Santanché, dal Salone del Camper focus sulla destagionalizzazione del Turismo in Italia E’ stata inaugurata la 14^ edizione del Salone del Camper di Parma, che durerà fino a domenica 17 settembre 2023. L’evento fieristico da Fiere di Parma in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper, si conferma la più importante fiera italiana e seconda a livello internazionale dedicata al turismo open air e alla vacanza itinerante. Il ministro Daniela Santanchè, presente all’inaugurazione, ha sottolineato l’impegno del Governo per la promozione del turismo open air. «La nostra sfida è fare del turismo la prima impresa italiana puntando sulla destagionalizzazione. L’Italia ha tutte le caratteristiche per far vivere il turismo tutto l’anno, grazie anche alla crescita costante del settore plein air e a un tipo di turista che investe sul territorio. È volontà del governo essere al fianco degli imprenditori del settore – ha sottolineato il ministro – e il nostro impegno sarà rivolto all’implementazione e alla riqualificazione delle aree di sosta esistenti, nonché alla riduzione dell’Iva al 4% per l’acquisto di camper per disabili come proposto dall’On. Michelotti». «Il turismo itinerante – ha sostenuto Simone Niccolai, Presidente APC – si consolida come la modalità più trendy di fruizione del tempo libero e della vacanza. Il target degli utilizzatori di camper è trasversale e questo è un elemento vincente, anche per il futuro: sempre più giovani si stanno avvicinando al camper». Per Antonio Cellie, Amministratore delegato Fiere di Parma «Il Salone del Camper di Parma è molto di più di una semplice esposizione di veicoli ricreazionali, che pure rappresentano il livello di evoluzione tecnologica a cui le casse produttrici di questo comparto sono arrivate; è la celebrazione di una vacanza rigenerante, sostenibile e senza restrizioni, che evidenzia una forma di turismo esperienziale in costante crescita di popolarità. Il camper, infatti, non rappresenta solo un mezzo per viaggiare, ma autentico stile di vita, lusso di muoversi in libertà, autonomia e sicurezza». ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Le Maldive sono infatti il rifugio da sempre ambito da chi desidera staccare la spina e immergersi nella natura, godendo dei piaceri più semplici: passeggiate sulla sabbia bianca, tuffi tra pesci multicolori e aperitivi al tramonto scrutando l’orizzonte.\r

\r

A Malè Nord, a soli 15 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale di Velana, su un atollo di 40 mila metri quadrati e 691 metri di sabbia bianchissima sorge il Kagi Maldives: un resort consigliato da Gastaldi Holidays dove poter trascorrere momenti di profondo relax, riscoprendo i piccoli piaceri della vita. Qui le architetture maldiviane di pregio si sposano con un design contemporaneo, minimale e raffinato. Il benessere e la privacy sono garantiti e il servizio è attento e premuroso. Oltre ai tre ristoranti e ai tre bar, il fiore all’occhiello del resort è il centro benessere sospeso sul mare, che propone trattamenti olistici per ritrovare il ritmo e la riconnessione tra corpo, anima e mente.\r

\r

Nell’atollo di Raa, a 45 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale, il to genovese propone invece il Furaveri Island Resort & Spa: un complesso di recente apertura realizzato nel pieno rispetto della natura. Immersa in giardini tropicali, la struttura dispone di sei tipologie di camere, due ristoranti e un bar. La spa offre un approccio olistico al benessere, lavorando su corpo, mente e spirito attraverso trattamenti d’ispirazione tradizionale asiatica e maldiviana abbinati a pratiche curative ayurvediche e alla cucina sana.\r

\r

","post_title":"Gastaldi Holidays: vacanze detox al Kagi Maldives e al Furaveri Island","post_date":"2023-09-11T12:53:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694436807000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La novità era già nota dallo scorso giugno, da quando il presidente e amministratore delegato di Alpitour World, Gabriele Burgio, aveva presentato proprio a Firenze le cinque new entry VRetreats della prima parte dell'anno. Ma ora arriva l'ufficializzazione del rebranding della struttura toscana: il Tornabuoni, già parte di The Unbound Collection by Hyatt, è entrato a far parte della collezione lusso della divisione alberghiera del gruppo.\r

\r

Situata in uno degli edifici più antichi di Firenze, simbolo di pregio e fascino sin dal tredicesimo secolo, realizzata dalla famiglia Bombeni e poi passata alla famiglia inglese Minerbetti, discendente dei Becket, la struttura oggi presenta uno stile che rievoca il Rinascimento. Un luogo dove si respira ancora l’arte di chi, negli anni, lo ha scelto per soggiornarvi: Henry James, John Steinbeck, l’attore Fredric March, Lord Spencer, la famiglia Agnelli e Barbara Bush, solo per citarne alcuni.\r

