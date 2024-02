Sicilia: presenze in crescita del 10,8%. Turisti stranieri in aumento. I dati preliminari sui flussi turistici in Sicilia presentati in occasione della Bit dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dall’assessore al Turismo, Elvira Amata, mostrano un incremento del 10,8% rispetto al 2o22 con 16 milioni 462 mila presenze e una componente straniera in crescita del 24,8% (con 8.040.818 presenze). “I dati sull’andamento dei flussi turistici in Sicilia sono senz’altro incoraggianti e restituiscono l’immagine di un comparto vivo, dinamico e in costante crescita post-pandemica – ha sottolineato il presidente della Regione – . Un risultato che è frutto dell’efficacia delle politiche di settore poste in essere dall’amministrazione regionale e del lavoro fatto in termini di individuazione dei mercati-target e di azioni di promozione della destinazione. Seppur provvisori e verosimilmente sottostimati e suscettibili di variazioni al rialzo poiché in costante aggiornamento, i dati sulle presenze turistiche forniscono già elementi che concorrono a un clima di ottimismo e fanno intravedere buoni margini per un consuntivo migliore rispetto a quello degli anni più recenti. Il governo regionale metterà in campo politiche mirate alla destagionalizzazione dei flussi turistici, anche sulla base dei dati statistici che confermano nei periodi di bassa stagione un trend fortemente positivo di presenze turistiche”. Infatti, uno degli elementi chiave di questo trend è certamente l’allungamento della stagione turistica e la diversificazione dell’offerta, che determina un’attenzione alla destinazione non più concentrata solo nei mesi estivi, soprattutto per quanto riguarda i visitatori stranieri. Per quanto riguarda l’alberghiero il 2023 ha registrato oltre 11 milioni e 778 mila presenze, mentre il settore extra-alberghiero ha visto un incremento del 13,5% rispetto al 2022, con oltre 2 milioni e 370 mila visitatori stranieri (+36,5%). Il mercato straniero continua a caratterizzarsi per una forte presenza francese e tedesca, ma si sta assistendo a una decisa avanzata del mercato americano (+53,6%) e britannico (+20,7% ). Sul fronte del green tourism: “i viaggiatori cercano sempre più soluzioni di viaggi che sposino il valore della sostenibilità che va considerata sotto due diversi aspetti: quello della sostenibilità dell’uso/gestione delle risorse turistiche, cioè dei beni naturali e culturali e quello della sostenibilità del turismo in chiave di innovazione e di inclusione sociale, ampliando quanto più possibile le opportunità di accesso a pratiche di turismo inclusive rafforzando le filiere settoriali, dall’accoglienza, all’ospitalità e promozione” è il commento dell’assessore Elvira Amata. Il panorama culturale siciliano continua ad essere ricco e vivace, con eventi come il Sicilia Jazz Festival, i Treni Storici e la Coppa degli Assi, che contribuiscono a movimentare i flussi turistici e promuovere il territorio. Inoltre, il sostegno alle produzioni cinematografiche locali ha dimostrato di essere un efficace strumento di promozione turistica, con il successo di serie televisive come “Il Commissario Montalbano” e “The White Lotus”, che hanno attratto numerosi turisti internazionali. La Sicilia si prepara ad accogliere una nuova stagione turistica con una vasta gamma di eventi culturali, musicali e artistici, oltre a offrire itinerari turistici unici e indimenticabili. La riapertura del Castello di Taormina, dopo 30 anni, e la programmazione di festival letterari internazionali come Taobuk sono solo alcuni degli appuntamenti che renderanno il 2024 un anno straordinario per il turismo siciliano. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460912 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fatturato record per il gruppo Mangia's che nel 2023 sfonda per la prima volta la soglia dei 100 milioni di euro, raggiungendo quota 114 milioni (erano 79 nel 2022). In crescita anche i margini operativi lordi (ebitda), che salgono del 33% rispetto all'anno precedente, toccando gli 11 milioni, per una marginalità che si attesta attorno al 10%. "Va tenuto conto - spiega il presidente e ceo, Marcello Mangia - che in questi anni stiamo investendo moltissimo. Solo in software abbiamo speso qualcosa come 5 milioni di euro. E poi ci sono i 100 milioni dedicati alla ristrutturazione delle proprietà incluse nella joint venture con Blackstone, più ulteriori 25 dedicati ai resort di nostra esclusiva proprietà. A tutto ciò si aggiungeranno presto altri 150 milioni per una serie di progetti in via di definizione". Per il 2024 il budget della compagnia fissa l'asticella dei ricavi a quota 120 milioni, con un ebitda che si dovrebbe aggirare tra i 12 e 13 milioni, mantenendosi dunque attorno al 10% del giro d'affari complessivo. In arrivo c'è anche una serie di operazioni in grado di accrescere il portfolio del gruppo di circa 700 camere tra nuove acquisizioni e gestioni. A breve, in particolare, sarà annunciato il primo urban hotel della compagnia: un 5 stelle lusso di proprietà che intende essere il debutto di una linea ad hoc capace già nel 2025 di garantire un +12% al fatturato del gruppo. A livello di calendario, la stagione 2024 sarà inaugurata dall’apertura del Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection il 12 aprile e del Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton il 4 maggio. Proseguono infatti le partnerhsip con alcuni dei maggiori brand dell'hotellerie internazionale, che saranno presto rafforzate anche da una collaborazione con Tui Blue. Alle viste c'è pure una sinergia con un ulteriore fondo, che si aggiungerà alla joint venture con Blackstone, rafforzando così la capacità finanziaria del gruppo. [post_title] => 2023 record per Mangia's che apre il suo primo urban hotel. In arrivo un nuovo fondo [post_date] => 2024-02-06T14:40:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707230454000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460905 