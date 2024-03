Online a fine aprile il portale Italcares di Federterme Sarà online a fine di aprile Italcares: il nuovo portale di Federterme co-finanziato dal ministero del Turismo per un totale di 1,5 milioni di euro era stato presentato lo scorso giugno e ora sta finalmente per vedere la luce. Lo ha rivelato all’Itb di Berlino la responsabile del progetto, Raffaella Iarrapino: “Il nuovo sito fa parte di un strategia di più ampio respiro dedicata al turismo medicale: un settore in grande crescita a livello internazionale. Includerà in un’unica piattaforma online la proposta di benessere e salute dei nostri partner: terme, aziende sanitarie e spa. Ci saranno sezioni dedicate all’offerta dei servizi, ma anche a contenuti d’interesse. L’utente potrà interagire con il sito e selezionare la proposta migliore per le proprie specifiche esigenze”. Disponibile fin da subito in quattro lingue, oltre all’italiano ci saranno le versioni inglesi, francesi e tedesche, il sito si propone anche come interlocutore privilegiato del mondo b2b: “Agenzie, tour operator, assicurazioni e fondi previdenziali non solo potranno trovare il prodotto migliore per i propri clienti/assistiti ma anche stringere accordi di collaborazione ad hoc – conclude Raffaella Iarrapino -. L’obiettivo è infatti quello di diventare il punto di riferimento unico per il segmento salute e benessere in Italia“. Condividi

\r

«Milano è la nostra terza destinazione europea dopo Londra Heathrow e Francoforte – ha dichiarato Kerim Baymyradov, ground handling & cargo manager della compagnia di bandiera del Turkmenistan - e la prima che abbiamo aperto in Europa dopo la pandemia. Una pietra miliare, che ci porta in una destinazione tra le più dinamiche in Europa e una scelta che riflette la domanda di viaggio e la volontà di contribuire a rafforzare il legame tra i due paesi, dopo che la scorsa estate abbiamo attivato i primi collegamenti solo merci, operati con un A330-200».\r

\r

Il vettore oggi vola attraverso un network «di 20 destinazioni in 11 paesi asiatici ed europei e in flotta contiamo due B777-200 e 2 B777-300 l’ultimo dei quali è stato acquistato lo scorso anno – afferma Daniyar Jorayev, head of economic relations department della compagnia - e sono impiegati sulle rotte per Ho chi Minh, Kuala Lumpur e Bangkok mentre i -200 sono utilizzati sulle due rotte per Londra e Francoforte. In futuro, una volta consolidato il traffico, puntiamo a operare anche su Milano con i B777, unendo il servizio cargo a quello passeggeri». \r

\r

Una crescita che passa da un primo aumento delle frequenze che passerebbero, dal prossimo 6 aprile a due alla settimana. «In questo momento vogliamo incentivare principalmente l’utilizzo del nostro hub di Ashgabat che, grazie alla sua posizione strategica, rappresenta uno snodo ideale per raggiungere destinazioni quali Bangkok, Pechino, Delhi, oltre alla Thailandia e Malesia».\r

\r

La compagnia, che in Italia ha scelto Edograf come gsa, per la distribuzione fa perno su «Hahn Air con la pubblicazione dei voli in tutti i gds con il codice H1».\r

\r

Malpensa e la scommessa sull'Asia\r

\r

Grandi aspettative anche per l'aeroporto di Milano Malpensa, che con l'arrivo di Turkmenistan Airlines aggiunge un nuovo tassello all'offerta di collegamenti verso il continente asiatico: «Il lancio di questo volo si inserisce in una fase di crescita molto positiva per Malpensa, dopo un 2023 in cui sono stati raggiunti e anzi leggermente superati i volumi di traffico 2019 - afferma Aldo Schmid, head of aviation, marketing and traffic rights Sea -. E i primi due mesi del 2024 sono stati estremamente positivi con un +12% di crescita passeggeri, con premesse altrettanto positive per la summer, in particolare sull’Asia, avremo una crescita di capacità 18% rispetto al 2023. Con 33 rotte in 24 Paesi, operate da 28 compagnie lo scalo di Malpensa è al quarto posto tra quelli in Europa occidentale per connettività sull'Asia, in termini di destinazioni servite e di compagnie aeree operative».\r

