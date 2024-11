Per San Casciano dei Bagni il premio Untwo Best Tourism Village 2024 Il borgo termale di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena, ha ricevuto il Best Tourism Village 2024. Il riconoscimento, che viene attribuito dal 2021 dalla Untwo, l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, punta alla creazione di modelli di turismo capaci di unire tutela del territorio e, allo stesso tempo, delle attività economiche locali. Le altre località italiane candidate per l’edizione 2024 erano Montagnana in Veneto, Aliano in Basilicata, Santa Margherita di Belìce e Gangi in Sicilia, Ronciglione e Nemi nel Lazio «Un riconoscimento assolutamente meritato – ha commentato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – che ripaga il grande lavoro che l’amministrazione comunale del piccolo borgo sta portando avanti in questi anni, con una menzione particolare per la sindaca Agnese Carletti. Entrare nella rete dell’Organizzazione Mondiale del Turismo è una grande soddisfazione, la prova che turismo, sostenibilità e salvaguardia delle piccole comunità locali possono andare di pari passo». «Abbiamo fortemente creduto nella candidatura di San Casciano dei Bagni – ha aggiunto l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras – e per questo l’abbiamo supportata e sostenuta. Sono quindi molto orgoglioso per il riconoscimento ricevuto e faccio all’amministrazione comunale i miei complimenti per aver saputo valorizzare il territorio al punto da meritare un premio così prestigioso. Con San Casciano dei Bagni, la Toscana delle piccole realtà torna ancora una volta protagonista e diventa modello per un turismo sostenibile e innovativo». Il ‘Best Tourism Village’ è il programma ideato da Untwo per individuare e incentivare programmi di sviluppo sostenibile nelle località rurali, attraverso i quali vengono messe a frutto le potenzialità del turismo per salvaguardare le piccole comunità e creare nuove opportunità, nell’ambito del raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. «È con grande orgoglio che accolgo questo prestigioso riconoscimento – ha spiegato la sindaca di San Casciano dei Bagni e presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti – che rappresenta non solo un traguardo significativo per la comunità, ma anche un omaggio ai cittadini, al lavoro, alle tradizioni e alla bellezza di un territorio e va a evidenziare l’impegno nel promuovere un turismo sostenibile e rispettoso. In seguito della scoperta dei ‘Bronzi di San Casciano’, la comunità sta lavorando per creare un’esperienza turistica unica che vada a contribuire allo sviluppo economico di tutta l’area. Ringrazio chi ha collaborato a questo successo, in particolare la Regione e l’assessore Marras che ci ha spinto a candidarci, la Strada del Vino Nobile e dei Sapori della Valdichiana che ha lavorato al dossier e tutte le istituzioni locali e i cittadini che ogni giorno contribuiscono a rendere questo comune un luogo accogliente». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479030 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il borgo termale di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena, ha ricevuto il Best Tourism Village 2024. Il riconoscimento, che viene attribuito dal 2021 dalla Untwo, l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, punta alla creazione di modelli di turismo capaci di unire tutela del territorio e, allo stesso tempo, delle attività economiche locali. Le altre località italiane candidate per l'edizione 2024 erano Montagnana in Veneto, Aliano in Basilicata, Santa Margherita di Belìce e Gangi in Sicilia, Ronciglione e Nemi nel Lazio «Un riconoscimento assolutamente meritato – ha commentato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – che ripaga il grande lavoro che l’amministrazione comunale del piccolo borgo sta portando avanti in questi anni, con una menzione particolare per la sindaca Agnese Carletti. Entrare nella rete dell’Organizzazione Mondiale del Turismo è una grande soddisfazione, la prova che turismo, sostenibilità e salvaguardia delle piccole comunità locali possono andare di pari passo». «Abbiamo fortemente creduto nella candidatura di San Casciano dei Bagni - ha aggiunto l'assessore a economia e turismo Leonardo Marras - e per questo l'abbiamo supportata e sostenuta. Sono quindi molto orgoglioso per il riconoscimento ricevuto e faccio all'amministrazione comunale i miei complimenti per aver saputo valorizzare il territorio al punto da meritare un premio così prestigioso. Con San Casciano dei Bagni, la Toscana delle piccole realtà torna ancora una volta protagonista e diventa modello per un turismo sostenibile e innovativo». Il ‘Best Tourism Village’ è il programma ideato da Untwo per individuare e incentivare programmi di sviluppo sostenibile nelle località rurali, attraverso i quali vengono messe a frutto le potenzialità del turismo per salvaguardare le piccole comunità e creare nuove opportunità, nell’ambito del raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. «È con grande orgoglio che accolgo questo prestigioso riconoscimento – ha spiegato la sindaca di San Casciano dei Bagni e presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti - che rappresenta non solo un traguardo significativo per la comunità, ma anche un omaggio ai cittadini, al lavoro, alle tradizioni e alla bellezza di un territorio e va a evidenziare l’impegno nel promuovere un turismo sostenibile e rispettoso. In seguito della scoperta dei 'Bronzi di San Casciano', la comunità sta lavorando per creare un’esperienza turistica unica che vada a contribuire allo sviluppo economico di tutta l’area. Ringrazio chi ha collaborato a questo successo, in particolare la Regione e l'assessore Marras che ci ha spinto a candidarci, la Strada del Vino Nobile e dei Sapori della Valdichiana che ha lavorato al dossier e tutte le istituzioni locali e i cittadini che ogni giorno contribuiscono a rendere questo comune un luogo accogliente». [post_title] => Per San Casciano dei Bagni il premio Untwo Best Tourism Village 2024 [post_date] => 