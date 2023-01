Procida: 600 mila sbarchi nell’anno della capitale della cultura Nel suo anno da capitale italiana della cultura Procida “ha avuto quasi 600mila sbarchi di turisti incuriositi dalla cultura e dai paesaggi dell’isola”. Il sindaco, Raimondo Ambrosino, chiude così il bilancio dell’anno di grande successo per l’isola più piccola del Golfo di Napo Ieri la festa sull’isola con la cerimonia ufficiale a Marina Grande e oggi il bilancio a Napoli, nella sede della Regione, in attesa del passaggio del titolo di capitale che avverrà domani con Bergamo e Brescia, capitali della Cultura 2023. “E’ un record storico di presenze a Procida – ha spiegato il sindaco -. Prima di quest’anno avevamo previsto mezzo milione di visitatori, già il doppio rispetto ai 250.000 turisti che ogni anno arrivavano a Procida. Questo significa che nei mesi meno caldi, quelli della stagione minore, sono accorsi da noi veramente in tanti, con un risultato apprezzabile che porta con sé anche una crescita dell’economia isolana. Il successo è stato per le tante iniziative culturali e mostre, ma anche per la straordinaria partecipazione della gente di Procida. Ieri la cerimonia di chiusura con la festa in piazza a Marina Grande ha visto tanti procidani veramente contenti di condividere questo momento simbolo di riscatto e orgoglio di una comunità che si è ripresa un ruolo nella storia del Golfo di Napoli”. Ora Procida si muove per mantenere intatta la propria fama.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437523 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => 15 milioni di presenze, oltre 2 milioni soltanto nella città di Genova. Un bilancio oltre le aspettative per la Liguria. «I numeri indicano come l'obiettivo della destagionalizzazione sia stato centrato – spiega Giovanni Toti, presidente Regione Liguria - con una regione che non è più attrattiva soltanto nei mesi estivi ma che si è trasformata in una meta di vacanza 365 giorni all'anno, anche nei periodi solo apparentemente con meno appeal come quelli autunnali e invernali. Questi risultati sono anche il frutto delle campagne di promozione del territorio portate avanti in questi anni: nel 2023, proseguendo in questa direzione, vogliamo essere ancora più ambiziosi, rivolgendoci maggiormente a una platea internazionale. In occasione del prossimo Festival di Sanremo, in onda durante le serate della kermesse, sarà infatti lanciata la nuova cartolina della campagna primavera-estate 2023, dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno». Nel 2023, grazie anche all’opportunità di accedere ai fondi europei, Regione Liguria punterà, nei paesi esteri, sulla comunicazione in loco, oltre ad essere presenti con un nostro stand nelle principali manifestazioni fieristiche. Quest’anno si svolgerà anche il Forum dei Sindaci, con la partecipazione di tutti i 235 sindaci della Liguria riuniti, per progettare insieme il futuro della regione. «Il patto sul turismo 2023, l’aumento della qualità dell’offerta la formazione del personale – aggiunge Toti - la nostra promozione sul food e la comunicazione anche attraverso il Palazzo della Regione, che con la sua facciata illuminata comunica tutti gli eventi in Liguria, stanno incoronando la nostra regione regina del turismo, adesso non più solo per la stagione estiva». «I dati enunciati - commenta il vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana- dimostrano il successo delle campagne territoriali green and blue, entroterra e costa, portate avanti dalla Regione, con un'attenzione particolare all'enogastronomia, all'outdoor e al variegato mondo delle experience. Tralasciando le festività, chiaramente gettonate, in mesi di “bassa” stagione come ottobre 2022, è stato registrato un exploit del 27% delle presenze nei comuni dell’entroterra rispetto allo stesso periodo del 2019, che ha visto un risultato ancora più premiante nell’imperiese con + 69% nello stesso orizzonte temporale, dimostrando il successo delle campagne territoriali di destagionalizzazione portate avanti insieme ad Agenzia in Liguria». Particolarmente apprezzata da francesi, tedeschi, svizzeri, olandesi, la Liguria torna ad essere la meta preferita delle coppie, seguite dalle famiglie in viaggio e dai gruppi di amici. «La promozione istituzionale quest'anno inizierà al Festival di Sanremo con la tradizionale cartolina di Regione Liguria – spiega l’assessore al Turismo Augusto Sartori -, avremo poi spot per le diverse stagioni e continueremo lo sviluppo delle campagne storiche: in primavera sui parchi, d'estate sulle Bandiere blu e in autunno sui Borghi». Il 2022 è stato un anno positivo cha ha fatto registrare incrementi delle presenze sui mercati principali europei: rispetto al 2019: 240 mila tedeschi in più per 1,4 milioni totali, 200 mila francesi in più per 1 milione totale, 250 mila svizzeri in più per 850 mila in totale e 90 mila tra belgi e olandesi in più per un totale di 580 mila. Dal mercato scandinavo si sono registrate 325 mila presenze complessive con un leggero incremento rispetto al 2019. Per quel che concerne gli USA oltre 425 mila presenze, pari al 2019. «Infine, relativamente ai Patto del Lavoro nel Turismo – aggiunge Sartori - dopo l'ottimo riscontro del 2022 con lo stanziamento di 9,9 milioni per fare fronte a tutte le richieste, oltre 3700 contratti di lavoro di cui 340 a tempo indeterminato, nel 2023 lo riproporremo sicuramente, dopo il consueto confronto con le categorie, con l'intento di tornare allo spirito con il quale era stato ideato». [post_title] => Procida: 600 mila sbarchi nell'anno della capitale della cultura [post_date] => 2023-01-18T11:45:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674042359000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437371 