Toscana, nasce il Distretto rurale e del cibo della Versilia La Regione Toscana ha ufficialmente riconosciuto il Distretto rurale e del cibo della Versilia, che entra così a far parte della rete dei distretti rurali regionali, portando a quattordici il numero complessivo dei territori riconosciuti. Nei prossimi giorni il nuovo distretto sarà iscritto anche nell’elenco nazionale dei Distretti del cibo, consolidando ulteriormente il ruolo della Toscana come laboratorio di sviluppo sostenibile e di integrazione tra economia, ambiente e comunità locali. Il Distretto interessa un’area che comprende i territori comunali di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio, una realtà caratterizzata dall’incontro tra costa, pianura, collina e montagna, dove attività agricole, tradizioni marinare e vocazioni turistiche convivono da secoli in un equilibrio unico. A rendere particolarmente significativo il riconoscimento è il patrimonio produttivo e paesaggistico che il distretto rappresenta: 439 aziende agricole attive e oltre 1.500 ettari di superficie agricola utilizzata, custodi di un territorio segnato da oliveti collinari, muretti a secco, aree bonificate storiche e alpeggi montani. Un sistema che trova espressione anche nella filiera corta locale, capace di unire le produzioni agricole dell’entroterra con la tradizione marinara della costa. Il Distretto rurale e del cibo della Versilia nasce da un accordo sottoscritto da soggetti pubblici e privati che operano in maniera integrata all’interno del sistema economico locale. Tra i firmatari figurano i comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema, la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, il Parco regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, il Parco regionale delle Alpi Apuane, le principali organizzazioni di categoria del mondo agricolo, artigiano, commerciale e turistico, oltre a Slow Food Versilia. «Con il Distretto della Versilia la Toscana vuole valorizzare un modello di governance straordinario – spiega il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – Qui la terra sposa il mare e l’agricoltura di qualità diventa presidio di un territorio fragile, trasformando la grande attrattività turistica della costa nel motore trainante delle piccole e preziose comunità artigiane e agricole della collina e della montagna. È la Toscana del futuro: sostenibile, coesa e fiera delle proprie radici». «Il nuovo Distretto rurale e del cibo – aggiunge l ’assessore regionale all’economia e al turismo, Leonardo Marras – rappresenta un’opportunità importante per rafforzare la competitività del territorio e creare nuove sinergie tra agricoltura, turismo, commercio e filiere locali. In un’area che già esprime una forte capacità attrattiva a livello nazionale ed internazionale, il distretto può diventare uno strumento efficace per generare valore aggiunto, sostenere gli investimenti delle imprese e favorire nuova occupazione. La connessione tra produzioni di qualità, paesaggio e accoglienza turistica costituisce un elemento distintivo che può contribuire a una crescita equilibrata e duratura, capace di valorizzare tanto la costa quanto le aree collinari e montane della Versilia». Il riconoscimento rappresenta un importante strumento per favorire la programmazione territoriale, attrarre risorse e sostenere progetti condivisi tra istituzioni, imprese ed associazioni, rafforzando la competitività delle produzioni locali e la tutela del paesaggio, in una delle aree più rappresentative e particolari della Toscana. «Siamo orgogliosi che Camaiore abbia voluto intraprendere questo percorso da capofila – sottolinea il sindaco Marcello Pierucci – riuscendo a riscuotere un’ampia convergenza da enti e associazioni che rappresentando l’intero territorio della Versilia. Una collaborazione mirata a valorizzare le nostre peculiarità che corrisponde alla volontà comune di lavorare in sinergia e in condivisione per una nuova realtà di promozione e sviluppo. La Versilia è un luogo dalla forte vocazione produttiva, turistica e agroalimentare, e le prospettive di crescita in questi settori che si aprono grazie al Distretto non hanno uguali nella storia». Condividi

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Nessuno mette in discussione la difficoltà personale di chi, a causa di una malattia improvvisa, è costretto a rinunciare a una vacanza programmata e spesso attesa per mesi. Tuttavia, trasformare questa circostanza soggettiva in un costo da addossare integralmente all'agenzia di viaggio rischia di creare un precedente estremamente problematico.\r

L'elemento centrale della questione è semplice: la malattia del cliente non dipende dall'agenzia, non deriva da un suo comportamento, non è conseguenza di un'inadempienza contrattuale e non rientra nella sua sfera di controllo. Eppure, secondo questa impostazione, sarebbe proprio l'agenzia a dover sopportare il danno economico derivante dalla mancata partenza.\r

