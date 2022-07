Salone del Camper, a Fiere di Parma dal 10 al 18 settembre

Viaggiare liberi, senza troppe pianificazioni, certi di raggiungere luoghi che resteranno nel cuore. La vacanza in camper è da sempre nella top list delle cose da fare almeno una volta nella vita, ma quest’anno è diventata anche il top trend dell’estate.

Il Salone del Camper, uno dei principali eventi internazionali di settore, torna a Fiere di Parma dal 10 al 18 settembre 2022.

Salire in camper, partire e lasciarsi trasportare ogni giorno solo dalle sensazioni in un luogo nuovo e diverso. Chi non lo ha mai desiderato? Quello che una volta era il sogno irrealizzabile di molti, sta diventando sempre più realtà. Il Salone del Camper, organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper torna con tutte le novità di settore e con tante idee di viaggio nella sempre più seguita sezione Percorsi e mete.

Viaggi stanziali o itineranti, brevi fughe rigeneranti, semplici fine settimana alla scoperta di città e nuovi sapori. In camper si può. «Basta decidere e si parte – sottolinea Gloria Oppici, brand manager Salone del Camper Fiere di Parma – Il camper è la chiave giusta e più immediata per concedersi del tempo libero appena se ne sente il bisogno, che sia un breve weekend per scappare dalla routine di tutti i giorni o un lungo viaggio di scoperta e rigenerazione. Si parte, anche senza meta, fermandosi semplicemente in un luogo che ci fa sentire bene, davanti a un paesaggio che ci emoziona. Oppure si scelgono destinazioni nuove, che offrono la possibilità di dedicarsi alle proprie passioni o training sportivo, itinerari culturali, percorsi su 2 ruote, passeggiate nella natura, concedendosi soste golose alla ricerca dei sapori dei territori che si visitano».