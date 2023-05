Ricettivo Italia: i prezzi volano alle stelle. In estate sarà peggio Ricettivo e prezzi. Soggiornare in hotel, pensioni, b&b e strutture ricettive varie rischia di essere questa estate «un vero e proprio salasso, a causa dei pesanti aumenti dei prezzi registrati nel comparto nell’ultimo periodo». La denuncia arriva ad Assoutenti che, sulla base dei dati ufficiali dell’Istat, ha realizzato uno studio mettendo a confronto i listini dei servizi di alloggio nelle varie città italiane. Complici il caro bollette e l’inflazione, nell’ultimo mese le tariffe delle strutture ricettive sono salite in media del +15,2% rispetto al 2022, con punte del +18% per alberghi e motel, mentre villaggi vacanza a campeggi costano l’11,1% in più. Ad essere più care sono le città d’arte, con Firenze in pole position che rispetto al mese scorso ha visto aumentare i suoi listini del 43,2%. Al secondo posto Milano, che registra tariffe in crescita del +38% su base annua. A sorpresa al terzo posto troviamo Campobasso (+28,9%). Seguono Venezia (+25,7%), Palermo (+25,3%) e Ferrara (+24,6%). Vacanze a rischio «Temiamo che questo sia solo un assaggio di ciò che attende gli italiani la prossima estate – ha commentato il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi –. Anche nel comparto turistico il caro-bollette che ha caratterizzato l’ultimo anno e una inflazione ancora alle stelle si stanno riversando su prezzi e tariffe del ricettivo praticate al pubblico, attraverso un incremento generalizzato dei listini. Il rischio concreto è che milioni di italiani, non potendo affrontare costi sempre più elevati, saranno costretti questa estate a tagliare i giorni di villeggiatura, o addirittura a rinunciare del tutto alle vacanze in attesa di tempi migliori»,

