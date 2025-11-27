Novità affitti brevi, la cedolare cambia in relazione agli immobili affittati Cambia ancora la cedolare secca sugli affitti brevi. Questo dovrebbe essere il punto d’accordo fra le forze politiche che reggono la maggioranza. La cedolare (che doveva passare tout-court dal 21 al 26) è stata divisa in tre categorie. Per il proprietario che affitta un solo immobile per scopi turistici, la tassazione rimane invariata. Si applicherà la cedolare secca al 21%. Questa regola vale anche se il proprietario si affida a intermediari immobiliari o a portali telematici per la gestione delle prenotazioni. È una misura pensata per tutelare il piccolo risparmiatore che mette a reddito, ad esempio, una casa ereditata o l’appartamento al mare non utilizzato. L’aumento dell’aliquota scatta a partire dal secondo immobile destinato alla locazione breve. In questo caso, la tassazione sale al 26%. Il legislatore ha individuato in questa soglia il punto di passaggio verso una maggiore capacità contributiva, chiedendo un sacrificio maggiore a chi possiede più asset immobiliari produttivi. Chi destina agli affitti brevi tre o più immobili non sarà più considerato un semplice privato che integra il proprio reddito, ma un soggetto che svolge un’attività industriale. Di conseguenza, scatta l’obbligo di apertura della partita Iva, con tutti gli adempimenti burocratici e fiscali connessi all’attività d’impresa. Queste per adesso le decisioni. Magari con il tempo cambieranno ancoraq Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502563 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_498285" align="alignleft" width="300"] Ezio Barroero[/caption] Positivo il bilancio delle due tappe del workshop autunnale di Euphemia, che ha riunito oltre 100 Personal Voyager a Milano e Bologna. L’iniziativa ha posto al centro formazione e networking, con l’obiettivo di stimolare il confronto, la condivisione di esperienze e l’analisi delle prospettive per il futuro. Il format, ormai consolidato, ha previsto una sessione plenaria mattutina seguita da un workshop strutturato in incontri one to one. Tra i protagonisti della plenaria: Boscolo, Quality Group, Qatar Airways, Tourism Seychelles, Allianz e Axa. Il workshop ha invece coinvolto Atlantic Joint Venture (vettori LH, UA, AC, LX, OS, SN, EW) insieme a catene alberghiere, enti del turismo e DMC, per offrire ai Personal Voyager una panoramica aggiornata sulle novità di prodotto e sulle destinazioni più richieste dal mercato. Ad aprire entrambe le tappe Michele Zucchi, ad Euphemia, che, insieme a Roberto Piatti, responsabile IT, ha presentato agli agenti VoyaGO, il nuovo tool basato sull’intelligenza artificiale: “Uno strumento sviluppato da 4ward s.r.l. in esclusiva per Euphemia, concepito per far risparmiare ai Personal Voyager tempo prezioso da dedicare ai clienti. VoyaGO è al contrario, fornisce in tempo reale tutte le informazioni necessarie alla vendita, attingendo al nostro datacenter: procedure operative, assicurazioni, documenti di viaggio, visti, vaccinazioni e molto altro. L’obiettivo è migliorare la produttività e consentire ai Personal Voyager di concentrarsi su ciò che conta davvero: la relazione con il cliente e la consulenza personalizzata”. Bilancio Il doppio appuntamento del Nord Italia è stato anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’anno e analizzare i trend che orienteranno le strategie per il 2026. “Il 2025 rappresenta per noi un anno di forte consolidamento – ha dichiarato Giulia Barroero, ad Lab Travel – chiuderemo a 70 milioni di euro di fatturato, con una crescita del 15% rispetto al 2024. Un risultato che non deriva solo dall’ingresso di nuovi Personal Voyager, ma anche dal rilevante miglioramento delle performance degli agenti storici. Il nostro modello unisce la massa critica necessaria a dialogare con i fornitori alla capillarità nel rapporto con la clientela, con effetti positivi su vendite e marginalità, come viene ampiamente riconosciuto dai protagonisti della nostra rete”. A conclusione degli incontri, Ezio Barroero, presidente Lab Travel, ha evidenziato la piena riuscita dell’evento: “Un appuntamento che ha suscitato un interesse sorprendente tra i Personal Voyager e che ha offerto un confronto di grande qualità. Un segnale chiaro della vitalità della rete e dell’attenzione verso i progetti che stiamo sviluppando”. Guardare avanti, per Euphemia, significa anche saper interpretare i cambiamenti del mercato e delle abitudini professionali. “Tra le tendenze emerse dal confronto con gli agenti – conclude Barroero – stiamo valutando investimenti più consistenti nel digitale per offrire soluzioni flessibili che ogni Personal Voyager possa adattare alle proprie esigenze, sempre in abbinamento alle filiali su strada. In parallelo è in corso il restyling del fronte aerostazione. Avviata anche la riqualificazione completa dell’area bar e ristoro al piano terra, cui seguirà il rifacimento dell’area al primo piano. «Sono felice di condividere queste prime, concrete novità – ha dichiarato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, ripreso da La Sicilia - perché rappresentano il segnale tangibile di un percorso di crescita e trasformazione che da troppo tempo era atteso e su cui abbiamo lavorato con determinazione». Gli interventi sono solo l’inizio di una fase più ampia che cambierà radicalmente il volto dell’aerostazione, rendendola più moderna, accogliente ed efficiente. «Il nostro obiettivo è restituire ai cittadini e ai turisti uno scalo all’altezza delle aspettative, capace di diventare motore di sviluppo per l’intero territorio». E dal 2026 il 'Vincenzo Florio' ospiterà una base operativa di Ryanair. «L’arrivo di Ryanair come base - ha sottolineato Ombra - è il frutto di un lavoro lungo e complesso. Non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso che deve consolidare Trapani come hub strategico per la Sicilia occidentale». [post_title] => Lavori in corso all'aeroporto di Trapani: migliorano fruibilità, servizi e immagine [post_date] => 2025-11-27T13:29:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764250151000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502475 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Africa continua a crescere come regione turistica e Tui Group sta rispondendo con un'espansione