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tourism Australia ha realizzato un nuovo video all'interno della campagna di promozione "Come and Say G'Day" in partnership con Qantas. Obiettivo: posizionare il vettore come compagnia aerea di riferimento per i turisti internazionali che desiderano esplorare la destinazione. La campagna rivolta a dieci mercati internazionali - Italia inclusa, oltre a Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Singapore, Indonesia e India - vede protagonista la mascotte animata Ruby the Roo, che esplora diverse destinazioni australiane e si confronta con i simpatici assistenti di volo di Qantas. Lo spot è doppiato da Rose Byrne, che interpreta Ruby the Roo nella campagna "G'Day" lanciata da Tourism Australia e M&C Saatchi in ottobre. La partnership con Qantas era stata annunciata da Tourism Australia al momento del lancio della campagna, con il filmato originale "G'day" disponibile sugli aeromobili Qantas a partire da dicembre 2022. Allora Phillipa Harrison, managing director di Tourism Australia, aveva sottolineato come "la collaborazione con i nostri partner commerciali nei mercati chiave" sarebbe stata una "parte cruciale della campagna". [post_title] => Tourism Australia e Qantas: partnership per il nuovo video della campagna G'Day [post_date] => 2023-01-16T14:19:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673878799000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia e l'aeroporto di Forlì consolidano la partnership nata con l'avvio delle operazioni della compagnia aerea lo scorso luglio. Sul Ridolfi il vettore posiziona due aeromobili, un Atr72-600 (68 posti) e un Boeing 737-700 (148 posti) che, con l'introduzione dell'orario estivo il prossimo 26 marzo, serviranno un network di 18 destinazioni (10 nazionali e 8 internazionali). Da Forlì si volerà verso la Sicilia e precisamente su Catania, Trapani, Lampedusa, Pantelleria e Comiso; la Sardegna, con Olbia, Cagliari e Alghero; infine, Brindisi e Napoli. La rete internazionale includerà: Lourdes e Mostar, Zara e Dubrovnik, Zante e Cefalonia, Belgrado e Oradea. La partnership si allarga poi fino alla condivisione del rischio operativo tra i soggetti coinvolti su tutte le rotte domestiche già operate dal vettore la scorsa estate (Napoli, Brindisi, Alghero, Catania, Trapani, Lampedusa e Olbia) che saranno vendute sia da Aeroitalia sia da Go To Travel, la neonata società di tour operating controllata al 100% da F.A. Srl (società di gestione del Ridolfi) che agirà sul mercato in qualità di agente di viaggio di Aeroitalia. In parallelo, Go To Travel potrà avvalersi dei canali di distribuzione di Aeroitalia per commercializzare anche le altre rotte operate. L‘obiettivo condiviso è quello di raggiungere un volume complessivo di oltre 100.000 passeggeri in arrivo/partenza da Forlì nel 2023. "Attraverso questo lavoro congiunto siamo arrivati a definire un modello ancora più evoluto di partnership che lega ora in maniera ancora più stretta Forlì al vettore italiano" commenta Giuseppe Silvestrini, presidente di F.A. srl e di Go To Travel Srl. “Aeroitalia è orgogliosa di proseguire la partnership con F.A. e di poter supportare la crescita di Go To Travel e con essa quella dello scalo romagnolo che sta contribuendo allo sviluppo delle attività economiche del territorio” sottolinea Gaetano Intrieri, ceo del vettore. [post_title] => Aeroitalia amplia l'intesa con lo scalo di Forlì. Decolla il tour operator Go To Travel [post_date] => 2023-01-13T09:11:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673601102000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437159 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono state delle festività da tutto esaurito quelle del Domina Coral Bay di di Sharm El Sheikh. In particolare, oltre alla domanda internazionale, va sottolineata la presenza massiccia di turisti italiani. "Siamo tornati a essere più che mai il punto di riferimento per i vacanzieri del nostro paese, come del resto succede da sempre - sottolinea Manuel Dallori, corporate director del gruppo Domina e fondatore del brand The Beach Luxury Club -. L'anima italiana del resort resta forte ed è amata anche da chi ci sceglie arrivando da tutto il mondo”. I numeri del Domina Coral Bay per Capodanno parlano chiaro: 2.900 i pasti serviti contemporaneamente la sera del 31 dicembre, cinque dinner party tematici nei diversi ristoranti del resort, una festa nella piazza della struttura da ben 2.200 persone, 7 mila fuochi d'artificio, 30 artisti internazionali... “La novità di questo anno è stato il The Beach Luxury Club On The Snow; nuova grande struttura panoramica al coperto perfetta per godersi serate sulla spiaggia: 1.600 metri quadrati allestiti appositamente per Natale e Capodanno che hanno accolto 600 persone - aggiunge Dallori -. Il nostro staff ha messo in scena cene spettacolo con 12 artisti internazionali, in collaborazione con Glamour Show e tanti special guest”. Per Capodanno i countdown scanditi sono stati ben tre, grazie alla voce di Eliza G, artista italiana finalista di The Voice che è una vera star in Sud America, con l'aiuto del TikToker Emanuele Centonze. Il primo ha preso vita per la mezzanotte Domina time, a seguire ecco l'orario egiziano e poi per ultima ecco la la mezzanotte Italiana. I fuochi d’artificio subito dopo hanno lasciato spazio alla console ed al sound del dj producer italiano Saintpaul, che ha fatto ballare quasi 2 mila persone. Tra gli artisti va segnalata anche la presenza della pittrice Carolina Pascari, che durante la serata a messo a disposizione per un'estrazione benefica due opere della collezione Mind Pollution. La serata di Capodanno al The Beach on The Snow è stata condotta dal personaggio tv Giovanni Ciacci con il supporto della campionessa del