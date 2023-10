Nasce il progetto Sicani Villages, rete di operatori dell’accoglienza del Sud della Sicilia Un nuovo network di attori dell’accoglienza locale nato con l’obiettivo di unire e raccontare luoghi e persone di una Sicilia ancora inesplorata. In occasione della fiera di Rimini (padiglione C7, corsia 5, stand 421-520), in programma da domani sino al 13 ottobre, parte ufficialmente l’avventura di Sicani Villages, ovvero la rete dei Borghi Sicani: un territorio che dalla costa sud si estende fino ai boschi dell’entroterra, abbracciando un comprensorio di 29 comuni riuniti sotto il distretto rurale di Qualità dei Sicani, vasta area geografica tra le province di Agrigento e Palermo. I Sicani sono una delle prime popolazioni che, in arrivo dalla penisola iberica, ma di origine africana, si insediarono in Sicilia circa 4 mila anni fa. Dal popolo prese il nome il territorio, vario nella morfologia, con rilievi che raggiungono quasi i mille metri di altitudine, ma che si presta a coltivazioni e allevamenti. Tantissime quindi le aree naturalistiche da visitare, ma costellato anche di castelli e musei che racchiudono la storia e l’artigianato locali. I piccoli borghi sono sospesi nel tempo, ricchi di tradizioni storiche, legati ad antichi riti folcloristici e popolati da persone genuine, proprio come i prodotti che realizzano e che crescono in quelle terre. Luoghi semplici, ricchi di contrasti, che racchiudono moltissime eccellenze enogastronomiche e di artigianato tipici della regione. Un’offerta turistica che, mettendo in rete produttori di eccellenze agroalimentari, tour operator, local insider e strutture ricettive di qualità, punta anche sull’accessibilità e sulla sostenibilità per ripensare la fruizione dei piccoli borghi in chiave slow e garantire ai viaggiatori un’immersione autentica nei piccoli centri all’insegna delle esperienze e degli incontri con chi li abita. Ed è proprio l’offerta esperienziale-relazionale dell’entroterra ad aver giocato un ruolo cruciale nella nomina di Agrigento, una delle porte di accesso al territorio dei Sicani, a Capitale della Cultura 2025: una chiara testimonianza del valore di quest’area che sta iniziando a emergere, trovando finalmente una sua voce. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453729 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Le 15 città Unesco rappresentano il meglio del nostro Paese: il passato, il presente e il futuro - sottolinea la direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo a Milano - Isabel Garaña –, custodi di una destinazione turistica certificata. Il loro obiettivo è quello di gestire i flussi turistici, la movida, le risorse”. A trent’anni dalla nascita del Gruppo Città Patrimonio dell’Umanità, viene istituita una commissione speciale per promuovere il meglio dell’offerta culturale urbana della Spagna in tandem con la catena alberghiera statale Paradores, in un piano strategico di sviluppo dedicato ai Paradores, legato alla sostenibilità, che prevede sostanziosi investimenti da parte del governo. Obiettivo: promuovere il patrimonio e valorizzare il Paese. “Un Paradores ogni 200 chilometri. Sono quasi 100 hotel in tutto il territorio nazionale per 6 mila stanze.- spiega Juan José Gonzales, responsabile del gruppo Paradores -. Alberghi di altissimo livello ubicati in palazzi, castelli, monasteri. Paradores è l’essenza e l’icona del turismo spagnolo in cui viene valorizzata la gastronomia, la cultura, la natura e il benessere. Cerchiamo di stare al passo con le tendenze. Con più di cento ristoranti, siamo un punto di riferimento in Spagna. Garantiamo la sostenibilità (stanze plastic free), impieghiamo energie pulite e sostenibili; campi da golf certificati (tra gli uliveti dell’Andalusia); itinerari culturali, storici, e religiosi (il cammino di Santiago). Stiamo creando percorsi di cicloturismo”. “Siamo il secondo Paese al mondo per siti Unesco: 50 siti di cui 15 sono città, tredici nella Penisola, una nelle Baleari e una nelle Canarie - afferma Luis Yeray Gutiérrez, presidente del Gruppo - Un riconoscimento che premia la buona conservazione del patrimonio e la capacità dell’amministrazione di garantirne l’integrità nel futuro”. Sono 4 milioni gli italiani interessati a visitare le città spagnole; cifra destinata a crescere e ad essere superata nel 2024 poiché il turismo italiano continua a crescere. Un bacino turistico dal grande potenziale per la Spagna. Collegamenti capillari tra Italia e Spagna di rete ferroviaria, stradale, marittima e aerea con voli diretti, favoriscono la programmazione di ottimi itinerari turistici. “Invito gli italiani non solo a visita le nostre città Unesco ma a coglierne un’esperienza unica. - aggiunge Gutiérrez -. Mete uniche e ineguagliabili, le 15 città sono, ricche di storia, stili di vita e tradizioni, che possono offrire diversità di esperienze turistiche. Punti di forza sono la gastronomia, (piatti tradizionali o cucina innovativa e all’avanguardia); gli alberghi di altissimo livello tra cui i Paradores; la sicurezza pubblica di comuni tranquilli, accessibili e accoglienti; borghi, centri storici e centri culturali. Città combinazioni tra moderno e tradizionale in cui godere anche della natura e attività all’aria aperta; rappresentazioni di arte storica e contemporanea. Il turismo religioso offre le manifestazioni tra le più belle del cattolicesimo in Spagna. Culture diverse tra monumenti cattedrali, chiese, sinagoghe e moschee”. [post_title] => Città Patrimonio Unesco e Paradores, binomio di una Spagna sempre più accattivante [post_date] => 2023-10-10T11:42:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => citta-patrimonio-unesco-spagnole [1] => ente-spagnolo-del-turismo [2] => paradores [3] => spagna ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Città Patrimonio Unesco spagnole [1] => Ente Spagnolo del Turismo [2] => Paradores [3] => spagna ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696938134000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453728 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si attesta sui 100 milioni di euro il fatturato dell'estate 2023 di Club del Sole, il cui giro d'affari cresce del 16% rispetto all'anno precedente. Allo stesso tempo i margini operativi lordi (ebitda) dell'operatore open sono stati di circa 30 milioni di euro, anche in questo caso posizionandosi su livelli superiori sia al 2022, sia all'anno pre-Covid 2019. I 20 villaggi firmati Club del Sole, presenti in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo e sul lago di Garda, hanno registrato oltre 3 milioni di presenze (+14% rispetto al 2022). In linea con la passata stagione, gli italiani registrano la quota più elevata di presenze, pari al 57% del totale. La quota estera ha rappresentato il 43% del totale, indice di un crescente interesse del mercato internazionale verso l’open air. Di questo segmento, hanno registrato un incremento i mercati Dach (i paesi di lingua tedesca: +11%), nonché gli arrivi dalla Francia (+6%) e dai Paesi Bassi (+11%). "Il mercato apprezza il nostro nuovo posizionamento: un sistema di offerta evoluto, che vede nella natura l’elemento che moltiplica il comfort - spiega il direttore generale di Club del Sole, Angelo Cartelli -. Le percentuali di crescita dal gruppo, più robuste rispetto alle performance del settore turistico, ci confermano che la direzione intrapresa è quella giusta”. Durante il 2023, la compagnia ha investito oltre 35 milioni per potenziare offerta, servizi, ricettività e tecnologia: dal rafforzamento delle strutture sportive con il progetto Bike experience e il padel alle innovazioni di prodotto, come il redesign funzionale e strutturale del comparto f&b, l’installazione di oltre 300 lodge di ultima generazione e il completamento dei progetti di riqualificazione del Romagna Family Village e Rimini Family Village. Lato accoglienza, il progetto Family Dog Friendly, format ricettivo dedicato agli ospiti a quattro zampe, è stato esteso a tutti i villaggi del gruppo, portando nel 2023 a un incremento dell’87% della clientela dog, che rappresenta il 10% della clientela totale. Sul fronte tecnologico, da sempre focus e fattore distintivo del gruppo, è