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'ultima indagine di Skyscanner sulle abitudini dei viaggiatori in relazione alle vacanze invernali, rivela che il 59% degli italiani si concede una vacanza d'inverno una volta l'anno. Il 19%, anche per ragioni di costo, sceglie di andare in vacanza nei mesi freddi piuttosto che d'estate, ma quello che sorprende rispetto agli altri Paesi analizzati (Francia, Spagna e Paesi Bassi), è che il 46% degli italiani, in controtendenza, sceglie le città d'arte e i borghi storici; solo il 29% dichiara di voler praticare sport sulla neve e quindi di scegliere la classica settimana bianca (a differenza del 43% europeo). “Che siano piccole fughe per esplorare città europee o lunghi viaggi alla scoperta di mete e culture lontane, l’interesse degli italiani per i viaggi è in aumento di anno in anno: ad oggi, ad esempio, è cresciuto del 46% rispetto al 2023 - ha commentato Stefano Maglietta, Travel Expert di Skyscanner -. Nonostante le mete sciistiche rimangano un perno per molti turisti, la voglia di vedere città nuove, sfidando le basse temperature o rincorrendo il clima caldo, sta pian piano conquistando anche noi italiani.” Il prezzo rimane il principale fattore di scelta (60%): il 77% degli intervistati prevede di mantenere o aumentare il budget rispetto all'anno precedente. Il 38% degli italiani preferisce organizzare le vacanze all'ultimo minuto, mentre il 46% pianifica di partire a inizio anno. [post_title] => Skyscanner: d'inverno sempre più italiani scelgono le città d'arte [post_date] => 2024-02-06T14:32:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707229924000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460860 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I dati preliminari sui flussi turistici in Sicilia presentati in occasione della Bit dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dall’assessore al Turismo, Elvira Amata, mostrano un incremento del 10,8% rispetto al 2o22 con 16 milioni 462 mila presenze e una componente straniera in crescita del 24,8% (con 8.040.818 presenze). “I dati sull'andamento dei flussi turistici in Sicilia sono senz’altro incoraggianti e restituiscono l’immagine di un comparto vivo, dinamico e in costante crescita post-pandemica - ha sottolineato il presidente della Regione - . Un risultato che è frutto dell’efficacia delle politiche di settore poste in essere dall’amministrazione regionale e del lavoro fatto in termini di individuazione dei mercati-target e di azioni di promozione della destinazione. Seppur provvisori e verosimilmente sottostimati e suscettibili di variazioni al rialzo poiché in costante aggiornamento, i dati sulle presenze turistiche forniscono già elementi che concorrono a un clima di ottimismo e fanno intravedere buoni margini per un consuntivo migliore rispetto a quello degli anni più recenti. Il governo regionale metterà in campo politiche mirate alla destagionalizzazione dei flussi turistici, anche sulla base dei dati statistici che confermano nei periodi di bassa stagione un trend fortemente positivo di presenze turistiche”. Infatti, uno degli elementi chiave di questo trend è certamente l'allungamento della stagione turistica e la diversificazione dell'offerta, che determina un'attenzione alla destinazione non più concentrata solo nei mesi estivi, soprattutto per quanto riguarda i visitatori stranieri. Per quanto riguarda l'alberghiero il 2023 ha registrato oltre 11 milioni e 778 mila presenze, mentre il settore extra-alberghiero ha visto un incremento del 13,5% rispetto al 2022, con oltre 2 milioni e 370 mila visitatori stranieri (+36,5%). Il mercato straniero continua a caratterizzarsi per una forte presenza francese e tedesca, ma si sta assistendo a una decisa avanzata del mercato americano (+53,6%) e britannico (+20,7% ). Sul fronte del green tourism: “i viaggiatori cercano sempre più soluzioni di viaggi che sposino il valore della sostenibilità che va considerata sotto due diversi aspetti: quello della sostenibilità dell’uso/gestione delle risorse turistiche, cioè dei beni naturali e culturali e quello della sostenibilità del turismo in chiave di innovazione e di inclusione sociale, ampliando quanto più possibile le opportunità di accesso a pratiche di turismo inclusive rafforzando le filiere settoriali, dall’accoglienza, all’ospitalità e promozione” è il commento dell’assessore Elvira Amata. Il panorama culturale siciliano continua ad essere ricco e vivace, con eventi come il Sicilia Jazz Festival, i Treni Storici e la Coppa degli Assi, che contribuiscono a movimentare i flussi turistici e promuovere il territorio. Inoltre, il sostegno alle produzioni cinematografiche locali ha dimostrato di essere un efficace strumento di promozione turistica, con il successo di serie televisive come "Il Commissario Montalbano" e "The White Lotus", che hanno attratto numerosi turisti internazionali. La Sicilia si prepara ad accogliere una nuova stagione turistica con una vasta gamma di eventi culturali, musicali e artistici, oltre a offrire itinerari turistici unici e indimenticabili. La riapertura del Castello di Taormina, dopo 30 anni, e la programmazione di festival letterari internazionali come Taobuk sono solo alcuni degli appuntamenti che renderanno il 2024 un anno straordinario per il turismo siciliano. [post_title] => Sicilia: presenze in crescita del 10,8%. Turisti stranieri in aumento. [post_date] => 2024-02-06T12:26:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707222368000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460838 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Evento top per I Grandi Viaggi ieri sera al teatro San Babila di Milano dove l’animazione iGv club ha lanciato la nuova sigla 2024 dei villaggi, “Un Mare di Bellezza”, in uno spettacolo esilarante. L’iGv show è stato inoltre l’occasione per fornire agli agenti di viaggio un assaggio dei prodotti mare attraverso un Tuffo in un Mare di Divertimento in collaborazione con comici del calibro di Enrico Bertolino, Giovanni