Sciopero di turismo, commercio e ristorazione domani 22 dicembre I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero per domani venerdì 22 dicembre, che potrebbe coinvolgere fino a 5 milioni di lavoratori dei settori del commercio, del turismo e della ristorazione. Alla base della protesta c’è la richiesta di rinnovo del contratto collettivo, scaduto dal 2019. Considerando tutti i settori coinvolti nello sciopero, sono dodici i contratti siglati con le associazioni datoriali: quattro del terziario e gli altri riconducibili a ristorazione e turismo. I sindacati chiedono che nella trattativa per gli aumenti salariali si tenga conto dell’Ipca (Indice dei prezzi al consumo armonizzato), che porterebbe a 300 euro mensili di aumento nelle buste paga dei lavoratori. Le controparti, però, sono disposte a offrirne solo la metà. Questa metà è l’evidente intenzione da parte dei datori di lavoro di non riconoscere nuova linfa ai settori. Infatti sia il turismo che la ristorazione hanno conosciuto durante questo anno un vero e proprio boom certificato anche dall’Ufficio studi della Confindustria. Ora non si capisce il motivo per cui a chi lavora non possano venire riconosciuti degli aumenti, visto che oltretutto in questi due anni l’inflazione ha rosicchiato il potere d’acquisto degli stipendi. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458520 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero per domani venerdì 22 dicembre, che potrebbe coinvolgere fino a 5 milioni di lavoratori dei settori del commercio, del turismo e della ristorazione. Alla base della protesta c’è la richiesta di rinnovo del contratto collettivo, scaduto dal 2019. Considerando tutti i settori coinvolti nello sciopero, sono dodici i contratti siglati con le associazioni datoriali: quattro del terziario e gli altri riconducibili a ristorazione e turismo. I sindacati chiedono che nella trattativa per gli aumenti salariali si tenga conto dell’Ipca (Indice dei prezzi al consumo armonizzato), che porterebbe a 300 euro mensili di aumento nelle buste paga dei lavoratori. Le controparti, però, sono disposte a offrirne solo la metà. Questa metà è l'evidente intenzione da parte dei datori di lavoro di non riconoscere nuova linfa ai settori. Infatti sia il turismo che la ristorazione hanno conosciuto durante questo anno un vero e proprio boom certificato anche dall'Ufficio studi della Confindustria. Ora non si capisce il motivo per cui a chi lavora non possano venire riconosciuti degli aumenti, visto che oltretutto in questi due anni l'inflazione ha rosicchiato il potere d'acquisto degli stipendi. [post_title] => Sciopero di turismo, commercio e ristorazione domani 22 dicembre [post_date] => 2023-12-21T10:59:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703156397000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458514 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Naar Tour Operator si riconferma come uno dei più importanti partner italiani nella promozione delle aree del Sud degli Stati Uniti. Al termine del fam trip organizzato dall'ente del turismo del Tennessee, a Erica Melegari, product manager Usa, è stato infatti consegnato il premio Ambassador awards durante la fiera Travel South International 2023 a Memphis, con la seguente motivazione: “Naar Tour Operator è da sempre un partner prestigioso e importante per gli Stati Uniti e per il Sud. Erica promuove con grande competenza e passione diversi itinerari che toccano gli Stati del Sud. Nell'ultimo anno ha supportato Travel South nella grande media partnership con il magazine Latitudes, per far conoscere le bellezze naturali dei diversi parchi nazionali. Insieme hanno sviluppato itinerari dedicati e li hanno promossi attraverso i loro canali b2b e b2c, compresa l'organizzazione di tre eventi in Italia in cui gli agenti di viaggio sono stati formati sulle destinazioni e hanno avuto l'opportunità di ascoltare storie ed esperienze vissute in prima persona nella natura, raccontate dal meraviglioso giornalista e fotografo Lucio Rossi”. L’operatore milanese aveva già vinto il premio nel 2019 e, dopo uno stop dettato da fattori esterni, ha riconquistato il titolo confermandosi un tour operator che va oltre gli itinerari tradizionali. “Creare itinerari con una tecnologia avanzata conferisce una notevole agilità al mio lavoro, mentre la stretta collaborazione con gli enti del turismo consente al team un costante aggiornamento sulle destinazioni e di esplorare nuovi approcci al viaggio - commenta la stessa Erica Melegari -. È stato estremamente gratificante ricevere questo premio, poiché riflette gli sforzi profusi e i feedback positivi che riceviamo anche dalla nostra clientela”. Nonostante la media delle presenze negli Stati Uniti non abbia ancora recuperato e superato i livelli del 2019, come previsto accadrà nel 2024, va notato che nel 2023 il Sud degli Stati Uniti ha già registrato un aumento del 105% nelle presenze. In linea con questa notevole crescita, Naar ha raddoppiato le partenze per il Sud tra il 2022 e il 2023, contribuendo in modo significativo all'incremento esponenziale della regione. [post_title] => A Naar il premio Ambassador awards di Travel South Usa [post_date] => 2023-12-21T10:50:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703155849000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => ItaliAbsolutely annuncia la pubblicazione del suo articolo 2.000, a poco più di due anni dalla prima messa on line. Duemila volte il nostro portale ha approfondito le profonde storie dell’Italia con racconti che mettono in mostri territori, esaminano la salute e la resistenza del suo settore turistico e condividono notizie, prospettive e approfondimenti sul suo complesso funzionamento. Queste 2.000 storie sono anche segnali. Soprattutto per gli acquirenti internazionali che vendono l’esperienza italiana. La dedizione del nostro portale allo storytelling ha creato un passaporto virtuale per oltre 70.000 esperti di viaggio, trasportandoli nel cuore dell’Italia e fornendo costantemente contenuti che trovano risonanza tra i professionisti del turismo