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446128 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha varato un'iniziativa dedicata alla popolazione dell’Emilia-Romagna colpita dall’alluvione nei giorni scorsi. Per limitare le difficoltà derivanti dalle gravi calamità che si sono abbattute sul centro-nord Italia, la compagnia ha previsto per i passeggeri in possesso di biglietti da/per Bologna acquistati entro il 17 maggio 2023 per volare tra il 17 maggio e il 24 maggio 2023, una riprogrammazione gratuita del volo entro il 28 maggio prossimo. La policy di emergenza prevede in particolare: cambiare le date del viaggio (re-booking); cambiare le tratte del viaggio (re-routing stessa origine e destinazione via punto intermedio); acquistare nuovi biglietti Ita Airways utilizzando il valore totale o residuo del biglietto originale; rimborso integrale del biglietto non utilizzato, senza alcuna penale, se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore. In ogni caso, la data di partenza del nuovo volo dovrà avvenire entro e non oltre il 28 maggio 2023. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del vettore. [post_title] => Ita Airways: previsti rimborsi e riprogrammazione dei voli per la popolazione dell'Emilia Romagna [post_date] => 2023-05-23T09:37:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684834627000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446093 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Un risultato eccezionale che ci fa sperare in un 2023 da primato»: Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia commenta così i risultati degli arrivi relativi al periodo gennaio-marzo. Complessivamente, Malta e Gozo hanno ricevuto oltre 443.000 visitatori per una spesa totale salita a 312,4 milioni di euro. L’aumento del numero di visitatori totali ha superato le cifre già record del primo trimestre del 2019, e si sono stabiliti nuovi ulteriori traguardi anche per gli arrivi di alcuni singoli mercati, tra cui l’Italia (fonte: Nso Malta). Nel solo mese di marzo, gli arrivi dall'Italia hanno segnato un +19,6% rispetto al 2019 e a +87,1% se paragonati al 2022, registrando la miglior performance di sempre per questo specifico mese. «Numeri che raccontano di un pubblico italiano che ha imparato a conoscere la varietà di prodotto disponibile nell’arcipelago. Il lavoro che stiamo facendo in VisitMalta, e che sta evidentemente dando i risultati sperati, perché è ormai superato il concetto di stagionalità. L’obiettivo è quello di diversificare sempre di più il prodotto e, pur continuando a mantenere l’attenzione sulle peculiarità principali della destinazione puntare a promuovere la moltitudine di altre caratteristiche di Malta, Gozo e Comino che permettono di vivere una vacanza poliedrica e ricca di possibilità. Questo servirà a garantire un flusso turistico costante tutto l'anno anche in virtù di una crescita sostenibile degli arrivi. Guardiamo al futuro con ottimismo». Le iniziative di marketing, dietro ad un tale successo in una shoulder season, hanno puntato alla promozione del turismo sostenibile, responsabile ed eco-consapevole. I primi tre mesi dell'anno solare sono infatti considerati mesi non di punta e l'attività turistica da gennaio a marzo incoraggia vacanze più attive e zero sprechi alimentari. Si è osservato inoltre che turisti che scelgono di viaggiare durante questi mesi tendono a scegliere alloggi più eco-consapevoli. Da sottolineare che a livello governativo sono state adottate politiche di contenimento del tasso di inflazione che hanno calmierato i prezzi al consumo, con una grande ricaduta a favore del settore turistico, principale fattore economico dell’Arcipelago. VisitMalta sta inoltre lavorando allo sviluppo di alcune località turistiche, tra cui Għadira Promenade, piazza Mellieħa, piazza Birgu e piazza Buġibba. I lavori di implementazione prevedono nuovi percorsi pedonali e ciclabili e la gestione diretta di alcune spiagge da giugno a settembre. Infine, si continua a investire anche su nicchie di mercato come quelle del turismo religioso, outdoor, sportivo, lifestyle e gastronomico. [post_title] => Malta: è boom di arrivi dall'Italia, marzo registra la miglior performance di sempre [post_date] => 2023-05-22T12:30:38+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684758638000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446085 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le tariffe medie delle strutture ricettive più piccole crescono a ritmi più sostenuti del resto del mercato. Si allargano inoltre le finestre di prenotazione, mentre diminuisce il tasso di cancellazione. Sono alcuni dei principali risultati di un'analisi recente condotta da Little Hotelier, il gestionale all-in-one dedicato alle piccole strutture ricettive di casa SiteMinder. Un segmento in particolare salute, come peraltro dimostrano i dati del Changing Traveller Report 2022 dello stesso gruppo SiteMinder, secondo cui la percentuale di viaggiatori interessata a soggiorni in b&b o in una casa vacanza è cresciuta di cinque punti percentuali in un anno, passando dal 23% al 28%. Tra i risultati chiave della ricerca Local Booking Insights di Little Hotelier emerge quindi come, tra il 2019 e il 2022, le tariffe siano effettivamente aumentate considerevolmente in Italia. Ma se il costo medio di una camera nelle piccole strutture italiane è salito del 33%, la media nazionale del ricettivo si è invece fermata a un +26%. L’intervallo standard di prenotazione presso le piccole strutture ricettive italiane è inoltre salito a 34 giorni, 13 giorni in più rispetto ai 21 del 2021, con un aumento del 62%. Allo stesso tempo i tassi di cancellazione sono progressivamente diminuiti, passando dal 39% durante l’anno della pandemia (2020), al 25% nel 2021 fino al 24% nel 2022. “Ci troviamo di fronte a un momento di forte cambiamento del comportamento dei viaggiatori - spiega Simone Portaluri, regional manager per l'Italia di Little Hotelier -. Le persone sono desiderose di viaggiare, determinate nelle proprie scelte, e non sono scoraggiate dall’aumento delle tariffe causato dall'inflazione. Con l'incremento della tariffa media giornaliera, e la crescente importanza data al rapporto qualità prezzo, è quindi cruciale per le piccole imprese comprendere appieno il modo in cui i propri prezzi si posizionano nel mercato locale e stabilire il giusto prezzo con chiarezza. Per massimizzare i ricavi, è anche importante che le strutture siano a conoscenza di come vengono valutati i prezzi sui canali online, per assicurarsi che il prezzo diretto disponibile sul sito web sia il più competitivo. Per questo è necessario far leva sulla tecnologia per assicurarsi che le proprie tariffe siano uniformi su tutti i canali e attrarre al contempo una fetta maggiore di clienti”. [post_title] => Little Hotelier: le tariffe delle piccole strutture ricettive crescono a ritmi più sostenuti della media [post_date] => 2023-05-22T12:00:44+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684756844000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446074 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_389390" align="alignleft" width="300"] Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T[/caption] Sulla base degli ultimi dati presentati dall’Istat relativi all’andamento del turismo in Italia, il 2023 dovrebbe segnare l’atteso sorpasso sul 2019, trainato dal netto incremento degli arrivi dall’estero. Nel solo bimestre gennaio/febbraio 2023, le presenze straniere risultano in crescita del 70,5% rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre quelle domestiche segnano un incremento del 28,8%*. Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T, dichiara: «Nei prossimi mesi ci aspettiamo un vero e proprio boom di arrivi dall’estero: per supportare gli operatori incoming e, più in generale, le realtà che lavorano, o hanno intenzione di lavorare, con l’estero, proponiamo un set completo di soluzioni assicurative. Non si tratta solo di polizze rivolte ai viaggiatori, ma anche di consulenza specializzata per tutelare il business dai potenziali rischi connaturati all’incoming, rendendolo sostenibile e proficuo nel lungo periodo». Si parte dalla classica polizza Incoming, rivolta ai turisti stranieri in visita in Italia: comprende assistenza sanitaria, spese mediche e bagaglio ed è valida per viaggi della durata massima di 30 giorni, indipendentemente dalla nazionalità del passeggero. Tra le novità più recenti, la copertura Annullamento all risks per l’incoming, con massimale di 15.000 euro, che permette anche ai passeggeri non italiani, non residenti o comunque non domiciliati in Italia, di ottenere il rimborso del viaggio in caso di rinuncia prima della partenza. Estero su estero Nel mondo globale che non conosce confini, inoltre, I4T propone soluzioni estero su estero, valide indipendentemente dalla nazionalità dell’assicurato e dalla destinazione del viaggio. Tutte le polizze Incoming ed Estero su Estero possono essere inserite direttamente nel pacchetto di viaggio da parte dell’organizzatore, agenzia o tour operator italiano, garantendo così un’idonea copertura assicurativa ai clienti, al pari di quanto avviene abitualmente sul fronte outgoing. Riflettori puntati anche sulla RC Professionale, come spiega Giusy Fiscella, legal affairs manager I4T: «Nella maggior parte dei casi, la copertura RC Professionale delle agenzie prevede specifiche esclusioni in caso di azioni promosse contro l’assicurato in Usa, Canada e Messico. In questi Paesi, infatti, esiste la possibilità di inoltrare richieste di risarcimento a carattere punitivo non previste nel nostro sistema di diritto, che possono risultare molto esose, ad esempio in caso di danno da vacanza rovinata. Tale clausola è derogabile con alcune compagnie, quindi occorre valutare con attenzione la copertura della propria polizza prima di operare con questi Paesi e richiedere l’eventuale estensione per il mondo intero». [caption id="attachment_446076" align="alignleft" width="222"] Giusy Fiscella, legal affairs manager I4T[/caption] [post_title] => I4T: un set completo di soluzioni assicurative per l'incoming [post_date] => 2023-05-22T11:27:44+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684754864000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446048 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha debuttato venerdì scorso sulla linea Savona - Bastia la nuova Mega Victoria di Corsica Sardinia Ferries. La nave è salpata alle 21 con quasi mille passeggeri a bordo e ora è pronta ad affiancare le altre unità della flotta, prevalentemente sulle linee Italia - Corsica, con partenze dai porti di Savona-Vado Ligure e Livorno, con destinazione Bastia e Ile Rousse, per viaggi diurni e notturni. Con i suoi 170 metri di lunghezza, 28 di larghezza e cinque ponti praticabili, la Mega Victoria può accogliere fino a 2.400 passeggeri e 450 veicoli, e ha a disposizione 900 metri lineari per il carico rotabile. Sono 460 le cabine presenti: interne, esterne, lusso e dog friendly. A completare l'offerta a bordo, saloni ampi e molti punti di ristoro: lo Sweet Café, il ristorante à la carte Dolce Vita, il buffet Veranda all you can eat, il self service Yellow’s, l’elegante Dancing Palace, la boutique Shop, una family room firmata Play Mart con giochi per i bimbi da uno a dieci anni, il Lido Beach Bar, sul ponte solarium e due accoglienti sale poltrone. La Mega Victoria è inoltre dotata di un sistema di localizzazione del veicolo nel garage, Parking Memo, attraverso l’app Corsica Ferries o il lettore Qr Code, che orienterà anche i passeggeri tra i ponti e negli spazi. A bordo, uno spazio è dedicato all’eco-programma Yellow Cares, con un compattatore di plastica e lattine utilizzabile dai passeggeri, che potranno contribuire alla salvaguardia del mare. [post_title] => Corsica Sardinia Ferries: la Mega Victoria debutta sulla linea Savona - Bastia [post_date] => 2023-05-22T10:38:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684751885000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446037 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Serbia amplia il network delle città servite in Italia con l'apertura dei voli sulla rotta Belgrado-Napoli, che dallo scorso 20 maggio è servita da due frequenze alla settimana (lunedì e venerdì). La compagnia aerea ha inaugurato inoltre il nuovo collegamento su Firenze, sempre con due voli alla settimana (il martedì e il sabato), operati con Airbus A319, che sarà attivo fino al prossimo 24 ottobre. «Il numero di destinazioni servite in Italia è in costante aumento - ha dichiarato Bojan Aranđelović, responsabile della pianificazione del network e della programmazione di Air Serbia -. Oltre ai voli diretti del lunedì e del venerdì, i nostri passeggeri potranno raggiungere Napoli attraverso l'aeroporto di Roma Fiumicino, combinando i nostri voli di linea per la capitale italiana con i treni diretti ad alta velocità di Trenitalia che collegano l'aeroporto di Roma alla stazione ferroviaria di Napoli Centrale". Il vettore ha aperto anche nuovi voli per Marsiglia: «I voli per la Francia e l'Italia sono tradizionalmente molto richiesti. Oggi abbiamo lanciato due nuove destinazioni in questi Paesi. Stiamo introducendo voli di linea per Marsiglia e Firenze, permettendo ai passeggeri di conoscere queste città e il loro ricco contenuto culturale e di altro tipo durante tutto l'anno», ha dichiarato Boško Rupić, direttore generale commerciale e strategico di Air Serbia. [post_title] => Air Serbia cresce in Italia con le due nuove rotte per Napoli e Firenze [post_date] => 2023-05-22T10:03:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684749795000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446026 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair vola alto sull'estate 2023, forte di un anno fiscale (chiuso al 31 marzo scorso) che ha registrato un utile netto di 1,43 miliardi di euro, rispetto ad una perdita di 355 milioni di euro dell'esercizio precedente. I ricavi sono cresciuti di oltre il 160%, raggiungendo i 6,93 miliardi di euro. La low cost ha centrato una crescita del 74% del traffico fino a quota 168,6 milioni di passeggeri. Durante l'anno le tariffe sono aumentate del 10% rispetto ai livelli pre-Covid. Un anno che ha messo in mostra anche un forte aumento delle quote di mercato in Italia, Polonia, Irlanda, Spagna e in tutta Europa. Ryanair prevede una bolletta del carburante superiore a 1 miliardo nel corso dell'anno fiscale in