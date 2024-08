Lombardia, il turismo cresce del 7,5%. Mazzali: “Prevalenza presenze straniere” Le previsioni sui flussi turistici per la stagione estiva 2024 in Lombardia stimano una crescita del 7,5% dei soggiorni, con un andamento superiore alla media nazionale. I dati sono stati diffusi dall’Osservatorio regionale per il turismo. “Un risultato che ci riempie di orgoglio e posiziona la nostra regione tra i territori più visitati” commenta l’assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda, Barbara Mazzali “Il 2024 – prosegue – è iniziato con un’ottima e prolungata stagione invernale. Abbiamo poi ottenuto buoni numeri per le festività di Pasqua e oggi le prospettive per i mesi estivi vanno oltre le aspettative”. “Anche nel 2024 – aggiunge l’assessore – la Lombardia si conferma come destinazione turistica con una prevalenza di presenze straniere. Il patrimonio storico-artistico delle nostre città lombarde, le montagne, i laghi, ma anche i piccoli borghi diffusi su tutto il territorio regionale, attirano in maniera crescente. Sia per la loro bellezza che per l’offerta turistica differenziata, in grado di intercettare molteplici segmenti turistici nazionali e internazionali”. Secondo i dati dell’Osservatorio regionale, il 2023 è stato un anno di grande crescita per il turismo in Lombardia. Ha infatti registrato un + 17% di presenze rispetto al 2019. Diventando, quindi, il nuovo anno di riferimento per le analisi dei flussi turistici. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472676 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Balzo in avanti per il numero di visitatori di Antigua e Barbuda durante il primo semestre del 2024: le statistiche diffuse dal Ministero del Turismo indicano infatti 176.665 arrivi tra gennaio e giugno di quest'anno, pari ad una crescita del +15% rispetto al dato dell'analogo periodo del 2023. "Gli arrivi con scalo sono aumentati da 154.333 della prima metà del 2023 ai 176.665 di quest'anno - ha dichiarato il ministro del Turismo, Charles Fernandez -. Se confrontato con lo stesso periodo del 2019, questo dato rappresenta un aumento del 10%. Questa crescita dimostra la resilienza del nostro settore, nonostante sfide come gli uragani e i cambiamenti politici nei nostri mercati chiave, gli Stati Uniti e il Regno Unito". Performance decisamente positiva anche per il settore delle crociere: gli arrivi via nave nel semestre sono aumentati del +30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo le previsioni del ministro questi dati lasciano immaginare che Antigua e Barbuda supererà a fine 2024 i del 2019. [post_title] => Antigua e Barbuda: nuovo record di arrivi nella prima metà del 2024 [post_date] => 2024-08-01T12:49:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722516561000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472657 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Questa mattina Ryanair è atterrata per la prima volta all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi - 32° aeroporto italiano servito dalla compagnia - con un volo proveniente da Milano Bergamo. La low cost irlandese inaugura così il proprio network dallo scalo della Costiera, che include un'altra rotta domestica da Torino - che decollerà domani, 2 agosto - e un collegamento internazionale per Londra Stansted, a partire dal prossimo 4 agosto. Complessivamente Ryanair opererà quindi 16 voli settimanali, puntando a trasportare oltre 130.000 passeggeri all'anno. "La crescita significativa di Salerno contrasta con la situazione di Napoli, dove siamo stati costretti a ridurre la capacità a causa dell'aumento del 30% dell'addizionale municipale - ha dichiarato il chief commercial officer della low cost, Jason McGuinness -. Ryanair chiede al sindaco Manfredi e alle altre Regioni italiane di seguire l'esempio della Calabria e del Friuli-Venezia Giulia abolendo l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani che consentirà a compagnie aeree come Ryanair di crescere ancora di più in termini di traffico, turismo e occupazione". "L’avvio delle operazioni di Ryanair dall’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi segna un altro passo significativo per la crescita dello scalo e del sistema aeroportuale campano gestito da Gesac - ha aggiunto Roberto Barbieri, ad della società di gestione dello scalo -, andando a consolidare sia il segmento nazionale, con Bergamo e Torino tutto l’anno, che l’internazionale, con il rafforzamento dei collegamenti con Londra. La presenza di un partner come Ryanair non solo arricchisce la nostra offerta di voli, ma conferma la centralità del mercato campano e del Sud Italia nel network di un player importante come la compagnia irlandese. Questo investimento rappresenta una grande opportunità per rafforzare l’indotto turistico e dare un ulteriore impulso all’economia della regione”. [post_title] => Ryanair debutta a Salerno con 16 voli settimanali: obiettivo 130.000 passeggeri [post_date] => 2024-08-01T12:01:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722513662000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472650 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443822" align="alignleft" width="300"] Barbara Mazzali[/caption] Le previsioni sui flussi turistici per la stagione estiva 2024 in Lombardia stimano una crescita del 7,5% dei soggiorni, con un andamento superiore alla media nazionale. I dati sono stati diffusi dall'Osservatorio regionale per il turismo. “Un risultato che ci riempie di orgoglio e posiziona la nostra regione tra i territori più visitati” commenta