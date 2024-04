Santanchè, “Il turismo sempre più centrale nell’agenda del Governo” Turismo al centro dell’agenda del Governo, superamento dei confini territoriali per dare maggiore redditività alle comunità. Sono alcuni punti toccati dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè intervenuta alla Spezia per la firma del protocollo d’intesa tra il comune ligure e il Ministero del Turismo per la promozione turistica dell’Area vasta Ligure Apuana attraverso l’hub digitale del turismo – italia.it. «Si tratta di un Progetto pilota quello dell’Area Vasta Ligure Apuana – commenta la ministra Santanchè – L’obiettivo deve essere quello di lavorare in squadra, superare i confini territoriali per dare maggiore redditività alle comunità e per aumentare l’offerta turistica». Secondo Santanchè il percorso indicato dal Progetto rappresenta la strada giusta per offrire più occasioni ai turisti che vorranno fermarsi più giorni sul territorio, soprattutto in vista del Giubileo. «I pernottamenti sono più corti – aggiunge Santanchè – e queste iniziative sono molto importanti. Non dobbiamo contare le “teste” ma la spesa dei turisti che aumenta se aumentano i giorni di vacanza. Abbiamo un vantaggio competitivo, perché siamo l’Italia, ma dobbiamo mettere a reddito il nostro patrimonio: facciamo pagare quello che è bellezza e qualità. Il concetto del “gratis” non valorizza il prodotto. Oggi il turismo è centrale nell’agenda turistica del governo non perché siamo più bravi ma perché conosciamo il settore ed il valore del lavoro in squadra». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464784 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con una giravolta degna del miglior trapezista, il nostro ministro del turismo Daniela Santanchè ha deciso che non serve più contare i turisti che arrivano in Italia. La frase esattamente è questa: "Non dobbiamo contare quanti turisti arrivano, ma quanti soldi lasciano perché abbiamo ancora un gap con il resto dei Paesi turistici d'Europa. Non è più il tempo di contare le teste. Appropriamoci dell'orgoglio di essere italiani e diamo valore al nostro Paese". Quindi visto che alcuni turisti non sono "altospendenti", per usare il gergo di coloro che non sanno nulla della nostra lingua e coniano parole asservite al profitto, allora cosa bisogna fare? Respingerli alla frontiera? Mettiamo per esempio i tedeschi che arrivano in massa sulle spiagge e nelle città italiane ma che non sono fra i turisti più spendaccioni, che ci facciamo con i tedeschi? Li rimandiamo a casa? Li convinciamo a spendere di più? Facciamo loro un master (a pagamento s'intende) finalizzato alla spesa? Unwto Non si riesce a capire da dove arrivi questa svolta. Probabilmente gli analisti le avranno detto che non riusciremo neanche nel 2024 a risalire la china. Che saremo sempre il terzo o quarto paese al mondo e quindi lei ha virato sulla spesa. Ci dispiace però informare il ministro che in tutto il mondo i turisti si contano in primo luogo a numero, e poi a spesa. Basta leggere un rapporto dell'Unwto per capire che le cose stanno così. Non c'è niente da fare. Ultima chiosa: cosa c'entra la spesa dei turisti con l'orgoglio di essere italiani? Giuseppe Aloe [post_title] => Santanchè: "Non contiamo più i turisti ma la spesa". Un'altra giravolta [post_date] => 2024-04-03T11:15:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712142941000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464734 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Arabia Saudita ha centrato un nuovo e significativo traguardo nella propria corsa allo sviluppo turistico: nel 2023, secondi dati preliminari della Banca Centrale Saudita, i visitatori stranieri hanno stabilito un nuovo record di spesa, raggiungendo i 36 miliardi di dollari (135 miliardi di Sar). La cifra rappresenta la spesa più alta dei visitatori stranieri nella storia del Regno, con una crescita del 42,8% rispetto al 2022. Questa storica impennata della spesa è emblematica degli sforzi sostenuti dall'Arabia Saudita per rafforzare l'industria turistica: lo scorso anno il paese è emerso come leader sulla scena del turismo globale. Ha guidato la classifica del turismo delle Nazioni Unite per il tasso di crescita dei turisti internazionali rispetto al 2019, con un incremento del 56%. Secondo il Tourism Barometer dell'Unwto di gennaio 2024, sempre lo scorso anno, gli arrivi turistici del Regno nel 2023 sono aumentati del 156% rispetto al 2019. [post_title] => Arabia Saudita: la spesa dei turisti stranieri raggiunge per la prima volta i 36 mld di dollari [post_date] => 2024-04-02T15:18:48+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712071128000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464656 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un percorso simbolico che condurrà alla scoperta di se stessi lungo le tappe dell'antica via Francigena. Torna il prossimo settembre l'Unconvention: l'ormai tradizionale appuntamento di Idee per Viaggiare pensato per celebrare l'azienda e coinvolgere i principali stakeholder. “Abbiamo immaginato l’edizione 2024 come un viaggio itinerante, nella sua accezione più intima: in cammino - spiega il ceo di IpV, Danilo Curzi -. Sarà un modo nuovo di condividere il viaggio, un ritorno all’essenziale scandito dal tempo lento dei propri passi guidati da esperti di meditazione e mindfulness”. Il tema della strada si conferma centrale nella filosofia dell'operatore capitolino: dopo l’edizione 2022, in cui i percorsi avevano come base di partenza Roma per raggiungere destinazioni lontane, le strade sono infatti proseguite in viaggi paralleli in occasione dell’Unconvention 2023. Il 2024 condurrà alla scoperta di se stessi, nel viaggio più importante della vita. “Ci siamo interrogati a lungo sul tema dell’Unconvention 2024 - spiega Curzi -. E a orientarci è sopraggiunta una coincidenza: l’ascolto della Cura di Franco Battiato, il cui testo recita Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. Questa l'ispirazione che ci ha suggerito la strada, con l’ambizione di fornire sempre nuovi stimoli, attraverso un format collaudato e apprezzato. Al centro rimane la volontà di porre in risalto l’importanza delle persone con cui collaboriamo, che siano colleghi, giornalisti, fornitori o clienti”. Nel complesso, il tour operator coinvolgerà circa 200 partecipanti, inclusi staff, partner, fornitori, oltre a un centinaio di agenzie di viaggio provenienti da tutta l’Italia. Le iscrizioni si apriranno in questo mese di aprile: per partecipare gli agenti sono invitati a compilare un modulo di preiscrizione disponibile sui canali social dell’operatore. [post_title] => L'Unconvention 2024 di IpV si svolgerà lungo la via Francigena [post_date] => 2024-04-02T10:12:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712052722000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464655 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si accende, di nuovo, la polemica tra Ryanair e l'Enac, con il ceo del gruppo irlandese, Michael O'Leary, che è tornato a chiedere le dimissioni del presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile Pierluigi Di Palma. O'Leary ha definito "false" le affermazioni di Di Palma sull'esistenza di un "oligopolio" in Italia. Quest'ultimo ha anche affermato che "le compagnie aeree low cost non esistono più" o – "ancora più assurdamente", secondo la compagnia - che le tariffe basse "non ci saranno mai più". «Le ultime imbarazzanti dichiarazioni di Di Palma – si legge in una nota della low cost – arrivano a meno di 12 mesi da sue altre false affermazioni sul fatto che le compagnie aeree in Italia lavorano insieme per aumentare le tariffe (...) Di Palma fa affermazioni false, che ingannano il governo italiano» ha attaccato O'Leary. Di Palma aveva affermato che Ryanair controlla ormai il 51% del mercato italiano sottolineando che in «un contesto di poca offerta e più domanda i prezzi salgono». O'Leary ha corretto il presidente Enac affermando che la compagnia aerea ha meno del 40% di quota di mercato, «sta aumentando la sua capacità di posti del 10% nel 2024 e sta abbassando le tariffe aeree per milioni di consumatori italiani». «Contrariamente alle ultime false affermazioni di Di Palma che sostiene di non riuscire a trovare un volo Ryanair a bassa tariffa in Italia – ha aggiunto O’Leary – Ryanair offrirà oltre 29 milioni di posti da e per l’Italia nella sua programmazione estiva 2024. Poco più di 12 milioni (oltre il 40%) saranno venduti a tariffe di 29,99 euro o meno per la sola andata; oltre 15 milioni (più del 50%) a tariffe pari o inferiori a 39,99 euro. Di Palma fa ripetutamente affermazioni false, che ingannano il governo e i cittadini italiani. Non sa nulla di trasporto aereo ed è per questo che continua a fare queste affermazioni stupide ed imbarazzanti». Il precedente Il precedente scontro Ryanair-Enac risale al settembre del 2023 quanto l'ente, secondo la low cost, aveva stilato un "falso rapporto prodotto e presentato al governo italiano sul prezzo dei biglietti aerei". Nel frattempo, Di Palma ha deciso di non rispondere a Ryanair ma ha commentato al Corriere della Sera le parole del ceo, O’Leary definendole "provocazioni". Il presidente Enac ha inoltre chiesto al ceo di Ryanair di «rispettare le istituzioni italiane e chi le rappresenta. Il nostro compito è quello di stare sempre al fianco del cittadino-passeggero, tutelandolo in ogni aspetto, compreso il costo dei trasporti». [post_title] => Scontro Ryanair-Enac: O'Leary torna a chiedere le dimissioni di Di Palma [post_date] => 2024-04-02T09:45:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712051124000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464621 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dieci milioni di passeggeri per una crescita del 5% rispetto allo scorso anno: queste le previsioni di Trenitalia per la Pasqua alle porte. Festività che vedono protagonista il Sud Italia, che traina le prenotazioni dei treni a lunga percorrenza, con Puglia, Calabria e Campania in cima alla lista delle mete preferite. Tanti gli italiani che hanno deciso di spostarsi verso città d’arte come Venezia. Quanti ai treni regionali a fare la parte del leone sono invece i borghi e siti di interesse culturale, in particolare in Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria, Campania e Sicilia Per un weekend lungo, o una gita fuori porta, il 27 e 28 marzo e l’1 e 2 aprile, torna il Frecciarossa notturno tra il Nord Italia e la Calabria, che viaggia di notte con il comfort e i servizi Frecciarossa consentendo di raggiungere la propria meta già al mattino. Partenze da Milano alle 21:20 e da Reggio Calabria alle 22:19. Fermate anche a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna Centrale, Firenze S.M.N., Paola, Lamezia Centrale, Rosarno, Villa S. Giovanni. Forte risalto all'offerta intermodale garantita da FrecciaLink - il servizio integrato treno+bus di Trenitalia che nel periodo pasquale ha potenziato i