\r

[gallery ids=\"463042,463044,463045\"]","post_title":"Turkmenistan Airlines è operativa sulla Milano Malpensa-Ashgabat. E punta a crescere","post_date":"2024-03-07T12:45:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709815508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463039","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"RateHawk chiude un 2023 record, raddoppiando il valore netto delle vendite e registrando una crescita dell'85% del numero di prenotazioni rispetto all'anno precedente. Insieme alla capogruppo Emerging Travel, il sistema online di prenotazione di strutture ricettive, biglietti aerei e transfer per professionisti del turismo ha quindi raggiunto un valore lordo delle transazioni pari a 2,6 miliardi di dollari. Biglietti aerei e transfer hanno mostrato un incremento costante per tutto il 2023: Il numero di voli prenotati è raddoppiato, mentre gli ordini di transfer hanno visto un aumento pari al 67%, rispetto all'anno precedente.\r

\r

\"Volgendo lo sguardo al 2024 abbiamo una visione ottimista, in linea con le previsioni dell'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni unite, secondo cui i flussi internazionali dovrebbero tornare completamente ai livelli pre-pandemici\", sottolinea l'a.d. di Emerging Travel Group, Felix Shpilman\r

\r

A oggi sono oltre 62 mila i partner di RateHawk in tutto il mondo, il 61% in più rispetto all'anno precedente. Di questi, oltre 6 mila sono professionisti del settore situati in Italia (pari al 55% in più rispetto al 2022). Secondo i dati della piattaforma, il numero di prenotazioni nella nostra Penisola è incrementato di 2,5 volte rispetto all'anno precedente. Le destinazioni estere più gettonate sono state Stati Uniti, Spagna, Francia, Grecia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Giappone, Germania, Portogallo e Maldive.\r

\r

\"Il nostro è uno dei paesi in più rapida crescita nella parte europea della nostra attività, grazie a un settore turistico ben sviluppato e all'elevata concentrazione di partner b2b - conclude Gabriele Graziani, head of business development manager per l'Italia -. La domanda dei servizi che offriamo sta registrando un veloce incremento d’interesse da parte di tutti i professionisti ai quali ci rivolgiamo, siano essi agenti di viaggio, tour operator, dmc, Ota... Per far fronte a questa domanda, abbiamo ampliato il numero di persone nel team, che prevediamo di allargare ulteriormente durante l’anno in corso, per continuare a crescere con lo stesso ritmo\".","post_title":"Un 2023 da performance record per RateHawk che raddoppia il fatturato","post_date":"2024-03-07T12:39:50+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1709815190000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463037\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, la global marketing director di Enit, Maria Elena Rossi, Raffaella Iarrapino e la communication & marketing manager di Enit Germania, Christine Frank[/caption]\r

\r

Sarà online a fine di aprile Italcares: il nuovo portale di Federterme co-finanziato dal ministero del Turismo per un totale di 1,5 milioni di euro era stato presentato lo scorso giugno e ora sta finalmente per vedere la luce. Lo ha rivelato all'Itb di Berlino la responsabile del progetto, Raffaella Iarrapino: \"Il nuovo sito fa parte di un strategia di più ampio respiro dedicata al turismo medicale: un settore in grande crescita a livello internazionale. Includerà in un'unica piattaforma online la proposta di benessere e salute dei nostri partner: terme, aziende sanitarie e spa. Ci saranno sezioni dedicate all'offerta dei servizi, ma anche a contenuti d'interesse. L'utente potrà interagire con il sito e selezionare la proposta migliore per le proprie specifiche esigenze\".\r

\r

Disponibile fin da subito in quattro lingue, oltre all'italiano ci saranno le versioni inglesi, francesi e tedesche, il sito si propone anche come interlocutore privilegiato del mondo b2b: \"Agenzie, tour operator, assicurazioni e fondi previdenziali non solo potranno trovare il prodotto migliore per i propri clienti/assistiti ma anche stringere accordi di collaborazione ad hoc - conclude Raffaella Iarrapino -. L'obiettivo è infatti quello di diventare il punto di riferimento unico per il segmento salute e benessere in Italia\".","post_title":"Online a fine aprile il portale Italcares di Federterme","post_date":"2024-03-07T12:27:28+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1709814448000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463032","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha pubblicato il suo sondaggio sulle ota di marzo, che ha indicato eDreams come il portale che fa pagare ai clienti un 135% (23,50 euro) per un posto riservato che costa solo 10 euro su Ryanair.com.\r