\r

Situato in una posizione strategica, all’incrocio della storica via de’ Tornabuoni, di piazza Santa Trinità e di via del Parione, l'hotel dispone di 62 camere e suite curate dall’interior designer Andrea Auletta. La proposta culinaria si declina in quattro spazi differenti, inclusa una terrazza, e una cantina polivalente. Al piano terra il ristorante Il Magnifico celebra i sapori della tradizione gastronomica toscana mentre Il Magnifico Cafè è l'ideale per chi è alla ricerca di una cucina ispirata ai bistrot, abbinata a un buon bicchiere di vino o cocktail dal sapore internazionale. Al quarto piano la Butterfly Terrace, aperta anche al pubblico esterno, è la scelta perfetta per chi desidera bere qualcosa ammirando i tetti di Firenze e la cupola del Brunelleschi, mentre il Lucie Gourmet Restaurant è il fine dining, di prossima apertura, che si contraddistingue sia per la cucina tradizionale italiana sia per quella più internazionale. Per gli amanti del buon vino, La Cave, la cantina al piano meno uno vanta una collezione unica di bottiglie di vino italiane e champagne francesi, con la possibilità di organizzare degustazioni, così come eventi e cene private.\r

\r

Tra gli altri servizi a disposizione degli ospiti, il concierge 24 ore su 24, una piccola cantina a disposizione in ogni suite per gustare una selezione di vini e una palestra completamente attrezzata, con la possibilità di allenarsi con un personal trainer o prendere parte a sessioni private di yoga.","post_title":"VRetreats ufficializza la new entry Tornabuoni di Firenze","post_date":"2023-09-11T12:40:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694436030000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451890","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stata inaugurata la 14^ edizione del Salone del Camper di Parma, che durerà fino a domenica 17 settembre 2023.\r

\r

L’evento fieristico da Fiere di Parma in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper, si conferma la più importante fiera italiana e seconda a livello internazionale dedicata al turismo open air e alla vacanza itinerante.\r

\r

Il ministro Daniela Santanchè, presente all'inaugurazione, ha sottolineato l’impegno del Governo per la promozione del turismo open air.\r

\r

«La nostra sfida è fare del turismo la prima impresa italiana puntando sulla destagionalizzazione. L’Italia ha tutte le caratteristiche per far vivere il turismo tutto l’anno, grazie anche alla crescita costante del settore plein air e a un tipo di turista che investe sul territorio. È volontà del governo essere al fianco degli imprenditori del settore – ha sottolineato il ministro - e il nostro impegno sarà rivolto all’implementazione e alla riqualificazione delle aree di sosta esistenti, nonché alla riduzione dell’Iva al 4% per l’acquisto di camper per disabili come proposto dall’On. Michelotti».\r

\r

«Il turismo itinerante – ha sostenuto Simone Niccolai, Presidente APC - si consolida come la modalità più trendy di fruizione del tempo libero e della vacanza. Il target degli utilizzatori di camper è trasversale e questo è un elemento vincente, anche per il futuro: sempre più giovani si stanno avvicinando al camper».\r

\r

Per Antonio Cellie, Amministratore delegato Fiere di Parma «Il Salone del Camper di Parma è molto di più di una semplice esposizione di veicoli ricreazionali, che pure rappresentano il livello di evoluzione tecnologica a cui le casse produttrici di questo comparto sono arrivate; è la celebrazione di una vacanza rigenerante, sostenibile e senza restrizioni, che evidenzia una forma di turismo esperienziale in costante crescita di popolarità. Il camper, infatti, non rappresenta solo un mezzo per viaggiare, ma autentico stile di vita, lusso di muoversi in libertà, autonomia e sicurezza».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

­","post_title":"Santanché, dal Salone del Camper focus sulla destagionalizzazione del Turismo in Italia","post_date":"2023-09-11T12:21:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1694434868000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451885","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Camera di Commercio Riviere di Liguria, nell’ambito delle attività del Progetto INTERREG Italia-Francia Marittimo “Itinera Romanica +” che ha come “obiettivo di promuovere la fruizione del patrimonio culturale Romanico, presente in tutta l’area di cooperazione” lancia un ricco programma di visite guidate gratuite, tra La Spezia, Savona ed Imperia.\r

