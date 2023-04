Prende forma il rilancio delle Terme di Chianciano: approvato il piano di ristrutturazione Prende forma il rilancio delle Terme di Chianciano. I nuovi azionisti e i manager del complesso hanno infatti raggiunto la maggioranza di legge per l’approvazione del piano concordatario. Le operazioni di voto formalmente si chiuderanno ai primi di maggio, ma nella giornata di ieri, 19 aprile, è stata già sancita la decisione. Si apre quindi una nuova stagione per la società che, dopo l’omologazione del concordato, prevedibilmente entro il 23 settembre, potrà concretamente operare sui nuovi piani di sviluppo. L’onere complessivo del concordato, superiore alle previsioni iniziali, è di circa 3 mln, cui si sommeranno le risorse per investimenti per il rinnovo dei complessi. Entro luglio Terme di Chianciano intende quindi presentare al territorio il piano di sviluppo, coinvolgendo anche tutte le strutture turistiche e il tessuto economico e del Comune e dell’Area. Rimane da definire, nelle prossime settimane, in un confronto con la regione, l’assetto definitivo degli asset immobiliari per poter pianificare gli investimenti.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prende forma il rilancio delle Terme di Chianciano. I nuovi azionisti e i manager del complesso hanno infatti raggiunto la maggioranza di legge per l’approvazione del piano concordatario. Le operazioni di voto formalmente si chiuderanno ai primi di maggio, ma nella giornata di ieri, 19 aprile, è stata già sancita la decisione. Si apre quindi una nuova stagione per la società che, dopo l’omologazione del concordato, prevedibilmente entro il 23 settembre, potrà concretamente operare sui nuovi piani di sviluppo. L’onere complessivo del concordato, superiore alle previsioni iniziali, è di circa 3 mln, cui si sommeranno le risorse per investimenti per il rinnovo dei complessi. Entro luglio Terme di Chianciano intende quindi presentare al territorio il piano di sviluppo, coinvolgendo anche tutte le strutture turistiche e il tessuto economico e del Comune e dell’Area. Rimane da definire, nelle prossime settimane, in un confronto con la regione, l’assetto definitivo degli asset immobiliari per poter pianificare gli investimenti. [post_title] => Prende forma il rilancio delle Terme di Chianciano: approvato il piano di ristrutturazione [post_date] => 2023-04-20T15:23:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682004204000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444076 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova avventura per Claudio Catani, che passa alla guida del gruppo Fh55 di Firenze nel ruolo di vice president operations. Dopo due anni al timone della Icon Collection (oggi condotta da Ciro Verrocchi), il manager di Montecatini Terme mira ora al riposizionamento della compagnia toscana nel segmento upscale. Prima dell’ingresso in Icon Collection, Catani ha ricoperto per diversi anni la carica di general manager dello storico Brunelleschi Hotel di Firenze e di cluster general manager del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. In precedenza ha guidato, tra gli altri, il Bentley Hotel di Genova oggi Meliá Hotel. Catani ha frequentato la School of hotel administration della Cornell University di New York ottenendo il master certificate in revenue management e il certificate in hospitality management. Attualmente è anche membro, con il ruolo di probiviro, del direttivo dell’Aifbm (Associazione italiana food&beverage manager). “Sono molto onorato di questo nuovo incarico in Fh55 Hotels, dove ho trovato una realtà molto stimolante: un gruppo di lavoro appassionato, entusiasta e competente - spiega lo stesso Catani -. In questa prima fase mi impegnerò a portare nel team la consapevolezza del potenziale che ho riscontrato nelle strutture, e utilizzerò le funzioni strategiche idonee a permettere agli hotel di performare al meglio in un mercato sempre più competitivo. Traccerò poi la strada per qualificare le diverse figure professionali protagoniste dell'accoglienza negli alberghi, in modo che possano ricevere nel migliore dei modi gli ospiti, facendo loro vivere un’esperienza davvero unica e anticipatoria dei loro desideri". Fh55 Hotels è gestito da oltre 60 anni dalla famiglia Innocenti. Fondato nel 1955 da Dino Innocenti, il gruppo prende le mosse dal Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. La storia continua nel 1968 con la costruzione del Grand Hotel Palatino a Roma, a due passi dal Colosseo. Successivamente la compagnia prosegue la propria crescita con l’acquisto dell’hotel Calzaiuoli, nel cuore di Firenze, che apre nel 1984. Alla scomparsa del fondatore, gli eredi divenuti nel frattempo titolari delle strutture, continuano la politica di espansione e nel 1995 acquisiscono l’hotel Villa Fiesole. [post_title] => Claudio Catani nuovo vice president operations del gruppo Fh55 Hotels [post_date] => 2023-04-20T11:41:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681990886000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444033 