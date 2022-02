Stop Super green pass per gli alberghi. Bene per l’incoming e l’outgoing?

Ci potrebbero essere novità imminenti per il turismo italiano (esclusivamente quello incoming). Infatti, per far ripartire il settore turistico, verrà abolito dopo il 31 marzo l’obbligo di Super green pass negli alberghi. Al momento è in vigore la norma, varata a Natale, che prevede l’obbligo di Green Pass rafforzato in tutti gli hotel e nelle strutture ricettive, ma anche in fiere, eventi e congressi. Dopo il 31 marzo (ma una data precisa ancora non c’è) sarà più facile per i turisti italiani e stranieri soggiornare negli alberghi: non sarà più necessario essere guariti o vaccinati contro il Covid, ma probabilmente potrà bastare anche il semplice tampone.

Quarantena

Per quanto riguarda la quarantena dovremmo essere a buon punto. Il governo ha già tolto l’obbligo di tampone per chi arriva da paesi dell’Unione europea. Ora si sta valutando la possibilità di agevolare gli ingressi anche per chi arriva da Paesi extra Ue. Anche in questo caso non c’è ancora una data da segnare in agenda.

In tutto questo non c’è niente che riguardi i turisti che vogliono andare all’estero, e quindi gli operatori che lavorano con l’estero, e insomma tutto il sistema del turismo organizzato. Insieme a queste aperture bisogna che il governo abolisca il divieto di viaggiare per turismo. E comunque vorrei ricordare al ministro Garavaglia che l’outgoing sta aspettando le aperture complessive.