propri collegamenti per permettere alle persone di viaggiare con comodità. Quest’anno, i viaggi in FrecciaLink sono cresciuti del 90% rispetto al 2022, e oltre 1 milione di passeggeri ha acquistato un biglietto per utilizzare i 123 Link del Regionale. Sempre nel 2023 sono stati oltre 40.000 i biglietti acquistati per raggiungere la Sicilia con collegamenti treno+nave che, dal 10 dicembre, sono ancora più green poiché il traghettamento viene effettuato utilizzando locomotori alimentati a batterie. [post_title] => Trenitalia: 10 milioni di passeggeri scelgono il treno per le vacanze di Pasqua [post_date] => 2024-03-29T10:32:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711708341000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464550 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal prossimo 1° aprile American Airlines introdurrà la Flagship® First sui voli tra Roma Fiumicino e New York Jfk, diventando così l'unica compagnia aerea statunitense a proporre la prima classe sulle rotte fra l'Italia e Stati Uniti. «Considerando la forte richiesta del mercato per la prossima stagione estiva, è giusto che sia Roma Fiumicino a ricevere questo prestigioso servizio» ha commentato José Freig, vice president international operations del vettore. I plus inclusi nel biglietto di first class garantiscono un accesso esclusivo a servizi personalizzati sui voli internazionali, accelerando le procedure ai controlli di sicurezza e offrendo l'accesso a servizi esclusivi come il wi-fi ad alta velocità e gli amenity kit firmati Shinola and D.S. & Durga per rendere il viaggio ancora più confortevole. La Flagship® First sarà dunque disponibile per tutta la stagione estiva 2024 sulla Roma-New York, operata da aeromobili Boeing 777-300 che offrono ai passeggeri la scelta tra quattro esperienze di viaggio: Flagship® First, Flagship® Business, Premium Economy e Main Cabin. Dal 6 giugno, i collegamenti tra Fiumicino e il Jfk raddoppieranno grazie all’introduzione del secondo volo giornaliero tra le due città. «La decisione di American Airlines di scegliere Roma come prima destinazione dell’Europa Continentale ad accogliere il servizio di First Class è motivo di grande orgoglio - ha sottolineato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Questa novità conferma un trend che sta posizionando saldamente il mercato romano nelle preferenze dei segmenti più premium della domanda, in piena coerenza con il percorso di eccellenza qualitativa intrapreso dal nostro aeroporto ed è un'ulteriore dimostrazione del ruolo centrale che Roma ricopre per i viaggiatori americani, in costante crescita negli ultimi anni." Nell'estate 2024 American opererà fino a 7 voli al giorno da Roma Fiumicino agli Stati Uniti d’America. [post_title] => American Airlines: dal 1° aprile sulla Roma-New York Jfk debutta la prima classe [post_date] => 2024-03-28T13:48:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711633722000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464524 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La primavera dei Travel Open Day si è aperta a Torino, il 21 marzo scorso, con un atteso b2b che ha visto la presenza di oltre 30 espositori. “Torino è una città che risponde sempre bene”, dichiara Laura Zancolò, key account manager di Svizzera Turismo, accanto a Levente Gyorgy, da pochi mesi responsabile dei mercati per Vaud Promotion, che dichiara: “Da due anni, il canton Vaud punta alla multi-settorialità e coinvolge settori diversi: turismo, economia, prodotti tipici, imprese… Tutti ambasciatori del Cantone. Per il 2024 il focus è su gastronomia e vini, su musei e la frizzante city-life di Losanna, sulla riviera di Montreaux e i paesaggi Unesco del Lavaux, Glacier 3000 e le piste di Villars sur Ollons. Ma anche sulle terme e la Vallée du Joux, culla dell’orologeria Svizzera”. Primo Tod per Asatours, to britannico attivo da 35 anni, specializzato in Gran Bretagna e Irlanda per individuali, gruppi e mice: “Approccio più che positivo – afferma Sara Lasca – ho colto interesse per la versatilità del nostro prodotto, classico ma che contempla percorsi meno battuti, esperienze e autentiche chicche. Come la Battersea Power Station di Londra, ex centrale a carbone eternata da un lp dei Pink Floyd, ora fulcro di un’area trendy molto vivace, o Belfast capitale nordirlandese che ha ancora molto da esprimere”. Rappresentata sul mercato italiano da poco più di un anno da JoyCò, Ayada è la nuova frontiera delle Maldive.“Per noi questo confronto con il trade è fondamentale - dichiara Gioja Tresoldi, managing director di JoyCò -. Ayada, nelle Maldive del Sud, dista 60 chilometri dall’isola più vicina, aspetto che ne garantisce privacy e relax. Riporta alle Maldive delle origini, ma con confort e servizi all’avanguardia, sistemazioni, 112 in tutto, di varia tipologia, attività per ospiti di ogni età. La proprietà è di una famiglia che sta investendo molto in Europa e ora guarda con interesse all’Italia” A due passi da Trieste, Lipica è una meta slovena di grande appeal. “Per noi l’Italia è una priorità e il 2024 dà già segnali di ulteriore crescita - afferma Kristina Mamić Mikša -. Sempre più apprezzata, e non solo dagli sportivi, è immersa in 300 ettari di verde, con un maneggio appena rinnovato, allevamento di 30 cavalli, golf a 9 buche, hotel in piena sintonia con l’ambiente, centro congressi... Di certo il treno diretto Milano – Lubjana, che fermerà anche a Lipica, segnerà una svolta”. Novità anche per il Girasole, con una “Islanda in versione fly and drive - dichiara Claudio Parisi –, a cui si aggiungeranno mete insolite. In uscita pure il nuovo catalogo Azzorre, tour per Madeira e la Rota Vicentina, in Portogallo, il cammino dei Fari e quello di Santiago, in Spagna. In tema ferroviario, da segnalare i viaggi a bordo dei treni spagnoli di lusso e la grande ripresa dell’Interrail: formula per anni dimenticata e oggi molto richiesta dagli agenti di viaggi per l’utenza più giovane”. [gallery ids="464528,464529,464530,464531"] [post_title] => Al Travel Open Day di Torino molti debutti e tante novità [post_date] => 2024-03-28T12:18:39+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711628319000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464385 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_406795" align="alignleft" width="300"] Carlo Borgomeo, presidente di Assaeroporti[/caption] Assaeroporti a muso duro sulla questione dell'addizionale comunale: in una lettera aperta a Parlamento e Governo, l'associazione degli aeroporti italiani chiede di ridurre l'imposta che grava fino a 9 euro sul costo del biglietto e di destinare le risorse al Fondo del Trasporto aereo ed ai Comuni aeroportuali. «I passeggeri in partenza dagli aeroporti italiani - spiega la missiva ripresa da La Stampa - pagano una tassa che varia, a seconda della città, tra i 6,5 e i 9 euro, direttamente caricata sul costo del biglietto aereo. È la cosiddetta addizionale comunale sui diritti di imbarco, una imposta che non solo rischia di aggravare il fenomeno del caro voli e di deprimere il mercato, ma è oggi di fatto estranea rispetto agli obiettivi della norma originaria». «Negli anni, provvedimenti poco chiari e contradditori ne hanno incrementato l'importo, a danno della connettività dei territori, destinando gran parte del gettito a finalità non attinenti al trasporto aereo, come ad esempio i 3,5 euro versati genericamente all’Inps. Sporadiche iniziative, invece, hanno per brevi periodi abolito l’addizionale comunale su alcuni scali». Assaeroporti con la lettera "chiede con forza di mettere ordine alla materia, rivedendo urgentemente l’intero quadro normativo e puntando ad una progressiva riduzione dell’imposta su tutti gli scali italiani, a partire da quelli più piccoli. L’obiettivo è quello di portare la tassa a 2,5 euro nell’arco di 5 anni, conservando le sole quote riservate al comparto: 1,5 e 1 euro destinate, rispettivamente, al Fondo del Trasporto Aereo ed ai Comuni aeroportuali. «Le esigenze delle singole amministrazioni locali di ridimensionare o sopprimere la tassa o, all’opposto, di incrementarla per ragioni di Bilancio determinano oggi un quadro precario e frammentato, che contraddice i più elementari principi della concorrenza e condiziona la necessaria attività di programmazione degli operatori", commenta il presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo. [post_title] => Assaeroporti chiede la riduzione dell'addizionale comunale «che incide fino a 9 euro a biglietto» [post_date] => 2024-03-27T10:24:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711535089000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464254 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Pronti a proporre soluzioni costruttive compatibili con una realtà economica dell'aviazione così competitiva come quella italiana»: così Lufthansa a seguito dell'analisi sulle obiezioni presentate dalla Commissione Ue per l'aggregazione con Ita Airways. Il timore di Bruxelles è che si verifichi un aumento dei prezzi per i passeggeri e una diminuzione della qualità dei servizi. La compagnia aerea tedesca evidenzia la propria volontà di collaborare e sottolinea: «Rimaniamo fiduciosi che l'operazione verrà approvata - anche perché siamo convinti che la concorrenza in Europa, specialmente in Italia, potrà essere rafforzata da una Ita Airways parte del gruppo Lufthansa». La missiva ('statement of objections') di Bruxelles elenca i rilievi e i nodi ancora da sciogliere prima di poter dare il via libera al merger delle due compagnie, con un responso finale atteso entro il prossimo 6 giugno. Nel dettaglio la Commissione europea evidenzia tre possibili criticità: l’alleanza potrebbe ridurre la concorrenza su un certo numero di rotte a corto raggio che collegano l’Italia con i paesi dell’Europa centrale; ridurre la concorrenza su un alcune rotte a lungo raggio tra Italia e Stati Uniti, Canada e Giappone. Infine potrebbe creare o rafforzare la posizione dominante di Ita presso l’aeroporto di Milano Linate. I potenziali rimedi delle due parti dovranno essere presentati all'Ue entro il 26 aprile 2024. [post_title] => Le obiezioni Ue sull'affaire Lufthansa-Ita: i tedeschi «pronti a soluzioni costruttive» [post_date] => 2024-03-26T08:30:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711441839000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "santanche turismo sempre piu centrale nellagenda del governo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":61,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1183,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con una giravolta degna del miglior trapezista, il nostro ministro del turismo Daniela Santanchè ha deciso che non serve più contare i turisti che arrivano in Italia. La frase esattamente è questa: \"Non dobbiamo contare quanti turisti arrivano, ma quanti soldi lasciano perché abbiamo ancora un gap con il resto dei Paesi turistici d'Europa. Non è più il tempo di contare le teste. Appropriamoci dell'orgoglio di essere italiani e diamo valore al nostro Paese\".\r