Si tratta di una logica che appare difficilmente conciliabile con i principi fondamentali dell'equilibrio contrattuale. Se il consumatore non può partire per ragioni esclusivamente personali, perché dovrebbe essere il professionista a sostenere integralmente le conseguenze economiche dell'evento?\r

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Le adv non sono compagnie di assicurazione\r

Le agenzie di viaggio non sono compagnie assicurative. Esse organizzano servizi, prenotano strutture alberghiere, acquistano posti aerei, coordinano fornitori e assumono obbligazioni economiche molto prima della partenza del cliente. Quando un viaggio viene annullato all'ultimo momento, spesso i costi sono già stati sostenuti e risultano in tutto o in parte irrecuperabili.\r

In questo contesto, imporre la restituzione delle somme significa trasferire il rischio individuale del viaggiatore su un soggetto economico che non ha alcuna responsabilità nella vicenda. Il risultato è una penalizzazione di un comparto già sottoposto a margini ridotti, forte concorrenza internazionale e crescente pressione normativa.\r

Vi è inoltre un ulteriore aspetto che merita attenzione. Se il principio dovesse consolidarsi, le agenzie sarebbero inevitabilmente costrette a incorporare questo rischio nei prezzi dei pacchetti turistici. In altre parole, il costo delle rinunce individuali finirebbe per essere distribuito sull'intera clientela attraverso aumenti tariffari, con l'effetto paradossale di penalizzare anche chi non annulla mai i propri viaggi.\r

Da anni il mercato offre strumenti specifici per affrontare eventi di questo tipo: le polizze assicurative contro l'annullamento. Tali prodotti esistono proprio per coprire il rischio di malattia, infortunio o altri impedimenti personali. Spostare questo rischio dall'assicurazione all'agenzia significa alterare la funzione stessa di tali strumenti e creare un sistema nel quale il soggetto economicamente più esposto diventa il bersaglio naturale di ogni evento sfavorevole.\r

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Principio sbilanciato\r

Il rischio è che si affermi un principio sbilanciato: il consumatore mantiene i benefici del contratto quando può partire, mentre le conseguenze economiche degli eventi personali vengono trasferite all'operatore quando non può farlo. Un modello che finisce per trasformare il contratto turistico in un rapporto asimmetrico, nel quale una sola parte è chiamata a sopportare il peso dell'imprevedibilità.\r

La tutela del consumatore è un valore fondamentale, ma non può tradursi nella sistematica compressione dei diritti e degli interessi delle imprese. Un ordinamento equilibrato dovrebbe distribuire i rischi in modo razionale, attribuendoli a chi può gestirli o assicurarsi contro di essi. Nel caso della malattia improvvisa del viaggiatore, tale rischio appartiene evidentemente alla sfera personale dell'interessato e non a quella dell'agenzia di viaggio.\r

Per questo motivo, una giurisprudenza che imponga il rimborso integrale in simili circostanze rischia di rappresentare non un avanzamento della tutela dei consumatori, ma un arretramento dei principi di equità contrattuale e di sostenibilità economica del settore turistico.","post_title":"Il rischio personale del viaggiatore scaricato sulle agenzie. Preoccupante","post_date":"2026-06-05T10:37:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1780655841000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515804","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una piccola gemma nel cuore del Montefeltro Marche: Ca' Virginia Country house & Wellness si svela attraverso il racconto di dell'a.d. Giacomo Rossi. La struttura nasce nel 2007 da un progetto della famiglia Rossi con l’obiettivo di recuperare un antico complesso rurale. Immersa nel cuore del Montefeltro, a Borgo Massano nel comune di Montecalvo in Foglia, a pochi chilometri da Urbino, la struttura risale agli inizi del Cinquecento ed è situata all’interno di un’azienda agricola di circa cento ettari. Il recupero architettonico è stato realizzato nel pieno rispetto dell’edificio originario, preservandone autenticità e fascino.\r

