Roma Magnetica: come sarà la capitale per i prossimi turismi Si è chiusa oggi la prima edizione di Roma Magnetica – Stati generali del turismo di Roma Capitale, il nuovo appuntamento dedicato alla definizione della strategia turistica della Capitale. Una due giorni intensa, che ha visto la partecipazione complessiva di oltre 2.000 persone confermando l’interesse e la centralità di un settore che continua a rappresentare uno dei principali asset di crescita della città. Il programma ha riunito accademici internazionali, esperti di destination management, rappresentanti dell’industria dell’ospitalità, protagonisti dell’audiovisivo e della ristorazione, oltre ai principali attori istituzionali. I panel hanno affrontato i grandi temi che delineano la traiettoria del turismo romano per i prossimi anni: della città, valorizzazione dei distretti culturali, grandi eventi e ospitalità di fascia alta. L’obiettivo degli Stati Generali è stato quello di mettere a sistema competenze e visioni diverse, offrendo un quadro chiaro delle sfide che Roma dovrà affrontare lungo il percorso che porta al 2030 e al 2050. Una città che si prepara a rafforzare la propria attrattività internazionale, migliorare la qualità dei servizi e consolidare un modello di sviluppo turistico equilibrato e sostenibile. Tra i momenti più significativi della due giorni, il panel dedicato oggi all’audiovisivo – con la partecipazione delle principali case cinematografiche e piattaforme internazionali – ha confermato la centralità di Roma nel panorama mondiale del cinema e delle serie TV. È emersa con forza la volontà condivisa di rafforzare la collaborazione con le istituzioni, valorizzare sia i luoghi iconici sia quelli meno noti della città e costruire nuovi progetti capaci di raccontare Roma al pubblico globale. L’assessore Alessandro Onorato ha sottolineato: “Vogliamo che il cinema e le serie TV siano un veicolo per muovere la città. In questi quattro anni abbiamo investito molto su questo settore e continueremo a farlo insieme alle piattaforme e alle produzioni che stanno contribuendo a rilanciare l’immagine internazionale di Roma.” Grande partecipazione anche per il panel dedicato alla ristorazione, che ha messo al centro il ruolo di Roma come food destination d’eccellenza, confermata dal primo posto ottenuto nella categoria Food ai Travellers’ Choice Best of the Best 2025. I protagonisti della cucina romana – tra tradizione e innovazione – hanno ribadito il valore identitario della gastronomia capitolina e la necessità di investire nella formazione, nella qualità e nella collaborazione con il territorio. L’Assessore Onorato ha evidenziato: “Siete realmente ambasciatori della nostra città e del turismo. La cucina romana è un patrimonio culturale vivo e una delle leve più forti dell’attrattività internazionale di Roma: valorizzarla significa valorizzare l’immagine stessa della Capitale.” Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502477 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_502478" align="alignleft" width="300"] Valeria Montoneri e Giuseppe Pianeta, sales executive di Torino Outlet Village e Sicilia Outlet Village[/caption] Due outlet attivi a Torino e in Sicilia e una terza struttura in apertura a Roma: Arcus Real Estate annuncia una nuova fase di espansione e sviluppo con l'obiettivo di presidiare al meglio il territorio nazionale. «La nostra forza - commenta Valeria Montoneri, marketing manager di Arcus Real Estate - è sicuramente quella di essere italiani (alle spalle il gruppo Percassi, ndr) e di mirare a uno sviluppo concentrato solo sul nostro Paese. Un indubbio valore aggiunto in termini di conoscenza del territorio e di capacità di posizionarsi al meglio nella fascia premium del mercato». L'apertura a Roma La struttura in apertura a Roma entro il 2026 si aggiungerà così ai 170 negozi presenti in Sicilia e ai 140 esercizi commerciali del polo torinese. «I nostri outlet sono molto più di una semplice occasione di shopping. L'ambizione è quella di essere veri e propri contenitori di esperienze, in grado di associare eventi come mostre d'arte o la scoperta del territorio all'esperienza di shopping». Per raggiungere questo risultato, Arcus mira a creare un rapporto sempre più stretto con il trade, al quale indirizza incentivi e agevolazioni ad hoc per favorire la creazione di pacchetti di viaggio completi, che inseriscano anche l'esperienza outlet all'interno di un tour. «I mercati principali restano quelli statunitense, francese e svizzero - prosegue la manager -. Manca invece all'appello quello cinese, in quanto è molto difficile ottenere il visto per raggiungere l'Italia. Un vero peccato, in quanto i cinesi sono molto interessati soprattutto alla Sicilia fuori stagione, complice una serie tv molto famosa all'estero, ambientata proprio a Taormina». [post_title] => Arcus Real Estate: a Roma il terzo outlet «tutto italiano» [post_date] => 2025-11-26T15:26:51+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764170811000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502465 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_502466" align="alignleft" width="300"] Alessandro Onorato[/caption] Si è chiusa oggi la prima edizione di Roma Magnetica – Stati generali del turismo di Roma Capitale, il nuovo appuntamento dedicato alla definizione della strategia turistica della Capitale. Una due giorni intensa, che ha visto la partecipazione complessiva di oltre 2.000 persone confermando l’interesse e la centralità di un settore che continua a rappresentare uno dei principali asset di crescita della città. Il programma ha riunito accademici internazionali, esperti di destination management, rappresentanti dell’industria dell’ospitalità, protagonisti dell’audiovisivo e della ristorazione, oltre ai principali attori istituzionali. I panel hanno affrontato i grandi temi che delineano la traiettoria del turismo romano per i prossimi anni: della città, valorizzazione dei distretti culturali, grandi eventi e ospitalità di fascia alta. L’obiettivo degli Stati Generali è stato quello di mettere a sistema competenze e visioni diverse, offrendo un quadro chiaro delle sfide che Roma dovrà affrontare lungo il percorso che porta al 2030 e al 2050. Una città che si prepara a rafforzare la propria attrattività internazionale, migliorare la qualità dei servizi e consolidare un modello di sviluppo turistico equilibrato e sostenibile. Tra i momenti più significativi della due giorni, il panel dedicato oggi all’audiovisivo – con la partecipazione delle principali case cinematografiche e piattaforme internazionali – ha confermato la centralità di Roma nel panorama mondiale del cinema e delle serie TV. È emersa con forza la volontà condivisa di rafforzare la collaborazione con le istituzioni, valorizzare sia i luoghi iconici sia quelli meno noti della città e costruire nuovi progetti capaci di raccontare Roma al pubblico globale. L’assessore Alessandro Onorato ha sottolineato: “Vogliamo che il cinema e le serie TV siano un veicolo per muovere la città. In questi quattro anni abbiamo investito molto su questo settore e continueremo a farlo insieme alle piattaforme e alle produzioni che stanno contribuendo a rilanciare l’immagine internazionale di Roma.” Grande partecipazione anche per il panel dedicato alla ristorazione, che ha messo al centro il ruolo di Roma come food destination d’eccellenza, confermata dal primo posto ottenuto nella categoria Food ai Travellers’ Choice Best of the Best 2025. I protagonisti della cucina romana – tra tradizione e innovazione – hanno ribadito il valore identitario della gastronomia capitolina e la necessità di investire nella formazione, nella qualità e nella collaborazione con il