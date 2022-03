Milano ospita gli Stati generali europei del turismo Lgbtq+

Torna in Europa, per la seconda volta in 38 anni, il più importante evento mondiale sul turismo Lgbtq+: la convention Iglta. Sarà nel nostro Paese, dal 26 al 28 ottobre “Iglta Milano 2022” la 38°Convention mondiale Iglta (International Lgbtq+ Travel association) promossa da Aitgl (Ente italiano turismo Lgbtq+) in collaborazione con Enit, comune di Milano, consolato Usa e European travel commission.

In vista di questo storico evento si svolgeranno l’8 aprile a Milano gli Stati generali europei del turismo Lgbtq+ organizzati da Aitgl sotto l’Alto patrocinio del Parlamento europeo, Federturismo Confindustria, comune di Milano e Iglta.

Scopo della giornata tematica sarà quello di avere una fotografia di settore e porre l’attenzione sul valore di questo mercato in Europa, sulle normative che lo riguardano, sulla sostenibilità sociale ed economica che ci attende.

Il turismo Lgbtq+ ha un fatturato di 2,7 miliardi di euro in Italia e oltre 75 miliardi di euro in Europa. Gli stati Generali si concentreranno in modo approfondito su questo comparto attraverso la presentazione di due nuove ricerche: dell’Università Bocconi e di Google. Saranno inoltre chiamati a intervenire eurodeputati, rappresentanti dell’industria, della distribuzione, dell’associazionismo e moltissimi enti del turismo internazionali. Questo anche in considerazione delle nuove politiche dell’Unione europea incentrate sul turismo sostenibile e inclusivo. Sarà dunque occasione di confronto tra le politiche adottate dagli Enti di promozione turistica per giungere alla stesura e firma di un manifesto condiviso rivolto alle istituzioni pubbliche/private dei Paesi dell’Unione europea, da sottoporre alla Convention Internazionale del turismo LGBTQ+ di ottobre 2022 a Milano.