Vernia e Barbara Foria e alla presenza dell’amministratore delegato dell’operatore milanese, Corinne Clementi. I celebri comici e attori della tv, che spesso si ritrovano anche nei villaggi iGv, tra aneddoti e luoghi comuni sulla vita di turisti e viaggiatori, hanno aperto il primo di una serie di appuntamenti con i quali I Grandi Viaggi promettono di non smettere mai di incontrare gli adv. [post_title] => “Un Mare di Bellezza” in un Mare di Divertimento con l’iGV Show [post_date] => 2024-02-06T11:30:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => i-grandi-viaggi [1] => igv-show [2] => un-mare-di-bellezza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => i grandi viaggi [1] => iGv show [2] => un mare di bellezza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707219038000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460736 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Tunisia guarda ad una nuova stagione turistica con un'offerta che vuole superare quella tradizionale legata a balneare, benessere, cultura e deserto del Sahara, portando in primo piano lo sviluppo di un turismo sostenibile ed ecologico, in grado di rispondere alle nuove esigenze e alle aspettative dei suoi visitatori. Con questi obiettivi l'Ente Nazionale Tunisino per il Turismo in Italia partecipa all'edizione 2024 della Bit (padiglione 4 stand E45), dopo aver archiviato l'anno appena chiuso con un totale di 9,4 milioni di turisti stranieri, oltrepassando il numero di entrate e confermando l’obiettivo di raggiungere i flussi turistici realizzati nel 2019. L’Italia si conferma il sesto mercato, con 123.000 arrivi nel 2023, alle spalle di Francia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Gran Bretagna. Diverse le iniziative rivolte al trade, che si svilupperanno tramite educational, campagne congiunte con i tour operator, serate, partecipazione alle fiere. [post_title] => La Tunisia guarda al 2024 nel segno di uno sviluppo turistico sostenibile [post_date] => 2024-02-06T11:23:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707218595000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460776 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sul palco della Regione Toscana alla Bit Clara Svanera, giornalista di turismo e affari internazionali, insieme alla presidente del Gist Sabrina Talarico hanno presentato la nuova edizione del Premio Gist dedicato al turismo archeologico e culturale. Quest’anno hanno partecipato più di 300 giornalisti ma c’è tempo fino a questa sera per presentare la candidatura. Il premio è diviso in quattro categorie ed è l’ultimo nato dell’associazione Gist, dedicato alla promozione di un turismo sostenibile e incentrato sulla cultura. Le quattro categorie in lizza quest’anno sono: il miglior sito Unesco italiano e straniero, il miglior museo italiano e straniero, il miglior servizio giornalistico sia straniero che italiano di taglio culturale e il miglior sito archeologico italiano e straniero. Novità dell’anno un nuovo premio speciale dedicato alle donne che si distinguono nella divulgazione e promozione di progetti e patrimoni Unesco. Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione e Giulia Brunetti di Turisma hanno dichiarato con entusiasmo: “Siamo alla seconda edizione del premio, vi aspettiamo il 23 febbraio alle 11.30 a Firenze troverete tutte le informazioni per partecipare sul sito del Gist, di Turisma e Toscana Promozione”. [post_title] => Presentato il nuovo premio Gist dedicato al turismo archeologico [post_date] => 2024-02-06T11:18:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707218316000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460837 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Jordan Tourism Board rassicura viaggiatori e trade sulla stabilità della situazione interna del Paese e l'attività del settore turistico, che vede il mercato italiano in prima posizione a livello europeo con 127.610 arrivi registrati nel 2023 (+42% rispetto ai dati del 2019). I piani di sviluppo dell'Ente del Turismo prevedono un potenziamento della collaborazione con il trade, attraverso incentivi, attività promozionali e di co-branding e mirano alla diversificazione dell'offerta con focus sul turismo naturalistico, religioso, culturale e del benessere. Il turismo naturalistico e attivo sarà promosso attraverso proposte legate al cicloturismo, al trekking sul Jordan Trail e sul Jordan Bike Trail, al canyoning nel Wadi Mujib, alla Riserva della Biosfera di Dana che ospita il Feynan Ecolodge, una struttura ecosostenibile immersa nella natura che offre escursioni, canyoning, visite a siti storici, esperienze culturali beduine con la comunità locale, mountain bike, osservazione delle stelle o corsi di cucina. Per il turismo religioso, la Giordania offre una ricca storia legata ai siti della Terra Santa, con sviluppi infrastrutturali in corso per accogliere pellegrini in siti come il Monte Nebo e la fortezza di Macheronte. Il turismo culturale e archeologico sarà arricchito da nuovi itinerari ed esperienze, permettendo ai visitatori di scoprire la ricca storia di Madaba, la città dei mosaici, Umm El Jimal, 90 minuti a nord est di Amman, che raccoglie testimonianze del passato nabateo, romano, bizantino, omayyade e ottomano, e siti archeologici come Sela, premiata nel 2023 come Best Tourism Village UNWTO, dove sono in corso investimenti per incrementare le strutture ricettive e le infrastrutture adatte ad accogliere un numero maggiore di turisti. Infine sarà sviluppato il turismo del benessere nell’area del Mar Morto con proposte di alto livello tra cui Mai’n Hot Springs (con sorgente termale di acqua calda a ca. 30 km da Madaba e a un’ora da Amman) e lo Hyatt Regency Ayla Resort di Aqaba che comprende l'Ayla Golf Club con un green da 18 buche. [post_title] => Il Jordan Tourism Board rassicura e potenzia le iniziative con il trade [post_date] => 2024-02-06T11:16:50+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707218210000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460225 