\r

Quindi visto che alcuni turisti non sono \"altospendenti\", per usare il gergo di coloro che non sanno nulla della nostra lingua e coniano parole asservite al profitto, allora cosa bisogna fare? Respingerli alla frontiera? Mettiamo per esempio i tedeschi che arrivano in massa sulle spiagge e nelle città italiane ma che non sono fra i turisti più spendaccioni, che ci facciamo con i tedeschi? Li rimandiamo a casa? Li convinciamo a spendere di più? Facciamo loro un master (a pagamento s'intende) finalizzato alla spesa?\r

Unwto\r

Non si riesce a capire da dove arrivi questa svolta. Probabilmente gli analisti le avranno detto che non riusciremo neanche nel 2024 a risalire la china. Che saremo sempre il terzo o quarto paese al mondo e quindi lei ha virato sulla spesa. Ci dispiace però informare il ministro che in tutto il mondo i turisti si contano in primo luogo a numero, e poi a spesa. Basta leggere un rapporto dell'Unwto per capire che le cose stanno così. Non c'è niente da fare.\r

\r

Ultima chiosa: cosa c'entra la spesa dei turisti con l'orgoglio di essere italiani? \r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Santanchè: \"Non contiamo più i turisti ma la spesa\". Un'altra giravolta","post_date":"2024-04-03T11:15:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1712142941000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Arabia Saudita ha centrato un nuovo e significativo traguardo nella propria corsa allo sviluppo turistico: nel 2023, secondi dati preliminari della Banca Centrale Saudita, i visitatori stranieri hanno stabilito un nuovo record di spesa, raggiungendo i 36 miliardi di dollari (135 miliardi di Sar). La cifra rappresenta la spesa più alta dei visitatori stranieri nella storia del Regno, con una crescita del 42,8% rispetto al 2022.\r

\r

Questa storica impennata della spesa è emblematica degli sforzi sostenuti dall'Arabia Saudita per rafforzare l'industria turistica: lo scorso anno il paese è emerso come leader sulla scena del turismo globale. Ha guidato la classifica del turismo delle Nazioni Unite per il tasso di crescita dei turisti internazionali rispetto al 2019, con un incremento del 56%.\r

\r

Secondo il Tourism Barometer dell'Unwto di gennaio 2024, sempre lo scorso anno, gli arrivi turistici del Regno nel 2023 sono aumentati del 156% rispetto al 2019.","post_title":"Arabia Saudita: la spesa dei turisti stranieri raggiunge per la prima volta i 36 mld di dollari","post_date":"2024-04-02T15:18:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1712071128000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un percorso simbolico che condurrà alla scoperta di se stessi lungo le tappe dell'antica via Francigena. Torna il prossimo settembre l'Unconvention: l'ormai tradizionale appuntamento di Idee per Viaggiare pensato per celebrare l'azienda e coinvolgere i principali stakeholder. “Abbiamo immaginato l’edizione 2024 come un viaggio itinerante, nella sua accezione più intima: in cammino - spiega il ceo di IpV, Danilo Curzi -. Sarà un modo nuovo di condividere il viaggio, un ritorno all’essenziale scandito dal tempo lento dei propri passi guidati da esperti di meditazione e mindfulness”.\r

\r

Il tema della strada si conferma centrale nella filosofia dell'operatore capitolino: dopo l’edizione 2022, in cui i percorsi avevano come base di partenza Roma per raggiungere destinazioni lontane, le strade sono infatti proseguite in viaggi paralleli in occasione dell’Unconvention 2023. Il 2024 condurrà alla scoperta di se stessi, nel viaggio più importante della vita. “Ci siamo interrogati a lungo sul tema dell’Unconvention 2024 - spiega Curzi -. E a orientarci è sopraggiunta una coincidenza: l’ascolto della Cura di Franco Battiato, il cui testo recita Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. Questa l'ispirazione che ci ha suggerito la strada, con l’ambizione di fornire sempre nuovi stimoli, attraverso un format collaudato e apprezzato. Al centro rimane la volontà di porre in risalto l’importanza delle persone con cui collaboriamo, che siano colleghi, giornalisti, fornitori o clienti”.\r

