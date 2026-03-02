Luxury Travel Academy, al via l’11 marzo la terza edizione: si punta su valore e sistema Partirà l’11 marzo la terza edizione della Luxury Travel Academy, il progetto nato nel 2025 grazie all’incontro e alla lungimiranza di 3 professionisti, Claudio Citzia, Giada Marabotto e Monica Vittani, con l’obiettivo di supportare i professionisti del turismo luxury e property manager pronti a creare connessioni nel mercato premium, destinato ad una forte crescita. Lavorare nel Luxury non significa solo offrire un servizio eccellente, ma saper gestire un ecosistema complesso fatto di travel, real estate, hospitality ed esperienze su misura. Il cliente luxury non sceglie solo una destinazione o una struttura, sceglie professionisti, in grado di supportarlo a 360 gradi. L’obiettivo della Luxury Travel Academy è di formare professionisti in grado di affrontare il mercato del Luxury con metodo, visione e autorevolezza e fare in modo che acquisiscano la capacità di integrare travel, real estate ed esperienze in un’unica visione strategica Il programma della terza edizione affronta diverse tematiche, dal posizionamento e personal branding nel lusso al marketing e comunicazione premium, fino alla narrazione e progettazione dell’esperienza luxury ma anche mentoring e sviluppo di progetti concreti. «Il bilancio delle prime due edizioni è più che positivo – spiega Giada Marabotto, titolare di Volver Tour Operator e co-founder dell’Academy – con una risposta superiore alle aspettative. Il percorso è piaciuto, abbiamo raccolto la fiducia dei partecipanti e registriamo numerosi repeaters. Il nostro programma si sta evolvendo ed in futuro comprenderà anche corsi più verticali, più brevi, specifici su singoli argomenti». Tra gli elementi emersi nelle prime edizioni, la necessità di un posizionamento (i professionisti che si iscrivono spesso non hanno una proposta differenziante, o meglio l’elemento che può far dire “wow” al cliente). «Questa nuova edizione sarà più laboratoriale – aggiunge Marabotto – con lezioni più lunghe per consentire ai partecipanti di preparare qualcosa di concreto per la propria attività. Le idee, gli spunti vanno concretizzati ed i docenti spingeranno a mettere in pratica le idee». Tra i punti di forza dell’Academy la coralità delle esperienze ed i docenti diversi che lavorano nel travel o nel lusso e che portano una visione ampia e diversificata. «Rispetto alla prima edizione – conclude Giada Marabotto – organizzeremo laboratori per puntare su concretezza e verticalità degli argomenti. Questa edizione sarà molto legata al posizionamento. L’obiettivo è approfondire la ricerca della propria proposta differenziante. Si tratta del primo passo fondamentale, i passi successivi comprenderanno strategia e strumenti». Maria Carniglia Condividi