strategica della sua presenza alberghiera in tutto il continente. Come riporta TravelDailyNews, con sette nuove proprietà aggiunte ai suoi cluster regionali alla fine del 2025 e altre due in programma a Zanzibar entro l'inizio del 2026, l'azienda sta ampliando la sua offerta in destinazioni in cui la domanda di viaggi è in rapida crescita. Le ultime aggiunte rafforzano la presenza di Tui nell'Africa settentrionale, occidentale e orientale e portano il portfolio di Tui Hotels & Resorts nel continente a 106 hotel con oltre 34.000 camere in nove paesi. L'ambizione strategica del gruppo è chiara: offrire esperienze diversificate e di qualità in mercati che continuano a guadagnare terreno tra i viaggiatori internazionali. «Con l'espansione dei nostri cluster alberghieri in Africa settentrionale, occidentale e orientale, continuiamo a offrire esperienze di vacanza differenziate in destinazioni promettenti. Queste nuove aperture ci consentono di raggiungere nuovi segmenti di clientela provenienti da mercati emergenti, offrendo al contempo le esperienze di vacanza che definiscono il marchio Tui. Rimaniamo impegnati a favore di uno sviluppo sostenibile che avvantaggi le comunità locali e arricchisca il soggiorno dei nostri ospiti in tutto il continente» ha detto Peter Krueger, membro del cda del gruppo Tui e ceo di Holiday Experiences. Le novità africane Tui rafforza il suo portfolio nordafricano con il lancio di The Mora Sahara Tozeur, un resort di 93 camere e ville situato ai margini del Sahara tunisino. Situato nella regione di Tozeur, ricca di palme, l'hotel coniuga la vista del deserto con la cucina internazionale e locale offerta da diversi ristoranti. Le strutture ricreative includono una spa, un centro fitness, un campo polivalente e un concept di ristorazione all'aperto. In Egitto, il Tui Magic Life Redsina di Sharm el Sheikh, recentemente ristrutturato, offre 521 camere, piscine swim-up, un parco acquatico e una scuola di immersioni situata sulla barriera corallina. Anche il partner in oint venture di Tui, Jaz Hotel Group, ha ampliato la sua offerta sul Mar Rosso a novembre. Il Jaz Royal Palmariva a Makadi Bay offre 505 camere e bungalow in una posizione privilegiata fronte mare, mentre il Jaz Palmariva Beach a Madinat Makadi aggiunge 339 camere, ristoranti di alto livello e un facile accesso a un vivace lungomare. Il 1° novembre 2025, Tui ha aperto la sua prima struttura Tui Blue in Gambia. Il Tui Blue Tamala è un resort per soli adulti sulla spiaggia di Serrekunda, che offre 140 camere, tra cui unità swim-up, e un trattamento all inclusive completo. La struttura propone intrattenimento dal vivo, un bar sulla spiaggia, una spa e il programma Bluef!t con attività sportive e una moderna palestra. I pannelli solari vengono utilizzati per riscaldare l'acqua, contribuendo allo sviluppo sostenibile. Il cluster Tui di Zanzibar (nella foto) continua ad espandersi. Con apertura prevista per il 15 dicembre 2025, il Jaz Amalun è un resort a 5 stelle per soli adulti sulla spiaggia di Uroa, con 211 camere, numerose opzioni di ristorazione, due piscine e un centro benessere. All'inizio del 2026 seguirà il Riu Palace Swahili, che aggiungerà oltre 500 camere con un trattamento all inclusive 24 ore su 24. Il resort offrirà tre piscine a sfioro, sette ristoranti, otto bar, un'ampia offerta di intrattenimento e il servizio premium Elite Club. Entrambe le aperture rafforzeranno la posizione dell'isola come una delle destinazioni di lusso in più rapida crescita dell'Africa orientale. [post_title] => Tui Group: grande espansione della catena alberghiera in Africa [post_date] => 2025-11-26T14:30:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764167450000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502449 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «L'aspettativa è per un 2026 nuovamente nel segno della crescita»: Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo, delinea il prossimo futuro dell'aeroporto di Milano Bergamo, a margine dell'evento per l'apertura della nuova area partenze. Dopo un 2024 di traffico record con più di 17 milioni di passeggeri, il 2025 chiuderà probabilmente attorno ai 16,7 milioni «un pochino meno quindi, proprio per i lavori che hanno interessato il terminal, ma ci attendiamo un 2026 nuovamente in crescita, anche se ora è molto prematuro dare numeri precisi». Certe sono invece alcune delle prime novità a livello di operativo 2026: «A cominciare dal raddoppio di flydubai, che anzi sarà operativo già dal 16 dicembre 2025 e fino al prossimo maggio, con un'interruzione per poi riprendere da agosto. «A ciò si sommano i nuovi impegni di Ryanair - che evidentemente continua a detenere una quota rilevante di traffico sul nostro scalo - con incrementi importanti soprattutto a livello di frequenze su rotte già attive, oltre alle due new entry di Rabat e del'isola greca di Limnos». Rilanci anche per Wizz Air, e Norwegian, con il ritorno di una rotta per Billund, ma altri colloqui sono in corso con altre compagnie aeree». Spazio anche per il segmento 'charter', «da Neos ad Albastar, si prospetta già una intensa stagione estiva». Traffico internazionale sugli allori Il Caravaggio conferma sempre più la sua preponderante vocazione al traffico internazionale, rispetto al domestico, «che ha visto una ripresa soltanto nell'immediato post-Covid. Ora siamo decisamente tornati ai numeri pre-pandemia, con il 75% di passeggeri internazionali e massimo un 25% di nazionale. I principali mercati sono quelli di Spagna, Inghilterra, Polonia e Romania: in questo quadro ci sono però anche altri bacini che stanno crescendo tanto, uno su tutti quello degli Emirati, dove oltre alla già citata rotta su Dubai nel periodo invernale arriviamo a quattro collegamenti al giorno includendo anche i due voli per Sharjah (con Air Arabia, ndr). Senz'altro un'area che sta crescendo sia come incoming sia come outgoing in virtù del network di proseguimenti a disposizione una volta raggiunti gli Emirati». [post_title] => Milano Bergamo, Cattaneo: «Un 2026 di crescita, traffico internazionale al top» [post_date] => 2025-11-26T13:38:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764164313000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502453 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le esperienze guidate e le attività prenotabili online stanno registrando un momento di grande