di tutto il mondo. Il nostro articolo 2000 è una testimonianza dell’impegno costante del nostro portale nello svelare l’Italia. Quindi brindiamo a ItalyAbsolutely e alle prossime 2.000 storie che continueranno ad affascinare, ispirare e mostrare una delle destinazioni più desiderate al mondo. [post_title] => ItaliAbsolutely: una storia che si compone già di 2000 articoli [post_date] => 2023-12-21T10:42:13+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703155333000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458496 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' positivo il bilancio dell'Ente nazionale polacco per il turismo sui risultati del mercato italiano nel 2023: «I dati al momento sono ancora parziali - afferma Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente nel nostro Paese -, mancando i numeri dell’ultimo trimestre 2023, quando numerosi sono i turisti italiani che raggiungono il nostro Paese in visita ai mercatini di Natale così come, in generale, quelli provenienti da tutta l’Unione europea». Ma se si guardano i numeri registrati nei primi nove mesi di quest’anno, gli italiani che hanno raggiunto la Polonia sono stati in totale 464.000, per una spesa complessiva nello stesso periodo di 353 milioni di euro. «In questo 2023 abbiamo puntato molto alla promozione sul mercato italiano di una Polonia meno scontata e più intima ed il nostro impegno ha portato al consolidamento delle richieste di mete fuori dalle tradizionali rotte: oggi il turista italiano, oltre a prediligere le città d’arte (Cracovia, Varsavia, Danzica e Breslavia fra tutte), apprezza sempre più la varietà paesaggistica, la natura, la gastronomia e la cultura che sappiamo garantire grazie anche ai numerosi collegamenti aerei oggi attivi dalle principali regioni italiane verso numerose località polacche». Un Paese che sa promuoversi con un approccio dinamico, fresco ed originale, presentandosi come destinazione non convenzionale, ma capace di stupire, superando le aspettative, che attrae sicuramente per il ricco patrimonio storico-culturale ma che oggi è in grado di rivelare al grande pubblico la sua incredibile bellezza naturalistica, la biodiversità, le possibilità legate all’outdoor e la squisita e raffinata offerta gastronomica. «Ci auguriamo che i dati relativi agli ultimi tre mesi dell'anno vadano a confermare un trend in ulteriore crescita essendo le festività natalizie un periodo che attrae numerosi visitatori provenienti sia dall’Italia che dal resto dell’Unione europea». [post_title] => Polonia: ancora in crescita i turisti dall'Italia, alla scoperta delle mete meno battute [post_date] => 2023-12-21T10:21:13+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703154073000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458498 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Museo delle Miniere di Caporciano è la meta ideale per gli appassionati di turismo minerario, per una vera immersione nel mondo sotterraneo, tra i percorsi delle antiche strutture di estrazione dismesse e oggi riconvertite in un affascinante parco minerario. Con una visita guidata, adatta anche alle famiglie, dalla vecchia falegnameria si arriva nella “pancia della balena”, la galleria principale. Si può anche scendere nei sotterranei, con il suggestivo percorso dei 200 scalini, fino a 100 metri di profondità. La miniera di Caporciano, vicina al borgo di Montecatini Val di Cecina (PI), è rimasta attiva, anche se non ininterrottamente, dall'epoca etrusca fino al 1907. Nel corso del XIX secolo è stata la più grande miniera di rame d’Europa. Qui è nata la società Montecatini, una delle maggiori industrie europee, confluita poi nella celebre Montedison. A occuparsi dell’accoglienza e delle visite è, oggi, la cooperativa Itinera. Si può scegliere il tour adatto a tutti e dedicato al Parco minerario o quello, più “coraggioso”, che prevede una visita alla discenderia della miniera, fino a circa 100 metri di profondità. Per i gruppi c’è anche l’itinerario di interesse storico-naturalistico, che condurrà i viaggiatori al primo parco eolico di proprietà pubblica, sulle colline che si affacciano sulla miniera a circa 600 metri, con una tappa alla diga di Muraglione. In questo percorso si potrà visitare l’Oratorio di Santa Barbara, dedicato alla patrona dei minatori. Al suo interno si trova la tela della Madonna di Guadalupe, preziosa opera del pittore messicano Juan Rodríguez Xuárez. Nel mese di dicembre le visite guidate sono in programma tutti i sabati e le domeniche. [post_title] => Val di Cecina, alla scoperta del Museo delle Miniere di Caporcianono [post_date] => 2023-12-21T10:16:55+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703153815000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458456 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A meno di un mese dall'appuntamento con la tredicesima edizione dell’evento internazionale itinerante Travel Hashtag, ecco l’agenda della due giorni in programma a Palazzo di Varignana (Castel San Pietro Terme, Bologna) il 17 e 18 gennaio. A dare il via al meeting, che torna in Italia dopo dieci mesi (Cremona, marzo 2023), una conferenza di apertura che coinvolgerà una serie relatori che si alterneranno uno alla volta sul palco per fornire la propria visione rispetto al tema Turismo alto di gamma in Italia: prospettive, tendenze e opportunità. Interverrano, tra gli altri, Davide Cassani (presidente di Apt Servizi), Vittorio Morelli (general manager di Palazzo di Varignana), Giorgio Palmucci (vicepresidente di Confindustria Alberghi), Massimo Caputi (presidente di FederTerme), Flavio Ghiringhelli (country manager per l’Italia di Emirates), Marco De Angelis (direttore vendite di Italo Ntv), Palmiro Noschese (strategic advisor for the luxury hospitality industry, chairman Confassociazioni for tourism, hospitality, food & beverage), Carmen Bizzarri (professore dell’università Europea di Roma), Giulio Contini (direttore generale della Scuola italiana di ospitalità), Gloria Armiri (group brand manager tourism & hospitality division di Italian Exhibition Group), François