l’assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda, Barbara Mazzali “Il 2024 – prosegue – è iniziato con un’ottima e prolungata stagione invernale. Abbiamo poi ottenuto buoni numeri per le festività di Pasqua e oggi le prospettive per i mesi estivi vanno oltre le aspettative”. “Anche nel 2024 – aggiunge l’assessore – la Lombardia si conferma come destinazione turistica con una prevalenza di presenze straniere. Il patrimonio storico-artistico delle nostre città lombarde, le montagne, i laghi, ma anche i piccoli borghi diffusi su tutto il territorio regionale, attirano in maniera crescente. Sia per la loro bellezza che per l’offerta turistica differenziata, in grado di intercettare molteplici segmenti turistici nazionali e internazionali". Secondo i dati dell’Osservatorio regionale, il 2023 è stato un anno di grande crescita per il turismo in Lombardia. Ha infatti registrato un + 17% di presenze rispetto al 2019. Diventando, quindi, il nuovo anno di riferimento per le analisi dei flussi turistici. [post_title] => Lombardia, il turismo cresce del 7,5%. Mazzali: "Prevalenza presenze straniere" [post_date] => 2024-08-01T11:29:28+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722511768000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472638 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo in Toscana continua a correre e il 2024 sarà l’anno del definitivo sorpasso rispetto ai livelli pre-Covid. A fotografare la situazione è il rapporto Irpet sulla congiuntura 2023/2024 del settore. Il 2023 ha segnato, in linea con il Paese, il completo recupero dei livelli di presenze turistiche precedenti la pandemia (e un +8,8% sul 2022), registrando anche buone notizie per il mercato del lavoro con un’espansione degli occupati e meno precarietà. Ma sono i primi 5 mesi del 2024 a lasciar prefigurare il definitivo superamento dei dati prepandemici grazie a un solido +3,1% di variazione tendenziale sul 2019. A fare da traino sono i flussi internazionali sia nel 2023 (+17,6% sul 2022, +3,5% sul 2019) sia nei primi mesi del 2024, che già registrano un +12,6% rispetto all’anno scorso. Da inizio anno protagonista principale della ripresa è la componente extra-europea non nord-americana (+25,4%), ma buoni segnali arrivano sia dalla stessa componente nord-americana (+7,4%) sia da quella del “vecchio continente” (+10,4%). Mentre rispetto al 2019, sono proprio queste ultime a caratterizzare la crescita, rispettivamente con un +20,2% e +31,5%. [post_title] => Toscana: il turismo continua la sua crescita. Superati i livelli del 2019 [post_date] => 2024-08-01T10:39:40+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722508780000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472603 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il noleggio, un settore che continua a crescere con un totale di 1,3 milioni di veicoli in circolazione, guida la transizione energetica: nel 2023, il 34% dei nuovi veicoli elettrici e il 63% dei veicoli ibridi plug-in sono stati immatricolati per essere noleggiati. Una soluzione flessibile per il turismo in Italia – cresciuto del 30% nell’ultimo anno rispetto al 2022 - ma anche per il settore business che ha registrato nel 2023 un incremento del 25%, con 40 milioni di viaggi per lavoro (fonte dati: Aniasa - Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, della sharing mobility e dell’automotive digital). Ed è in parallelo a questi dati che corre il rapporto tra Noleggiare e Silla Industries, due eccellenze italiane nel settore della mobilità e del viaggiare elettrico, oggi sempre più facile. Pluriennale è l’impegno verso la sostenibilità ambientale dell’azienda veronese, punto di riferimento in Italia nel settore del renting con la sua offerta flessibile e che negli ultimi anni ha abbracciato una mobilità sempre più green arricchendo la sua flotta con modelli elettrici a zero emissioni. Con le sue 59 sedi in tutta Italia, nelle principali località turistiche, ma anche nelle città cuore del business come Milano, Roma, Torino, Noleggiare è attiva dal 2006 e offre a privati e aziende soluzioni di mobilità all’avanguardia e di alta qualità per un’esperienza di noleggio innovativa, affidabile e personalizzata. “Abbiamo in mente di rafforzare la nostra offerta elettrica in ogni filiale: oggi abbiamo superato i 40 caricatori installati con Silla Industries, un partner che riflette il nostro impegno concreto verso una mobilità sostenibile. Negli ultimi anni, abbiamo introdotto quasi 400 veicoli completamente elettrici a zero emissioni che attualmente rappresentano una quota crescente della nostra flotta”, commenta Giuseppe Schenal, emobility e luxury vehicles manager di Noleggiare, con un ruolo strategico nella gestione di tutti i veicoli a propulsione elettrica e ibrida. “L'innovazione è un elemento chiave della crescita aziendale che ci vede impegnati anche in nuovi progetti e tecnologie per migliorare i servizi e nel fornire soluzioni di mobilità all’avanguardia volti a tutelare l’ambiente”. “Questa collaborazione, che cresce settimana dopo settimana da un anno e mezzo a questa parte dimostra quanto l’evoluzione della mobilità elettrica e del suo gradimento nel nostro Paese sia reale e come sistemi di ricarica più facili e accessibili possano fare la differenza” aggiunge Alberto Stecca, ceo di Silla Industries. “Da sempre crediamo che il futuro della mobilità sia elettrico e il rapporto con Noleggiare è un acceleratore del percorso di transizione energetica per costruire un mondo più verde e sostenibile per tutti." Oggi, la collaborazione vede oltre 40 colonnine Prism a disposizione di Noleggiare, in 15 sedi dislocate sul territorio