crescita. Dal suo osservatorio privilegiato, Civitatis condivide i trend e le esperienze più amati dai viaggiatori italiani, offrendo alle agenzie di viaggio dati e insight utili a orientare le vendite. Andando a ritroso, in decima posizione si trova il Giappone, un Paese che ospita circa 31.7 milioni di viaggiatori annuali. Civitatis segnala un alto volume di prenotazioni per il tour privato di Tokyo. Un altro dei punti di interesse all’interno del radar italiano sono le città di Osaka, con l’acquisto di biglietti per conoscere gli Universal Studios Japan, e Kyoto, dove attraverso il free tour hanno una panoramica completa del centro storico di quella che fu la capitale del Giappone tra il 794 e il 1868. In nona posizione Londra brilla come sempre tra i viaggiatori italiani e, secondo Civitatis, il servizio più acquistato è il trasferimento aeroporto-hotel che garantisce un arrivo sicuro e confortevole. Ma c’è anche il fenomeno Harry Potter e i biglietti per gli studios dove sono state girate le 8 pellicole, così come la visita guidata al castello di Edimburgo. A seguire la Germania, con 39.6 milioni di viaggiatori annuali. Dall’arte e dalla storia di Berlino ai castelli della Baviera, questo Paese è un favorito per i viaggiatori, con le top 3 di attività con Civitatis che comprendono la visita guidata al campo di concentramento di Sachsenhausen; l'escursione con guida in italiano al castello di Neuschwanstein e al palazzo di Linderhof e il tour di Monaco. Le altre mete Thailandia in primo piano con una popolarità aumentata grazie all’uscita della terza stagione della serie The White Lotus. In un primo incontro con questa destinazione esotica, non manca l’escursione alle isole Phi Phi in motoscafo, un tour di un giorno completo al mercato galleggiante di Damnoen Saduak con visita inclusa alle rovine di Ayutthaya e l’esperienza unica di fare il bagno e nutrire gli elefanti nel santuario di Chiang Mai. Quinta posizione per il Messico, con circa45 milioni di viaggiatori annuali. II viaggiatori italiani sanno che qui c’è di tutto: dalla ricchezza culturale delle grandi città alle spiagge , Pueblos Mágicos e imponenti zone archeologiche, senza dimenticare la gastronomia. Quando si tratta di scoprire il Paese, e le prenotazioni su Civitatis lo confermano: gli italiani amano le destinazioni di sole e mare, come Isla Mujeres, dove optano per le passeggiate in catamarano; Huatulco e le sue escursioni nelle baie e Los Cabos, con le escursioni in barca con fondo trasparente. Tra le città, primeggia Oaxaca, seguita da Mérida e Città del Messico. La Cappadocia e le sue “camini delle fate”, le piscine naturali di Pamukkale e l’architettura ottomana rendono la Turchia una destinazione della top ten. Fra i preferiti, un tour privato di Istanbul con guida in italiano, disponibile fino a otto ore; la crociera notturna con cena inclusa mentre si naviga sul Bosforo, il giro in mongolfiera sulla Cappadocia. aFra le mete in pole position per civitatis sicuramente l'Italia. Nel ranking troviamo l’esperienza di visitare il Colosseo, il Foro e il Palatino e l’escursione da Firenze a Pisa, San Gimignano e Siena, con pranzo toscano incluso. Negli Stati Uniti Spiccano l’escursione al Grand Canyon, in Colorado, così come i biglietti per i parchi Disney e Universal Studios, in California, senza trascurare il tour notturno a Las Vegas. Madrid e Barcellona sono le città preferite della Spagna. Fra i più ambiti, i biglietti salta-fila per la Sagrada Familia, le escursioni a Toledo e Segovia, il tour del Santiago Bernabéu (casa del Real Madrid), la visita guidata al Palazzo Reale e il free tour di Gaudí. Infine, al primo posto la Francia: Parigi è l’epicentro posizionandosi come meta quasi insuperabile per i viaggiatori. Seppure le crociere sulla Senna, la visita guidata al museo del Louvre (con accesso prioritario al quadro della “Gioconda”) e l’esperienza di salire al terzo piano della torre Eiffel siano le attività top su Civitatis, spicca anche l’acquisto dei biglietti per Disneyland Paris, validi da uno a quattro giorni. [post_title] => Civitatis: ecco la classifica delle esperienze preferite dagli italiani [post_date] => 2025-11-26T13:22:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764163350000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502432 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Oman Convention Bureau insieme al dmc Momento Destination & Events ha ospitato, al Hotel St. Regis di Roma, un gruppo di operatori e media per presentare le ultime novità del settore Mice. Presenti Al Baylasan AL Taei, head of Incentives and Meetings e Mohammed AL Jabri, head of Business Development and Strategic Partnerships del Oman Convention Bureau, Mohamed Trabelsi, amministratore delegato e Angela Ruzzu, sales director di Momento Destination & Events insieme a e Paola Cerri, Oman Convention Bureau. L’incontro è stato l’occasione per illustrare l’evoluzione di un Paese che negli ultimi anni ha investito con decisione in infrastrutture, hospitality e servizi dedicati al settore corporate e eventi. «Possiamo fornire informazioni e supporto in modo rapido ed efficiente -, ha spiegato Paola Cerri, sottolineando come l’Oman stia diventando sempre più competitivo nel panorama Mice del Golfo - Il Sultanato, grande poco più dell’Italia, offre una combinazione rara di autenticità, sicurezza e facilità organizzativa. L’ingresso è semplice, la burocrazia è snella e dalla nascita del Convention Bureau i tempi per l’organizzazione degli eventi si sono ridotti notevolmente». Grande attenzione è rivolta all’accessibilità: dall’Italia, i collegamenti di Oman Air quattro volte la settimana da Fiumicino e cinque volte da Milano Malpensa sono diretti e senza procedure complesse. «La stagione migliore resta quella da ottobre ad aprile, un periodo ideale anche per estensioni naturalistiche e culturali che arricchiscono l’esperienza incentive, anche se oggi vediamo l’allungamento della stagione ai mesi di maggio e settembre», ha evidenziato Cerri. Al Baylasan Al Taei ha ricordato come il governo stia sostenendo con decisione lo sviluppo del settore con nuovi musei, centri congressi, spazi multifunzionali e quartieri culturali con l’obiettivo di offrire location versatili, adatte a eventi corporate, congressuali e incentive. Ci sono alberghi dei grandi brand internazionali nelle località strategiche del Paese, e nel periodo 