stato infine completamente rinnovato il sito web, è stata affinata l’app My Club del Sole e potenziato il sistema cashless. [post_title] => L'estate di Club del Sole flirta con quota 100 milioni. Ebitda margin attorno al 30% [post_date] => 2023-10-10T11:28:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696937319000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453710 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo network di attori dell’accoglienza locale nato con l'obiettivo di unire e raccontare luoghi e persone di una Sicilia ancora inesplorata. In occasione della fiera di Rimini (padiglione C7, corsia 5, stand 421-520), in programma da domani sino al 13 ottobre, parte ufficialmente l'avventura di Sicani Villages, ovvero la rete dei Borghi Sicani: un territorio che dalla costa sud si estende fino ai boschi dell’entroterra, abbracciando un comprensorio di 29 comuni riuniti sotto il distretto rurale di Qualità dei Sicani, vasta area geografica tra le province di Agrigento e Palermo. I Sicani sono una delle prime popolazioni che, in arrivo dalla penisola iberica, ma di origine africana, si insediarono in Sicilia circa 4 mila anni fa. Dal popolo prese il nome il territorio, vario nella morfologia, con rilievi che raggiungono quasi i mille metri di altitudine, ma che si presta a coltivazioni e allevamenti. Tantissime quindi le aree naturalistiche da visitare, ma costellato anche di castelli e musei che racchiudono la storia e l’artigianato locali. I piccoli borghi sono sospesi nel tempo, ricchi di tradizioni storiche, legati ad antichi riti folcloristici e popolati da persone genuine, proprio come i prodotti che realizzano e che crescono in quelle terre. Luoghi semplici, ricchi di contrasti, che racchiudono moltissime eccellenze enogastronomiche e di artigianato tipici della regione. Un'offerta turistica che, mettendo in rete produttori di eccellenze agroalimentari, tour operator, local insider e strutture ricettive di qualità, punta anche sull’accessibilità e sulla sostenibilità per ripensare la fruizione dei piccoli borghi in chiave slow e garantire ai viaggiatori un’immersione autentica nei piccoli centri all’insegna delle esperienze e degli incontri con chi li abita. Ed è proprio l'offerta esperienziale-relazionale dell'entroterra ad aver giocato un ruolo cruciale nella nomina di Agrigento, una delle porte di accesso al territorio dei Sicani, a Capitale della Cultura 2025: una chiara testimonianza del valore di quest’area che sta iniziando a emergere, trovando finalmente una sua voce. [post_title] => Nasce il progetto Sicani Villages, rete di operatori dell'accoglienza del Sud della Sicilia [post_date] => 2023-10-10T10:35:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696934144000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453705 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' rientrato in Italia la scorsa settimana il fam trip targato Go Asia che ha portato nove agenzie partner alla scoperta del Triangolo d’oro in India. Accompagnati dall’area manager Liguria Adriano Bertolini, gli adv hanno visitato le città più conosciute del Nord del paese: Delhi, Jaipur e Agra, dove ad attenderli hanno trovato la sublime bellezza del Taj Mahal. “Siamo felici e orgogliosi di aver riaperto la stagione dei fam trip dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia - sottolinea Marco Berettini, direttore commerciale del gruppo Go World -. La ripartenza ci ha portati già a marzo nel continente africano con un tour Sud Africa molto particolare, e nel quadrante asiatico successivamente, con questo tour in India e uno splendido quanto inusitato tour dell’Iran a inizio ottobre. Riteniamo da sempre che il valore aggiunto offerto da esperienze dirette nelle destinazioni, oggetto della nostra programmazione, costituisca un plus d’eccezione a livello conoscitivo per gli agenti, che possono così concretamente affinare le proprie competenze e al contempo consolidare il rapporto di fiducia con noi”. Gli agenti che hanno preso parte a questa iniziativa sono Mario Bosia (Verytravel, Cuneo), Chiara De Matteo (Vivere e Viaggiare, Pinerolo), Patrizia Giuseppa Di Dio (Miano Tour, Barcellona Pozzo di Gotto), Natale Ficano (Baharja Travel, Bagheria), Vera Kermez (Aurora Viaggi, Trieste), Samantha Verzaro (Vivere e Viaggiare, Ravenna) Claudia Vittone (Sahara Blu, Latina), Nicoletta Zarulli (Roseline, La Spezia). Questo fam trip ha acceso i riflettori su una delle destinazioni di punta di casa Go Asia: ricca e variegata infatti la programmazione India 2023/2024, tra cui spicca il calendario di partenze esclusive. Otto gli itinerari proposti per il Capodanno, tra cui il Triangolo d’Oro & Varanasi (da 2.210 euro, voli inclusi, partenze da Roma e Milano), India del Sud, il sentiero dei templi (da 2.620 euro voli inclusi, partenza da Milano) e Fascino antico e misteriosa natura, con safari al parco nazionale Ranthambore (da 2.390 euro voli inclusi, partenza da Roma). Già aperte le vendite delle prime esclusive per Pasqua: Mumbai e le meraviglie del Maharashtra, viaggio sorprendente in una zona insolita del Paese (da 2.390 euro voli inclusi, partenza da Milano) e India Classica: Speciale Holi Festival!, in occasione della celebre festa dei colori (da 2.450 euro voli inclusi, partenza da tutta Italia). [post_title] => Fam trip Go Asia in India per lanciare la ricca programmazione 2023/2024 [post_date] => 2023-10-10T10:22:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696933378000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453521 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_222280" align="alignright" width="300"] Firenze fra le città più prenotate[/caption] Turismo, tra nuove sfide da affrontare e soluzioni da esplorare: ne parleranno i rappresentanti di vari paesi del mondo a Firenze durante il festival internazionale “The World in Florence”. La terza edizione si terrà dal 21 al 23 novembre 2023, itinerante nel centro storico del capoluogo toscano tra gli spazi della Palazzina Reale di Santa Maria Novella e quelli di Palazzo Coppini, dimora medievale situata a San Lorenzo, in via del Giglio 10, che raccoglie manufatti dai sette continenti. La manifestazione è ideata da Fondazione Romualdo Del Bianco, Movimento Life Beyond Tourism – Travel To Dialogue, con il patrocinio di Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, ICCROM, ICOMOS, Consolato Onorario della Repubblica Ceca a Firenze, CCIAA di Firenze, Consiglio d’Europa, Confcommercio di Firenze e Arezzo, Centro Associazioni Culturali Fiorentine APS, IFLA, Fondazione Ernesto Balducci, ETOA, Associazione Italiana Turismo Responsabile, Consolato Onorario della Polonia a Firenze, CACF, CCPTC, con il supporto di B&B Italia, Palazzo Coppini; media partner The Map Report, The Florentine. Il patrimonio culturale, i viaggi, l’ambiente e il dialogo tra le diverse comunità, in relazione al macrotema della mobilità turistica e delle sfide e delle possibili soluzioni applicabili, saranno al centro della tre giorni di incontri, dibattiti, workshop, eventi e testimonianze dirette dai Luoghi Parlanti®, secondo l’innovativo format interattivo ideato da Movimento Life Beyond Tourism che mira a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, sia tangibile che intangibile. Tanti i Paesi che hanno già confermato la propria partecipazione, e che saranno in delegazione, tra cui Azerbaijan, Camerun, Georgia, Giappone, Nigeria, Romania, Taiwan e Ucraina. In occasione del festival, sarà allestita una nuova mostra sui Luoghi Parlanti® all’interno della Palazzina Reale di Santa Maria Novella, un’esposizione “phygital” che presenterà una serie di pannelli dotati di tecnologia NFC/QR code con approfondimenti sugli itinerari culturali nei territori della rete. I visitatori avranno la possibilità di arricchire l’esperienza di visita scoprendo curiosità e aspetti inediti. [post_title] => The World in Florence, dal 21 al 23 novembre a Firenze il festival internazionale [post_date] => 2023-10-10T09:43:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696931000000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453623 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al Global Village è protagonista la sostenibilità: concetto ampio e spesso mal compreso, ora facilmente