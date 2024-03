Savona, 27 marzo focus sul futuro dei Porti Turistici In attesa del lancio della terza edizione dei Blue Marina Awards, il marchio di riconoscimento delle migliori strutture portuali turistiche nautiche, l’evento del prossimo 27 Marzo, firmato Blue Marina Awards, insieme all’ International Propeller Club di Savona porterà infatti i riflettori su turismo, sostenibilità e innovazione nei Marina. Il Propeller è un’organizzazione globale che svolge un ruolo cruciale nell’economia blu, promuovendo lo sviluppo sostenibile e l’innovazione nel settore marittimo e portuale. Attraverso la sua vasta rete di professionisti ed esperti, il club si impegna a facilitare lo scambio di idee e buone pratiche, contribuendo significativamente alla crescita economica, alla protezione dell’ambiente marino e alla creazione di opportunità lavorative nel contesto dell’economia blu. L’appuntamento del 27 Marzo approfondirà il ruolo critico dei porti e approdi turistici in riferimento ai temi della sostenibilità, dell’accoglienza turistica e dell’innovazione. Walter Vassallo parlerà dello stato dell’arte dei nostri Marina e del ritratto della portualità turistica italiana, con un’attenzione particolare sulle opportunità derivanti da nuovi prodotti, servizi e soluzioni atte a migliorare l’accoglienza turistica e la valorizzazione dei territori che ruotano attorno ad un Marina con le proprie identità culturali, artistiche, paesaggistiche, enogastronomiche. Un ritratto che includerà inoltre le azioni di sostenibilità e innovative che possono essere adottate per gestire l’impatto ambientale, ridurre l’inquinamento, gli sprechi, i consumi energetici, nonchè produrre energia pulita. Un focus particolare sarà incentrato sugli aspetti legati alla sostenibilità energetica grazie ad alcuni contributi da parte di aziende leader del settore. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464111 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si concentrerà soprattutto sui brand Anantara, Tivoli e Avani la strategia di sviluppo del gruppo Minor in Italia del prossimo futuro. Ossia proprio su quei marchi che la compagnia con base a Bangkok si sta impegnando a portare in Europa dal momento in cui ha acquisito nel 2019 gli spagnoli di Nh Hotels. Il tutto in una sorta di processo di redistribuzione geografica dei brand, che prevede al contrario la diffusione in Oriente dei marchi della catena iberica. "Nel nostro Paese c'è sempre margine per espandere la nostra offerta - ha raccontato l'operations director Italy & Usa Minor Hotels Europe and Americas, Marco Gilardi, in occasione dell'ultimo Hotellerie Summit di Pambianco alla Borsa di Milano -. Il nostro compito è quello di adattarci alle necessità di ogni singola proprietà. In linea generale la nostra policy di sviluppo privilegia i contratti di management e di franchising (come oggi fa la maggior parte dei grandi gruppi alberghieri, ndr). Ma non abbiamo un approccio rigido. Come piace dire a me noi non siamo né asset-light, né asset-heavy: siamo asset-right. In alcuni casi siamo ancora disposti ad acquisire direttamente le strutture. A volte è capitato persino di firmare un pre-accordo con una proprietà, per poi cambiare la natura del contratto al momento della chiusura definitiva". Attualmente il gruppo Minor vanta in Italia un portfolio di 58 strutture complessive di cui 28 di proprietà. "Ma già nei prossimi due o tre mesi ne dovremmo annunciare un ulteriore paio - ha proseguito Gilardi -. Nella nostra penisola puntiamo a espanderci soprattutto con il marchio Anantara in location quali Firenze, Venezia e Milano, coerenti con il posizionamento di lusso del brand. Due Tivoli sono in arrivo sempre nel capoluogo toscano e in quello lombardo nel 2025, e anche per Avani abbiamo in pipeline un paio di strutture. Tutti e tre marchi sono già presenti in Italia (due Anantara ad Amalfi e a Roma, altrettanti Avani a Milano e a Venezia, nonché un Tivoli a Porto Piccolo Sistiana, ndr) e stanno riscuotendo un notevole successo in termini di numeri e apprezzamento. Per quanto riguarda Nh e Nh Collection, infine, al momento non sono una priorità, una cinquantina già essendo operativi nel nostro mercato, ma noi siamo sempre aperti a qualsiasi opportunità. Il tutto per raggiungere il traguardo dei 100 hotel in Italia in tre-cinque anni". A livello di vendite il 2024 è partito meglio del 2023, con un +8% di volumi. "Ma adesso stiamo registrando un rallentamento del ritmo delle prenotazioni - ha concluso Gilardi -. Ci sono alcuni mercati che hanno rallentato, tra cui gli Stati Uniti, la cui domanda tradizionalmente cala un po' nell'anno delle elezioni". [post_title] => Gilardi, Nh - Minor: "Non siamo né asset-light, né asset-heavy. Siamo asset-right" [post_date] => 2024-03-22T15:07:38+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711120058000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464115 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia ancora insieme nel tradizionale appuntamento con il Nordic Workshop Italy. I rappresentanti delle cinque destinazioni, dmc e fornitori nordici incontrano il trade italiano sull’offerta e la promozione turistica. Turismo esperienziale all’insegna del food e dell’outdoor. Cucina della tradizione basata su prodotti locali di terra e di mare. Spazi sconfinati all’aperto per vivere una vacanza in completo relax. Turismo sostenibile, turismo slow tra natura, arte, storia e cultura, vacanza attiva per ogni tipologia di clientela. Soggiorni brevi e tour self-drive, city break e tour in treno, attività alla ricerca delle magiche luci dell’aurora boreale. Sono questi gli elementi in comune dell’offerta turistica presentata a Milano dalle destinazioni nordiche. Il workshop ancora una volta mette in campo prodotti di grande fascino nel potenziale mercato turistico di un’Italia che si attesta tra i top ten nella classifiche degli arrivi. Sono infatti 409.000 in Danimarca i pernottamenti italiani con un +22% rispetto al 2022; 192.500 mila in Finlandia, in crescita del 20% sul 2022 e del 7% sul 2019; 80.493 in Islanda con un +29% rispetto al 2022; 288.373 mila per la Norvegia con un +9% sul 2022. Oltre 287.000 pernottamenti italiani in Svezia nel 2023 con un +31,6% rispetto al 2022. I numeri in costante crescita dei Paesi nordici mostrano il fascino di questa destinazione anche a livello internazionale. Sono 32.146.039 pernottamenti stranieri in Danimarca in crescita rispetto al 2022 del +4,3%. 