2026-2028 sono previste molte nuove aperture con strutture congressuali all’avanguardia, mentre nel 2028 aprirà il primo Club Med nel Golfo. La gastronomia, la natura incontaminata – con il mare che si affaccia sia sul Golfo dell’Oman che sul Mare Arabico - il deserto, anche nelle vicinane della capitale Muscat, e l’ampia disponibilità di attività outdoor rendono il Paese una destinazione particolarmente apprezzata dai gruppi italiani. Per il numero d’arrivi l’Italia si colloca al secondo posto dopo la Germania, e ha registrato una crescita del 49,2% l’anno scorso, mentre da gennaio a giugno di quest’anno sono stati 36.771 gli ingressi in aeroporto e 47.153 su navi da crociera. Mohamed Trabelsi ha voluto sottolineare che Momento Destination & Events è l’unico operatore con base in Italia specializzato unicamente nel settore MICE e che l’Oman viene molto apprezzato per la possibilità di realizzare programmi fino a 12 notti “grazie alla grande varietà che offre, dalle città al mare, e dalla montagna al desserto”. E’ in crescita, ha aggiungo, l’interesse del settore corporate, congressuale ed eventi italiano per una destinazione che, grazie a investimenti, visione e professionalità, si sta affermando come uno dei nuovi protagonisti Mice dell’area del Golfo. (Pamela McCourt Francescone) [post_title] => Convention Bureau Oman: focus su nuovi hotel, accessibilità e servizi [post_date] => 2025-11-26T10:59:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764154782000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502379 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova era per l'aeroporto di Milano Bergamo, con l'inaugurazione ufficiale del nuovo terminal partenze a chiusura di quei lavori iniziati nel marzo 2024 e terminati «dopo 622 giorni, nel totale rispetto delle tempistiche previste - afferma il presidente Sacbo, Giovanni Sanga -. Con un investimento in proprio di 55 milioni di euro, di cui 41 milioni per la parte infrastrutturale e 14 milioni per l’acquisto di macchine radiogene di ultima generazione. Una tappa importante per il nostro scalo che nell'ultimo quarto di secolo è diventato strategico nell'agevolare le connessioni domestiche e internazionali». L'allargamento del fronte est dell'aerostazione vede ora una nuova aerea al primo piano che si estende su una superficie di 7500 mq, con 14 linee per i controlli di sicurezza dotate delle soluzioni tecnologiche più avanzate, che consentono di mantenere all’interno del bagaglio a mano liquidi fino a 2 litri per ogni contenitore e i dispositivi elettronici. La prima postazione è riservata ai passeggeri a ridotta mobilità, alle famiglie con bambini piccoli e al fast-track. L’accesso all’area dei controlli di sicurezza è regolato da 9 gate per la lettura della carta d’imbarco. Al piano terra del terminal partenze è stata rinnovata l'area di 4.300 mq con l'ampliamento della sala check-in con 30 nuove postazioni in modalità self check-in per un totale di 64, e il raddoppio degli spazi riservati al sistema Bhs per lo smistamento dei bagagli. Il programma delle opere infrastrutturali ha permesso inoltre di ampliare di 840 mq l’area partenze extra-Schengen, con l'aggiunta di 2 nuovi gate d’imbarco. [caption id="attachment_502380" align="alignright" width="300"] Giovanni Sanga, presidente Sacbo[/caption] «Tra le novità tecnologiche c'è anche il sistema di rilevamento delle presenze basato sull’intelligenza artificiale, che permette di monitorare in tempo reale i flussi di passeggeri. Infine, al piano superiore del terminal c'è anche il nuovo duty-free, che ampia la già significativa offerta di servizi commerciali a disposizione dei passeggeri. Passeggeri che in ultima analisi possono ora beneficiare di un servizio più adeguato, efficiente, moderno e al passo dei tempi». L'inaugurazione odierna - con la partecipazione, oltre che delle autorità pubbliche civili, militari e religiose, del presidente Enac, Pierluigi Di Palma, e del presidente di Assaeroporti, Carlo Borgomeo - è una sorta di viatico per il prossimo, fondamentale passo avanti rappresentato dal collegamento ferroviario che nel giro di un anno (entro fine 2026) unirà «l'aeroporto al centro di Bergamo e Milano, con fino a 154 corse giornaliere, via Treviglio o via Carnate». In parallelo verrà aperto il nuovo centro servizi aeroportuali, «dove sorgerà anche l'hotel (Hilton Garden Inn, ndr). Insomma, per Milano Bergamo diventare una 'aerotropoli' - così come gli studi di settore vedono il futuro degli scali aeroportuali - sarà un'evoluzione naturale». [gallery ids="502384,502385,502386,502388,502389,502391"] [post_title] => Milano Bergamo, Sanga: «Diventare una 'aerotropoli' sarà un'evoluzione naturale» [post_date] => 2025-11-25T15:42:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764085374000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502376 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Questa che leggerete qui è solo un esempio su come vengono trattati gli appartamenti turistici illegali. Infatti a Barcellona la rete che per anni ha gestito la più grande operazione di appartamenti turistici illegali sta vendendo gran parte dei suoi immobili per evitare un potenziale sequestro da parte del comune. Secondo vicini e ispettori comunali, oltre a sbarazzarsi di diverse proprietà, ha anche riattivato gli affitti abusivi negli edifici che ancora controlla Il gruppo è venuto alla luce nel 2023, quando il Consiglio comunale ha imposto una multa di 600.000 euro al suo presunto leader, la più alta mai imposta in città per violazione della Legge sul Ttrismo della Catalogna. La sanzione è stata il risultato di un'indagine quinquennale su una rete accusata di suddividere le abitazioni in appartamenti abusivi per affitti a breve termine, gestendo 43 appartamenti convertiti in 74 alloggi turistici. [post_title] => Barcellona, la rete di appartamenti turistici illegali vende gli immobili [post_date] => 2025-11-25T14:31:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764081071000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "novita affitti brevi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":40,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1888,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502563","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_498285\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ezio Barroero[/caption]\r

