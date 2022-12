Nasce il ‘Consorzio Apt del Trentino’: focus su servizi, economie di scala e formazione Nasce il “Consorzio Apt del Trentino”, una nuova società che raggruppa le aziende per il turismo della Provincia autonoma di Trento nell’intento di favorire maggiori servizi, nuove competenze ed economie di scala nel settore turistico a favore del territorio. “Si tratta di una grande opportunità per tutto il sistema del turismo trentino – osserva in una nota Luciano Rizzi, presidente dell’Apt Val di Sole, capofila del consorzio -. Una maggiore interazione e un maggior dialogo porteranno benefici per tutti, dagli enti territoriali agli operatori del settore, sotto un’unica regia e verso obiettivi condivisi”. Il Consorzio offrirà ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi di tipo contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico. Potrà inoltre assistere e rappresentare i soci nei rapporti, anche contrattuali, con enti pubblici e privati, promuovendo opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo. Tra gli obiettivi – sottolinea la nota – c’è anche la promozione della formazione, della qualificazione e dell’aggiornamento professionale degli amministratori e dei dipendenti delle società, con corsi per l’accrescimento delle professionalità”. Infine, la neocostituita società potrà stipulare, nell’interesse dei soci nonché degli amministratori e dipendenti dei soci medesimi, accordi, protocolli e convenzioni per la fruizione di servizi e/o l’acquisto di beni.

In particolare, i settori aereo e marittimo si fermeranno per 24 ore dalle 11:59 del 1° dicembre alla stessa ora del 2 dicembre. Invece, nel settore ferroviario la mobilitazione partirà alle ore 21:00 del 1° dicembre e terminerà il giorno successivo. Nel caso specifico del trasporto aereo, sul sito dell'Enac è disponibile l'elenco - in aggiornamento - dei voli garantiti durante le ore di sciopero.","post_title":"Aerei: nuovo sciopero nazionale il 2 dicembre. Elenco Enac dei voli garantiti","post_date":"2022-11-30T11:35:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1669808148000]}]}}