1,8 milioni i pernottamenti in Norvegia con una crescita del 5% rispetto al 2022 e del 10% rispetto al 2019. 2.233.438 i pernottamenti in Islanda in crescita del 27,8% sul 2022. In Svezia sono 16,4 milioni i pernottamenti dall’estero in aumento del 10% rispetto al 2022. In Finlandia 5,7 milioni, in crescita del 19% sul 2019. [post_title] => Il fascino intramontabile dei Paesi nordici: focus sulle esperienze tra food e natura [post_date] => 2024-03-22T13:45:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => danimarca [1] => finlandia [2] => islanda [3] => norvegia [4] => paesi-nordici [5] => svezia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Danimarca [1] => finlandia [2] => Islanda [3] => norvegia [4] => Paesi nordici [5] => svezia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711115159000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464104 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In attesa del lancio della terza edizione dei Blue Marina Awards, il marchio di riconoscimento delle migliori strutture portuali turistiche nautiche, l’evento del prossimo 27 Marzo, firmato Blue Marina Awards, insieme all’ International Propeller Club di Savona porterà infatti i riflettori su turismo, sostenibilità e innovazione nei Marina. Il Propeller è un'organizzazione globale che svolge un ruolo cruciale nell'economia blu, promuovendo lo sviluppo sostenibile e l'innovazione nel settore marittimo e portuale. Attraverso la sua vasta rete di professionisti ed esperti, il club si impegna a facilitare lo scambio di idee e buone pratiche, contribuendo significativamente alla crescita economica, alla protezione dell'ambiente marino e alla creazione di opportunità lavorative nel contesto dell'economia blu. L’appuntamento del 27 Marzo approfondirà il ruolo critico dei porti e approdi turistici in riferimento ai temi della sostenibilità, dell’accoglienza turistica e dell’innovazione. Walter Vassallo parlerà dello stato dell’arte dei nostri Marina e del ritratto della portualità turistica italiana, con un’attenzione particolare sulle opportunità derivanti da nuovi prodotti, servizi e soluzioni atte a migliorare l'accoglienza turistica e la valorizzazione dei territori che ruotano attorno ad un Marina con le proprie identità culturali, artistiche, paesaggistiche, enogastronomiche. Un ritratto che includerà inoltre le azioni di sostenibilità e innovative che possono essere adottate per gestire l’impatto ambientale, ridurre l’inquinamento, gli sprechi, i consumi energetici, nonchè produrre energia pulita. Un focus particolare sarà incentrato sugli aspetti legati alla sostenibilità energetica grazie ad alcuni contributi da parte di aziende leader del settore. [post_title] => Savona, 27 marzo focus sul futuro dei Porti Turistici [post_date] => 2024-03-22T12:24:16+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711110256000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464093 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono il Villa Riviera Resort sulla riviera ligure e il Leonardo Trulli Resort a Locorotondo, in Puglia, le ultime novità dalla collezione Autentico Hotels. La prima è una struttura immersa in un parco di 15 mila metri quadrati e affacciata sulla costa tra Portofino e le Cinque Terre. Include due ville storiche con sole 15 camere dotate affreschi e pavimenti originali che si alternano ad arredi ed elementi di design. A ciò si aggiungono due ristoranti e una spa outdoor ricavata tra gli ulivi e antichi resti di pietra, nonché una suggestiva infinity pool. Situato tra ulivi secolari e le suggestive omonime costruzioni di Alberobello, il Leonardo Trulli è una struttura diffusa costituita da questi edifici Patrimonio mondiale dell’umanità, tutti finemente restaurati grazie a un attento intervento conservativo che ne ha preservato l’autenticità, pur dotandoli di tutti i comfort più moderni. «Con l’ingresso delle due strutture nel nostro club – spiega Mario Cardone, ceo & co-founder Autentico Hospitality – riusciamo a garantire un’offerta omogenea in tutta Italia tra città d’arte, destinazioni di mare e montagna e nei luoghi più suggestivi del nord, del centro e del sud della penisola». Il 2024 registra anche un importante riapertura in Sardegna: le Dune Piscinas Resort, dopo una ristrutturazione lunga cinque anni, riaprirà le sue porte a giugno e sarà pronto per offrire ai propri ospiti un servizio ancora più attento grazie alla quinta stella e a memorabili soggiorni sulle dune più alte d’Europa. La nuova veste delle Dune, situato in area protetta direttamente sulla spiaggia, comprende 28 camere e suite, tre ristoranti, un american bar, una biblioteca e un silenzioso cinema all’aperto, spa e gym, piscina esterna e aree comuni che consentono di contemplare le dune che circondano il resort. [post_title] => Autentico Hotels accoglie il ligure Villa Riviera e il Leonardo Trulli di Locorotondo [post_date] => 2024-03-22T11:32:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711107174000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464107 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 19 marzo, dopo la mancata modifica alla Camera dell'art. 85 del Codice della strada che avrebbe dovuto mettere fine ad una palese persecuzione nei confronti delle imprese NCC, è stata anche annullata la riunione al MIT del tavolo con le associazioni di categoria per l'esame e la discussione delle bozze dei decreti attuativi della legge di settore. A pochi mesi dall'inizio del Giubileo e a ridosso della stagione turistica che partirà in concomitanza con la Pasqua, il comparto del Noleggio Con Conducente attende dal Governo Meloni un segnale rassicurante a salvaguardia della sopravvivenza delle aziende e a tutela del lavoro e del futuro di migliaia di lavoratori nel settore. Il Governo non può rimanere sordo davanti alla crescente domanda dell'utenza che rivendica il diritto