\r

Positivo il bilancio delle due tappe del workshop autunnale di Euphemia, che ha riunito oltre 100 Personal Voyager a Milano e Bologna.\r

L’iniziativa ha posto al centro formazione e networking, con l’obiettivo di stimolare il confronto, la condivisione di esperienze e l’analisi delle prospettive per il futuro. Il format, ormai consolidato, ha previsto una sessione plenaria mattutina seguita da un workshop strutturato in incontri one to one.\r

Tra i protagonisti della plenaria: Boscolo, Quality Group, Qatar Airways, Tourism Seychelles, Allianz e Axa. Il workshop ha invece coinvolto Atlantic Joint Venture (vettori LH, UA, AC, LX, OS, SN, EW) insieme a catene alberghiere, enti del turismo e DMC, per offrire ai Personal Voyager una panoramica aggiornata sulle novità di prodotto e sulle destinazioni più richieste dal mercato.\r

Ad aprire entrambe le tappe Michele Zucchi, ad Euphemia, che, insieme a Roberto Piatti, responsabile IT, ha presentato agli agenti VoyaGO, il nuovo tool basato sull’intelligenza artificiale: “Uno strumento sviluppato da 4ward s.r.l. in esclusiva per Euphemia, concepito per far risparmiare ai Personal Voyager tempo prezioso da dedicare ai clienti. VoyaGO è al contrario, fornisce in tempo reale tutte le informazioni necessarie alla vendita, attingendo al nostro datacenter: procedure operative, assicurazioni, documenti di viaggio, visti, vaccinazioni e molto altro. L’obiettivo è migliorare la produttività e consentire ai Personal Voyager di concentrarsi su ciò che conta davvero: la relazione con il cliente e la consulenza personalizzata”.\r

\r

Bilancio\r

Il doppio appuntamento del Nord Italia è stato anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’anno e analizzare i trend che orienteranno le strategie per il 2026.\r

“Il 2025 rappresenta per noi un anno di forte consolidamento – ha dichiarato Giulia Barroero, ad Lab Travel – chiuderemo a 70 milioni di euro di fatturato, con una crescita del 15% rispetto al 2024. Un risultato che non deriva solo dall’ingresso di nuovi Personal Voyager, ma anche dal rilevante miglioramento delle performance degli agenti storici. Il nostro modello unisce la massa critica necessaria a dialogare con i fornitori alla capillarità nel rapporto con la clientela, con effetti positivi su vendite e marginalità, come viene ampiamente riconosciuto dai protagonisti della nostra rete”.\r

A conclusione degli incontri, Ezio Barroero, presidente Lab Travel, ha evidenziato la piena riuscita dell’evento: “Un appuntamento che ha suscitato un interesse sorprendente tra i Personal Voyager e che ha offerto un confronto di grande qualità. Un segnale chiaro della vitalità della rete e dell’attenzione verso i progetti che stiamo sviluppando”.\r

Guardare avanti, per Euphemia, significa anche saper interpretare i cambiamenti del mercato e delle abitudini professionali. “Tra le tendenze emerse dal confronto con gli agenti – conclude Barroero – stiamo valutando investimenti più consistenti nel digitale per offrire soluzioni flessibili che ogni Personal Voyager possa adattare alle proprie esigenze, sempre in abbinamento alle filiali su strada. Le nostre 50 sedi fisiche rimangono un punto di riferimento per tutti gli agenti: alcuni le usano per incontrare il cliente la prima volta e poi proseguono la pratica online, altri le utilizzano invece per tutto l’iter della prenotazione, in funzione delle esigenze e delle aspettative del loro interlocutore”.","post_title":"Workshop Euphemia, Personal Voyager su formazione e innovazione","post_date":"2025-11-27T14:56:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1764255378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502555","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambia ancora la cedolare secca sugli affitti brevi. Questo dovrebbe essere il punto d'accordo fra le forze politiche che reggono la maggioranza. La cedolare (che doveva passare tout-court dal 21 al 26) è stata divisa in tre categorie.\r

\r

Per il proprietario che affitta un solo immobile per scopi turistici, la tassazione rimane invariata. Si applicherà la cedolare secca al 21%. Questa regola vale anche se il proprietario si affida a intermediari immobiliari o a portali telematici per la gestione delle prenotazioni. È una misura pensata per tutelare il piccolo risparmiatore che mette a reddito, ad esempio, una casa ereditata o l’appartamento al mare non utilizzato.\r

\r

L’aumento dell’aliquota scatta a partire dal secondo immobile destinato alla locazione breve. In questo caso, la tassazione sale al 26%. Il legislatore ha individuato in questa soglia il punto di passaggio verso una maggiore capacità contributiva, chiedendo un sacrificio maggiore a chi possiede più asset immobiliari produttivi.\r

\r

Chi destina agli affitti brevi tre o più immobili non sarà più considerato un semplice privato che integra il proprio reddito, ma un soggetto che svolge un’attività industriale. Di conseguenza, scatta l’obbligo di apertura della partita Iva, con tutti gli adempimenti burocratici e fiscali connessi all’attività d’impresa.\r

\r

Queste per adesso le decisioni. Magari con il tempo cambieranno ancoraq","post_title":"Novità affitti brevi, la cedolare cambia in relazione agli immobili affittati","post_date":"2025-11-27T13:36:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1764250571000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502551","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lavori in corso all'aeroporto di Trapani dove è cominciata la realizzazione della nuova pensilina di ingresso, un intervento che segna l’inizio di un percorso di rinnovo atteso da anni e che punta a migliorare l’accoglienza, la funzionalità e l’immagine dello scalo. In parallelo è in corso il restyling del fronte aerostazione.\r

Avviata anche la riqualificazione completa dell’area bar e ristoro al piano terra, cui seguirà il rifacimento dell’area al primo piano. «Sono felice di condividere queste prime, concrete novità – ha dichiarato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, ripreso da La Sicilia - perché rappresentano il segnale tangibile di un percorso di crescita e trasformazione che da troppo tempo era atteso e su cui abbiamo lavorato con determinazione».\r

Gli interventi sono solo l’inizio di una fase più ampia che cambierà radicalmente il volto dell’aerostazione, rendendola più moderna, accogliente ed efficiente. «Il nostro obiettivo è restituire ai cittadini e ai turisti uno scalo all’altezza delle aspettative, capace di diventare motore di sviluppo per l’intero territorio».\r

E dal 2026 il 'Vincenzo Florio' ospiterà una base operativa di Ryanair. «L’arrivo di Ryanair come base - ha sottolineato Ombra - è il frutto di un lavoro lungo e complesso. Non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso che deve consolidare Trapani come hub strategico per la Sicilia occidentale». ","post_title":"Lavori in corso all'aeroporto di Trapani: migliorano fruibilità, servizi e immagine","post_date":"2025-11-27T13:29:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764250151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Africa continua a crescere come regione turistica e Tui Group sta rispondendo con un'espansione strategica della sua presenza alberghiera in tutto il continente. Come riporta TravelDailyNews, con sette nuove proprietà aggiunte ai suoi cluster regionali alla fine del 2025 e altre due in programma a Zanzibar entro l'inizio del 2026, l'azienda sta ampliando la sua offerta in destinazioni in cui la domanda di viaggi è in rapida crescita.\r