territorio. L’Assessore Onorato ha evidenziato: “Siete realmente ambasciatori della nostra città e del turismo. La cucina romana è un patrimonio culturale vivo e una delle leve più forti dell’attrattività internazionale di Roma: valorizzarla significa valorizzare l’immagine stessa della Capitale.” [post_title] => Roma Magnetica: come sarà la capitale per i prossimi turismi [post_date] => 2025-11-26T14:04:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764165852000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502446 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La rivoluzione nel campo dei boutique hotel di lusso è cominciata. A lanciare la sfida è La Gemma Collection, gruppo alberghiero giovane, indipendente e 100% italiano. Il brand fondato da Massimiliano Cecchi, imprenditore con radici nel real estate mira a trasformare l’hospitality in un linguaggio culturale. L'ascesa del gruppo sfida il lusso standardizzato delle grandi catene con forza visionaria e passione. «Alla base del progetto c’è una visione imprenditoriale che affonda le radici nella nostra storia familiare, nel senso estetico che ci appartiene e in un’idea contemporanea di ospitalità. Non ci interessa costruire semplici hotel, ma dare vita a luoghi capaci di generare emozioni, dove ogni dettaglio è pensato per raccontare il territorio, esprimere bellezza e offrire un lusso identitario, fatto di privacy, attenzione su misura e calore umano. Vogliamo che ogni ospite si senta meglio che a casa» spiega Massimiliano Cecchi, ceo de La Gemma Collection. Successo a Firenze Dopo il successo del primo hotel a Firenze – La Gemma Hotel Firenze, inaugurato nel 2023 e già punto di riferimento nel segmento luxury con 7,1 milioni di euro di fatturato – il 2025 si chiude con una previsione di crescita intorno agli 8 milioni di euro. L’andamento dei principali indicatori conferma la solidità del posizionamento dell’hotel nel proprio mercato di riferimento. L’Adr, pari a circa 600 euro, e la durata media del soggiorno di 2,5 notti evidenziano un mix equilibrato tra ospiti in visita breve e viaggiatori che scelgono di prolungare l’esperienza. La qualità dell’offerta trova ulteriore conferma nel riconoscimento della prima Stella Michelin assegnata per il 2026 al ristorante dell’hotel, Lucas’ restaurant. La distribuzione geografica degli ospiti evidenzia una forte presenza internazionale. Gli Stati Uniti rappresentano il mercato principale con una quota del 46,28%, seguiti dal Regno Unito (5,57%) e dal Canada (3,15%). Si tratta di un mix che conferma la capacità della struttura di attrarre viaggiatori con elevata propensione alla spesa e sensibili alla qualità del servizio. Rilevante anche la componente generazionale: la presenza di Millennials e Gen X è significativa e contribuisce a delineare una domanda orientata a un’idea di lusso contemporaneo, attenta al comfort e alla cura dei dettagli, ma anche alla coerenza con i valori dell’ospitalità più tradizionale. «Il settore del lusso sta vivendo una trasformazione profonda: oggi rileviamo una maggiore selettività, con una clientela che cerca esperienza, valore, autenticità. La nostra risposta è una proposta coerente, che mette l’ospite al centro, lontano da logiche standardizzate» dichiara Laura Stopani, general manager del gruppo. Il piano industriale Il gruppo guarda avanti con un piano di sviluppo ambizioso: sei nuove aperture entro il 2030, per un investimento complessivo superiore a 100 milioni di euro. La prossima apertura sarà a Milano nel 2026, seguita da nuove destinazioni italiane ad alto valore culturale e turistico, tra cui Roma, Venezia , Costiera Amalfitana, lago di Como, Puglia. Ogni struttura, tra 30 e 50 camere, offrirà design tailor-made, cucina identitaria, arte, benessere e percorsi esperienziali che valorizzano il genius loci, incarnando un’idea di lusso contemporaneo fatta di autenticità, bellezza e servizio sartoriale. A differenza di molti player internazionali, La Gemma Collection adotta un modello integrato che prevede gestione diretta e proprietà immobiliare. Una scelta strategica che consente di mantenere il pieno controllo su posizionamento, qualità e valore patrimoniale delle strutture nel lungo periodo. La crescita sarà sostenuta principalmente da capitali propri, con l’eventuale apertura a investitori minoritari e selezionati, senza intaccare la governance familiare. Il progetto punta a raggiungere entro il 2030 un fatturato aggregato superiore a 45 milioni di euro, con un impatto occupazionale stimato in oltre 350 nuovi posti di lavoro. [post_title] => Boutique hotel di lusso: La Gemma Collection lancia la sfida [post_date] => 2025-11-26T12:39:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764160764000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502432 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Oman Convention Bureau insieme al dmc Momento Destination & Events ha ospitato, al Hotel St. Regis di Roma, un gruppo di operatori e media per presentare le ultime novità del settore Mice. Presenti Al Baylasan AL Taei, head of Incentives and Meetings e Mohammed AL Jabri, head of Business Development and Strategic Partnerships del Oman Convention Bureau, Mohamed Trabelsi, amministratore delegato e Angela Ruzzu, sales director di Momento Destination & Events insieme a e Paola Cerri, Oman Convention Bureau. L’incontro è stato l’occasione per illustrare l’evoluzione di un Paese che negli ultimi anni ha investito con decisione in infrastrutture, hospitality e servizi dedicati al settore corporate e eventi. «Possiamo fornire informazioni e supporto in modo rapido ed efficiente -, ha spiegato Paola Cerri, sottolineando come l’Oman stia diventando sempre più competitivo nel panorama Mice del Golfo - Il Sultanato, grande poco più dell’Italia, offre una combinazione rara di autenticità, sicurezza e facilità organizzativa. L’ingresso è semplice, la burocrazia è snella e dalla nascita del Convention Bureau i tempi per l’organizzazione degli eventi si sono ridotti notevolmente». Grande attenzione è rivolta all’accessibilità: dall’Italia, i collegamenti di Oman Air quattro volte la settimana da Fiumicino e cinque volte da Milano Malpensa sono diretti e senza procedure complesse. «La stagione migliore resta quella da ottobre ad aprile, un periodo ideale anche per estensioni naturalistiche e culturali che arricchiscono l’esperienza incentive, anche se oggi vediamo l’allungamento della stagione ai mesi di maggio e settembre», ha evidenziato Cerri. Al Baylasan Al Taei ha ricordato come il governo stia sostenendo con decisione lo sviluppo del settore con nuovi musei, centri congressi, spazi multifunzionali e quartieri culturali con l’obiettivo di offrire location versatili, adatte a eventi corporate, congressuali e incentive. Ci sono alberghi dei grandi brand internazionali nelle località strategiche del Paese, e nel periodo 2026-2028 sono previste molte nuove aperture con strutture congressuali all’avanguardia, mentre nel 2028 aprirà il primo Club Med nel Golfo. La gastronomia, la natura incontaminata – con il mare che si affaccia sia sul Golfo dell’Oman che sul Mare Arabico - il deserto, anche nelle vicinane della capitale Muscat, e l’ampia disponibilità di attività outdoor rendono il Paese una destinazione particolarmente apprezzata dai gruppi italiani. Per il numero d’arrivi l’Italia si colloca al secondo posto dopo la Germania, e ha registrato una crescita del 49,2% l’anno scorso, mentre da gennaio a giugno di quest’anno sono stati 36.771 gli ingressi in aeroporto e 47.153 su navi da crociera. Mohamed Trabelsi ha voluto sottolineare che Momento Destination & Events è l’unico operatore con base in Italia specializzato unicamente nel settore MICE e