\r

Ryanair continua a fare campagna affinché tutti i consumatori siano protetti dai superprezzi delle ota, dai sovrapprezzi e dalle tariffe inventate, e invita nuovamente i governi di Regno Unito e Spagna e le agenzie dei consumatori dell’Ue ad agire per fermare questa gestione delle ota e per evitare che i consumatori debbano pagare sempre di più del dovuto.\r

\r

\"È inaccettabile che, nonostante questi atteggiamenti di alcune ota, i governi del Regno Unito e della Spagna e le agenzie dei consumatori dell’Ue non abbiano ancora intrapreso alcuna azione per proteggere i consumatori da queste azioni - ha affermato Dara Brady di Ryanair -. Ryanair continuerà a condurre una campagna contro alcune ota, e continuerà a chiedere che siano messi fuori legge e che le loro azioni anti-consumatore abbiano una fine”.","post_title":"Ryanair continua la battaglia contro le ota. Scontro diretto con eDreams","post_date":"2024-03-07T12:17:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1709813833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463008","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà ancora una volta il nuovo resort in apertura a fine marzo sull'isola di St. Vincent, il protagonista della presenza del gruppo Sandals alla Bmt di Napoli (14 - 16 marzo). La compagnia caraibica sarà alla fiera partenopea insieme al Jamaica Tourism Board, destinazione dove la compagnia ha avuto origine più di 40 anni fa, nonché al ministero del Turismo delle Bahamas, meta presente nel portfolio Sri da oltre 25 anni con due resort: il Sandals Emerald Bay a Great Exuma e il Sandals Royal Bahamian a Nassau.\r

\r

Il Sandals St Vincent and the Grenadines verrà inaugurato dunque il prossimo 27 marzo. La struttura si sviluppa su un’area di 20 ettari e metterà a disposizione 301 camere e suite: tra le principali novità, da segnalare la presenza di sala fitness e sala multimediale in alcune categorie di suite, le nuovissime Vincy overwater villas a due piani, costruite direttamente sull’oceano, le two-bedroom butler villas con due camere da letto e i 16 nuovi concept di food and beverage.\r

\r

“Il nuovo Sandals sull’isola di St. Vincent è senza dubbio la grande novità che portiamo in fiera a Napoli. Ma non dobbiamo dimenticarci che ogni anno investiamo molto anche nelle strutture preesistenti con nuovi servizi, nuove camere e suite, nuove proposte food & beverage - spiega il sales Manager Southern Europe di Sandals e Beaches Resorts, Christian Casagrande -. Inoltre, la Bmt sarà anche l’occasione per promuovere il programma wedding Aisle to isle, che ha visto l’inserimento di nuove e moderne decorazioni Inspiration, che permettono ai futuri sposi di personalizzare il proprio matrimonio con allestimenti ispirati all’isola in cui decidono di sposarsi”.\r

\r

Per il 2024, Sandals Resorts ha infine in programma numerose attività di marketing e partnership, da realizzarsi in collaborazione con i maggiori rappresentanti del comparto turistico italiano: dagli eventi live e webinar, alle principali fiere di turismo e per gli sposi, all’organizzazione di fam trip per la promozione del proprio prodotto.\r

\r

","post_title":"La novità sull'isola di St. Vincent protagonista Sandals alla Bmt di Napoli","post_date":"2024-03-07T10:38:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709807924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Volano alto i conti di Lufthansa che archivia il bilancio 2023 con un fatturato in crescita a 35,4 miliardi di euro rispetto ai 30,9 miliardi del 2022 e con un utile operativo balzato a quota 2,7 miliardi di euro rispetto a 1,5 miliardi di euro dell’anno scorso.\r

Il colosso tedesco ha più che raddoppiato i profitti netti che sono saliti a 1,7 miliardi di euro (790 milioni di euro nel 2022). Il gruppo torna quindi a distribuire un dividendo agli azioni per la prima volta post Covid (0,30 centesimi per azione).\r

La presentazione dei risultati d'esercizio è stata anche l'occasione per fare il punto sull'ingresso di Lufthansa nel capitale di Ita Airways, che tuttora attende il via libera da Bruxelles: una trattativa «che sta andando più lentamente di quanto previsto» ha sottolineato il ceo Carsten Spohr, in riferimento ad un'approvazione che era inizialmente attesa entro fine 2023. \r