2024-11-15T11:24:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731669867000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478879 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Traguardo prestigioso per la marketing & events manager di Blu Hotels, Manuela Miraudo, inserita recentemente nella lista Forbes dei 100 direttori marketing & comunicazione più influenti d’Italia. Il premio, giunto alla sua quinta edizione, celebra i professionisti che, attraverso la loro leadership e innovazione, sono in grado di guidare le strategie aziendali, influenzando le scelte economiche e i comportamenti dei consumatori, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla digitalizzazione, temi sempre più centrali nel panorama attuale. “Sono davvero onorata di far parte di questa prestigiosa lista - sottolinea la stessa Manuela Miraudo -. Desidero esprimere la mia gratitudine a Blu Hotels per la fiducia che ripone in me e per aver creduto nel mio potenziale”. Manuela Miraudo, siciliana, classe 1979, è entrata a far parte di Blu Hotels nel 2010, inizialmente come responsabile eventi presso la sede amministrativa, per poi arrivare presto a ricoprire la carica di marketing e communication manager. [post_title] => Manuela Miraudo di Blu Hotels è nella top 100 Forbes dei direttori mktg più influenti in Italia [post_date] => 2024-11-14T10:33:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731580416000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478829 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Malta torna protagonista degli schermi cinematografici con l'attesa uscita, domani 14 novembre, del Gladiatore II per girare il quale il regista, Ridley Scott. ha scelto l'Isola per la terza volta, dopo aver diretto qui anche la prima pellicola dedicata all’antica Roma, così come Napoleon uscito nel 2023. La ricostruzione del Colosseo, al centro delle vicende della storia, è infatti stata creata ad hoc nei pressi di Fort Ricasoli a Kalkara. Il grande set, che comprendeva anche vie, vicoli e palazzi circostanti l’arena, prima di essere smantellato è stato aperto al pubblico permettendo ai visitatori di ammirare i luoghi dove sono state girate alcune delle scene più epiche del film. Ma Il Gladiatore II è solo la più recente delle pellicole che hanno avuto come teatro Malta, da sempre considerata la Hollywood del Mediterraneo. L’industria cinematografica maltese è rinomata per la sua professionalità e versatilità, offrendo sia teatri di scena unici al mondo – come le grandi piscine che consentono di effettuare riprese ambientate in mare aperto - sia set open air di strabiliante bellezza per scene circondate da una natura spettacolare o edifici storici risalenti a numerose epoche passate. Sono talmente tante le produzioni cinematografiche e le serie tv famose prodotte a Malta, che uno dei tanti motivi per visitare l’arcipelago potrebbe proprio essere quello di seguire un itinerario da protagonista, sulle orme dei film più amati, in una sorta di avventura che combina la passione per il cinema con la scoperta di un territorio. Da Games of Thrones, a Troy, in cui Brad Pitt recitò a Malta per la prima volta. Pitt ha successivamente partecipato alla pellicola By the Sea diretto e interpretato dall’allora moglie Angelina Jolie, la cui storia era interamente ambientata nella caletta di Mġarr ix-Xini a Gozo. La coppia si innamorò della seconda isola dell’arcipelago dove successivamente tornò per trascorrere le vacanze con la famiglia. Pitt scelse nuovamente Malta per World War Z, il suo horror apocalittico tra le cui immagini si può riconoscere Valletta, città che è stata grande protagonista di molti altri titoli internazionali come Assassin’s Creed o Jurassic World Dominion. Come non ricordare infine forse il più famoso dei set maltesi, quello del Popeye Village, dove fu girata la pellicola dedicata a Braccio di Ferro nel 1980 e che vedeva protagonista il compianto Robin Williams. Il set, rimasto pressocché intatto, è stato trasformato in un parco tematico dedicato al forzuto personaggio, ed è oggi una delle attrazioni maltesi più amate dalle famiglie che un ricco programma di attività che variano tutto l’anno. [gallery ids="478834,478836,478835"] [post_title] => Malta di nuovo protagonista al cinema con l'uscita de Il Gladiatore II [post_date] => 2024-11-13T13:39:46+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731505186000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478796 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Piccola rivoluzione a Firenze per gli affitti brevi. Infatti fra poco saranno le keybox nell'area Unesco, limiti alle golf car, stop agli altoparlanti per le guide. Le keybox le piccole cassette di sicurezza che i gestori di appartamenti per affitti brevi usano per proteggere le chiavi in attesa che i clienti facciano il check-in autonomamente. «Con questa delibera mettiamo uno stop all'uso delle keybox sulle facciate esterne dei palazzi» nell'area Unesco a Firenze, dice la sindaca di Firenze Sara Funaro, presentando a Firenze il 'Piano per il turismo sostenibile. «Le keybox, ovvero le cassette delle chiavi per appartamenti in affitto, andranno rimosse. Il lavoro è su un doppio binario: da una parte c'è il decoro, dall'altra la sicurezza». «L’obiettivo - ha concluso il sindaco - è promuovere il turismo sostenibile e migliorare la qualità di vita dei residenti», La misura sarà in vigore dal 2025. [post_title] => Firenze: dal 2025 stop alle keybox nell'aria Unesco della città [post_date] => 2024-11-13T10:56:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731495391000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478600 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_442284" align="alignleft" width="300"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption] "Open to Giubileo” è il panel inaugurale della seconda edizione del Forum Internazionale del Turismo. “Sul Giubileo – ha commentato Santanchè - ho sentito troppe critiche, troppi che fanno le pulci e lanciano allarmi sui tempi, si dice che i lavori non finiranno. Ho vissuto anche l'Expo a Milano e c'erano continui attacchi. Tutti dicevano che l'Italia avrebbe