che l’Oman viene molto apprezzato per la possibilità di realizzare programmi fino a 12 notti “grazie alla grande varietà che offre, dalle città al mare, e dalla montagna al desserto”. E’ in crescita, ha aggiungo, l’interesse del settore corporate, congressuale ed eventi italiano per una destinazione che, grazie a investimenti, visione e professionalità, si sta affermando come uno dei nuovi protagonisti Mice dell’area del Golfo. (Pamela McCourt Francescone) [post_title] => Convention Bureau Oman: focus su nuovi hotel, accessibilità e servizi [post_date] => 2025-11-26T10:59:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764154782000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502419 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet archivia in positivo l'esercizio 2025, centrando un notevole utile operativo - superiore alle attese - trainato dal dinamismo della divisione easyJet Holidays, ormai pilastro strategico dell'azienda. Nei dodici mesi chiusi lo scorso 30 settembre la compagnia ha realizzato ricavi per 10,1 miliardi di sterline, pari al +9% rispetto all'anno precedente, grazie appunto al segmento Holidays che ha visto un balzo in avanti del +27%. L’utile operativo è stato quindi di 703 milioni di sterline (+18%): di questi, 483 milioni derivano dal trasporto passeggeri e 220 milioni dalla divisione vacanze. L’utile dopo le tasse (499 milioni) mette in evidenza il peso dei pacchetti vacanzieri, che rappresentano ormai oltre il 37% (a 187 milioni). «Siamo nella posizione ideale per cogliere le importanti opportunità che abbiamo davanti - ha commentato il ceo, Kenton Jarvis - e siamo fiduciosi di raggiungere il nostro obiettivo di oltre un miliardo di sterline di utile ante imposte». Per l'esercizio 2026, il vettore prevede un aumento del 7% della capacità (Ask), con un allungamento delle distanze medie servite del 4%. Il numero di clienti del settore viaggi dovrebbe crescere del 15% su una base di 3,1 milioni di passeggeri. Questa previsione di crescita si basa su una domanda sostenuta di pacchetti tutto compreso, nonostante il clima di forte concorrenza e le pressioni sui margini nel settore. Il primo trimestre 2026, che comprende il periodo natalizio, è già stato prenotato all’80% mentre il secondo trimestre al 26%. Il mercato Italia L’anno finanziario 2024-25 è stato fondamentale per easyJet in Italia: la compagnia, scelta da Bruxelles come remedy taker in seno all'acquisizione di Ita Airways da parte del gruppo Lufthansa, ha infatti aperto le due nuove basi di Milano Linate e Roma Fiumicino, con 8 velivoli basati. Complessivamente, il vettore ha messo a disposizione oltre 21 milioni di posti da e per l’Italia su un totale di 268 rotte da e per 21 aeroporti. Secondo quanto affermato dal vettore, sulle due nuove basi sono stati investiti «20 milioni di sterline nella stagione estiva 2025 e altri 30 milioni di sterline saranno investiti nel corso della stagione invernale»: numeri importanti per un network di rotte che ad oggi deve ancora dare i suoi frutti. «Siamo fiduciosi che i ricavi matureranno negli anni a venire, man mano che questi investimenti si integreranno nella nostra rete di rotte» ha commentato Jan De Raeymaeker, chief financial officer di easyJet. [post_title] => EasyJet: volano gli utili grazie alla divisione Holidays. In chiaroscuro le performance di Linate e Roma [post_date] => 2025-11-26T09:25:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764149114000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502370 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'azione interessante quella di Gaetano Intrieri, ad di Aeroitalia. Infatti il vettore ha deciso di aprire le porte agli ex dipendenti Alitalia coinvolti dal licenziamento collettivo scattato il primo novembre. A febbraio la compagnia aerea lancerà il proprio servizio di handling sull’aeroporto di Roma Fiumicino e il personale ha deciso di cercarlo e assumerlo tra i circa duemila ex dipendenti Alitalia che hanno perso, oltre il lavoro, anche la cassa integrazione terminata lo scorso 31 ottobre. Handling «Aeroitalia oggi conta circa 3 milioni di passeggeri, di cui 2 milioni su Fiumicino, quindi è evidente che per noi Fco è l’hub, il nostro aeroporto - afferma Intrieri a AdnKronos -. Adesso arriveranno altri 7 aerei e passeremo dalle attuali 25 rotazioni al giorno a 46 entro fine 2026. Con questi numeri, dal punto di vista economico e della cura del cliente, è molto meglio avere l’handling in auto produzione. Questo percorso ci dà la meravigliosa occasione di ricollocare al lavoro professionisti del settore che si ritrovano non solo senza lavoro, ma da qualche tempo anche senza più la Cig. Del resto Aereoitalia ne ha già reintegrate circa 570, arrivano dalla Cig di Alitalia, Meridiana e Blu Panorama». Quindi, in poche parole, parte dei 2.000 dipendenti ex Alitalia. [post_title] => Gaetano Intrieri (Aeroitalia): «Gli ex Alitalia licenziati li assumiamo noi» [post_date] => 2025-11-25T14:08:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764079722000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502336 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2025 segna un’accelerazione decisiva per la strategia internazionale della Saudi Tourism Authority (STA), con una crescita significativa della connettività, della capacità alberghiera e dei flussi turistici dall’Europa e dalle Americhe. 116 milioni di visitatori hanno raggiunto il Paese nel 2024; dato che conferma come l’Arabia Saudita sia una delle destinazioni a più rapida crescita al mondo, grazie anche ad un investimento massiccio in infrastrutture e in promozione turistica. Sul fronte air transport, la connettività è uno degli asset più strategici: oggi l’Arabia Saudita è collegata con oltre 170 destinazioni globali, più della metà dell’obiettivo fissato dalla Saudi Aviation Strategy, che punta a raggiungere 250 città entro il 2030. La capacità inbound dai mercati europei supera i 3 milioni di posti nel 2025, +22% rispetto all’anno precedente. Focus mercati chiave La Francia registra una crescita del 53% nella capacità, con cinque città ora collegate all’Arabia Saudita: Parigi, Lione, Marsiglia, Nizza e Tolosa. Il ritorno di Air France con il volo diretto Parigi–Riyadh rappresenta un tassello strategico, mentre Transavia rafforza ulteriormente la presenza sul mercato raddoppiando le operazioni e introducendo nuove rotte da Marsiglia e Tolosa, che sono operative da ottobre 2025. Anche l’Italia mostra un trend positivo, con un incremento del 18% previsto per il 2025. Da Roma e Milano saranno disponibili complessivamente 38 voli settimanali, operati da Saudia, ITA Airways e Wizz Air. A conferma dell’interesse crescente verso la destinazione, beOND ha inaugurato nelle scorse settimane un nuovo collegamento diretto Milano Malpensa - Red Sea International Airport. Germania, UK La Germania segna un aumento del 26% e propone 33 voli settimanali verso il Paese. Lufthansa opera con Airbus A350 tra Monaco e Riyadh, mentre Eurowings espande del 62% la capacità, includendo nuovi servizi da Berlino, Colonia e un ulteriore collegamento da Stoccarda. Nel Regno Unito l’offerta raggiunge 93 voli settimanali a partire da novembre 2025, grazie all’arrivo di tre nuovi vettori: Virgin Atlantic, Wizz Air UK e Riyadh Air, che andranno a potenziare ulteriormente il flusso tra i due Paesi. Sul fronte dell’ospitalità, la crescita è altrettanto significativa: nel 2025 sono già operative 545.000 room keys, con un incremento di 76.000 camere nel solo primo semestre. A queste si aggiungono 291.000 camere attualmente in pipeline, una risposta diretta alla domanda in continua espansione, sostenuta dai 61 milioni di visitatori registrati nei primi sei