italiano. Le caratteristiche innovative di Prism offrono una gestione efficiente delle ricariche e consentono un facile conteggio dei costi: in questo modo, Noleggiare ha la garanzia di registrare e valorizzare ogni singola sessione di ricarica per procedere al saldo delle spese di consumo al momento della riconsegna del veicolo. [post_title] => Noleggiare, accordo con Silla Industries per le ricariche elettriche [post_date] => 2024-07-31T13:44:22+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722433462000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472600 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Spiagge prese d'assalto dai turisti stranieri che apprezzano sempre di più il connubio tra le bellezze delle nostre coste e delle città d'arte, facendo incrementare il numero degli arrivi. Fin qui le cose positive. Ora passiamo a quelle negative: la mobilitazione dei balneari che preannunciano uno "sciopero" di due ore degli ombrelloni per il prossimo 9 agosto. Ma andiamo per gradi. Le destinazioni marine che si confermano anche per l'estate 2024 le più richieste, con un aumento delle prenotazioni della clientela domestica del +1,5% e di quelle della componente straniera, che registra addirittura un +6,3% rispetto allo scorso anno, calcola l'Associazione Italiana Confindustria Alberghi. Una crescita che incrementa dunque l'afflusso di denaro fresco: oltre sei miliardi e mezzo di euro. Tanto spenderanno gli stranieri che ad agosto affolleranno città e borghi d'arte, spiagge e montagne del nostro Paese prevede un' indagine di Cna Turismo e Commercio. I turisti provenienti d'oltreconfine dovrebbero assicurare nel complesso 39 milioni di pernottamenti, con una crescita di 2,7 milioni (+7,5%) rispetto all'anno scorso. Sciopero Il clima positivo è incrinato dallo scontento dei balneari che preannunciano 'scioperi' degli ombrelloni su tutto il litorale italiano ad agosto. Gli ombrelloni saranno aperti con due ore di ritardo sulle spiagge italiane il prossimo 9 agosto, quando i balneari di Fipe Confcommercio e di Fiba Confesercenti adotteranno questa forma di mobilitazione per accendere i riflettori sulla irrisolta questione delle concessioni. La protesta sarà preceduta, il giorno prima, dalla comunicazione in tutte le strutture dei concessionari di una lettera in cui gli operatori del settore denunciano "la situazione paradossale" in cui si trovano a fronte delle incertezze sul loro destino e puntano il dito sulla "ignavia della politica" . Ft e Le Monde Poi se la prima protesta non basterà, dopo 10 giorni il ritardo nell'apertura delle attrezzature sulle spiagge sarà di 4 ore e dopo ancora potrebbe verificarsi un'ulteriore "serrata" di 6-8 ore a fine agosto. "Sono due anni che il governo non fa nulla" protesta il presidente del Sindacato Italiano Balneari, Antonio Capacchione. La protesta è presa di mira dal Financial Times: "Minacciano di interrompere il lavoro" per proteggere "concessioni redditizie" commenta il quotidiano della City. Anche Le Monde però si interessa dei litorali italiani e dei loro gestori "ben decisi a preservare questo business tipicamente italiano". [post_title] => Bene le spiagge italiane. Previsto sciopero balneari. Sarcasmo di Ft e Le Monde (che hanno ragione) [post_date] => 2024-07-31T12:47:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722430067000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472588 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nell'anno che celebra le radici italiane nel mondo, Ita Airways e la Farnesina fanno coppia e siglano una convenzione ad hoc che prevede tariffe agevolate per gli italiani residenti all'estero. "La firma di questa convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è volta a promuovere il “Turismo delle Radici” – ha dichiarato Antonino Turicchi, presidente della compagnia aerea - e non solo rafforza i legami tra gli italiani residenti all'estero e la loro terra d'origine, ma offre anche vantaggi concreti per riscoprire le proprie radici. Ita supporta così un progetto significativo per garantire la connettività di tutte le comunità italiane, destinato a valorizzare il patrimonio culturale e storico del nostro Paese su scala globale, grazie al nostro network internazionale e intercontinentale che conta 41 destinazioni servite, oltre il doppio rispetto alla nostra partenza operativa di ottobre 2021”. “Sin dall’inizio del mio mandato ho voluto rafforzare il legame con le comunità italiane all’estero, ma anche i servizi ad essi dedicati, per incentivarne il turismo in Italia, alla scoperta dei luoghi di origine dei loro avi - ha commentato Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri -. Le agevolazioni che saranno offerte da Ita Airways rappresentano una dimostrazione del forte legame del tessuto produttivo italiano con i connazionali e gli italo-discendenti nel mondo”. Negoziata nel quadro del programma “Italea Card”, noto anche come “Passaporto delle radici”, la convenzione offrirà a italiani e italo-discendenti nel mondo tariffe agevolate sull’acquisto di biglietti aerei. Gli utenti potranno accedere alle tariffe agevolate attraverso il sito italeacard.com, ove verrà inserito un apposito riquadro che rimanderà alla pagina dell’offerta sul sito della compagnia. La Convenzione consente inoltre di avviare attività promozionali congiunte tra Farnesina e Ita Airways, in modo da aumentare la visibilità delle iniziative legate al Turismo delle radici. [post_title] => Intesa Ita Airways e Farnesina sul turismo delle radici: tariffe speciali per italiani all'estero [post_date] => 2024-07-31T11:32:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722425549000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472549 