alla mobilità e attende da oltre tre decenni un cambio di passo. E non regge la scusa che è colpa dei comuni e delle regioni perché il problema vero risiede in una legge obsoleta che non riesce più a regolare il trasporto pubblico non di linea e impedisce agli autoservizi di essere funzionali ossia integrare e supportare il trasporto di linea a discapito dell'utenza. Preoccupazione Federnoleggio e le altre sigle di rappresentanza NCC chiedono l'abrogazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo previsto dall'art. 85 comma 4 e comma 4 bis per chi è in possesso di regolare autorizzazione NCC, una "norma in bianco" che consente all'agente accertatore, di fatto, di bloccare un'attività economica da due a otto mesi, caso unico in Italia, anche per piccole infrazioni. Tra le bozze dei decreti ricevute dal Mit, quello che desta maggiore preoccupazione è quelli relativo al Foglio di Servizio Elettronico. Le associazioni di rappresentanza NCC sono concordi nel ritenere che tale bozza di decreto contenga elementi incomprensibili e inapplicabili, un aggravio burocratico che impatterà negativamente sull'operatività del servizio di NCC con ripercussioni pesantissime sull'erogazione di servizi specialmente di quelli destinati ai turisti e ai pellegrini. Il rischio per la privacy degli utenti (imprenditori, artisti, politici, amministratori pubblici e privati, ecc.) è minata dalla raccolta di dati per futuri "dossieraggi". Federnoleggio Confesercenti è pronta a continuare a collaborare fattivamente con il ministero dei trasporti per attuare una reale rivisitazione della normativa relativa al servizio NCC alla luce delle numerose e ripetute segnalazioni e pronunciamenti di Antitrust, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell'UE. Si potrà evitare, così, uno stato di agitazione del settore che potrebbe causare notevoli disagi. [post_title] => Federnoleggio: Il Governo Meloni fermi la persecuzione contro gli Ncc [post_date] => 2024-03-22T11:22:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711106535000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464096 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gattinoni Events è stata scelta da FinecoBank Spa. Dal 29 febbraio al 1° marzo i 740 private banker Fineco sono stati i protagonisti dell’evento immersi in un’atmosfera unica che ha visto coinvolti 12 ballerini del Teatro San Carlo, di cui due étoiles, il Soprano dell’Accademia del San Carlo, l’attrice Anna Foglietta, e, special guest, il trio Il Volo che ha tenuto il concerto privato per i partecipanti. FinecoBank Spa si è rivolta a Gattinoni Events affinché la Convention fosse un evento innovativo. Il cliente desiderava illustrare i risultati di una recente ricerca di Finer Finance Explorer con un format accattivante e al tempo stesso inserire il ringraziamento in una cornice inedita e prestigiosa. Gattinoni Events ha curato l’organizzazione dell’evento a 360 gradi: ideazione del concept, sviluppo dei contenuti, coinvolgimento degli artisti, logistica e comunicazione. L’ispirazione di teatralizzare i risultati e la conseguente premiazione hanno avvolto i consulenti finanziari in un turbinio di arte, in una Napoli appassionata e creativa. L’effetto stupore è iniziato dall’accredito, nel Salone Margherita, normalmente non accessibile al pubblico; nato nel 1890 sulla scia dei cafè-chantant parigini come Moulin Rouges e Folies Bergère, divenne un simbolo della Belle époque italiana. Convention e Cena di Gala sono state allestite nel sontuoso Palazzo Reale di Napoli, storico museo che raramente viene concesso per eventi. E, in un crescendo, il palcoscenico del Teatro San Carlo, dove è andato in scena uno show stupefacente; atmosfere di forte suggestione, create da luci, suoni, danza e poesia, in un intrattenimento visivo basato sull’esplosione di fantasia. Commenta Samuele Rasola, direttore creativo Gruppo Gattinoni: “Abbiamo voluto valorizzare, senza aggiungere sovrastrutture, la bellezza del luogo che ha ospitato l’evento, stupendo, coinvolgendo il pubblico attraverso un format che ha mixato il mondo classico a quello contemporaneo dando vita a momenti di alta intensità emotiva. La scena si è animata in una miscela esplosiva di fantasia, intrattenimento visivo ed emozioni allo stato puro. “Protagonisti in scena” è stato un viaggio suggestivo all’interno di un teatro fra atmosfere luminose, suoni, danza e poesia. Un percorso tra passato, presente e futuro, dove protagonista è stata la luce, che ha dato il go ad ogni azione”. [post_title] => Gattinoni Events ha gestito il grande evento di FinecoBank [post_date] => 2024-03-22T11:06:33+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711105593000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464095 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Armenia è stata premiata durante la recente Itb di Berlino in qualità di migliore destinazione nella categoria “Storia” dalla Pacific Area Travel Writers Association (Patwa). «Questo riconoscimento – ha commentato Susanna Hakobyan, vicedirettrice del Tourism Committee of Armenia - evidenzia il patrimonio culturale e il significato storico dell'Armenia. Estendiamo la nostra gratitudine a Patwa per questo premio e restiamo impegnati a condividere la nostra ricca storia con viaggiatori provenienti da tutto il mondo». L’Armenia ha una storia di quasi tre millenni che si è preservata fino ad oggi attraverso un ricco patrimonio storico e culturale, che ha forgiato l’identità dei suoi abitanti. Primo stato al mondo ad adottare il Cristianesimo come religione di stato nel 301, l’Armenia conserva siti archeologici, monumenti e monasteri medievali che testimoniano il suo importante passato. Alcuni dei principali luoghi storici sono parte dei tre siti patrimonio Unesco: i due monasteri di Haghpat e Sanahin, il monastero di Geghard e l’Alta Valle dell’Azat, e la cattedrale e le chiese di Etchmiatzin insieme al sito archeologico di Zvartnots. I premi di viaggio internazionali Patwa sono stati istituiti in modo indipendente e sono giunti alla loro 24° edizione. I premi riconoscono governi, organizzazioni, brand, ministri e individui che si sono distinti nella promozione del turismo. Il segretario generale