mesi del 2025. [post_title] => Saudi Arabia accelera sul mercato europeo [post_date] => 2025-11-25T11:38:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => arabia-saudita [1] => saudi-arabia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Arabia Saudita [1] => Saudi Arabia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764070685000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502328 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_502329" align="alignleft" width="300"] Crvena Glavica (@Sveti Stefan)[/caption] Il Montenegro svela la sua anima autentica e si presenta alla stampa specializzata. L'occasione è quella del viaggio organizzato dalla National Tourism Organisation of Montenegro e Travel Open Day, che rappresenta l’ente turistico montenegrino in Italia. Grande come metà della Lombardia, il Paese è raggiungibile in un’ora e venti minuti con voli Air Montenegro da Roma Fiumicino e Wizz Air da Milano Mlpensa, ma è collegato anche via mare nei mesi estivi da traghetti da Bari e Ancona a Bar. Pur non appartenendo all’Unione europea, il Montenegro adotta l’euro e accoglie i visitatori con infrastrutture moderne e ospitalità autentica. I flussi turistici tra Italia e Montenegro sono rimasti stabili negli ultimi anni. Nel 2024 il paese ha accolto 2,61 milioni di turisti, di cui 27.334 italiani, pari a 94.693 pernottamenti. Da gennaio a settembre 2025 24.277 italiani avevano già visitato il Paese, circa il 90% del totale dell’anno scorso. Gli italiani soggiornano in media 3-4 notti, prediligendo brevi vacanze lungo la costa adriatica. Il tour Il viaggio stampa è iniziato nel cuore verde delPaese, a Kolašin, con stazioni sciistiche moderne. Qui il raffinato Bianca Resort & Spa ha accolto il gruppo con calore montano. Poco distante, il parco nazionale Biogradska Gora, una delle foreste vergini più antiche d’Europa, ha mostrato il volto più selvaggio e puro del Montenegro: trekking, kayak, mountain bike, pesca alla trota e silenzi interrotti solo dal fruscio dei faggi e degli aceri. Il primo incontro con la gastronomia montenegrina è avvenuto durante la visita all’azienda agricola Klisura, sopra a Kolašin, che offre l’alloggio in suggestive baite di legno, e dove la famiglia ha preparato per gli ospiti italiani un pranzo tipico a base di kacamak di gulash. Un po' di storia [caption id="attachment_502331" align="alignright" width="300"] Zabojsko Jezero (@Ivan Savic)[/caption] Lasciate le montagne, il gruppo ha raggiunto Cetinje, antica capitale reale, dove la residenza del re Nikola, ora un piccolo museo, racconta un passato elegante e cosmopolita. Nel monastero ortodosso sono custoditi la mano di San Giovanni Battista, frammenti della Croce e un’icona venerata. Da qui, la celebre Lovćenska Serpentina - venti chilometri di curve a gomito panoramiche - ha condotto i giornalisti al villaggio di Njeguši, patria del prosciutto affumicato pršut, fino alla spettacolare baia di Kotor, patrimonio Unesco. Davanti alle mura medievali di Kotor e ai vicoli brulicanti di vita del centro storico, nel 2025 hanno attraccato oltre 500 navi da crociera. A Tivat, che ha il secondo aeroporto internazionale del Paese, Porto Montenegro rappresenta l’anima più cosmopolita del Montenegro con yacht di lusso e boutique internazionali. A Budva, città dal fascino millenario, la tradizione veneziana incontra il dinamismo moderno di resort e casinò come il Maestral Resort & Casino. Il lussuoso One&Only Resort di Portonovi, a mezz’ora da Kotor, ha camere, suite e ville private con piscina ed è immerso nel verde. Lungo la strada panoramica, sosta per ammirare il resort Aman sulla piccola l’isola di Sveti Stefan, icona del turismo montenegrino. Infine, spazio a un'esperienza enologica nella cantina statale Plantaže, a pochi minuti dall’aeroporto di Podgorica. Con i suoi 2.300 ettari di vigneti, è una delle più grandi d’Europa e offre degustazioni di vini locali come il Vranac Pro Corde e il Krstač. (Pamela McCourt Francescone) [post_title] => Montenegro: qualità e sostenibilità in una meta per tutti [post_date] => 2025-11-25T09:34:31+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764063271000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502300 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_502302" align="alignleft" width="300"] Marzio Scamolla, international commercial manager di Cyprus Airways[/caption] Un operativo forte di «voli annuali» da una parte e l'ambizione di fare di Larnaca un «hub chiave nel Mediterraneo orientale»: queste le priorità nel breve-medio termine di Cyprus Airways, che ha recentemente affidato a Marzio Scamolla l'incarico di ampliare gli orizzonti del vettore, nominandolo international commercial manager. Scamolla, volto noto al trade italiano per la sua esperienza ultra decennale nel trasporto aereo, segue ora da vicino lo sviluppo di Cyprus in Europa, con un particolare focus sull'Italia, che si conferma tra i mercati di riferimento: «Con l’apertura di un ufficio a Verona la compagnia aerea rilancia il sempre forte interesse per l’Italia, unico mercato dove opera da più di uno scalo, con la rotta da Larnaca per Milano Malpensa, annuale, e quella stagionale su Venezia che contiamo di riproporre anche per il 2026: in questo caso, in base ai risultati, potrebbe anch’esso diventare annuale o comunque godere di una stagionalità più ampia. Peraltro, altra caratteristica distintiva dell’Italia è quella di rappresentare anche una destinazione molto richiesta dai ciprioti e dunque capace di attrarre significativi flussi incoming». Per questo il vettore sta studiando da vicino l’aggiunta di un terzo scalo italiano: «Roma, certo, è tra le candidate e credo non sia necessario spiegarne i motivi, pur con la presenza di competitor sulla medesima rotta. Ma valutiamo e stiamo colloquiando anche con altre realtà, ad esempio Firenze, dove potremmo operare in esclusiva sul collegamento verso Cipro». Le tempistiche? «Potrebbe essere già nel 2026», ma verosimilmente nel 2027. Per certo l'obiettivo della compagnia cipriota è quello di «proporci come un vettore affidabile e dunque in grado di garantire continuità al nostro operativo, per tutto l’anno, così da poter supportare le programmazioni di tour operator e agenzie di viaggio italiani. D’altra parte registriamo un interesse crescente verso la destinazione Cipro. E non soltanto come meta leisure ma anche come alternativa per il segmento Mice, che trova un’offerta interessante sull’isola». Grande focus poi sull'hub di Larnaca: «Sicuramente è uno dei plus di Cipro e per questo merita di essere valorizzato: il nostro obiettivo è quella di andare oltre lo status di un vettore p2p e sfruttare le potenzialità di Larnaca in qualità di hub chiave nel Mediterraneo orientale. Parliamo innanzitutto dei fitti collegamenti verso il Libano e Israele. In questo ambito registriamo anche un interesse da parte delle agenzie di viaggio italiane che organizzano tour e pellegrinaggi a Cipro e in alcuni casi ci richiedono possibilità di escursioni abbinate per visitare Gerusalemme». [post_title] => Cyprus Airways rilancia sull'Italia, Scamolla: «Voli annuali e un terzo scalo servito» [post_date] => 2025-11-24T12:49:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763988567000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "roma magnetica" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":16,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1678,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502477","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502478\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Valeria Montoneri e Giuseppe Pianeta, sales executive di Torino Outlet Village e Sicilia Outlet Village[/caption]\r