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con la riapertura della Via dell’Amore parte un innovativo progetto di narrazione divulgativa per il visitatore, in collaborazione con la Holden, la scuola nata 30 anni fa a Torino con l’obiettivo di “insegnare ai propri allievi lo storytelling”. Un programma che inizia con la descrizione della Via dell’Amore attraverso podcast - in più lingue - capaci di trasportare il turista attraverso la storia del sentiero, gli aneddoti e le specifiche geologiche. Si comincia da qui per proseguire risvegliando le tante storie anche quelle che, preziosissime, sono ancora poco conosciute e che abitano questo territorio fatto di oltre 130 km di sentieri. I contenuti sono stati realizzati da Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna, Centro di Studi Avanzati sul Turismo (CAST) e Scuola Holden nell'ambito dell'Accordo Operativo tra Regione Liguria e Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre per l'attuazione dell'intervento di valorizzazione della "Via dell'Amore" del Piano Operativo "Cultura e Turismo", Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020. «La via dell’Amore è il simbolo di una comunità tenace e resiliente – spiega Donatella Bianchi, presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre - Il suo nome un messaggio per il futuro. Ora sta a tutti noi preservarla nel migliore dei modi, nella fruizione più responsabile e sostenibile, affinché la memoria di questi scogli possa continuare a mostrare la bellezza di generazione in generazione. È con questa finalità che, insieme a Scuola Holden, il Parco da oggi dà il via a una innovativa narrazione esperienziale di questo tratto di costa, con l’obiettivo di coinvolgere il turista in una dimensione unica, fatta di maturità, consapevolezza e rispetto. Narrazioni che trasporteranno il visitatore in un viaggio immersivo attraverso podcast che racconteranno la nascita di questo sentiero che è inno all’incontro, all’amore. Attraverso la parola verranno condivisi riferimenti ai paesaggi geologici che qui si possono ammirare. Un intervento che rappresenta un primo tassello di narrazione che si svilupperà nel prossimo futuro per toccare la ricca rete escursionistica del Parco con i suoi 130 chilometri di sentieri da est a ovest, dalla costa fino al crinale». [post_title] => Parco 5 Terre: un percorso narrativo sulla Via dell’Amore con la Scuola Holden [post_date] => 2024-07-31T10:15:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722420941000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472542 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2024 di GoOpti porta il segno dell'ampliamento delle operazioni in Italia, con le recenti aperture dei servizi a Torino e in Emilia Romagna, oltre che di un rafforzamento delle relazioni con il trade , con la prossima collaborazione con i network di agenzie. La società specializzata nell'offerta di trasferimenti condivisi in minivan da casa all'aeroporto, oggi opera infatti tra "Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Piemonte - ricorda Tomaz Lorenzetti, co-founder & Bdo -. Siamo attivi a Torino dallo scorso 1° marzo, con un ottimo riscontro dal mercato: finalmente i viaggiatori possono usufruire di un servizio che consente la partenza da casa all'ora desiderata per raggiungere l'aeroporto, al prezzo di un autobus. Da inizio giugno abbiamo inserito anche l'Emilia Romagna nel nostro network". La competizione però non manca: "La concorrenza indiretta con autobus e treni è piuttosto forte in Nord Italia, ma il servizio GoOpti si distingue perché offre un'esperienza alternativa all'auto privata. I nostri van però, rispetto all'auto, consentono di ottimizzare i costi, aumentare il comfort e soprattutto di ridurre le emissioni di CO2". Il trend è certamente positivo: "Stiamo superando i numeri del 2019 e aumentando la crescita del 30% su base annua". Il sodalizio con il trade è sempre centrale nella distribuzione: "L'agenzia che si registra attivando il suo profilo sul nostro sito www.goopti.com, riceverà una commissione su ogni prenotazione. Ma possono anche applicare un mark-up al costo del transfer che diventa un vero e proprio servizio aggiuntivo per i loro clienti. Agli agenti raccomandiamo di prenotare il transfer contemporaneamente ai biglietti aerei, poiché il prezzo dipende dal momento della prenotazione. Infine, ci sono anche varie iniziative dedicate agli adv, ad esempio con regali speciali, che comunichiamo attraverso la nostra newsletter". Tra le partnership più significative spiccano quelle "con Ita Airways e Alpitour World, ma stiamo per firmarne un'altra, molto importante. Infine, dal prossimo anno, inizieremo a lavorare con i network di agenzie di viaggio, posizionati nel Nord Italia". [gallery ids="472548,472546,472547"] [post_title] => GoOpti cresce in Italia, tra nuovi collegamenti e accordi con i network [post_date] => 2024-07-31T10:00:10+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722420010000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lombardia il turismo cresce" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":26,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3769,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472676","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Balzo in avanti per il numero di visitatori di Antigua e Barbuda durante il primo semestre del 2024: le statistiche diffuse dal Ministero del Turismo indicano infatti 176.665 arrivi tra gennaio e giugno di quest'anno, pari ad una crescita del +15% rispetto al dato dell'analogo periodo del 2023.\r