Le ultime aggiunte rafforzano la presenza di Tui nell'Africa settentrionale, occidentale e orientale e portano il portfolio di Tui Hotels & Resorts nel continente a 106 hotel con oltre 34.000 camere in nove paesi. L'ambizione strategica del gruppo è chiara: offrire esperienze diversificate e di qualità in mercati che continuano a guadagnare terreno tra i viaggiatori internazionali.\r

«Con l'espansione dei nostri cluster alberghieri in Africa settentrionale, occidentale e orientale, continuiamo a offrire esperienze di vacanza differenziate in destinazioni promettenti. Queste nuove aperture ci consentono di raggiungere nuovi segmenti di clientela provenienti da mercati emergenti, offrendo al contempo le esperienze di vacanza che definiscono il marchio Tui. Rimaniamo impegnati a favore di uno sviluppo sostenibile che avvantaggi le comunità locali e arricchisca il soggiorno dei nostri ospiti in tutto il continente» ha detto Peter Krueger, membro del cda del gruppo Tui e ceo di Holiday Experiences.\r

\r

Le novità africane\r

Tui rafforza il suo portfolio nordafricano con il lancio di The Mora Sahara Tozeur, un resort di 93 camere e ville situato ai margini del Sahara tunisino. Situato nella regione di Tozeur, ricca di palme, l'hotel coniuga la vista del deserto con la cucina internazionale e locale offerta da diversi ristoranti. Le strutture ricreative includono una spa, un centro fitness, un campo polivalente e un concept di ristorazione all'aperto. \r

In Egitto, il Tui Magic Life Redsina di Sharm el Sheikh, recentemente ristrutturato, offre 521 camere, piscine swim-up, un parco acquatico e una scuola di immersioni situata sulla barriera corallina. \r

Anche il partner in oint venture di Tui, Jaz Hotel Group, ha ampliato la sua offerta sul Mar Rosso a novembre. Il Jaz Royal Palmariva a Makadi Bay offre 505 camere e bungalow in una posizione privilegiata fronte mare, mentre il Jaz Palmariva Beach a Madinat Makadi aggiunge 339 camere, ristoranti di alto livello e un facile accesso a un vivace lungomare.\r

Il 1° novembre 2025, Tui ha aperto la sua prima struttura Tui Blue in Gambia. Il Tui Blue Tamala è un resort per soli adulti sulla spiaggia di Serrekunda, che offre 140 camere, tra cui unità swim-up, e un trattamento all inclusive completo. La struttura propone intrattenimento dal vivo, un bar sulla spiaggia, una spa e il programma Bluef!t con attività sportive e una moderna palestra. I pannelli solari vengono utilizzati per riscaldare l'acqua, contribuendo allo sviluppo sostenibile.\r

Il cluster Tui di Zanzibar (nella foto) continua ad espandersi. Con apertura prevista per il 15 dicembre 2025, il Jaz Amalun è un resort a 5 stelle per soli adulti sulla spiaggia di Uroa, con 211 camere, numerose opzioni di ristorazione, due piscine e un centro benessere.\r

All'inizio del 2026 seguirà il Riu Palace Swahili, che aggiungerà oltre 500 camere con un trattamento all inclusive 24 ore su 24. Il resort offrirà tre piscine a sfioro, sette ristoranti, otto bar, un'ampia offerta di intrattenimento e il servizio premium Elite Club. Entrambe le aperture rafforzeranno la posizione dell'isola come una delle destinazioni di lusso in più rapida crescita dell'Africa orientale.\r

\r

","post_title":"Tui Group: grande espansione della catena alberghiera in Africa","post_date":"2025-11-26T14:30:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764167450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502449","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«L'aspettativa è per un 2026 nuovamente nel segno della crescita»: Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo, delinea il prossimo futuro dell'aeroporto di Milano Bergamo, a margine dell'evento per l'apertura della nuova area partenze.\r

\r

Dopo un 2024 di traffico record con più di 17 milioni di passeggeri, il 2025 chiuderà probabilmente attorno ai 16,7 milioni «un pochino meno quindi, proprio per i lavori che hanno interessato il terminal, ma ci attendiamo un 2026 nuovamente in crescita, anche se ora è molto prematuro dare numeri precisi».\r

\r

Certe sono invece alcune delle prime novità a livello di operativo 2026: «A cominciare dal raddoppio di flydubai, che anzi sarà operativo già dal 16 dicembre 2025 e fino al prossimo maggio, con un'interruzione per poi riprendere da agosto.\r

\r

«A ciò si sommano i nuovi impegni di Ryanair - che evidentemente continua a detenere una quota rilevante di traffico sul nostro scalo - con incrementi importanti soprattutto a livello di frequenze su rotte già attive, oltre alle due new entry di Rabat e del'isola greca di Limnos». Rilanci anche per Wizz Air, e Norwegian, con il ritorno di una rotta per Billund, ma altri colloqui sono in corso con altre compagnie aeree». Spazio anche per il segmento 'charter', «da Neos ad Albastar, si prospetta già una intensa stagione estiva».\r

\r

Traffico internazionale sugli allori\r

\r

Il Caravaggio conferma sempre più la sua preponderante vocazione al traffico internazionale, rispetto al domestico, «che ha visto una ripresa soltanto nell'immediato post-Covid. Ora siamo decisamente tornati ai numeri pre-pandemia, con il 75% di passeggeri internazionali e massimo un 25% di nazionale.\r

\r

I principali mercati sono quelli di Spagna, Inghilterra, Polonia e Romania: in questo quadro ci sono però anche altri bacini che stanno crescendo tanto, uno su tutti quello degli Emirati, dove oltre alla già citata rotta su Dubai nel periodo invernale arriviamo a quattro collegamenti al giorno includendo anche i due voli per Sharjah (con Air Arabia, ndr). Senz'altro un'area che sta crescendo sia come incoming sia come outgoing in virtù del network di proseguimenti a disposizione una volta raggiunti gli Emirati».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Milano Bergamo, Cattaneo: «Un 2026 di crescita, traffico internazionale al top»","post_date":"2025-11-26T13:38:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764164313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502453","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le esperienze guidate e le attività prenotabili online stanno registrando un momento di grande crescita. Dal suo osservatorio privilegiato, Civitatis condivide i trend e le esperienze più amati dai viaggiatori italiani, offrendo alle agenzie di viaggio dati e insight utili a orientare le vendite. \r