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un Marocco che ha superato le più rosee aspettative quello che archivia il 2023 con 14,5 milioni di visitatori, un milione in più rispetto all'obiettivo fissato dal governo nella sua tabella di marcia 2023-2026. Risultato che supera quindi il precedente record del 2019, quando gli arrivi erano stati 13 milioni. Sempre nel 2023 il numero di turisti stranieri è aumentato del 41% rispetto all'anno precedente e rappresenta il 49% degli arrivi complessivi, con un incremento di 3 punti in un anno. I marocchini residenti all'estero costituiscono il resto degli arrivi (51% del totale), un dato che è aumentato del 27% in un solo anno. Contrariamente a quanto temuto dalle stesse autorità turistiche marocchine, il terremoto che ha colpito il Paese lo scorso settembre non ha determinato una battuta d'arresto del settore. E malgrado il complesso contesto geopolitico mondiale, il mese di dicembre è stato caratterizzato da un numero di visitatori senza precedenti, con l'arrivo di quasi 1,3 milioni di viaggiatori, secondo i dati del ministero del turismo L'obiettivo per il Marocco è ora quello di mettere in evidenza altri aspetti della sua offerta, cha va oltre Marrakech, con particolare attenzione al mercato francese che rappresenta quasi il 35% delle entrate totali dell'industria turistica marocchina. [post_title] => Il Marocco taglia un traguardo storico raggiungendo i 14,5 milioni di visitatori [post_date] => 2024-02-06T11:15:34+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707218134000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460674 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’ente del turismo del Kerala è tornato a Milano per il consueto incontro con le agenzie di viaggio. Un aggiornamento sull'offerta turistica in collaborazione con i principali partner dell'industria turistica locale in un worshop alla presenza della console in Italia T. Ajungla Jamir. Nel mentre, si strizza l’occhio al mercato italiano, che se pur posizionato al tredicesimo posto per arrivi internazionali, attrae per il suo potenziale di crescita. Nel 2023 gli italiani in Kerala sono stati 11 mila contro i 28 mila del 2019, ma in rapida ripresa grazie anche a una buona connessione di voli dall’Italia garantiti da Qatar Airways e Etihad Airways, partner della serata. Il New York Times ha definito il Kerala una delle destinazioni al mondo più visitata nel 2023. “Un mercato turistico destinato a crescere dopo la battuta di arresto dovuta alla pandemia. Il 2023 ha registrato 6 milioni di viaggiatori internazionali. L’obiettivo al momento è superare i 10 milioni. Il nostro prodotto turistico è ben conosciuto e apprezzato in Europa grazie a prodotti di valore: mare, entroterra, natura, cultura millenaria, cucina per un turismo balneare, sportivo, esperienziale e culturale unici, come unici sono l’ayurveda, le spezie, il tea. Il tutto facilitato da connessioni su 4 aeroporti principali, infrastrutture e ricettivo di ottimo livello che soddisfano tutte le esigenze, fino al luxury.”, ha spiegato Mr. P.B Nooh, direttore del Kerala Tourism. Perché viaggiare nel Kerala? Per una serie di unicità. “perché è un Paese unico, (God’s own country il claim della promozione turistica, il Paese di Dio) come unica è l’ayurveda, le spezie di alta qualità, le foreste tropicali, le Backwaters e le spiagge tropicali”. Vacanze all’insegna del benessere, molto richiesta in Europa grazie all’ayurveda con i suoi resort e centri medici specializzati. Una tradizione millenaria unica per il clima, il territorio e la biodiversità come unici sono gli effetti benefici della medicina olistica, l’ampia offerta di centri di benessere ayurveda, ottime infrastrutture e centri di rigorosa formazione scientifica. Le spezie sono parte integrante della storia. La cucina offre una varietà di piatti vegetariani, di pesce o carne in grado di soddisfare le preferenze di tutti i viaggiatori. Un Paese tropicale con 580 chilometri di costa per una vacanza balneare rilassante su spiagge come Kovalam e Varkala, contornate da palme di cocco e resort e la possibilità di praticare attività e sport acquatici. Un mondo affascinante, tutto da scoprire è quello delle Backwaters, la rete di canali, laghi, estuari e delta che si estendono per tutto il Kerala e che sfociano nel mar Arabico; flora e fauna unici da unire all’esperienza delle case galleggianti, le Kettuvallam. Per una vacanza full immersion nella natura una soluzione interessante è quella del caravan: Caravan Parks verranno sviluppati come parchi privati e resort ibridi. Tra le alture del Kerala ci sono numerosi patrimoni Unesco, spezie pregiate, piantagioni di tea, foreste spettacolari e 15 santuari di fauna selvatica, 2 riserve di tigri e 5 parchi nazionali. L’Eliturismo è tra i nuovi pacchetti escursionistici offerti per vivere un’esperienza in elicottero da un punto di vista diverso sulle bellezze della destinazione. [gallery columns="2" size="medium" ids="460684,460683"] [post_title] => Il Kerala scommette sul potenziale ancora inespresso del mercato Italia [post_date] => 2024-02-06T11:13:07+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => ayurveda [1] => eliturismo [2] => ente-del-turismo [3] => kerala ) [post_tag_name] => Array ( [0] => ayurveda [1] => eliturismo [2] => Ente del Turismo [3] => Kerala ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707217987000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sicilia presenze crescita del 108 turisti stranieri aumento" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3939,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460912","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fatturato record per il gruppo Mangia's che nel 2023 sfonda per la prima volta la soglia dei 100 milioni di euro, raggiungendo quota 114 milioni (erano 79 nel 2022). In crescita anche i margini operativi lordi (ebitda), che salgono del 33% rispetto all'anno precedente, toccando gli 11 milioni, per una marginalità che si attesta attorno al 10%.\r