Droulers (co-founder & ceo di Eidos Hotel Capital Partners), Massimiliano Zanardi (coo di Marzocco Group con un background di rilievo nel gruppo Kerzner International). In collegamento video ci sarà anche Alessandra Priante (direttore Europa della Unwto). Nel pomeriggio del 17 gennaio, dopo i saluti del sindaco di Castel San Pietro Terme, Fausto Tinti, andrà quindi in scena il primo dei tre talk in agenda, I nuovi codici dell’Ospitalità, che vedrà protagonisti, oltre ai precedentemente menzionati Palmiro Noschese e Vittorio Morelli, Imelda Shllaku (general manager dell’hotel La Palma di Capri), Alessandro Callari (regional manager Italia/Malta/Israele di Booking.com), Sara Magro (fondatrice e direttore di The Travel News e The Italy Insider), Cinzia Nanni (villas expert & advisor di Oliver’s Travels, London). In collegamento video da Abu Dhabi, Patrizia Bortolin (spa concept creator pluripremiata in tutto il mondo). La mattina del 18 gennaio si aprirà poi con un talk dal titolo Visione, progettualità, sviluppo e comunità: da luogo a destinazione, che vedrà interagire, tra gli altri, Carlo Gherardi (founder di Palazzo di Varignana), Nazareno Ventola (amministratore delegato dell’aeroporto di Bologna), ancora Carmen Bizzarri, Emma Taveri (founder di Destination Makers), Simona Tedesco (direttore di Dove Magazine e direttore editoriale progetti multimediali Rcs MediaGroup). A chiudere la prima edizione 2024 di Travel Hashtag il side talk Internazionalizzazione, asset per la valorizzazione delle eccellenze italiane all’estero, rivolto alle imprese del territorio interessate a scoprire tutte le opportunità di sviluppo del business nei mercati di Medio Oriente e Sud-Est Asiatico. Tra gli speaker, Evelina Farinacci di Kelmer Group, Angelo De Luca di Kelmer Saudi Arabia, Alessandro Bartolucci e Francesco Brusco di BeSafe Group, Nino Tomasino di Osm International Group e Andrea Moretti di Skema. Ospiti d’eccezione Vincenzo Colla (assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali della regione Emilia-Romagna) e nuovamente Flavio Ghiringhelli. “Sarà interessante ascoltare il punto di vista autorevole di alcuni tra gli attori che animano con visione ed entusiasmo il settore del turismo operando in contesti e ambiti differenti – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag –. A Palazzo di Varignana parleremo delle aspettative dei viaggiatori alto spendenti di domani, ma anche di hospitality, formazione, risorse umane, destination branding, progettualità e comunicazione“. [post_title] => Tutti gli speech e i talk show del prossimo Travel Hashtag di Bologna [post_date] => 2023-12-20T11:59:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703073556000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458437 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ferraris, FS e il 2023. "E' stato un anno intenso, che ha registrato sicuramente dei dati positivi sotto il profilo della crescita del traffico passeggeri". Così Luigi Ferraris, amministratore delegato di FS Italiane, si esprime a proposito della performance nell'anno che sta per chiudersi. "Abbiamo delle crescite a due cifre per l'alta velocità, i regionali e l'Intercity, quindi sotto il profilo passeggeri c'è stato un aumento importante della domanda, di turismo soprattutto. Il traffico business è ancora un po' al di sotto di quello che era nel periodo pre-Covid, ma certamente registriamo un buon anno anche da questo punto di vista". Merci Per quanto riguarda il trasporto delle merci, - ha proseguito Ferraris - chiaramente soffriamo un po' di quello che è accaduto in Europa, sia in Germania che in altri Paesi, un po' per gli scioperi, un po' per le interruzioni legate ai lavori che, per esempio, si stanno facendo sulla rete ferroviaria tedesca. Ma nel complesso è stato un anno positivo, con investimenti in forte crescita, avendo come prima leva di crescita il contributo che ci viene dai progetti del PNRR". "Siamo ancora in fase di finalizzazione, manca ancora qualche settimana, però direi che faremo registrare una crescita a due cifre rispetto allo scorso anno", ha spiegato Ferraris, concludendo "il gruppo sta andando verso volumi che sono sempre più vicini ai 14-15 miliardi di euro di investimenti, se non di più". [post_title] => Ferraris (FS): "Anno intenso. Bene traffico passeggeri. Merci in sofferenza" [post_date] => 2023-12-20T10:29:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703068185000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458427 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande festa a Torino per celebrare i primi 50 anni della famiglia Garrone nel mercato assicurativo con l’agenzia Garrone e Boschet e i primi 20 anni di Insurance Travel (I4T), società di intermediazione specializzata nell’offerta di soluzioni assicurative per gli operatori professionali del turismo: l’evento, che ha coinvolto un centinaio di persone tra partner e collaboratori del Gruppo, è stato anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’anno appena concluso, con particolare riferimento all’analisi dei sinistri e delle problematiche che maggiormente hanno condizionato il business degli operatori turistici. Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T, ha dichiarato: “In questi anni abbiamo superato molti traguardi, innovando su base continuativa il prodotto per rispondere in tempo reale alle esigenze di un mercato sempre più dinamico. Oggi l’intelligenza artificiale ci permette di esplorare nuovi orizzonti, tanto nel servizio quanto nelle polizze, con coperture di ultima generazione, come le parametriche che abbiamo presentato nei mesi scorsi. Riteniamo tuttavia che il valore della consulenza professionale sia imprescindibile e che sarà destinato a restare a lungo l’elemento chiave della nostra offerta: dalla consulenza legale alla formazione di tutta l’attività di customer experience, diretta e sotto la responsabilità dalla nostra legal affairs manager Giusy Fiscella”. Il gruppo nel corso del 2023 ha gestito più di 15.000 sinistri; il team dedicato alla customer experience è composto da 7 risorse, che operano nelle sedi di Torino e Milano, divise in 3 aree di intervento: gestione sinistri medico/bagaglio e annullamento, coordinamento dell’iter liquidativo di I4Flight e gestione sinistri responsabilità civile, inclusi atti di citazione, mediazioni e negoziazioni assistite. A questo si aggiunge il servizio di consulenza professionale S4T, che garantisce assistenza legale, aggiornamento normativo e gestione del contenzioso, oltre ad erogare prestazioni legate alla formazione e all’ottimizzazione dei contratti di viaggio e delle condizioni generali di vendita. Giusy Fiscella, legal affairs manager del Gruppo I4T, spiega: “Analizzando i sinistri affrontati nell’anno che ormai si sta concludendo, emerge un contesto decisamente più sfidante rispetto al passato, caratterizzato da nuove categorie di rischio che si affiancano a quelle tradizionali. Due esempi su tutti: i cambiamenti climatici, con l’acuirsi di alluvioni, incendi e catastrofi naturali, e il ritorno dell’instabilità geopolitica su scala globale che, oltre a conflitti e sommosse civili, genera diffusi atti di belligeranza e terrorismo. A complicare ulteriormente il quadro si inseriscono le novità introdotte dall’intelligenza artificiale, come il riconoscimento facciale e l’utilizzo dei dati biometrici in sostituzione dei documenti di viaggio, che aprono scenari in larga parte imprevedibili e non del tutto rassicuranti, tanto dal punto di vista assicurativo, quanto normativo”. Tra le principali cause di sinistri e richieste di consulenza legale nel 2023, rientrano anche la turbolenza legata al mondo dei trasporti, tra scioperi, ritardi, blackout informatici e laptop che prendono fuoco a bordo degli aeromobili, i ritardi nell’emissione dei passaporti, che hanno caratterizzato buona parte della stagione, e le incertezze legate ad un quadro normativo sempre più complesso e in rapida evoluzione. “Solo quest’anno – prosegue Fiscella – in Italia abbiamo assistito all’emanazione delle nuove disposizioni in materia di direzione tecnica di agenzia viaggi e alle riforme delle guide turistiche e degli affitti brevi. Senza dimenticare il flusso legislativo comunitario: dalla proposta di riforma della direttiva pacchetti alle disposizioni sulla sostenibilità, fino al nuovo regolamento sul trasporto ferroviario e al consueto aggiornamento della black list dei vettori aerei”. [post_title] => Grande festa per le assicurazioni con i 50 anni della famiglia Garrone [post_date] => 2023-12-20T10:12:23+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703067143000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458395 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’inflazione pesa sulla stagione invernale che rischia di assistere a una contrazione della spesa turistica complessiva. Se i numeri dei tour operator tricolori sono decisamente positivi, come rivelano le ultime stime Astoi, non altrettanto si può invece dire del turismo italiano considerato nella sua totalità. Secondo i dati più recenti elaborati dall’istituto di ricerca Demoskopika, i prossimi mesi dovrebbero infatti registrare una riduzione dei flussi nel Paese: poco più di 23,2 milioni di arrivi e quasi 72 milioni di presenze, con una flessione rispettivamente pari al 6,1% e allo 0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnato da quasi 25 milioni di arrivi e poco meno di 72,2 milioni di pernottamenti. Inevitabili ripercussioni anche sulla spesa turistica, che sarebbe destinata a registrare una sforbiciata di oltre 1,3 miliardi di euro. L'incoming però regge Tra i motivi condizionanti, c’è in particolare l’andamento dei prezzi, con l’inflazione turistica che si stima possa mostrare una crescita tendenziale dell’1,8%, per un differenziale inflazionistico pari a un punto percentuale in più rispetto alla variazione dell’indice generale calcolato dall’Istat allo 0,8%. In tale contesto, tiene però l’incoming, sostanzialmente stabile rispetto alla passata stagione: +0,5% per gli arrivi e -0,6% per i pernottamenti. Anche se, a oggi, oltre il 60% di turisti provenienti dall’estero è mediamente concentrato prevalentemente in alcune realtà regionali, con in vetta Veneto e Lazio. Serve una distribuzione dei flussi più equilibrata “Tra i numerosi interventi da mettere in campo per evitare l’effetto gambero – suggerisce allora il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio - risulta quanto mai necessaria, in primo luogo, una distribuzione dei flussi più equilibrata e strategica sull’intero territorio nazionale, con il conseguenziale beneficio di un incremento complessivo del livello di internazionalizzazione e di una riduzione del fenomeno dell’overtourism”. In Veneto, Lazio e Trentino la maggior parte degli arrivi internazionali Se è vero che, a livello complessivo, l’Italia presenta infatti un equilibrio tra quota italiana (51,4) e quota estera (48,6%) degli arrivi, risulta altrettanto vero che la maggior parte dei turisti provenienti dall’estero in media si dirige prevalentemente in sole sei realtà regionali su 20: Veneto (64,3%), Lazio (62,1%), Trentino Alto Adige (55,7%), Toscana (54,2%), Lombardia (54%) e Friuli Venezia Giulia (52,5%). [post_title] => Demoskopika: sull'inverno pesa l'inflazione. Ricavi turismo giù di 1,3 mld [post_date] => 2023-12-19T13:31:59+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702992719000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sciopero di turismo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":24,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2984,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458520","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero per domani venerdì 22 dicembre, che potrebbe coinvolgere fino a 5 milioni di lavoratori dei settori del commercio, del turismo e della ristorazione. Alla base della protesta c’è la richiesta di rinnovo del contratto collettivo, scaduto dal 2019. Considerando tutti i settori coinvolti nello sciopero, sono dodici i contratti siglati con le associazioni datoriali: quattro del terziario e gli altri riconducibili a ristorazione e turismo.\r

