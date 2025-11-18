Toscana Promozione Turistica: successo per l’evento trade organizzato con Travel Open Day A Firenze sala piena per la nuova tappa dedicata all’incoming organizzata da Toscana Promozione Turistica insieme a Travel Open Day. Un pubblico attento di agenzie e operatori ha seguito l’intervento di Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, che ha ripercorso il lavoro svolto nel corso dell’anno e il percorso di co-design che ha coinvolto gli operatori toscani nella creazione di prodotti turistici innovativi, sostenibili e in linea con i trend dei principali mercati. Il messaggio cui cui Tapinassi ha aperto i lavori è molto definito: «L’analisi dell’offerta reale è il minimo necessario per restare competitivi – spiega -. Abbiamo premi, riconoscimenti, una reputazione eccellente, ma serve capire davvero chi opera sul territorio e come lavora per trasformare questa forza in valore». Lo stesso approccio, che premia la valorizzazione della distribuzione, guida l’organizzazione interna dell’ente, che oggi conta un’unità B2B dedicata. Tapinassi ha sottolineato come l’obiettivo sia «facilitare l’incontro tra domanda e offerta, portando operatori toscani in fiere, workshop e campagne, basate f.inalmente su criteri condivisi con gli ambiti e sostenuti da dati concreti». Dati che emergono dal nuovo Osservatorio, dai sistemi digitali, dai 90 uffici IAT e dalle attività internazionali, con campagne strutturate nei mercati chiave. Il risultato è un aumento dell’87% delle imprese toscane presenti agli eventi e una piattaforma (Make) che, per la prima volta, permette di collegare prodotto, domanda e promozione in maniera organica, presentato da Costanza Giovannini, responsabile Visit Tuscany di Fondazione Sistema Toscana Accanto alla visione strategica, la giornata ha dato voce agli operatori coinvolti nel lavoro quotidiano. Sabrina Gilardi, Ranieri Tours & Travel, ha raccontato come il turista sia cambiato insieme all’offerta: «Il gruppo non accetta più standard bassi e nel segmento individuale dominano le OTA: se l’offerta non è digitale, disponibile e immediata, semplicemente non entra in gioco». La richiesta di esperienze cresce, ma spesso si scontra con limiti logistici e operativi. «Nelle experience la disponibilità immediata è tutto – ribadisce Gabriele Scarpellini di Towns of Italy -, deve essere garantita. Questo significa investire in risorse, staff, infrastrutture, qualità, ma è l’unica strada per rendere l’esperienza davvero memorabile». Stefano Angiolini di Across Tuscany invece ha portato invece la prospettiva del turismo su misura: «Il prodotto va verificato, costruito, testato. La Toscana non ha bisogno di nuova promozione, ma di prodotti affidabili e pronti». A portare la prospettiva del grande incoming internazionale è stato Geni Bigliazzi di Destination Italia, tour operator attivo su oltre 60 mercati. Bigliazzi ha ricordato come la domanda estera stia cambiando rapidamente e come i viaggiatori cerchino sempre più autenticità e identità territoriale. «Molti territori sono già pronti senza saperlo – racconta -. Il nostro compito è far emergere ciò che esiste, raccordare prodotto culturale, museale, gastronomico e outdoor, e inserirlo in itinerari che rispondano ai mercati internazionali»



Luca Moschini di Trentino Holidays ha ricordato che un prodotto competitivo deve essere disponibile, certo, ma anche correttamente prezzato e pienamente digitalizzato, per evitare distorsioni nella distribuzione e garantire una reale vendibilità sui mercati. La seconda parte della mattinata, condotta da Daniela Burrrini di Toscana Promozione Turistica, è stata dedicata alla presentazione degli itinerari di co-design elaborati dagli operatori coinvolti, con la supervisione di Francesca Pozzan (Professione Travel Designer), nel percorso organizzato da Toscana Promozione Turistica. Dopo il pranzo, un fitto momento di networking ha dato modo ai partecipanti di confrontarsi sugli itinerari, avviare collaborazioni e approfondire progetti comuni.

Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501860 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A Firenze sala piena per la nuova tappa dedicata all’incoming organizzata da Toscana Promozione Turistica insieme a Travel Open Day. Un pubblico attento di agenzie e operatori ha seguito l’intervento di Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, che ha ripercorso il lavoro svolto nel corso dell’anno e il percorso di co-design che ha coinvolto gli operatori toscani nella creazione di prodotti turistici innovativi, sostenibili e in linea con i trend dei principali mercati. Il messaggio cui cui Tapinassi ha aperto i lavori è molto definito: «L’analisi dell’offerta reale è il minimo necessario per restare competitivi - spiega -. Abbiamo premi, riconoscimenti, una reputazione eccellente, ma serve capire davvero chi opera sul territorio e come lavora per trasformare questa forza in valore». Lo stesso approccio, che premia la valorizzazione della distribuzione, guida l'organizzazione interna dell’ente, che oggi conta un’unità B2B dedicata. Tapinassi ha sottolineato come l’obiettivo sia «facilitare l’incontro tra domanda e offerta, portando operatori toscani in fiere, workshop e campagne, basate f.inalmente su criteri condivisi con gli ambiti e sostenuti da dati concreti». Dati che emergono dal nuovo Osservatorio, dai sistemi digitali, dai 90 uffici IAT e dalle attività internazionali, con campagne strutturate nei mercati chiave. Il risultato è un aumento dell’87% delle imprese toscane presenti agli eventi e una piattaforma (Make) che, per la prima volta, permette di collegare prodotto, domanda e promozione in maniera organica, presentato da Costanza Giovannini, responsabile Visit Tuscany di Fondazione Sistema Toscana Accanto alla visione strategica, la giornata ha dato voce agli operatori coinvolti nel lavoro quotidiano. Sabrina Gilardi, Ranieri Tours & Travel, ha raccontato come il turista sia cambiato insieme all’offerta: «Il gruppo non accetta più standard bassi e nel segmento individuale dominano le OTA: se l’offerta non è digitale, disponibile e immediata, semplicemente non entra in gioco». La richiesta di esperienze cresce, ma spesso si scontra con limiti logistici e operativi. «Nelle experience la disponibilità immediata è tutto - ribadisce Gabriele Scarpellini di Towns of Italy -, deve essere garantita. Questo significa investire in risorse, staff, infrastrutture, qualità, ma è l’unica strada per rendere l’esperienza davvero memorabile». Stefano Angiolini di Across Tuscany invece ha portato invece la prospettiva del turismo su misura: «Il prodotto va verificato, costruito, testato. La Toscana non ha bisogno di nuova promozione, ma di prodotti affidabili e pronti». A portare la prospettiva del grande incoming internazionale è stato Geni Bigliazzi di Destination Italia, tour operator attivo su oltre 60 mercati. Bigliazzi ha ricordato come la domanda estera stia cambiando rapidamente e come i viaggiatori cerchino sempre più autenticità e identità territoriale. «Molti territori sono già pronti senza saperlo - racconta -. Il nostro compito è far emergere ciò che esiste, raccordare prodotto culturale, museale, gastronomico e outdoor, e inserirlo in itinerari che rispondano ai mercati internazionali» [gallery ids="501863,501864,501865,501866,501867,501868"] Luca Moschini di Trentino Holidays ha ricordato che un prodotto competitivo deve essere disponibile, certo, ma anche correttamente prezzato e pienamente digitalizzato, per evitare distorsioni nella distribuzione e garantire una reale vendibilità sui mercati. La seconda parte della mattinata, condotta da Daniela Burrrini di Toscana Promozione Turistica, è stata dedicata alla presentazione degli itinerari di co-design elaborati dagli operatori coinvolti, con la supervisione di Francesca Pozzan (Professione Travel Designer), nel percorso organizzato da Toscana Promozione Turistica. Dopo il pranzo, un fitto momento di networking ha dato modo ai partecipanti di confrontarsi sugli itinerari, avviare collaborazioni e approfondire progetti comuni. [gallery columns="4" ids="501869,501870,501871,501872"] [post_title] => Toscana Promozione Turistica: successo per l'evento trade organizzato con Travel Open Day [post_date] => 2025-11-18T15:00:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763478008000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501799 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A conferma della valenza del mercato Italia per Brand Usa, è ora online la versione in lingua italiana di America The Beautiful, la campagna turistica globale recentemente lanciata durante la Brand Usa Travel Week Uk & Europe. Il nuovo portale è stato progettato per rivoluzionare la pianificazione dei viaggi offrendo suggerimenti personalizzati, mappe interattive e strumenti avanzati per la creazione di itinerari. L'obiettivo è rendere l’organizzazione più semplice che mai, aiutando i viaggiatori a collegare le principali città-gateway con le destinazioni regionali e le esperienze meno note in tutti gli Stati Uniti. Il sito, disponibile ora in italiano oltre che tedesco, spagnolo, francese, portoghese, coreano e giapponese, permette una migliore fruizione da parte dei turisti internazionali, rendendo ancora più facile ed intuitiva la programmazione del viaggio, che sia per cercare ispirazione in base ai propri interessi, fino alla creazione del proprio itinerario personalizzato, con il supporto dell’intelligenza artificiale e della tecnologia Mindtrip. Il sito web include anche una sezione dedicata al trade, dove agenti di viaggio, operatori del settore e partner possono accedere a ulteriori informazioni e materiali a supporto delle loro attività di vendita, tra cui un toolkit dedicato alla campagna America The Beautiful. Questo lancio si inserisce in un momento strategico, mentre gli Stati Uniti si preparano ad accogliere eventi di portata mondiale nel 2026, tra cui la Fifa World Cup, il 250º anniversario degli Stati Uniti e il centenario della Route 66. [post_title] => Brand Usa: è online la versione in lingua italiana di America The Beautiful [post_date] => 2025-11-18T10:29:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763461769000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501733 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501756" align="alignleft" width="300"] Leonardo Massa[/caption] Navi sempre più grandi, per ottimizzare le economie di scala e rispondere a una domanda che ha ancora un enorme potenziale di crescita: Msc Crociere prova a rispondere a questa istanza del mercato con un ulteriore ordine da 3,5 miliardi di euro per la costruzione di due nuove navi appartenenti alla World Class – la numero 7 e la numero 8 – la cui consegna è prevista rispettivamente per il 2030 e il 2031. [caption id="attachment_501759" align="alignright" width="300"] Un momento della coin ceremony di Msc World Atlantic[/caption] «Si tratta di una notizia sensazionale - commenta a caldo Leonardo Massa, vice president Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc -. Il mercato internazionale richiede un'offerta sempre più ampia e l'annuncio del nuovo impegno con Chantiers de l'Atlantique sottolinea la volontà del gruppo Msc di imporsi fra i leader della crocieristica mondiale». L’annuncio è avvenuto nel corso del doppio evento organizzato per celebrare gli importanti traguardi di altre due navi della World Class attualmente in costruzione presso il cantiere di Saint-Nazaire in Francia: il float out di Msc World Asia e la cerimonia della moneta di Msc World Atlantic. [caption id="attachment_501757" align="alignleft" width="300"] Il momento della firma dell'accordo per le due ulteriori unità di World class[/caption] Turismo di qualità «La nostra prossima ammiraglia Msc World Asia ha toccato per