\r

\"Va tenuto conto - spiega il presidente e ceo, Marcello Mangia - che in questi anni stiamo investendo moltissimo. Solo in software abbiamo speso qualcosa come 5 milioni di euro. E poi ci sono i 100 milioni dedicati alla ristrutturazione delle proprietà incluse nella joint venture con Blackstone, più ulteriori 25 dedicati ai resort di nostra esclusiva proprietà. A tutto ciò si aggiungeranno presto altri 150 milioni per una serie di progetti in via di definizione\".\r

\r

Per il 2024 il budget della compagnia fissa l'asticella dei ricavi a quota 120 milioni, con un ebitda che si dovrebbe aggirare tra i 12 e 13 milioni, mantenendosi dunque attorno al 10% del giro d'affari complessivo. In arrivo c'è anche una serie di operazioni in grado di accrescere il portfolio del gruppo di circa 700 camere tra nuove acquisizioni e gestioni.\r

\r

A breve, in particolare, sarà annunciato il primo urban hotel della compagnia: un 5 stelle lusso di proprietà che intende essere il debutto di una linea ad hoc capace già nel 2025 di garantire un +12% al fatturato del gruppo. A livello di calendario, la stagione 2024 sarà inaugurata dall’apertura del Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection il 12 aprile e del Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton il 4 maggio. Proseguono infatti le partnerhsip con alcuni dei maggiori brand dell'hotellerie internazionale, che saranno presto rafforzate anche da una collaborazione con Tui Blue. Alle viste c'è pure una sinergia con un ulteriore fondo, che si aggiungerà alla joint venture con Blackstone, rafforzando così la capacità finanziaria del gruppo.","post_title":"2023 record per Mangia's che apre il suo primo urban hotel. In arrivo un nuovo fondo","post_date":"2024-02-06T14:40:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1707230454000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'ultima indagine di Skyscanner sulle abitudini dei viaggiatori in relazione alle vacanze invernali, rivela che il 59% degli italiani si concede una vacanza d'inverno una volta l'anno. Il 19%, anche per ragioni di costo, sceglie di andare in vacanza nei mesi freddi piuttosto che d'estate, ma quello che sorprende rispetto agli altri Paesi analizzati (Francia, Spagna e Paesi Bassi), è che il 46% degli italiani, in controtendenza, sceglie le città d'arte e i borghi storici; solo il 29% dichiara di voler praticare sport sulla neve e quindi di scegliere la classica settimana bianca (a differenza del 43% europeo). \r

\r

“Che siano piccole fughe per esplorare città europee o lunghi viaggi alla scoperta di mete e culture lontane, l’interesse degli italiani per i viaggi è in aumento di anno in anno: ad oggi, ad esempio, è cresciuto del 46% rispetto al 2023 - ha commentato Stefano Maglietta, Travel Expert di Skyscanner -. Nonostante le mete sciistiche rimangano un perno per molti turisti, la voglia di vedere città nuove, sfidando le basse temperature o rincorrendo il clima caldo, sta pian piano conquistando anche noi italiani.”\r