mondo di exotique pole dance Letizia Saquella. Tra gli ospiti della serata sparsi tra tavoli e la pista da ballo del The Beach on The Snow per il Capodanno '23, ecco poi il nove volte campione del Mondo di motocross Tony Cairoli e altri personaggi tv come Guenda Goria e Mirko Gangitano. Presenti pure Marco Salvati (autore Mediaset che da tempo collabora con Paolo Bonolis) e l'influencer Chiara Stile. E ancora: Claudia Letizia, regina del burlesque attiva a livello internazionale e Gianluca Mech. ideatore del protocollo Tisanoreica. Era presente pure Eva Henger, con suo marito Massimiliano Caroletti e la figlia Mercedes Henger. [post_title] => Festività da tutto esaurito per il Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh [post_date] => 2023-01-12T10:46:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673520403000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437152 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuove opportunità di lavoro a Leolandia che ha aperto le selezioni per il personale in vista della stagione 2023, che quest’anno sarà ancora più lunga del solito. Leolandia, infatti, sarà il primo parco tematico ad aprire in Italia, sabato 18 febbraio per Carnevale, con oltre un mese di anticipo rispetto alle altre strutture. La prospettiva di un periodo di impiego più lungo si accompagna all’offerta di corsi di formazione teorica e sul campo rivolti a chi non ha mai lavorato in un parco a tema: giovani al primo impiego, ma non solo. Chiunque, con o senza esperienza, abbia voglia di mettersi in gioco in questo settore e lavorare in un ambiente eterogeneo e dinamico, può candidarsi. Oltre a fornire le informazioni e gli strumenti indispensabili per svolgere la mansione assegnata, il training punta su formazioni specifiche e riconosciute, come quelle in ambito sicurezza e HACCP, ma anche sull’acquisizione di una giusta attitudine nel lavoro in team e nelle relazioni con gli ospiti. “Nel 2022 abbiamo dato lavoro a 600 persone che hanno potuto ricevere una prima formazione professionale, offrendo a tanti giovani un’opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. – dichiara il presidente di Leolandia, Giuseppe Ira – Quest’anno proponiamo contratti più lunghi, garantendo l’acquisizione di soft-skills fondamentali per lavorare a contatto con il pubblico: competenze trasversali utili in un’ottica di crescita professionale e personale. Ci auguriamo che il nostro impegno come azienda sia controbilanciato dagli interventi del governo sulle politiche del lavoro, allo scopo di assicurare un migliore e più efficace coordinamento tra offerta e domanda di posizioni stagionali, a vantaggio tanto del comparto dell’entertainment quanto di quello del turismo”. La selezione è già partita e prevede colloqui di gruppo e individuali, rivolti a candidati di qualsiasi età e livello di esperienza: gli unici requisiti indispensabili sono una spiccata predisposizione al sorriso e alle relazioni interpersonali, con particolare riferimento alle famiglie e ai bambini, e la conoscenza delle lingue straniere per alcune mansioni a contatto con il pubblico. Numerose le posizioni aperte: addetti alle biglietterie, all’accoglienza e all’assistenza ospiti, operatori giostre e giochi a premio, truccabimbi, animatori in grado di dare vita ai numerosi personaggi del parco con esperienza attoriale o attitudine alla danza, commessi, addetti alla ristorazione, incluso un pizzaiolo e un aiuto cuoco, operai per i settori pulizia e manutenzione. Disponibili anche posizioni nel settore sviluppo per l’ufficio tecnico e nel marketing, per attività legate alla realizzazione di sondaggi e ricerche di mercato. Per segnalare la propria candidatura o avere maggiori informazioni è possibile consultare il link “Lavora con Noi” del sito Leolandia: https://www.leolandia.it/lavora-con-noi.html. [post_title] => Leolandia apre la selezione per il nuovo personale 2023 [post_date] => 2023-01-12T10:00:30+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673517630000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437084 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Comincia a prendere forma concreta la riorganizzazione del gruppo Accor in due divisioni di brand distinti annunciata lo scorso luglio. La compagnia ha infatti deciso di dividere la propria strutture in un cluster dedicato ai segmenti economy, midscale & premium, che comprende i marchi ibis, Novotel, Mercure, Swissôtel, Mövenpick e Pullman, nonché in uno riservato alle strutture luxury & lifestyle, che ruota attorno ai pilastri Raffles & Orient Express, Fairmont, Sofitel & Mgallery, nonché all’entità Ennismore, a sua volte comprendente ulteriori 12 marchi. La divisione premium, midscale & economy è quindi ora gestita da un comitato esecutivo guidato dal ceo Jean-Jacques Morin (già vice amministratore delegato dell'intero gruppo), con Thomas Dubaere in qualità di ceo Americhe, Patrick Mendes, ceo Europe & North Africa, Duncan O'Rourke, ceo Middle East, Africa, Turkey & Asia Pacific e Gary Rosen, ceo Greater China. Besma Boumaza è invece general counsel, Fabrice Carre, chief strategy officer, Steven Daines, chief talent & culture officer, Karelle Lamouche, chief commercial officer, Patrick Laurent, chief financial officer, e Camil Yazbeck, chief development officer. Al timone del comitato esecutivo luxury & lifestyle c'è quindi direttamente il ceo del gruppo Sébastien Bazin, mentre Omer Acar è stato nominato ceo Raffles & Orient Express (a partire dal 1° marzo 2023), Maud Bailly ceo Sofitel, MGallery & Emblems, Gaurav Bhushan co-ceo Ennismore e Mark Willis ceo Fairmont. Gary Rosen è inoltre ceo Greater China, Kamal Rhazali, secretary general & general counsel (a partire dal 1° febbraio 2023), Agnès Roquefort, chief development officer, e Johnny Zakhem, chief