\r

\"Gli arrivi con scalo sono aumentati da 154.333 della prima metà del 2023 ai 176.665 di quest'anno - ha dichiarato il ministro del Turismo, Charles Fernandez -. Se confrontato con lo stesso periodo del 2019, questo dato rappresenta un aumento del 10%. Questa crescita dimostra la resilienza del nostro settore, nonostante sfide come gli uragani e i cambiamenti politici nei nostri mercati chiave, gli Stati Uniti e il Regno Unito\".\r

\r

Performance decisamente positiva anche per il settore delle crociere: gli arrivi via nave nel semestre sono aumentati del +30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.\r

\r

Secondo le previsioni del ministro questi dati lasciano immaginare che Antigua e Barbuda supererà a fine 2024 i del 2019.","post_title":"Antigua e Barbuda: nuovo record di arrivi nella prima metà del 2024","post_date":"2024-08-01T12:49:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1722516561000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Questa mattina Ryanair è atterrata per la prima volta all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi - 32° aeroporto italiano servito dalla compagnia - con un volo proveniente da Milano Bergamo.\r

\r

La low cost irlandese inaugura così il proprio network dallo scalo della Costiera, che include un'altra rotta domestica da Torino - che decollerà domani, 2 agosto - e un collegamento internazionale per Londra Stansted, a partire dal prossimo 4 agosto.\r

\r

Complessivamente Ryanair opererà quindi 16 voli settimanali, puntando a trasportare oltre 130.000 passeggeri all'anno.\r

\r

\"La crescita significativa di Salerno contrasta con la situazione di Napoli, dove siamo stati costretti a ridurre la capacità a causa dell'aumento del 30% dell'addizionale municipale - ha dichiarato il chief commercial officer della low cost, Jason McGuinness -. Ryanair chiede al sindaco Manfredi e alle altre Regioni italiane di seguire l'esempio della Calabria e del Friuli-Venezia Giulia abolendo l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani che consentirà a compagnie aeree come Ryanair di crescere ancora di più in termini di traffico, turismo e occupazione\".\r

\r

\"L’avvio delle operazioni di Ryanair dall’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi segna un altro passo significativo per la crescita dello scalo e del sistema aeroportuale campano gestito da Gesac - ha aggiunto Roberto Barbieri, ad della società di gestione dello scalo -, andando a consolidare sia il segmento nazionale, con Bergamo e Torino tutto l’anno, che l’internazionale, con il rafforzamento dei collegamenti con Londra.\r

\r

La presenza di un partner come Ryanair non solo arricchisce la nostra offerta di voli, ma conferma la centralità del mercato campano e del Sud Italia nel network di un player importante come la compagnia irlandese. Questo investimento rappresenta una grande opportunità per rafforzare l’indotto turistico e dare un ulteriore impulso all’economia della regione”. \r

\r

","post_title":"Ryanair debutta a Salerno con 16 voli settimanali: obiettivo 130.000 passeggeri","post_date":"2024-08-01T12:01:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722513662000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443822\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Barbara Mazzali[/caption]\r

\r

Le previsioni sui flussi turistici per la stagione estiva 2024 in Lombardia stimano una crescita del 7,5% dei soggiorni, con un andamento superiore alla media nazionale. I dati sono stati diffusi dall'Osservatorio regionale per il turismo.\r

\r

“Un risultato che ci riempie di orgoglio e posiziona la nostra regione tra i territori più visitati” commenta l’assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda, Barbara Mazzali\r