\r

«Lo scopo del progetto è coniugare la valorizzazione di siti di interesse del Romanico minore con la fruizione dell’ambiente e del paesaggio circostante – dichiara Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria - invitando a scoprire il territorio lentamente, a piedi o in bicicletta, in un’ottica di valorizzazione culturale, di turismo sostenibile e di promozione economica dei territori coinvolti. Non si può non sottolineare il valore fondamentale della promozione culturale – funzione propria delle Camere di Commercio – quale volano per animare il nostro tessuto economico e la competitività delle nostre imprese».\r

\r

Le “Giornate del Romanico” sono importanti eventi di animazione, momenti di promozione dell’offerta turistica. I 12 itinerari Romanici distribuiti tra Imperia, Savona e La Spezia – oltre a capitalizzare le competenze acquisite ed i risultati ottenuti durante le attività di progetto – si presentano quale valore aggiunto per il territorio.\r

\r

Nella Provincia della Spezia le visite guidate, alla scoperta di chiese e siti, sono state organizzate tra Sarzana, Ameglia, Portovenere, La Spezia e Brugnato.\r

\r

Per quanto riguarda le visite organizzate in provincia di Savona, il programma prevede due itinerari il 14 settembre ad Albenga.\r

\r

Su Imperia invece sono in calendario il 28 e 29 settembre le visite guidate tra Torrazza, Lingueglietta, Diano Castello e Cervo.\r

\r

Per informazioni e prenotazioni:\r

\r

La Spezia: Tel. 0187 – 728211 E-mail serena.danese@rivlig.camcom.it.\r

\r

Savona: 019 8314208 - 019 -8314288 jonela.elezi@rivlig.camocom.it - raffaella.ravera@rivlig.camcom.it\r

\r

Imperia : 0183 793245 elena.donatiello@rivlig.camcom.it\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Spezia, Savona e Imperia, con la Camera di Commercio Riviere di Liguria alla scoperta del Romanico minore","post_date":"2023-09-11T12:20:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1694434818000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451907","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Popoli, tradizioni, emozioni e culture lontane. E' quello che racchiudono i profondi ritratti del fotografo e giornalista di viaggio Sergio Ardissone, protagonisti della mostra Testimoni – Un mondo che scompare, di cui è prevista l’inaugurazione giovedì 14 settembre alle 18.30 presso lo spazio culturale Ferrobedò in via Moscova 40 a Milano, e che sarà visitabile gratuitamente fino al 29 settembre.\r

\r

Gli scatti in esposizione, realizzati dall’autore di libri e reportage, sono il risultato di 30 anni di viaggi in più di 70 Paesi come guida per Focus Himalaya Travel, il tour operator gestito da Daniele Tonani specializzato delle regioni himalayane, dei paesi del Sud-Est asiatico e di tutto il continente americano. Focus punta su un turismo più consapevole e lento, privilegiando mete spesso poco considerate, con l’obiettivo di migliorare la qualità del viaggiare.\r

\r

Dai sentieri himalayani ai ghiacciai artici, dalle antiche carovaniere asiatiche fino agli infuocati deserti africani, il fotografo e accompagnatore turistico astigiano, che durante le spedizioni non si è mai separato dalla sua Reflex, ha scattato immagini capaci di evocare storie di vita autentiche e suggestive e raccontare di luoghi dove il tempo pare essersi fermato. Istantanee alla ricerca dell’anima più profonda, di culti millenari e di consuetudini perfezionatesi per vivere e sopravvivere in terre per lo più isolate e inospitali.\r

\r

Oggi, quegli scatti rimangono a testimoniare l’esistenza di un mondo che già a distanza di trent’anni si è trasformato inesorabilmente, talvolta a causa di conflitti, molte volte a causa del trascorrere del tempo che, a poco a poco, cancella l’esistenza del passato. Volti senza nome, appartenenti a popoli misteriosi – Inuit, Kirghisi, Rabari, Apatani, Miju Mishmi, El Molo, Turkana, Borana, Mursi, Karo, Hammer, Dassanech – che trasportano in un viaggio visivo unico attraverso paesaggi remoti e popoli affascinanti.\r

\r

Il percorso espositivo presenta una serie di immagini raccolte da Ardissone lungo la via della Seta, nel Sud-Est asiatico, in Tibet e Nepal, in India, in Etiopia e Kenia, nell’Artico canadese. Ogni fotografia è una finestra aperta su mondi ignoti, testimoni autentici delle tradizioni umane. L’appuntamento è dal 14 al 29 settembre 2023 presso lo spazio Ferrobedò in via Moscova 40, Milano.","post_title":"Focus Himalaya Travel: a Milano una mostra sugli scatti della guida Sergio Ardissone","post_date":"2023-09-11T11:56:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694433412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451883","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451884\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Alessandra Agostini e Claudia Torresani, insieme a Barbara Robecchi[/caption]\r