financial officer. Per valorizzare questa nuova organizzazione della struttura operativa, è stato inoltre istituito un management board del gruppo presieduto sempre da Bazin. L'organo è stato pensato per garantire la coerenza e l'allineamento tra le due divisioni, sia in termini di priorità strategiche sia di leve di performance. Il board è composto da Besma Boumaza, group general counsel & board of directors’ secretary, Steven Daines, chief talent & culture officer, Jean-Jacques Morin, deputy ceo and chief financial officer, Brune Poirson, chief sustainability officer, Kamal Rhazali, secretary general & general counsel, luxury lifestyle, Floor Bleeker, chief technology officer, Alix Boulnois, chief digital officer, e Caroline Tissot, chief procurement officer. [post_title] => Prende forma la riorganizzazione di Accor in due divisioni di brand distinti [post_date] => 2023-01-11T12:05:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673438706000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437040 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Land of Fashion debutta nel programma di fidelizzazione AirAsia Rewards. L'accordo, gestito e coordinato da Hubsolute, inizierà ufficialmente il prossimo 15 gennaio e riconoscerà ai possessori della Village Card Land of Fashion l’accumulo di 3 punti AirAsia Rewards per ogni euro speso in qualsiasi boutique dei cinque Village (Franciacorta, Mantova, Palmanova, Valdichiana e Puglia). Chi non è in possesso della Village Card, la potrà richiedere gratuitamente presso gli Info Point e godere, così, anche di ulteriori vantaggi, come maggiori sconti sui prezzi outlet. Questa liaison mette a disposizione degli acquirenti Land of Fashion e Freedom Flyer di Air Asia un carnet di opportunità diversificate: da un lato, oltre 600 boutique dei brand più amati dagli 'shopping-addicted', dall’altro lato, con Air Asia i globe-trotter potranno utilizzare i punti per viaggiare verso alcune delle destinazioni asiatiche più iconiche come Filippine, Malesia, Singapore, Sri Lanka e molte altre ancora "L’accordo - sottolinea Luca Zaccomer, marketing director di Land of Fashion Outlet Management (nella foto) - ha senza dubbio una valenza estremamente positiva, sia perché il mercato asiatico è molto interessante per i Village di Land of Fashion e merita di essere ulteriormente sviluppato, sia perché i membri del Freedom Flyer Programme di Air Asia, in Italia, sono attualmente oltre 50.000. Un bacino di nuovi potenziali clienti che possiamo raggiungere e fidelizzare anche tramite le campagne ADV che lanceremo presto, di concerto con Air Asia”. "La liaison tra Land of Fashion e Air Asia è uno step cui Hubsolute crede fortemente e che, siamo certi, condurrà ad un incremento dei flussi di clienti nei Village - aggiunge Ezio Dell’Orto, chief marketing officer di Hubsolute. Il Freedom Flyer Programme raggruppa, ad oggi, più di 26 milioni di membri in tutto il mondo, di cui 56.000 sono italiani. E i numeri sono destinati a crescere, anche in ragione delle destinazioni raggiunte dallo schedule dei voli della compagnia aerea e dai servizi che sono acquistabili direttamente tramite la loro app dedicata”. [post_title] => Nuova partnership per Land of Fashion che debutta nel programma Air Asia Rewards [post_date] => 2023-01-11T09:50:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673430637000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436956 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà Alessandro Caristo il general manager del Nolinski Venezia, il nuovo hotel luxury lifestyle del gruppo francese Evok in apertura quest'anno. Nato in una famiglia di albergatori, Caristo ne ha ereditato la passione per l’ospitalità e il servizio. Dopo aver conseguito il diploma presso la scuola alberghiera di Stresa e Milano, ha iniziato la propria carriera negli alberghi a 4 e a 5 stelle tra Londra, la Svizzera e l’Italia. Accumulati oltre dieci anni di esperienza maturati fra le attività di front office, il settore food&beverage e le vendite, Caristo ha conseguito il master in economia e gestione del turismo presso l’università Ca’ Foscari di Venezia. Ha successivamente assunto incarichi dirigenziali all’interno di alberghi italiani e svizzeri, tra i quali spicca il suo periodo da direttore dell’hotel Cipriani nel capoluogo veneto, poco prima di entrare a far parte del gruppo Evok e assumere la direzione del Nolinski Venezia. Il suo primo incarico sarà ora quello di scegliere e assumere i 140 impiegati che andranno a costituire il suo team. Di proprietà di Pierre Bastid, il gruppo Evok nasce da un’idea di Romain Yzerman e di Emmanuel Sauvage, direttore generale, nel 2014. L’obiettivo dei tre co-fondatori era quello di creare nuovi approcci al lifestyle e destinazioni turistiche capaci di cambiare le regole del gioco nel campo dell’ospitalità di lusso. Oltre al brand Nolinski, la compagnia vanta anche i marchi Brach e Sinner, nonché altri ristoranti e proprietà indipendenti. Attualmente gestisce sei indirizzi brandizzati. In arrivo, in aggiunta al Nolinski Venezia, ci sono i Brach di Madrid e di Roma, la cui inaugurazione è prevista rispettivamente nel 2024 e nel 2025. [post_title] => L’ex direttore del Cipriani, Alessandro Caristo, nominato gm del nuovo Nolinski Venezia [post_date] => 2023-01-10T10:09:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673345355000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "procida 600 mila sbarchi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":19,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":550,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437523","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"15 milioni di presenze, oltre 2 milioni soltanto nella città di Genova. Un bilancio oltre le aspettative per la Liguria.\r

