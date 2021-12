Ministero del turismo: bando di assunzione per 120 persone

Sono stati pubblicati sul sito del ministero del turismo due bandi per l’assunzione complessiva di 120 persone: le domande di ammissione vanno presentate nel «decimo giorno successivo alla data del 28 dicembre».

I posti messi a concorso sono 70 per funzionari a tempo determinato full time presso l’Enit, per cui è richiesta la laurea. Il secondo avviso di procedura selettiva, per colloquio e titoli, è per l’assunzione di 50 unità di personale a tempo determinato full time, profilo professionale assistente, sempre presso l’Agenzia nazionale del turismo: i requisiti richiesti sono il diploma, la conoscenza e uso del pc (pacchetto office, posta elettronica, navigazione internet) e la conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.