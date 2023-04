Lombardia: impianti sciistici tornano a dati pre-Covid Dati positivi per la stagione turistica invernale in Lombardia, i numeri definitivi sono ancora da attendere. L’assessorato al turismo, marketing territoriale e moda della regione Lombardia stanno elaborando in collaborazione con enti e associazioni. I riscontri affermano che l’opinione media di interesse per le montagne lombarde nel 2022 è pari all’88,2 su una scala di 100, un dato superiore rispetto a alla norma. Da gennaio a marzo 2023 si registra un 30% in più di offerte vendute, con un incremento tra gennaio e febbraio del 50% rispetto allo stesso periodo del 2022. La provenienza degli sciatori è di 65% di italiani e 35% stranieri. Livigno si conferma la più attrattiva delle stazioni sciistiche valtellinesi: da sola riesce a calamitare più del 50% dei turisti. Su quelle stesse nevi, fra tre anni, si assegneranno le medaglie di snowboard e freestyle delle Olimpiadi invernali 2026. Una buona chiusura anche per l’altra meta centrale della Valtellina, Bormio, dove a Pasquetta gli impianti di risalita hanno fatto registrare 2.500 primi ingressi. Ogni anno, in media, le località turistiche della provincia di Sondrio raccolgono circa 3 milioni e mezzo di presenze, oltre la metà concentrate nella stagione invernale, da dicembre ad oggi oramai i flussi turistici sono tornati in linea con quelli del 2019. Potenziamenti per i giochi invernali “In attesa dei numeri sulla stagione sciistica anche dalle province di Brescia, Bergamo e Lecco, da sempre protagoniste insieme a Sondrio – commenta Barbara Mazzali, assessore a turismo, marketing territoriale e moda – i primi dati sono entusiasmanti. È alta l’attenzione della Regione verso le nostre montagne, anche in vista dei Giochi Invernali Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, che richiedono opere di manutenzione e potenziamento”. “Con le sue 112 valli, 27 comprensori sciistici e 476 piste, il comparto dello sci in Lombardia è un incredibile volano di attrattività, sia dalle altre regioni d’Italia sia dall’estero. E i numeri, in vista delle Olimpiadi – conclude Mazzali – sono destinati a crescere. La strategia della Regione non solo supporta i nostri comprensori sciistici e realizza iniziative rivolte ai giovani come ‘Skipass Lombardia’ per gli under 16, con lezioni e impianti a prezzo simbolico, ma intende incentivare il turismo montano nella stagione estiva”.