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gianni Rebecchi traccia un bilancio dello stato in cui verso oggi il turismo organizzato. «I viaggi sono in ripresa, ma c’è ancora molto da fare per tornare ai livelli pre Covid. La ripartenza certificata dall’Istat, infatti, non è stata sufficiente per tornare ai livelli pre pandemia: rispetto al 2019 gli italiani hanno fatto 16,4 milioni di viaggi in meno, e le prenotazioni nelle agenzie di viaggio – nonostante una netta accelerazione sul 2021 – sono ancora il 40% di quelle registrate nell’ultimo anno prima della crisi sanitaria». Appello al Governo «I dati del 2022 sono dunque positivi e fanno bene sperare per quest’anno, ma dobbiamo fare attenzione al caro prezzi del settore causato dall’inflazione che potrebbe provocare una riduzione dei viaggi e delle vacanze. Dopo l’incontro con il ministero del turismo attendiamo, nei prossimi giorni, la pubblicazione del decreto per lo sblocco, ora con nuovi parametri, dei 39 milioni di euro stanziati per le agenzie di viaggio e tour operator, misura oltretutto riferita alle perdite di fatturato del 2021. Oggi siamo nel 2023 e le nostre imprese non possono più attendere. L’obiettivo è tornare ai livelli pre crisi, per questo chiediamo al Governo di agire in fretta». [post_title] => Rebecchi (Assoviaggi): «Prenotazioni adv meno 40% rispetto al 2019» [post_date] => 2023-04-20T08:48:40+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681980520000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444015 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua l'attivismo di Azora, il fondo di private equity spagnolo che ha acquisito Bluserena a fine 2021. Dopo l'annuncio del piano da 55 milioni di euro per il solo 2023, in vista della ristrutturazione di cinque resort del gruppo italiano, arriva ora una prima rivelazione sui futuri programmi di sviluppo della compagnia. Bluserena starebbe infatti pensando a nuove acquisizioni di prodotti a 5 stelle, così da espandere la propria offerta oltre i confini dei segmenti medio e medio-alto, in cui da sempre l'operatore con base a Pescara è specializzato. L'idea, ha spiegato il nuovo ceo Marcello Cicalò a Pambianco Hotellerie, è quella di creare un nuovo brand entro cui far probabilmente confluire anche alcune delle strutture già esistenti di livello più alto. Obiettivi dei prossimi sviluppi, oltre al Sud Italia, dove la compagnia vanta già una forte presenza, anche il Centro della Penisola, nonché i laghi e la montagna. Il gruppo ha chiuso il 2022 con un fatturato complessivo di 96 milioni di euro e per quest'anno punta a superare la soglia psicologica dei 100 milioni, grazie a una crescita del 10%. Tra le strategie con le quali intende raggiungere tale traguardo, c'è anche il piano di estendere la stagionalità dei propri alberghi, al momento ferma a circa 120 giorni all'anno, allo stesso tempo ampliando la quota di ospiti internazionali che a oggi non supera il 5%. [post_title] => Bluserena vira sul lusso. In arrivo un nuovo marchio ad hoc [post_date] => 2023-04-19T12:58:28+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681909108000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443985 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo il brusco rallentamento dell'ultimo trimestre del 2022, che ha fatto chiudere l'anno sotto i livelli dell'anno precedente (a quota 1,4 mld di euro di transato totale secondo l'Osservatorio Pambianco, ndr), proseguono le incertezze sul mercato italiano degli investimenti alberghieri. Tassi di inflazione e costi di finanziamento ancora elevati paiono insomma mantenere i capitali in una posizione wait-and-see, in attesa cioè di tempi migliori. Secondo una recente analisi della piattaforma hoteltransactions.it di Thrends, nel primo trimestre di quest’anno le transazioni alberghiere tracciabili in Italia sono state infatti appena 11, per un valore totale di 116,1 milioni di euro, contro le 31 operazioni dello stesso periodo dell'anno scorso, per 288,2 milioni complessivi. Stabile invece il prezzo medio a camera, che è passato da 155 mila euro a 157 mila. Contemporaneamente è cresciuto al contrario il numero di aste registrate, che tra gennaio e marzo del 2023 sono state il doppio rispetto al medesimo trimestre del 2022: 18 per un valore di 50,1 milioni, contro le nove di dodici mesi prima, per una venina di milioni di euro. E' in questo caso invece sceso leggermente il prezzo medio a camera, da 55 mila a 46 mila euro. Tra le transazioni alberghiere più importanti da citare nel trimestre appena concluso vi sono la vendita del Wyndham Rome Midas (4 stelle da 349 camere), rilevato a gennaio dallo sviluppatore e gestore di asset immobiliari Zeitgeist Asset Management, con headquarter a Praga e già attivo in Germania ed Europa centro-orientale, che lo ha acquistato tramite la società Zeitgeist Asset Management Italia da Varde Partners. Per l'immobile è previsto inoltre un piano di ristrutturazione che verrà finanziato da un fondo gestito da Incanto Sgr. Più recentemente il stelle da 127 camere Principe di Lazise Hotel & Spa sul lago di Garda è stato ceduto da Bain Capital a