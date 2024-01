Parco 5 Terre, tavolo di confronto per aggiornare disciplinare Area Marina Protetta Verso un’Area Marina Protetta del Parco Nazionale delle 5 Terre che sappia coniugare la tutela della biodiversità alla valorizzazione delle economie locali, superando la logica della contrapposizione a favore di un percorso di condivisione di intenti, molto più efficace nel traguardare la coabitazione tra uomo e ambiente in un’ottica di sostenibilità. In questo orizzonte la Presidente del Parco Donatella Bianchi, insieme al Direttore Patrizio Scarpellini e dell’esperto in aree protette Stefano Donati, ha avviato il tavolo di confronto con le imprese di noleggio, locazione e associazioni, utile al processo di aggiornamento del Disciplinare Integrativo al Regolamento dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre 2024. Un passaggio indispensabile per costruire insieme – Parco, amministrazioni, imprese – un sistema di regole sempre più chiare e condivise, e dunque più incisive nella mitigazione della pressione in crescita su una fascia costiera di dimensioni ridotte, con impatti sulla salute degli habitat e delle specie marine e sulla stessa persistenza di un’economia del mare. Dal tavolo di confronto è emersa la volontà condivisa con il Parco di traguardare la riduzione degli impatti, attraverso un percorso a medio e lungo termine di semplificazione delle procedure e di sostegno alle imprese virtuose che investono in sostenibilità, anche in termini di riconversione verso energie pulite. L’obiettivo è arrivare in tempi brevi alla stesura del disciplinare 2024, assicurando la continuità lavorativa delle imprese, sempre tenendo come faro la mission prioritaria del Parco di protezione degli ambienti marino-costieri. Condividi

