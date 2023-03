Per le agenzie di viaggio serve una rivoluzione copernicana del fisco Un commento sul nostro sito mi ha fatto riflettere sulle vere necessità delle agenzie di viaggio. Questo è il commento. «Le agenzie di viaggio non hanno bisogno di soldi ma di interventi radicali per non dire copernicani. Con la semplificazione di molti adempimenti fiscali. Non ho ancora trovato due commercialisti su un solo quesito con la medesima risposta. Con una semplificazione fiscale i dipendenti potrebbero essere più produttivi e più incentivati. E fare un lavoro che ha ormai perso qualsiasi attrattività». Sono convinto che l’agente di viaggio che ha scritto questo commento abbia ragione. Il turismo organizzato va riformato dal cuore, dalla struttura. Non basta un intervento spot del governo con un’iniezione di risorse. Anche queste sono importanti, ma è necessario che accanto alle risorse si pensi ad una riforma complessiva della fiscalità. Riqualificazione Serve una riqualificazione che registri il sistema, perché così com’è non solo non funziona, ma crea difficoltà, inciampi, e francamente non ha nessuna fascinazione. Diventa un lavoro con poco interesse e disseminato di complicazioni. Tutte le grandi riforme del turismo non hanno toccato minimamente questo aspetto e le direttive europee hanno, se è possibile, ingenerato più confusione che altro. E’ il tempo di una rivoluzione copernicana. Giuseppe Aloe