corso ritenendo che le "maggiori entrate compenseranno il balzo dei costi". Allungano lo sguardo ai prossimi mesi, la compagnia aerea stima per l'intero anno un "aumento del traffico a circa 185 milioni (+10%), anche se i "recenti ritardi nelle consegne di Boeing potrebbero spingere una parte di questa crescita verso i voli del secondo semestre". [post_title] => Ryanair centra un utile da 1,43 miliardi di euro. In crescita passeggeri e tariffe [post_date] => 2023-05-22T09:31:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684747910000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446000 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Più di 100 tra tour operator, agenti di viaggio e giornalisti di settore hanno partecipato all'evento "Liguria meets New York" organizzato da Agenzia in Liguria, in collaborazione con Enit New York e il contributo del Comites, comitato italiani all'estero, e la partecipazione del comune di Genova. L'occasione, dopo molto tempo, di tornare a presentare la Liguria come destinazione turistica, puntando sulle tante eccellenze della regione, tra cultura, arte, paesaggi, con particolare riferimento non solo alle classiche mete del mercato statunitense, come le Cinque Terre, ma anche Genova e l'entroterra. Grande successo anche per la partecipatissima tappa di campionato internazionale di Pesto al mortaio a cui hanno preso parte dieci tour operator, giudicati da alcuni componenti del Comites e guidati dallo chef Roberto Panizza. «Continua il lavoro di promozione della Liguria sui mercati internazionali - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, con particolare attenzione alla destagionalizzazione e alla promozione di quella parte del territorio meno conosciuta dai mercati stranieri, come l'entroterra. Un lavoro importante, che sta portando grandi risultati. A New York, in particolare, la Liguria è stata accolta con grande calore: segno della voglia di tornare a viaggiare in Italia per scoprire le bellezze del nostro Paese». [post_title] => Liguria Meets New York, 100 t.o. e adv protagonisti nella Grande Mela [post_date] => 2023-05-20T09:03:04+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684573384000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446015 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alla presenza di una folta rappresentanza di soggetti, associati e non, ha fatto il suo esordio ufficiale a Viterbo, presso la sede di Spazio Attivo di Lazio Innova, la DMO (Destination Management Organization) “Expo Tuscia”. Già già a Rimini, lo scorso mese di settembre, nel corso di TTG Incontri, era stato presentato il video che narra le potenzialità del territorio e le attività da porre in essere. Da evidenziare, nel frattempo, la crescita del partenariato passato da 6 soggetti pubblici e 13 privati, rispettivamente a 7 e 23. «Una formazione - ha precisato il presidente della DMO, Vincenzo Peparello -, di grande valore e competenza che realizzerà pienamente le finalità del progetto che mirano allo sviluppo e alla promozione del territorio della Tuscia in tutte le sue forme: arte, cultura, gastronomia, ruralità, benessere, sport, outdoor, ambiente, paesaggi e tutto quanto concorre a creare quella 'Grande Bellezza' del nostro 'Italian life style'». Strumento di marketing territoriale e imprenditorialità La DMO 'Expo Tuscia' si pone «come strumento in grado di coniugare marketing territoriale e imprenditorialità - continua Peparello - mediante azioni mirate ma con una rinnovata convergenza che non può prescindere da una programmazione negoziata tra attori pubblici e privati». All’incontro era presente anche il destination manager Francesco Comotti, secondo il quale «la DMO 'Expo Tuscia', soprattutto in questo nuovo scenario, mutato e accelerato dalla pandemia, diventa un efficace strumento attuativo per gli obiettivi strategici inseriti nei Piani di Sviluppo della Regione Lazio, quali la ridistribuzione del flussi, la destagionalizzazione e l’aumento della durata del soggiorno sul territorio che sono gli obiettivi che noi vogliamo perseguire e raggiungere con strategie fattive e un’organizzazione concreta sul territorio. Vogliamo in sostanza rappresentare con la nostra azione quel valore aggiunto, sia dal punto di vista economico che culturale, necessario anche in previsione del prossimo Giubileo 2025 che ci vedrà sicuramente parte attiva e determinante». Incisivo e particolareggiato l’intervento del Consulente Virgilio Gay, esperto di marketing operativo e territoriale, che ha parlato di strategie unitarie del territorio, sottolineando come il successo dei progetti delle varie DMO dipenda dalla complementarietà degli stessi e dalla organizzazione dei territori. «È innegabile, ha detto, come molto dipenda dall’alleanza che sapranno generare il pubblico e il privato, le amministrazioni pubbliche e gli operatori economici, gli appassionati del territorio e gli esperti che da tempo lavorano nel settore del marketing. Ovvero tutti quei soggetti che, operando negli specifici settori, sanno meglio di altri cogliere gli strumenti e individuare le risorse che la legislazione italiana ed europea mettono a disposizione del territorio e delle imprese». VisiTuscia 2023 Fra le prime attività poste in essere dalla DMO, figura la programmazione di 'VisiTuscia' la Borsa del Turismo e dell’Enogastronomia del Viterbese, al via oggi per una tre giorni di scoperta del territorio. Il tema di quest’anno sarà il “Turismo di Ritorno – Alla scoperta delle Origini”, nel quadro dei progetti sostenuti anche dal Governo e dalla Regione Lazio. Al riguardo è intervenuto anche il Segretario Generale della Camera di Commercio Viterbo-Rieti, Francesco Monzillo che ha ricordato come l’Ente Camerale abbia avuto sempre una particolare attenzione per questa manifestazione, per la sua importanza nella promozione del territorio e per i successi conseguiti nel corso del tempo. Presenti anche Marco Tortolini, Presidente Slow Food Viterbo-Tuscia, con il quale è in atto un rapporto di collaborazione per la preparazione dei piatti tipici che entreranno a far parte del “Menù delle Origini” che verrà presentato in collegamento diretto con le Associazioni degli Italiani all’Estero, e il Consigliere del Comune di Viterbo, Marco Nunzi, che ha portato il saluto del Sindaco Chiara Frontini. [post_title] => Presentata Expo Tuscia, la DMO per la valorizzazione e promozione del territorio [post_date] => 2023-05-19T17:26:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684517187000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ricettivo italia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":16,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3087,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446128","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha varato un'iniziativa dedicata alla popolazione dell’Emilia-Romagna colpita dall’alluvione nei giorni scorsi. Per limitare le difficoltà derivanti dalle gravi calamità che si sono abbattute sul centro-nord Italia, la compagnia ha previsto per i passeggeri in possesso di biglietti da/per Bologna acquistati entro il 17 maggio 2023 per volare tra il 17 maggio e il 24 maggio 2023, una riprogrammazione gratuita del volo entro il 28 maggio prossimo.\r