accessibile anche alle imprese del tour operating e della distribuzione grazie all’impegno di Travelife. Appuntamento da Ttg il 13 ottobre alle 14:15, Global Village Arena, Pad A/2. Parleranno alla platea di Ttg cinque delle 54 agenzie e tour operator che hanno partecipato al progetto Sustour, iniziativa dell’Unione europea operata da Travelife in 35 paesi per la certificazione di sostenibilità delle imprese del turismo. A raccontare la loro esperienza in Arena saranno Kel 12, TFL Tours, S-Cape, Etir Viaggi, Iamme Ia Gray Line Amalfi Coast. In scena con agenzie e operatori ci saranno Doriana Maltese, country manager Italia di Travelife, e Livia Muto Nardone, tra i massimi esperti italiani di sostenibilità nel turismo con un lungo percorso da tour operator e DMC, coach e auditor Travelife per il progetto Sustour. Modera la narrazione Marina Firrao, giornalista senior del travel trade. Travelife, organizzazione non profit di diritto olandese, è stata scelta dall’Unione Europea per gestire il programma di certificazione internazionale di sostenibilità per tour operator e agenzie di viaggi. Un’Italia stupefacente «L’Italia ci ha stupiti – spiega Maltese – piazzandosi al terzo posto dopo Olanda e Portogallo per numero di imprese impegnate in Sustour. Forse prima mancava un punto di riferimento, poi Sustour ha dato loro gratuitamente il partner istituzionale per la sostenibilità, il know how, il percorso strutturato da seguire con coach e auditor specializzati, e infine la certificazione internazionale necessaria per trattare con i moltissimi buyer e clienti che della sostenibilità fanno un requisito indispensabile”. Maltese e Nardone si sono alternate in Sustour nel ruolo di coach, il tutor che affianca le agenzie durante il percorso per la sostenibilità d’impresa, e di auditor, l’esperto che verifica e attesta i requisiti raggiunti. “È stato un lavoro entusiasmante – racconta Nardone – a partire da un diffuso scetticismo su questi temi. Tra le agenzie coinvolte in Sustour abbiamo avuto vere e proprie “conversioni”. Non solo per evidenti motivi etici, ma perché sostenibilità significa più business e di maggiore qualità, costi minori e riduzione del rischio, un ambiente di lavoro più gratificante e una squadra più coesa e motivata. Così convertirsi è un attimo”. Dunque quel che pareva utopia è ormai una scelta obbligata, perché una quota crescente della domanda internazionale esige vacanze rispettose dell’ambiente, dei territori, dell’economia e del contesto sociale di ogni meta. E per questo questi nuovi consumatori consapevoli sono pronti a spendere anche più che in passato. Lo rilevano numerose analisi autorevoli. Una per tutte l’Eurobarometer 2021, in cui da quasi 26mila interviste ai consumatori europei risulta che l’82% è pronto a cambiare meta per sceglierne una più sostenibile; che il 35% è pronto a spendere di più pur di proteggere l’ambiente nella propria meta; oltre la metà vuole consumare prodotto del territorio, per favorire l’economia locale. E ancora più importante: il 48% chiede informazioni sulla certificazione, e distingue gli operatori certificati da tutti gli altri [post_title] => Travelife parla di sostenibilità alle agenzie e ai to del Ttg di Rimini [post_date] => 2023-10-10T09:16:46+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696929406000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453582 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453583" align="alignleft" width="300"] La Moby Orli[/caption] Sono la Genova-Ajaccio-Porto Torres e la Piombino-Bastia le due nuove linee Moby per la Corsica. Le novità giungono dopo una stagione che ha visto il raddoppio dei passeggeri trasportati verso l'isola francese. Le tratte arricchiscono ulteriormente il network di rotte storiche: Genova-Bastia, nonché Livorno-Bastia e Santa Teresa di Gallura-Bonifacio. La prima delle nuove rotte è dunque la Genova-Ajaccio-Porto Torres: una linea che nasce a grande richiesta del pubblico che raggiunge la Corsica da tutto il Nord-Ovest italiano, Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ma anche dal resto del Nord, dalla Svizzera, dalla Germania e in generale dall'Europa settentrionale. Il prolungamento della linea fino a Porto Torres permetterà inoltre di incrementare ulteriormente l’interscambio fra Sardegna e Corsica, sia dal punto di vista turistico sia dal punto di vista commerciale: un rapporto che già Moby assicura tutto l’anno con la Bonifacio-Santa Teresa di Gallura. La seconda nuova linea è poi la Piombino-Bastia che è una specie di metropolitana del mare fra Italia e Corsica, visto che è la più veloce fra tutti i collegamenti continentali con l’isola francese. In più, per permettere ai passeggeri di gustare la Corsica anche in primavera e a inizio autunno, le linee fra Livorno e Genova e Bastia partiranno prima (da Livorno già a marzo) e termineranno dopo. La presentazione di queste novità nei collegamenti è avvenuta in questi giorni a bordo della Moby Orli, la nave della flotta che operava con le crociere sul mar Baltico, con 400 cabine di tutte le tipologie completamente rimesse a nuovo. E sono nuovi anche gli spazi comuni, con ristorante à la carte, bistrot con taglieri di salumi e formaggi, pizzeria, enoteca e una particolare attenzione ai prodotti tipici corsi, che verranno proposti nei menù e saranno presenti, dalle birre ai vini, anche nello shop di bordo, il più grande e fornito di tutta la flotta della Balena Blu. A completare questo legame fra l’Italia e la Corsica saranno anche le livree delle navi che serviranno l’isola, con la testa del moro simbolo dell’isola francese e altri elementi tipici corsi, arricchiti dal colore blu che è quello che più di tutti da sempre contraddistingue Moby e le sue navi. A disegnarli sono stati i vincitori del concorso bandito da Moby nelle scuole di design della Corsica premiati in questi giorni a bordo di Moby Orli. [post_title] => Moby raddoppia sulla Corsica. In arrivo due nuove linee da Genova e Piombino [post_date] => 2023-10-09T11:10:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696849827000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452481 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo più di 10 anni Kel 12 torna a posare i piedi sull’isola mitologica di Socotra: un sogno che si perde tra i tempi del nostro mondo. Un luogo quasi magico, dove il tempo si è fermato e la biodiversità si è espansa. Kel 12 è stato tra i primi tour operator a programmare quest’isola mitologica e ha organizzando decine di spedizioni e viaggi di esplorazione su questo territorio aspro e selvaggio finché, nel 2011, il conflitto Yemenita ha fermato tutto. Un paradiso perduto a cui è giunto il momento di fare ritorno. E così, da ottobre, riprenderanno le spedizioni in questa terra fatta di spiagge deserte e vergini, altopiani tutti da scoprire, ambienti incontaminati perché rimasti a lungo dimenticati. [caption id="attachment_452483" align="aligncenter" width="400"] “Dopo un breve volo l’isola si svela solo all’ultimo momento, si avvista all’improvviso come un miraggio ingannevole: le vette dei monti Haghier perennemente avvolte nelle nubi, la laguna di Qalansiya dai colori smerigliati e la spiaggia dorata di Nooget. Una virata e Socotra scompare di nuovo, inghiottita dal blu dell’Oceano Indiano lasciandomi con il fiato sospeso” - Nicola Pagano, antropologo ed esperto Kel 12.