\r

Affidate ad At Comunicazione le attività di media relations del network Nuovevacanze. L’agenzia milanese fondata da Alessandra Agostini e Claudia Torresani si interfaccerà con il management del gruppo per mettere a punto le linee guida della strategia di comunicazione e rafforzare i rapporti con i media e gli stakeholder di interesse, con l’obiettivo di valorizzare i suoi asset e la sua capacità di impiegare le risorse hi-tech, quali elemento fondamentale per cogliere le opportunità del mercato e soddisfare con precisione e celerità le esigenze del cliente.\r

\r

“Desideriamo imprimere un nuovo passo alle attività di comunicazione, mettendo a sistema attività, risorse, visioni e capacità di interpretare gli orizzonti dell’universo turistico - spiega il ceo di Nuovevacanze, Corrado Lupo -. Il nostro network è costantemente in crescita e anche per questo desideriamo dar vita a uno storytelling coerente con la nostra mission aziendale che è improntata alla soddisfazione del cliente attraverso un approccio innovativo all’uso della tecnologia, all’erogazione dei servizi e alle relazioni commerciali”.\r

\r

Nuovevacanze attualmente conta su scala nazionale oltre 150 agenzie affiliate in franchising. Oltre alle attività legate prettamente alla distribuzione nell’ambito del leisure travel, il gruppo vede la diversificazione del proprio raggio di azione con focus specifici sul business travels, sul mice e sul tour operating. “Siamo molto contente che una realtà dinamica e dall’alto valore aggiunto quale Nuovevacanze abbia scelto la nostra agenzia per attivare un nuovo percorso di comunicazione volto a veicolare l’eccellenza del proprio servizio e di un’interpretazione della distribuzione improntata al turismo del futuro - aggiungono Alessandra Agostini e Claudia Torresani -. Non vediamo l’ora di lavorare in sinergia con il management per mettere al meglio in luce i tratti di unicità che la caratterizzano, concorrendo proattivamente a rafforzare la brand reputation”.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Barbara Robecchi\r

\r

","post_title":"Nuovevacanze affida ad At Comunicazione le attività di media relations","post_date":"2023-09-11T10:49:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1694429343000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451777","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il sindaco di Milano Beppe Sala con una dichiarazione ha voluto mettere di nuovo al centro del dibattito il problema delle case destinate al turismo, che naturalmente non possono essere utilizzate come abitazioni. Se la prende con il ministro del turismo Santanchè, asserendo che di tutto quello che era stato promesso non è successo niente. \r

\r

E in effetti ha ragione. A Milano c'è stato addirittura un aumento degli affitti brevi che sono passati da 20 mila a 23 mila in pochi mesi. La questione però, secondo noi, non si può ridurre al solito lamento del dirigente locale (sebbene sindaco di Milano) rispetto al potere centrale. Bisogna fare qualcosa di più. Infatti Sala ha detto:\"Milano vorrebbe fare una cosa simile a quella di New York\" cioè ridurre in modo significativo il potere di Airbnb e rafforzare l'interesse pubblico su quello privato. \r

Previsione e consiglio\r

Siamo d'accordo. Il punto è che Milano aspetta dal governo il via libera per avere più autonomia su questo argomento molto complesso. Da queste pagine si può dare una previsione e un consiglio.\r

\r

La previsione: il governo centrale non darà mai il permesso di intaccare gli interessi privati. E' un governo nato appositamente per difendere e accrescere gli interessi privati (basta vedere quello che succede alla pompa di benzina, mentre il petrolio costa 87 dollari al barile). Il consiglio: invece di lamentarsi faccia il provvedimento come hanno fatto Barcellona, Amsterdam, New York. Cioè se crede di essere davvero la capitale finanziaria di questo Paese, lo dimostri.","post_title":"Sala: \"Bisogna ridurre gli affitti brevi a Milano\". Lo faccia lui e la sua giunta","post_date":"2023-09-07T13:55:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1694094939000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451727","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama hotel Regno ed è il secondo indirizzo romano del gruppo per ora tutto capitolino Hanna Hotels Collection. La proprietà ha visto da poco concludersi i lavori di ristrutturazione a cura di Tétris Italia, società del gruppo Jll specializzata in progettazione. Ubicato in un palazzo storico del '500, sede dell’antica biblioteca del Littorio risalente al 1927, l’edificio è stato completamente rinnovato, preservando le sue caratteristiche originali e in particolare la facciata. Le 22 camere dell’hotel e l’esclusiva Penthouse suite, di circa 26 metri quadrati con terrazza privata al settimo piano, si distinguono per la varietà di layout.\r