Fattal Hotel Group, per 25 milioni di euro. [post_title] => Thrends: prosegue anche nel primo trimestre 2023 la frenata degli investimenti alberghieri in Italia [post_date] => 2023-04-19T11:38:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681904327000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443993 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Valorizzazione delle peculiarità territoriali, centralità del settore turistico per la ripresa economica del Paese, incremento dell’accessibilità e maggiore capacità di attrattività per un pubblico straniero, grazie anche al digitale. Di questo e molto altro si è discusso ieri, in casa FlixBus, durante il primo appuntamento dei FlixTalk dedicato al turismo sostenibile con Ivana Jelinic, amministratrice delegata di Enit, Luca Bruschi, direttore dell'associazione europea delle Vie Francigene, e Andrea Incondi, amministratore delegato di FlixBus Italia. Ivana Jelinic, oltre a evidenziare la rilevanza crescente del settore turistico per la ripresa dell’economia del Paese, grazie a numeri sempre più in crescita (11 milioni solo nelle recenti festività di Pasqua con un +29% rispetto al 2022) ha voluto sottolineare l’impegno del Governo nei confronti della destagionalizzazione dei flussi turistici e della valorizzazione delle peculiarità territoriali. «L’Italia si conferma tra le mete europee preferite. L’ammirazione per il nostro Paese non è più solo locale. Quindi ci impegneremo sempre di più per valorizzare le nostre peculiarità territoriali e culturali, al fine di garantire una presenza turistica tutto l’anno e anche nelle aree meno note, anche in un’ottica di sostenibilità. Valore, quest’ultimo, sempre più sentito dai viaggiatori. Tra i nostri investimenti del prossimo futuro, sicuramente, i giovani e il potenziamento delle infrastrutture». Luca Bruschi, ha messo in luce l’importanza di favorire la collaborazione fra le diverse realtà, con particolare riguardo al ruolo che gli attori della mobilità possono ricoprire nell’ambito di un rilancio del settore turistico. «Le sinergie fra gli operatori del trasporto e le realtà del settore turistico possono giocare un ruolo cruciale nell’incentivazione di nuove forme di turismo, agevolando i flussi visitatori che arrivano in Italia dal mondo intero lungo itinerari nuovi e ancora da scoprire. Coniugando forme di esplorazione virtuose e immersive, come il cammino, con un’offerta valida di mezzi di trasporto collettivi, si può promuovere un nuovo modo di fare turismo, più responsabile e orientato alla sostenibilità». In ottica di mobilità, Andrea Incondi ha voluto sottolineare il forte legame che esiste tra i due settori e il ruolo centrale della mobilità per la valorizzazione delle specificità territoriali nonché dello sviluppo di un turismo sostenibile grazie all’intermodalità e al potenziamento delle infrastrutture. «Valorizzare il turismo lento, sostenibile ed esperienziale può favorire nuovi sviluppi economici, ma anche ridurre gli impatti negativi che un turismo fuori controllo può avere sul territorio. Connettere l’Italia turistica significa agevolare, con la logica dell’intermodalità, le differenti combinazioni di mobilità dei turisti - stranieri e italiani - che si muovono - individualmente o in gruppo – sia nelle forme tradizionali (auto, voli di linea/low cost/charter, fly & drive, tour con pullman, treni, navi...) che innovative (la mobilità dolce/lenta delle reti fluviali, ciclovie, ferrovie dismesse, cammini, strade storiche...)», ha concluso l’Amministratore Delegato di FlixBus Italia. [post_title] => Jelinic (Enit): «Tra gli investimenti i giovani e le infrastrutture [post_date] => 2023-04-19T11:25:13+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681903513000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443987 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La campagna 'Come and Say G'day' di Tourism Australia fa coppia con Qantas durante questo aprile con una serie di attività congiunte, tra cui la creazione di un contenuto video pensato per ispirare i viaggiatori italiani a pianificare una vacanza Down Under. Protagonista del contenuto promozionale è la Brand Ambassador di Tourism Australia, Ruby, la canguretta souvenir che prende vita grazie all'animazione CGI, che viene accolta a bordo di un aereo Qantas dal tipico saluto australiano, G’day. "Qantas è orgogliosa di essere la compagnia aerea partner della campagna Come and Say G'day di Tourism Australia - ha dichiarato Petra Perry, chief marketing officer del Gruppo Qantas -. Oltre a stimolare gli arrivi nella destinazione, la campagna sta aumentando la consapevolezza che i turisti possano facilmente viaggiare direttamente in Australia ed esplorare le oltre 65 destinazioni in tutto il Paese quando scelgono di volare con Qantas." "Tourism Australia è orgogliosa di collaborare con la compagnia di bandiera australiana, Qantas, in Italia - ha aggiunto Eva Seller, regional general manager Continental Europe di Tourism Australia -. La partnership è stata pensata per ispirare e incoraggiare i viaggiatori a scoprire il significato di G'day e a realizzare il viaggio