\r

Andando a ritroso, in decima posizione si trova il Giappone, un Paese che ospita circa 31.7 milioni di viaggiatori annuali. Civitatis segnala un alto volume di prenotazioni per il tour privato di Tokyo. Un altro dei punti di interesse all’interno del radar italiano sono le città di Osaka, con l’acquisto di biglietti per conoscere gli Universal Studios Japan, e Kyoto, dove attraverso il free tour hanno una panoramica completa del centro storico di quella che fu la capitale del Giappone tra il 794 e il 1868.\r

\r

In nona posizione Londra brilla come sempre tra i viaggiatori italiani e, secondo Civitatis, il servizio più acquistato è il trasferimento aeroporto-hotel che garantisce un arrivo sicuro e confortevole. Ma c’è anche il fenomeno Harry Potter e i biglietti per gli studios dove sono state girate le 8 pellicole, così come la visita guidata al castello di Edimburgo.\r

\r

A seguire la Germania, con 39.6 milioni di viaggiatori annuali. Dall’arte e dalla storia di Berlino ai castelli della Baviera, questo Paese è un favorito per i viaggiatori, con le top 3 di attività con Civitatis che comprendono la visita guidata al campo di concentramento di Sachsenhausen; l'escursione con guida in italiano al castello di Neuschwanstein e al palazzo di Linderhof e il tour di Monaco.\r

Le altre mete\r

Thailandia in primo piano con una popolarità aumentata grazie all’uscita della terza stagione della serie The White Lotus. In un primo incontro con questa destinazione esotica, non manca l’escursione alle isole Phi Phi in motoscafo, un tour di un giorno completo al mercato galleggiante di Damnoen Saduak con visita inclusa alle rovine di Ayutthaya e l’esperienza unica di fare il bagno e nutrire gli elefanti nel santuario di Chiang Mai.\r

\r

Quinta posizione per il Messico, con circa45 milioni di viaggiatori annuali. II viaggiatori italiani sanno che qui c’è di tutto: dalla ricchezza culturale delle grandi città alle spiagge , Pueblos Mágicos e imponenti zone archeologiche, senza dimenticare la gastronomia. Quando si tratta di scoprire il Paese, e le prenotazioni su Civitatis lo confermano: gli italiani amano le destinazioni di sole e mare, come Isla Mujeres, dove optano per le passeggiate in catamarano; Huatulco e le sue escursioni nelle baie e Los Cabos, con le escursioni in barca con fondo trasparente. Tra le città, primeggia Oaxaca, seguita da Mérida e Città del Messico.\r

\r

La Cappadocia e le sue “camini delle fate”, le piscine naturali di Pamukkale e l’architettura ottomana rendono la Turchia una destinazione della top ten. Fra i preferiti, un tour privato di Istanbul con guida in italiano, disponibile fino a otto ore; la crociera notturna con cena inclusa mentre si naviga sul Bosforo, il giro in mongolfiera sulla Cappadocia.\r

\r

aFra le mete in pole position per civitatis sicuramente l'Italia. Nel ranking troviamo l’esperienza di visitare il Colosseo, il Foro e il Palatino e l’escursione da Firenze a Pisa, San Gimignano e Siena, con pranzo toscano incluso.\r

\r

Negli Stati Uniti Spiccano l’escursione al Grand Canyon, in Colorado, così come i biglietti per i parchi Disney e Universal Studios, in California, senza trascurare il tour notturno a Las Vegas.\r

\r

Madrid e Barcellona sono le città preferite della Spagna. Fra i più ambiti, i biglietti salta-fila per la Sagrada Familia, le escursioni a Toledo e Segovia, il tour del Santiago Bernabéu (casa del Real Madrid), la visita guidata al Palazzo Reale e il free tour di Gaudí.\r

\r

Infine, al primo posto la Francia: Parigi è l’epicentro posizionandosi come meta quasi insuperabile per i viaggiatori. Seppure le crociere sulla Senna, la visita guidata al museo del Louvre (con accesso prioritario al quadro della “Gioconda”) e l’esperienza di salire al terzo piano della torre Eiffel siano le attività top su Civitatis, spicca anche l’acquisto dei biglietti per Disneyland Paris, validi da uno a quattro giorni.","post_title":"Civitatis: ecco la classifica delle esperienze preferite dagli italiani","post_date":"2025-11-26T13:22:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764163350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Oman Convention Bureau insieme al dmc Momento Destination & Events ha ospitato, al Hotel St. Regis di Roma, un gruppo di operatori e media per presentare le ultime novità del settore Mice. Presenti Al Baylasan AL Taei, head of Incentives and Meetings e Mohammed AL Jabri, head of Business Development and Strategic Partnerships del Oman Convention Bureau, Mohamed Trabelsi, amministratore delegato e Angela Ruzzu, sales director di Momento Destination & Events insieme a e Paola Cerri, Oman Convention Bureau.\r

\r

L’incontro è stato l’occasione per illustrare l’evoluzione di un Paese che negli ultimi anni ha investito con decisione in infrastrutture, hospitality e servizi dedicati al settore corporate e eventi. «Possiamo fornire informazioni e supporto in modo rapido ed efficiente -, ha spiegato Paola Cerri, sottolineando come l’Oman stia diventando sempre più competitivo nel panorama Mice del Golfo - Il Sultanato, grande poco più dell’Italia, offre una combinazione rara di autenticità, sicurezza e facilità organizzativa. L’ingresso è semplice, la burocrazia è snella e dalla nascita del Convention Bureau i tempi per l’organizzazione degli eventi si sono ridotti notevolmente».\r

\r

Grande attenzione è rivolta all’accessibilità: dall’Italia, i collegamenti di Oman Air quattro volte la settimana da Fiumicino e cinque volte da Milano Malpensa sono diretti e senza procedure complesse. «La stagione migliore resta quella da ottobre ad aprile, un periodo ideale anche per estensioni naturalistiche e culturali che arricchiscono l’esperienza incentive, anche se oggi vediamo l’allungamento della stagione ai mesi di maggio e settembre», ha evidenziato Cerri.\r