\r

Nel complesso, il tour operator coinvolgerà circa 200 partecipanti, inclusi staff, partner, fornitori, oltre a un centinaio di agenzie di viaggio provenienti da tutta l’Italia. Le iscrizioni si apriranno in questo mese di aprile: per partecipare gli agenti sono invitati a compilare un modulo di preiscrizione disponibile sui canali social dell’operatore.\r

\r

","post_title":"L'Unconvention 2024 di IpV si svolgerà lungo la via Francigena","post_date":"2024-04-02T10:12:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1712052722000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464655","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si accende, di nuovo, la polemica tra Ryanair e l'Enac, con il ceo del gruppo irlandese, Michael O'Leary, che è tornato a chiedere le dimissioni del presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile Pierluigi Di Palma.\r

\r

O'Leary ha definito \"false\" le affermazioni di Di Palma sull'esistenza di un \"oligopolio\" in Italia. Quest'ultimo ha anche affermato che \"le compagnie aeree low cost non esistono più\" o – \"ancora più assurdamente\", secondo la compagnia - che le tariffe basse \"non ci saranno mai più\".\r

\r

«Le ultime imbarazzanti dichiarazioni di Di Palma – si legge in una nota della low cost – arrivano a meno di 12 mesi da sue altre false affermazioni sul fatto che le compagnie aeree in Italia lavorano insieme per aumentare le tariffe (...) Di Palma fa affermazioni false, che ingannano il governo italiano» ha attaccato O'Leary.\r

\r

Di Palma aveva affermato che Ryanair controlla ormai il 51% del mercato italiano sottolineando che in «un contesto di poca offerta e più domanda i prezzi salgono». O'Leary ha corretto il presidente Enac affermando che la compagnia aerea ha meno del 40% di quota di mercato, «sta aumentando la sua capacità di posti del 10% nel 2024 e sta abbassando le tariffe aeree per milioni di consumatori italiani».\r

\r

«Contrariamente alle ultime false affermazioni di Di Palma che sostiene di non riuscire a trovare un volo Ryanair a bassa tariffa in Italia – ha aggiunto O’Leary – Ryanair offrirà oltre 29 milioni di posti da e per l’Italia nella sua programmazione estiva 2024. Poco più di 12 milioni (oltre il 40%) saranno venduti a tariffe di 29,99 euro o meno per la sola andata; oltre 15 milioni (più del 50%) a tariffe pari o inferiori a 39,99 euro. Di Palma fa ripetutamente affermazioni false, che ingannano il governo e i cittadini italiani. Non sa nulla di trasporto aereo ed è per questo che continua a fare queste affermazioni stupide ed imbarazzanti».\r

Il precedente\r

Il precedente scontro Ryanair-Enac risale al settembre del 2023 quanto l'ente, secondo la low cost, aveva stilato un \"falso rapporto prodotto e presentato al governo italiano sul prezzo dei biglietti aerei\".\r

\r

Nel frattempo, Di Palma ha deciso di non rispondere a Ryanair ma ha commentato al Corriere della Sera le parole del ceo, O’Leary definendole \"provocazioni\". Il presidente Enac ha inoltre chiesto al ceo di Ryanair di «rispettare le istituzioni italiane e chi le rappresenta. Il nostro compito è quello di stare sempre al fianco del cittadino-passeggero, tutelandolo in ogni aspetto, compreso il costo dei trasporti».","post_title":"Scontro Ryanair-Enac: O'Leary torna a chiedere le dimissioni di Di Palma","post_date":"2024-04-02T09:45:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1712051124000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dieci milioni di passeggeri per una crescita del 5% rispetto allo scorso anno: queste le previsioni di Trenitalia per la Pasqua alle porte.\r

\r

Festività che vedono protagonista il Sud Italia, che traina le prenotazioni dei treni a lunga percorrenza, con Puglia, Calabria e Campania in cima alla lista delle mete preferite. Tanti gli italiani che hanno deciso di spostarsi verso città d’arte come Venezia.\r

\r

Quanti ai treni regionali a fare la parte del leone sono invece i borghi e siti di interesse culturale, in particolare in Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria, Campania e Sicilia\r

\r

\r

\r

Per un weekend lungo, o una gita fuori porta, il 27 e 28 marzo e l’1 e 2 aprile, torna il Frecciarossa notturno tra il Nord Italia e la Calabria, che viaggia di notte con il comfort e i servizi Frecciarossa consentendo di raggiungere la propria meta già al mattino. Partenze da Milano alle 21:20 e da Reggio Calabria alle 22:19. Fermate anche a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna Centrale, Firenze S.M.N., Paola, Lamezia Centrale, Rosarno, Villa S. Giovanni.\r

