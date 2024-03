Regione Lombardia stanzia 242 mila euro per la sicurezza dei laghi Uno stanziamento di 242.000 euro per garantire la sicurezza dei laghi della Lombardia. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai trasporti e mobilità sostenibile Franco Lucente. Si tratta di finanziamenti di attività per garantire i servizi di vigilanza, intervento e soccorso ai fini della sicurezza della navigazione sui bacini lacuali regionali. Le risorse, stanziate annualmente, sono erogate da Regione Lombardia alle Autorità di bacino lacuali e comuni rivieraschi dei laghi Maggiore, Ceresio, Lario, Iseo, Garda. “Il nostro obiettivo è permettere ai residenti e ai turisti di godere in piena tranquillità e sicurezza delle bellezze dei nostri laghi, vere e proprie perle ambientali e turistiche che meritano di essere ulteriormente valorizzate”. “I servizi di vigilanza, intervento e soccorso – ha aggiunto Lucente – per garantire la sicurezza della navigazione sui laghi saranno fondamentali per raggiungere risultati importanti: innanzitutto, sostenere e potenziare la mobilità dolce. Da sempre il nostro impegno è diretto a incrementare e promuovere la diffusione della mobilità a basso impatto ambientale, attraverso azioni e strumenti per lo sviluppo della mobilità elettrica e degli altri carburanti alternativi. Una rivoluzione green che ci deve vedere protagonisti in sinergia con le Autorità di bacino e tutti gli enti preposti”. Condividi