fatto una brutta figura. Assicuro che stiamo lavorando tutto il tempo necessario e anche di più. Saremo pronti e sarà un grande Giubileo”. Stando all’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio, infatti, il Giubileo 2025 porterà 35 milioni di arrivi, 105 milioni di presenze e una spesa di quasi 17 miliardi di euro solo a Roma. Il comune della Capitale prevede un considerevole giro d’affari, compreso tra i 4 e i 4,5 miliardi di euro. Ma i benefici in termini economici e di flussi si estenderanno al resto d’Italia. Il comune di Napoli, per esempio, stima 18 milioni di visitatori, ovvero almeno 4,5 in più sul 2024. Mentre a Venezia si attende un incremento del +25% nel numero di turisti pernottanti. E la rilevanza di questo grande evento viene confermata dalla presenza degli illustri ospiti che, insieme al ministro Santanchè, presenzieranno al panel: il presidente Fto Franco Gattinoni, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente Assoviaggi Gianni Rebecchi, il pro-prefetto del dicastero per l’Evangelizzazione e responsabile del Giubileo 2025 monsignor Rino Fisichella, e dalla Regione Lazio l’assessore al Turismo Elena Palazzo e il presidente Francesco Rocca. Salta all'occhio l'incomprensibile mancanza di Fiavet Confcommercio che è l'associazione con la rete più vasta nel nostro paese. [post_title] => Open to Giubileo. Il Forum sul turismo parla del grande evento [post_date] => 2024-11-11T10:44:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731321866000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478591 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il sito di creo è entrato nella lista dei migliori progetti italiani dell'Adi Design Index 2024. Il riconoscimento è giunto in occasione di un evento tenutosi recentemente al museo del Design Adi di Milano e riguarda la categoria design dei servizi. Dalla fondazione nel 2021, il to pesarese, insieme al direttore creativo Tommaso Monaldi, e in stretta collaborazione con imprese del settore, ha lavorato per realizzare un portale in grado di unire ricerca, strategia, brand design e progettazione partecipata, con l'obiettivo di creare una piattaforma capace di integrare la qualità delle relazioni umane con la tecnologia, offrendo un servizio altamente personalizzato dedicato a viaggiatrici, viaggiatori e agenzie. "Creo.travel si basa su una visione precisa: siamo persone esperte di turismo che amano viaggiare; viviamo le esperienze in prima persona per conoscere l’essenza dei luoghi: esperienze con cui progettare veri viaggi su misura", sottolinea Anya Bracci, direttrice commerciale e marketing dell'operatore marchigiano. "Crediamo in una tecnologia a supporto della relazione umana, per la qualità del viaggio, delle esperienze, del lavoro e dell’assistenza. Questo approccio si traduce in un’interfaccia dove è possibile progettare una Traccia di viaggio attraverso un sistema a building blocks, con cui costruire un’esperienza unica, che culmina in un incontro personale e mirato con agenzie locali", aggiunge lo stesso Monaldi. Il portale mira quindi a essere un vero e proprio punto di incontro tra tour operator, viaggiatori e agenzie, ed è affiancato da servizi complementari come creo connect, che consente una comunicazione senza limiti, nonché creo ti regala, che offre esperienze esclusive in loco. "Essere nella selezione Adi Design Index rappresenta un risultato di grande valore per noi - conclude Anya Bracci -. La lista raccoglie infatti ogni anno i migliori progetti del design italiano e costituisce il primo step verso il prestigioso premio Compasso d’Oro Adi 2026, il riconoscimento internazionale più autorevole nel settore". [post_title] => Il sito di creo tra i migliori progetti italiani dell'Adi Design Index 2024 [post_date] => 2024-11-11T10:21:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731320500000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478583 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Kel 12 sarà alla Cop29 che inizia oggi i propri lavori a Baku, in Azerbaigian. Grazie al suo impegno nella sostenibilità e alla firma della Dichiarazione di Glasgow sull’azione climatica nel turismo, l'operatore meneghino è stato invitato dal dipartimento Turismo sostenibile e resilienza delle Nazioni unite a prendere parte alla sezione tematica dedicata al turismo nella conferenza sul cambiamento climatico. Kel 12 ha aderito nel 2023 alla Dichiarazione di Glasgow, che riconosce l’urgente necessità di un piano globale e coerente per l’azione climatica nel turismo. Con la firma, il to si è impegnato a misurare, decarbonizzare, rigenerare e sbloccare la finanza per supportare un futuro più sostenibile nel settore. Questo impegno ha richiesto verifiche documentali e report di impatto, che hanno contribuito a mostrare il concreto percorso verso la sostenibilità intrapreso dalla compagnia. Oltre a essere già stato riconosciuto come primo tour operator italiano certificato B Corp e Travelife, il to ha anche aderito a the Code (abbreviazione di the Code of conduct for the protection of children from sexual exploitation in travel and tourism), un’iniziativa multi-stakeholder con la missione di fornire consapevolezza, strumenti e supporto al settore dei viaggi e del turismo per prevenire lo sfruttamento sessuale dei bambini. Angelica Pastorella, sustainability project manager e antropologa di Kel 12, partirà per Baku il 18 novembre per rappresentare l’azienda in questo importante evento globale: “Partecipare alla Cop29 è una grande opportunità per confrontarci con altre realtà internazionali e comprendere le strategie climatiche che si stanno sviluppando nel settore del turismo. È un’occasione per crescere e arricchirsi, dialogando con colleghi di tutto il mondo e condividendo le best practice che possono contribuire a ridefinire le politiche di sostenibilità in modo collaborativo. Speriamo che, con il dialogo e la collaborazione, si possa innescare un circuito virtuoso che ispiri tanti altri tour operator a impegnarsi nella promozione di un turismo sostenibile. Il nostro obiettivo è portare il turismo responsabile e rispettoso delle culture e degli ambienti in prima