la prima volta il mare, tappa fondamentale nella costruzione di una nave. Tra poco più di un anno questo gioiello dei mari entrerà in attività effettuando crociere in partenza da tre porti italiani: Genova, Civitavecchia e Messina. E nell’estate 2027 partirà anche da Napoli ogni settimana. Una scelta che testimonia, ancora una volta la centralità del mercato italiano nelle strategie globali della compagnia, con ricadute economiche sempre più significative sui territori coinvolti grazie all’arrivo programmato di turisti, distribuiti durante tutto il periodo dell’anno. Al contrario di quanto spesso erroneamente si pensa, si tratta di un turismo alto spendente, di qualità e con una buona propensione al viaggio, pertanto le amministrazioni locali più lungimiranti si stanno organizzando al meglio per accogliere i crocieristi in modo da convincerli a tornare al più presto per una vacanza più lunga e approfondita». [post_title] => Msc Crociere, Massa: «L'ampliamento della flotta è notizia sensazionale» [post_date] => 2025-11-18T09:59:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763459962000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501786 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova partnership del Gruppo Save con la Fondazione Milano Cortina 2026: le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali accoglieranno 2 milioni di tifosi e oltre 3.500 atleti da più di 90 paesi del mondo, a cui si aggiungono federazioni, tecnici, delegazioni, media e broadcaster. In questo contesto, la collaborazione tra Fondazione Milano Cortina 2026 e Gruppo Save rappresenta un’opportunità importante per individuare insieme le soluzioni gestionali dedicate ai grandi flussi previsti, finalizzate alla migliore esperienza di viaggio all’aeroporto di Venezia in occasione dei Giochi. Save metterà a disposizione a Venezia i suoi 178 voli giornalieri, tra arrivi e partenze, prevedendo ogni accorgimento necessario quale, ad esempio, la gestione dell’arrivo anche in una sola giornata di migliaia di bagagli fuori misura. A questi collegamenti si aggiungeranno 46 voli giornalieri dell’aeroporto di Treviso e 48 dell’aeroporto di Verona, scali gestiti anch’essi dal gruppo, che insieme a Venezia accoglieranno gli spettatori che assisteranno alle gare previste nelle sedi Olimpiche e Paralimpiche. I viaggiatori della famiglia Olimpica e Paralimpica troveranno inoltre un’accoglienza caratterizzata da un vero e proprio spirito dei Giochi, attraverso spazi e servizi dedicati all’interno dell’aeroporto di Venezia, designato “port of entry”. «Da anni ci prepariamo ad accogliere milioni di visitatori provenienti da più di 90 paesi del mondo: un numero straordinario che rende questo appuntamento sportivo, unico e spettacolare - ha dichiarato Andrea Varnier, ceo Milano Cortina 2026 -. La posizione degli aeroporti di Save, diffusi e ben integrati nel Nord Italia, rende le stazioni aeree vere e proprie porte di accesso ai Giochi di Milano Cortina 2026. Gate di ingresso essenziali, poiché garantiscono un’equa e ordinata diffusione dei numerosi arrivi. La loro localizzazione completa il quadro dei collegamenti con il territorio e la qualità dei loro servizi conferma gli standard elevati di accoglienza italiana». «La funzione del sistema di aeroporti da noi gestito è quella di unire paesi, culture e comunità attraverso una rete capillare di collegamenti, costruita con gli operatori del settore a livello mondiale e condivisa con le realtà territoriali che ne beneficiano in termini di mobilità integrata, ricadute economiche e occupazionali, oltre che di notorietà e attrattività turistica - ha commentato il presidente del Gruppo Save, Enrico Marchi -. Per i Giochi di Milano Cortina 2026, metteremo a disposizione le competenze e la professionalità delle persone che lavorano nei nostri aeroporti, con l’entusiasmo di contribuire al successo di una manifestazione che porrà il nostro Paese sotto i riflettori di tutto il mondo». [post_title] => Il Gruppo Save si unisce agli official supporter delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina [post_date] => 2025-11-18T09:53:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763459593000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501787 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oceania Cruises ha svelato i dettagli di Sonata, la prima nave della classe Sonata e la più grande nave della compagnia di crociere realizzata fino ad oggi. Un rendering della grande sala da pranzo mostra calde tonalità di rosa chiaro per le sedute, con accenti in bronzo, mentre l'atrio avrà una scala bianca, una moquette color acquamarina e un elemento centrale scultoreo. Con 86.000 tonnellate di stazza lorda, la Sonata sarà più grande del 28% rispetto alle navi più grandi della flotta, Oceania Allura e Oceania Vista. La capacità di accoglienza, tuttavia, aumenterà solo del 16% circa, arrivando a 1.390 ospiti. Debutto nel 2027 Il suo debutto è previsto per agosto 2027 e sarà la prima di quattro navi della classe Sonata della compagnia, tutte con la stessa capacità di trasporto passeggeri. Tra ufficiali e membri dell'equipaggio, saranno 855. Circa un terzo degli alloggi della Sonata saranno suite, e ci saranno due nuove categorie di suite Oceania. Le suite armatoriali saranno "completamente reinventate", ha affermato la compagnia di crociere in un messaggio riportato da Travel Weekly. Sonata avrà ristoranti come il Jacques, il Red Ginger, il Polo Grill e il Toscana. Ci saranno anche nuovi punti ristoro, che Oceania prevede di annunciare nei prossimi mesi. L'Oceania Sonata è in costruzione in Italia presso Fincantieri. Il debutto delle successive tre navi della classe è previsto per il 2029, 2032 e 2035. Il debutto della Sonata, previsto per il 2027, avverrà appena due anni dopo quello di Allura, battezzato la scorsa settimana a Miami . [post_title] => Oceania Cruises: ecco i dettagli della prima nave di classe Sonata [post_date] => 2025-11-18T09:52:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763459540000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501781 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Trump Organization ha unito le forze con Dar Global, società immobiliare di lusso con sede a Dubai, per sviluppare il Trump International Hotel Maldives. La struttura sarà la prima del marchio alle Maldive. Le due società la pubblicizzano anche come il primo progetto di sviluppo alberghiero "tokenizzato" al mondo. Nel settore immobiliare, la tokenizzazione si riferisce generalmente alla conversione della proprietà immobiliare in token digitali su una blockchain. Sebbene la tokenizzazione immobiliare riguardi tradizionalmente asset già completati, il Trump International Hotel Maldives sarà tokenizzato durante la sua fase di sviluppo, offrendo "agli investitori l'opportunità di partecipare a un progetto immobiliare di alta qualità e ad alta crescita fin dall'inizio", riferisce Dar Global in un intervento riportato da Travel Weekly. La struttura, la cui apertura è prevista per la fine del 2028, sarà situata a circa 25 minuti di motoscafo da Malé. Il resort di lusso offrirà circa 80 ville sulla spiaggia e sull'acqua. Il progetto Il piano è il frutto di una partnership continuativa tra la Trump Organization e Dar Global. Le due aziende hanno già in cantiere una serie di progetti, tra cui la Trupm Tower Jeddah e il Trump Plaza Jeddah, complessi residenziali a uso misto in Arabia Saudita, il resort di lusso Trump International Oman, l'hotel e residence Trump International Hotel & Tower Dubai e il Trump International Golf Club Doha in Qatar. L'espansione del portfolio Trump Hotels da parte della Trump Organization arriva dopo un periodo di contrazione del marchio. Trump Hotels conta attualmente otto hotel e resort a Miami, New York, Chicago, Las Vegas, Virginia, Irlanda e Scozia. Oltre ai progetti alberghieri in Oman, Dubai e Maldive, la Trump Organization ha annunciato progetti per hotel a Bali e in Vietnam. [post_title] => Trump Hotels apre la prima struttura di lusso alle Maldive [post_date] => 2025-11-18T09:44:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763459053000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501780 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flydubai ha firmato un protocollo d'intesa con Airbus per 150 A321neo, diventando così un nuovo cliente della casa costruttrice europea. Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente di flydubai, ha firmato il protocollo d'intesa con Christian Scherer, ceo Commercial Aircraft di Airbus, durante la cerimonia di firma alla quale ha partecipato Ghaith Al Ghaith, ceo di flydubai, nella seconda giornata del Dubai Airshow 2025. «Questo nuovo accordo non riguarda solo l'aggiunta di aeromobili, ma sostiene la visione dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai, ed è in linea con l'Agenda Economica di Dubai D33 - ha dichiarato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo di flydubai -. Questa aggiunta strategica diversifica la nostra flotta di aeromobili a fusoliera stretta e rafforza i nostri piani di espansione a lungo termine. Ciò consentirà a flydubai di svolgere un ruolo chiave nel successo dei piani di espansione del Dubai World Central, un aeroporto che miriamo a rendere il più grande al mondo. Gli A321neo sosterranno la prossima fase di sviluppo del nostro network e ci consentiranno di soddisfare la crescente domanda nei nostri mercati. Non vediamo l'ora di instaurare una partnership forte e duratura tra flydubai e Airbus». [post_title] => Flydubai sceglie Airbus per ampliare la flotta: intesa per l'acquisto di 150 A321neo [post_date] => 2025-11-18T09:39:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763458790000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501734 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pensata per promuovere l’esplorazione del patrimonio enogastronomico lombardo attraverso il viaggio in treno, Fuori Stazione è la nuova guida realizzata da Trenord in collaborazione con Lonely Planet. Il nuovo prodotto editoriale propone un itinerario in dieci tappe che valorizza paesaggi, sapori e peculiarità territoriali raggiungibili comodamente grazie alla rete ferroviaria regionale. Come commenta Leonardo Cesarini, direttore commerciale Trenord «la guida nasce con un obiettivo chiaro: trasformare la mobilità ferroviaria in un'opportunità di scoperta turistica, con un taglio pensato per un pubblico curioso e attento alla sostenibilità». [caption id="attachment_501741" align="alignleft" width="223"] Leonardo Cesarini - Trenord, e Luca Iaccarino - Lonely Planet[/caption] Le diverse sezioni accompagnano il lettore lungo percorsi che abbracciano vigneti dell’Oltrepò, cantine ricavate nella roccia valtellinese, borghi affacciati sui laghi e quartieri storici del territorio milanese, offrendo un racconto visivo e narrativo dei “panorami da finestrino”. Secondo Luca Iaccarino, Food Editor di Lonely Planet «ogni tappa individua una “fermata del gusto”, cioè un punto di interesse culinario situato nei pressi della stazione: ristoranti, trattorie tipiche, botteghe e produttori locali selezionati per qualità e autenticità. Fuori Stazione segnala anche piatti emblematici delle diverse aree attraversate – dall’ossobuco al risotto giallo milanese allo Sfurzat valtellinese, fino ai casonsei bergamaschi e bresciani». La guida comprende inoltre eventi, sagre e manifestazioni locali facilmente raggiungibili in treno, e per ogni realtà sono indicate prezzo medio, distanze dalla stazione e tempi di percorrenza a piedi per facilitare così l'organizzazione del viaggio e incentivare un turismo di prossimità e a basso impatto ambientale. Fuori Stazione è disponibile gratuitamente sul sito trenord.it ed è parte di una più ampia strategia dell’azienda per promuovere l’uso del treno nel tempo libero e il turismo sostenibile regionale. [caption id="attachment_501740" align="alignright" width="225"] Andrea Severini, AD Trenord[/caption] «Oggi, il numero complessivo di viaggiatori è simile a quello del 2019, ma c'è stata una netta evoluzione nella composizione: abbiamo assistito a un vero e proprio cambio tra i pendolari, che rappresentano una quota inferiore - a fronte delle nuove modalità di lavoro come lo smart working -, e i viaggiatori per turismo, che sono aumentati - ha dichiarato l’ad di Trenord, Andrea Severini. - Trenord non è solo un mezzo di trasporto, ma svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo del territorio lombardo, contribuendo alla crescita economica e alla mobilità di tutta la regione. La nostra offerta va oltre il semplice spostamento: vogliamo fornire ai viaggiatori un supporto pratico, ma anche raccontare la ricchezza delle identità lombarde, attraverso un'esperienza che rifletta l'integrazione profonda con il territorio». [post_title] => Trenord lancia Fuori Stazione: la guida Lonely Planet per scoprire l’enogastronomia lombarda in treno [post_date] => 2025-11-18T09:30:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => enogastronomia [1] => lonely-palnet [2] => trenord ) [post_tag_name] => Array ( [0] => enogastronomia [1] => lonely palnet [2] => Trenord ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763458247000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501739 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Anguilla National Trust ha lanciato la 'Settimana della Natura', sette giorni di attività dedicate alla valorizzazione e alla conservazione dei tesori ecologici unici e di fondamentale importanza dell'isola. Fino al prossimo 20 novembre, residenti e visitatori possono a partecipare a eventi all'aperto e presentazioni didattiche incentrate sul patrimonio naturale dell'isola. Tutte le attività sono aperte al pubblico e gratuite. Saranno disponibili rinfreschi, ma i partecipanti sono vivamente invitati a portare le proprie bottiglie d'acqua per ridurre i rifiuti di plastica monouso. Nella giornata conclusiva, verranno illustrati i progetti in corso per comprendere meglio e preservare la fauna selvatica di Anguilla. Le presentazioni si concentreranno su: Tracciamento degli squali della barriera corallina caraibica di Anguilla, a cura del dott. Matt Witt dell'Università di Exeter. Gli sforzi per salvare i rettili in via di estinzione di Anguilla, in particolare le iguane delle Piccole Antille, dall'orlo dell'estinzione, a cura di Isabel Curtis, responsabile della Conservazione presso l'Anguilla National Trust. L'importanza di affrontare il problema delle specie invasive per il successo della conservazione, a cura di Helen Roy del Centro per l'Ecologia e l'Idrologia del Regno Unito. La Settimana della Natura è stata resa possibile grazie al generoso supporto di una serie di partner e donatori internazionali, tra cui Fauna & Flora attraverso il suo Conservation Leadership Programme e la partnership con la Hempel Foundation, la Darwin Plus Initiative del governo britannico e la Fish and Wildlife Foundation statunitense. [post_title] => Anguilla: ambiente protagonista con la 'Settimana della Natura' [post_date] => 2025-11-18T09:25:50+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763457950000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "toscana promozione turistica successo per levento trade organizzato con travel open day" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":71,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4225,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A Firenze sala piena per la nuova tappa dedicata all’incoming organizzata da Toscana Promozione Turistica insieme a Travel Open Day.\r

