Il Piemonte si presenta al Wtm con la forza del suo sviluppo Al Wtm di Londra si è parlato anche di Piemonte e dello sviluppo dell’aeroporto di Cuneo. A questo proposito l’ingresso della winter porta a Cuneo un’attesa novità: la ripresa della tratta per Roma Fiumicino, che la precedente compagnia aveva interrotto in modo unilaterale, lasciando Levaldigi «orfano» di una delle destinazioni più gettonate. Anche come «hub» verso altre parti del mondo. Da lunedì dallo scalo cuneese si potrà raggiungere la capitale volando con Sky Alps, campagnia altoatesina che inaugura così la collaborazione con Geac, la società di gestione cuneese come ha riferito Anna Milanese, direttore aeroporto di Cuneo. Naturalmente Beppe Carlevaris, presidente del cda di Visit Piemonte ha parlato anche di nuove strategie per il turismo in Piemonte illustrando eventi, iniziative, tutto naturalmente nell’ottica di uno sviluppo sempre più forte del Piemonte. Condividi