\r

Forte risalto all'offerta intermodale garantita da FrecciaLink - il servizio integrato treno+bus di Trenitalia che nel periodo pasquale ha potenziato i propri collegamenti per permettere alle persone di viaggiare con comodità. Quest’anno, i viaggi in FrecciaLink sono cresciuti del 90% rispetto al 2022, e oltre 1 milione di passeggeri ha acquistato un biglietto per utilizzare i 123 Link del Regionale. Sempre nel 2023 sono stati oltre 40.000 i biglietti acquistati per raggiungere la Sicilia con collegamenti treno+nave che, dal 10 dicembre, sono ancora più green poiché il traghettamento viene effettuato utilizzando locomotori alimentati a batterie.","post_title":"Trenitalia: 10 milioni di passeggeri scelgono il treno per le vacanze di Pasqua","post_date":"2024-03-29T10:32:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711708341000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal prossimo 1° aprile American Airlines introdurrà la Flagship® First sui voli tra Roma Fiumicino e New York Jfk, diventando così l'unica compagnia aerea statunitense a proporre la prima classe sulle rotte fra l'Italia e Stati Uniti.\r

\r

«Considerando la forte richiesta del mercato per la prossima stagione estiva, è giusto che sia Roma Fiumicino a ricevere questo prestigioso servizio» ha commentato José Freig, vice president international operations del vettore.\r

\r

I plus inclusi nel biglietto di first class garantiscono un accesso esclusivo a servizi personalizzati sui voli internazionali, accelerando le procedure ai controlli di sicurezza e offrendo l'accesso a servizi esclusivi come il wi-fi ad alta velocità e gli amenity kit firmati Shinola and D.S. & Durga per rendere il viaggio ancora più confortevole.\r

\r

La Flagship® First sarà dunque disponibile per tutta la stagione estiva 2024 sulla Roma-New York, operata da aeromobili Boeing 777-300 che offrono ai passeggeri la scelta tra quattro esperienze di viaggio: Flagship® First, Flagship® Business, Premium Economy e Main Cabin. Dal 6 giugno, i collegamenti tra Fiumicino e il Jfk raddoppieranno grazie all’introduzione del secondo volo giornaliero tra le due città.\r

\r

«La decisione di American Airlines di scegliere Roma come prima destinazione dell’Europa Continentale ad accogliere il servizio di First Class è motivo di grande orgoglio - ha sottolineato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Questa novità conferma un trend che sta posizionando saldamente il mercato romano nelle preferenze dei segmenti più premium della domanda, in piena coerenza con il percorso di eccellenza qualitativa intrapreso dal nostro aeroporto ed è un'ulteriore dimostrazione del ruolo centrale che Roma ricopre per i viaggiatori americani, in costante crescita negli ultimi anni.\"\r

\r

Nell'estate 2024 American opererà fino a 7 voli al giorno da Roma Fiumicino agli Stati Uniti d’America. ","post_title":"American Airlines: dal 1° aprile sulla Roma-New York Jfk debutta la prima classe","post_date":"2024-03-28T13:48:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711633722000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La primavera dei Travel Open Day si è aperta a Torino, il 21 marzo scorso, con un atteso b2b che ha visto la presenza di oltre 30 espositori. “Torino è una città che risponde sempre bene”, dichiara Laura Zancolò, key account manager di Svizzera Turismo, accanto a Levente Gyorgy, da pochi mesi responsabile dei mercati per Vaud Promotion, che dichiara: “Da due anni, il canton Vaud punta alla multi-settorialità e coinvolge settori diversi: turismo, economia, prodotti tipici, imprese… Tutti ambasciatori del Cantone. Per il 2024 il focus è su gastronomia e vini, su musei e la frizzante city-life di Losanna, sulla riviera di Montreaux e i paesaggi Unesco del Lavaux, Glacier 3000 e le piste di Villars sur Ollons. Ma anche sulle terme e la Vallée du Joux, culla dell’orologeria Svizzera”.\r

\r

Primo Tod per Asatours, to britannico attivo da 35 anni, specializzato in Gran Bretagna e Irlanda per individuali, gruppi e mice: “Approccio più che positivo – afferma Sara Lasca – ho colto interesse per la versatilità del nostro prodotto, classico ma che contempla percorsi meno battuti, esperienze e autentiche chicche. Come la Battersea Power Station di Londra, ex centrale a carbone eternata da un lp dei Pink Floyd, ora fulcro di un’area trendy molto vivace, o Belfast capitale nordirlandese che ha ancora molto da esprimere”.\r

\r

Rappresentata sul mercato italiano da poco più di un anno da JoyCò, Ayada è la nuova frontiera delle Maldive.“Per noi questo confronto con il trade è fondamentale - dichiara Gioja Tresoldi, managing director di JoyCò -. Ayada, nelle Maldive del Sud, dista 60 chilometri dall’isola più vicina, aspetto che ne garantisce privacy e relax. Riporta alle Maldive delle origini, ma con confort e servizi all’avanguardia, sistemazioni, 112 in tutto, di varia tipologia, attività per ospiti di ogni età. La proprietà è di una famiglia che sta investendo molto in Europa e ora guarda con interesse all’Italia”\r