della vita in Australia". Qantas riprenderà ad operare con il volo stagionale e diretto da Roma a Perth, tra il 18 giugno e il 3 ottobre 2023 con il Boeing 787 Dreamliner. Tourism Australia collabora con Qantas su dieci mercati internazionali, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Italia, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Singapore, Indonesia e India. [post_title] => Tourism Australia: la campagna 'Come and Say G'day' vola con Qantas [post_date] => 2023-04-19T10:52:43+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681901563000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443971 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air rilancia la strategia di espansione in Medio Oriente e studia l'impiego degli Airbus A321Xlr in arrivo per l'apertura di voli diretti da Londra al Golfo, dove è già operativa ad Abu Dhabi. I futuri piani di crescita della low cost sono stati illustrati dal ceo, Jozsef Varadi, in un incontro all'Aviation Club di Londra, in cui ha anche dichiarato l'impegno a tornare sul mercato ucraino non appena sarà sicuro e ha escluso l'acquisizione di vettori competitor, affermando che per Wizz Air ha più senso concentrarsi sulla crescita organica. Le low cost, come la stessa Wizz Air "sono brave a crescere organicamente e a stimolare i mercati, quindi non necessitano di fusioni e acquisizioni (...) Siamo più interessati alla crescita organica, agli asset che si rendono disponibili, come gli slot, ma non siamo interessati ad acquisizioni di vettori in difficoltà" ha dichiarato. Il ceo conferma qualche preoccupazione in vista dell'estate per l'ambiente operativo in Europa, che rimarrà "complesso". Lo scorso anno la compagnia aera stata costretta alla cancellazione di diversi voli, con breve preavviso. Varadi ha affermato di aver "imparato la lezione" e che per l'estate sarà rafforzato il numero di aeromobili e di equipaggi in stand-by. Il ceo sotto il controllo del traffico aereo rappresenta la "sfida più grande" per le operazioni dei vettori quest'estate per tre motivi: in primo luogo, permane una carenza di controllori e, con un ciclo di formazione di tre anni, questo problema non sarà risolto entro l'estate. In secondo luogo, il conflitto in Ucraina ha chiuso il 20% dello spazio aereo europeo e ha causato "colli di bottiglia". Infine, l'aumento dei voli militari in Europa orientale sta imponendo restrizioni alle operazioni commerciali. [post_title] => Wizz Air rilancia sul Medio Oriente e studia una rotta da Londra con i nuovi A321Xlr [post_date] => 2023-04-19T09:45:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681897519000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443955 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Malaysia Airlines ha previsto un totale ripristino dell'attività in Cina e Asia settentrionale entro la fine di giugno, grazie a un'accelerazione che vedrà la capacità dell'intero sistema tornare ai livelli precedenti la pandemia. Stime positive quindi che arrivano mentre la casa madre, Malaysia Aviation Group, è tornata alla redditività grazie alla "robusta" domanda di viaggi e alle "efficaci" misure di controllo dei costi dopo la ristrutturazione. L'anno finanziario chiuso lo scorso 31 dicembre ha prodotto un utile operativo di 125 milioni di dollari, invertendo le pesanti perdite dell'esercizio precedente. L'"eccezionale inversione di tendenza" ha anche visto il vettore triplicare i ricavi operativi per l'intero anno, "sostenuti da una forte domanda nel settore internazionale sia per i viaggi passeggeri sia per il trasporto merci". Attualmente Malaysia Airlines opera circa l'85% della capacità pre-Covid e punta ad un totale recupero della capacità grazie alla riapertura delle frontiere cinesi. Izham Ismail, ceo del Malaysia Aviation Group è ottimista sul prossimo futuro: "Le prospettive della domanda di viaggio rimangono forti nel breve termine, anche se l'ambiente macroeconomico rimane molto impegnativo con prezzi del carburante elevati, costi operativi più alti dovuti all'inflazione, vincoli lavorativi, recessione e rischi geopolitici". [post_title] => Malaysia Airlines torna alla redditività e punta al totale recupero della capacità [post_date] => 2023-04-19T09:13:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681895636000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "prende forma il rilancio delle terme di chianciano approvato il piano di ristrutturazione" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":229,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1730,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Prende forma il rilancio delle Terme di Chianciano. I nuovi azionisti e i manager del complesso hanno infatti raggiunto la maggioranza di legge per l’approvazione del piano concordatario. Le operazioni di voto formalmente si chiuderanno ai primi di maggio, ma nella giornata di ieri, 19 aprile, è stata già sancita la decisione. Si apre quindi una nuova stagione per la società che, dopo l’omologazione del concordato, prevedibilmente entro il 23 settembre, potrà concretamente operare sui nuovi piani di sviluppo.\r

