_title":"Kenya: entrate turistiche in rapida crescita, anche se non ancora ai livelli 2019","post_date":"2023-03-27T14:42:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1679928139000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442446","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Catalogna torna a promuoversi come destinazione da vivere - anche - su due ruote alla Fiera del Cicloturismo in calendario sabato 1 e domenica 2 aprile a Bologna, presso lo spazio DumBO.\r

\r

“Lo scorso anno, pur essendo alla sua prima edizione, la fiera aveva riscosso un importante consenso, per questo abbiamo voluto rinnovare la nostra presenza convinti di raccogliere contatti importanti tra gli appassionati di questo modo di viaggiare che, proprio ad iniziare dal periodo post-pandemico, si è ritagliato un ruolo da protagonista tra le nuove tendenze turistiche – afferma Marta Teixidor, direttore dell’Ente del Turismo della Catalogna, che prosegue – questo evento, interamente dedicato al mondo del cicloturismo, rivolto a quanti sono alla ricerca di destinazioni e ispirazioni valide per pianificare il proprio viaggio su due ruote, rappresenta per noi un’opportunità imprescindibile di promozione, considerando quanto la nostra Regione sia di appeal per questo genere di richieste”.\r

\r

La Catalogna vanta, infatti, un’ampia rete di percorsi ciclabili: dalla Costa Brava alle Terres de l’Ebre, dalle vette dei Pirenei alla Val d’Aran, passando naturalmente per la capitale Barcellona: un mix perfetto che risponde alle esigenze sia di chi cerca percorsi impegnativi e passi di montagna, sia per chi predilige itinerari tranquilli e panoramici.\r

\r

“Il clima piacevole tutto l’anno e le caratteristiche del nostro territorio, tanto eterogenee, tra vallate, pianure, costa, dolci altopiani, catene montuose dalle alte vette e foreste ci permettono di tracciare percorsi di diversi livelli di difficoltà e, quindi, offrire agli amanti della bicicletta un ventaglio di proposte adatte a qualsiasi grado di impegno si intende sperimentare e, ancor più, toccare alcuni dei luoghi più suggestivi della Catalogna”.\r

Per questa occasione, l’Ente del Turismo della Catalogna sarà accompagnato allo stand da quattro co-espositori, entità locali che hanno perfettamente interpretato l’incredibile offerta cicloturistica della Regione, in grado, quindi, di dare le corrette informazioni a quanti parteciperanno alla fiera e visiteranno lo stand della destinazione: Cambrils Turismo, Vie Verdi di Girona, Val d’Aran e Aparthotel & Village Golf Beach.","post_title":"La Catalogna della bici si promuove alla Fiera del Cicloturismo di Bologna","post_date":"2023-03-27T14:28:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1679927304000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442441","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un anno record per le crociere in Italia. Così ha definito il 2023 il presidente di Cemar Agency Network, Sergio Senesi, in occasione del Seatrade Cruise Global in corso di svolgimento a Ft. Lauderdale, in Florida. “Abbiamo ricevuto e analizzato forti segnali di crescita, in particolare per quanto riguarda il numero dei passeggeri movimentati nei porti tricolori rispetto alle toccate nave”.\r

\r

Secondo le previsioni di Cemar Agency Network, al termine del 2023 saranno in particolare circa 12,8 milioni i passeggeri movimentati nei porti della penisola (+37,6% rispetto al 2022 e +9,2% rispetto al 2019, che fu l’ultima stagione pre-pandemica). Le toccate nave saranno invece leggermente inferiori a quelle registrate nel 2022: 4.915 contro le 4.955 dell’anno precedente. Saranno infine 168 le navi in transito nelle acque italiane in rappresentanza di 52 compagnie di navigazione.\r

\r

I porti italiani coinvolti nel traffico crocieristico saranno 72. Proseguirà il primato di Civitavecchia (2,8 mln), seguito a pari merito da Genova (1,4 mln) e Napoli (1,4 mln). Tra i primi dieci troveremo poi in ordine Savona, La Spezia, Palermo, Messina, Livorno, Venezia e Trieste. Per quanto riguarda il traffico su base regionale, la Liguria (3,2 mln) si conferma quindi prima in classifica, oltre a essere la regione in cui si concentra l’83% delle agenzie che gestiscono gli scali delle navi da crociera in Italia, seguita da Lazio (2,9 mln), Campania (1,6 mln) e Sicilia (1,5 mln).\r