\r

Il prezzo rimane il principale fattore di scelta (60%): il 77% degli intervistati prevede di mantenere o aumentare il budget rispetto all'anno precedente. Il 38% degli italiani preferisce organizzare le vacanze all'ultimo minuto, mentre il 46% pianifica di partire a inizio anno.","post_title":"Skyscanner: d'inverno sempre più italiani scelgono le città d'arte","post_date":"2024-02-06T14:32:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1707229924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I dati preliminari sui flussi turistici in Sicilia presentati in occasione della Bit dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dall’assessore al Turismo, Elvira Amata, mostrano un incremento del 10,8% rispetto al 2o22 con 16 milioni 462 mila presenze e una componente straniera in crescita del 24,8% (con 8.040.818 presenze). “I dati sull'andamento dei flussi turistici in Sicilia sono senz’altro incoraggianti e restituiscono l’immagine di un comparto vivo, dinamico e in costante crescita post-pandemica - ha sottolineato il presidente della Regione - . Un risultato che è frutto dell’efficacia delle politiche di settore poste in essere dall’amministrazione regionale e del lavoro fatto in termini di individuazione dei mercati-target e di azioni di promozione della destinazione. Seppur provvisori e verosimilmente sottostimati e suscettibili di variazioni al rialzo poiché in costante aggiornamento, i dati sulle presenze turistiche forniscono già elementi che concorrono a un clima di ottimismo e fanno intravedere buoni margini per un consuntivo migliore rispetto a quello degli anni più recenti. Il governo regionale metterà in campo politiche mirate alla destagionalizzazione dei flussi turistici, anche sulla base dei dati statistici che confermano nei periodi di bassa stagione un trend fortemente positivo di presenze turistiche”.\r

\r

Infatti, uno degli elementi chiave di questo trend è certamente l'allungamento della stagione turistica e la diversificazione dell'offerta, che determina un'attenzione alla destinazione non più concentrata solo nei mesi estivi, soprattutto per quanto riguarda i visitatori stranieri.\r

\r

Per quanto riguarda l'alberghiero il 2023 ha registrato oltre 11 milioni e 778 mila presenze, mentre il settore extra-alberghiero ha visto un incremento del 13,5% rispetto al 2022, con oltre 2 milioni e 370 mila visitatori stranieri (+36,5%). Il mercato straniero continua a caratterizzarsi per una forte presenza francese e tedesca, ma si sta assistendo a una decisa avanzata del mercato americano (+53,6%) e britannico (+20,7% ). \r

\r

Sul fronte del green tourism: “i viaggiatori cercano sempre più soluzioni di viaggi che sposino il valore della sostenibilità che va considerata sotto due diversi aspetti: quello della sostenibilità dell’uso/gestione delle risorse turistiche, cioè dei beni naturali e culturali e quello della sostenibilità del turismo in chiave di innovazione e di inclusione sociale, ampliando quanto più possibile le opportunità di accesso a pratiche di turismo inclusive rafforzando le filiere settoriali, dall’accoglienza, all’ospitalità e promozione” è il commento dell’assessore Elvira Amata.\r

\r

Il panorama culturale siciliano continua ad essere ricco e vivace, con eventi come il Sicilia Jazz Festival, i Treni Storici e la Coppa degli Assi, che contribuiscono a movimentare i flussi turistici e promuovere il territorio. Inoltre, il sostegno alle produzioni cinematografiche locali ha dimostrato di essere un efficace strumento di promozione turistica, con il successo di serie televisive come \"Il Commissario Montalbano\" e \"The White Lotus\", che hanno attratto numerosi turisti internazionali.\r

\r

La Sicilia si prepara ad accogliere una nuova stagione turistica con una vasta gamma di eventi culturali, musicali e artistici, oltre a offrire itinerari turistici unici e indimenticabili. La riapertura del Castello di Taormina, dopo 30 anni, e la programmazione di festival letterari internazionali come Taobuk sono solo alcuni degli appuntamenti che renderanno il 2024 un anno straordinario per il turismo siciliano.","post_title":"Sicilia: presenze in crescita del 10,8%. Turisti stranieri in aumento.","post_date":"2024-02-06T12:26:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1707222368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evento top per I Grandi Viaggi ieri sera al teatro San Babila di Milano dove l’animazione iGv club ha lanciato la nuova sigla 2024 dei villaggi, “Un Mare di Bellezza”, in uno spettacolo esilarante.\r

\r

L’iGv show è stato inoltre l’occasione per fornire agli agenti di viaggio un assaggio dei prodotti mare attraverso un Tuffo in un Mare di Divertimento in collaborazione con comici del calibro di Enrico Bertolino, Giovanni Vernia e Barbara Foria e alla presenza dell’amministratore delegato dell’operatore milanese, Corinne Clementi.\r

\r

I celebri comici e attori della tv, che spesso si ritrovano anche nei villaggi iGv, tra aneddoti e luoghi comuni sulla vita di turisti e viaggiatori, hanno aperto il primo di una serie di appuntamenti con i quali I Grandi Viaggi promettono di non smettere mai di incontrare gli adv.\r

\r

","post_title":" “Un Mare di Bellezza” in un Mare di Divertimento con l’iGV Show","post_date":"2024-02-06T11:30:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["i-grandi-viaggi","igv-show","un-mare-di-bellezza"],"post_tag_name":["i grandi viaggi","iGv show","un mare di bellezza"]},"sort":[1707219038000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Tunisia guarda ad una nuova stagione turistica con un'offerta che vuole superare quella tradizionale legata a balneare, benessere, cultura e deserto del Sahara, portando in primo piano lo sviluppo di un turismo sostenibile ed ecologico, in grado di rispondere alle nuove esigenze e alle aspettative dei suoi visitatori.\r