\r

L’onere complessivo del concordato, superiore alle previsioni iniziali, è di circa 3 mln, cui si sommeranno le risorse per investimenti per il rinnovo dei complessi. Entro luglio Terme di Chianciano intende quindi presentare al territorio il piano di sviluppo, coinvolgendo anche tutte le strutture turistiche e il tessuto economico e del Comune e dell’Area. Rimane da definire, nelle prossime settimane, in un confronto con la regione, l’assetto definitivo degli asset immobiliari per poter pianificare gli investimenti.","post_title":"Prende forma il rilancio delle Terme di Chianciano: approvato il piano di ristrutturazione","post_date":"2023-04-20T15:23:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682004204000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444076","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova avventura per Claudio Catani, che passa alla guida del gruppo Fh55 di Firenze nel ruolo di vice president operations. Dopo due anni al timone della Icon Collection (oggi condotta da Ciro Verrocchi), il manager di Montecatini Terme mira ora al riposizionamento della compagnia toscana nel segmento upscale. Prima dell’ingresso in Icon Collection, Catani ha ricoperto per diversi anni la carica di general manager dello storico Brunelleschi Hotel di Firenze e di cluster general manager del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. In precedenza ha guidato, tra gli altri, il Bentley Hotel di Genova oggi Meliá Hotel. Catani ha frequentato la School of hotel administration della Cornell University di New York ottenendo il master certificate in revenue management e il certificate in hospitality management. Attualmente è anche membro, con il ruolo di probiviro, del direttivo dell’Aifbm (Associazione italiana food&beverage manager).\r

\r

“Sono molto onorato di questo nuovo incarico in Fh55 Hotels, dove ho trovato una realtà molto stimolante: un gruppo di lavoro appassionato, entusiasta e competente - spiega lo stesso Catani -. In questa prima fase mi impegnerò a portare nel team la consapevolezza del potenziale che ho riscontrato nelle strutture, e utilizzerò le funzioni strategiche idonee a permettere agli hotel di performare al meglio in un mercato sempre più competitivo. Traccerò poi la strada per qualificare le diverse figure professionali protagoniste dell'accoglienza negli alberghi, in modo che possano ricevere nel migliore dei modi gli ospiti, facendo loro vivere un’esperienza davvero unica e anticipatoria dei loro desideri\".\r

\r

Fh55 Hotels è gestito da oltre 60 anni dalla famiglia Innocenti. Fondato nel 1955 da Dino Innocenti, il gruppo prende le mosse dal Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. La storia continua nel 1968 con la costruzione del Grand Hotel Palatino a Roma, a due passi dal Colosseo. Successivamente la compagnia prosegue la propria crescita con l’acquisto dell’hotel Calzaiuoli, nel cuore di Firenze, che apre nel 1984. Alla scomparsa del fondatore, gli eredi divenuti nel frattempo titolari delle strutture, continuano la politica di espansione e nel 1995 acquisiscono l’hotel Villa Fiesole.","post_title":"Claudio Catani nuovo vice president operations del gruppo Fh55 Hotels","post_date":"2023-04-20T11:41:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681990886000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gianni Rebecchi traccia un bilancio dello stato in cui verso oggi il turismo organizzato. «I viaggi sono in ripresa, ma c’è ancora molto da fare per tornare ai livelli pre Covid. La ripartenza certificata dall’Istat, infatti, non è stata sufficiente per tornare ai livelli pre pandemia: rispetto al 2019 gli italiani hanno fatto 16,4 milioni di viaggi in meno, e le prenotazioni nelle agenzie di viaggio – nonostante una netta accelerazione sul 2021 – sono ancora il 40% di quelle registrate nell’ultimo anno prima della crisi sanitaria».\r