\r

Tra le Compagnie che nel 2023 movimenteranno il maggior numero di passeggeri nei porti italiani, spicca Msc, che si avvicinerà ai 4 milioni di passeggeri movimentati. Seguiranno Costa (2,4 milioni), Royal Caribbean (1,2 milioni), Norwegian Cruise Line\r

(1,1 milioni) e Celebrity Cruises (0,8 milioni). I mesi più trafficati saranno quelli di ottobre (725 scali), settembre (639 scali), maggio (636 scali) e agosto (625 scali). Il giorno più trafficato sarà sabato 14 ottobre, con 32 navi ormeggiate nei porti italiani e oltre 69 mila passeggeri movimentati in una sola giornata. In base alle prime valutazioni effettuate da Cemar Agency Network, la crescita proseguirà anche nel 2024, quando i passeggeri movimentati nei porti italiani supereranno certamente i 13 milioni.","post_title":"Cemar: crocieristi in Italia verso quota 12,8 mln. Oltre il 9% in più del 2019","post_date":"2023-03-27T13:37:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1679924237000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Reperire strutture alberghiere e servizi turistici adatti per questo target di clientela. E' questa la difficoltà maggiore che incontra un operatore specializzato nella vendita di pacchetti turistici per persone con disabilità. Lo ha spiegato in occasione di uno dei panel dell'edizione cremonese di Travel Hashtag, il responsabile del turismo accessibile dell'associazione Anglat, Luigi Passetto: \"La disabilità non ha uno standard, bisogna essere sartoriali e capire le esigenze di ogni cliente per poterlo agevolare al fine di trascorrere una vacanza con serenità. In giro per l’Italia, sul territorio, ci sono 600 mila patentati speciali: persone che vanno in palestra, che accompagnano i figli a scuola e che una o più volte all’anno vogliono andare in vacanza con la propria famiglia. Quest’anno ho lanciato una sorta di provocazione: il tour della Costiera Amalfitana. È stato il tour che ho venduto subito, perché il mio tipo di cliente è curioso, culturale, vuole provare. È un cliente che consuma ed è disposto a spendere se sa che c’è la garanzia di vivere un’esperienza soddisfacente”.\r

\r

Tra le soluzioni indicate per far fronte alle necessità che hanno di fronte il settore e i suoi operatori, il presidente della startup innovativa a vocazione sociale Willeasy, William Del Negro, ha quindi suggerito di puntare sull’integrazione dei dati di accessibilità, attualmente difficili da trovare o inesatti, in un unico database, che permetta di fornire informazioni e soluzioni ai differenti tipi di esigenze per chi ha necessità specifiche: \"La disabilità è una caratteristica come tante altre che la persona può avere. Chi ha una disabilità può essere genitore, avere delle necessità alimentari, può spostarsi con il proprio cane: perché mi devo dedicare a dare delle soluzioni solo legate alla disabilità e non al bisogno primario che accomuna ognuno di noi di svagarsi, divertirsi e vivere la vita quotidiana serenamente? Crediamo fermamente che il turismo accessibile debba ampliare il proprio orizzonte e considerare non solo la caratteristica della disabilità, ma la persona in generale, che, nell’arco della vita, può avere esigenze diverse, anche multiple e, quando ricerca le informazioni, non vuole perdere ore e ore del suo tempo perché non esistono e sono inesatte. Si tratta di un mercato dalle altissime potenzialità in cui c’è una fortissima domanda e pochissima offerta: solo in Italia sono 20 milioni le persone con necessità di accessibilità, di cui 3,5 milioni con disabilità. Ciò che stiamo riscontrando sono paura e diffidenza da parte di molte strutture, che pensano di essere giudicate, mostrando eventuali inefficienze e di essere dichiarate inaccessibili alla classica persona in carrozzina (con cui generalmente è identificata l’accessibilità). Noi non giudichiamo, ma raccogliamo dati: sarà poi la persona che, considerando le sue caratteristiche, valuterà se la struttura è adatta o meno a sé. Alle strutture ricettive spieghiamo di non avere paura: perdere ogni tanto un cliente è un vantaggio, perché al suo posto ne arriveranno di più affini\".","post_title":"A Travel Hasthag si è parlato anche di turismo accessibile: l'integrazione dei dati chiave per il settore","post_date":"2023-03-27T11:37:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1679917055000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442431","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un commento sul nostro sito mi ha fatto riflettere sulle vere necessità delle agenzie di viaggio. Questo è il commento. «Le agenzie di viaggio non hanno bisogno di soldi ma di interventi radicali per non dire copernicani. Con la semplificazione di molti adempimenti fiscali. Non ho ancora trovato due commercialisti su un solo quesito con la medesima risposta. Con una semplificazione fiscale i dipendenti potrebbero essere più produttivi e più incentivati. E fare un lavoro che ha ormai perso qualsiasi attrattività». \r