\r

Al Baylasan Al Taei ha ricordato come il governo stia sostenendo con decisione lo sviluppo del settore con nuovi musei, centri congressi, spazi multifunzionali e quartieri culturali con l’obiettivo di offrire location versatili, adatte a eventi corporate, congressuali e incentive. Ci sono alberghi dei grandi brand internazionali nelle località strategiche del Paese, e nel periodo 2026-2028 sono previste molte nuove aperture con strutture congressuali all’avanguardia, mentre nel 2028 aprirà il primo Club Med nel Golfo.\r

\r

La gastronomia, la natura incontaminata – con il mare che si affaccia sia sul Golfo dell’Oman che sul Mare Arabico - il deserto, anche nelle vicinane della capitale Muscat, e l’ampia disponibilità di attività outdoor rendono il Paese una destinazione particolarmente apprezzata dai gruppi italiani.\r

\r

Per il numero d’arrivi l’Italia si colloca al secondo posto dopo la Germania, e ha registrato una crescita del 49,2% l’anno scorso, mentre da gennaio a giugno di quest’anno sono stati 36.771 gli ingressi in aeroporto e 47.153 su navi da crociera. \r

\r

Mohamed Trabelsi ha voluto sottolineare che Momento Destination & Events è l’unico operatore con base in Italia specializzato unicamente nel settore MICE e che l’Oman viene molto apprezzato per la possibilità di realizzare programmi fino a 12 notti “grazie alla grande varietà che offre, dalle città al mare, e dalla montagna al desserto”. E’ in crescita, ha aggiungo, l’interesse del settore corporate, congressuale ed eventi italiano per una destinazione che, grazie a investimenti, visione e professionalità, si sta affermando come uno dei nuovi protagonisti Mice dell’area del Golfo.\r

\r

(Pamela McCourt Francescone)","post_title":"Convention Bureau Oman: focus su nuovi hotel, accessibilità e servizi","post_date":"2025-11-26T10:59:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764154782000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502379","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova era per l'aeroporto di Milano Bergamo, con l'inaugurazione ufficiale del nuovo terminal partenze a chiusura di quei lavori iniziati nel marzo 2024 e terminati «dopo 622 giorni, nel totale rispetto delle tempistiche previste - afferma il presidente Sacbo, Giovanni Sanga -. Con un investimento in proprio di 55 milioni di euro, di cui 41 milioni per la parte infrastrutturale e 14 milioni per l’acquisto di macchine radiogene di ultima generazione. Una tappa importante per il nostro scalo che nell'ultimo quarto di secolo è diventato strategico nell'agevolare le connessioni domestiche e internazionali». \r

\r

L'allargamento del fronte est dell'aerostazione vede ora una nuova aerea al primo piano che si estende su una superficie di 7500 mq, con 14 linee per i controlli di sicurezza dotate delle soluzioni tecnologiche più avanzate, che consentono di mantenere all’interno del bagaglio a mano liquidi fino a 2 litri per ogni contenitore e i dispositivi elettronici. La prima postazione è riservata ai passeggeri a ridotta mobilità, alle famiglie con bambini piccoli e al fast-track. L’accesso all’area dei controlli di sicurezza è regolato da 9 gate per la lettura della carta d’imbarco.\r

\r

Al piano terra del terminal partenze è stata rinnovata l'area di 4.300 mq con l'ampliamento della sala check-in con 30 nuove postazioni in modalità self check-in per un totale di 64, e il raddoppio degli spazi riservati al sistema Bhs per lo smistamento dei bagagli. Il programma delle opere infrastrutturali ha permesso inoltre di ampliare di 840 mq l’area partenze extra-Schengen, con l'aggiunta di 2 nuovi gate d’imbarco.\r

\r

[caption id=\"attachment_502380\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Giovanni Sanga, presidente Sacbo[/caption]\r

\r

«Tra le novità tecnologiche c'è anche il sistema di rilevamento delle presenze basato sull’intelligenza artificiale, che permette di monitorare in tempo reale i flussi di passeggeri. Infine, al piano superiore del terminal c'è anche il nuovo duty-free, che ampia la già significativa offerta di servizi commerciali a disposizione dei passeggeri. Passeggeri che in ultima analisi possono ora beneficiare di un servizio più adeguato, efficiente, moderno e al passo dei tempi».\r

\r

L'inaugurazione odierna - con la partecipazione, oltre che delle autorità pubbliche civili, militari e religiose, del presidente Enac, Pierluigi Di Palma, e del presidente di Assaeroporti, Carlo Borgomeo - è una sorta di viatico per il prossimo, fondamentale passo avanti rappresentato dal collegamento ferroviario che nel giro di un anno (entro fine 2026) unirà «l'aeroporto al centro di Bergamo e Milano, con fino a 154 corse giornaliere, via Treviglio o via Carnate». In parallelo verrà aperto il nuovo centro servizi aeroportuali, «dove sorgerà anche l'hotel (Hilton Garden Inn, ndr). Insomma, per Milano Bergamo diventare una 'aerotropoli' - così come gli studi di settore vedono il futuro degli scali aeroportuali - sarà un'evoluzione naturale».\r

\r

[gallery ids=\"502384,502385,502386,502388,502389,502391\"]\r

\r

","post_title":"Milano Bergamo, Sanga: «Diventare una 'aerotropoli' sarà un'evoluzione naturale»","post_date":"2025-11-25T15:42:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1764085374000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502376","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Questa che leggerete qui è solo un esempio su come vengono trattati gli appartamenti turistici illegali. Infatti a Barcellona la rete che per anni ha gestito la più grande operazione di appartamenti turistici illegali sta vendendo gran parte dei suoi immobili per evitare un potenziale sequestro da parte del comune. Secondo vicini e ispettori comunali, oltre a sbarazzarsi di diverse proprietà, ha anche riattivato gli affitti abusivi negli edifici che ancora controlla \r

\r

Il gruppo è venuto alla luce nel 2023, quando il Consiglio comunale ha imposto una multa di 600.000 euro al suo presunto leader, la più alta mai imposta in città per violazione della Legge sul Ttrismo della Catalogna. La sanzione è stata il risultato di un'indagine quinquennale su una rete accusata di suddividere le abitazioni in appartamenti abusivi per affitti a breve termine, gestendo 43 appartamenti convertiti in 74 alloggi turistici.","post_title":"Barcellona, la rete di appartamenti turistici illegali vende gli immobili","post_date":"2025-11-25T14:31:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1764081071000]}]}}