\r

Un pubblico attento di agenzie e operatori ha seguito l’intervento di Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, che ha ripercorso il lavoro svolto nel corso dell’anno e il percorso di co-design che ha coinvolto gli operatori toscani nella creazione di prodotti turistici innovativi, sostenibili e in linea con i trend dei principali mercati.\r

\r

Il messaggio cui cui Tapinassi ha aperto i lavori è molto definito: «L’analisi dell’offerta reale è il minimo necessario per restare competitivi - spiega -. Abbiamo premi, riconoscimenti, una reputazione eccellente, ma serve capire davvero chi opera sul territorio e come lavora per trasformare questa forza in valore». Lo stesso approccio, che premia la valorizzazione della distribuzione, guida l'organizzazione interna dell’ente, che oggi conta un’unità B2B dedicata.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Tapinassi ha sottolineato come l’obiettivo sia «facilitare l’incontro tra domanda e offerta, portando operatori toscani in fiere, workshop e campagne, basate f.inalmente su criteri condivisi con gli ambiti e sostenuti da dati concreti». Dati che emergono dal nuovo Osservatorio, dai sistemi digitali, dai 90 uffici IAT e dalle attività internazionali, con campagne strutturate nei mercati chiave. Il risultato è un aumento dell’87% delle imprese toscane presenti agli eventi e una piattaforma (Make) che, per la prima volta, permette di collegare prodotto, domanda e promozione in maniera organica, presentato da Costanza Giovannini, responsabile Visit Tuscany di Fondazione Sistema Toscana\r

\r

Accanto alla visione strategica, la giornata ha dato voce agli operatori coinvolti nel lavoro quotidiano. Sabrina Gilardi, Ranieri Tours & Travel, ha raccontato come il turista sia cambiato insieme all’offerta: «Il gruppo non accetta più standard bassi e nel segmento individuale dominano le OTA: se l’offerta non è digitale, disponibile e immediata, semplicemente non entra in gioco».\r

\r

La richiesta di esperienze cresce, ma spesso si scontra con limiti logistici e operativi. «Nelle experience la disponibilità immediata è tutto - ribadisce Gabriele Scarpellini di Towns of Italy -, deve essere garantita. Questo significa investire in risorse, staff, infrastrutture, qualità, ma è l’unica strada per rendere l’esperienza davvero memorabile». Stefano Angiolini di Across Tuscany invece ha portato invece la prospettiva del turismo su misura: «Il prodotto va verificato, costruito, testato. La Toscana non ha bisogno di nuova promozione, ma di prodotti affidabili e pronti». A portare la prospettiva del grande incoming internazionale è stato Geni Bigliazzi di Destination Italia, tour operator attivo su oltre 60 mercati. Bigliazzi ha ricordato come la domanda estera stia cambiando rapidamente e come i viaggiatori cerchino sempre più autenticità e identità territoriale. «Molti territori sono già pronti senza saperlo - racconta -. Il nostro compito è far emergere ciò che esiste, raccordare prodotto culturale, museale, gastronomico e outdoor, e inserirlo in itinerari che rispondano ai mercati internazionali»\r

\r

[gallery ids=\"501863,501864,501865,501866,501867,501868\"]\r

\r

Luca Moschini di Trentino Holidays ha ricordato che un prodotto competitivo deve essere disponibile, certo, ma anche correttamente prezzato e pienamente digitalizzato, per evitare distorsioni nella distribuzione e garantire una reale vendibilità sui mercati.\r

\r

La seconda parte della mattinata, condotta da Daniela Burrrini di Toscana Promozione Turistica, è stata dedicata alla presentazione degli itinerari di co-design elaborati dagli operatori coinvolti, con la supervisione di Francesca Pozzan (Professione Travel Designer), nel percorso organizzato da Toscana Promozione Turistica.\r

\r

Dopo il pranzo, un fitto momento di networking ha dato modo ai partecipanti di confrontarsi sugli itinerari, avviare collaborazioni e approfondire progetti comuni.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"501869,501870,501871,501872\"]\r

