Su Nuraxi di Barumini, il sito Unesco sbarca all’Eurovision di Torino

Il sito Unesco, Su Nuraxi con le bellezze più pregiate di Barumini sbarcano all’Eurovision Song Contest. La kermesse musicale che si svolgerà in Italia, a Torino il 10, 12 e 14 maggio, è uno degli eventi più seguiti in ambito internazionale. L’opportunità sarà subito alla serata di apertura, all’interno del progetto scelto dagli organizzatori per lanciare nel mondo i luoghi più belli e suggestivi del paese. La cartolina di Su Nuraxi e Barumini sarà la prima in scena al Palaolimpico di Torino tra le 40 località italiane individuate per raccontare le grandi bellezze artistiche, naturali e paesaggistiche del Paese durante le esibizioni dei cantanti in gara.

«Siamo orgogliosi di questa ulteriore occasione per poter rappresentare la Sardegna in ambiti di questa importanza e far arrivare in tutto il mondo le immagini dei nostri siti – commenta Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini Sistema Cultura – poter essere presenti in un contesto internazionale di questo livello, seguito da milioni di spettatori, è per noi motivo di grande soddisfazione – conclude Lilliu – l’Eurovision è una vetrina mondiale molto importante ed essere presenti permetterà di veicolare il volto più suggestivo e incontaminato delle bellezze archeologiche, culturali e naturali del nostro territorio».

A mostrare al mondo i gioielli del territorio sarà il drone “Leo” che sorvolerà i luoghi scelti partendo proprio da Barumini. Le immagini catturate dal drone saranno abbinate ad ognuno dei 40 Paesi partecipanti all’Eurovision e per Barumini l’unione sarà con l’Albania, primo Paese in gara il 10 maggio. Su Nuraxi sarà uno dei due siti scelti per rappresentare la Sardegna, l’altro luogo sarà Cala Luna, Dorgali e il Golfo Orosei (abbinato alla Macedonia del Nord).