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La struttura\r

Oggi Ca’ Virginia Country House & Wellness dispone di 23 camere ricavate dal recupero dell’antico essiccatoio del tabacco, del fienile e della storica casa colonica. Ogni ambiente è diverso dall’altro e conserva elementi originali come travi in legno, mattoni e pietra a vista, contribuendo a creare un’atmosfera autentica e raffinata. Fiore all’occhiello della struttura è il centro benessere di 200 metri quadrati distribuito su due livelli, con area “Salus per Aquam”, vasca riscaldata a 37 gradi con idromassaggi Jacuzzi, sauna, bagno turco, percorso emozionale con docce calde e fredde, area relax e tisane rigeneranti. Il wellness è accessibile sia agli ospiti dell’hotel sia alla clientela esterna, con ingressi contingentati su fasce orarie dedicate.\r

Anche la ristorazione rappresenta un elemento distintivo della proposta di Ca’ Virginia. Il ristorante, ricavato dall’antica stalla della proprietà, valorizza la tradizione gastronomica del territorio attraverso una cucina basata su prodotti a chilometro zero e sulle eccellenze locali, dai vini delle cantine del territorio ai formaggi tipici come la Casciotta d’Urbino Dop, fino al celebre prosciutto di Carpegna.\r

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[caption id=\"attachment_515806\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Giacomo Rossi[/caption]\r

Il territorio circostante offre inoltre numerose opportunità legate al turismo slow e outdoor. Le colline del Montefeltro e dell’area di Urbino si prestano a esperienze in e-bike, escursioni guidate e percorsi immersi nella natura. Ca’ Virginia è infatti uno dei bike hotel storici delle Marche e propone servizi dedicati ai cicloturisti, dal noleggio biciclette ai tour organizzati per diversi livelli di preparazione atletica.\r

Nel 2022 la struttura ha partecipato alla trasmissione televisiva “4 Hotel” di Bruno Barbieri, nell’edizione dedicata ai bike hotel, conquistando il primo posto. Grande attenzione viene riservata anche alla sostenibilità ambientale. Il progetto, avviato già nel 2004, integra un impianto fotovoltaico, un sistema geotermico e un impianto solare termico che consentono alla struttura di ridurre drasticamente l’utilizzo di combustibili fossili. La filosofia green di Ca’ Virginia si traduce inoltre nell’eliminazione della plastica monouso, nell’utilizzo responsabile delle risorse idriche ed energetiche e nella scelta di prodotti locali e sostenibili, in linea con le più attuali pratiche Esg e con una visione di ospitalità attenta al territorio e al benessere degli ospiti.\r

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Dopo un restauro durato sette anni, Casa Bonavita ha aperto le porte ad Attard, storico villaggio nel cuore di Malta. Un tempo antica dimora di famiglia, questo rifugio di 17 camere è stato concepito prima come una casa e successivamente come un hotel.\r

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Nato dalla visione di Christopher e Suzanne Sharp, fondatori di The Rug Company, questo progetto segna il debutto nel mondo dell’hôtellerie per il duo, ispirato dall'amore per l’isola. «Desideriamo che Casa Bonavita diventi un luogo capace di accogliere persone affini e raccontare Malta attraverso il nostro sguardo: un crocevia culturale unico, un affascinante mix di influenze arabe e italiane, sullo sfondo di un'architettura barocca».\r

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Ispirata alle radici maltesi di Suzanne Sharp e all’approccio intuitivo al design che contraddistingue la coppia, Casa Bonavita nasce dall’idea di creare il rifugio che Christopher e Suzanne Sharp avrebbero voluto trovare sull’isola: uno spazio intimo, ricco di carattere e capace di trasportare gli ospiti in un’atmosfera autentica.\r

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Gli interni, curati da Suzanne Sharp Studio, restituiscono all’edificio il suo antico splendore, mantenendo intatta l’atmosfera accogliente e autentica di una dimora privata. Soffitti monumentali, proporzioni armoniche e dettagli architettonici originali si intrecciano con gli arredi vintage di famiglia e opere realizzate da artigiani locali provenienti da Malta e dall’area circostante. Pareti affrescate, arredi d’antiquariato e tessuti pregiati conferiscono agli interni un senso di storia, profondità e continuità senza tempo.\r

La struttura\r

Le 17 camere e suite, ciascuna concepita con una propria identità, sono caratterizzate da un attento equilibrio tra luce naturale, palette cromatiche e proporzioni architettoniche. Molte si affacciano su terrazze private, giardini o sulla piscina.\r