\r

","post_title":"Toscana Promozione Turistica: successo per l'evento trade organizzato con Travel Open Day","post_date":"2025-11-18T15:00:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763478008000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501799","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A conferma della valenza del mercato Italia per Brand Usa, è ora online la versione in lingua italiana di America The Beautiful, la campagna turistica globale recentemente lanciata durante la Brand Usa Travel Week Uk & Europe.\r

\r

Il nuovo portale è stato progettato per rivoluzionare la pianificazione dei viaggi offrendo suggerimenti personalizzati, mappe interattive e strumenti avanzati per la creazione di itinerari. L'obiettivo è rendere l’organizzazione più semplice che mai, aiutando i viaggiatori a collegare le principali città-gateway con le destinazioni regionali e le esperienze meno note in tutti gli Stati Uniti.\r

\r

Il sito, disponibile ora in italiano oltre che tedesco, spagnolo, francese, portoghese, coreano e giapponese, permette una migliore fruizione da parte dei turisti internazionali, rendendo ancora più facile ed intuitiva la programmazione del viaggio, che sia per cercare ispirazione in base ai propri interessi, fino alla creazione del proprio itinerario personalizzato, con il supporto dell’intelligenza artificiale e della tecnologia Mindtrip.\r

\r

Il sito web include anche una sezione dedicata al trade, dove agenti di viaggio, operatori del settore e partner possono accedere a ulteriori informazioni e materiali a supporto delle loro attività di vendita, tra cui un toolkit dedicato alla campagna America The Beautiful. \r

\r

Questo lancio si inserisce in un momento strategico, mentre gli Stati Uniti si preparano ad accogliere eventi di portata mondiale nel 2026, tra cui la Fifa World Cup, il 250º anniversario degli Stati Uniti e il centenario della Route 66.","post_title":"Brand Usa: è online la versione in lingua italiana di America The Beautiful","post_date":"2025-11-18T10:29:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763461769000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501733","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501756\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Leonardo Massa[/caption]\r

\r

Navi sempre più grandi, per ottimizzare le economie di scala e rispondere a una domanda che ha ancora un enorme potenziale di crescita: Msc Crociere prova a rispondere a questa istanza del mercato con un ulteriore ordine da 3,5 miliardi di euro per la costruzione di due nuove navi appartenenti alla World Class – la numero 7 e la numero 8 – la cui consegna è prevista rispettivamente per il 2030 e il 2031.\r

\r

[caption id=\"attachment_501759\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Un momento della coin ceremony di Msc World Atlantic[/caption]\r

\r

«Si tratta di una notizia sensazionale - commenta a caldo Leonardo Massa, vice president Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc -. Il mercato internazionale richiede un'offerta sempre più ampia e l'annuncio del nuovo impegno con Chantiers de l'Atlantique sottolinea la volontà del gruppo Msc di imporsi fra i leader della crocieristica mondiale».\r

L’annuncio è avvenuto nel corso del doppio evento organizzato per celebrare gli importanti traguardi di altre due navi della World Class attualmente in costruzione presso il cantiere di Saint-Nazaire in Francia: il float out di Msc World Asia e la cerimonia della moneta di Msc World Atlantic.\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_501757\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il momento della firma dell'accordo per le due ulteriori unità di World class[/caption]\r

Turismo di qualità\r

«La nostra prossima ammiraglia Msc World Asia ha toccato per la prima volta il mare, tappa fondamentale nella costruzione di una nave. Tra poco più di un anno questo gioiello dei mari entrerà in attività effettuando crociere in partenza da tre porti italiani: Genova, Civitavecchia e Messina. E nell’estate 2027 partirà anche da Napoli ogni settimana. Una scelta che testimonia, ancora una volta la centralità del mercato italiano nelle strategie globali della compagnia, con ricadute economiche sempre più significative sui territori coinvolti grazie all’arrivo programmato di turisti, distribuiti durante tutto il periodo dell’anno. Al contrario di quanto spesso erroneamente si pensa, si tratta di un turismo alto spendente, di qualità e con una buona propensione al viaggio, pertanto le amministrazioni locali più lungimiranti si stanno organizzando al meglio per accogliere i crocieristi in modo da convincerli a tornare al più presto per una vacanza più lunga e approfondita».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Msc Crociere, Massa: «L'ampliamento della flotta è notizia sensazionale»","post_date":"2025-11-18T09:59:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763459962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501786","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Nuova partnership del Gruppo Save con la Fondazione Milano Cortina 2026: le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali accoglieranno 2 milioni di tifosi e oltre 3.500 atleti da più di 90 paesi del mondo, a cui si aggiungono federazioni, tecnici, delegazioni, media e broadcaster. In questo contesto, la collaborazione tra Fondazione Milano Cortina 2026 e Gruppo Save rappresenta un’opportunità importante per individuare insieme le soluzioni gestionali dedicate ai grandi flussi previsti, finalizzate alla migliore esperienza di viaggio all’aeroporto di Venezia in occasione dei Giochi.\r

Save metterà a disposizione a Venezia i suoi 178 voli giornalieri, tra arrivi e partenze, prevedendo ogni accorgimento necessario quale, ad esempio, la gestione dell’arrivo anche in una sola giornata di migliaia di bagagli fuori misura. A questi collegamenti si aggiungeranno 46 voli giornalieri dell’aeroporto di Treviso e 48 dell’aeroporto di Verona, scali gestiti anch’essi dal gruppo, che insieme a Venezia accoglieranno gli spettatori che assisteranno alle gare previste nelle sedi Olimpiche e Paralimpiche.\r

I viaggiatori della famiglia Olimpica e Paralimpica troveranno inoltre un’accoglienza caratterizzata da un vero e proprio spirito dei Giochi, attraverso spazi e servizi dedicati all’interno dell’aeroporto di Venezia, designato “port of entry”.\r