La policy di emergenza prevede in particolare: cambiare le date del viaggio (re-booking); cambiare le tratte del viaggio (re-routing stessa origine e destinazione via punto intermedio); acquistare nuovi biglietti Ita Airways utilizzando il valore totale o residuo del biglietto originale; rimborso integrale del biglietto non utilizzato, senza alcuna penale, se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore.\r

In ogni caso, la data di partenza del nuovo volo dovrà avvenire entro e non oltre il 28 maggio 2023. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del vettore.","post_title":"Ita Airways: previsti rimborsi e riprogrammazione dei voli per la popolazione dell'Emilia Romagna","post_date":"2023-05-23T09:37:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684834627000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446093","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Un risultato eccezionale che ci fa sperare in un 2023 da primato»: Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia commenta così i risultati degli arrivi relativi al periodo gennaio-marzo. Complessivamente, Malta e Gozo hanno ricevuto oltre 443.000 visitatori per una spesa totale salita a 312,4 milioni di euro. L’aumento del numero di visitatori totali ha superato le cifre già record del primo trimestre del 2019, e si sono stabiliti nuovi ulteriori traguardi anche per gli arrivi di alcuni singoli mercati, tra cui l’Italia (fonte: Nso Malta).\r

Nel solo mese di marzo, gli arrivi dall'Italia hanno segnato un +19,6% rispetto al 2019 e a +87,1% se paragonati al 2022, registrando la miglior performance di sempre per questo specifico mese.\r

«Numeri che raccontano di un pubblico italiano che ha imparato a conoscere la varietà di prodotto disponibile nell’arcipelago. Il lavoro che stiamo facendo in VisitMalta, e che sta evidentemente dando i risultati sperati, perché è ormai superato il concetto di stagionalità. L’obiettivo è quello di diversificare sempre di più il prodotto e, pur continuando a mantenere l’attenzione sulle peculiarità principali della destinazione puntare a promuovere la moltitudine di altre caratteristiche di Malta, Gozo e Comino che permettono di vivere una vacanza poliedrica e ricca di possibilità. Questo servirà a garantire un flusso turistico costante tutto l'anno anche in virtù di una crescita sostenibile degli arrivi. Guardiamo al futuro con ottimismo».\r

Le iniziative di marketing, dietro ad un tale successo in una shoulder season, hanno puntato alla promozione del turismo sostenibile, responsabile ed eco-consapevole. I primi tre mesi dell'anno solare sono infatti considerati mesi non di punta e l'attività turistica da gennaio a marzo incoraggia vacanze più attive e zero sprechi alimentari. Si è osservato inoltre che turisti che scelgono di viaggiare durante questi mesi tendono a scegliere alloggi più eco-consapevoli.\r

Da sottolineare che a livello governativo sono state adottate politiche di contenimento del tasso di inflazione che hanno calmierato i prezzi al consumo, con una grande ricaduta a favore del settore turistico, principale fattore economico dell’Arcipelago.\r

VisitMalta sta inoltre lavorando allo sviluppo di alcune località turistiche, tra cui Għadira Promenade, piazza Mellieħa, piazza Birgu e piazza Buġibba. I lavori di implementazione prevedono nuovi percorsi pedonali e ciclabili e la gestione diretta di alcune spiagge da giugno a settembre. Infine, si continua a investire anche su nicchie di mercato come quelle del turismo religioso, outdoor, sportivo, lifestyle e gastronomico.","post_title":"Malta: è boom di arrivi dall'Italia, marzo registra la miglior performance di sempre","post_date":"2023-05-22T12:30:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1684758638000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le tariffe medie delle strutture ricettive più piccole crescono a ritmi più sostenuti del resto del mercato. Si allargano inoltre le finestre di prenotazione, mentre diminuisce il tasso di cancellazione. Sono alcuni dei principali risultati di un'analisi recente condotta da Little Hotelier, il gestionale all-in-one dedicato alle piccole strutture ricettive di casa SiteMinder. Un segmento in particolare salute, come peraltro dimostrano i dati del Changing Traveller Report 2022 dello stesso gruppo SiteMinder, secondo cui la percentuale di viaggiatori interessata a soggiorni in b&b o in una casa vacanza è cresciuta di cinque punti percentuali in un anno, passando dal 23% al 28%. \r