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Al centro di Casa Bonavita si estende il giardino, un progetto di restauro e valorizzazione durato quindici anni, concepito da Christopher Sharp come omaggio ai grandi giardini del Mediterraneo. Ricco di agrumi, palme, bougainvillea, gelsomino e rosmarino, questo rifugio semi-selvatico stempera la formalità della dimora e invita a un ritmo di vita più lento. Il ristorante, guidato dall’executive chef Dex Oseman del The River Café, celebra una cucina mediterranea incentrata sulla qualità degli ingredienti, profondamente legati alla stagionalità e a materie prime d’eccellenza.\r

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Situata in uno dei tre storici villaggi di Malta, Casa Bonavita si inserisce tra il barocco de La Valletta e l’antica città fortificata di Mdina. Tutte le esperienze sono curate personalmente dagli Sharp, che conoscono in modo autentico tutte le sfaccettature di Malta.\r

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A completamento dell’offerta wellness, che include due piscine, hammam, sauna, vasca di immersione fredda e palestra, Casa Bonavita svelerà nei prossimi mesi un ricco programma di trattamenti su misura, terapie e collaborazioni con partner selezionati. È imminente anche l’inaugurazione della Folly Suite,un rifugio separato dalla Casa Principale, immerso in una rigogliosa vegetazione, dotato di una terrazza panoramica e di una piscina privata.","post_title":"Casa Bonavita: nel cuore di Malta apre un gioiello dell'hotellerie di charme","post_date":"2026-06-04T10:35:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780569321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_350808\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gabriel Escarrer[/caption]\r

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Battesimo ufficiale per il Me Malaga, hotel a cinque stelle del brand Me by Melià con cui la catena rafforza il suo impegno per il lusso sulla Costa del Sol. Tra i partecipanti all'inaugurazione della struttura figurava Gabriel Escarrer, presidente e ceodi Meliá Hotels International.\r

La struttura\r

Situato in Calle Victoria, accanto a Plaza de la Merced, il Me Malaga ha aperto i battenti lo scorso dicembre. Dispone di 128 camere, 14 junior suite e otto suite premium, oltre a una piscina a sfioro panoramica e un ristorante sul tetto.\r

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Come riporta Preferente, durante la presentazione, Escarrer ha sottolineato che la nuova struttura nasce dal desiderio di creare «un hotel iconico», affermando che sia lui sia il suo team «si sono innamorati del luogo» fin dalla prima visita. «La posizione non potrebbe essere più magica» ha affermato Escarrer.\r

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L'imprenditore ha anche ricordato le difficoltà incontrate fin dall'inizio della costruzione, pur sottolineando che il progetto è stato completato «nei tempi e nel budget previsti», anche grazie al sostegno istituzionale. Ha inoltre evidenziato l'investimento di quasi 44 milioni di euro e la creazione diretta di oltre 150 posti di lavoro, precisando che l'81% della forza lavoro proveniva da persone interne all'azienda.\r

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L'apertura del Me Málaga si inserisce nell'impegno della catena di consolidare la propria presenza nel segmento premium, sia sulla Costa del Sol che nel resto dell'Andalusia. Negli ultimi anni, il gruppo ha lanciato nuovi progetti, tra cui spicca il Me Marbella. Attualmente Meliá vanta una forte presenza sulla Costa del Sol, con 22 strutture tra hotel operativi e progetti in fase di sviluppo. In Andalusia conta 37 hotel aperti o in fase di apertura, con una strategia chiaramente focalizzata sul turismo di lusso.\r

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","post_title":"Inaugurazione ufficiale del Me Malaga by Melià. Investiti 44 milioni","post_date":"2026-06-01T14:21:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780323688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515581","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Ente nazionale del turismo spagnolo a Milano accende i riflettori su Castellón, destinazione situata nella Spagna orientale, che diventa più comodamente raggiungibile dall'Italia grazie al nuovo collegamento aereo diretto da Bologna, operato da Ryanair.\r

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La nuova rotta è attiva da oggi, 1° giugno, fino al prossimo 28 settembre con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì. Bologna diventa così il secondo aeroporto italiano collegato direttamente a Castellón, dopo Milano, confermando il crescente interesse della destinazione verso il mercato italiano.\r

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Situato nella zona nord della Comunità Valenciana, l’aeroporto di Castellón rappresenta un punto di accesso strategico per raggiungere alcune delle principali località turistiche della costa e dell’entroterra spagnolo. In meno di un’ora è possibile arrivare oltre che a Castellón de la Plana, Benicàssim, Vila-real, Oropesa del Mar e Peñíscola, mentre Valencia è raggiungibile in un’ora e un quarto circa. Lo scalo, operativo con voli regolari dal 2015, continua il proprio percorso di crescita: per il 2026 sono previste 16 rotte regolari e una stima di circa 350.000 passeggeri.\r

