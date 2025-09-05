Parco 5 Terre, 2 milioni a disposizione per migliorare la rete sentieristica Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha approvato un piano straordinario di interventi sulla rete escursionistica di competenza, che si estende per circa 130 km e rappresenta uno dei patrimoni naturalistici e culturali più preziosi d’Italia. Accanto al lavoro quotidiano svolto dalle squadre di manutenzione dei sentieri il Parco ha programmato e finanziato un pacchetto di azioni mirate alla mitigazione del rischio geo-idrologico, al recupero e alla valorizzazione dei percorsi, con l’obiettivo di migliorarne la fruibilità e prdeservare le opere in pietra, tratto identitario del paesaggio culturale delle Cinque Terre. Gli interventi straordinari riguardano percorsi strategici per la mobilità lenta e dalla particolare valenza storica e monumentale, che uniscono qualità scenica, biodiversità e tratti caratterizzati da colture tradizionali come vite, ulivo e agrumi. In totale, il piano straordinario prevede un investimento complessivo pari a oltre 1,2 milioni di euro suddiviso per diverse tipologie di intervento e progettazione. Inoltre il Parco ha stanziato oltre 216 mila euro per cofinanziare, insieme al comune della Spezia, la progettazione e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio sul sentiero REL 535 che collega Fossola a Monesteroli, un tracciato di grande valore paesaggistico interessato da criticità dovute a crolli e cedimenti. Parallelamente agli interventi straordinari, la cura quotidiana della rete REL di competenza del Parco è affidata alle squadre di manutentori dei sentieri, figure professionali create dal Parco e oggi riconosciute come veri e propri green jobs. Con un investimento annuale di circa 600 mila euro, il loro lavoro garantisce la salvaguardia degli elementi caratteristici del paesaggio agrario e forestale delle Cinque Terre – dai muri a secco alle scalinate, dalle staccionate alle opere di regimazione delle acque – assicurando presidio e manutenzione costante. «I sentieri sono le arterie del paesaggio – spiega il presidente del parco, Lorenzo Viviani – se restano in salute, tutto l’organismo funziona. Alla base c’è una solida organizzazione, competenze, e un’attenta prevenzione del rischio, attraverso interventi mirati e pianificati sia nel breve che nel lungo periodo. Questo è possibile grazie alle risorse provenienti dal turismo, in particolare dalla vendita delle Cinque Terre Card. In questo modo possiamo ridurre i costi futuri di manutenzione e continuare a garantire un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale». Condividi