Appello al Governo\r

«I dati del 2022 sono dunque positivi e fanno bene sperare per quest’anno, ma dobbiamo fare attenzione al caro prezzi del settore causato dall’inflazione che potrebbe provocare una riduzione dei viaggi e delle vacanze. Dopo l’incontro con il ministero del turismo attendiamo, nei prossimi giorni, la pubblicazione del decreto per lo sblocco, ora con nuovi parametri, dei 39 milioni di euro stanziati per le agenzie di viaggio e tour operator, misura oltretutto riferita alle perdite di fatturato del 2021. Oggi siamo nel 2023 e le nostre imprese non possono più attendere. L’obiettivo è tornare ai livelli pre crisi, per questo chiediamo al Governo di agire in fretta».","post_title":"Rebecchi (Assoviaggi): «Prenotazioni adv meno 40% rispetto al 2019»","post_date":"2023-04-20T08:48:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681980520000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua l'attivismo di Azora, il fondo di private equity spagnolo che ha acquisito Bluserena a fine 2021. Dopo l'annuncio del piano da 55 milioni di euro per il solo 2023, in vista della ristrutturazione di cinque resort del gruppo italiano, arriva ora una prima rivelazione sui futuri programmi di sviluppo della compagnia. Bluserena starebbe infatti pensando a nuove acquisizioni di prodotti a 5 stelle, così da espandere la propria offerta oltre i confini dei segmenti medio e medio-alto, in cui da sempre l'operatore con base a Pescara è specializzato.\r

\r

L'idea, ha spiegato il nuovo ceo Marcello Cicalò a Pambianco Hotellerie, è quella di creare un nuovo brand entro cui far probabilmente confluire anche alcune delle strutture già esistenti di livello più alto. Obiettivi dei prossimi sviluppi, oltre al Sud Italia, dove la compagnia vanta già una forte presenza, anche il Centro della Penisola, nonché i laghi e la montagna. Il gruppo ha chiuso il 2022 con un fatturato complessivo di 96 milioni di euro e per quest'anno punta a superare la soglia psicologica dei 100 milioni, grazie a una crescita del 10%. Tra le strategie con le quali intende raggiungere tale traguardo, c'è anche il piano di estendere la stagionalità dei propri alberghi, al momento ferma a circa 120 giorni all'anno, allo stesso tempo ampliando la quota di ospiti internazionali che a oggi non supera il 5%.","post_title":"Bluserena vira sul lusso. In arrivo un nuovo marchio ad hoc","post_date":"2023-04-19T12:58:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681909108000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443985","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il brusco rallentamento dell'ultimo trimestre del 2022, che ha fatto chiudere l'anno sotto i livelli dell'anno precedente (a quota 1,4 mld di euro di transato totale secondo l'Osservatorio Pambianco, ndr), proseguono le incertezze sul mercato italiano degli investimenti alberghieri. Tassi di inflazione e costi di finanziamento ancora elevati paiono insomma mantenere i capitali in una posizione wait-and-see, in attesa cioè di tempi migliori.\r

\r

Secondo una recente analisi della piattaforma hoteltransactions.it di Thrends, nel primo trimestre di quest’anno le transazioni alberghiere tracciabili in Italia sono state infatti appena 11, per un valore totale di 116,1 milioni di euro, contro le 31 operazioni dello stesso periodo dell'anno scorso, per 288,2 milioni complessivi. Stabile invece il prezzo medio a camera, che è passato da 155 mila euro a 157 mila. Contemporaneamente è cresciuto al contrario il numero di aste registrate, che tra gennaio e marzo del 2023 sono state il doppio rispetto al medesimo trimestre del 2022: 18 per un valore di 50,1 milioni, contro le nove di dodici mesi prima, per una venina di milioni di euro. E' in questo caso invece sceso leggermente il prezzo medio a camera, da 55 mila a 46 mila euro.\r