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Il lancio del nuovo operativo è stata l’occasione per presentare la destinazione e la sua offerta turistica che coniuga mare, natura, sport, gastronomia e cultura. Castellón offre oltre 120 chilometri di costa mediterranea, 10 parchi naturali, più di 1.500 chilometri di sentieri certificati e oltre 300 giorni di sole all’anno, posizionandosi come meta ideale per un turismo attivo e destagionalizzato.\r

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Ciò che colpisce della destinazione è sicuramente l’equilibrio unico tra mare ed entroterra, dove paesaggi mediterranei e scenari montani convivono in perfetta armonia. Lungo la costa si susseguono ampie spiagge di sabbia fine bagnate dalle acque cristalline del Mediterraneo, alternate a calette più intime e selvagge immerse in una natura ancora autentica.\r

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L’identità della provincia si esprime anche attraverso i suoi borghi, dei veri e proprio autentici scrigni di storia e tradizioni. Tra le località simbolo spicca Morella, capoluogo della comarca di Els Ports, che dispone di una ricca offerta di ristorazione, hotel e strutture di turismo rurale.\r

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Tra le attrattive turistiche più significative per il viaggiatore italiano spiccano le esperienze attive ed enogastronomiche presenti sul territorio durante tutto l’anno: dai percorsi cycling ed e-bike tra mare e montagne ai wine weekend dedicati all’enogastronomia locale, fino alle attività immersive come il beekeeping tourism, che permette di scoprire i segreti che circondano il mondo delle api e la raccolta del miele.","post_title":"Spagna: alla scoperta di Castellón con il volo Ryanair da Bologna","post_date":"2026-06-01T14:07:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780322823000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515569","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438487\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gaetano Stea[/caption]\r

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Go4sea sosta a Bari per la prima tappa di un progetto che nelle prossime settimane porterà il tour operator in 17 città italiane per incontrare direttamente le agenzie di viaggio e presentare in anteprima due delle principali novità sviluppate negli ultimi anni: Altrove e Bellomondo.\r

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Dopo la prima tappa pugliese, il tour proseguirà con incontri a Lecce, Taranto, Barletta, Foggia, Pescara, Roma, Latina, Napoli, Salerno e Matera. Nella seconda metà di giugno il roadshow si sposterà nel Centro-nord, con appuntamenti ad Ancona, Perugia, Bologna, Verona, Bergamo, Milano e Torino.\r

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Una scelta precisa quella di Go4sea: invece di organizzare un unico evento centrale, l'azienda ha deciso di raggiungere personalmente le agenzie sul territorio, dedicando il tempo necessario al confronto, all'ascolto e alla condivisione.\r

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«Non volevamo una semplice presentazione commerciale - spiegano dall'azienda -. Abbiamo preferito metterci in viaggio, andare incontro ai nostri partner e creare occasioni di dialogo vero, perché crediamo che le migliori idee nascano sempre dal confronto diretto».\r

Il focus\r

Durante gli incontri, organizzati in pausa pranzo, il focus è concentrato sulle principali novità della programmazione 2026. La prima è Altrove, una piattaforma che si è evoluta fino a diventare un vero marketplace dedicato alle agenzie di viaggio, con migliaia di proposte per il medio e lungo raggio, tour garantiti, viaggi combinati e una vasta selezione di itinerari sviluppati dal tour operator nel corso degli anni.\r

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La seconda è Bellomondo, nuovo progetto dedicato ai viaggi di community, con gruppi composti da un massimo di 14 partecipanti più coordinatore. Un format che valorizza l'incontro tra persone accomunate da interessi condivisi, privilegiando itinerari meno battuti, esperienze autentiche e momenti di immersione nella cultura locale.\r

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Dietro questi due progetti c'è un percorso lungo oltre due anni, fatto di ricerca, investimenti, sviluppo tecnologico, progettazione prodotto e confronto costante con il mercato.\r

