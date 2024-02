Presentato il nuovo premio Gist dedicato al turismo archeologico Sul palco della Regione Toscana alla Bit Clara Svanera, giornalista di turismo e affari internazionali, insieme alla presidente del Gist Sabrina Talarico hanno presentato la nuova edizione del Premio Gist dedicato al turismo archeologico e culturale. Quest’anno hanno partecipato più di 300 giornalisti ma c’è tempo fino a questa sera per presentare la candidatura. Il premio è diviso in quattro categorie ed è l’ultimo nato dell’associazione Gist, dedicato alla promozione di un turismo sostenibile e incentrato sulla cultura. Le quattro categorie in lizza quest’anno sono: il miglior sito Unesco italiano e straniero, il miglior museo italiano e straniero, il miglior servizio giornalistico sia straniero che italiano di taglio culturale e il miglior sito archeologico italiano e straniero. Novità dell’anno un nuovo premio speciale dedicato alle donne che si distinguono nella divulgazione e promozione di progetti e patrimoni Unesco. Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione e Giulia Brunetti di Turisma hanno dichiarato con entusiasmo: “Siamo alla seconda edizione del premio, vi aspettiamo il 23 febbraio alle 11.30 a Firenze troverete tutte le informazioni per partecipare sul sito del Gist, di Turisma e Toscana Promozione”. Condividi