[/caption] Passando dagli Emirati Arabi uniti si raggiungerà l’isola più grande dell’arcipelago a bordo di un volo charter. Si dormirà per sette notti in tende mobili-igloo e si viaggerà a bordo di 4x4 con posto finestrino garantito per tutti o passeggeri. Ad accompagnare il gruppo ci saranno gli esperti di Kel 12 che hanno avuto il privilegio di visitare questi luoghi magici decine di volte. L'itinerario L’itinerario di questo viaggio-spedizione prevede l’arrivo ad Abu Dhabi nel tardo pomeriggio a cui seguirà il pernottamento in un hotel nei pressi dell’aeroporto; di notte o nelle prime ore della mattina si partirà per Hadibu. L’orario del volo per Hadibu può variare anche di qualche ora. All’arrivo a Socotra, dopo circa un paio d’ore di volo, potrebbero esser necessarie lunghe attese per il disbrigo delle formalità doganali. Dall’aeroporto ad Hadibu, si percorreranno 15 chilometri di strada panoramica lungo la costa: un concentrato di bellezza che farà dimenticare la stanchezza del viaggio d’andata e le attese. Dopo il pranzo si partirà per Shoab, ubicato sulla costa ovest. Il trasferimento, di circa 3 ore, percorrerà una delle piste più antiche dell’isola attraversando un ambiente primordiale: il cuore occidentale dell’isola, con una vegetazione sempre più rada, è prevalentemente desertico, con falesie e alture rocciose dalle sfumature che virano dal marrone al rosso, dall’ocra al bianco. Si attraverseranno letti secchi di fiumi stagionali e si incroceranno altre piste che conducono in villaggi invisibili e remoti. La tappa terminerà nel villaggio di Shoab dove la sabbia è bianca e l’acqua del mare riflette il colore azzurro intenso del cielo. Il terzo giorno si arriverà a Qalansiya a bordo di un’imbarcazione tradizionale utilizzata dai pescatori, navigando sotto costa, vicino alle falesie che, per la loro imponenza e bellezza, sembrano fondali marini emersi da poco dagli abissi, lavorati in modo straordinario dal vento. Qui si potranno osservare delfini, mante e sule in volo che l’acqua fa sembrare azzurre e cormorani appollaiati con le ali aperte sulle asperità delle rocce. Rose del deserto e alberi di cetriolo crescono solitari con le radici che affondano nelle rocce a picco sul mare. Si doppia il capo di Shoab fino a raggiungere il “porto” di fronte al villaggio di Qalansiyah e da qui a bordo di fuoristrada si salirà in cima a una piccola altura dalla quale si vedrà la laguna di Ditwah per poi raggiungere a piedi la spiaggia. La spedizione continuerà attraverso la valle di Dihrur, salendo sull’altopiano di Diksam, a circa 700 metri sul livello del mare. L’altopiano è calcareo e ricchissimo di Rose del deserto. La foresta di Firmihin ospita circa seimila alberi del sangue di drago che esistono solo nell’isola di Socotra. Qui si potranno vedere i maestosi pinnacoli di granito dell’Haggeher, alti 1600 metri. Il 5 giorno si esploreranno le dune bianche di Zahaq e Omak e la grotta di Digub. Il territorio a sud dell’isola è un piccolo deserto sabbioso con cordoni di basse dune bianche che seguono la costa alle quali fa da sfondo l’alta falesia a picco sulla piana costiera dove gli alberelli di Croton Socotrana sono piegati nella direzione del vento. Qui sorge una delle più grandi grotte dell’isola, la grotta di Digub che offre una bellissima visuale sulla costa sud. La mattina si ripartirà alla volta di Wadi Klisen, una valle profonda, scavata dall’acqua tra due alte e frastagliate falesie. Si percorrerà la vallata quasi fino alla fine per poi salire sull’altopiano di Momi dominato da alberi di rosa del deserto che crescono su affioramenti calcarei. La terra di questa parte dell’isola è molto rossa e punteggiata da piccoli villaggi di pastori delle montagne. Da Homhil si camminerà in discesa fino a una piscina naturale di acqua dolce che si affaccia, a sfioro, sulla piana costiera a nord e sul Mar Arabico; tutto intorno, come in un giardino botanico, si potranno ammirare le piante più particolari dell’isola. La Hoq Cave è una grande apertura sulla falesia a 300 msl e si raggiungerà attraverso un sentiero; è una grande apertura sulla falesia a 300 metri dal livello del mare, ricca di stalagmiti, stalattiti e il suolo è in calcite. Il campo dove si trascinerà la notte ad Arher sorge dove una grande duna di sabbia bianca, portata dal vento durante il periodo del monsone, si è formata appoggiata alla falesia fino a lambire il mare. L’8 giorno si potrà ammirare Ras Iryseil, il capo più a est dell’isola, l’incrocio tra Mare Arabico e Oceano Indiano, dove sorge un villaggio di pescatori dove si cammina su un tappeto croccante di lische secche di pesci. Da qui si farà ritorno a Hadibo per una passeggiata nella città vecchia dove ammirare le case originali costruite in blocchi di corallo e il tipico mercato del pesce. Seguirà il trasferimento in aeroporto e la partenza per Abu Dhabi dove si sosterà fin dopo cena per poi ripartire alla volta dell’Italia. [gallery columns="4" ids="452484,452485,452486,452487"] KEL 12 PROPONE - RITORNO A SOCOTRA, SELVAGGIO PARADISO - YEMEN - EMIRATI ARABI Quote a partire da 4.550€ a persona per 10 giorni di itinerario. La quota include: - Volo internazionale di linea da Milano o da Roma per Abu Dhabi a/r - Volo charter in classe economy da Abu Dhabi a Hadibu a/r - Trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa all’estero - Un pernottamento in hotel 4* ad Abu Dhabi - Sette pernottamenti in campo mobile tendato a Socotra con materiale da campo incluso (tenda, materassino, sacco a pelo, cuscino, asciugamano e acqua per lavarsi) - Trasporti in fuoristrada 4x4 a Socotra - Riempimento di 3 persone per auto con posto finestrino garantito - Pensione completa per tutta la durata del viaggio - Acqua a disposizione durante tutto il tour - Autisti/guide locali parlanti inglese a Socotra - Tutte le escursioni, le visite e le attività previste nel programma di viaggio - Esperto Kel 12 della destinazione - Servizio di assistenza in loco e dall’Italia 24/7 Questo viaggio-spedizione è dedicato a viaggiatori esperti e consapevoli della tipologia di viaggio e della destinazione scelta; prevede sette pernottamenti in campo tendato mobile (tenda ad igloo) per cui è richiesto non solo spirito di adattamento ma una predisposizione personale a questo tipo di sistemazione che è l’unica possibile per effettuare un tour itinerante nell’isola. Per info: https://kel12.com/icnc_viaggi/ritorno-a-socotra-selvaggio-paradiso/ [post_title] => Kel 12: ritorno a Socotra, il paradiso selvaggio [post_date] => 2023-10-09T10:45:21+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696848321000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453558 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_438932" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio della Icon of the Seas[/caption] Si chiamerà Star of the Seas la seconda nave della classe Icon di Rcl. L'unità debutterà nell'estate del 2025 e "sarà la nostra risposta alla domanda da record dei consumatori, che abbiamo visto nell’arco di quasi un anno con la Icon of the Seas (la prima della sua classe, ndr)", spiega Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International. Dopo le anticipazioni sulla Icon dello scorso ottobre, la compagnia di crociere ha infatti registrato il giorno e la settimana con il più alto volume di prenotazioni in tutti i 53 anni di storia del brand. La domanda senza precedenti da parte dei consumatori ha spinto Royal Caribbean a mettere in vendita le vacanze a bordo di Icon per il 2025-2026 con tre mesi di anticipo rispetto al previsto e a svelare ora il nome e la stagione di debutto di Star. Gli elementi top della Icon includono in particolare sei scivoli nel parco acquatico Category 6 di Thrill Island; sette piscine, una per ogni giorno della settimana, a Chill Island; il Surfside, un quartiere per le giovani famiglie dove ci si può intrattenere per tutta la giornata; e poi l'intrattenimento in aria, sul ghiaccio, in acqua e da palcoscenico; infine, oltre 40 opzioni per cenare e bere. La Star sarà la terza nave Royal Caribbean alimentata a gas naturale liquefatto (gln). A ciò si aggiungerà una serie di programmi ambientali, con applicazioni che vanno dai sistemi di recupero del calore di scarto alla connessione alla rete elettrica terrestre. [post_title] => Rcl: debutterà nell'estate 2025 la Star of the Seas, seconda nave della classe Icon [post_date] => 2023-10-09T09:51:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696845081000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "nasce il progetto sicani villages rete di operatori dellaccoglienza del sud della sicilia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":77,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1879,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453729","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Le 15 città Unesco rappresentano il meglio del nostro Paese: il passato, il presente e il futuro - sottolinea la direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo a Milano - Isabel Garaña –, custodi di una destinazione turistica certificata. Il loro obiettivo è quello di gestire i flussi turistici, la movida, le risorse”.\r