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«Abbiamo investito moltissime energie in questi progetti perché crediamo che il ruolo di un tour operator oggi non sia semplicemente quello di distribuire viaggi, ma di creare strumenti e opportunità concrete per le agenzie - afferma Gaetano Stea, responsabile prodotto e sviluppo di Go4se -. Altrove nasce proprio da questa visione. Abbiamo deciso di mettere a disposizione delle agenzie il patrimonio di conoscenze, itinerari ed esperienza che abbiamo costruito in oltre dieci anni di attività. Vogliamo lavorare in modo sempre più verticale con una selezione di partner, condividendo valore, competenze e opportunità di business. Con il programma Go4Plus abbiamo inoltre sviluppato un sistema che tutela e valorizza il lavoro dell'agenzia in modo concreto e innovativo».\r

\r

Tommaso Valenzano, ceo di Go4sea, aggiunge: «Crediamo che un'azienda non debba mai sentirsi arrivata. Per questo continuiamo a investire tempo, energie e risorse per evolvere, metterci in discussione e migliorare ciò che facciamo. Negli ultimi due anni ci siamo interrogati su come stesse cambiando il modo di viaggiare e su quale dovesse essere il ruolo di un tour operator moderno. Da questa riflessione sono nati Altrove e Bellomondo. Sono due progetti diversi, ma accomunati dalla stessa visione: creare più valore per le agenzie e proporre esperienze di viaggio più autentiche e significative. Dietro ogni dettaglio c'è stato un grande lavoro di squadra e il coraggio di rimettere in discussione modelli consolidati per costruire qualcosa di nuovo. Oggi li presentiamo con orgoglio, ma soprattutto con la volontà di ascoltare il mercato e continuare a migliorarli. In un settore che cambia continuamente, abbiamo scelto di dedicare tempo alla costruzione di valore, senza rincorrere scorciatoie. Altrove e Bellomondo non sono soltanto due nuovi progetti: rappresentano una parte importante della visione con cui immaginiamo il futuro di Go4sea».","post_title":"Go4sea, con Altrove e Bellomondo in visita agli adv di tutta Italia","post_date":"2026-06-01T12:22:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780316577000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2025 nel segno della crescita per l’aeroporto Marina di Campo dell’Isola d’Elba, che ha centrato un incremento del +51,2% del traffico passeggeri rispetto all’anno precedente.\r

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In aumento anche i movimenti aerei con un +21,3% e il cargo, +56,4%. Sono i numeri resi noti da Alatoscana spa, la società che gestisce lo scalo, che ha Toscana Aeroporti come socio industriale con una quota di minoranza: l’assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio 2025, che registra un utile netto di 74.000 euro.\r

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“I risultati del 2025 dimostrano la vitalità dello scalo dell’Elba - ha dichiarato Maurizio Serini, presidente di Alatoscana - e la solidità del modello operativo che stiamo costruendo. La crescita del traffico aereo è il riflesso diretto dell’importanza strategica di questo aeroporto per la connettività dell’isola e per il turismo regionale”.\r

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I soci in assemblea hanno inoltre approvato la revisione del Piano investimenti per il periodo 2025-2028, aggiornato alla luce del consuntivo 2025 e dei finanziamenti regionali confermati per il biennio 2026-2027. “Il piano recepisce gli investimenti approvati – afferma la società – e indica le priorità infrastrutturali in attesa di definizione per il 2028, subordinate alle determinazioni del bilancio regionale”.","post_title":"Isola d'Elba: l'aeroporto archivia il 2025 con un +51,2% di passeggeri","post_date":"2026-06-01T10:15:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780308904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E’ stata inaugurata la Ciclovia tirrenica del levante, percorso che si sviluppa per circa 13 chilometri da Marinella di Sarzana attraverso i comuni di Luni, Castelnuovo Magra, Fosdinovo fino al centro storico di Sarzana. E’ stato realizzato da Regione Liguria con fondi Pnrr e con il contributo di 1 milione e 166 mila euro di Regione Toscana per la realizzazione del tratto di 2,5 km nel comune di Fosdinovo.\r

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«Quest'opera è un segno di grande amicizia – commenta il presidente Eugenio Giani - che abbiamo coofinanziato come Regione Toscana e della quale siamo molto orgogliosi. L'occasione dell'inaugurazione in terra Toscana ribadisce il rapporto di contiguità e di amicizia stretta tra Toscana e Liguria, alla quale ci accomunano storia e bellezza. È particolarmente significativo dunque inaugurare qualcosa che congiunge ancora una volta le nostre comunità e che offre ai visitatori una bellissima e sostenibile opportunità di fruizione dei nostri territori».\r