\r

Il progetto di riqualificazione del nuovo boutique hotel, situato nel cuore di Roma in via del Corso, si è concluso in dieci mesi effettivi di lavori. Le attività edili e impiantistiche, gestite in più fasi e coordinando una logistica di cantiere particolarmente complessa dovuta alla posizione centrale della struttura, hanno coinvolto la totalità degli spazi interni che si sviluppano su una superficie di 1.200 metri quadrati distribuiti su un nove piani, di cui otto fuori terra e uno interrato adibito ai locali di servizio.\r

\r

Oltre ai piani camere i lavori hanno interessato anche le parti comuni, inclusi la zona reception, il ristorante, l’area bar e la terrazza panoramica, la roof terrace, situata al sesto piano con vista sullo skyline della capitale. Particolare attenzione è stata prestata all’acustica degli spazi; la pavimentazione e tutte le pareti nuove ed esistenti sono state infatti realizzate con impianti e materiali insonorizzanti. Gli ambienti interni, infine, sono totalmente arredati dal design Lago. La scelta del brand è stata quella di giocare nella contrapposizione tra il tono classico del palazzo e la moderna leggerezza degli arredi.\r

\r

[gallery ids=\"451740,451741,451742\"]","post_title":"Tétris Italia completa i lavori del secondo hotel del gruppo capitolino Hannah","post_date":"2023-09-07T10:25:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694082318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451721","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo itinerario in Oman per Originaltour, che lancia un pacchetto ad hoc specificamente dedicato al segmento lusso. Il viaggio è stato studiato per chi desidera visitare il paese soggiornando in hotel della categoria più elevata usufruendo di servizi di alto livello. A partire dalla possibilità di provare trattamenti esclusivi nelle spa e di assaggiare una cucina particolarmente curata e raffinata.\r

\r

“Le richieste da parte di una clientela lusso sono in aumento. E' per questo che abbiamo pensato di studiare un tipo di viaggio che potesse accontentare questa fascia di mercato - precisa Loredana Arcangeli, direttore generale di Originaltour -. L’itinerario ripercorre le classiche tappe della destinazione e consente di visitare le località più significative del paese, sebbene arricchito di visite particolari, e soprattutto di soggiornare in strutture di lusso, ospiti di camere con incredibili viste o in località di grande suggestione, come il deserto”.\r

\r

Per esempio, all’Anantara Resort & Spa, situato a Jabal Akhdar, che ha tutte le camere affacciate su uno spettacolare canyon della Green Mountain. La piscina a sfioro offre poi una bellissima vista su Diana Point, così chiamato perché la principessa Diana si innamorò di questo panorama quando venne in viaggio in Oman con il principe Carlo. Nel Desert Night Camp, unico 5 stelle lusso nel Wahiba Sands, si pernotta in una camera tendata con piscina privata e si osserva il tramonto dall’alto di una duna; gli ospiti hanno incluso un massaggio balinese nella spa del resort, mentre la cena viene servita su una duna, sotto il cielo stellato. A Ras al Jinz, si pernotta nelle tende deluxe, e durante la notte, accompagnati dai ranger del parco sarà possibile, con un po’ di fortuna, vedere le tartarughe che depongono le uova o la schiusa con decine di piccoli esemplari che cercano di raggiungere il mare.\r

\r

“Tra le visite, abbiamo inserito anche la zona di Manah, uno degli insediamenti archeologici più importanti dell’Oman, e Wadi Al Ayn, dove si trova il complesso funerario di tombe risalente al 3.000 a.c. e che, insieme alla torre di Al Khutm e Bat, sono uno dei cinque siti in Oman iscritti come patrimonio mondiale dell’Unesco” prosegueLoredana Arcangeli.\r

\r

Il Luxury Oman Tour prevede pure visite classiche come quella della capitale Muscat, di Nizwa e del suo colorito suq, dove si possono assaggiare dieci tipi diversi di datteri, miele artigianale e la taina macinata sul posto. Si passa anche per il deserto bianco di Woodland, si ammira la moschea di Al Hamooda, con i suoi 52 domi, arrivando poi fino a Sur, dove vengono costruite le tipiche imbarcazioni omanite in legno, il dhow. Il tour viene effettuato in fuoristrada con autista/guida parlante inglese, i voli a/r dall’Italia sono liberi e la quota parte da 3.890 euro a persona per un totale di nove giorni.\r

\r

[gallery ids=\"451730,451731,451732,451733,451734,451735\"]","post_title":"Originaltour declina l'Oman in formato lusso","post_date":"2023-09-07T10:04:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694081071000]}]}}