\r

“Il 2024 – prosegue – è iniziato con un’ottima e prolungata stagione invernale. Abbiamo poi ottenuto buoni numeri per le festività di Pasqua e oggi le prospettive per i mesi estivi vanno oltre le aspettative”.\r

\r

“Anche nel 2024 – aggiunge l’assessore – la Lombardia si conferma come destinazione turistica con una prevalenza di presenze straniere. Il patrimonio storico-artistico delle nostre città lombarde, le montagne, i laghi, ma anche i piccoli borghi diffusi su tutto il territorio regionale, attirano in maniera crescente. Sia per la loro bellezza che per l’offerta turistica differenziata, in grado di intercettare molteplici segmenti turistici nazionali e internazionali\".\r

\r

Secondo i dati dell’Osservatorio regionale, il 2023 è stato un anno di grande crescita per il turismo in Lombardia. Ha infatti registrato un + 17% di presenze rispetto al 2019. Diventando, quindi, il nuovo anno di riferimento per le analisi dei flussi turistici.","post_title":"Lombardia, il turismo cresce del 7,5%. Mazzali: \"Prevalenza presenze straniere\"","post_date":"2024-08-01T11:29:28+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722511768000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472638","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo in Toscana continua a correre e il 2024 sarà l’anno del definitivo sorpasso rispetto ai livelli pre-Covid. A fotografare la situazione è il rapporto Irpet sulla congiuntura 2023/2024 del settore.\r

\r

Il 2023 ha segnato, in linea con il Paese, il completo recupero dei livelli di presenze turistiche precedenti la pandemia (e un +8,8% sul 2022), registrando anche buone notizie per il mercato del lavoro con un’espansione degli occupati e meno precarietà.\r

\r

Ma sono i primi 5 mesi del 2024 a lasciar prefigurare il definitivo superamento dei dati prepandemici grazie a un solido +3,1% di variazione tendenziale sul 2019.\r

\r

A fare da traino sono i flussi internazionali sia nel 2023 (+17,6% sul 2022, +3,5% sul 2019) sia nei primi mesi del 2024, che già registrano un +12,6% rispetto all’anno scorso.\r

\r

Da inizio anno protagonista principale della ripresa è la componente extra-europea non nord-americana (+25,4%), ma buoni segnali arrivano sia dalla stessa componente nord-americana (+7,4%) sia da quella del “vecchio continente” (+10,4%). Mentre rispetto al 2019, sono proprio queste ultime a caratterizzare la crescita, rispettivamente con un +20,2% e +31,5%.","post_title":"Toscana: il turismo continua la sua crescita. Superati i livelli del 2019","post_date":"2024-08-01T10:39:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722508780000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472603","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il noleggio, un settore che continua a crescere con un totale di 1,3 milioni di veicoli in circolazione, guida la transizione energetica: nel 2023, il 34% dei nuovi veicoli elettrici e il 63% dei veicoli ibridi plug-in sono stati immatricolati per essere noleggiati. Una soluzione flessibile per il turismo in Italia – cresciuto del 30% nell’ultimo anno rispetto al 2022 - ma anche per il settore business che ha registrato nel 2023 un incremento del 25%, con 40 milioni di viaggi per lavoro (fonte dati: Aniasa - Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, della sharing mobility e dell’automotive digital).\r

\r

Ed è in parallelo a questi dati che corre il rapporto tra Noleggiare e Silla Industries, due eccellenze italiane nel settore della mobilità e del viaggiare elettrico, oggi sempre più facile. Pluriennale è l’impegno verso la sostenibilità ambientale dell’azienda veronese, punto di riferimento in Italia nel settore del renting con la sua offerta flessibile e che negli ultimi anni ha abbracciato una mobilità sempre più green arricchendo la sua flotta con modelli elettrici a zero emissioni. Con le sue 59 sedi in tutta Italia, nelle principali località turistiche, ma anche nelle città cuore del business come Milano, Roma, Torino, Noleggiare è attiva dal 2006 e offre a privati e aziende soluzioni di mobilità all’avanguardia e di alta qualità per un’esperienza di noleggio innovativa, affidabile e personalizzata.\r

\r

“Abbiamo in mente di rafforzare la nostra offerta elettrica in ogni filiale: oggi abbiamo superato i 40 caricatori installati con Silla Industries, un partner che riflette il nostro impegno concreto verso una mobilità sostenibile. Negli ultimi anni, abbiamo introdotto quasi 400 veicoli completamente elettrici a zero emissioni che attualmente rappresentano una quota crescente della nostra flotta”, commenta Giuseppe Schenal, emobility e luxury vehicles manager di Noleggiare, con un ruolo strategico nella gestione di tutti i veicoli a propulsione elettrica e ibrida. “L'innovazione è un elemento chiave della crescita aziendale che ci vede impegnati anche in nuovi progetti e tecnologie per migliorare i servizi e nel fornire soluzioni di mobilità all’avanguardia volti a tutelare l’ambiente”.\r