linea, rafforzando il nostro impegno per un futuro più sostenibile”. [post_title] => Kel 12 invitato alla Cop29 di Baku per discutere di turismo e cambiamento climatico [post_date] => 2024-11-11T10:10:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731319808000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478562 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trenitalia ha rinnovato la partnership con le Ferrovie Federali Svizzere, che prevede dal 2026 nuovi collegamenti Eurocity fra l'Italia e il paese elevetico. Oggi a Milano Centrale le due società hanno sottoscritto il rinnovo del Cooperation Agreement prolungando così la loro collaborazione pluriennale che, dal 2009 ad oggi, ha movimentato 30 milioni di passeggeri. In base alla nuova intesa Trenitalia e le Ffs propongono - oltre ai 40 treni che quotidianamente viaggiano tra Italia e Svizzera – ulteriori collegamenti. Le due aziende stanno lavorando con l’obiettivo di introdurre, a partire dal 2026, una tratta aggiuntiva tra Zurigo, Milano e Venezia e nuovi treni diretti da Zurigo verso Firenze e Livorno e viceversa. Per sostenere questo aumento dell’offerta, le Ffs hanno ordinato a febbraio 2024 quattro nuovi elettrotreni Giruno, che si andranno ad aggiungere ai 29 già oggi in circolazione e altri sette ordinati nel 2022. “L’accordo di cooperazione firmato oggi rappresenta il prolungamento di una partnership già virtuosa” – afferma Luigi Corradi, ad e direttore generale di Trenitalia -. Ci aspettiamo, nei prossimi anni, una domanda crescente per i collegamenti transfrontalieri, dall’Italia alla Svizzera e viceversa, e siamo pronti ad accogliere i viaggiatori su treni più nuovi, ancora più confortevoli e più sostenibili”. “Insieme, nel 2023, siamo riusciti a trasportare circa 500.000 viaggiatori internazionali in più rispetto al 2019 sui treni tra Italia e Svizzera, abbiamo aumentato il numero di collegamenti verso Milano e abbiamo introdotto nuovi collegamenti diretti in direzione di Genova e Bologna” ha sottolineato Véronique Stephan, direttrice mercato viaggiatori Ffs [post_title] => Trenitalia e Ferrovie Svizzere rinnovano l'intesa e lanciano nuovi collegamenti [post_date] => 2024-11-08T14:24:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731075859000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478505 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_478511" align="alignleft" width="300"] Villa Beatrice[/caption] L'edificio principale completamente rinnovato a cui si aggiunge l'inaugurazione di Beatrice, prima villa privata del portfolio del gruppo. Si apre con una nuova veste la stagione 2025 dello Splendido, a Belmond Hotel, Portofino. A giugno l'hotel simbolo della Dolce Vita degli anni '50 concluderà infatti un'importante fase del progetto pluriennale di ristrutturazione guidato dal Martin Brudnizki design studio, all'insegna della valorizzazione del legame con il territorio, dell'arte e della tradizione artigiana ligure. Tra i punti di forza non solo nuove suite, ma anche le aree comuni di bar e coffee lounge, oltre alla Dior spa. Per l'apertura di Villa Beatrice, arroccata sul promontorio di Punta Caiega, bisognerà invece attendere il mese di luglio. Nel dettaglio, gli spazi dedicati al benessere comprenderanno in particolare quattro cabine per trattamenti, nonché una zona relax dedicata su un'esclusiva terrazza panoramica. Ad arricchire camere e suite sarà invece una selezione di opere d'arte contemporanea e stampe botaniche locali, mentre i corridoi esporranno schizzi di Portofino, foto d'epoca dell'hotel e dei suoi ospiti. A breve distanza dallo Splendido, lungo il tranquillo pendio collinare del parco naturale regionale, si trova Villa Beatrice, che aprirà a luglio 2025. Conosciuta un tempo come castello Odero, costruita dal magnate Attilio Odero, offre un punto panoramico sul Levante ligure. La nuova proprietà godrà di accesso privato al mare, beneficiando al contempo di tutti i servizi di Splendido. Immersa nel verde e disposta su tre piani principali, con un ulteriore piano attico con terrazza panoramica ribattezzato Torretta, la villa potrà ospitare fino a dieci persone, con quattro suite nel corpo centrale e un'ulteriore suite nella Casetta: un cottage indipendente, immerso in un agrumeto. Villa Beatrice è stata progettata nel 1913 dall'architetto toscano Gino Coppedè, che ha fuso elementi neogotici con innovazioni Art Nouveau. Belmond ha acquisito la villa nel 2021 e da allora ne ha avviato il restauro, affidando l'interior design a Martin Brudnizki e la progettazione del paesaggio a Marco Bay. Tra gli elementi di spicco del progetto figurano il recupero degli affreschi esterni e dei soffitti interni originali di Coppedè, i bagni in marmo e una collezione di pezzi d'antiquariato e opere d'arte contemporanea della regione. Gli ospiti potranno anche godere di un giardino subtropicale molto intimo, con accesso al mare, una piscina con solarium, servizio di maggiordomo, una cucina completamente attrezzata con chef personale su richiesta, una palestra, un'area per yoga o trattamenti, nonché un'ampia terrazza per cene all'aperto. [gallery ids="478516,478517,478518,478519,478520,478521,478522,478523,478524,478525,478526,478527,478528,478529,478530"] [post_title] => Lo Splendido di Portofino si rinnova e apre Beatrice: la prima villa privata del portfolio Belmond [post_date] => 2024-11-08T11:18:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731064683000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "san casciano dei bagni premio untwo best tourism village 2024" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":63,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":702,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479030","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Il borgo termale di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena, ha ricevuto il Best Tourism Village 2024. Il riconoscimento, che viene attribuito dal 2021 dalla Untwo, l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, punta alla creazione di modelli di turismo capaci di unire tutela del territorio e, allo stesso tempo, delle attività economiche locali.\r