\r

I sindacati chiedono che nella trattativa per gli aumenti salariali si tenga conto dell’Ipca (Indice dei prezzi al consumo armonizzato), che porterebbe a 300 euro mensili di aumento nelle buste paga dei lavoratori. Le controparti, però, sono disposte a offrirne solo la metà.\r

\r

Questa metà è l'evidente intenzione da parte dei datori di lavoro di non riconoscere nuova linfa ai settori. Infatti sia il turismo che la ristorazione hanno conosciuto durante questo anno un vero e proprio boom certificato anche dall'Ufficio studi della Confindustria. Ora non si capisce il motivo per cui a chi lavora non possano venire riconosciuti degli aumenti, visto che oltretutto in questi due anni l'inflazione ha rosicchiato il potere d'acquisto degli stipendi. ","post_title":"Sciopero di turismo, commercio e ristorazione domani 22 dicembre","post_date":"2023-12-21T10:59:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1703156397000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458514","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Naar Tour Operator si riconferma come uno dei più importanti partner italiani nella promozione delle aree del Sud degli Stati Uniti. Al termine del fam trip organizzato dall'ente del turismo del Tennessee, a Erica Melegari, product manager Usa, è stato infatti consegnato il premio Ambassador awards durante la fiera Travel South International 2023 a Memphis, con la seguente motivazione: “Naar Tour Operator è da sempre un partner prestigioso e importante per gli Stati Uniti e per il Sud. Erica promuove con grande competenza e passione diversi itinerari che toccano gli Stati del Sud. Nell'ultimo anno ha supportato Travel South nella grande media partnership con il magazine Latitudes, per far conoscere le bellezze naturali dei diversi parchi nazionali. Insieme hanno sviluppato itinerari dedicati e li hanno promossi attraverso i loro canali b2b e b2c, compresa l'organizzazione di tre eventi in Italia in cui gli agenti di viaggio sono stati formati sulle destinazioni e hanno avuto l'opportunità di ascoltare storie ed esperienze vissute in prima persona nella natura, raccontate dal meraviglioso giornalista e fotografo Lucio Rossi”.\r

\r

L’operatore milanese aveva già vinto il premio nel 2019 e, dopo uno stop dettato da fattori esterni, ha riconquistato il titolo confermandosi un tour operator che va oltre gli itinerari tradizionali. “Creare itinerari con una tecnologia avanzata conferisce una notevole agilità al mio lavoro, mentre la stretta collaborazione con gli enti del turismo consente al team un costante aggiornamento sulle destinazioni e di esplorare nuovi approcci al viaggio - commenta la stessa Erica Melegari -. È stato estremamente gratificante ricevere questo premio, poiché riflette gli sforzi profusi e i feedback positivi che riceviamo anche dalla nostra clientela”.\r

\r

Nonostante la media delle presenze negli Stati Uniti non abbia ancora recuperato e superato i livelli del 2019, come previsto accadrà nel 2024, va notato che nel 2023 il Sud degli Stati Uniti ha già registrato un aumento del 105% nelle presenze. In linea con questa notevole crescita, Naar ha raddoppiato le partenze per il Sud tra il 2022 e il 2023, contribuendo in modo significativo all'incremento esponenziale della regione.","post_title":"A Naar il premio Ambassador awards di Travel South Usa","post_date":"2023-12-21T10:50:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1703155849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"ItaliAbsolutely annuncia la pubblicazione del suo articolo 2.000, a poco più di due anni dalla prima messa on line. Duemila volte il nostro portale ha approfondito le profonde storie dell’Italia con racconti che mettono in mostri territori, esaminano la salute e la resistenza del suo settore turistico e condividono notizie, prospettive e approfondimenti sul suo complesso funzionamento.\r

Queste 2.000 storie sono anche segnali. Soprattutto per gli acquirenti internazionali che vendono l’esperienza italiana. \r

La dedizione del nostro portale allo storytelling ha creato un passaporto virtuale per oltre 70.000 esperti di viaggio, trasportandoli nel cuore dell’Italia e fornendo costantemente contenuti che trovano risonanza tra i professionisti del turismo di tutto il mondo. \r

Il nostro articolo 2000 è una testimonianza dell’impegno costante del nostro portale nello svelare l’Italia. Quindi brindiamo a ItalyAbsolutely e alle prossime 2.000 storie che continueranno ad affascinare, ispirare e mostrare una delle destinazioni più desiderate al mondo.","post_title":"ItaliAbsolutely: una storia che si compone già di 2000 articoli","post_date":"2023-12-21T10:42:13+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1703155333000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' positivo il bilancio dell'Ente nazionale polacco per il turismo sui risultati del mercato italiano nel 2023: «I dati al momento sono ancora parziali - afferma Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente nel nostro Paese -, mancando i numeri dell’ultimo trimestre 2023, quando numerosi sono i turisti italiani che raggiungono il nostro Paese in visita ai mercatini di Natale così come, in generale, quelli provenienti da tutta l’Unione europea». Ma se si guardano i numeri registrati nei primi nove mesi di quest’anno, gli italiani che hanno raggiunto la Polonia sono stati in totale 464.000, per una spesa complessiva nello stesso periodo di 353 milioni di euro.\r