\r

“Questa collaborazione, che cresce settimana dopo settimana da un anno e mezzo a questa parte dimostra quanto l’evoluzione della mobilità elettrica e del suo gradimento nel nostro Paese sia reale e come sistemi di ricarica più facili e accessibili possano fare la differenza” aggiunge Alberto Stecca, ceo di Silla Industries. “Da sempre crediamo che il futuro della mobilità sia elettrico e il rapporto con Noleggiare è un acceleratore del percorso di transizione energetica per costruire un mondo più verde e sostenibile per tutti.\"\r

\r

Oggi, la collaborazione vede oltre 40 colonnine Prism a disposizione di Noleggiare, in 15 sedi dislocate sul territorio italiano. Le caratteristiche innovative di Prism offrono una gestione efficiente delle ricariche e consentono un facile conteggio dei costi: in questo modo, Noleggiare ha la garanzia di registrare e valorizzare ogni singola sessione di ricarica per procedere al saldo delle spese di consumo al momento della riconsegna del veicolo.","post_title":"Noleggiare, accordo con Silla Industries per le ricariche elettriche","post_date":"2024-07-31T13:44:22+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722433462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spiagge prese d'assalto dai turisti stranieri che apprezzano sempre di più il connubio tra le bellezze delle nostre coste e delle città d'arte, facendo incrementare il numero degli arrivi. Fin qui le cose positive. Ora passiamo a quelle negative: la mobilitazione dei balneari che preannunciano uno \"sciopero\" di due ore degli ombrelloni per il prossimo 9 agosto. \r

\r

Ma andiamo per gradi. Le destinazioni marine che si confermano anche per l'estate 2024 le più richieste, con un aumento delle prenotazioni della clientela domestica del +1,5% e di quelle della componente straniera, che registra addirittura un +6,3% rispetto allo scorso anno, calcola l'Associazione Italiana Confindustria Alberghi.\r

\r

Una crescita che incrementa dunque l'afflusso di denaro fresco: oltre sei miliardi e mezzo di euro. Tanto spenderanno gli stranieri che ad agosto affolleranno città e borghi d'arte, spiagge e montagne del nostro Paese prevede un' indagine di Cna Turismo e Commercio. I turisti provenienti d'oltreconfine dovrebbero assicurare nel complesso 39 milioni di pernottamenti, con una crescita di 2,7 milioni (+7,5%) rispetto all'anno scorso. \r

Sciopero\r

Il clima positivo è incrinato dallo scontento dei balneari che preannunciano 'scioperi' degli ombrelloni su tutto il litorale italiano ad agosto. Gli ombrelloni saranno aperti con due ore di ritardo sulle spiagge italiane il prossimo 9 agosto, quando i balneari di Fipe Confcommercio e di Fiba Confesercenti adotteranno questa forma di mobilitazione per accendere i riflettori sulla irrisolta questione delle concessioni.\r

\r

La protesta sarà preceduta, il giorno prima, dalla comunicazione in tutte le strutture dei concessionari di una lettera in cui gli operatori del settore denunciano \"la situazione paradossale\" in cui si trovano a fronte delle incertezze sul loro destino e puntano il dito sulla \"ignavia della politica\" .\r

Ft e Le Monde\r

Poi se la prima protesta non basterà, dopo 10 giorni il ritardo nell'apertura delle attrezzature sulle spiagge sarà di 4 ore e dopo ancora potrebbe verificarsi un'ulteriore \"serrata\" di 6-8 ore a fine agosto. \"Sono due anni che il governo non fa nulla\" protesta il presidente del Sindacato Italiano Balneari, Antonio Capacchione. La protesta è presa di mira dal Financial Times: \"Minacciano di interrompere il lavoro\" per proteggere \"concessioni redditizie\" commenta il quotidiano della City. Anche Le Monde però si interessa dei litorali italiani e dei loro gestori \"ben decisi a preservare questo business tipicamente italiano\".","post_title":"Bene le spiagge italiane. Previsto sciopero balneari. Sarcasmo di Ft e Le Monde (che hanno ragione)","post_date":"2024-07-31T12:47:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722430067000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472588","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nell'anno che celebra le radici italiane nel mondo, Ita Airways e la Farnesina fanno coppia e siglano una convenzione ad hoc che prevede tariffe agevolate per gli italiani residenti all'estero. \r

\"La firma di questa convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è volta a promuovere il “Turismo delle Radici” – ha dichiarato Antonino Turicchi, presidente della compagnia aerea - e non solo rafforza i legami tra gli italiani residenti all'estero e la loro terra d'origine, ma offre anche vantaggi concreti per riscoprire le proprie radici. Ita supporta così un progetto significativo per garantire la connettività di tutte le comunità italiane, destinato a valorizzare il patrimonio culturale e storico del nostro Paese su scala globale, grazie al nostro network internazionale e intercontinentale che conta 41 destinazioni servite, oltre il doppio rispetto alla nostra partenza operativa di ottobre 2021”.\r

