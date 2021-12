Natale e rinascimento a Cortona: prima ‘nevicata’ prevista per il 19 dicembre

Continua Cortona Christmas 2021. Dal 27 novembre a Cortona città rinascimentale in provincia di Arezzo si sono accese le luci di Natale, il grande albero e le luminarie. In questi giorni già si susseguono spettacoli e intrattenimenti che creano un’atmosfera suggestiva, con artisti di strada del circo bianco. Aperti i mercatini nelle tre piazze cortonesi, un’offerta che va a rafforzare la proposta commerciale del centro storico; tante attività hanno scelto di puntare su questo evento per promuovere prodotti artigianali ed eccellenze enogastronomiche. Aperta anche la Casa di Babbo Natale, sarà attivata la pista sul ghiaccio, la prima «nevicata» è fissata al 19 dicembre.

Presso il MAEC museo dell’Accademia, due mostre permanenti da poco risistemate di altissimo livello. La prima del Futurista Gino Severini che comprende capolavori del maestro e documenti. La seconda, la splendida sezione egizia con la sala delle mummie. Ma non finisce qui. Alla pinacoteca posta davanti al Duomo di Cortona la sezione del pittore rinascimentale Luca Signorelli con tematiche sacre e inerenti al Natale. Si possono trovare anche due splendidi presepi artistici, uno presso la chiesa di S.Filippo e l’altro in via del Gesù.

Tutte le attività saranno svolte nel pieno rispetto delle normative anti-contagio, nel programma è annunciato il ritorno della festa di San Silvestro in piazza, della Colazione al Museo e del Concerto di Capodanno.