«Da anni ci prepariamo ad accogliere milioni di visitatori provenienti da più di 90 paesi del mondo: un numero straordinario che rende questo appuntamento sportivo, unico e spettacolare - ha dichiarato Andrea Varnier, ceo Milano Cortina 2026 -. La posizione degli aeroporti di Save, diffusi e ben integrati nel Nord Italia, rende le stazioni aeree vere e proprie porte di accesso ai Giochi di Milano Cortina 2026. Gate di ingresso essenziali, poiché garantiscono un’equa e ordinata diffusione dei numerosi arrivi. La loro localizzazione completa il quadro dei collegamenti con il territorio e la qualità dei loro servizi conferma gli standard elevati di accoglienza italiana».\r

«La funzione del sistema di aeroporti da noi gestito è quella di unire paesi, culture e comunità attraverso una rete capillare di collegamenti, costruita con gli operatori del settore a livello mondiale e condivisa con le realtà territoriali che ne beneficiano in termini di mobilità integrata, ricadute economiche e occupazionali, oltre che di notorietà e attrattività turistica - ha commentato il presidente del Gruppo Save, Enrico Marchi -. Per i Giochi di Milano Cortina 2026, metteremo a disposizione le competenze e la professionalità delle persone che lavorano nei nostri aeroporti, con l’entusiasmo di contribuire al successo di una manifestazione che porrà il nostro Paese sotto i riflettori di tutto il mondo». ","post_title":"Il Gruppo Save si unisce agli official supporter delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina","post_date":"2025-11-18T09:53:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763459593000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501787","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oceania Cruises ha svelato i dettagli di Sonata, la prima nave della classe Sonata e la più grande nave della compagnia di crociere realizzata fino ad oggi. Un rendering della grande sala da pranzo mostra calde tonalità di rosa chiaro per le sedute, con accenti in bronzo, mentre l'atrio avrà una scala bianca, una moquette color acquamarina e un elemento centrale scultoreo.\r

Con 86.000 tonnellate di stazza lorda, la Sonata sarà più grande del 28% rispetto alle navi più grandi della flotta, Oceania Allura e Oceania Vista. La capacità di accoglienza, tuttavia, aumenterà solo del 16% circa, arrivando a 1.390 ospiti.\r

Debutto nel 2027\r

Il suo debutto è previsto per agosto 2027 e sarà la prima di quattro navi della classe Sonata della compagnia, tutte con la stessa capacità di trasporto passeggeri. Tra ufficiali e membri dell'equipaggio, saranno 855.\r

\r

Circa un terzo degli alloggi della Sonata saranno suite, e ci saranno due nuove categorie di suite Oceania. Le suite armatoriali saranno \"completamente reinventate\", ha affermato la compagnia di crociere in un messaggio riportato da Travel Weekly.\r

\r

Sonata avrà ristoranti come il Jacques, il Red Ginger, il Polo Grill e il Toscana. Ci saranno anche nuovi punti ristoro, che Oceania prevede di annunciare nei prossimi mesi. L'Oceania Sonata è in costruzione in Italia presso Fincantieri. Il debutto delle successive tre navi della classe è previsto per il 2029, 2032 e 2035. \r

\r

Il debutto della Sonata, previsto per il 2027, avverrà appena due anni dopo quello di Allura, battezzato la scorsa settimana a Miami .\r

\r

","post_title":"Oceania Cruises: ecco i dettagli della prima nave di classe Sonata","post_date":"2025-11-18T09:52:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763459540000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Trump Organization ha unito le forze con Dar Global, società immobiliare di lusso con sede a Dubai, per sviluppare il Trump International Hotel Maldives.\r

La struttura sarà la prima del marchio alle Maldive. Le due società la pubblicizzano anche come il primo progetto di sviluppo alberghiero \"tokenizzato\" al mondo. \r

\r

Nel settore immobiliare, la tokenizzazione si riferisce generalmente alla conversione della proprietà immobiliare in token digitali su una blockchain. Sebbene la tokenizzazione immobiliare riguardi tradizionalmente asset già completati, il Trump International Hotel Maldives sarà tokenizzato durante la sua fase di sviluppo, offrendo \"agli investitori l'opportunità di partecipare a un progetto immobiliare di alta qualità e ad alta crescita fin dall'inizio\", riferisce Dar Global in un intervento riportato da Travel Weekly.\r

\r

La struttura, la cui apertura è prevista per la fine del 2028, sarà situata a circa 25 minuti di motoscafo da Malé. Il resort di lusso offrirà circa 80 ville sulla spiaggia e sull'acqua.\r

Il progetto\r

\r

\r

Il piano è il frutto di una partnership continuativa tra la Trump Organization e Dar Global. Le due aziende hanno già in cantiere una serie di progetti, tra cui la Trupm Tower Jeddah e il Trump Plaza Jeddah, complessi residenziali a uso misto in Arabia Saudita, il resort di lusso Trump International Oman, l'hotel e residence Trump International Hotel & Tower Dubai e il Trump International Golf Club Doha in Qatar. \r

\r

L'espansione del portfolio Trump Hotels da parte della Trump Organization arriva dopo un periodo di contrazione del marchio. Trump Hotels conta attualmente otto hotel e resort a Miami, New York, Chicago, Las Vegas, Virginia, Irlanda e Scozia.\r

\r

Oltre ai progetti alberghieri in Oman, Dubai e Maldive, la Trump Organization ha annunciato progetti per hotel a Bali e in Vietnam.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Trump Hotels apre la prima struttura di lusso alle Maldive","post_date":"2025-11-18T09:44:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763459053000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501780","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flydubai ha firmato un protocollo d'intesa con Airbus per 150 A321neo, diventando così un nuovo cliente della casa costruttrice europea. Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente di flydubai, ha firmato il protocollo d'intesa con Christian Scherer, ceo Commercial Aircraft di Airbus, durante la cerimonia di firma alla quale ha partecipato Ghaith Al Ghaith, ceo di flydubai, nella seconda giornata del Dubai Airshow 2025.\r

\r

«Questo nuovo accordo non riguarda solo l'aggiunta di aeromobili, ma sostiene la visione dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai, ed è in linea con l'Agenda Economica di Dubai D33 - ha dichiarato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo di flydubai -. Questa aggiunta strategica diversifica la nostra flotta di aeromobili a fusoliera stretta e rafforza i nostri piani di espansione a lungo termine. Ciò consentirà a flydubai di svolgere un ruolo chiave nel successo dei piani di espansione del Dubai World Central, un aeroporto che miriamo a rendere il più grande al mondo.\r