\r

Sono convinto che l'agente di viaggio che ha scritto questo commento abbia ragione. Il turismo organizzato va riformato dal cuore, dalla struttura. Non basta un intervento spot del governo con un'iniezione di risorse. Anche queste sono importanti, ma è necessario che accanto alle risorse si pensi ad una riforma complessiva della fiscalità. \r

Riqualificazione\r

Serve una riqualificazione che registri il sistema, perché così com'è non solo non funziona, ma crea difficoltà, inciampi, e francamente non ha nessuna fascinazione. Diventa un lavoro con poco interesse e disseminato di complicazioni.\r

\r

Tutte le grandi riforme del turismo non hanno toccato minimamente questo aspetto e le direttive europee hanno, se è possibile, ingenerato più confusione che altro. E' il tempo di una rivoluzione copernicana.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Per le agenzie di viaggio serve una rivoluzione copernicana del fisco","post_date":"2023-03-27T11:36:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1679916985000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442426","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una selezione di vini eco-friendly prodotta in esclusiva per gli ospiti degli hotel, risultato dell'incontro tra vigneti pregiati e il lavoro condiviso di due talenti: Julien Laugier, capo sommelier del gruppo alberghiero, e Matthew van Heerden, uno dei più raffinati produttori di vino del Sud Africa. Beachcomber Sommelier’s Selection è il risultato di settimane trascorse a esplorare la parte settentrionale della regione del Capo, alla ricerca dei vitigni più promettenti. Include Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Pinotage, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc e rosé.\r

\r

La selezione conferma anche l'impegno del gruppo verso la sostenibilità ambientale. L'intero processo di vinificazione è infatti in linea con la carta dei 52 impegni eco-friendly e sociali su cui si concentrano da diversi anni le scelte in tema ambientale di Beachcomber: dalle tecniche sostenibili applicate nella cura dei vigneti alle bottiglie riutilizzate confermando, le linee guida di un approccio a zero rifiuti. La selezione è già stata inserita nella carta dei vini di tutti i ristoranti dei resort del gruppo.","post_title":"Beachcomber presenta la nuova selezione di vini eco-friendly made in Sud Africa","post_date":"2023-03-27T11:21:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1679916080000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442422","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Virgin Atlantic ha siglato un nuovo accordo di codeshare con Korean Air: la prima fase dell'intesa consente dallo scorso 25 marzo ai clienti che prenotano con Virgin Atlantic di viaggiare direttamente all'aeroporto di Seoul Incheon. Entro giugno i passeggeri potranno collegarsi da Seoul a una serie di destinazioni in Giappone, Vietnam, Hong Kong, Australia e Nuova Zelanda.\r

\r

Il codeshare con Korean Air è un primo passo verso l'ingresso di Virgin Atlantic a Seoul e rafforzerà la rete della compagnia aerea in Asia. Da maggio riprenderanno i servizi per Shanghai, in Cina, e sarà ampliato il codeshare con IndiGo in India e oltre.\r

\r

\"Sappiamo che accordi di questo tipo portano una serie di vantaggi ai nostri passeggeri - ha dichiarato Juha Jarvinen, chief commercial officer di Virgin Atlantic -. Essendo uno dei principali vettori asiatici, i clienti di Virgin Atlantic possono beneficiare della suo vasto network di rotte, che offrirà una maggiore scelta in tutta l'Asia e l'Australasia.\r

\r

\"La nostra adesione a SkyTeam, di cui Korean Air è membro fondatore, migliora ulteriormente i vantaggi per i passeggeri. I nostri soci del Flying Club possono godere dei vantaggi SkyPriority sia a Londra Heathrow che a Seoul Incheon, oltre a guadagnare e riscattare miglia su tutto il network di Korean Air\".","post_title":"Virgin Atlantic: operativo il codeshare con Korean Air","post_date":"2023-03-27T11:16:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679915762000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442405","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il grande recupero della cosiddetta ‘Toscana diffusa’ rispetto all’era pre pandemia, il forte balzo del turismo americano, le buone previsioni 2023 con la ripartenza dei mercati asiatici. Sono i tre punti messi in evidenza oggi nel corso della tavola rotonda organizzata all'interno di TourismA a Firenze.\r