\r

Le altre località italiane candidate per l'edizione 2024 erano Montagnana in Veneto, Aliano in Basilicata, Santa Margherita di Belìce e Gangi in Sicilia, Ronciglione e Nemi nel Lazio\r

\r

«Un riconoscimento assolutamente meritato – ha commentato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – che ripaga il grande lavoro che l’amministrazione comunale del piccolo borgo sta portando avanti in questi anni, con una menzione particolare per la sindaca Agnese Carletti. Entrare nella rete dell’Organizzazione Mondiale del Turismo è una grande soddisfazione, la prova che turismo, sostenibilità e salvaguardia delle piccole comunità locali possono andare di pari passo».\r

\r

«Abbiamo fortemente creduto nella candidatura di San Casciano dei Bagni - ha aggiunto l'assessore a economia e turismo Leonardo Marras - e per questo l'abbiamo supportata e sostenuta. Sono quindi molto orgoglioso per il riconoscimento ricevuto e faccio all'amministrazione comunale i miei complimenti per aver saputo valorizzare il territorio al punto da meritare un premio così prestigioso. Con San Casciano dei Bagni, la Toscana delle piccole realtà torna ancora una volta protagonista e diventa modello per un turismo sostenibile e innovativo».\r

\r

Il ‘Best Tourism Village’ è il programma ideato da Untwo per individuare e incentivare programmi di sviluppo sostenibile nelle località rurali, attraverso i quali vengono messe a frutto le potenzialità del turismo per salvaguardare le piccole comunità e creare nuove opportunità, nell’ambito del raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. \r

\r

«È con grande orgoglio che accolgo questo prestigioso riconoscimento – ha spiegato la sindaca di San Casciano dei Bagni e presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti - che rappresenta non solo un traguardo significativo per la comunità, ma anche un omaggio ai cittadini, al lavoro, alle tradizioni e alla bellezza di un territorio e va a evidenziare l’impegno nel promuovere un turismo sostenibile e rispettoso. In seguito della scoperta dei 'Bronzi di San Casciano', la comunità sta lavorando per creare un’esperienza turistica unica che vada a contribuire allo sviluppo economico di tutta l’area. Ringrazio chi ha collaborato a questo successo, in particolare la Regione e l'assessore Marras che ci ha spinto a candidarci, la Strada del Vino Nobile e dei Sapori della Valdichiana che ha lavorato al dossier e tutte le istituzioni locali e i cittadini che ogni giorno contribuiscono a rendere questo comune un luogo accogliente».\r

\r

","post_title":"Per San Casciano dei Bagni il premio Untwo Best Tourism Village 2024","post_date":"2024-11-15T11:24:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1731669867000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478879","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Traguardo prestigioso per la marketing & events manager di Blu Hotels, Manuela Miraudo, inserita recentemente nella lista Forbes dei 100 direttori marketing & comunicazione più influenti d’Italia. Il premio, giunto alla sua quinta edizione, celebra i professionisti che, attraverso la loro leadership e innovazione, sono in grado di guidare le strategie aziendali, influenzando le scelte economiche e i comportamenti dei consumatori, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla digitalizzazione, temi sempre più centrali nel panorama attuale.\r

\r

“Sono davvero onorata di far parte di questa prestigiosa lista - sottolinea la stessa Manuela Miraudo -. Desidero esprimere la mia gratitudine a Blu Hotels per la fiducia che ripone in me e per aver creduto nel mio potenziale”. Manuela Miraudo, siciliana, classe 1979, è entrata a far parte di Blu Hotels nel 2010, inizialmente come responsabile eventi presso la sede amministrativa, per poi arrivare presto a ricoprire la carica di marketing e communication manager.\r