\r

Ora le attese mirano a concludere l'operazione «nel corso di quest'anno - precisa il comunicato dei tedeschi -. Il Gruppo Lufthansa sta lavorando a stretto contatto e in modo costruttivo con la Commissione Ue per giungere a una rapida conclusione e successiva attuazione dell'accordo. Con l'investimento previsto in Ita Airways, il Gruppo Lufthansa sta portando avanti l'internazionalizzazione della compagnia per sfruttare meglio le interessanti opportunità di crescita all'estero».\r

Nel 2023 la compagnia ha trasportato oltre 120 milioni di passeggeri, +20% in più rispetto al 2022 e per la prima volta tutte le compagnie aeree del gruppo hanno riportato un utile operativo. Swiss, Austrian Airlines, Bruxelles Airlines ed Eurowings hanno tutte ottenuto risultati record, si legge nel comunicato e il fatturato della divisione aviation è salito a 28,3 miliardi di euro contro 22,8 miliardi di euro dell’anno precedente.\r

La domanda di viaggi continua ad essere forte anche per l’anno in corso e per questo il gruppo Lufthansa prevede capacità media di circa il 94% rispetto al 2019, pari a una crescita del 12% rispetto al 2023.","post_title":"Lufthansa raddoppia gli utili. E per Ita Airways è atteso «entro l'anno» l'ok dell'Ue","post_date":"2024-03-07T10:34:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1709807668000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Massimo Pisciotta è il nuovo resort manager del La Plage Resort di Taormina. Classe 1981, di origini campane, Pisciotta ha mosso i primi passi nelle cucine del padre, chef di cucina e pizzaiolo. Da lì ha portato avanti un percorso di studi e specializzazioni di alto livello, sia in ambito accademico universitario che di settore, anche in campo internazionale. La sua esperienza lo ha visto sviluppare la professionalità con ruoli diversi in realtà come il recente Baglioni Masseria Muzza di Otranto, il Grand Hotel Convento di Amalfi, il Belmond Caruso, Palazzo Avino (già Palazzo Sasso), il Savoy Hotel & Spa e l’Aquapetra Resort.\r

\r

“Siamo felici di accogliere nel nostro team una professionalità come quella di Massimo Pisciotta, fondamentale nel portare avanti una realtà tanto articolata come La Plage Resort Taormina - commenta Giuseppe Marchese, ceo di Rhc Group, nel cui portfolio è inclusa la proprietà siciliana -. Si tratta infatti di una struttura che durante la stagione diventa fulcro di molteplici attività con ospiti provenienti da tutto il mondo, che sia per un soggiorno, una giornata in spiaggia o una cena gourmet in uno scenario unico”.","post_title":"Massimo Pisciotta nuovo resort manager del La Plage Resort di Taormina","post_date":"2024-03-07T10:18:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709806722000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_462999\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Monica Santambrogio[/caption]\r

\r

Con una quota del 5% ciascuna le due a.d. della compagnia, Valeria Albertini e Monica Santambrogio, entrano nel capitale del Gruppo Della Frera Hotel. Con una pluriennale esperienza nel settore privato e pubblico, Monica Santambrogio lavora con Gruppo Della Frera Hotel fin dalla sua costituzione nel 2014, ricoprendo da subito incarichi di responsabilità in qualità di vice presidente, a.d. e oggi socia di Gdf Hotel con la stessa Valeria Albertini. La manager ha deleghe in diverse funzioni, soprattutto in ambito legale, con la direzione dell’ufficio preposto e delle risorse umane per il controllo e il rispetto di tutti gli adempimenti legali e amministrativi a esso correlati, fino alla rappresentanza della società in materia di lavoro in tutte le sedi opportune. Coordina anche i rapporti con le controparti sindacali. La manager ha inoltre la direzione dell’ufficio privacy e whistleblowing.\r

\r

[caption id=\"attachment_463002\" align=\"alignright\" width=\"270\"] Valeria Albertini[/caption]\r