\r

Due outlet attivi a Torino e in Sicilia e una terza struttura in apertura a Roma: Arcus Real Estate annuncia una nuova fase di espansione e sviluppo con l'obiettivo di presidiare al meglio il territorio nazionale. «La nostra forza - commenta Valeria Montoneri, marketing manager di Arcus Real Estate - è sicuramente quella di essere italiani (alle spalle il gruppo Percassi, ndr) e di mirare a uno sviluppo concentrato solo sul nostro Paese. Un indubbio valore aggiunto in termini di conoscenza del territorio e di capacità di posizionarsi al meglio nella fascia premium del mercato».\r

L'apertura a Roma\r

La struttura in apertura a Roma entro il 2026 si aggiungerà così ai 170 negozi presenti in Sicilia e ai 140 esercizi commerciali del polo torinese. «I nostri outlet sono molto più di una semplice occasione di shopping. L'ambizione è quella di essere veri e propri contenitori di esperienze, in grado di associare eventi come mostre d'arte o la scoperta del territorio all'esperienza di shopping».\r

\r

Per raggiungere questo risultato, Arcus mira a creare un rapporto sempre più stretto con il trade, al quale indirizza incentivi e agevolazioni ad hoc per favorire la creazione di pacchetti di viaggio completi, che inseriscano anche l'esperienza outlet all'interno di un tour.\r

\r

«I mercati principali restano quelli statunitense, francese e svizzero - prosegue la manager -. Manca invece all'appello quello cinese, in quanto è molto difficile ottenere il visto per raggiungere l'Italia. Un vero peccato, in quanto i cinesi sono molto interessati soprattutto alla Sicilia fuori stagione, complice una serie tv molto famosa all'estero, ambientata proprio a Taormina».\r

\r

","post_title":"Arcus Real Estate: a Roma il terzo outlet «tutto italiano»","post_date":"2025-11-26T15:26:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1764170811000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502465","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502466\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Onorato[/caption]\r

\r

Si è chiusa oggi la prima edizione di Roma Magnetica – Stati generali del turismo di Roma Capitale, il nuovo appuntamento dedicato alla definizione della strategia turistica della Capitale. Una due giorni intensa, che ha visto la partecipazione complessiva di oltre 2.000 persone confermando l’interesse e la centralità di un settore che continua a rappresentare uno dei principali asset di crescita della città. Il programma ha riunito accademici internazionali, esperti di destination management, rappresentanti dell’industria dell’ospitalità, protagonisti dell’audiovisivo e della ristorazione, oltre ai principali attori istituzionali.\r

\r

I panel hanno affrontato i grandi temi che delineano la traiettoria del turismo romano per i prossimi anni: della città, valorizzazione dei distretti culturali, grandi eventi e ospitalità di fascia alta. L’obiettivo degli Stati Generali è stato quello di mettere a sistema competenze e visioni diverse, offrendo un quadro chiaro delle sfide che Roma dovrà affrontare lungo il percorso che porta al 2030 e al 2050. Una città che si prepara a rafforzare la propria attrattività internazionale, migliorare la qualità dei servizi e consolidare un modello di sviluppo turistico equilibrato e sostenibile.\r

\r

Tra i momenti più significativi della due giorni, il panel dedicato oggi all’audiovisivo – con la partecipazione delle principali case cinematografiche e piattaforme internazionali – ha confermato la centralità di Roma nel panorama mondiale del cinema e delle serie TV. È emersa con forza la volontà condivisa di rafforzare la collaborazione con le istituzioni, valorizzare sia i luoghi iconici sia quelli meno noti della città e costruire nuovi progetti capaci di raccontare Roma al pubblico globale.\r

\r

L’assessore Alessandro Onorato ha sottolineato: “Vogliamo che il cinema e le serie TV siano un veicolo per muovere la città. In questi quattro anni abbiamo investito molto su questo settore e continueremo a farlo insieme alle piattaforme e alle produzioni che stanno contribuendo a rilanciare l’immagine internazionale di Roma.” Grande partecipazione anche per il panel dedicato alla ristorazione, che ha messo al centro il ruolo di Roma come food destination d’eccellenza, confermata dal primo posto ottenuto nella categoria Food ai Travellers’ Choice Best of the Best 2025.\r

\r

I protagonisti della cucina romana – tra tradizione e innovazione – hanno ribadito il valore identitario della gastronomia capitolina e la necessità di investire nella formazione, nella qualità e nella collaborazione con il territorio. L’Assessore Onorato ha evidenziato: “Siete realmente ambasciatori della nostra città e del turismo. La cucina romana è un patrimonio culturale vivo e una delle leve più forti dell’attrattività internazionale di Roma: valorizzarla significa valorizzare l’immagine stessa della Capitale.”","post_title":"Roma Magnetica: come sarà la capitale per i prossimi turismi","post_date":"2025-11-26T14:04:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1764165852000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502446","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La rivoluzione nel campo dei boutique hotel di lusso è cominciata. A lanciare la sfida è La Gemma Collection, gruppo alberghiero giovane, indipendente e 100% italiano.\r

\r

Il brand fondato da Massimiliano Cecchi, imprenditore con radici nel real estate mira a trasformare l’hospitality in un linguaggio culturale. L'ascesa del gruppo sfida il lusso standardizzato delle grandi catene con forza visionaria e passione.\r

\r

«Alla base del progetto c’è una visione imprenditoriale che affonda le radici nella nostra storia familiare, nel senso estetico che ci appartiene e in un’idea contemporanea di ospitalità. Non ci interessa costruire semplici hotel, ma dare vita a luoghi capaci di generare emozioni, dove ogni dettaglio è pensato per raccontare il territorio, esprimere bellezza e offrire un lusso identitario, fatto di privacy, attenzione su misura e calore umano. Vogliamo che ogni ospite si senta meglio che a casa» spiega Massimiliano Cecchi, ceo de La Gemma Collection.\r

