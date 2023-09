Toscana in camper e caravan, dal Salone di Parma idee, offerte ed eventi La Toscana lancia il suo Manifesto al Salone del camper di Parma. Un manifesto prodotto da un gruppo di lavoro formato da operatori di settore, pubblici e privati, promosso da Toscana Promozione Turistica con l’obiettivo di definire i principi guida dell’offerta turistica per il prodotto “Toscana in camper e caravan”. Questo il focus dell’incontro dal titolo “La Toscana del camper” con cui la Regione si presenta a Parma sabato 16 settembre alle ore 11.00 all’interno dell’Arena “Viaggi, incontri e racconti” del Padiglione 2. Attraverso il suo manifesto il progetto “La toscana del camper” vuole raccontare una regione che ha raccolto la sfida di ospitare al meglio coloro che viaggiano in camper o in caravan, attraverso scelte che vedono protagonisti operatori turistici, agricoli e molte amministrazioni della regione. Un’attenzione che discende anche dalla presenza in Toscana della “Camper Valley” dove si realizzano la maggior parte dei veicoli ricreazionali prodotti in Italia e una quota rilevante di quella Europea. Il gruppo di lavoro ha anche elaborato il materiale per la realizzazione della landing page di Visit Tuscany sulla “Toscana en plein air” – Toscana en plein air | Visit Tuscany. Qui è presente una raccolta di idee di viaggio, eventi, offerte ed esperienze dedicate a coloro che desiderano conoscere la Toscana viaggiando all’aria aperta. L’intento è dare visibilità e voce alla centralità attribuita dalla Toscana al turismo lento, sostenibile, ecologico; in grado di consolidare corrette abitudini di vita e che pone il viaggiatore sempre al centro della propria personale esperienza di visita. Toscana Promozione Turistica è già presente al Salone del camper di Parma dallo scorso 9 settembre, con uno spazio espositivo istituzionale rivolto alla promozione dei prodotti relativi ai settori viaggio slow, outdoor e natura che da sempre rappresentano una delle più importanti motivazioni a recarsi in Toscana. Condividi