\r

","post_title":"Manuela Miraudo di Blu Hotels è nella top 100 Forbes dei direttori mktg più influenti in Italia","post_date":"2024-11-14T10:33:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1731580416000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478829","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Malta torna protagonista degli schermi cinematografici con l'attesa uscita, domani 14 novembre, del Gladiatore II per girare il quale il regista, Ridley Scott. ha scelto l'Isola per la terza volta, dopo aver diretto qui anche la prima pellicola dedicata all’antica Roma, così come Napoleon uscito nel 2023.\r

La ricostruzione del Colosseo, al centro delle vicende della storia, è infatti stata creata ad hoc nei pressi di Fort Ricasoli a Kalkara. Il grande set, che comprendeva anche vie, vicoli e palazzi circostanti l’arena, prima di essere smantellato è stato aperto al pubblico permettendo ai visitatori di ammirare i luoghi dove sono state girate alcune delle scene più epiche del film.\r

Ma Il Gladiatore II è solo la più recente delle pellicole che hanno avuto come teatro Malta, da sempre considerata la Hollywood del Mediterraneo. L’industria cinematografica maltese è rinomata per la sua professionalità e versatilità, offrendo sia teatri di scena unici al mondo – come le grandi piscine che consentono di effettuare riprese ambientate in mare aperto - sia set open air di strabiliante bellezza per scene circondate da una natura spettacolare o edifici storici risalenti a numerose epoche passate.\r

Sono talmente tante le produzioni cinematografiche e le serie tv famose prodotte a Malta, che uno dei tanti motivi per visitare l’arcipelago potrebbe proprio essere quello di seguire un itinerario da protagonista, sulle orme dei film più amati, in una sorta di avventura che combina la passione per il cinema con la scoperta di un territorio. Da Games of Thrones, a Troy, in cui Brad Pitt recitò a Malta per la prima volta.\r

Pitt ha successivamente partecipato alla pellicola By the Sea diretto e interpretato dall’allora moglie Angelina Jolie, la cui storia era interamente ambientata nella caletta di Mġarr ix-Xini a Gozo. La coppia si innamorò della seconda isola dell’arcipelago dove successivamente tornò per trascorrere le vacanze con la famiglia. Pitt scelse nuovamente Malta per World War Z, il suo horror apocalittico tra le cui immagini si può riconoscere Valletta, città che è stata grande protagonista di molti altri titoli internazionali come Assassin’s Creed o Jurassic World Dominion.\r

Come non ricordare infine forse il più famoso dei set maltesi, quello del Popeye Village, dove fu girata la pellicola dedicata a Braccio di Ferro nel 1980 e che vedeva protagonista il compianto Robin Williams. Il set, rimasto pressocché intatto, è stato trasformato in un parco tematico dedicato al forzuto personaggio, ed è oggi una delle attrazioni maltesi più amate dalle famiglie che un ricco programma di attività che variano tutto l’anno.\r

[gallery ids=\"478834,478836,478835\"]","post_title":"Malta di nuovo protagonista al cinema con l'uscita de Il Gladiatore II","post_date":"2024-11-13T13:39:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1731505186000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478796","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Piccola rivoluzione a Firenze per gli affitti brevi. Infatti fra poco saranno le keybox nell'area Unesco, limiti alle golf car, stop agli altoparlanti per le guide. Le keybox le piccole cassette di sicurezza che i gestori di appartamenti per affitti brevi usano per proteggere le chiavi in attesa che i clienti facciano il check-in autonomamente.\r

\r

«Con questa delibera mettiamo uno stop all'uso delle keybox sulle facciate esterne dei palazzi» nell'area Unesco a Firenze, dice la sindaca di Firenze Sara Funaro, presentando a Firenze il 'Piano per il turismo sostenibile. «Le keybox, ovvero le cassette delle chiavi per appartamenti in affitto, andranno rimosse. Il lavoro è su un doppio binario: da una parte c'è il decoro, dall'altra la sicurezza». «L’obiettivo - ha concluso il sindaco - è promuovere il turismo sostenibile e migliorare la qualità di vita dei residenti»,\r

\r

La misura sarà in vigore dal 2025.","post_title":"Firenze: dal 2025 stop alle keybox nell'aria Unesco della città","post_date":"2024-11-13T10:56:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1731495391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_442284\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption]\r

\r

\"Open to Giubileo” è il panel inaugurale della seconda edizione del Forum Internazionale del Turismo.\r

\r

“Sul Giubileo – ha commentato Santanchè - ho sentito troppe critiche, troppi che fanno le pulci e lanciano allarmi sui tempi, si dice che i lavori non finiranno. Ho vissuto anche l'Expo a Milano e c'erano continui attacchi. Tutti dicevano che l'Italia avrebbe fatto una brutta figura. Assicuro che stiamo lavorando tutto il tempo necessario e anche di più. Saremo pronti e sarà un grande Giubileo”.\r

\r

Stando all’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio, infatti, il Giubileo 2025 porterà 35 milioni di arrivi, 105 milioni di presenze e una spesa di quasi 17 miliardi di euro solo a Roma. Il comune della Capitale prevede un considerevole giro d’affari, compreso tra i 4 e i 4,5 miliardi di euro. Ma i benefici in termini economici e di flussi si estenderanno al resto d’Italia. Il comune di Napoli, per esempio, stima 18 milioni di visitatori, ovvero almeno 4,5 in più sul 2024. Mentre a Venezia si attende un incremento del +25% nel numero di turisti pernottanti.\r