\r

«I numeri indicano come l'obiettivo della destagionalizzazione sia stato centrato – spiega Giovanni Toti, presidente Regione Liguria - con una regione che non è più attrattiva soltanto nei mesi estivi ma che si è trasformata in una meta di vacanza 365 giorni all'anno, anche nei periodi solo apparentemente con meno appeal come quelli autunnali e invernali. Questi risultati sono anche il frutto delle campagne di promozione del territorio portate avanti in questi anni: nel 2023, proseguendo in questa direzione, vogliamo essere ancora più ambiziosi, rivolgendoci maggiormente a una platea internazionale. In occasione del prossimo Festival di Sanremo, in onda durante le serate della kermesse, sarà infatti lanciata la nuova cartolina della campagna primavera-estate 2023, dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno».\r

\r

Nel 2023, grazie anche all’opportunità di accedere ai fondi europei, Regione Liguria punterà, nei paesi esteri, sulla comunicazione in loco, oltre ad essere presenti con un nostro stand nelle principali manifestazioni fieristiche. Quest’anno si svolgerà anche il Forum dei Sindaci, con la partecipazione di tutti i 235 sindaci della Liguria riuniti, per progettare insieme il futuro della regione.\r

\r

«Il patto sul turismo 2023, l’aumento della qualità dell’offerta la formazione del personale – aggiunge Toti - la nostra promozione sul food e la comunicazione anche attraverso il Palazzo della Regione, che con la sua facciata illuminata comunica tutti gli eventi in Liguria, stanno incoronando la nostra regione regina del turismo, adesso non più solo per la stagione estiva».\r

\r

«I dati enunciati - commenta il vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana- dimostrano il successo delle campagne territoriali green and blue, entroterra e costa, portate avanti dalla Regione, con un'attenzione particolare all'enogastronomia, all'outdoor e al variegato mondo delle experience. Tralasciando le festività, chiaramente gettonate, in mesi di “bassa” stagione come ottobre 2022, è stato registrato un exploit del 27% delle presenze nei comuni dell’entroterra rispetto allo stesso periodo del 2019, che ha visto un risultato ancora più premiante nell’imperiese con + 69% nello stesso orizzonte temporale, dimostrando il successo delle campagne territoriali di destagionalizzazione portate avanti insieme ad Agenzia in Liguria».\r

\r

Particolarmente apprezzata da francesi, tedeschi, svizzeri, olandesi, la Liguria torna ad essere la meta preferita delle coppie, seguite dalle famiglie in viaggio e dai gruppi di amici.\r

\r

«La promozione istituzionale quest'anno inizierà al Festival di Sanremo con la tradizionale cartolina di Regione Liguria – spiega l’assessore al Turismo Augusto Sartori -, avremo poi spot per le diverse stagioni e continueremo lo sviluppo delle campagne storiche: in primavera sui parchi, d'estate sulle Bandiere blu e in autunno sui Borghi».\r

\r

Il 2022 è stato un anno positivo cha ha fatto registrare incrementi delle presenze sui mercati principali europei: rispetto al 2019: 240 mila tedeschi in più per 1,4 milioni totali, 200 mila francesi in più per 1 milione totale, 250 mila svizzeri in più per 850 mila in totale e 90 mila tra belgi e olandesi in più per un totale di 580 mila. Dal mercato scandinavo si sono registrate 325 mila presenze complessive con un leggero incremento rispetto al 2019. Per quel che concerne gli USA oltre 425 mila presenze, pari al 2019.\r

\r

«Infine, relativamente ai Patto del Lavoro nel Turismo – aggiunge Sartori - dopo l'ottimo riscontro del 2022 con lo stanziamento di 9,9 milioni per fare fronte a tutte le richieste, oltre 3700 contratti di lavoro di cui 340 a tempo indeterminato, nel 2023 lo riproporremo sicuramente, dopo il consueto confronto con le categorie, con l'intento di tornare allo spirito con il quale era stato ideato».","post_title":"Liguria, la promozione 2023 punterà sui mercati internazionali","post_date":"2023-01-18T12:42:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1674045740000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel suo anno da capitale italiana della cultura Procida \"ha avuto quasi 600mila sbarchi di turisti incuriositi dalla cultura e dai paesaggi dell'isola\". Il sindaco, Raimondo Ambrosino, chiude così il bilancio dell'anno di grande successo per l'isola più piccola del Golfo di Napo\r

\r

Ieri la festa sull'isola con la cerimonia ufficiale a Marina Grande e oggi il bilancio a Napoli, nella sede della Regione, in attesa del passaggio del titolo di capitale che avverrà domani con Bergamo e Brescia, capitali della Cultura 2023.\r

\r

\"E' un record storico di presenze a Procida - ha spiegato il sindaco -. Prima di quest'anno avevamo previsto mezzo milione di visitatori, già il doppio rispetto ai 250.000 turisti che ogni anno arrivavano a Procida. Questo significa che nei mesi meno caldi, quelli della stagione minore, sono accorsi da noi veramente in tanti, con un risultato apprezzabile che porta con sé anche una crescita dell'economia isolana. Il successo è stato per le tante iniziative culturali e mostre, ma anche per la straordinaria partecipazione della gente di Procida.\r

\r

Ieri la cerimonia di chiusura con la festa in piazza a Marina Grande ha visto tanti procidani veramente contenti di condividere questo momento simbolo di riscatto e orgoglio di una comunità che si è ripresa un ruolo nella storia del Golfo di Napoli\".\r

\r

Ora Procida si muove per mantenere intatta la propria fama.","post_title":"Procida: 600 mila sbarchi nell'anno della capitale della cultura","post_date":"2023-01-18T11:45:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1674042359000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437371","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tourism Australia ha realizzato un nuovo video all'interno della campagna di promozione \"Come and Say G'Day\" in partnership con Qantas. Obiettivo: posizionare il vettore come compagnia aerea di riferimento per i turisti internazionali che desiderano esplorare la destinazione.\r