dell’associazione, Yatan Ahluwalia, ha affermato: «Quest’anno l’attenzione della giuria si è concentrata sulla regione del Mediterraneo e del Sud America, oltre all’India. La sostenibilità è stata un fattore chiave per la nostra selezione. Oltre a riconoscere organizzazioni e individui, la nostra eccellenza nella categoria governance includeva premi per otto ministri del turismo di tutto il mondo che hanno avuto un impatto con le loro politiche e visione». [post_title] => Armenia premiata a Berlino dalla Parwa come “migliore destinazione storica” [post_date] => 2024-03-22T11:06:27+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711105587000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464084 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sata Azores Airlines punta sull'Italia e si prepara alla stagione estiva con due voli alla settimana da Milano Malpensa a Ponta Delgada, sull’isola di São Miguel dal prossimo 5 giugno e fino al 27 settembre 2024. La nuova rotta sarà servita con un Airbus A321neo, ogni mercoledì e venerdì. Chiari i progetti della compagnia sul mercato italiano come conferma Teresa Gonçalves, ceo della compagnia: «Abbiamo studiato da tempo il collegamento tra Ponta Delgada e Milano e crediamo che questa sia la migliore opportunità per lanciarlo sul mercato. Le nostre aspettative per questo percorso sono molto buone, sia in termini di previsioni sia sul flusso di prenotazioni che già abbiamo nel nostro sistema». Azores Airlines (rappresentata da Aviareps Italia) ha aumentato la sua offerta a più destinazioni, sia a livello nazionale sia internazionale "ed è in costante crescita. Milano è un mercato molto significativo per noi, con un grande potenziale di crescita. Riteniamo che questa rotta non solo fornirà ulteriori opzioni per i nostri passeggeri residenti nelle Azzorre, ma anche nuove possibilità di collegamento del traffico aereo, che ha sempre più e costantemente utilizzato i voli Azores Airlines per raggiungere il Nord America e l'Europa.Questa scommessa è fatta per soddisfare la crescente domanda nei mercati in cui abbiamo già una presenza solida per molti anni e in quelli nuovi con un potenziale significativo, come appunto Milano". Diverse le iniziative sul piano promozionale, da quelle previste per il volo inaugurale alla partecipazione alle principali fiere di settore. "Promuoveremo anche viaggi fam e organizzeremo alcuni webinar in collaborazione con l'Ente per il turismo delle Azzorre.Intendiamo anche rafforzare i rapporti con la distribuzione, dai gds alle agenzie di viaggio e tour operator». [post_title] => Sata Azores Airlines, Gonçalves: «Grandi potenzialità da Milano, buono il trend delle prenotazioni» [post_date] => 2024-03-22T11:00:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711105252000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464086 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464088" align="alignleft" width="300"] Boy George[/caption] Si chiama Isole Canarie: tra terra, aria, acqua e fuoco la crociera C-Club che Costa Crociere dedicherà quest'anno ai soci del proprio programma fedeltà. Un itinerario di due settimane, in partenza da Savona il 16 maggio 2024 a bordo della Fascinosa, per cui la compagnia ha pensato a un programma di attività inedito. A cominciare dalla presenza a bordo, per la prima volta insieme, degli chef Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, che già firmano i menu delle navi Costa. I tre saranno protagonisti di una sfida contro il tempo, preparando ognuno un piatto con ingredienti a sorpresa, e saranno i giudici di una competizione tra soci del C-Club, che dovranno impegnarsi a replicare, senza errori, i gesti tecnici degli chef. Inoltre, Barbieri, Darroze e León firmeranno un’edizione limitata dei Destination dish: i piatti che interpretano la tradizione e i sapori dei luoghi che si visitano nell’itinerario, dedicata esclusivamente a questa crociera. Ospite d’eccezione sarà inoltre Boy George: icona della musica internazionale, prima con i Culture Club e poi come solista, da anni è anche un dj di successo, tra i più originali ed alternativi della scena dance attuale. Sulla Fascinosa si esibirà in un dj set a bordo piscina, interpretando anche alcune delle sue hit più famose, come Karma Chameleon e Do you really want to hurt me. Il programma di intrattenimento sarà poi arricchito da due feste a tema ispirate alle isole Canarie: il 4 Elements Party e il Carnival Canario, in cui ci sarà la possibilità di gustare le specialità dello street food locale. I soci del CcClub potranno anche sfidarsi in gare di creatività artistica. Sono cinque le tappe canarie previste nel corso della crociera: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife e La Gomera, oltre a Funchal (Madeira), Malaga, Marsiglia e Barcellona. Sono state anche create appositamente nuove escursioni, con diversi tipi di esperienze. Per esempio, a Fuerteventura verrà proposta un’esperienza in una fattoria, dove si imparerà a fabbricare il formaggio di capra, o una gita in catamarano nelle acque dell’isola. A Tenerife, i soci C-Club potranno vivere un’avventura alla scoperta del vulcano Teide e dei suoi paesaggi. Da non perdere infine la visita al parco etnografico di La Gomera, con show-cooking e degustazione di vini locali. [post_title] => C’è anche Boy George tra i protagonisti della crociera C-Club Costa 2024 [post_date] => 2024-03-22T10:56:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711104983000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "savona 27 marzo focus sul futuro dei porti turistici" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":69,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4022,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si concentrerà soprattutto sui brand Anantara, Tivoli e Avani la strategia di sviluppo del gruppo Minor in Italia del prossimo futuro. Ossia proprio su quei marchi che la compagnia con base a Bangkok si sta impegnando a portare in Europa dal momento in cui ha acquisito nel 2019 gli spagnoli di Nh Hotels. Il tutto in una sorta di processo di redistribuzione geografica dei brand, che prevede al contrario la diffusione in Oriente dei marchi della catena iberica.\r

