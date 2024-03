Nel Ddl Semplificazioni solo turismo incoming. E L’outgoing? Nel Ddl Semplificazioni il turismo ha un ruolo. Non certo di prima fascia, ma comunque ha una sua presenza. E già questa è una novità. Fino a qualche tempo fa il turismo non aveva nessuna voce in capitolo. Ma c’è un ma. Il problema che si riscontra nei provvedimenti previsti per il turismo ha come ottica (sempre e solo quella) il turismo incoming. Cioè i turisti che arrivano in Italia. Andiamo a leggere: “Nel settore del turismo, il disegno di legge punta a semplificare le autorizzazioni, con un’unica istanza e senza dover presentare diverse domande, per l’esercizio delle attività ricettive, prevedendo anche quella per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura, oltre che quella per le attività legate al benessere delle persone e l’organizzazione dei congressi”. Quindi alberghi, quindi ricettivo, quindi incoming. C’è una altro paragrafo che ha come argomento le terme, ma siamo lì. Non ci spostiamo di un millimetro. Italiani all’estero Ora vorrei ricordare e non solo al ministro, ma all’intero ministero del turismo, che esiste anche un altro settore, ed è un settore che macina redditi e profitti, e che una parte di questi redditi diventano erario dello Stato. Si tratta di tutte quelle organizzazioni turistiche, fra tour operator e agenzie di viaggio specializzate nell’outgoing. Cioè coloro che mandano i nostri connazionali all’estero. Su questo segmento neanche una parola. Eppure anche questo settore avrebbe bisogno di un supporto da parte dello Stato. ma lo Stato e il ministero se ne dimenticano sempre. Non va bene. Avevo già scritto che sarebbe opportuno che qualcuno si prenda la briga di spiegare quale sia l’importanza di questa grossa fascia di operatori e agenzie che lavorano sull’estero. In modo da far capire a chi di dovere di prenderli inconsiderazione, ogni tanto magari, mica sempre. Ma insomma è necessario che le istituzioni abbiano idea di cosa sia l’outgoing, in modo da inserirlo nei prossimi provvedimenti. Giuseppe Aloe Condividi

A ulteriore conferma dell’importanza strategica del Regno Unito, a partire da giugno l’offerta sul mercato britannico sarà arricchita da un ulteriore collegamento da Roma Fiumicino verso l’aeroporto di Gatwick operato con 7 frequenze settimanali. Saranno così 100 i voli settimanali tra Regno Unito e Italia. [post_title] => Ita Airways spinge su Londra: fino a 100 voli settimanali fra Italia e Regno Unito [post_date] => 2024-03-29T10:45:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711709118000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464622 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel Ddl Semplificazioni il turismo ha un ruolo. Non certo di prima fascia, ma comunque ha una sua presenza. E già questa è una novità. Fino a qualche tempo fa il turismo non aveva nessuna voce in capitolo. Ma c'è un ma. Il problema che si riscontra nei provvedimenti previsti per il turismo ha come ottica (sempre e solo quella) il turismo incoming. Cioè i turisti che arrivano in Italia. Andiamo a leggere: "Nel settore del turismo, il disegno di legge punta a semplificare le autorizzazioni, con un’unica istanza e senza dover presentare diverse domande, per l’esercizio delle attività ricettive, prevedendo anche quella per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura, oltre che quella per le attività legate al benessere delle persone e l’organizzazione dei congressi". Quindi alberghi, quindi ricettivo, quindi incoming. C'è una altro paragrafo che ha come argomento le terme, ma siamo lì. Non ci spostiamo di un millimetro. Italiani all'estero Ora vorrei ricordare e non solo al ministro, ma all'intero ministero del turismo, che esiste anche un altro settore, ed è un settore che macina redditi e profitti, e che una parte di questi redditi diventano erario dello Stato. Si tratta di tutte quelle organizzazioni turistiche, fra tour operator e agenzie di viaggio specializzate nell'outgoing. Cioè coloro che mandano i nostri connazionali all'estero. Su questo segmento neanche una parola. Eppure anche questo settore avrebbe bisogno di un supporto da parte dello Stato. ma lo Stato e il ministero se ne dimenticano sempre. Non va bene. Avevo già scritto che sarebbe opportuno che qualcuno si prenda la briga di spiegare quale sia l'importanza di questa grossa fascia di operatori e agenzie che lavorano sull'estero. In modo da far capire a chi di dovere di prenderli inconsiderazione, ogni tanto magari, mica sempre. Ma insomma è necessario che le istituzioni abbiano idea di cosa sia l'outgoing, in modo da inserirlo nei prossimi provvedimenti. Giuseppe Aloe [post_title] => Nel Ddl Semplificazioni solo turismo incoming. E L'outgoing? [post_date] => 2024-03-29T10:44:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711709081000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464621 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dieci milioni di passeggeri per una crescita del 5% rispetto allo scorso anno: queste le previsioni di Trenitalia per la Pasqua alle porte. Festività che vedono protagonista il Sud Italia, che traina le prenotazioni dei treni a lunga percorrenza, con Puglia, Calabria e Campania in cima alla lista delle mete preferite. 