\r

Tra i risultati chiave della ricerca Local Booking Insights di Little Hotelier emerge quindi come, tra il 2019 e il 2022, le tariffe siano effettivamente aumentate considerevolmente in Italia. Ma se il costo medio di una camera nelle piccole strutture italiane è salito del 33%, la media nazionale del ricettivo si è invece fermata a un +26%. L’intervallo standard di prenotazione presso le piccole strutture ricettive italiane è inoltre salito a 34 giorni, 13 giorni in più rispetto ai 21 del 2021, con un aumento del 62%. Allo stesso tempo i tassi di cancellazione sono progressivamente diminuiti, passando dal 39% durante l’anno della pandemia (2020), al 25% nel 2021 fino al 24% nel 2022.\r

\r

“Ci troviamo di fronte a un momento di forte cambiamento del comportamento dei viaggiatori - spiega Simone Portaluri, regional manager per l'Italia di Little Hotelier -. Le persone sono desiderose di viaggiare, determinate nelle proprie scelte, e non sono scoraggiate dall’aumento delle tariffe causato dall'inflazione. Con l'incremento della tariffa media giornaliera, e la crescente importanza data al rapporto qualità prezzo, è quindi cruciale per le piccole imprese comprendere appieno il modo in cui i propri prezzi si posizionano nel mercato locale e stabilire il giusto prezzo con chiarezza. Per massimizzare i ricavi, è anche importante che le strutture siano a conoscenza di come vengono valutati i prezzi sui canali online, per assicurarsi che il prezzo diretto disponibile sul sito web sia il più competitivo. Per questo è necessario far leva sulla tecnologia per assicurarsi che le proprie tariffe siano uniformi su tutti i canali e attrarre al contempo una fetta maggiore di clienti”.","post_title":"Little Hotelier: le tariffe delle piccole strutture ricettive crescono a ritmi più sostenuti della media","post_date":"2023-05-22T12:00:44+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1684756844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446074","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_389390\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T[/caption]\r

\r

Sulla base degli ultimi dati presentati dall’Istat relativi all’andamento del turismo in Italia, il 2023 dovrebbe segnare l’atteso sorpasso sul 2019, trainato dal netto incremento degli arrivi dall’estero. Nel solo bimestre gennaio/febbraio 2023, le presenze straniere risultano in crescita del 70,5% rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre quelle domestiche segnano un incremento del 28,8%*.\r

\r

Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T, dichiara: «Nei prossimi mesi ci aspettiamo un vero e proprio boom di arrivi dall’estero: per supportare gli operatori incoming e, più in generale, le realtà che lavorano, o hanno intenzione di lavorare, con l’estero, proponiamo un set completo di soluzioni assicurative. Non si tratta solo di polizze rivolte ai viaggiatori, ma anche di consulenza specializzata per tutelare il business dai potenziali rischi connaturati all’incoming, rendendolo sostenibile e proficuo nel lungo periodo».\r

\r

Si parte dalla classica polizza Incoming, rivolta ai turisti stranieri in visita in Italia: comprende assistenza sanitaria, spese mediche e bagaglio ed è valida per viaggi della durata massima di 30 giorni, indipendentemente dalla nazionalità del passeggero. Tra le novità più recenti, la copertura Annullamento all risks per l’incoming, con massimale di 15.000 euro, che permette anche ai passeggeri non italiani, non residenti o comunque non domiciliati in Italia, di ottenere il rimborso del viaggio in caso di rinuncia prima della partenza.\r

Estero su estero\r

Nel mondo globale che non conosce confini, inoltre, I4T propone soluzioni estero su estero, valide indipendentemente dalla nazionalità dell’assicurato e dalla destinazione del viaggio. Tutte le polizze Incoming ed Estero su Estero possono essere inserite direttamente nel pacchetto di viaggio da parte dell’organizzatore, agenzia o tour operator italiano, garantendo così un’idonea copertura assicurativa ai clienti, al pari di quanto avviene abitualmente sul fronte outgoing.\r

\r

Riflettori puntati anche sulla RC Professionale, come spiega Giusy Fiscella, legal affairs manager I4T: «Nella maggior parte dei casi, la copertura RC Professionale delle agenzie prevede specifiche esclusioni in caso di azioni promosse contro l’assicurato in Usa, Canada e Messico. In questi Paesi, infatti, esiste la possibilità di inoltrare richieste di risarcimento a carattere punitivo non previste nel nostro sistema di diritto, che possono risultare molto esose, ad esempio in caso di danno da vacanza rovinata. Tale clausola è derogabile con alcune compagnie, quindi occorre valutare con attenzione la copertura della propria polizza prima di operare con questi Paesi e richiedere l’eventuale estensione per il mondo intero».\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_446076\" align=\"alignleft\" width=\"222\"] Giusy Fiscella, legal affairs manager I4T[/caption]\r