\r

A trent’anni dalla nascita del Gruppo Città Patrimonio dell’Umanità, viene istituita una commissione speciale per promuovere il meglio dell’offerta culturale urbana della Spagna in tandem con la catena alberghiera statale Paradores, in un piano strategico di sviluppo dedicato ai Paradores, legato alla sostenibilità, che prevede sostanziosi investimenti da parte del governo.\r

\r

Obiettivo: promuovere il patrimonio e valorizzare il Paese.\r

\r

“Un Paradores ogni 200 chilometri. Sono quasi 100 hotel in tutto il territorio nazionale per 6 mila stanze.- spiega Juan José Gonzales, responsabile del gruppo Paradores -. Alberghi di altissimo livello ubicati in palazzi, castelli, monasteri. Paradores è l’essenza e l’icona del turismo spagnolo in cui viene valorizzata la gastronomia, la cultura, la natura e il benessere. Cerchiamo di stare al passo con le tendenze. Con più di cento ristoranti, siamo un punto di riferimento in Spagna. Garantiamo la sostenibilità (stanze plastic free), impieghiamo energie pulite e sostenibili; campi da golf certificati (tra gli uliveti dell’Andalusia); itinerari culturali, storici, e religiosi (il cammino di Santiago). Stiamo creando percorsi di cicloturismo”.\r

\r

“Siamo il secondo Paese al mondo per siti Unesco: 50 siti di cui 15 sono città, tredici nella Penisola, una nelle Baleari e una nelle Canarie - afferma Luis Yeray Gutiérrez, presidente del Gruppo - Un riconoscimento che premia la buona conservazione del patrimonio e la capacità dell’amministrazione di garantirne l’integrità nel futuro”.\r

\r

Sono 4 milioni gli italiani interessati a visitare le città spagnole; cifra destinata a crescere e ad essere superata nel 2024 poiché il turismo italiano continua a crescere. Un bacino turistico dal grande potenziale per la Spagna. Collegamenti capillari tra Italia e Spagna di rete ferroviaria, stradale, marittima e aerea con voli diretti, favoriscono la programmazione di ottimi itinerari turistici.\r

\r

“Invito gli italiani non solo a visita le nostre città Unesco ma a coglierne un’esperienza unica. - aggiunge Gutiérrez -. Mete uniche e ineguagliabili, le 15 città sono, ricche di storia, stili di vita e tradizioni, che possono offrire diversità di esperienze turistiche. Punti di forza sono la gastronomia, (piatti tradizionali o cucina innovativa e all’avanguardia); gli alberghi di altissimo livello tra cui i Paradores; la sicurezza pubblica di comuni tranquilli, accessibili e accoglienti; borghi, centri storici e centri culturali. Città combinazioni tra moderno e tradizionale in cui godere anche della natura e attività all’aria aperta; rappresentazioni di arte storica e contemporanea. Il turismo religioso offre le manifestazioni tra le più belle del cattolicesimo in Spagna. Culture diverse tra monumenti cattedrali, chiese, sinagoghe e moschee”.\r

\r

","post_title":"Città Patrimonio Unesco e Paradores, binomio di una Spagna sempre più accattivante","post_date":"2023-10-10T11:42:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["citta-patrimonio-unesco-spagnole","ente-spagnolo-del-turismo","paradores","spagna"],"post_tag_name":["Città Patrimonio Unesco spagnole","Ente Spagnolo del Turismo","Paradores","spagna"]},"sort":[1696938134000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si attesta sui 100 milioni di euro il fatturato dell'estate 2023 di Club del Sole, il cui giro d'affari cresce del 16% rispetto all'anno precedente. Allo stesso tempo i margini operativi lordi (ebitda) dell'operatore open sono stati di circa 30 milioni di euro, anche in questo caso posizionandosi su livelli superiori sia al 2022, sia all'anno pre-Covid 2019.\r

\r

I 20 villaggi firmati Club del Sole, presenti in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo e sul lago di Garda, hanno registrato oltre 3 milioni di presenze (+14% rispetto al 2022). In linea con la passata stagione, gli italiani registrano la quota più elevata di presenze, pari al 57% del totale. La quota estera ha rappresentato il 43% del totale, indice di un crescente interesse del mercato internazionale verso l’open air. Di questo segmento, hanno registrato un incremento i mercati Dach (i paesi di lingua tedesca: +11%), nonché gli arrivi dalla Francia (+6%) e dai Paesi Bassi (+11%).\r

\r

\"Il mercato apprezza il nostro nuovo posizionamento: un sistema di offerta evoluto, che vede nella natura l’elemento che moltiplica il comfort - spiega il direttore generale di Club del Sole, Angelo Cartelli -. Le percentuali di crescita dal gruppo, più robuste rispetto alle performance del settore turistico, ci confermano che la direzione intrapresa è quella giusta”.\r

\r

Durante il 2023, la compagnia ha investito oltre 35 milioni per potenziare offerta, servizi, ricettività e tecnologia: dal rafforzamento delle strutture sportive con il progetto Bike experience e il padel alle innovazioni di prodotto, come il redesign funzionale e strutturale del comparto f&b, l’installazione di oltre 300 lodge di ultima generazione e il completamento dei progetti di riqualificazione del Romagna Family Village e Rimini Family Village. Lato accoglienza, il progetto Family Dog Friendly, format ricettivo dedicato agli ospiti a quattro zampe, è stato esteso a tutti i villaggi del gruppo, portando nel 2023 a un incremento dell’87% della clientela dog, che rappresenta il 10% della clientela totale. Sul fronte tecnologico, da sempre focus e fattore distintivo del gruppo, è stato infine completamente rinnovato il sito web, è stata affinata l’app My Club del Sole e potenziato il sistema cashless.\r

\r

","post_title":"L'estate di Club del Sole flirta con quota 100 milioni. Ebitda margin attorno al 30%","post_date":"2023-10-10T11:28:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696937319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453710","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo network di attori dell’accoglienza locale nato con l'obiettivo di unire e raccontare luoghi e persone di una Sicilia ancora inesplorata. In occasione della fiera di Rimini (padiglione C7, corsia 5, stand 421-520), in programma da domani sino al 13 ottobre, parte ufficialmente l'avventura di Sicani Villages, ovvero la rete dei Borghi Sicani: un territorio che dalla costa sud si estende fino ai boschi dell’entroterra, abbracciando un comprensorio di 29 comuni riuniti sotto il distretto rurale di Qualità dei Sicani, vasta area geografica tra le province di Agrigento e Palermo.\r