\r

La campagna rivolta a dieci mercati internazionali - Italia inclusa, oltre a Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Singapore, Indonesia e India - vede protagonista la mascotte animata Ruby the Roo, che esplora diverse destinazioni australiane e si confronta con i simpatici assistenti di volo di Qantas. Lo spot è doppiato da Rose Byrne, che interpreta Ruby the Roo nella campagna \"G'Day\" lanciata da Tourism Australia e M&C Saatchi in ottobre. La partnership con Qantas era stata annunciata da Tourism Australia al momento del lancio della campagna, con il filmato originale \"G'day\" disponibile sugli aeromobili Qantas a partire da dicembre 2022. Allora Phillipa Harrison, managing director di Tourism Australia, aveva sottolineato come \"la collaborazione con i nostri partner commerciali nei mercati chiave\" sarebbe stata una \"parte cruciale della campagna\". \r

\r

","post_title":"Tourism Australia e Qantas: partnership per il nuovo video della campagna G'Day","post_date":"2023-01-16T14:19:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1673878799000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia e l'aeroporto di Forlì consolidano la partnership nata con l'avvio delle operazioni della compagnia aerea lo scorso luglio. Sul Ridolfi il vettore posiziona due aeromobili, un Atr72-600 (68 posti) e un Boeing 737-700 (148 posti) che, con l'introduzione dell'orario estivo il prossimo 26 marzo, serviranno un network di 18 destinazioni (10 nazionali e 8 internazionali). Da Forlì si volerà verso la Sicilia e precisamente su Catania, Trapani, Lampedusa, Pantelleria e Comiso; la Sardegna, con Olbia, Cagliari e Alghero; infine, Brindisi e Napoli. La rete internazionale includerà: Lourdes e Mostar, Zara e Dubrovnik, Zante e Cefalonia, Belgrado e Oradea.\r

\r

La partnership si allarga poi fino alla condivisione del rischio operativo tra i soggetti coinvolti su tutte le rotte domestiche già operate dal vettore la scorsa estate (Napoli, Brindisi, Alghero, Catania, Trapani, Lampedusa e Olbia) che saranno vendute sia da Aeroitalia sia da Go To Travel, la neonata società di tour operating controllata al 100% da F.A. Srl (società di gestione del Ridolfi) che agirà sul mercato in qualità di agente di viaggio di Aeroitalia. In parallelo, Go To Travel potrà avvalersi dei canali di distribuzione di Aeroitalia per commercializzare anche le altre rotte operate. L‘obiettivo condiviso è quello di raggiungere un volume complessivo di oltre 100.000 passeggeri in arrivo/partenza da Forlì nel 2023.\r

\r

\"Attraverso questo lavoro congiunto siamo arrivati a definire un modello ancora più evoluto di partnership che lega ora in maniera ancora più stretta Forlì al vettore italiano\" commenta Giuseppe Silvestrini, presidente di F.A. srl e di Go To Travel Srl. “Aeroitalia è orgogliosa di proseguire la partnership con F.A. e di poter supportare la crescita di Go To Travel e con essa quella dello scalo romagnolo che sta contribuendo allo sviluppo delle attività economiche del territorio” sottolinea Gaetano Intrieri, ceo del vettore.","post_title":"Aeroitalia amplia l'intesa con lo scalo di Forlì. Decolla il tour operator Go To Travel","post_date":"2023-01-13T09:11:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1673601102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437159","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono state delle festività da tutto esaurito quelle del Domina Coral Bay di di Sharm El Sheikh. In particolare, oltre alla domanda internazionale, va sottolineata la presenza massiccia di turisti italiani. \"Siamo tornati a essere più che mai il punto di riferimento per i vacanzieri del nostro paese, come del resto succede da sempre - sottolinea Manuel Dallori, corporate director del gruppo Domina e fondatore del brand The Beach Luxury Club -. L'anima italiana del resort resta forte ed è amata anche da chi ci sceglie arrivando da tutto il mondo”.\r

\r

I numeri del Domina Coral Bay per Capodanno parlano chiaro: 2.900 i pasti serviti contemporaneamente la sera del 31 dicembre, cinque dinner party tematici nei diversi ristoranti del resort, una festa nella piazza della struttura da ben 2.200 persone, 7 mila fuochi d'artificio, 30 artisti internazionali... “La novità di questo anno è stato il The Beach Luxury Club On The Snow; nuova grande struttura panoramica al coperto perfetta per godersi serate sulla spiaggia: 1.600 metri quadrati allestiti appositamente per Natale e Capodanno che hanno accolto 600 persone - aggiunge Dallori -. Il nostro staff ha messo in scena cene spettacolo con 12 artisti internazionali, in collaborazione con Glamour Show e tanti special guest”.\r

\r

Per Capodanno i countdown scanditi sono stati ben tre, grazie alla voce di Eliza G, artista italiana finalista di The Voice che è una vera star in Sud America, con l'aiuto del TikToker Emanuele Centonze. Il primo ha preso vita per la mezzanotte Domina time, a seguire ecco l'orario egiziano e poi per ultima ecco la la mezzanotte Italiana. I fuochi d’artificio subito dopo hanno lasciato spazio alla console ed al sound del dj producer italiano Saintpaul, che ha fatto ballare quasi 2 mila persone. Tra gli artisti va segnalata anche la presenza della pittrice Carolina Pascari, che durante la serata a messo a disposizione per un'estrazione benefica due opere della collezione Mind Pollution. La serata di Capodanno al The Beach on The Snow è stata condotta dal personaggio tv Giovanni Ciacci con il supporto della campionessa del mondo di exotique pole dance Letizia Saquella.\r