\r

","post_title":"I4T: un set completo di soluzioni assicurative per l'incoming","post_date":"2023-05-22T11:27:44+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1684754864000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446048","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha debuttato venerdì scorso sulla linea Savona - Bastia la nuova Mega Victoria di Corsica Sardinia Ferries. La nave è salpata alle 21 con quasi mille passeggeri a bordo e ora è pronta ad affiancare le altre unità della flotta, prevalentemente sulle linee Italia - Corsica, con partenze dai porti di Savona-Vado Ligure e Livorno, con destinazione Bastia e Ile Rousse, per viaggi diurni e notturni.\r

\r

Con i suoi 170 metri di lunghezza, 28 di larghezza e cinque ponti praticabili, la Mega Victoria può accogliere fino a 2.400 passeggeri e 450 veicoli, e ha a disposizione 900 metri lineari per il carico rotabile. Sono 460 le cabine presenti: interne, esterne, lusso e dog friendly. A completare l'offerta a bordo, saloni ampi e molti punti di ristoro: lo Sweet Café, il ristorante à la carte Dolce Vita, il buffet Veranda all you can eat, il self service Yellow’s, l’elegante Dancing Palace, la boutique Shop, una family room firmata Play Mart con giochi per i bimbi da uno a dieci anni, il Lido Beach Bar, sul ponte solarium e due accoglienti sale poltrone.\r

\r

La Mega Victoria è inoltre dotata di un sistema di localizzazione del veicolo nel garage, Parking Memo, attraverso l’app Corsica Ferries o il lettore Qr Code, che orienterà anche i passeggeri tra i ponti e negli spazi. A bordo, uno spazio è dedicato all’eco-programma Yellow Cares, con un compattatore di plastica e lattine utilizzabile dai passeggeri, che potranno contribuire alla salvaguardia del mare.","post_title":"Corsica Sardinia Ferries: la Mega Victoria debutta sulla linea Savona - Bastia","post_date":"2023-05-22T10:38:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684751885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446037","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Serbia amplia il network delle città servite in Italia con l'apertura dei voli sulla rotta Belgrado-Napoli, che dallo scorso 20 maggio è servita da due frequenze alla settimana (lunedì e venerdì).\r

\r

La compagnia aerea ha inaugurato inoltre il nuovo collegamento su Firenze, sempre con due voli alla settimana (il martedì e il sabato), operati con Airbus A319, che sarà attivo fino al prossimo 24 ottobre.\r

\r

«Il numero di destinazioni servite in Italia è in costante aumento - ha dichiarato Bojan Aranđelović, responsabile della pianificazione del network e della programmazione di Air Serbia -. Oltre ai voli diretti del lunedì e del venerdì, i nostri passeggeri potranno raggiungere Napoli attraverso l'aeroporto di Roma Fiumicino, combinando i nostri voli di linea per la capitale italiana con i treni diretti ad alta velocità di Trenitalia che collegano l'aeroporto di Roma alla stazione ferroviaria di Napoli Centrale\".\r

\r

Il vettore ha aperto anche nuovi voli per Marsiglia: «I voli per la Francia e l'Italia sono tradizionalmente molto richiesti. Oggi abbiamo lanciato due nuove destinazioni in questi Paesi. Stiamo introducendo voli di linea per Marsiglia e Firenze, permettendo ai passeggeri di conoscere queste città e il loro ricco contenuto culturale e di altro tipo durante tutto l'anno», ha dichiarato Boško Rupić, direttore generale commerciale e strategico di Air Serbia.","post_title":"Air Serbia cresce in Italia con le due nuove rotte per Napoli e Firenze","post_date":"2023-05-22T10:03:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684749795000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446026","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair vola alto sull'estate 2023, forte di un anno fiscale (chiuso al 31 marzo scorso) che ha registrato un utile netto di 1,43 miliardi di euro, rispetto ad una perdita di 355 milioni di euro dell'esercizio precedente. I ricavi sono cresciuti di oltre il 160%, raggiungendo i 6,93 miliardi di euro.\r

\r

La low cost ha centrato una crescita del 74% del traffico fino a quota 168,6 milioni di passeggeri. Durante l'anno le tariffe sono aumentate del 10% rispetto ai livelli pre-Covid. Un anno che ha messo in mostra anche un forte aumento delle quote di mercato in Italia, Polonia, Irlanda, Spagna e in tutta Europa.\r

\r

Ryanair prevede una bolletta del carburante superiore a 1 miliardo nel corso dell'anno fiscale in corso ritenendo che le \"maggiori entrate compenseranno il balzo dei costi\".\r

\r

Allungano lo sguardo ai prossimi mesi, la compagnia aerea stima per l'intero anno un \"aumento del traffico a circa 185 milioni (+10%), anche se i \"recenti ritardi nelle consegne di Boeing potrebbero spingere una parte di questa crescita verso i voli del secondo semestre\".","post_title":"Ryanair centra un utile da 1,43 miliardi di euro. In crescita passeggeri e tariffe","post_date":"2023-05-22T09:31:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684747910000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Più di 100 tra tour operator, agenti di viaggio e giornalisti di settore hanno partecipato all'evento \"Liguria meets New York\" organizzato da Agenzia in Liguria, in collaborazione con Enit New York e il contributo del Comites, comitato italiani all'estero, e la partecipazione del comune di Genova.\r

\r

L'occasione, dopo molto tempo, di tornare a presentare la Liguria come destinazione turistica, puntando sulle tante eccellenze della regione, tra cultura, arte, paesaggi, con particolare riferimento non solo alle classiche mete del mercato statunitense, come le Cinque Terre, ma anche Genova e l'entroterra.\r