\r

A due passi da Trieste, Lipica è una meta slovena di grande appeal. “Per noi l’Italia è una priorità e il 2024 dà già segnali di ulteriore crescita - afferma Kristina Mamić Mikša -. Sempre più apprezzata, e non solo dagli sportivi, è immersa in 300 ettari di verde, con un maneggio appena rinnovato, allevamento di 30 cavalli, golf a 9 buche, hotel in piena sintonia con l’ambiente, centro congressi... Di certo il treno diretto Milano – Lubjana, che fermerà anche a Lipica, segnerà una svolta”. Novità anche per il Girasole, con una “Islanda in versione fly and drive - dichiara Claudio Parisi –, a cui si aggiungeranno mete insolite. In uscita pure il nuovo catalogo Azzorre, tour per Madeira e la Rota Vicentina, in Portogallo, il cammino dei Fari e quello di Santiago, in Spagna. In tema ferroviario, da segnalare i viaggi a bordo dei treni spagnoli di lusso e la grande ripresa dell’Interrail: formula per anni dimenticata e oggi molto richiesta dagli agenti di viaggi per l’utenza più giovane”.\r

\r

[gallery ids=\"464528,464529,464530,464531\"]","post_title":"Al Travel Open Day di Torino molti debutti e tante novità","post_date":"2024-03-28T12:18:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1711628319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464385","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_406795\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Carlo Borgomeo, presidente di Assaeroporti[/caption]\r

\r

Assaeroporti a muso duro sulla questione dell'addizionale comunale: in una lettera aperta a Parlamento e Governo, l'associazione degli aeroporti italiani chiede di ridurre l'imposta che grava fino a 9 euro sul costo del biglietto e di destinare le risorse al Fondo del Trasporto aereo ed ai Comuni aeroportuali.\r

\r

«I passeggeri in partenza dagli aeroporti italiani - spiega la missiva ripresa da La Stampa - pagano una tassa che varia, a seconda della città, tra i 6,5 e i 9 euro, direttamente caricata sul costo del biglietto aereo. È la cosiddetta addizionale comunale sui diritti di imbarco, una imposta che non solo rischia di aggravare il fenomeno del caro voli e di deprimere il mercato, ma è oggi di fatto estranea rispetto agli obiettivi della norma originaria».\r

\r

«Negli anni, provvedimenti poco chiari e contradditori ne hanno incrementato l'importo, a danno della connettività dei territori, destinando gran parte del gettito a finalità non attinenti al trasporto aereo, come ad esempio i 3,5 euro versati genericamente all’Inps. Sporadiche iniziative, invece, hanno per brevi periodi abolito l’addizionale comunale su alcuni scali».\r

\r

Assaeroporti con la lettera \"chiede con forza di mettere ordine alla materia, rivedendo urgentemente l’intero quadro normativo e puntando ad una progressiva riduzione dell’imposta su tutti gli scali italiani, a partire da quelli più piccoli. L’obiettivo è quello di portare la tassa a 2,5 euro nell’arco di 5 anni, conservando le sole quote riservate al comparto: 1,5 e 1 euro destinate, rispettivamente, al Fondo del Trasporto Aereo ed ai Comuni aeroportuali.\r

\r

«Le esigenze delle singole amministrazioni locali di ridimensionare o sopprimere la tassa o, all’opposto, di incrementarla per ragioni di Bilancio determinano oggi un quadro precario e frammentato, che contraddice i più elementari principi della concorrenza e condiziona la necessaria attività di programmazione degli operatori\", commenta il presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo.","post_title":"Assaeroporti chiede la riduzione dell'addizionale comunale «che incide fino a 9 euro a biglietto»","post_date":"2024-03-27T10:24:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711535089000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464254","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Pronti a proporre soluzioni costruttive compatibili con una realtà economica dell'aviazione così competitiva come quella italiana»: così Lufthansa a seguito dell'analisi sulle obiezioni presentate dalla Commissione Ue per l'aggregazione con Ita Airways. \r

\r

Il timore di Bruxelles è che si verifichi un aumento dei prezzi per i passeggeri e una diminuzione della qualità dei servizi.\r

\r

La compagnia aerea tedesca evidenzia la propria volontà di collaborare e sottolinea: «Rimaniamo fiduciosi che l'operazione verrà approvata - anche perché siamo convinti che la concorrenza in Europa, specialmente in Italia, potrà essere rafforzata da una Ita Airways parte del gruppo Lufthansa».\r

La missiva ('statement of objections') di Bruxelles elenca i rilievi e i nodi ancora da sciogliere prima di poter dare il via libera al merger delle due compagnie, con un responso finale atteso entro il prossimo 6 giugno.\r

Nel dettaglio la Commissione europea evidenzia tre possibili criticità: l’alleanza potrebbe ridurre la concorrenza su un certo numero di rotte a corto raggio che collegano l’Italia con i paesi dell’Europa centrale; ridurre la concorrenza su un alcune rotte a lungo raggio tra Italia e Stati Uniti, Canada e Giappone. Infine potrebbe creare o rafforzare la posizione dominante di Ita presso l’aeroporto di Milano Linate.\r

I potenziali rimedi delle due parti dovranno essere presentati all'Ue entro il 26 aprile 2024.","post_title":"Le obiezioni Ue sull'affaire Lufthansa-Ita: i tedeschi «pronti a soluzioni costruttive»","post_date":"2024-03-26T08:30:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711441839000]}]}}