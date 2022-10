Pier Ezhaya confermato alla presidenza Astoi: “Siamo un settore coriaceo” Il direttore generale tour operating di Alpitour World, Pier Ezhaya, è stato confermato dall’assemblea dell’associazione alla presidenza di Astoi Confindustria Viaggi per il secondo mandato consecutivo. Resterà in carica per il periodo 2022-2025 e guiderà anche il fondo Astoi a tutela dei viaggiatori. Ezhaya ha già ricoperto la carica di presidente nel biennio 2020-2022 e di vicepresidente vicario dal 2014 al 2018. “Il biennio 2020-2022 è stato estremamente sfidante: ci siamo dovuti confrontare con due governi, presidenza Conte 2 e Draghi, facendo sempre fatica a far emergere l’importanza di questo comparto, ancora troppo distante dalle priorità del governo – sottolinea lo stesso Ezhaya -. Ora dovremo relazionarci con un terzo governo, auspicando che riesca a comprendere le peculiarità e i bisogni del turismo organizzato. Prossimi obiettivi della nostra associazione saranno la prosecuzione del dialogo con le istituzioni, in particolare sui fondi stanziati ma non ancora erogati, e la ripresa delle strategie concrete del nostro core business. Vogliamo, infatti, essere parte attiva del Piano strategico per il turismo. Abbiamo tante incognite davanti a noi e non possiamo prevederle tutte, come ci ha insegnato la pandemia; ci portiamo via però, al termine di questa lunga crisi, anche una grande certezza ed è quella di aver capito, semmai ce ne fosse stato bisogno, che questo settore è coriaceo e forte, si piega ma non si spezza, fa leva sulla passione e sui valori umani che sono intrinseci del nostro mestiere per resistere e difendersi. E forse da questa pandemia abbiamo anche imparato che dobbiamo restare uniti, saper fare sistema prima di competere, creare valore prima delle quote di mercato che poi, nel caso, arriveranno da sole. Mi auguro perciò di collaborare efficacemente con le altre associazioni del settore, in particolare quelle del turismo organizzato come fin qui ho fatto, affinché si possa essere più forti e credibili nei confronti delle istituzioni e dei media”. In base a quanto previsto dallo statuto, il presidente Astoi ha quindi nominato il vice presidente vicario, affidando l’incarico ad Andrea Mele (Viaggi del Mappamondo), mentre l’assemblea ha eletto Marco Peci (Quality Group) in qualità di vice presidente elettivo. Risultano inoltre eletti nel consiglio direttivo Lorenzo Agati (Wep), Mario Aprea (Ota Viaggi), Davide Catania (Alidays) , Michele Mosca (Guiness Travel), Frederic Naar (Naar To), Roberto Pagliara (Nicolaus Tour), Stefano Pompili (Veratour), Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare), Carlo Schiavon (Costa Crociere), Ludovico Scortichini (Go World), Stefano Maria Simei (Th Resorts) e Andrea Vannucci (Sporting Vacanze). Sono stati eletti membri del collegio dei revisori dei conti Alessandro Seghi (gruppo Alpitour), Andrea Angeli (Quality Group), Giuseppe Tanzarella (Nicolaus Tour), nonché membri del collegio dei probiviri Francesco Caputo (Inter-Studio Viaggi), Mario Di Nicolantonio (Dimensione Turismo) e Armanda Vendemini (Boscolo Tours). Il collegio dei revisori dei conti del fondo Astoi è invece composto da Fabio Piciucchi, nonché ancora da Alessandro Seghi (gruppo Alpitour) e Giuseppe Tanzarella (Nicolaus Tour). Il Presidente Pier Ezhaya lavorerà in squadra e con il supporto dei due vicepresidenti, del consiglio direttivo e del direttore generale Flavia Franceschini; sarà inoltre affiancato da otto deleghe esecutive: rapporti con i vettori aerei; rapporti con le associazioni estere; gestione piattaforma osservatorio Astoi; gestione piattaforma Adv overview; marketing ed eventi; coordinamento delle commissioni; studi di settore e formazione; rapporti con enti del turismo. Ci saranno poi tre commissioni (education, Italia e tailor made) e quattro gruppi di lavoro (fiscale, legale, amministrazione del personale e spedizione cataloghi). Risultano inoltre eletti nel consiglio direttivo del fondo Astoi a tutela dei viaggiatori Mario Aprea (Ota Viaggi), Frederic Naar (Naar To); Roberto Pagliara (Nicolaus Tour); Marco Peci (Quality Group), Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare) e Stefano Pompili (Veratour). Tra gli obiettivi per il triennio 2022-2025, si segnalano la prosecuzione del dialogo con le istituzioni, per veder distribuiti i fondi non ancora assegnati, pari a 39,3 milioni di euro. L’intenzione, inoltre, di dedicarsi finalmente alle strategie che durante l’emergenza pandemica erano state congelate, in particolare al fine di potenziare i rapporti con le associazioni estere e con un focus sulla delega agli studi di settore e alla formazione in uno scenario economico e turistico in continuo mutamento. Il tutto senza dimenticare la validità di un progetto federativo con le altre associazioni, affinché si possa essere più forti e credibili nei confronti di istituzioni e media.