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«Siamo davvero orgogliosi di aver portato a compimento un progetto così importante e strategico per tutto lo spezzino e per l’intera Liguria che si conferma tra le Regioni più virtuose – aggiunge il presidente Marco Bucci - nell’iter progettuale dell’intera Ciclovia Tirrenica, che collegherà Ventimiglia a Roma. Lo facciamo nel pieno rispetto delle milestones previste dal Pnrr, in tempo anche per la stagione estiva ormai alle porte. Oggi consegniamo ai sindaci, ai cittadini e a migliaia di visitatori la ciclovia tirrenica del Levante, che a partire da domani e poi soprattutto dal ponte del 2 giugno potrà essere percorsa tra panorami incantevoli e scorci suggestivi, tra il mare e l’entroterra».\r

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«Le infrastrutture migliori sono quelle che cambiano il modo di vivere un territorio - continua il sottosegretario alla presidenza della regione Toscana Bernard Dika -. Questa ciclovia unisce mare, borghi e comunità, valorizza paesaggi straordinari e rafforza il legame tra Liguria e Toscana attraverso un’idea concreta di mobilità sostenibile, turismo lento e collaborazione istituzionale. È un investimento che lascia un segno vero sul territorio e sulle nuove generazioni».«\r

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Un’infrastruttura leggera, pensata per valorizzare un turismo lento e di qualità, realizzata grazie a un investimento di oltre 13 milioni di euro tra fondi Pnrr e risorse regionali - conclude l'assessore alle Infrastrutture della Liguria Giacomo Raul Giampedrone -. Si tratta di un progetto voluto da Regione Liguria, che ha seguito direttamente l’opera come soggetto attuatore lungo un percorso durato quasi dieci anni».","post_title":"Ciclovia tirrenica del levante, inaugurati i 13 chilometri tra Sarzana e Luni che uniscono Liguria e Toscana","post_date":"2026-06-01T09:39:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1780306756000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515596","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aiav celebra i suoi 25 anni di attività con un educational in Montenegro, che oggi porterà nel piccolo paese balcanico 50 agenti di viaggio associati provenienti da Lombardia, Piemonte, Sicilia, Campania, Lazio e Marche, insieme a giornalisti della stampa trade e di settore.\r

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Organizzato in collaborazione con il ministero del turismo e l’Ente nazionale del turismo di Montenegro, rappresentato in Italia da Travel Open Day, il viaggio nasce con un duplice obiettivo: rafforzare la conoscenza del Montenegro presso il mercato distributivo italiano, e aggiornare gli associati sulle attività, i servizi e i progetti sviluppati da Aiav in un mercato turistico in continua evoluzione.\r

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“In un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche volevamo dare un segnale di fiducia all’outgoing che sappiamo essere rilevante per il business di molte agenzie - ha dichiarato Fulvio Avataneo, presidente Aiav -.Il Montenegro è un’alternativa sicura, versatile e di grande valore, anche grazie ad una buona rete di operatori locali che possono supportare l’organizzazione dei tour e offrire nuove opportunità di vendita. Sono sinceramente lieto di aver avuto modo di organizzare questo evento reso possibile grazie alla grande disponibilità dell'Ufficio del turismo del Montenegro e dalla altrettanto grande collaborazione di Travel Open Day che rappresenta l'ente in Italia.\"\r

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L’educational rappresenterà anche l’occasione per celebrare un traguardo importante nella storia dell'associazione. “Oggi – spiega il direttore generale, Daniele Fiorini – con oltre 2.300 aderenti, siamo l’associazione di categoria con il maggior numero di agenti di viaggio iscritti: un risultato che conferma l’apprezzamento delle agenzie per il lavoro svolto e per la qualità dei servizi offerti.\r

L'itinerario\r

Nel corso del viaggio, gli agenti visiteranno alcuni degli highlights del Paese, dalla regione di Budva con il celebre fiordo di Kotor, fino al nord con Kolašin e il parco nazionale di Biogradska Gora. In programma anche un incontro istituzionale con i rappresentanti dell’Ente nazionale del turismo e la ministra del turismo Simonida Kordić, seguito da un workshop dedicato agli incontri one-to-one con i protagonisti dell’offerta turistica locale: tour operator, dmc e catene alberghiere.\r

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