\r

Successo a Firenze\r

Dopo il successo del primo hotel a Firenze – La Gemma Hotel Firenze, inaugurato nel 2023 e già punto di riferimento nel segmento luxury con 7,1 milioni di euro di fatturato – il 2025 si chiude con una previsione di crescita intorno agli 8 milioni di euro. L’andamento dei principali indicatori conferma la solidità del posizionamento dell’hotel nel proprio mercato di riferimento. L’Adr, pari a circa 600 euro, e la durata media del soggiorno di 2,5 notti evidenziano un mix equilibrato tra ospiti in visita breve e viaggiatori che scelgono di prolungare l’esperienza. La qualità dell’offerta trova ulteriore conferma nel riconoscimento della prima Stella Michelin assegnata per il 2026 al ristorante dell’hotel, Lucas’ restaurant.\r

La distribuzione geografica degli ospiti evidenzia una forte presenza internazionale. Gli Stati Uniti rappresentano il mercato principale con una quota del 46,28%, seguiti dal Regno Unito (5,57%) e dal Canada (3,15%). Si tratta di un mix che conferma la capacità della struttura di attrarre viaggiatori con elevata propensione alla spesa e sensibili alla qualità del servizio.\r

\r

Rilevante anche la componente generazionale: la presenza di Millennials e Gen X è significativa e contribuisce a delineare una domanda orientata a un’idea di lusso contemporaneo, attenta al comfort e alla cura dei dettagli, ma anche alla coerenza con i valori dell’ospitalità più tradizionale. \r

\r

«Il settore del lusso sta vivendo una trasformazione profonda: oggi rileviamo una maggiore selettività, con una clientela che cerca esperienza, valore, autenticità. La nostra risposta è una proposta coerente, che mette l’ospite al centro, lontano da logiche standardizzate» dichiara Laura Stopani, general manager del gruppo.\r

Il piano industriale\r

Il gruppo guarda avanti con un piano di sviluppo ambizioso: sei nuove aperture entro il 2030, per un investimento complessivo superiore a 100 milioni di euro. La prossima apertura sarà a Milano nel 2026, seguita da nuove destinazioni italiane ad alto valore culturale e turistico, tra cui Roma, Venezia , Costiera Amalfitana, lago di Como, Puglia.\r

\r

Ogni struttura, tra 30 e 50 camere, offrirà design tailor-made, cucina identitaria, arte, benessere e percorsi esperienziali che valorizzano il genius loci, incarnando un’idea di lusso contemporaneo fatta di autenticità, bellezza e servizio sartoriale. A differenza di molti player internazionali, La Gemma Collection adotta un modello integrato che prevede gestione diretta e proprietà immobiliare. Una scelta strategica che consente di mantenere il pieno controllo su posizionamento, qualità e valore patrimoniale delle strutture nel lungo periodo. La crescita sarà sostenuta principalmente da capitali propri, con l’eventuale apertura a investitori minoritari e selezionati, senza intaccare la governance familiare. Il progetto punta a raggiungere entro il 2030 un fatturato aggregato superiore a 45 milioni di euro, con un impatto occupazionale stimato in oltre 350 nuovi posti di lavoro.\r

\r

","post_title":"Boutique hotel di lusso: La Gemma Collection lancia la sfida","post_date":"2025-11-26T12:39:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1764160764000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Oman Convention Bureau insieme al dmc Momento Destination & Events ha ospitato, al Hotel St. Regis di Roma, un gruppo di operatori e media per presentare le ultime novità del settore Mice. Presenti Al Baylasan AL Taei, head of Incentives and Meetings e Mohammed AL Jabri, head of Business Development and Strategic Partnerships del Oman Convention Bureau, Mohamed Trabelsi, amministratore delegato e Angela Ruzzu, sales director di Momento Destination & Events insieme a e Paola Cerri, Oman Convention Bureau.\r

\r

L’incontro è stato l’occasione per illustrare l’evoluzione di un Paese che negli ultimi anni ha investito con decisione in infrastrutture, hospitality e servizi dedicati al settore corporate e eventi. «Possiamo fornire informazioni e supporto in modo rapido ed efficiente -, ha spiegato Paola Cerri, sottolineando come l’Oman stia diventando sempre più competitivo nel panorama Mice del Golfo - Il Sultanato, grande poco più dell’Italia, offre una combinazione rara di autenticità, sicurezza e facilità organizzativa. L’ingresso è semplice, la burocrazia è snella e dalla nascita del Convention Bureau i tempi per l’organizzazione degli eventi si sono ridotti notevolmente».\r

\r

Grande attenzione è rivolta all’accessibilità: dall’Italia, i collegamenti di Oman Air quattro volte la settimana da Fiumicino e cinque volte da Milano Malpensa sono diretti e senza procedure complesse. «La stagione migliore resta quella da ottobre ad aprile, un periodo ideale anche per estensioni naturalistiche e culturali che arricchiscono l’esperienza incentive, anche se oggi vediamo l’allungamento della stagione ai mesi di maggio e settembre», ha evidenziato Cerri.\r

\r

Al Baylasan Al Taei ha ricordato come il governo stia sostenendo con decisione lo sviluppo del settore con nuovi musei, centri congressi, spazi multifunzionali e quartieri culturali con l’obiettivo di offrire location versatili, adatte a eventi corporate, congressuali e incentive. Ci sono alberghi dei grandi brand internazionali nelle località strategiche del Paese, e nel periodo 2026-2028 sono previste molte nuove aperture con strutture congressuali all’avanguardia, mentre nel 2028 aprirà il primo Club Med nel Golfo.\r

\r

La gastronomia, la natura incontaminata – con il mare che si affaccia sia sul Golfo dell’Oman che sul Mare Arabico - il deserto, anche nelle vicinane della capitale Muscat, e l’ampia disponibilità di attività outdoor rendono il Paese una destinazione particolarmente apprezzata dai gruppi italiani.\r

\r

Per il numero d’arrivi l’Italia si colloca al secondo posto dopo la Germania, e ha registrato una crescita del 49,2% l’anno scorso, mentre da gennaio a giugno di quest’anno sono stati 36.771 gli ingressi in aeroporto e 47.153 su navi da crociera. \r

\r

Mohamed Trabelsi ha voluto sottolineare che Momento Destination & Events è l’unico operatore con base in Italia specializzato unicamente nel settore MICE e che l’Oman viene molto apprezzato per la possibilità di realizzare programmi fino a 12 notti “grazie alla grande varietà che offre, dalle città al mare, e dalla montagna al desserto”. E’ in crescita, ha aggiungo, l’interesse del settore corporate, congressuale ed eventi italiano per una destinazione che, grazie a investimenti, visione e professionalità, si sta affermando come uno dei nuovi protagonisti Mice dell’area del Golfo.\r

\r

(Pamela McCourt Francescone)","post_title":"Convention Bureau Oman: focus su nuovi hotel, accessibilità e servizi","post_date":"2025-11-26T10:59:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764154782000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502419","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet archivia in positivo l'esercizio 2025, centrando un notevole utile operativo - superiore alle attese - trainato dal dinamismo della divisione easyJet Holidays, ormai pilastro strategico dell'azienda.\r

