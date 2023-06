Passaporti: i tempi si allungano anche per prenotare. Che fa il ministro? Passaporti. Il ministro Santanchè aveva promesso che la questione passaporti sarebbe stata risolta in pochi giorni. Questo accadeva esattamente il 6 febbraio del 2023 durante la presentazione della campagna promozionale su Ischia. Allora: sono passati quattro mesi e la situazione se possibile è peggiorata rispetto ai mesi scorsi. Secondo una ricerca di Altroconsumo che ha inviato suoi rappresentanti nelle maggiori città d’Italia per avere l’appuntamento per il passaporto sono necessari almeno sette mesi Secondo il Corriere.it che riporta la notizia: in alcune città, infatti, non si riesce neanche a prenotare. Rinnovare il passaporto sta diventando un’impresa impossibile. I tempi di attesa sono sempre più dilatati, non solo per ottenere l’appuntamento in questura ma anche per la consegna una volta completata la procedura. Che fa il ministro? Come dicevamo a denunciare la situazione è Altroconsumo. L’associazione dei consumatori ha verificato i tempi di attesa in 12 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma e Torino. Allora cosa sta facendo il ministro del turismo? E il ministro dell’interno? Mi sembra chi stiano sottovalutando la questione finché non diventerà un caso nazionale.