\r

\"Nel nostro Paese c'è sempre margine per espandere la nostra offerta - ha raccontato l'operations director Italy & Usa Minor Hotels Europe and Americas, Marco Gilardi, in occasione dell'ultimo Hotellerie Summit di Pambianco alla Borsa di Milano -. Il nostro compito è quello di adattarci alle necessità di ogni singola proprietà. In linea generale la nostra policy di sviluppo privilegia i contratti di management e di franchising (come oggi fa la maggior parte dei grandi gruppi alberghieri, ndr). Ma non abbiamo un approccio rigido. Come piace dire a me noi non siamo né asset-light, né asset-heavy: siamo asset-right. In alcuni casi siamo ancora disposti ad acquisire direttamente le strutture. A volte è capitato persino di firmare un pre-accordo con una proprietà, per poi cambiare la natura del contratto al momento della chiusura definitiva\".\r

\r

Attualmente il gruppo Minor vanta in Italia un portfolio di 58 strutture complessive di cui 28 di proprietà. \"Ma già nei prossimi due o tre mesi ne dovremmo annunciare un ulteriore paio - ha proseguito Gilardi -. Nella nostra penisola puntiamo a espanderci soprattutto con il marchio Anantara in location quali Firenze, Venezia e Milano, coerenti con il posizionamento di lusso del brand. Due Tivoli sono in arrivo sempre nel capoluogo toscano e in quello lombardo nel 2025, e anche per Avani abbiamo in pipeline un paio di strutture. Tutti e tre marchi sono già presenti in Italia (due Anantara ad Amalfi e a Roma, altrettanti Avani a Milano e a Venezia, nonché un Tivoli a Porto Piccolo Sistiana, ndr) e stanno riscuotendo un notevole successo in termini di numeri e apprezzamento. Per quanto riguarda Nh e Nh Collection, infine, al momento non sono una priorità, una cinquantina già essendo operativi nel nostro mercato, ma noi siamo sempre aperti a qualsiasi opportunità. Il tutto per raggiungere il traguardo dei 100 hotel in Italia in tre-cinque anni\".\r

\r

A livello di vendite il 2024 è partito meglio del 2023, con un +8% di volumi. \"Ma adesso stiamo registrando un rallentamento del ritmo delle prenotazioni - ha concluso Gilardi -. Ci sono alcuni mercati che hanno rallentato, tra cui gli Stati Uniti, la cui domanda tradizionalmente cala un po' nell'anno delle elezioni\".","post_title":"Gilardi, Nh - Minor: \"Non siamo né asset-light, né asset-heavy. Siamo asset-right\"","post_date":"2024-03-22T15:07:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711120058000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464115","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia ancora insieme nel tradizionale appuntamento con il Nordic Workshop Italy. I rappresentanti delle cinque destinazioni, dmc e fornitori nordici incontrano il trade italiano sull’offerta e la promozione turistica.\r

\r

Turismo esperienziale all’insegna del food e dell’outdoor. Cucina della tradizione basata su prodotti locali di terra e di mare. Spazi sconfinati all’aperto per vivere una vacanza in completo relax. Turismo sostenibile, turismo slow tra natura, arte, storia e cultura, vacanza attiva per ogni tipologia di clientela. Soggiorni brevi e tour self-drive, city break e tour in treno, attività alla ricerca delle magiche luci dell’aurora boreale. Sono questi gli elementi in comune dell’offerta turistica presentata a Milano dalle destinazioni nordiche.\r

\r

Il workshop ancora una volta mette in campo prodotti di grande fascino nel potenziale mercato turistico di un’Italia che si attesta tra i top ten nella classifiche degli arrivi.\r

\r

Sono infatti 409.000 in Danimarca i pernottamenti italiani con un +22% rispetto al 2022; 192.500 mila in Finlandia, in crescita del 20% sul 2022 e del 7% sul 2019; 80.493 in Islanda con un +29% rispetto al 2022; 288.373 mila per la Norvegia con un +9% sul 2022. Oltre 287.000 pernottamenti italiani in Svezia nel 2023 con un +31,6% rispetto al 2022.\r