\r

Nei dodici mesi chiusi lo scorso 30 settembre la compagnia ha realizzato ricavi per 10,1 miliardi di sterline, pari al +9% rispetto all'anno precedente, grazie appunto al segmento Holidays che ha visto un balzo in avanti del +27%. L’utile operativo è stato quindi di 703 milioni di sterline (+18%): di questi, 483 milioni derivano dal trasporto passeggeri e 220 milioni dalla divisione vacanze. L’utile dopo le tasse (499 milioni) mette in evidenza il peso dei pacchetti vacanzieri, che rappresentano ormai oltre il 37% (a 187 milioni). «Siamo nella posizione ideale per cogliere le importanti opportunità che abbiamo davanti - ha commentato il ceo, Kenton Jarvis - e siamo fiduciosi di raggiungere il nostro obiettivo di oltre un miliardo di sterline di utile ante imposte».\r

\r

Per l'esercizio 2026, il vettore prevede un aumento del 7% della capacità (Ask), con un allungamento delle distanze medie servite del 4%. Il numero di clienti del settore viaggi dovrebbe crescere del 15% su una base di 3,1 milioni di passeggeri. Questa previsione di crescita si basa su una domanda sostenuta di pacchetti tutto compreso, nonostante il clima di forte concorrenza e le pressioni sui margini nel settore.\r

\r

Il primo trimestre 2026, che comprende il periodo natalizio, è già stato prenotato all’80% mentre il secondo trimestre al 26%.\r

\r

Il mercato Italia\r

\r

L’anno finanziario 2024-25 è stato fondamentale per easyJet in Italia: la compagnia, scelta da Bruxelles come remedy taker in seno all'acquisizione di Ita Airways da parte del gruppo Lufthansa, ha infatti aperto le due nuove basi di Milano Linate e Roma Fiumicino, con 8 velivoli basati. Complessivamente, il vettore ha messo a disposizione oltre 21 milioni di posti da e per l’Italia su un totale di 268 rotte da e per 21 aeroporti. \r

\r

Secondo quanto affermato dal vettore, sulle due nuove basi sono stati investiti «20 milioni di sterline nella stagione estiva 2025 e altri 30 milioni di sterline saranno investiti nel corso della stagione invernale»: numeri importanti per un network di rotte che ad oggi deve ancora dare i suoi frutti. «Siamo fiduciosi che i ricavi matureranno negli anni a venire, man mano che questi investimenti si integreranno nella nostra rete di rotte» ha commentato Jan De Raeymaeker, chief financial officer di easyJet.","post_title":"EasyJet: volano gli utili grazie alla divisione Holidays. In chiaroscuro le performance di Linate e Roma","post_date":"2025-11-26T09:25:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764149114000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502370","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'azione interessante quella di Gaetano Intrieri, ad di Aeroitalia. Infatti il vettore ha deciso di aprire le porte agli ex dipendenti Alitalia coinvolti dal licenziamento collettivo scattato il primo novembre. A febbraio la compagnia aerea lancerà il proprio servizio di handling sull’aeroporto di Roma Fiumicino e il personale ha deciso di cercarlo e assumerlo tra i circa duemila ex dipendenti Alitalia che hanno perso, oltre il lavoro, anche la cassa integrazione terminata lo scorso 31 ottobre.\r

Handling\r

«Aeroitalia oggi conta circa 3 milioni di passeggeri, di cui 2 milioni su Fiumicino, quindi è evidente che per noi Fco è l’hub, il nostro aeroporto - afferma Intrieri a AdnKronos -. Adesso arriveranno altri 7 aerei e passeremo dalle attuali 25 rotazioni al giorno a 46 entro fine 2026. Con questi numeri, dal punto di vista economico e della cura del cliente, è molto meglio avere l’handling in auto produzione. Questo percorso ci dà la meravigliosa occasione di ricollocare al lavoro professionisti del settore che si ritrovano non solo senza lavoro, ma da qualche tempo anche senza più la Cig. Del resto Aereoitalia ne ha già reintegrate circa 570, arrivano dalla Cig di Alitalia, Meridiana e Blu Panorama».\r

\r

Quindi, in poche parole, parte dei 2.000 dipendenti ex Alitalia.\r

\r

","post_title":"Gaetano Intrieri (Aeroitalia): «Gli ex Alitalia licenziati li assumiamo noi»","post_date":"2025-11-25T14:08:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1764079722000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502336","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2025 segna un’accelerazione decisiva per la strategia internazionale della Saudi Tourism Authority (STA), con una crescita significativa della connettività, della capacità alberghiera e dei flussi turistici dall’Europa e dalle Americhe. \r

116 milioni di visitatori hanno raggiunto il Paese nel 2024; dato che conferma come l’Arabia Saudita sia una delle destinazioni a più rapida crescita al mondo, grazie anche ad un investimento massiccio in infrastrutture e in promozione turistica.\r

\r

\r

Sul fronte air transport, la connettività è uno degli asset più strategici: oggi l’Arabia Saudita è collegata con oltre 170 destinazioni globali, più della metà dell’obiettivo fissato dalla Saudi Aviation Strategy, che punta a raggiungere 250 città entro il 2030. La capacità inbound dai mercati europei supera i 3 milioni di posti nel 2025, +22% rispetto all’anno precedente.\r

Focus mercati chiave\r

La Francia registra una crescita del 53% nella capacità, con cinque città ora collegate all’Arabia Saudita: Parigi, Lione, Marsiglia, Nizza e Tolosa. Il ritorno di Air France con il volo diretto Parigi–Riyadh rappresenta un tassello strategico, mentre Transavia rafforza ulteriormente la presenza sul mercato raddoppiando le operazioni e introducendo nuove rotte da Marsiglia e Tolosa, che sono operative da ottobre 2025.\r

\r

Anche l’Italia mostra un trend positivo, con un incremento del 18% previsto per il 2025. Da Roma e Milano saranno disponibili complessivamente 38 voli settimanali, operati da Saudia, ITA Airways e Wizz Air. A conferma dell’interesse crescente verso la destinazione, beOND ha inaugurato nelle scorse settimane un nuovo collegamento diretto Milano Malpensa - Red Sea International Airport.\r

\r

Germania, UK\r

\r

La Germania segna un aumento del 26% e propone 33 voli settimanali verso il Paese. Lufthansa opera con Airbus A350 tra Monaco e Riyadh, mentre Eurowings espande del 62% la capacità, includendo nuovi servizi da Berlino, Colonia e un ulteriore collegamento da Stoccarda.\r

\r

Nel Regno Unito l’offerta raggiunge 93 voli settimanali a partire da novembre 2025, grazie all’arrivo di tre nuovi vettori: Virgin Atlantic, Wizz Air UK e Riyadh Air, che andranno a potenziare ulteriormente il flusso tra i due Paesi.\r

\r

Sul fronte dell’ospitalità, la crescita è altrettanto significativa: nel 2025 sono già operative 545.000 room keys, con un incremento di 76.000 camere nel solo primo semestre. A queste si aggiungono 291.000 camere attualmente in pipeline, una risposta diretta alla domanda in continua espansione, sostenuta dai 61 milioni di visitatori registrati nei primi sei mesi del 2025.","post_title":"Saudi Arabia accelera sul mercato europeo","post_date":"2025-11-25T11:38:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["arabia-saudita","saudi-arabia"],"post_tag_name":["Arabia Saudita","Saudi Arabia"]},"sort":[1764070685000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502328","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502329\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Crvena Glavica (@Sveti Stefan)[/caption]\r