\r

«In questo 2023 abbiamo puntato molto alla promozione sul mercato italiano di una Polonia meno scontata e più intima ed il nostro impegno ha portato al consolidamento delle richieste di mete fuori dalle tradizionali rotte: oggi il turista italiano, oltre a prediligere le città d’arte (Cracovia, Varsavia, Danzica e Breslavia fra tutte), apprezza sempre più la varietà paesaggistica, la natura, la gastronomia e la cultura che sappiamo garantire grazie anche ai numerosi collegamenti aerei oggi attivi dalle principali regioni italiane verso numerose località polacche».\r

\r

Un Paese che sa promuoversi con un approccio dinamico, fresco ed originale, presentandosi come destinazione non convenzionale, ma capace di stupire, superando le aspettative, che attrae sicuramente per il ricco patrimonio storico-culturale ma che oggi è in grado di rivelare al grande pubblico la sua incredibile bellezza naturalistica, la biodiversità, le possibilità legate all’outdoor e la squisita e raffinata offerta gastronomica.\r

\r

«Ci auguriamo che i dati relativi agli ultimi tre mesi dell'anno vadano a confermare un trend in ulteriore crescita essendo le festività natalizie un periodo che attrae numerosi visitatori provenienti sia dall’Italia che dal resto dell’Unione europea».","post_title":"Polonia: ancora in crescita i turisti dall'Italia, alla scoperta delle mete meno battute","post_date":"2023-12-21T10:21:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1703154073000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458498","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Il Museo delle Miniere di Caporciano è la meta ideale per gli appassionati di turismo minerario, per una vera immersione nel mondo sotterraneo, tra i percorsi delle antiche strutture di estrazione dismesse e oggi riconvertite in un affascinante parco minerario. Con una visita guidata, adatta anche alle famiglie, dalla vecchia falegnameria si arriva nella “pancia della balena”, la galleria principale. Si può anche scendere nei sotterranei, con il suggestivo percorso dei 200 scalini, fino a 100 metri di profondità.\r

\r

La miniera di Caporciano, vicina al borgo di Montecatini Val di Cecina (PI), è rimasta attiva, anche se non ininterrottamente, dall'epoca etrusca fino al 1907. Nel corso del XIX secolo è stata la più grande miniera di rame d’Europa. Qui è nata la società Montecatini, una delle maggiori industrie europee, confluita poi nella celebre Montedison. A occuparsi dell’accoglienza e delle visite è, oggi, la cooperativa Itinera.\r

\r

Si può scegliere il tour adatto a tutti e dedicato al Parco minerario o quello, più “coraggioso”, che prevede una visita alla discenderia della miniera, fino a circa 100 metri di profondità. Per i gruppi c’è anche l’itinerario di interesse storico-naturalistico, che condurrà i viaggiatori al primo parco eolico di proprietà pubblica, sulle colline che si affacciano sulla miniera a circa 600 metri, con una tappa alla diga di Muraglione. In questo percorso si potrà visitare l’Oratorio di Santa Barbara, dedicato alla patrona dei minatori. Al suo interno si trova la tela della Madonna di Guadalupe, preziosa opera del pittore messicano Juan Rodríguez Xuárez.\r

\r

Nel mese di dicembre le visite guidate sono in programma tutti i sabati e le domeniche.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Val di Cecina, alla scoperta del Museo delle Miniere di Caporcianono","post_date":"2023-12-21T10:16:55+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1703153815000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A meno di un mese dall'appuntamento con la tredicesima edizione dell’evento internazionale itinerante Travel Hashtag, ecco l’agenda della due giorni in programma a Palazzo di Varignana (Castel San Pietro Terme, Bologna) il 17 e 18 gennaio. A dare il via al meeting, che torna in Italia dopo dieci mesi (Cremona, marzo 2023), una conferenza di apertura che coinvolgerà una serie relatori che si alterneranno uno alla volta sul palco per fornire la propria visione rispetto al tema Turismo alto di gamma in Italia: prospettive, tendenze e opportunità. Interverrano, tra gli altri, Davide Cassani (presidente di Apt Servizi), Vittorio Morelli (general manager di Palazzo di Varignana), Giorgio Palmucci (vicepresidente di Confindustria Alberghi), Massimo Caputi (presidente di FederTerme), Flavio Ghiringhelli (country manager per l’Italia di Emirates), Marco De Angelis (direttore vendite di Italo Ntv), Palmiro Noschese (strategic advisor for the luxury hospitality industry, chairman Confassociazioni for tourism, hospitality, food & beverage), Carmen Bizzarri (professore dell’università Europea di Roma), Giulio Contini (direttore generale della Scuola italiana di ospitalità), Gloria Armiri (group brand manager tourism & hospitality division di Italian Exhibition Group), François Droulers (co-founder & ceo di Eidos Hotel Capital Partners), Massimiliano Zanardi (coo di Marzocco Group con un background di rilievo nel gruppo Kerzner International). In collegamento video ci sarà anche Alessandra Priante (direttore Europa della Unwto).\r