\r

Tra le transazioni alberghiere più importanti da citare nel trimestre appena concluso vi sono la vendita del Wyndham Rome Midas (4 stelle da 349 camere), rilevato a gennaio dallo sviluppatore e gestore di asset immobiliari Zeitgeist Asset Management, con headquarter a Praga e già attivo in Germania ed Europa centro-orientale, che lo ha acquistato tramite la società Zeitgeist Asset Management Italia da Varde Partners. Per l'immobile è previsto inoltre un piano di ristrutturazione che verrà finanziato da un fondo gestito da Incanto Sgr. Più recentemente il stelle da 127 camere Principe di Lazise Hotel & Spa sul lago di Garda è stato ceduto da Bain Capital a Fattal Hotel Group, per 25 milioni di euro.","post_title":"Thrends: prosegue anche nel primo trimestre 2023 la frenata degli investimenti alberghieri in Italia","post_date":"2023-04-19T11:38:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681904327000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443993","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Valorizzazione delle peculiarità territoriali, centralità del settore turistico per la ripresa economica del Paese, incremento dell’accessibilità e maggiore capacità di attrattività per un pubblico straniero, grazie anche al digitale. Di questo e molto altro si è discusso ieri, in casa FlixBus, durante il primo appuntamento dei FlixTalk dedicato al turismo sostenibile con Ivana Jelinic, amministratrice delegata di Enit, Luca Bruschi, direttore dell'associazione europea delle Vie Francigene, e Andrea Incondi, amministratore delegato di FlixBus Italia.\r

\r

Ivana Jelinic, oltre a evidenziare la rilevanza crescente del settore turistico per la ripresa dell’economia del Paese, grazie a numeri sempre più in crescita (11 milioni solo nelle recenti festività di Pasqua con un +29% rispetto al 2022) ha voluto sottolineare l’impegno del Governo nei confronti della destagionalizzazione dei flussi turistici e della valorizzazione delle peculiarità territoriali.\r

\r

«L’Italia si conferma tra le mete europee preferite. L’ammirazione per il nostro Paese non è più solo locale. Quindi ci impegneremo sempre di più per valorizzare le nostre peculiarità territoriali e culturali, al fine di garantire una presenza turistica tutto l’anno e anche nelle aree meno note, anche in un’ottica di sostenibilità. Valore, quest’ultimo, sempre più sentito dai viaggiatori. Tra i nostri investimenti del prossimo futuro, sicuramente, i giovani e il potenziamento delle infrastrutture».\r

\r

Luca Bruschi, ha messo in luce l’importanza di favorire la collaborazione fra le diverse realtà, con particolare riguardo al ruolo che gli attori della mobilità possono ricoprire nell’ambito di un rilancio del settore turistico.\r

\r

«Le sinergie fra gli operatori del trasporto e le realtà del settore turistico possono giocare un ruolo cruciale nell’incentivazione di nuove forme di turismo, agevolando i flussi visitatori che arrivano in Italia dal mondo intero lungo itinerari nuovi e ancora da scoprire. Coniugando forme di esplorazione virtuose e immersive, come il cammino, con un’offerta valida di mezzi di trasporto collettivi, si può promuovere un nuovo modo di fare turismo, più responsabile e orientato alla sostenibilità».\r

\r

In ottica di mobilità, Andrea Incondi ha voluto sottolineare il forte legame che esiste tra i due settori e il ruolo centrale della mobilità per la valorizzazione delle specificità territoriali nonché dello sviluppo di un turismo sostenibile grazie all’intermodalità e al potenziamento delle infrastrutture.\r

\r

«Valorizzare il turismo lento, sostenibile ed esperienziale può favorire nuovi sviluppi economici, ma anche ridurre gli impatti negativi che un turismo fuori controllo può avere sul territorio. Connettere l’Italia turistica significa agevolare, con la logica dell’intermodalità, le differenti combinazioni di mobilità dei turisti - stranieri e italiani - che si muovono - individualmente o in gruppo – sia nelle forme tradizionali (auto, voli di linea/low cost/charter, fly & drive, tour con pullman, treni, navi...) che innovative (la mobilità dolce/lenta delle reti fluviali, ciclovie, ferrovie dismesse, cammini, strade storiche...)», ha concluso l’Amministratore Delegato di FlixBus Italia.\r

\r

","post_title":"Jelinic (Enit): «Tra gli investimenti i giovani e le infrastrutture","post_date":"2023-04-19T11:25:13+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681903513000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443987","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La campagna 'Come and Say G'day' di Tourism Australia fa coppia con Qantas durante questo aprile con una serie di attività congiunte, tra cui la creazione di un contenuto video pensato per ispirare i viaggiatori italiani a pianificare una vacanza Down Under. Protagonista del contenuto promozionale è la Brand Ambassador di Tourism Australia, Ruby, la canguretta souvenir che prende vita grazie all'animazione CGI, che viene accolta a bordo di un aereo Qantas dal tipico saluto australiano, G’day.\r

\r

\"Qantas è orgogliosa di essere la compagnia aerea partner della campagna Come and Say G'day di Tourism Australia - ha dichiarato Petra Perry, chief marketing officer del Gruppo Qantas -. Oltre a stimolare gli arrivi nella destinazione, la campagna sta aumentando la consapevolezza che i turisti possano facilmente viaggiare direttamente in Australia ed esplorare le oltre 65 destinazioni in tutto il Paese quando scelgono di volare con Qantas.\"\r

