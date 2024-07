Ryanair-eDreams: a Barcellona vince l’ota. Stop alla “denigrazione” Il Tribunale di commercio N° 12 di Barcellona lancia un serio avvertimento a Ryanair affinché metta fine alle sue “pratiche degradanti” contro Edreams Odigeo. Chiede di porre fine “urgentemente” ad una “campagna perfettamente progettata per promuovere Ryanair.com per l’acquisto di voli e servizi associati” . L’ota accoglie con favore la decisione del tribunale, secondo cui la compagnia low cost ha diffuso “false affermazioni per ingannare i consumatori e competere slealmente, in violazione dell’articolo 9 della legge sulla concorrenza sleale. La compagnia aerea ha accusato l’ota di “inventare falsi prezzi dei voli”, oltre ad avere “sconti fittizi, margini nascosti e un modello di abbonamento (Prime) privo di trasparenza”. Inoltre, ha assicurato, su alcuni servizi la piattaforma applica sovrapprezzi superiori al 100%. Anche in Germania Adesso da Edreams si difendono sottolineando che “la strategia diffamatoria di Ryanair, che ha preso di mira anche molte altre agenzie di viaggio online, cerca di costringere i concorrenti a firmare accordi di distribuzione anticoncorrenziali e dannosi per i consumatori. Questa tattica ha anche lo scopo di distogliere l’attenzione dalle pratiche abusive e dalle indagini a cui sono soggette”. Questa decisione fa seguito alla recente vittoria legale dell’agenzia in Germania, dove i tribunali hanno ordinato a Ryanair di cessare molteplici “pratiche ingannevoli e dannose per i consumatori”. Ciò include “l’addebito ai consumatori per l’uso di metodi di pagamento specifici, la mancanza di trasparenza nel fornire il prezzo finale; o richiedere ai consumatori di creare un account utente per acquistare i biglietti”, tra gli altri. Condividi