\r

Nel pomeriggio del 17 gennaio, dopo i saluti del sindaco di Castel San Pietro Terme, Fausto Tinti, andrà quindi in scena il primo dei tre talk in agenda, I nuovi codici dell’Ospitalità, che vedrà protagonisti, oltre ai precedentemente menzionati Palmiro Noschese e Vittorio Morelli, Imelda Shllaku (general manager dell’hotel La Palma di Capri), Alessandro Callari (regional manager Italia/Malta/Israele di Booking.com), Sara Magro (fondatrice e direttore di The Travel News e The Italy Insider), Cinzia Nanni (villas expert & advisor di Oliver’s Travels, London). In collegamento video da Abu Dhabi, Patrizia Bortolin (spa concept creator pluripremiata in tutto il mondo).\r

La mattina del 18 gennaio si aprirà poi con un talk dal titolo Visione, progettualità, sviluppo e comunità: da luogo a destinazione, che vedrà interagire, tra gli altri, Carlo Gherardi (founder di Palazzo di Varignana), Nazareno Ventola (amministratore delegato dell’aeroporto di Bologna), ancora Carmen Bizzarri, Emma Taveri (founder di Destination Makers), Simona Tedesco (direttore di Dove Magazine e direttore editoriale progetti multimediali Rcs MediaGroup).\r

\r

A chiudere la prima edizione 2024 di Travel Hashtag il side talk Internazionalizzazione, asset per la valorizzazione delle eccellenze italiane all’estero, rivolto alle imprese del territorio interessate a scoprire tutte le opportunità di sviluppo del business nei mercati di Medio Oriente e Sud-Est Asiatico. Tra gli speaker, Evelina Farinacci di Kelmer Group, Angelo De Luca di Kelmer Saudi Arabia, Alessandro Bartolucci e Francesco Brusco di BeSafe Group, Nino Tomasino di Osm International Group e Andrea Moretti di Skema. Ospiti d’eccezione Vincenzo Colla (assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali della regione Emilia-Romagna) e nuovamente Flavio Ghiringhelli.\r

\r

“Sarà interessante ascoltare il punto di vista autorevole di alcuni tra gli attori che animano con visione ed entusiasmo il settore del turismo operando in contesti e ambiti differenti – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag –. A Palazzo di Varignana parleremo delle aspettative dei viaggiatori alto spendenti di domani, ma anche di hospitality, formazione, risorse umane, destination branding, progettualità e comunicazione“.","post_title":"Tutti gli speech e i talk show del prossimo Travel Hashtag di Bologna","post_date":"2023-12-20T11:59:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1703073556000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458437","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ferraris, FS e il 2023. \"E' stato un anno intenso, che ha registrato sicuramente dei dati positivi sotto il profilo della crescita del traffico passeggeri\". Così Luigi Ferraris, amministratore delegato di FS Italiane, si esprime a proposito della performance nell'anno che sta per chiudersi.\r

\r

\"Abbiamo delle crescite a due cifre per l'alta velocità, i regionali e l'Intercity, quindi sotto il profilo passeggeri c'è stato un aumento importante della domanda, di turismo soprattutto. Il traffico business è ancora un po' al di sotto di quello che era nel periodo pre-Covid, ma certamente registriamo un buon anno anche da questo punto di vista\".\r

Merci\r

Per quanto riguarda il trasporto delle merci, - ha proseguito Ferraris - chiaramente soffriamo un po' di quello che è accaduto in Europa, sia in Germania che in altri Paesi, un po' per gli scioperi, un po' per le interruzioni legate ai lavori che, per esempio, si stanno facendo sulla rete ferroviaria tedesca. Ma nel complesso è stato un anno positivo, con investimenti in forte crescita, avendo come prima leva di crescita il contributo che ci viene dai progetti del PNRR\".\r

\r

\"Siamo ancora in fase di finalizzazione, manca ancora qualche settimana, però direi che faremo registrare una crescita a due cifre rispetto allo scorso anno\", ha spiegato Ferraris, concludendo \"il gruppo sta andando verso volumi che sono sempre più vicini ai 14-15 miliardi di euro di investimenti, se non di più\".","post_title":"Ferraris (FS): \"Anno intenso. Bene traffico passeggeri. Merci in sofferenza\"","post_date":"2023-12-20T10:29:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1703068185000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458427","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande festa a Torino per celebrare i primi 50 anni della famiglia Garrone nel mercato assicurativo con l’agenzia Garrone e Boschet e i primi 20 anni di Insurance Travel (I4T), società di intermediazione specializzata nell’offerta di soluzioni assicurative per gli operatori professionali del turismo: l’evento, che ha coinvolto un centinaio di persone tra partner e collaboratori del Gruppo, è stato anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’anno appena concluso, con particolare riferimento all’analisi dei sinistri e delle problematiche che maggiormente hanno condizionato il business degli operatori turistici.\r

\r

Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T, ha dichiarato: “In questi anni abbiamo superato molti traguardi, innovando su base continuativa il prodotto per rispondere in tempo reale alle esigenze di un mercato sempre più dinamico. Oggi l’intelligenza artificiale ci permette di esplorare nuovi orizzonti, tanto nel servizio quanto nelle polizze, con coperture di ultima generazione, come le parametriche che abbiamo presentato nei mesi scorsi. Riteniamo tuttavia che il valore della consulenza professionale sia imprescindibile e che sarà destinato a restare a lungo l’elemento chiave della nostra offerta: dalla consulenza legale alla formazione di tutta l’attività di customer experience, diretta e sotto la responsabilità dalla nostra legal affairs manager Giusy Fiscella”.\r