\r

I Sicani sono una delle prime popolazioni che, in arrivo dalla penisola iberica, ma di origine africana, si insediarono in Sicilia circa 4 mila anni fa. Dal popolo prese il nome il territorio, vario nella morfologia, con rilievi che raggiungono quasi i mille metri di altitudine, ma che si presta a coltivazioni e allevamenti. Tantissime quindi le aree naturalistiche da visitare, ma costellato anche di castelli e musei che racchiudono la storia e l’artigianato locali. I piccoli borghi sono sospesi nel tempo, ricchi di tradizioni storiche, legati ad antichi riti folcloristici e popolati da persone genuine, proprio come i prodotti che realizzano e che crescono in quelle terre. Luoghi semplici, ricchi di contrasti, che racchiudono moltissime eccellenze enogastronomiche e di artigianato tipici della regione.\r

\r

Un'offerta turistica che, mettendo in rete produttori di eccellenze agroalimentari, tour operator, local insider e strutture ricettive di qualità, punta anche sull’accessibilità e sulla sostenibilità per ripensare la fruizione dei piccoli borghi in chiave slow e garantire ai viaggiatori un’immersione autentica nei piccoli centri all’insegna delle esperienze e degli incontri con chi li abita. Ed è proprio l'offerta esperienziale-relazionale dell'entroterra ad aver giocato un ruolo cruciale nella nomina di Agrigento, una delle porte di accesso al territorio dei Sicani, a Capitale della Cultura 2025: una chiara testimonianza del valore di quest’area che sta iniziando a emergere, trovando finalmente una sua voce.","post_title":"Nasce il progetto Sicani Villages, rete di operatori dell'accoglienza del Sud della Sicilia","post_date":"2023-10-10T10:35:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1696934144000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' rientrato in Italia la scorsa settimana il fam trip targato Go Asia che ha portato nove agenzie partner alla scoperta del Triangolo d’oro in India. Accompagnati dall’area manager Liguria Adriano Bertolini, gli adv hanno visitato le città più conosciute del Nord del paese: Delhi, Jaipur e Agra, dove ad attenderli hanno trovato la sublime bellezza del Taj Mahal.\r

\r

“Siamo felici e orgogliosi di aver riaperto la stagione dei fam trip dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia - sottolinea Marco Berettini, direttore commerciale del gruppo Go World -. La ripartenza ci ha portati già a marzo nel continente africano con un tour Sud Africa molto particolare, e nel quadrante asiatico successivamente, con questo tour in India e uno splendido quanto inusitato tour dell’Iran a inizio ottobre. Riteniamo da sempre che il valore aggiunto offerto da esperienze dirette nelle destinazioni, oggetto della nostra programmazione, costituisca un plus d’eccezione a livello conoscitivo per gli agenti, che possono così concretamente affinare le proprie competenze e al contempo consolidare il rapporto di fiducia con noi”.\r

\r

Gli agenti che hanno preso parte a questa iniziativa sono Mario Bosia (Verytravel, Cuneo), Chiara De Matteo (Vivere e Viaggiare, Pinerolo), Patrizia Giuseppa Di Dio (Miano Tour, Barcellona Pozzo di Gotto), Natale Ficano (Baharja Travel, Bagheria), Vera Kermez (Aurora Viaggi, Trieste), Samantha Verzaro (Vivere e Viaggiare, Ravenna) Claudia Vittone (Sahara Blu, Latina), Nicoletta Zarulli (Roseline, La Spezia).\r

\r

Questo fam trip ha acceso i riflettori su una delle destinazioni di punta di casa Go Asia: ricca e variegata infatti la programmazione India 2023/2024, tra cui spicca il calendario di partenze esclusive. Otto gli itinerari proposti per il Capodanno, tra cui il Triangolo d’Oro & Varanasi (da 2.210 euro, voli inclusi, partenze da Roma e Milano), India del Sud, il sentiero dei templi (da 2.620 euro voli inclusi, partenza da Milano) e Fascino antico e misteriosa natura, con safari al parco nazionale Ranthambore (da 2.390 euro voli inclusi, partenza da Roma).\r

\r

Già aperte le vendite delle prime esclusive per Pasqua: Mumbai e le meraviglie del Maharashtra, viaggio sorprendente in una zona insolita del Paese (da 2.390 euro voli inclusi, partenza da Milano) e India Classica: Speciale Holi Festival!, in occasione della celebre festa dei colori (da 2.450 euro voli inclusi, partenza da tutta Italia).","post_title":"Fam trip Go Asia in India per lanciare la ricca programmazione 2023/2024","post_date":"2023-10-10T10:22:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696933378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453521","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_222280\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Firenze fra le città più prenotate[/caption]\r

\r

Turismo, tra nuove sfide da affrontare e soluzioni da esplorare: ne parleranno i rappresentanti di vari paesi del mondo a Firenze durante il festival internazionale “The World in Florence”. La terza edizione si terrà dal 21 al 23 novembre 2023, itinerante nel centro storico del capoluogo toscano tra gli spazi della Palazzina Reale di Santa Maria Novella e quelli di Palazzo Coppini, dimora medievale situata a San Lorenzo, in via del Giglio 10, che raccoglie manufatti dai sette continenti.\r

\r

La manifestazione è ideata da Fondazione Romualdo Del Bianco, Movimento Life Beyond Tourism – Travel To Dialogue, con il patrocinio di Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, ICCROM, ICOMOS, Consolato Onorario della Repubblica Ceca a Firenze, CCIAA di Firenze, Consiglio d’Europa, Confcommercio di Firenze e Arezzo, Centro Associazioni Culturali Fiorentine APS, IFLA, Fondazione Ernesto Balducci, ETOA, Associazione Italiana Turismo Responsabile, Consolato Onorario della Polonia a Firenze, CACF, CCPTC, con il supporto di B&B Italia, Palazzo Coppini; media partner The Map Report, The Florentine. Il patrimonio culturale, i viaggi, l’ambiente e il dialogo tra le diverse comunità, in relazione al macrotema della mobilità turistica e delle sfide e delle possibili soluzioni applicabili, saranno al centro della tre giorni di incontri, dibattiti, workshop, eventi e testimonianze dirette dai Luoghi Parlanti®, secondo l’innovativo format interattivo ideato da Movimento Life Beyond Tourism che mira a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, sia tangibile che intangibile. Tanti i Paesi che hanno già confermato la propria partecipazione, e che saranno in delegazione, tra cui Azerbaijan, Camerun, Georgia, Giappone, Nigeria, Romania, Taiwan e Ucraina.\r

\r

In occasione del festival, sarà allestita una nuova mostra sui Luoghi Parlanti® all’interno della Palazzina Reale di Santa Maria Novella, un’esposizione “phygital” che presenterà una serie di pannelli dotati di tecnologia NFC/QR code con approfondimenti sugli itinerari culturali nei territori della rete. I visitatori avranno la possibilità di arricchire l’esperienza di visita scoprendo curiosità e aspetti inediti.","post_title":"The World in Florence, dal 21 al 23 novembre a Firenze il festival internazionale","post_date":"2023-10-10T09:43:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1696931000000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453623","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al Global Village è protagonista la sostenibilità: concetto ampio e spesso mal compreso, ora facilmente accessibile anche alle imprese del tour operating e della distribuzione grazie all’impegno di Travelife. Appuntamento da Ttg il 13 ottobre alle 14:15, Global Village Arena, Pad A/2.\r

\r

Parleranno alla platea di Ttg cinque delle 54 agenzie e tour operator che hanno partecipato al progetto Sustour, iniziativa dell’Unione europea operata da Travelife in 35 paesi per la certificazione di sostenibilità delle imprese del turismo. A raccontare la loro esperienza in Arena saranno Kel 12, TFL Tours, S-Cape, Etir Viaggi, Iamme Ia Gray Line Amalfi Coast.\r

\r

In scena con agenzie e operatori ci saranno Doriana Maltese, country manager Italia di Travelife, e Livia Muto Nardone, tra i massimi esperti italiani di sostenibilità nel turismo con un lungo percorso da tour operator e DMC, coach e auditor Travelife per il progetto Sustour. Modera la narrazione Marina Firrao, giornalista senior del travel trade.\r