\r

I numeri in costante crescita dei Paesi nordici mostrano il fascino di questa destinazione anche a livello internazionale. Sono 32.146.039 pernottamenti stranieri in Danimarca in crescita rispetto al 2022 del +4,3%. 1,8 milioni i pernottamenti in Norvegia con una crescita del 5% rispetto al 2022 e del 10% rispetto al 2019. 2.233.438 i pernottamenti in Islanda in crescita del 27,8% sul 2022. In Svezia sono 16,4 milioni i pernottamenti dall’estero in aumento del 10% rispetto al 2022. In Finlandia 5,7 milioni, in crescita del 19% sul 2019.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il fascino intramontabile dei Paesi nordici: focus sulle esperienze tra food e natura","post_date":"2024-03-22T13:45:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["danimarca","finlandia","islanda","norvegia","paesi-nordici","svezia"],"post_tag_name":["Danimarca","finlandia","Islanda","norvegia","Paesi nordici","svezia"]},"sort":[1711115159000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In attesa del lancio della terza edizione dei Blue Marina Awards, il marchio di riconoscimento delle migliori strutture portuali turistiche nautiche, l’evento del prossimo 27 Marzo, firmato Blue Marina Awards, insieme all’ International Propeller Club di Savona porterà infatti i riflettori su turismo, sostenibilità e innovazione nei Marina.\r

\r

Il Propeller è un'organizzazione globale che svolge un ruolo cruciale nell'economia blu, promuovendo lo sviluppo sostenibile e l'innovazione nel settore marittimo e portuale. Attraverso la sua vasta rete di professionisti ed esperti, il club si impegna a facilitare lo scambio di idee e buone pratiche, contribuendo significativamente alla crescita economica, alla protezione dell'ambiente marino e alla creazione di opportunità lavorative nel contesto dell'economia blu.\r

\r

L’appuntamento del 27 Marzo approfondirà il ruolo critico dei porti e approdi turistici in riferimento ai temi della sostenibilità, dell’accoglienza turistica e dell’innovazione.\r

\r

Walter Vassallo parlerà dello stato dell’arte dei nostri Marina e del ritratto della portualità turistica italiana, con un’attenzione particolare sulle opportunità derivanti da nuovi prodotti, servizi e soluzioni atte a migliorare l'accoglienza turistica e la valorizzazione dei territori che ruotano attorno ad un Marina con le proprie identità culturali, artistiche, paesaggistiche, enogastronomiche. Un ritratto che includerà inoltre le azioni di sostenibilità e innovative che possono essere adottate per gestire l’impatto ambientale, ridurre l’inquinamento, gli sprechi, i consumi energetici, nonchè produrre energia pulita.\r

\r

Un focus particolare sarà incentrato sugli aspetti legati alla sostenibilità energetica grazie ad alcuni contributi da parte di aziende leader del settore.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Savona, 27 marzo focus sul futuro dei Porti Turistici","post_date":"2024-03-22T12:24:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1711110256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464093","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono il Villa Riviera Resort sulla riviera ligure e il Leonardo Trulli Resort a Locorotondo, in Puglia, le ultime novità dalla collezione Autentico Hotels. La prima è una struttura immersa in un parco di 15 mila metri quadrati e affacciata sulla costa tra Portofino e le Cinque Terre. Include due ville storiche con sole 15 camere dotate affreschi e pavimenti originali che si alternano ad arredi ed elementi di design. A ciò si aggiungono due ristoranti e una spa outdoor ricavata tra gli ulivi e antichi resti di pietra, nonché una suggestiva infinity pool.\r

\r

Situato tra ulivi secolari e le suggestive omonime costruzioni di Alberobello, il Leonardo Trulli è una struttura diffusa costituita da questi edifici Patrimonio mondiale dell’umanità, tutti finemente restaurati grazie a un attento intervento conservativo che ne ha preservato l’autenticità, pur dotandoli di tutti i comfort più moderni.\r

\r

«Con l’ingresso delle due strutture nel nostro club – spiega Mario Cardone, ceo & co-founder Autentico Hospitality – riusciamo a garantire un’offerta omogenea in tutta Italia tra città d’arte, destinazioni di mare e montagna e nei luoghi più suggestivi del nord, del centro e del sud della penisola».\r

\r

Il 2024 registra anche un importante riapertura in Sardegna: le Dune Piscinas Resort, dopo una ristrutturazione lunga cinque anni, riaprirà le sue porte a giugno e sarà pronto per offrire ai propri ospiti un servizio ancora più attento grazie alla quinta stella e a memorabili soggiorni sulle dune più alte d’Europa. La nuova veste delle Dune, situato in area protetta direttamente sulla spiaggia, comprende 28 camere e suite, tre ristoranti, un american bar, una biblioteca e un silenzioso cinema all’aperto, spa e gym, piscina esterna e aree comuni che consentono di contemplare le dune che circondano il resort.\r

\r

","post_title":"Autentico Hotels accoglie il ligure Villa Riviera e il Leonardo Trulli di Locorotondo","post_date":"2024-03-22T11:32:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711107174000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464107","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 19 marzo, dopo la mancata modifica alla Camera dell'art. 85 del Codice della strada che avrebbe dovuto mettere fine ad una palese persecuzione nei confronti delle imprese NCC, è stata anche annullata la riunione al MIT del tavolo con le associazioni di categoria per l'esame e la discussione delle bozze dei decreti attuativi della legge di settore.\r

\r

A pochi mesi dall'inizio del Giubileo e a ridosso della stagione turistica che partirà in concomitanza con la Pasqua, il comparto del Noleggio Con Conducente attende dal Governo Meloni un segnale rassicurante a salvaguardia della sopravvivenza delle aziende e a tutela del lavoro e del futuro di migliaia di lavoratori nel settore.\r

\r

Il Governo non può rimanere sordo davanti alla crescente domanda dell'utenza che rivendica il diritto alla mobilità e attende da oltre tre decenni un cambio di passo. E non regge la scusa che è colpa dei comuni e delle regioni perché il problema vero risiede in una legge obsoleta che non riesce più a regolare il trasporto pubblico non di linea e impedisce agli autoservizi di essere funzionali ossia integrare e supportare il trasporto di linea a discapito dell'utenza.\r