\r

E la rilevanza di questo grande evento viene confermata dalla presenza degli illustri ospiti che, insieme al ministro Santanchè, presenzieranno al panel: il presidente Fto Franco Gattinoni, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente Assoviaggi Gianni Rebecchi, il pro-prefetto del dicastero per l’Evangelizzazione e responsabile del Giubileo 2025 monsignor Rino Fisichella, e dalla Regione Lazio l’assessore al Turismo Elena Palazzo e il presidente Francesco Rocca.\r

\r

Salta all'occhio l'incomprensibile mancanza di Fiavet Confcommercio che è l'associazione con la rete più vasta nel nostro paese.","post_title":"Open to Giubileo. Il Forum sul turismo parla del grande evento","post_date":"2024-11-11T10:44:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1731321866000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il sito di creo è entrato nella lista dei migliori progetti italiani dell'Adi Design Index 2024. Il riconoscimento è giunto in occasione di un evento tenutosi recentemente al museo del Design Adi di Milano e riguarda la categoria design dei servizi. Dalla fondazione nel 2021, il to pesarese, insieme al direttore creativo Tommaso Monaldi, e in stretta collaborazione con imprese del settore, ha lavorato per realizzare un portale in grado di unire ricerca, strategia, brand design e progettazione partecipata, con l'obiettivo di creare una piattaforma capace di integrare la qualità delle relazioni umane con la tecnologia, offrendo un servizio altamente personalizzato dedicato a viaggiatrici, viaggiatori e agenzie.\r

\r

\"Creo.travel si basa su una visione precisa: siamo persone esperte di turismo che amano viaggiare; viviamo le esperienze in prima persona per conoscere l’essenza dei luoghi: esperienze con cui progettare veri viaggi su misura\", sottolinea Anya Bracci, direttrice commerciale e marketing dell'operatore marchigiano. \"Crediamo in una tecnologia a supporto della relazione umana, per la qualità del viaggio, delle esperienze, del lavoro e dell’assistenza. Questo approccio si traduce in un’interfaccia dove è possibile progettare una Traccia di viaggio attraverso un sistema a building blocks, con cui costruire un’esperienza unica, che culmina in un incontro personale e mirato con agenzie locali\", aggiunge lo stesso Monaldi.\r

\r

Il portale mira quindi a essere un vero e proprio punto di incontro tra tour operator, viaggiatori e agenzie, ed è affiancato da servizi complementari come creo connect, che consente una comunicazione senza limiti, nonché creo ti regala, che offre esperienze esclusive in loco. \"Essere nella selezione Adi Design Index rappresenta un risultato di grande valore per noi - conclude Anya Bracci -. La lista raccoglie infatti ogni anno i migliori progetti del design italiano e costituisce il primo step verso il prestigioso premio Compasso d’Oro Adi 2026, il riconoscimento internazionale più autorevole nel settore\".","post_title":"Il sito di creo tra i migliori progetti italiani dell'Adi Design Index 2024","post_date":"2024-11-11T10:21:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1731320500000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478583","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kel 12 sarà alla Cop29 che inizia oggi i propri lavori a Baku, in Azerbaigian. Grazie al suo impegno nella sostenibilità e alla firma della Dichiarazione di Glasgow sull’azione climatica nel turismo, l'operatore meneghino è stato invitato dal dipartimento Turismo sostenibile e resilienza delle Nazioni unite a prendere parte alla sezione tematica dedicata al turismo nella conferenza sul cambiamento climatico.\r

\r

Kel 12 ha aderito nel 2023 alla Dichiarazione di Glasgow, che riconosce l’urgente necessità di un piano globale e coerente per l’azione climatica nel turismo. Con la firma, il to si è impegnato a misurare, decarbonizzare, rigenerare e sbloccare la finanza per supportare un futuro più sostenibile nel settore. Questo impegno ha richiesto verifiche documentali e report di impatto, che hanno contribuito a mostrare il concreto percorso verso la sostenibilità intrapreso dalla compagnia. Oltre a essere già stato riconosciuto come primo tour operator italiano certificato B Corp e Travelife, il to ha anche aderito a the Code (abbreviazione di the Code of conduct for the protection of children from sexual exploitation in travel and tourism), un’iniziativa multi-stakeholder con la missione di fornire consapevolezza, strumenti e supporto al settore dei viaggi e del turismo per prevenire lo sfruttamento sessuale dei bambini.\r

\r

Angelica Pastorella, sustainability project manager e antropologa di Kel 12, partirà per Baku il 18 novembre per rappresentare l’azienda in questo importante evento globale: “Partecipare alla Cop29 è una grande opportunità per confrontarci con altre realtà internazionali e comprendere le strategie climatiche che si stanno sviluppando nel settore del turismo. È un’occasione per crescere e arricchirsi, dialogando con colleghi di tutto il mondo e condividendo le best practice che possono contribuire a ridefinire le politiche di sostenibilità in modo collaborativo. Speriamo che, con il dialogo e la collaborazione, si possa innescare un circuito virtuoso che ispiri tanti altri tour operator a impegnarsi nella promozione di un turismo sostenibile. Il nostro obiettivo è portare il turismo responsabile e rispettoso delle culture e degli ambienti in prima linea, rafforzando il nostro impegno per un futuro più sostenibile”.\r

\r

","post_title":"Kel 12 invitato alla Cop29 di Baku per discutere di turismo e cambiamento climatico","post_date":"2024-11-11T10:10:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1731319808000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478562","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Trenitalia ha rinnovato la partnership con le Ferrovie Federali Svizzere, che prevede dal 2026 nuovi collegamenti Eurocity fra l'Italia e il paese elevetico.\r