\r

Travelife, organizzazione non profit di diritto olandese, è stata scelta dall’Unione Europea per gestire il programma di certificazione internazionale di sostenibilità per tour operator e agenzie di viaggi.\r

Un’Italia stupefacente\r

«L’Italia ci ha stupiti – spiega Maltese – piazzandosi al terzo posto dopo Olanda e Portogallo per numero di imprese impegnate in Sustour. Forse prima mancava un punto di riferimento, poi Sustour ha dato loro gratuitamente il partner istituzionale per la sostenibilità, il know how, il percorso strutturato da seguire con coach e auditor specializzati, e infine la certificazione internazionale necessaria per trattare con i moltissimi buyer e clienti che della sostenibilità fanno un requisito indispensabile”.\r

\r

Maltese e Nardone si sono alternate in Sustour nel ruolo di coach, il tutor che affianca le agenzie durante il percorso per la sostenibilità d’impresa, e di auditor, l’esperto che verifica e attesta i requisiti raggiunti.\r

\r

“È stato un lavoro entusiasmante – racconta Nardone – a partire da un diffuso scetticismo su questi temi. Tra le agenzie coinvolte in Sustour abbiamo avuto vere e proprie “conversioni”. Non solo per evidenti motivi etici, ma perché sostenibilità significa più business e di maggiore qualità, costi minori e riduzione del rischio, un ambiente di lavoro più gratificante e una squadra più coesa e motivata. Così convertirsi è un attimo”.\r

\r

Dunque quel che pareva utopia è ormai una scelta obbligata, perché una quota crescente della domanda internazionale esige vacanze rispettose dell’ambiente, dei territori, dell’economia e del contesto sociale di ogni meta. E per questo questi nuovi consumatori consapevoli sono pronti a spendere anche più che in passato.\r

\r

Lo rilevano numerose analisi autorevoli. Una per tutte l’Eurobarometer 2021, in cui da quasi 26mila interviste ai consumatori europei risulta che l’82% è pronto a cambiare meta per sceglierne una più sostenibile; che il 35% è pronto a spendere di più pur di proteggere l’ambiente nella propria meta; oltre la metà vuole consumare prodotto del territorio, per favorire l’economia locale. E ancora più importante: il 48% chiede informazioni sulla certificazione, e distingue gli operatori certificati da tutti gli altri","post_title":"Travelife parla di sostenibilità alle agenzie e ai to del Ttg di Rimini","post_date":"2023-10-10T09:16:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1696929406000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453582","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453583\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Moby Orli[/caption]\r

\r

Sono la Genova-Ajaccio-Porto Torres e la Piombino-Bastia le due nuove linee Moby per la Corsica. Le novità giungono dopo una stagione che ha visto il raddoppio dei passeggeri trasportati verso l'isola francese. Le tratte arricchiscono ulteriormente il network di rotte storiche: Genova-Bastia, nonché Livorno-Bastia e Santa Teresa di Gallura-Bonifacio.\r

\r

La prima delle nuove rotte è dunque la Genova-Ajaccio-Porto Torres: una linea che nasce a grande richiesta del pubblico che raggiunge la Corsica da tutto il Nord-Ovest italiano, Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ma anche dal resto del Nord, dalla Svizzera, dalla Germania e in generale dall'Europa settentrionale. Il prolungamento della linea fino a Porto Torres permetterà inoltre di incrementare ulteriormente l’interscambio fra Sardegna e Corsica, sia dal punto di vista turistico sia dal punto di vista commerciale: un rapporto che già Moby assicura tutto l’anno con la Bonifacio-Santa Teresa di Gallura.\r

\r

La seconda nuova linea è poi la Piombino-Bastia che è una specie di metropolitana del mare fra Italia e Corsica, visto che è la più veloce fra tutti i collegamenti continentali con l’isola francese. In più, per permettere ai passeggeri di gustare la Corsica anche in primavera e a inizio autunno, le linee fra Livorno e Genova e Bastia partiranno prima (da Livorno già a marzo) e termineranno dopo.\r

\r

La presentazione di queste novità nei collegamenti è avvenuta in questi giorni a bordo della Moby Orli, la nave della flotta che operava con le crociere sul mar Baltico, con 400 cabine di tutte le tipologie completamente rimesse a nuovo. E sono nuovi anche gli spazi comuni, con ristorante à la carte, bistrot con taglieri di salumi e formaggi, pizzeria, enoteca e una particolare attenzione ai prodotti tipici corsi, che verranno proposti nei menù e saranno presenti, dalle birre ai vini, anche nello shop di bordo, il più grande e fornito di tutta la flotta della Balena Blu.\r

\r

A completare questo legame fra l’Italia e la Corsica saranno anche le livree delle navi che serviranno l’isola, con la testa del moro simbolo dell’isola francese e altri elementi tipici corsi, arricchiti dal colore blu che è quello che più di tutti da sempre contraddistingue Moby e le sue navi. A disegnarli sono stati i vincitori del concorso bandito da Moby nelle scuole di design della Corsica premiati in questi giorni a bordo di Moby Orli.","post_title":"Moby raddoppia sulla Corsica. In arrivo due nuove linee da Genova e Piombino","post_date":"2023-10-09T11:10:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696849827000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452481","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo più di 10 anni Kel 12 torna a posare i piedi sull’isola mitologica di Socotra: un sogno che si perde tra i tempi del nostro mondo. Un luogo quasi magico, dove il tempo si è fermato e la biodiversità si è espansa.\r

\r

Kel 12 è stato tra i primi tour operator a programmare quest’isola mitologica e ha organizzando decine di spedizioni e viaggi di esplorazione su questo territorio aspro e selvaggio finché, nel 2011, il conflitto Yemenita ha fermato tutto.\r

\r

Un paradiso perduto a cui è giunto il momento di fare ritorno. E così, da ottobre, riprenderanno le spedizioni in questa terra fatta di spiagge deserte e vergini, altopiani tutti da scoprire, ambienti incontaminati perché rimasti a lungo dimenticati.\r

\r

[caption id=\"attachment_452483\" align=\"aligncenter\" width=\"400\"] “Dopo un breve volo l’isola si svela solo all’ultimo momento, si avvista all’improvviso come un miraggio ingannevole: le vette dei monti Haghier perennemente avvolte nelle nubi, la laguna di Qalansiya dai colori smerigliati e la spiaggia dorata di Nooget. Una virata e Socotra scompare di nuovo, inghiottita dal blu dell’Oceano Indiano lasciandomi con il fiato sospeso” - Nicola Pagano, antropologo ed esperto Kel 12.[/caption]\r

\r

Passando dagli Emirati Arabi uniti si raggiungerà l’isola più grande dell’arcipelago a bordo di un volo charter. Si dormirà per sette notti in tende mobili-igloo e si viaggerà a bordo di 4x4 con posto finestrino garantito per tutti o passeggeri. Ad accompagnare il gruppo ci saranno gli esperti di Kel 12 che hanno avuto il privilegio di visitare questi luoghi magici decine di volte.\r

\r

L'itinerario\r

\r

L’itinerario di questo viaggio-spedizione prevede l’arrivo ad Abu Dhabi nel tardo pomeriggio a cui seguirà il pernottamento in un hotel nei pressi dell’aeroporto; di notte o nelle prime ore della mattina si partirà per Hadibu. L’orario del volo per Hadibu può variare anche di qualche ora. All’arrivo a Socotra, dopo circa un paio d’ore di volo, potrebbero esser necessarie lunghe attese per il disbrigo delle formalità doganali.\r

\r

Dall’aeroporto ad Hadibu, si percorreranno 15 chilometri di strada panoramica lungo la costa: un concentrato di bellezza che farà dimenticare la stanchezza del viaggio d’andata e le attese.\r