Con questi obiettivi l'Ente Nazionale Tunisino per il Turismo in Italia partecipa all'edizione 2024 della Bit (padiglione 4 stand E45), dopo aver archiviato l'anno appena chiuso con un totale di 9,4 milioni di turisti stranieri, oltrepassando il numero di entrate e confermando l’obiettivo di raggiungere i flussi turistici realizzati nel 2019.\r

L’Italia si conferma il sesto mercato, con 123.000 arrivi nel 2023, alle spalle di Francia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Gran Bretagna.\r

Diverse le iniziative rivolte al trade, che si svilupperanno tramite educational, campagne congiunte con i tour operator, serate, partecipazione alle fiere.\r

","post_title":"La Tunisia guarda al 2024 nel segno di uno sviluppo turistico sostenibile","post_date":"2024-02-06T11:23:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707218595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460776","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sul palco della Regione Toscana alla Bit Clara Svanera, giornalista di turismo e affari internazionali, insieme alla presidente del Gist Sabrina Talarico hanno presentato la nuova edizione del Premio Gist dedicato al turismo archeologico e culturale.\r

\r

Quest’anno hanno partecipato più di 300 giornalisti ma c’è tempo fino a questa sera per presentare la candidatura. Il premio è diviso in quattro categorie ed è l’ultimo nato dell’associazione Gist, dedicato alla promozione di un turismo sostenibile e incentrato sulla cultura.\r

\r

Le quattro categorie in lizza quest’anno sono: il miglior sito Unesco italiano e straniero, il miglior museo italiano e straniero, il miglior servizio giornalistico sia straniero che italiano di taglio culturale e il miglior sito archeologico italiano e straniero.\r

\r

Novità dell’anno un nuovo premio speciale dedicato alle donne che si distinguono nella divulgazione e promozione di progetti e patrimoni Unesco.\r

\r

Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione e Giulia Brunetti di Turisma hanno dichiarato con entusiasmo: “Siamo alla seconda edizione del premio, vi aspettiamo il 23 febbraio alle 11.30 a Firenze troverete tutte le informazioni per partecipare sul sito del Gist, di Turisma e Toscana Promozione”.","post_title":"Presentato il nuovo premio Gist dedicato al turismo archeologico","post_date":"2024-02-06T11:18:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1707218316000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460837","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Jordan Tourism Board rassicura viaggiatori e trade sulla stabilità della situazione interna del Paese e l'attività del settore turistico, che vede il mercato italiano in prima posizione a livello europeo con 127.610 arrivi registrati nel 2023 (+42% rispetto ai dati del 2019). I piani di sviluppo dell'Ente del Turismo prevedono un potenziamento della collaborazione con il trade, attraverso incentivi, attività promozionali e di co-branding e mirano alla diversificazione dell'offerta con focus sul turismo naturalistico, religioso, culturale e del benessere. \r

\r

Il turismo naturalistico e attivo sarà promosso attraverso proposte legate al cicloturismo, al trekking sul Jordan Trail e sul Jordan Bike Trail, al canyoning nel Wadi Mujib, alla Riserva della Biosfera di Dana che ospita il Feynan Ecolodge, una struttura ecosostenibile immersa nella natura che offre escursioni, canyoning, visite a siti storici, esperienze culturali beduine con la comunità locale, mountain bike, osservazione delle stelle o corsi di cucina.\r

\r

Per il turismo religioso, la Giordania offre una ricca storia legata ai siti della Terra Santa, con sviluppi infrastrutturali in corso per accogliere pellegrini in siti come il Monte Nebo e la fortezza di Macheronte.\r

\r

Il turismo culturale e archeologico sarà arricchito da nuovi itinerari ed esperienze, permettendo ai visitatori di scoprire la ricca storia di Madaba, la città dei mosaici, Umm El Jimal, 90 minuti a nord est di Amman, che raccoglie testimonianze del passato nabateo, romano, bizantino, omayyade e ottomano, e siti archeologici come Sela, premiata nel 2023 come Best Tourism Village UNWTO, dove sono in corso investimenti per incrementare le strutture ricettive e le infrastrutture adatte ad accogliere un numero maggiore di turisti.\r

\r

Infine sarà sviluppato il turismo del benessere nell’area del Mar Morto con proposte di alto livello tra cui Mai’n Hot Springs (con sorgente termale di acqua calda a ca. 30 km da Madaba e a un’ora da Amman) e lo Hyatt Regency Ayla Resort di Aqaba che comprende l'Ayla Golf Club con un green da 18 buche.\r

\r

","post_title":"Il Jordan Tourism Board rassicura e potenzia le iniziative con il trade","post_date":"2024-02-06T11:16:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707218210000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460225","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un Marocco che ha superato le più rosee aspettative quello che archivia il 2023 con 14,5 milioni di visitatori, un milione in più rispetto all'obiettivo fissato dal governo nella sua tabella di marcia 2023-2026.\r