Preoccupazione\r

Federnoleggio e le altre sigle di rappresentanza NCC chiedono l'abrogazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo previsto dall'art. 85 comma 4 e comma 4 bis per chi è in possesso di regolare autorizzazione NCC, una \"norma in bianco\" che consente all'agente accertatore, di fatto, di bloccare un'attività economica da due a otto mesi, caso unico in Italia, anche per piccole infrazioni.\r

Tra le bozze dei decreti ricevute dal Mit, quello che desta maggiore preoccupazione è quelli relativo al Foglio di Servizio Elettronico. \r

\r

Le associazioni di rappresentanza NCC sono concordi nel ritenere che tale bozza di decreto contenga elementi incomprensibili e inapplicabili, un aggravio burocratico che impatterà negativamente sull'operatività del servizio di NCC con ripercussioni pesantissime sull'erogazione di servizi specialmente di quelli destinati ai turisti e ai pellegrini. Il rischio per la privacy degli utenti (imprenditori, artisti, politici, amministratori pubblici e privati, ecc.) è minata dalla raccolta di dati per futuri \"dossieraggi\".\r

\r

Federnoleggio Confesercenti è pronta a continuare a collaborare fattivamente con il ministero dei trasporti per attuare una reale rivisitazione della normativa relativa al servizio NCC alla luce delle numerose e ripetute segnalazioni e pronunciamenti di Antitrust, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell'UE.\r

Si potrà evitare, così, uno stato di agitazione del settore che potrebbe causare notevoli disagi.","post_title":"Federnoleggio: Il Governo Meloni fermi la persecuzione contro gli Ncc","post_date":"2024-03-22T11:22:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1711106535000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464096","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gattinoni Events è stata scelta da FinecoBank Spa. Dal 29 febbraio al 1° marzo i 740 private banker Fineco sono stati i protagonisti dell’evento immersi in un’atmosfera unica che ha visto coinvolti 12 ballerini del Teatro San Carlo, di cui due étoiles, il Soprano dell’Accademia del San Carlo, l’attrice Anna Foglietta, e, special guest, il trio Il Volo che ha tenuto il concerto privato per i partecipanti.\r

FinecoBank Spa si è rivolta a Gattinoni Events affinché la Convention fosse un evento innovativo. Il cliente desiderava illustrare i risultati di una recente ricerca di Finer Finance Explorer con un format accattivante e al tempo stesso inserire il ringraziamento in una cornice inedita e prestigiosa. \r

Gattinoni Events ha curato l’organizzazione dell’evento a 360 gradi: ideazione del concept, sviluppo dei contenuti, coinvolgimento degli artisti, logistica e comunicazione.\r

L’ispirazione di teatralizzare i risultati e la conseguente premiazione hanno avvolto i consulenti finanziari in un turbinio di arte, in una Napoli appassionata e creativa. L’effetto stupore è iniziato dall’accredito, nel Salone Margherita, normalmente non accessibile al pubblico; nato nel 1890 sulla scia dei cafè-chantant parigini come Moulin Rouges e Folies Bergère, divenne un simbolo della Belle époque italiana.\r

Convention e Cena di Gala sono state allestite nel sontuoso Palazzo Reale di Napoli, storico museo che raramente viene concesso per eventi. E, in un crescendo, il palcoscenico del Teatro San Carlo, dove è andato in scena uno show stupefacente; atmosfere di forte suggestione, create da luci, suoni, danza e poesia, in un intrattenimento visivo basato sull’esplosione di fantasia.\r

Commenta Samuele Rasola, direttore creativo Gruppo Gattinoni: “Abbiamo voluto valorizzare, senza aggiungere sovrastrutture, la bellezza del luogo che ha ospitato l’evento, stupendo, coinvolgendo il pubblico attraverso un format che ha mixato il mondo classico a quello contemporaneo dando vita a momenti di alta intensità emotiva. La scena si è animata in una miscela esplosiva di fantasia, intrattenimento visivo ed emozioni allo stato puro. “Protagonisti in scena” è stato un viaggio suggestivo all’interno di un teatro fra atmosfere luminose, suoni, danza e poesia. Un percorso tra passato, presente e futuro, dove protagonista è stata la luce, che ha dato il go ad ogni azione”.","post_title":"Gattinoni Events ha gestito il grande evento di FinecoBank","post_date":"2024-03-22T11:06:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1711105593000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464095","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Armenia è stata premiata durante la recente Itb di Berlino in qualità di migliore destinazione nella categoria “Storia” dalla Pacific Area Travel Writers Association (Patwa).\r

\r

«Questo riconoscimento – ha commentato Susanna Hakobyan, vicedirettrice del Tourism Committee of Armenia - evidenzia il patrimonio culturale e il significato storico dell'Armenia. Estendiamo la nostra gratitudine a Patwa per questo premio e restiamo impegnati a condividere la nostra ricca storia con viaggiatori provenienti da tutto il mondo».\r

\r

L’Armenia ha una storia di quasi tre millenni che si è preservata fino ad oggi attraverso un ricco patrimonio storico e culturale, che ha forgiato l’identità dei suoi abitanti. Primo stato al mondo ad adottare il Cristianesimo come religione di stato nel 301, l’Armenia conserva siti archeologici, monumenti e monasteri medievali che testimoniano il suo importante passato. Alcuni dei principali luoghi storici sono parte dei tre siti patrimonio Unesco: i due monasteri di Haghpat e Sanahin, il monastero di Geghard e l’Alta Valle dell’Azat, e la cattedrale e le chiese di Etchmiatzin insieme al sito archeologico di Zvartnots.\r