\r

«Un’occasione unica per promuovere i nostri beni, la nostra cultura – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani -. Il ruolo che sta assumendo questo evento, anche a livello nazionale, è sempre più importante. Mano a mano che cresce una sensibilità culturale anche nelle nuove generazioni, la capacità evocativa dei siti archeologici trova sempre più un riferimento nel turismo di qualità. E questo è testimoniato soprattutto dai dati elaborati dal Centro Studi Turistici che mettono in evidenza questa grande capacità attrattiva».\r

\r

Sono ben 135 i comuni di piccole dimensioni, che compongono quella definita come ‘Toscana diffusa’. «Nel 2022 – ha proseguito Giani - hanno già superato il dato del 2019, dimostrando di avere capacità attrattive molto importanti e che vanno nella direzione di ciò che auspichiamo, ovvero la valorizzazione di quelle realtà meno ‘battute’ dai grandi flussi e con potenzialità ancora inespresse. Il nostro intento è ‘spostare’ la domanda con proposte di qualità e sostenibili, e su questo lavoriamo con Toscana Promozione Turistica ed i 28 ambiti».\r

\r

L’illustrazione dei dati, nel corso della tavola rotonda, è stata fatta dal direttore del Centro Studi Turistici, Alessandro Tortelli. «I dati 2022 sul turismo elaborati dalla Regione – spiega - mettono in evidenza un forte recupero rispetto al 2021, con alcune realtà che hanno già superato il dato 2019. Per ora il dato 2022, rispetto al 2019, deve ancora recuperare l’11%, ma la ripartenza dei mercati esteri è molto consistente. Il mercato americano, ad esempio, in confronto al 2021, è cresciuto del 336% toccando quasi i numeri pre covid».\r

\r

Infine uno sguardo al mercato estero. «E’ fortemente attratto dall’identità culturale della Toscana – ha concluso Tortelli - ed i dati elaborati mostrano anche qui un forte recupero, in particolare quelli americano, tedesco e olandese, oltre al consolidamento del mercato nazionale. Chi manca? Quelli asiatici. Nel 2022 quello cinese ancora non era ripartito e le proiezioni sul 2023 sono davvero positive».","post_title":"TourismA 2023, è la Toscana \"diffusa\" a trainare la ripresa del turismo","post_date":"2023-03-27T11:15:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1679915742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442419","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Beetlejuice The Musical sarà la produzione di punta a bordo della nuova Norwegian Viva, insieme alla gamma completa del programma di intrattenimento a bordo che debutterà nell'agosto 2023 in concomitanza con la stagione inaugurale dell'ultima nave della flotta Ncl. Il musical candidato al Tony Award, che andrà in scena per la prima volta in mare, è un adattamento di 90 minuti di Broadway del film di Tim Burton del 1988: narra la storia della famiglia Deetz mentre tenta di ristrutturare una casa infestata dai fantasmi. Le gag paranormali del musical saranno amplificate dal Viva Theatre & Club, spazio multifunzionale su tre livelli di Ncl, e dai suoi effetti speciali con luci e audio all'avanguardia.\r

\r

\"Siamo orgogliosi di offrire agli ospiti spettacoli del calibro di Broadway e del West End, resi ancora più speciali dall'incredibile ambientazione del Viva Theatre & Club, che si trasforma facilmente da palco teatrale a un'ampia discoteca\", sottolinea il senior vice president of entertainment and cruise programming di Ncl, Richard Ambrose. La compagnia ha già portato peraltro in mare produzioni di livello mondiale, avendo ospitato tra gli altri il debutto di spettacoli quali Six, Jersey Boys e Footloose sulla sua attuale flotta di 18 navi. L'annuncio Beetlejuice arriva sulla scia del popolarissimo debutto di Summer: The Donna Summer Musical, a bordo della Norwegian Prima durante la stagione inaugurale del 2022.","post_title":"Il musical Beetlejuice sarà lo spettacolo di punta della stagione inaugurale della Norwegian Viva","post_date":"2023-03-27T11:14:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1679915699000]}]}}