Oggi a Milano Centrale le due società hanno sottoscritto il rinnovo del Cooperation Agreement prolungando così la loro collaborazione pluriennale che, dal 2009 ad oggi, ha movimentato 30 milioni di passeggeri.\r

In base alla nuova intesa Trenitalia e le Ffs propongono - oltre ai 40 treni che quotidianamente viaggiano tra Italia e Svizzera – ulteriori collegamenti. Le due aziende stanno lavorando con l’obiettivo di introdurre, a partire dal 2026, una tratta aggiuntiva tra Zurigo, Milano e Venezia e nuovi treni diretti da Zurigo verso Firenze e Livorno e viceversa.\r

Per sostenere questo aumento dell’offerta, le Ffs hanno ordinato a febbraio 2024 quattro nuovi elettrotreni Giruno, che si andranno ad aggiungere ai 29 già oggi in circolazione e altri sette ordinati nel 2022.\r

“L’accordo di cooperazione firmato oggi rappresenta il prolungamento di una partnership già virtuosa” – afferma Luigi Corradi, ad e direttore generale di Trenitalia -. Ci aspettiamo, nei prossimi anni, una domanda crescente per i collegamenti transfrontalieri, dall’Italia alla Svizzera e viceversa, e siamo pronti ad accogliere i viaggiatori su treni più nuovi, ancora più confortevoli e più sostenibili”.\r

“Insieme, nel 2023, siamo riusciti a trasportare circa 500.000 viaggiatori internazionali in più rispetto al 2019 sui treni tra Italia e Svizzera, abbiamo aumentato il numero di collegamenti verso Milano e abbiamo introdotto nuovi collegamenti diretti in direzione di Genova e Bologna” ha sottolineato Véronique Stephan, direttrice mercato viaggiatori Ffs","post_title":"Trenitalia e Ferrovie Svizzere rinnovano l'intesa e lanciano nuovi collegamenti","post_date":"2024-11-08T14:24:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1731075859000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478505","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478511\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Villa Beatrice[/caption]\r

\r

L'edificio principale completamente rinnovato a cui si aggiunge l'inaugurazione di Beatrice, prima villa privata del portfolio del gruppo. Si apre con una nuova veste la stagione 2025 dello Splendido, a Belmond Hotel, Portofino. A giugno l'hotel simbolo della Dolce Vita degli anni '50 concluderà infatti un'importante fase del progetto pluriennale di ristrutturazione guidato dal Martin Brudnizki design studio, all'insegna della valorizzazione del legame con il territorio, dell'arte e della tradizione artigiana ligure. Tra i punti di forza non solo nuove suite, ma anche le aree comuni di bar e coffee lounge, oltre alla Dior spa. Per l'apertura di Villa Beatrice, arroccata sul promontorio di Punta Caiega, bisognerà invece attendere il mese di luglio.\r

\r

Nel dettaglio, gli spazi dedicati al benessere comprenderanno in particolare quattro cabine per trattamenti, nonché una zona relax dedicata su un'esclusiva terrazza panoramica. Ad arricchire camere e suite sarà invece una selezione di opere d'arte contemporanea e stampe botaniche locali, mentre i corridoi esporranno schizzi di Portofino, foto d'epoca dell'hotel e dei suoi ospiti.\r

\r

A breve distanza dallo Splendido, lungo il tranquillo pendio collinare del parco naturale regionale, si trova Villa Beatrice, che aprirà a luglio 2025. Conosciuta un tempo come castello Odero, costruita dal magnate Attilio Odero, offre un punto panoramico sul Levante ligure. La nuova proprietà godrà di accesso privato al mare, beneficiando al contempo di tutti i servizi di Splendido. Immersa nel verde e disposta su tre piani principali, con un ulteriore piano attico con terrazza panoramica ribattezzato Torretta, la villa potrà ospitare fino a dieci persone, con quattro suite nel corpo centrale e un'ulteriore suite nella Casetta: un cottage indipendente, immerso in un agrumeto.\r

\r

Villa Beatrice è stata progettata nel 1913 dall'architetto toscano Gino Coppedè, che ha fuso elementi neogotici con innovazioni Art Nouveau. Belmond ha acquisito la villa nel 2021 e da allora ne ha avviato il restauro, affidando l'interior design a Martin Brudnizki e la progettazione del paesaggio a Marco Bay. Tra gli elementi di spicco del progetto figurano il recupero degli affreschi esterni e dei soffitti interni originali di Coppedè, i bagni in marmo e una collezione di pezzi d'antiquariato e opere d'arte contemporanea della regione. Gli ospiti potranno anche godere di un giardino subtropicale molto intimo, con accesso al mare, una piscina con solarium, servizio di maggiordomo, una cucina completamente attrezzata con chef personale su richiesta, una palestra, un'area per yoga o trattamenti, nonché un'ampia terrazza per cene all'aperto.\r

\r

[gallery ids=\"478516,478517,478518,478519,478520,478521,478522,478523,478524,478525,478526,478527,478528,478529,478530\"]\r

\r

","post_title":"Lo Splendido di Portofino si rinnova e apre Beatrice: la prima villa privata del portfolio Belmond","post_date":"2024-11-08T11:18:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1731064683000]}]}}