\r

I premi di viaggio internazionali Patwa sono stati istituiti in modo indipendente e sono giunti alla loro 24° edizione. I premi riconoscono governi, organizzazioni, brand, ministri e individui che si sono distinti nella promozione del turismo. Il segretario generale dell’associazione, Yatan Ahluwalia, ha affermato: «Quest’anno l’attenzione della giuria si è concentrata sulla regione del Mediterraneo e del Sud America, oltre all’India. La sostenibilità è stata un fattore chiave per la nostra selezione. Oltre a riconoscere organizzazioni e individui, la nostra eccellenza nella categoria governance includeva premi per otto ministri del turismo di tutto il mondo che hanno avuto un impatto con le loro politiche e visione».\r

\r

\r

","post_title":"Armenia premiata a Berlino dalla Parwa come “migliore destinazione storica”","post_date":"2024-03-22T11:06:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1711105587000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464084","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Sata Azores Airlines punta sull'Italia e si prepara alla stagione estiva con due voli alla settimana da Milano Malpensa a Ponta Delgada, sull’isola di São Miguel dal prossimo 5 giugno e fino al 27 settembre 2024. La nuova rotta sarà servita con un Airbus A321neo, ogni mercoledì e venerdì.\r

\r

Chiari i progetti della compagnia sul mercato italiano come conferma Teresa Gonçalves, ceo della compagnia: «Abbiamo studiato da tempo il collegamento tra Ponta Delgada e Milano e crediamo che questa sia la migliore opportunità per lanciarlo sul mercato. Le nostre aspettative per questo percorso sono molto buone, sia in termini di previsioni sia sul flusso di prenotazioni che già abbiamo nel nostro sistema».\r

\r

\r

Azores Airlines (rappresentata da Aviareps Italia) ha aumentato la sua offerta a più destinazioni, sia a livello nazionale sia internazionale \"ed è in costante crescita. Milano è un mercato molto significativo per noi, con un grande potenziale di crescita. Riteniamo che questa rotta non solo fornirà ulteriori opzioni per i nostri passeggeri residenti nelle Azzorre, ma anche nuove possibilità di collegamento del traffico aereo, che ha sempre più e costantemente utilizzato i voli Azores Airlines per raggiungere il Nord America e l'Europa.Questa scommessa è fatta per soddisfare la crescente domanda nei mercati in cui abbiamo già una presenza solida per molti anni e in quelli nuovi con un potenziale significativo, come appunto Milano\".\r

\r

Diverse le iniziative sul piano promozionale, da quelle previste per il volo inaugurale alla partecipazione alle principali fiere di settore. \"Promuoveremo anche viaggi fam e organizzeremo alcuni webinar in collaborazione con l'Ente per il turismo delle Azzorre.Intendiamo anche rafforzare i rapporti con la distribuzione, dai gds alle agenzie di viaggio e tour operator».\r

\r

","post_title":"Sata Azores Airlines, Gonçalves: «Grandi potenzialità da Milano, buono il trend delle prenotazioni»","post_date":"2024-03-22T11:00:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711105252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464086","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464088\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Boy George[/caption]\r

\r

Si chiama Isole Canarie: tra terra, aria, acqua e fuoco la crociera C-Club che Costa Crociere dedicherà quest'anno ai soci del proprio programma fedeltà. Un itinerario di due settimane, in partenza da Savona il 16 maggio 2024 a bordo della Fascinosa, per cui la compagnia ha pensato a un programma di attività inedito. A cominciare dalla presenza a bordo, per la prima volta insieme, degli chef Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, che già firmano i menu delle navi Costa. I tre saranno protagonisti di una sfida contro il tempo, preparando ognuno un piatto con ingredienti a sorpresa, e saranno i giudici di una competizione tra soci del C-Club, che dovranno impegnarsi a replicare, senza errori, i gesti tecnici degli chef. Inoltre, Barbieri, Darroze e León firmeranno un’edizione limitata dei Destination dish: i piatti che interpretano la tradizione e i sapori dei luoghi che si visitano nell’itinerario, dedicata esclusivamente a questa crociera.\r

\r

Ospite d’eccezione sarà inoltre Boy George: icona della musica internazionale, prima con i Culture Club e poi come solista, da anni è anche un dj di successo, tra i più originali ed alternativi della scena dance attuale. Sulla Fascinosa si esibirà in un dj set a bordo piscina, interpretando anche alcune delle sue hit più famose, come Karma Chameleon e Do you really want to hurt me. Il programma di intrattenimento sarà poi arricchito da due feste a tema ispirate alle isole Canarie: il 4 Elements Party e il Carnival Canario, in cui ci sarà la possibilità di gustare le specialità dello street food locale. I soci del CcClub potranno anche sfidarsi in gare di creatività artistica.\r

\r

Sono cinque le tappe canarie previste nel corso della crociera: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife e La Gomera, oltre a Funchal (Madeira), Malaga, Marsiglia e Barcellona. Sono state anche create appositamente nuove escursioni, con diversi tipi di esperienze. Per esempio, a Fuerteventura verrà proposta un’esperienza in una fattoria, dove si imparerà a fabbricare il formaggio di capra, o una gita in catamarano nelle acque dell’isola. A Tenerife, i soci C-Club potranno vivere un’avventura alla scoperta del vulcano Teide e dei suoi paesaggi. Da non perdere infine la visita al parco etnografico di La Gomera, con show-cooking e degustazione di vini locali.","post_title":"C’è anche Boy George tra i protagonisti della crociera C-Club Costa 2024","post_date":"2024-03-22T10:56:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711104983000]}]}}