\r

Grande successo anche per la partecipatissima tappa di campionato internazionale di Pesto al mortaio a cui hanno preso parte dieci tour operator, giudicati da alcuni componenti del Comites e guidati dallo chef Roberto Panizza.\r

\r

«Continua il lavoro di promozione della Liguria sui mercati internazionali - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, con particolare attenzione alla destagionalizzazione e alla promozione di quella parte del territorio meno conosciuta dai mercati stranieri, come l'entroterra. Un lavoro importante, che sta portando grandi risultati. A New York, in particolare, la Liguria è stata accolta con grande calore: segno della voglia di tornare a viaggiare in Italia per scoprire le bellezze del nostro Paese».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Liguria Meets New York, 100 t.o. e adv protagonisti nella Grande Mela","post_date":"2023-05-20T09:03:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1684573384000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alla presenza di una folta rappresentanza di soggetti, associati e non, ha fatto il suo esordio ufficiale a Viterbo, presso la sede di Spazio Attivo di Lazio Innova, la DMO (Destination Management Organization) “Expo Tuscia”.\r

\r

Già già a Rimini, lo scorso mese di settembre, nel corso di TTG Incontri, era stato presentato il video che narra le potenzialità del territorio e le attività da porre in essere. Da evidenziare, nel frattempo, la crescita del partenariato passato da 6 soggetti pubblici e 13 privati, rispettivamente a 7 e 23.\r

\r

«Una formazione - ha precisato il presidente della DMO, Vincenzo Peparello -, di grande valore e competenza che realizzerà pienamente le finalità del progetto che mirano allo sviluppo e alla promozione del territorio della Tuscia in tutte le sue forme: arte, cultura, gastronomia, ruralità, benessere, sport, outdoor, ambiente, paesaggi e tutto quanto concorre a creare quella 'Grande Bellezza' del nostro 'Italian life style'».\r

\r

Strumento di marketing territoriale e imprenditorialità\r

\r

La DMO 'Expo Tuscia' si pone «come strumento in grado di coniugare marketing territoriale e imprenditorialità - continua Peparello - mediante azioni mirate ma con una rinnovata convergenza che non può prescindere da una programmazione negoziata tra attori pubblici e privati».\r

\r

All’incontro era presente anche il destination manager Francesco Comotti, secondo il quale «la DMO 'Expo Tuscia', soprattutto in questo nuovo scenario, mutato e accelerato dalla pandemia, diventa un efficace strumento attuativo per gli obiettivi strategici inseriti nei Piani di Sviluppo della Regione Lazio, quali la ridistribuzione del flussi, la destagionalizzazione e l’aumento della durata del soggiorno sul territorio che sono gli obiettivi che noi vogliamo perseguire e raggiungere con strategie fattive e un’organizzazione concreta sul territorio. Vogliamo in sostanza rappresentare con la nostra azione quel valore aggiunto, sia dal punto di vista economico che culturale, necessario anche in previsione del prossimo Giubileo 2025 che ci vedrà sicuramente parte attiva e determinante».\r

\r

Incisivo e particolareggiato l’intervento del Consulente Virgilio Gay, esperto di marketing operativo e territoriale, che ha parlato di strategie unitarie del territorio, sottolineando come il successo dei progetti delle varie DMO dipenda dalla complementarietà degli stessi e dalla organizzazione dei territori. «È innegabile, ha detto, come molto dipenda dall’alleanza che sapranno generare il pubblico e il privato, le amministrazioni pubbliche e gli operatori economici, gli appassionati del territorio e gli esperti che da tempo lavorano nel settore del marketing. Ovvero tutti quei soggetti che, operando negli specifici settori, sanno meglio di altri cogliere gli strumenti e individuare le risorse che la legislazione italiana ed europea mettono a disposizione del territorio e delle imprese».\r

\r

VisiTuscia 2023\r

\r

Fra le prime attività poste in essere dalla DMO, figura la programmazione di 'VisiTuscia' la Borsa del Turismo e dell’Enogastronomia del Viterbese, al via oggi per una tre giorni di scoperta del territorio. Il tema di quest’anno sarà il “Turismo di Ritorno – Alla scoperta delle Origini”, nel quadro dei progetti sostenuti anche dal Governo e dalla Regione Lazio.\r

\r

Al riguardo è intervenuto anche il Segretario Generale della Camera di Commercio Viterbo-Rieti, Francesco Monzillo che ha ricordato come l’Ente Camerale abbia avuto sempre una particolare attenzione per questa manifestazione, per la sua importanza nella promozione del territorio e per i successi conseguiti nel corso del tempo. Presenti anche Marco Tortolini, Presidente Slow Food Viterbo-Tuscia, con il quale è in atto un rapporto di collaborazione per la preparazione dei piatti tipici che entreranno a far parte del “Menù delle Origini” che verrà presentato in collegamento diretto con le Associazioni degli Italiani all’Estero, e il Consigliere del Comune di Viterbo, Marco Nunzi, che ha portato il saluto del Sindaco Chiara Frontini.\r

\r

","post_title":"Presentata Expo Tuscia, la DMO per la valorizzazione e promozione del territorio","post_date":"2023-05-19T17:26:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684517187000]}]}}