\r

Tra gli ospiti della serata sparsi tra tavoli e la pista da ballo del The Beach on The Snow per il Capodanno '23, ecco poi il nove volte campione del Mondo di motocross Tony Cairoli e altri personaggi tv come Guenda Goria e Mirko Gangitano. Presenti pure Marco Salvati (autore Mediaset che da tempo collabora con Paolo Bonolis) e l'influencer Chiara Stile. E ancora: Claudia Letizia, regina del burlesque attiva a livello internazionale e Gianluca Mech. ideatore del protocollo Tisanoreica. Era presente pure Eva Henger, con suo marito Massimiliano Caroletti e la figlia Mercedes Henger.\r

\r

","post_title":"Festività da tutto esaurito per il Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh","post_date":"2023-01-12T10:46:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673520403000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437152","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove opportunità di lavoro a Leolandia che ha aperto le selezioni per il personale in vista della stagione 2023, che quest’anno sarà ancora più lunga del solito. Leolandia, infatti, sarà il primo parco tematico ad aprire in Italia, sabato 18 febbraio per Carnevale, con oltre un mese di anticipo rispetto alle altre strutture.\r

\r

La prospettiva di un periodo di impiego più lungo si accompagna all’offerta di corsi di formazione teorica e sul campo rivolti a chi non ha mai lavorato in un parco a tema: giovani al primo impiego, ma non solo. Chiunque, con o senza esperienza, abbia voglia di mettersi in gioco in questo settore e lavorare in un ambiente eterogeneo e dinamico, può candidarsi. Oltre a fornire le informazioni e gli strumenti indispensabili per svolgere la mansione assegnata, il training punta su formazioni specifiche e riconosciute, come quelle in ambito sicurezza e HACCP, ma anche sull’acquisizione di una giusta attitudine nel lavoro in team e nelle relazioni con gli ospiti.\r

\r

“Nel 2022 abbiamo dato lavoro a 600 persone che hanno potuto ricevere una prima formazione professionale, offrendo a tanti giovani un’opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. – dichiara il presidente di Leolandia, Giuseppe Ira – Quest’anno proponiamo contratti più lunghi, garantendo l’acquisizione di soft-skills fondamentali per lavorare a contatto con il pubblico: competenze trasversali utili in un’ottica di crescita professionale e personale. Ci auguriamo che il nostro impegno come azienda sia controbilanciato dagli interventi del governo sulle politiche del lavoro, allo scopo di assicurare un migliore e più efficace coordinamento tra offerta e domanda di posizioni stagionali, a vantaggio tanto del comparto dell’entertainment quanto di quello del turismo”.\r

\r

La selezione è già partita e prevede colloqui di gruppo e individuali, rivolti a candidati di qualsiasi età e livello di esperienza: gli unici requisiti indispensabili sono una spiccata predisposizione al sorriso e alle relazioni interpersonali, con particolare riferimento alle famiglie e ai bambini, e la conoscenza delle lingue straniere per alcune mansioni a contatto con il pubblico. Numerose le posizioni aperte: addetti alle biglietterie, all’accoglienza e all’assistenza ospiti, operatori giostre e giochi a premio, truccabimbi, animatori in grado di dare vita ai numerosi personaggi del parco con esperienza attoriale o attitudine alla danza, commessi, addetti alla ristorazione, incluso un pizzaiolo e un aiuto cuoco, operai per i settori pulizia e manutenzione. Disponibili anche posizioni nel settore sviluppo per l’ufficio tecnico e nel marketing, per attività legate alla realizzazione di sondaggi e ricerche di mercato.\r

\r

Per segnalare la propria candidatura o avere maggiori informazioni è possibile consultare il link “Lavora con Noi” del sito Leolandia: https://www.leolandia.it/lavora-con-noi.html.","post_title":"Leolandia apre la selezione per il nuovo personale 2023","post_date":"2023-01-12T10:00:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1673517630000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437084","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Comincia a prendere forma concreta la riorganizzazione del gruppo Accor in due divisioni di brand distinti annunciata lo scorso luglio. La compagnia ha infatti deciso di dividere la propria strutture in un cluster dedicato ai segmenti economy, midscale & premium, che comprende i marchi ibis, Novotel, Mercure, Swissôtel, Mövenpick e Pullman, nonché in uno riservato alle strutture luxury & lifestyle, che ruota attorno ai pilastri Raffles & Orient Express, Fairmont, Sofitel & Mgallery, nonché all’entità Ennismore, a sua volte comprendente ulteriori 12 marchi.\r

\r

La divisione premium, midscale & economy è quindi ora gestita da un comitato esecutivo guidato dal ceo Jean-Jacques Morin (già vice amministratore delegato dell'intero gruppo), con Thomas Dubaere in qualità di ceo Americhe, Patrick Mendes, ceo Europe & North Africa, Duncan O'Rourke, ceo Middle East, Africa, Turkey & Asia Pacific e Gary Rosen, ceo Greater China. Besma Boumaza è invece general counsel, Fabrice Carre, chief strategy officer, Steven Daines, chief talent & culture officer, Karelle Lamouche, chief commercial officer, Patrick Laurent, chief financial officer, e Camil Yazbeck, chief development officer.\r

\r

Al timone del comitato esecutivo luxury & lifestyle c'è quindi direttamente il ceo del gruppo Sébastien Bazin, mentre Omer Acar è stato nominato ceo Raffles & Orient Express (a partire dal 1° marzo 2023), Maud Bailly ceo Sofitel, MGallery & Emblems, Gaurav Bhushan co-ceo Ennismore e Mark Willis ceo Fairmont. Gary Rosen è inoltre ceo Greater China, Kamal Rhazali, secretary general & general counsel (a partire dal 1° febbraio 2023), Agnès Roquefort, chief development officer, e Johnny Zakhem, chief financial officer.\r