\r

Manager con vent’anni di esperienza nel settore dell’ospitalità, Valeria Albertini ricopre sin dall’inizio della sua carriera ruoli di primo piano nel comparto. E' tuttavia con il suo ingresso nel Grand Hotel Villa Torretta che la manager avvia il proprio successo professionale, dapprima con l’incarico di direttore comunicazione, marketing e sales per poi ricoprire, dal 2012 al 2021, il ruolo di general manager della struttura di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dal 2008 commercializzata con il marchio MGallery by Sofitel. Da direttrice ne gestisce tra l'altro il rebranding per l’ingresso in Curio Collection by Hilton nel 2018. Il biennio 22-23 segna il turning point nella carriera della manager: diviene dapprima direttore generale e a seguire amministratore delegato di Gdf Hotel. Nello stesso periodo viene nominata vicepresidente vicario di Federalberghi Milano - Milano e Provincia - Monza e Brianza - Lodi. Con il nuovo anno entra quindi come socia in Gdf Hotel. Tra le deleghe più importanti, la manager segue lo sviluppo del piano strategico di business, la gestione del budget e gli obbiettivi di fatturato la promozione e comunicazione degli hotel del gruppo. Coordina inoltre la selezione dei fornitori, le nuove aperture e la gestione della sicurezza.\r

\r

”Valeria e Monica sono due manager fondamentali per il nostro gruppo e grazie al loro lavoro e impegno hanno fatto crescere la nostra società nel corso degli anni - commenta il fondatore e presidente della compagnia, Guido Della Frera -. Questo traguardo è la giusta celebrazione del percorso fatto insieme: un percorso iniziato tempo fa e che continuerà nel tempo al fine di trasformare la nostra azienda in un esempio per tutto il comparto”.","post_title":"Le due a.d. Valeria Albertini e Monica Santambrogio entrano nel capitale del Gruppo Della Frera","post_date":"2024-03-07T10:13:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709806391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462989","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463000\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Matteo della Valle[/caption]\r

\r

Abbiamo incontrato all'Itb di Berlino Matteo della Valle, passengers sales & marketing staff director di Gnv.\r

\r

\"Noi prevediamo una stagione positiva. Già il 2023 è stata complessivamente una buona stagione sebbene tutto il comparto di trasporto locale abbia avuto un andamento similare, cioè una forte spinta sulle prenotazioni fino ad aprile, e poi un rallentamento dovuto a diversi fattori, specialmente il ritorno del traffico verso paesi più esotici, nel medio e lungo raggio, ma anche la condizione economica delle famiglie italiane.\r

\r

Nel 2024 ci aspettiamo una andamento buono, per ora siamo un po' sopra a livello di prenotazioni rispetto allo scorso anno. Naturalmente la strategia è di tenere il corso delle prenotazioni alto anche sulla stagione estiva. Ci sono delle difficoltà sui paesi esteri. Per esempio in Germania che per la prima volta è in recessione dalla seconda guerra mondiale. Quindi con una capacità di spesa limitata. Però devo dire che mi sento fiducioso. le vendite stanno andando. Gnv si presenta con degli incrementi di capacità importanti su quattro dei sei trade principali\".\r

\r

Cosa vi aspettate dalle due nuove navi, Sirio e Auriga?\r

\r

\"E' un bellissimo segnale da parte dell'armatore che continua ad investire in Gnv. Un dato significativo è che nel 2019 avevamo 16 navi, oggi ne abbiamo 28. In controtendenza rispetto al settore del trasporto passeggeri che ha dovuto fare i conti con il Covid. Ecco noi siamo cresciuti sia sulle navi che sui passeggeri. Per quanto riguarda le due nuove navi le metteremo una sulla Genova Palermo, e l'altra sulla Genova Olbia. \r

\r

Quali sono i vostri canali di vendita?\r

\r

\"Guardi, naturalmente le agenzie di viaggio sul territorio, le ota e la vendita diretta. Le ota in questo momento rappresentano il 5 % del fatturato. E penso che la proporzione rimanga per parecchio tempo. Perché se da un lato le ota hanno una loro importanza, le agenzie di viaggio fisiche hanno qualcosa che le distingue, come il completamento del viaggio, la vicinanza, la competenza che rappresentano un valore unico nella distribuzione del prodotto. Per questo dico che l'off line è il nostro primo canale e lo rimarrà per molto tempo\".","post_title":"Della Valle (Gnv): \" Puntiamo ad una stagione molto positiva\"","post_date":"2024-03-07T10:09:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709806161000]}]}}