\r

Il gruppo nel corso del 2023 ha gestito più di 15.000 sinistri; il team dedicato alla customer experience è composto da 7 risorse, che operano nelle sedi di Torino e Milano, divise in 3 aree di intervento: gestione sinistri medico/bagaglio e annullamento, coordinamento dell’iter liquidativo di I4Flight e gestione sinistri responsabilità civile, inclusi atti di citazione, mediazioni e negoziazioni assistite.\r

\r

A questo si aggiunge il servizio di consulenza professionale S4T, che garantisce assistenza legale, aggiornamento normativo e gestione del contenzioso, oltre ad erogare prestazioni legate alla formazione e all’ottimizzazione dei contratti di viaggio e delle condizioni generali di vendita.\r

\r

Giusy Fiscella, legal affairs manager del Gruppo I4T, spiega: “Analizzando i sinistri affrontati nell’anno che ormai si sta concludendo, emerge un contesto decisamente più sfidante rispetto al passato, caratterizzato da nuove categorie di rischio che si affiancano a quelle tradizionali. Due esempi su tutti: i cambiamenti climatici, con l’acuirsi di alluvioni, incendi e catastrofi naturali, e il ritorno dell’instabilità geopolitica su scala globale che, oltre a conflitti e sommosse civili, genera diffusi atti di belligeranza e terrorismo. A complicare ulteriormente il quadro si inseriscono le novità introdotte dall’intelligenza artificiale, come il riconoscimento facciale e l’utilizzo dei dati biometrici in sostituzione dei documenti di viaggio, che aprono scenari in larga parte imprevedibili e non del tutto rassicuranti, tanto dal punto di vista assicurativo, quanto normativo”.\r

\r

Tra le principali cause di sinistri e richieste di consulenza legale nel 2023, rientrano anche la turbolenza legata al mondo dei trasporti, tra scioperi, ritardi, blackout informatici e laptop che prendono fuoco a bordo degli aeromobili, i ritardi nell’emissione dei passaporti, che hanno caratterizzato buona parte della stagione, e le incertezze legate ad un quadro normativo sempre più complesso e in rapida evoluzione.\r

\r

“Solo quest’anno – prosegue Fiscella – in Italia abbiamo assistito all’emanazione delle nuove disposizioni in materia di direzione tecnica di agenzia viaggi e alle riforme delle guide turistiche e degli affitti brevi. Senza dimenticare il flusso legislativo comunitario: dalla proposta di riforma della direttiva pacchetti alle disposizioni sulla sostenibilità, fino al nuovo regolamento sul trasporto ferroviario e al consueto aggiornamento della black list dei vettori aerei”.","post_title":"Grande festa per le assicurazioni con i 50 anni della famiglia Garrone","post_date":"2023-12-20T10:12:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1703067143000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458395","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’inflazione pesa sulla stagione invernale che rischia di assistere a una contrazione della spesa turistica complessiva. Se i numeri dei tour operator tricolori sono decisamente positivi, come rivelano le ultime stime Astoi, non altrettanto si può invece dire del turismo italiano considerato nella sua totalità. Secondo i dati più recenti elaborati dall’istituto di ricerca Demoskopika, i prossimi mesi dovrebbero infatti registrare una riduzione dei flussi nel Paese: poco più di 23,2 milioni di arrivi e quasi 72 milioni di presenze, con una flessione rispettivamente pari al 6,1% e allo 0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnato da quasi 25 milioni di arrivi e poco meno di 72,2 milioni di pernottamenti. Inevitabili ripercussioni anche sulla spesa turistica, che sarebbe destinata a registrare una sforbiciata di oltre 1,3 miliardi di euro.\r

\r

L'incoming però regge\r

\r

Tra i motivi condizionanti, c’è in particolare l’andamento dei prezzi, con l’inflazione turistica che si stima possa mostrare una crescita tendenziale dell’1,8%, per un differenziale inflazionistico pari a un punto percentuale in più rispetto alla variazione dell’indice generale calcolato dall’Istat allo 0,8%. In tale contesto, tiene però l’incoming, sostanzialmente stabile rispetto alla passata stagione: +0,5% per gli arrivi e -0,6% per i pernottamenti. Anche se, a oggi, oltre il 60% di turisti provenienti dall’estero è mediamente concentrato prevalentemente in alcune realtà regionali, con in vetta Veneto e Lazio.\r

\r

Serve una distribuzione dei flussi più equilibrata\r

\r

“Tra i numerosi interventi da mettere in campo per evitare l’effetto gambero – suggerisce allora il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio - risulta quanto mai necessaria, in primo luogo, una distribuzione dei flussi più equilibrata e strategica sull’intero territorio nazionale, con il conseguenziale beneficio di un incremento complessivo del livello di internazionalizzazione e di una riduzione del fenomeno dell’overtourism”.\r

\r

In Veneto, Lazio e Trentino la maggior parte degli arrivi internazionali\r

\r

Se è vero che, a livello complessivo, l’Italia presenta infatti un equilibrio tra quota italiana (51,4) e quota estera (48,6%) degli arrivi, risulta altrettanto vero che la maggior parte dei turisti provenienti dall’estero in media si dirige prevalentemente in sole sei realtà regionali su 20: Veneto (64,3%), Lazio (62,1%), Trentino Alto Adige (55,7%), Toscana (54,2%), Lombardia (54%) e Friuli Venezia Giulia (52,5%).","post_title":"Demoskopika: sull'inverno pesa l'inflazione. Ricavi turismo giù di 1,3 mld","post_date":"2023-12-19T13:31:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1702992719000]}]}}