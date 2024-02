Sanremo più green, 3,7 milioni dalla Regione per preservare la biodiversità urbana La Regione Liguria finanzia con 3,7 milioni di euro “Sanremo Verde”, la strategia territoriale della ‘Città dei Fiori’ per preservare la biodiversità urbana e mitigare gli effetti dovuti ai cambiamenti climatici. «Undici gli interventi che produrranno importanti e positive ricadute su Sanremo – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – In particolare, con gli interventi promossi intendiamo aumentare da un lato le superfici verdi e dall’altro diminuire le superfici impermeabili, sostituendo l’asfalto con pavimentazioni drenanti e a prato». Gli interventi sono distribuiti lungo la fascia litoranea che costeggia la pista ciclabile, con alcuni piccoli sconfinamenti sui versanti collinari. Partendo dal ponente cittadino, dove è prevista la realizzazione di un nuovo percorso verde in via Grande Torino, nel quale poter anche svolgere attività fisica outdoor, e la trasformazione green, con de-impermeabilizzazione del suolo e nuove alberature per ombreggiare il vicino parcheggio esistente e la confinante pista ciclabile. Passando per il centro, dove è prevista la trasformazione verde della piazza antistante il Mercato Annonario, ai piedi del nucleo antico della Pigna, con eliminazione delle superfici in asfalto e nuove alberature, il potenziamento e l’estensione del filare alberato in Corso Nino Bixio e Corso Orazio Raimondo, la riqualificazione degli adiacenti giardini Trento e Trieste e la realizzazione di un nuovo parco lineare lungo la Passeggiata Salvo D’Acquisto, in ampliamento dei giardini esistenti. Arrivando al levante, dove è prevista la riqualificazione, con implementazione e diversificazione del verde, del Parco San Martino e dell’adiacente parcheggio di via Scoglio, entrambi con accessi diretti dalla pista ciclabile. A questi interventi lungo la costa, si affiancano la sistemazione a verde con spazi di sosta e orti urbani di due piccole aree abbandonate a servizio dei quartieri collinari. Condividi