\r

Gli A321neo sosterranno la prossima fase di sviluppo del nostro network e ci consentiranno di soddisfare la crescente domanda nei nostri mercati. Non vediamo l'ora di instaurare una partnership forte e duratura tra flydubai e Airbus».\r

\r

","post_title":"Flydubai sceglie Airbus per ampliare la flotta: intesa per l'acquisto di 150 A321neo","post_date":"2025-11-18T09:39:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763458790000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pensata per promuovere l’esplorazione del patrimonio enogastronomico lombardo attraverso il viaggio in treno, Fuori Stazione è la nuova guida realizzata da Trenord in collaborazione con Lonely Planet.\r

\r

Il nuovo prodotto editoriale propone un itinerario in dieci tappe che valorizza paesaggi, sapori e peculiarità territoriali raggiungibili comodamente grazie alla rete ferroviaria regionale. Come commenta Leonardo Cesarini, direttore commerciale Trenord «la guida nasce con un obiettivo chiaro: trasformare la mobilità ferroviaria in un'opportunità di scoperta turistica, con un taglio pensato per un pubblico curioso e attento alla sostenibilità».\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_501741\" align=\"alignleft\" width=\"223\"] Leonardo Cesarini - Trenord, e Luca Iaccarino - Lonely Planet[/caption]\r

\r

Le diverse sezioni accompagnano il lettore lungo percorsi che abbracciano vigneti dell’Oltrepò, cantine ricavate nella roccia valtellinese, borghi affacciati sui laghi e quartieri storici del territorio milanese, offrendo un racconto visivo e narrativo dei “panorami da finestrino”.\r

Secondo Luca Iaccarino, Food Editor di Lonely Planet «ogni tappa individua una “fermata del gusto”, cioè un punto di interesse culinario situato nei pressi della stazione: ristoranti, trattorie tipiche, botteghe e produttori locali selezionati per qualità e autenticità. Fuori Stazione segnala anche piatti emblematici delle diverse aree attraversate – dall’ossobuco al risotto giallo milanese allo Sfurzat valtellinese, fino ai casonsei bergamaschi e bresciani».\r

\r

La guida comprende inoltre eventi, sagre e manifestazioni locali facilmente raggiungibili in treno, e per ogni realtà sono indicate prezzo medio, distanze dalla stazione e tempi di percorrenza a piedi per facilitare così l'organizzazione del viaggio e incentivare un turismo di prossimità e a basso impatto ambientale. \r

\r

\r

Fuori Stazione è disponibile gratuitamente sul sito trenord.it ed è parte di una più ampia strategia dell’azienda per promuovere l’uso del treno nel tempo libero e il turismo sostenibile regionale.\r

\r

[caption id=\"attachment_501740\" align=\"alignright\" width=\"225\"] Andrea Severini, AD Trenord[/caption]\r

\r

«Oggi, il numero complessivo di viaggiatori è simile a quello del 2019, ma c'è stata una netta evoluzione nella composizione: abbiamo assistito a un vero e proprio cambio tra i pendolari, che rappresentano una quota inferiore - a fronte delle nuove modalità di lavoro come lo smart working -, e i viaggiatori per turismo, che sono aumentati - ha dichiarato l’ad di Trenord, Andrea Severini. - Trenord non è solo un mezzo di trasporto, ma svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo del territorio lombardo, contribuendo alla crescita economica e alla mobilità di tutta la regione. La nostra offerta va oltre il semplice spostamento: vogliamo fornire ai viaggiatori un supporto pratico, ma anche raccontare la ricchezza delle identità lombarde, attraverso un'esperienza che rifletta l'integrazione profonda con il territorio».\r

\r

","post_title":"Trenord lancia Fuori Stazione: la guida Lonely Planet per scoprire l’enogastronomia lombarda in treno","post_date":"2025-11-18T09:30:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["enogastronomia","lonely-palnet","trenord"],"post_tag_name":["enogastronomia","lonely palnet","Trenord"]},"sort":[1763458247000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501739","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

L'Anguilla National Trust ha lanciato la 'Settimana della Natura', sette giorni di attività dedicate alla valorizzazione e alla conservazione dei tesori ecologici unici e di fondamentale importanza dell'isola.\r

\r

Fino al prossimo 20 novembre, residenti e visitatori possono a partecipare a eventi all'aperto e presentazioni didattiche incentrate sul patrimonio naturale dell'isola. Tutte le attività sono aperte al pubblico e gratuite. Saranno disponibili rinfreschi, ma i partecipanti sono vivamente invitati a portare le proprie bottiglie d'acqua per ridurre i rifiuti di plastica monouso. \r

\r

Nella giornata conclusiva, verranno illustrati i progetti in corso per comprendere meglio e preservare la fauna selvatica di Anguilla. Le presentazioni si concentreranno su: Tracciamento degli squali della barriera corallina caraibica di Anguilla, a cura del dott. Matt Witt dell'Università di Exeter. Gli sforzi per salvare i rettili in via di estinzione di Anguilla, in particolare le iguane delle Piccole Antille, dall'orlo dell'estinzione, a cura di Isabel Curtis, responsabile della Conservazione presso l'Anguilla National Trust. L'importanza di affrontare il problema delle specie invasive per il successo della conservazione, a cura di Helen Roy del Centro per l'Ecologia e l'Idrologia del Regno Unito.\r

\r

\r

\r

\r

La Settimana della Natura è stata resa possibile grazie al generoso supporto di una serie di partner e donatori internazionali, tra cui Fauna & Flora attraverso il suo Conservation Leadership Programme e la partnership con la Hempel Foundation, la Darwin Plus Initiative del governo britannico e la Fish and Wildlife Foundation statunitense.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Anguilla: ambiente protagonista con la 'Settimana della Natura'","post_date":"2025-11-18T09:25:50+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1763457950000]}]}}