\r

Risultato che supera quindi il precedente record del 2019, quando gli arrivi erano stati 13 milioni. Sempre nel 2023 il numero di turisti stranieri è aumentato del 41% rispetto all'anno precedente e rappresenta il 49% degli arrivi complessivi, con un incremento di 3 punti in un anno.\r

\r

I marocchini residenti all'estero costituiscono il resto degli arrivi (51% del totale), un dato che è aumentato del 27% in un solo anno.\r

\r

Contrariamente a quanto temuto dalle stesse autorità turistiche marocchine, il terremoto che ha colpito il Paese lo scorso settembre non ha determinato una battuta d'arresto del settore. E malgrado il complesso contesto geopolitico mondiale, il mese di dicembre è stato caratterizzato da un numero di visitatori senza precedenti, con l'arrivo di quasi 1,3 milioni di viaggiatori, secondo i dati del ministero del turismo\r

\r

L'obiettivo per il Marocco è ora quello di mettere in evidenza altri aspetti della sua offerta, cha va oltre Marrakech, con particolare attenzione al mercato francese che rappresenta quasi il 35% delle entrate totali dell'industria turistica marocchina.\r

\r

","post_title":"Il Marocco taglia un traguardo storico raggiungendo i 14,5 milioni di visitatori","post_date":"2024-02-06T11:15:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707218134000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460674","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’ente del turismo del Kerala è tornato a Milano per il consueto incontro con le agenzie di viaggio. Un aggiornamento sull'offerta turistica in collaborazione con i principali partner dell'industria turistica locale in un worshop alla presenza della console in Italia T. Ajungla Jamir.\r

\r

\r

Nel mentre, si strizza l’occhio al mercato italiano, che se pur posizionato al tredicesimo posto per arrivi internazionali, attrae per il suo potenziale di crescita. Nel 2023 gli italiani in Kerala sono stati 11 mila contro i 28 mila del 2019, ma in rapida ripresa grazie anche a una buona connessione di voli dall’Italia garantiti da Qatar Airways e Etihad Airways, partner della serata.\r

\r

Il New York Times ha definito il Kerala una delle destinazioni al mondo più visitata nel 2023. “Un mercato turistico destinato a crescere dopo la battuta di arresto dovuta alla pandemia. Il 2023 ha registrato 6 milioni di viaggiatori internazionali. L’obiettivo al momento è superare i 10 milioni. Il nostro prodotto turistico è ben conosciuto e apprezzato in Europa grazie a prodotti di valore: mare, entroterra, natura, cultura millenaria, cucina per un turismo balneare, sportivo, esperienziale e culturale unici, come unici sono l’ayurveda, le spezie, il tea. Il tutto facilitato da connessioni su 4 aeroporti principali, infrastrutture e ricettivo di ottimo livello che soddisfano tutte le esigenze, fino al luxury.”, ha spiegato Mr. P.B Nooh, direttore del Kerala Tourism.\r

\r

Perché viaggiare nel Kerala? Per una serie di unicità. “perché è un Paese unico, (God’s own country il claim della promozione turistica, il Paese di Dio) come unica è l’ayurveda, le spezie di alta qualità, le foreste tropicali, le Backwaters e le spiagge tropicali”.\r

\r

Vacanze all’insegna del benessere, molto richiesta in Europa grazie all’ayurveda con i suoi resort e centri medici specializzati. Una tradizione millenaria unica per il clima, il territorio e la biodiversità come unici sono gli effetti benefici della medicina olistica, l’ampia offerta di centri di benessere ayurveda, ottime infrastrutture e centri di rigorosa formazione scientifica.\r

\r

Le spezie sono parte integrante della storia. La cucina offre una varietà di piatti vegetariani, di pesce o carne in grado di soddisfare le preferenze di tutti i viaggiatori. \r

\r

Un Paese tropicale con 580 chilometri di costa per una vacanza balneare rilassante su spiagge come Kovalam e Varkala, contornate da palme di cocco e resort e la possibilità di praticare attività e sport acquatici. \r

\r

Un mondo affascinante, tutto da scoprire è quello delle Backwaters, la rete di canali, laghi, estuari e delta che si estendono per tutto il Kerala e che sfociano nel mar Arabico; flora e fauna unici da unire all’esperienza delle case galleggianti, le Kettuvallam.\r

\r

Per una vacanza full immersion nella natura una soluzione interessante è quella del caravan: Caravan Parks verranno sviluppati come parchi privati e resort ibridi. \r

\r

Tra le alture del Kerala ci sono numerosi patrimoni Unesco, spezie pregiate, piantagioni di tea, foreste spettacolari e 15 santuari di fauna selvatica, 2 riserve di tigri e 5 parchi nazionali.\r

\r

L’Eliturismo è tra i nuovi pacchetti escursionistici offerti per vivere un’esperienza in elicottero da un punto di vista diverso sulle bellezze della destinazione.\r

\r

[gallery columns=\"2\" size=\"medium\" ids=\"460684,460683\"]\r

\r

","post_title":"Il Kerala scommette sul potenziale ancora inespresso del mercato Italia","post_date":"2024-02-06T11:13:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["ayurveda","eliturismo","ente-del-turismo","kerala"],"post_tag_name":["ayurveda","eliturismo","Ente del Turismo","Kerala"]},"sort":[1707217987000]}]}}