\r

Per valorizzare questa nuova organizzazione della struttura operativa, è stato inoltre istituito un management board del gruppo presieduto sempre da Bazin. L'organo è stato pensato per garantire la coerenza e l'allineamento tra le due divisioni, sia in termini di priorità strategiche sia di leve di performance. Il board è composto da Besma Boumaza, group general counsel & board of directors’ secretary, Steven Daines, chief talent & culture officer, Jean-Jacques Morin, deputy ceo and chief financial officer, Brune Poirson, chief sustainability officer, Kamal Rhazali, secretary general & general counsel, luxury lifestyle, Floor Bleeker, chief technology officer, Alix Boulnois, chief digital officer, e Caroline Tissot, chief procurement officer.","post_title":"Prende forma la riorganizzazione di Accor in due divisioni di brand distinti","post_date":"2023-01-11T12:05:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673438706000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437040","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Land of Fashion debutta nel programma di fidelizzazione AirAsia Rewards. L'accordo, gestito e coordinato da Hubsolute, inizierà ufficialmente il prossimo 15 gennaio e riconoscerà ai possessori della Village Card Land of Fashion l’accumulo di 3 punti AirAsia Rewards per ogni euro speso in qualsiasi boutique dei cinque Village (Franciacorta, Mantova, Palmanova, Valdichiana e Puglia). Chi non è in possesso della Village Card, la potrà richiedere gratuitamente presso gli Info Point e godere, così, anche di ulteriori vantaggi, come maggiori sconti sui prezzi outlet.\r

\r

Questa liaison mette a disposizione degli acquirenti Land of Fashion e Freedom Flyer di Air Asia un carnet di opportunità diversificate: da un lato, oltre 600 boutique dei brand più amati dagli 'shopping-addicted', dall’altro lato, con Air Asia i globe-trotter potranno utilizzare i punti per viaggiare verso alcune delle destinazioni asiatiche più iconiche come Filippine, Malesia, Singapore, Sri Lanka e molte altre ancora\r

\r

\"L’accordo - sottolinea Luca Zaccomer, marketing director di Land of Fashion Outlet Management (nella foto) - ha senza dubbio una valenza estremamente positiva, sia perché il mercato asiatico è molto interessante per i Village di Land of Fashion e merita di essere ulteriormente sviluppato, sia perché i membri del Freedom Flyer Programme di Air Asia, in Italia, sono attualmente oltre 50.000. Un bacino di nuovi potenziali clienti che possiamo raggiungere e fidelizzare anche tramite le campagne ADV che lanceremo presto, di concerto con Air Asia”.\r

\r

\"La liaison tra Land of Fashion e Air Asia è uno step cui Hubsolute crede fortemente e che, siamo certi, condurrà ad un incremento dei flussi di clienti nei Village - aggiunge Ezio Dell’Orto, chief marketing officer di Hubsolute. Il Freedom Flyer Programme raggruppa, ad oggi, più di 26 milioni di membri in tutto il mondo, di cui 56.000 sono italiani. E i numeri sono destinati a crescere, anche in ragione delle destinazioni raggiunte dallo schedule dei voli della compagnia aerea e dai servizi che sono acquistabili direttamente tramite la loro app dedicata”.","post_title":"Nuova partnership per Land of Fashion che debutta nel programma Air Asia Rewards","post_date":"2023-01-11T09:50:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1673430637000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436956","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà Alessandro Caristo il general manager del Nolinski Venezia, il nuovo hotel luxury lifestyle del gruppo francese Evok in apertura quest'anno. Nato in una famiglia di albergatori, Caristo ne ha ereditato la passione per l’ospitalità e il servizio. Dopo aver conseguito il diploma presso la scuola alberghiera di Stresa e Milano, ha iniziato la propria carriera negli alberghi a 4 e a 5 stelle tra Londra, la Svizzera e l’Italia.\r

\r

Accumulati oltre dieci anni di esperienza maturati fra le attività di front office, il settore food&beverage e le vendite, Caristo ha conseguito il master in economia e gestione del turismo presso l’università Ca’ Foscari di Venezia. Ha successivamente assunto incarichi dirigenziali all’interno di alberghi italiani e svizzeri, tra i quali spicca il suo periodo da direttore dell’hotel Cipriani nel capoluogo veneto, poco prima di entrare a far parte del gruppo Evok e assumere la direzione del Nolinski Venezia. Il suo primo incarico sarà ora quello di scegliere e assumere i 140 impiegati che andranno a costituire il suo team.\r

\r

Di proprietà di Pierre Bastid, il gruppo Evok nasce da un’idea di Romain Yzerman e di Emmanuel Sauvage, direttore generale, nel 2014. L’obiettivo dei tre co-fondatori era quello di creare nuovi approcci al lifestyle e destinazioni turistiche capaci di cambiare le regole del gioco nel campo dell’ospitalità di lusso. Oltre al brand Nolinski, la compagnia vanta anche i marchi Brach e Sinner, nonché altri ristoranti e proprietà indipendenti. Attualmente gestisce sei indirizzi brandizzati. In arrivo, in aggiunta al Nolinski Venezia, ci sono i Brach di Madrid e di Roma, la cui inaugurazione è prevista rispettivamente nel 2024 e nel 2025.","post_title":"L’ex direttore del Cipriani, Alessandro Caristo, nominato gm del nuovo Nolinski Venezia","post_date":"2023-01-10T10:09:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673345355000]}]}}