\r

\"Tourism Australia è orgogliosa di collaborare con la compagnia di bandiera australiana, Qantas, in Italia - ha aggiunto Eva Seller, regional general manager Continental Europe di Tourism Australia -. La partnership è stata pensata per ispirare e incoraggiare i viaggiatori a scoprire il significato di G'day e a realizzare il viaggio della vita in Australia\".\r

\r

Qantas riprenderà ad operare con il volo stagionale e diretto da Roma a Perth, tra il 18 giugno e il 3 ottobre 2023 con il Boeing 787 Dreamliner.\r

\r

Tourism Australia collabora con Qantas su dieci mercati internazionali, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Italia, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Singapore, Indonesia e India.","post_title":"Tourism Australia: la campagna 'Come and Say G'day' vola con Qantas","post_date":"2023-04-19T10:52:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681901563000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443971","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air rilancia la strategia di espansione in Medio Oriente e studia l'impiego degli Airbus A321Xlr in arrivo per l'apertura di voli diretti da Londra al Golfo, dove è già operativa ad Abu Dhabi.\r

\r

I futuri piani di crescita della low cost sono stati illustrati dal ceo, Jozsef Varadi, in un incontro all'Aviation Club di Londra, in cui ha anche dichiarato l'impegno a tornare sul mercato ucraino non appena sarà sicuro e ha escluso l'acquisizione di vettori competitor, affermando che per Wizz Air ha più senso concentrarsi sulla crescita organica. Le low cost, come la stessa Wizz Air \"sono brave a crescere organicamente e a stimolare i mercati, quindi non necessitano di fusioni e acquisizioni (...) Siamo più interessati alla crescita organica, agli asset che si rendono disponibili, come gli slot, ma non siamo interessati ad acquisizioni di vettori in difficoltà\" ha dichiarato.\r

\r

Il ceo conferma qualche preoccupazione in vista dell'estate per l'ambiente operativo in Europa, che rimarrà \"complesso\". Lo scorso anno la compagnia aera stata costretta alla cancellazione di diversi voli, con breve preavviso. Varadi ha affermato di aver \"imparato la lezione\" e che per l'estate sarà rafforzato il numero di aeromobili e di equipaggi in stand-by. \r

\r

Il ceo sotto il controllo del traffico aereo rappresenta la \"sfida più grande\" per le operazioni dei vettori quest'estate per tre motivi: in primo luogo, permane una carenza di controllori e, con un ciclo di formazione di tre anni, questo problema non sarà risolto entro l'estate. In secondo luogo, il conflitto in Ucraina ha chiuso il 20% dello spazio aereo europeo e ha causato \"colli di bottiglia\". Infine, l'aumento dei voli militari in Europa orientale sta imponendo restrizioni alle operazioni commerciali.\r

\r

","post_title":"Wizz Air rilancia sul Medio Oriente e studia una rotta da Londra con i nuovi A321Xlr","post_date":"2023-04-19T09:45:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681897519000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443955","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Malaysia Airlines ha previsto un totale ripristino dell'attività in Cina e Asia settentrionale entro la fine di giugno, grazie a un'accelerazione che vedrà la capacità dell'intero sistema tornare ai livelli precedenti la pandemia.\r

\r

Stime positive quindi che arrivano mentre la casa madre, Malaysia Aviation Group, è tornata alla redditività grazie alla \"robusta\" domanda di viaggi e alle \"efficaci\" misure di controllo dei costi dopo la ristrutturazione. L'anno finanziario chiuso lo scorso 31 dicembre ha prodotto un utile operativo di 125 milioni di dollari, invertendo le pesanti perdite dell'esercizio precedente. L'\"eccezionale inversione di tendenza\" ha anche visto il vettore triplicare i ricavi operativi per l'intero anno, \"sostenuti da una forte domanda nel settore internazionale sia per i viaggi passeggeri sia per il trasporto merci\".\r

\r

Attualmente Malaysia Airlines opera circa l'85% della capacità pre-Covid e punta ad un totale recupero della capacità grazie alla riapertura delle frontiere cinesi.\r

Izham Ismail, ceo del Malaysia Aviation Group è ottimista sul prossimo futuro: \"Le prospettive della domanda di viaggio rimangono forti nel breve termine, anche se l'ambiente macroeconomico rimane molto impegnativo con prezzi del carburante elevati, costi operativi più alti dovuti all'inflazione, vincoli lavorativi, recessione e rischi geopolitici\".","post_title":"Malaysia Airlines torna alla redditività e punta al totale recupero della capacità","post_date":"2023-04-19T09:13:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681895636000]}]}}