\r

Il Montenegro svela la sua anima autentica e si presenta alla stampa specializzata. L'occasione è quella del viaggio organizzato dalla National Tourism Organisation of Montenegro e Travel Open Day, che rappresenta l’ente turistico montenegrino in Italia.\r

\r

Grande come metà della Lombardia, il Paese è raggiungibile in un’ora e venti minuti con voli Air Montenegro da Roma Fiumicino e Wizz Air da Milano Mlpensa, ma è collegato anche via mare nei mesi estivi da traghetti da Bari e Ancona a Bar. Pur non appartenendo all’Unione europea, il Montenegro adotta l’euro e accoglie i visitatori con infrastrutture moderne e ospitalità autentica.\r

\r

I flussi turistici tra Italia e Montenegro sono rimasti stabili negli ultimi anni. Nel 2024 il paese ha accolto 2,61 milioni di turisti, di cui 27.334 italiani, pari a 94.693 pernottamenti. Da gennaio a settembre 2025 24.277 italiani avevano già visitato il Paese, circa il 90% del totale dell’anno scorso. Gli italiani soggiornano in media 3-4 notti, prediligendo brevi vacanze lungo la costa adriatica.\r

Il tour\r

Il viaggio stampa è iniziato nel cuore verde delPaese, a Kolašin, con stazioni sciistiche moderne. Qui il raffinato Bianca Resort & Spa ha accolto il gruppo con calore montano. Poco distante, il parco nazionale Biogradska Gora, una delle foreste vergini più antiche d’Europa, ha mostrato il volto più selvaggio e puro del Montenegro: trekking, kayak, mountain bike, pesca alla trota e silenzi interrotti solo dal fruscio dei faggi e degli aceri. Il primo incontro con la gastronomia montenegrina è avvenuto durante la visita all’azienda agricola Klisura, sopra a Kolašin, che offre l’alloggio in suggestive baite di legno, e dove la famiglia ha preparato per gli ospiti italiani un pranzo tipico a base di kacamak di gulash.\r

Un po' di storia\r

[caption id=\"attachment_502331\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Zabojsko Jezero (@Ivan Savic)[/caption]\r

\r

Lasciate le montagne, il gruppo ha raggiunto Cetinje, antica capitale reale, dove la residenza del re Nikola, ora un piccolo museo, racconta un passato elegante e cosmopolita. Nel monastero ortodosso sono custoditi la mano di San Giovanni Battista, frammenti della Croce e un’icona venerata. Da qui, la celebre Lovćenska Serpentina - venti chilometri di curve a gomito panoramiche - ha condotto i giornalisti al villaggio di Njeguši, patria del prosciutto affumicato pršut, fino alla spettacolare baia di Kotor, patrimonio Unesco. Davanti alle mura medievali di Kotor e ai vicoli brulicanti di vita del centro storico, nel 2025 hanno attraccato oltre 500 navi da crociera. A Tivat, che ha il secondo aeroporto internazionale del Paese, Porto Montenegro rappresenta l’anima più cosmopolita del Montenegro con yacht di lusso e boutique internazionali.\r

A Budva, città dal fascino millenario, la tradizione veneziana incontra il dinamismo moderno di resort e casinò come il Maestral Resort & Casino. Il lussuoso One&Only Resort di Portonovi, a mezz’ora da Kotor, ha camere, suite e ville private con piscina ed è immerso nel verde. Lungo la strada panoramica, sosta per ammirare il resort Aman sulla piccola l’isola di Sveti Stefan, icona del turismo montenegrino.\r

\r

Infine, spazio a un'esperienza enologica nella cantina statale Plantaže, a pochi minuti dall’aeroporto di Podgorica. Con i suoi 2.300 ettari di vigneti, è una delle più grandi d’Europa e offre degustazioni di vini locali come il Vranac Pro Corde e il Krstač.\r

\r

(Pamela McCourt Francescone)","post_title":"Montenegro: qualità e sostenibilità in una meta per tutti","post_date":"2025-11-25T09:34:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764063271000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502302\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marzio Scamolla, international commercial manager di Cyprus Airways[/caption]\r

\r

Un operativo forte di «voli annuali» da una parte e l'ambizione di fare di Larnaca un «hub chiave nel Mediterraneo orientale»: queste le priorità nel breve-medio termine di Cyprus Airways, che ha recentemente affidato a Marzio Scamolla l'incarico di ampliare gli orizzonti del vettore, nominandolo international commercial manager.\r

\r

Scamolla, volto noto al trade italiano per la sua esperienza ultra decennale nel trasporto aereo, segue ora da vicino lo sviluppo di Cyprus in Europa, con un particolare focus sull'Italia, che si conferma tra i mercati di riferimento: «Con l’apertura di un ufficio a Verona la compagnia aerea rilancia il sempre forte interesse per l’Italia, unico mercato dove opera da più di uno scalo, con la rotta da Larnaca per Milano Malpensa, annuale, e quella stagionale su Venezia che contiamo di riproporre anche per il 2026: in questo caso, in base ai risultati, potrebbe anch’esso diventare annuale o comunque godere di una stagionalità più ampia. Peraltro, altra caratteristica distintiva dell’Italia è quella di rappresentare anche una destinazione molto richiesta dai ciprioti e dunque capace di attrarre significativi flussi incoming».\r

\r

Per questo il vettore sta studiando da vicino l’aggiunta di un terzo scalo italiano: «Roma, certo, è tra le candidate e credo non sia necessario spiegarne i motivi, pur con la presenza di competitor sulla medesima rotta. Ma valutiamo e stiamo colloquiando anche con altre realtà, ad esempio Firenze, dove potremmo operare in esclusiva sul collegamento verso Cipro». Le tempistiche? «Potrebbe essere già nel 2026», ma verosimilmente nel 2027.\r

\r

Per certo l'obiettivo della compagnia cipriota è quello di «proporci come un vettore affidabile e dunque in grado di garantire continuità al nostro operativo, per tutto l’anno, così da poter supportare le programmazioni di tour operator e agenzie di viaggio italiani. D’altra parte registriamo un interesse crescente verso la destinazione Cipro. E non soltanto come meta leisure ma anche come alternativa per il segmento Mice, che trova un’offerta interessante sull’isola».\r

\r

Grande focus poi sull'hub di Larnaca: «Sicuramente è uno dei plus di Cipro e per questo merita di essere valorizzato: il nostro obiettivo è quella di andare oltre lo status di un vettore p2p e sfruttare le potenzialità di Larnaca in qualità di hub chiave nel Mediterraneo orientale. Parliamo innanzitutto dei fitti collegamenti verso il Libano e Israele. In questo ambito registriamo anche un interesse da parte delle agenzie di viaggio italiane che organizzano tour e pellegrinaggi a Cipro e in alcuni casi ci richiedono possibilità di escursioni abbinate per visitare Gerusalemme».","post_title":"Cyprus Airways rilancia sull'Italia, Scamolla: «Voli annuali e un terzo scalo servito»","post_date":"2025-11-24T12:49:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1763988567000]}]}}