\r

Dopo il pranzo si partirà per Shoab, ubicato sulla costa ovest. Il trasferimento, di circa 3 ore, percorrerà una delle piste più antiche dell’isola attraversando un ambiente primordiale: il cuore occidentale dell’isola, con una vegetazione sempre più rada, è prevalentemente desertico, con falesie e alture rocciose dalle sfumature che virano dal marrone al rosso, dall’ocra al bianco. Si attraverseranno letti secchi di fiumi stagionali e si incroceranno altre piste che conducono in villaggi invisibili e remoti. La tappa terminerà nel villaggio di Shoab dove la sabbia è bianca e l’acqua del mare riflette il colore azzurro intenso del cielo.\r

\r

Il terzo giorno si arriverà a Qalansiya a bordo di un’imbarcazione tradizionale utilizzata dai pescatori, navigando sotto costa, vicino alle falesie che, per la loro imponenza e bellezza, sembrano fondali marini emersi da poco dagli abissi, lavorati in modo straordinario dal vento. Qui si potranno osservare delfini, mante e sule in volo che l’acqua fa sembrare azzurre e cormorani appollaiati con le ali aperte sulle asperità delle rocce. Rose del deserto e alberi di cetriolo crescono solitari con le radici che affondano nelle rocce a picco sul mare.\r

Si doppia il capo di Shoab fino a raggiungere il “porto” di fronte al villaggio di Qalansiyah e da qui a bordo di fuoristrada si salirà in cima a una piccola altura dalla quale si vedrà la laguna di Ditwah per poi raggiungere a piedi la spiaggia.\r

\r

La spedizione continuerà attraverso la valle di Dihrur, salendo sull’altopiano di Diksam, a circa 700 metri sul livello del mare. L’altopiano è calcareo e ricchissimo di Rose del deserto. La foresta di Firmihin ospita circa seimila alberi del sangue di drago che esistono solo nell’isola di Socotra. Qui si potranno vedere i maestosi pinnacoli di granito dell’Haggeher, alti 1600 metri.\r

\r

Il 5 giorno si esploreranno le dune bianche di Zahaq e Omak e la grotta di Digub.\r

Il territorio a sud dell’isola è un piccolo deserto sabbioso con cordoni di basse dune bianche che seguono la costa alle quali fa da sfondo l’alta falesia a picco sulla piana costiera dove gli alberelli di Croton Socotrana sono piegati nella direzione del vento.\r

Qui sorge una delle più grandi grotte dell’isola, la grotta di Digub che offre una bellissima visuale sulla costa sud.\r

\r

La mattina si ripartirà alla volta di Wadi Klisen, una valle profonda, scavata dall’acqua tra due alte e frastagliate falesie. Si percorrerà la vallata quasi fino alla fine per poi salire sull’altopiano di Momi dominato da alberi di rosa del deserto che crescono su affioramenti calcarei. La terra di questa parte dell’isola è molto rossa e punteggiata da piccoli villaggi di pastori delle montagne.\r

\r

Da Homhil si camminerà in discesa fino a una piscina naturale di acqua dolce che si affaccia, a sfioro, sulla piana costiera a nord e sul Mar Arabico; tutto intorno, come in un giardino botanico, si potranno ammirare le piante più particolari dell’isola.\r

La Hoq Cave è una grande apertura sulla falesia a 300 msl e si raggiungerà attraverso un sentiero; è una grande apertura sulla falesia a 300 metri dal livello del mare, ricca di stalagmiti, stalattiti e il suolo è in calcite. Il campo dove si trascinerà la notte ad Arher sorge dove una grande duna di sabbia bianca, portata dal vento durante il periodo del monsone, si è formata appoggiata alla falesia fino a lambire il mare.\r

\r

L’8 giorno si potrà ammirare Ras Iryseil, il capo più a est dell’isola, l’incrocio tra Mare Arabico e Oceano Indiano, dove sorge un villaggio di pescatori dove si cammina su un tappeto croccante di lische secche di pesci. Da qui si farà ritorno a Hadibo per una passeggiata nella città vecchia dove ammirare le case originali costruite in blocchi di corallo e il tipico mercato del pesce.\r

\r

Seguirà il trasferimento in aeroporto e la partenza per Abu Dhabi dove si sosterà fin dopo cena per poi ripartire alla volta dell’Italia.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"452484,452485,452486,452487\"]\r

\r

KEL 12 PROPONE - RITORNO A SOCOTRA, SELVAGGIO PARADISO - YEMEN - EMIRATI ARABI\r

Quote a partire da 4.550€ a persona per 10 giorni di itinerario.\r

\r

La quota include:\r

- Volo internazionale di linea da Milano o da Roma per Abu Dhabi a/r\r

- Volo charter in classe economy da Abu Dhabi a Hadibu a/r\r

- Trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa all’estero\r

- Un pernottamento in hotel 4* ad Abu Dhabi\r

- Sette pernottamenti in campo mobile tendato a Socotra con materiale da campo incluso (tenda, materassino, sacco a pelo, cuscino, asciugamano e acqua per lavarsi)\r

- Trasporti in fuoristrada 4x4 a Socotra\r

- Riempimento di 3 persone per auto con posto finestrino garantito\r

- Pensione completa per tutta la durata del viaggio\r

- Acqua a disposizione durante tutto il tour\r

- Autisti/guide locali parlanti inglese a Socotra\r

- Tutte le escursioni, le visite e le attività previste nel programma di viaggio\r

- Esperto Kel 12 della destinazione\r

- Servizio di assistenza in loco e dall’Italia 24/7\r

\r

Questo viaggio-spedizione è dedicato a viaggiatori esperti e consapevoli della tipologia di viaggio e della destinazione scelta; prevede sette pernottamenti in campo tendato mobile (tenda ad igloo) per cui è richiesto non solo spirito di adattamento ma una predisposizione personale a questo tipo di sistemazione che è l’unica possibile per effettuare un tour itinerante nell’isola.\r

\r

Per info: https://kel12.com/icnc_viaggi/ritorno-a-socotra-selvaggio-paradiso/","post_title":"Kel 12: ritorno a Socotra, il paradiso selvaggio","post_date":"2023-10-09T10:45:21+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1696848321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453558","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438932\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio della Icon of the Seas[/caption]\r

\r

Si chiamerà Star of the Seas la seconda nave della classe Icon di Rcl. L'unità debutterà nell'estate del 2025 e \"sarà la nostra risposta alla domanda da record dei consumatori, che abbiamo visto nell’arco di quasi un anno con la Icon of the Seas (la prima della sua classe, ndr)\", spiega Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International.\r

\r

Dopo le anticipazioni sulla Icon dello scorso ottobre, la compagnia di crociere ha infatti registrato il giorno e la settimana con il più alto volume di prenotazioni in tutti i 53 anni di storia del brand. La domanda senza precedenti da parte dei consumatori ha spinto Royal Caribbean a mettere in vendita le vacanze a bordo di Icon per il 2025-2026 con tre mesi di anticipo rispetto al previsto e a svelare ora il nome e la stagione di debutto di Star.\r

\r

Gli elementi top della Icon includono in particolare sei scivoli nel parco acquatico Category 6 di Thrill Island; sette piscine, una per ogni giorno della settimana, a Chill Island; il Surfside, un quartiere per le giovani famiglie dove ci si può intrattenere per tutta la giornata; e poi l'intrattenimento in aria, sul ghiaccio, in acqua e da palcoscenico; infine, oltre 40 opzioni per cenare e bere.\r

\r

La Star sarà la terza nave Royal Caribbean alimentata a gas naturale liquefatto (gln). A ciò si aggiungerà una serie di programmi ambientali, con applicazioni che vanno dai sistemi di recupero del calore di scarto alla connessione alla rete elettrica terrestre.","post_title":"Rcl: debutterà nell'estate 2025 la Star of the Seas, seconda nave della classe Icon","post_date":"2023-10-09T09:51:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696845081000]}]}}