“Sin dall’inizio del mio mandato ho voluto rafforzare il legame con le comunità italiane all’estero, ma anche i servizi ad essi dedicati, per incentivarne il turismo in Italia, alla scoperta dei luoghi di origine dei loro avi - ha commentato Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri -. Le agevolazioni che saranno offerte da Ita Airways rappresentano una dimostrazione del forte legame del tessuto produttivo italiano con i connazionali e gli italo-discendenti nel mondo”.\r

Negoziata nel quadro del programma “Italea Card”, noto anche come “Passaporto delle radici”, la convenzione offrirà a italiani e italo-discendenti nel mondo tariffe agevolate sull’acquisto di biglietti aerei. Gli utenti potranno accedere alle tariffe agevolate attraverso il sito italeacard.com, ove verrà inserito un apposito riquadro che rimanderà alla pagina dell’offerta sul sito della compagnia.\r

La Convenzione consente inoltre di avviare attività promozionali congiunte tra Farnesina e Ita Airways, in modo da aumentare la visibilità delle iniziative legate al Turismo delle radici.","post_title":"Intesa Ita Airways e Farnesina sul turismo delle radici: tariffe speciali per italiani all'estero","post_date":"2024-07-31T11:32:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722425549000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472549","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con la riapertura della Via dell’Amore parte un innovativo progetto di narrazione divulgativa per il visitatore, in collaborazione con la Holden, la scuola nata 30 anni fa a Torino con l’obiettivo di “insegnare ai propri allievi lo storytelling”.\r

\r

Un programma che inizia con la descrizione della Via dell’Amore attraverso podcast - in più lingue - capaci di trasportare il turista attraverso la storia del sentiero, gli aneddoti e le specifiche geologiche. Si comincia da qui per proseguire risvegliando le tante storie anche quelle che, preziosissime, sono ancora poco conosciute e che abitano questo territorio fatto di oltre 130 km di sentieri.\r

\r

I contenuti sono stati realizzati da Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna, Centro di Studi Avanzati sul Turismo (CAST) e Scuola Holden nell'ambito dell'Accordo Operativo tra Regione Liguria e Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre per l'attuazione dell'intervento di valorizzazione della \"Via dell'Amore\" del Piano Operativo \"Cultura e Turismo\", Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020.\r

\r

«La via dell’Amore è il simbolo di una comunità tenace e resiliente – spiega Donatella Bianchi, presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre - Il suo nome un messaggio per il futuro. Ora sta a tutti noi preservarla nel migliore dei modi, nella fruizione più responsabile e sostenibile, affinché la memoria di questi scogli possa continuare a mostrare la bellezza di generazione in generazione. È con questa finalità che, insieme a Scuola Holden, il Parco da oggi dà il via a una innovativa narrazione esperienziale di questo tratto di costa, con l’obiettivo di coinvolgere il turista in una dimensione unica, fatta di maturità, consapevolezza e rispetto. Narrazioni che trasporteranno il visitatore in un viaggio immersivo attraverso podcast che racconteranno la nascita di questo sentiero che è inno all’incontro, all’amore. Attraverso la parola verranno condivisi riferimenti ai paesaggi geologici che qui si possono ammirare. Un intervento che rappresenta un primo tassello di narrazione che si svilupperà nel prossimo futuro per toccare la ricca rete escursionistica del Parco con i suoi 130 chilometri di sentieri da est a ovest, dalla costa fino al crinale». \r

\r

","post_title":"Parco 5 Terre: un percorso narrativo sulla Via dell’Amore con la Scuola Holden","post_date":"2024-07-31T10:15:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722420941000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472542","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Il 2024 di GoOpti porta il segno dell'ampliamento delle operazioni in Italia, con le recenti aperture dei servizi a Torino e in Emilia Romagna, oltre che di un rafforzamento delle relazioni con il trade , con la prossima collaborazione con i network di agenzie.\r

\r

La società specializzata nell'offerta di trasferimenti condivisi in minivan da casa all'aeroporto, oggi opera infatti tra \"Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Piemonte - ricorda Tomaz Lorenzetti, co-founder & Bdo -. Siamo attivi a Torino dallo scorso 1° marzo, con un ottimo riscontro dal mercato: finalmente i viaggiatori possono usufruire di un servizio che consente la partenza da casa all'ora desiderata per raggiungere l'aeroporto, al prezzo di un autobus. Da inizio giugno abbiamo inserito anche l'Emilia Romagna nel nostro network\".\r

\r

La competizione però non manca: \"La concorrenza indiretta con autobus e treni è piuttosto forte in Nord Italia, ma il servizio GoOpti si distingue perché offre un'esperienza alternativa all'auto privata. I nostri van però, rispetto all'auto, consentono di ottimizzare i costi, aumentare il comfort e soprattutto di ridurre le emissioni di CO2\".\r

\r

Il trend è certamente positivo: \"Stiamo superando i numeri del 2019 e aumentando la crescita del 30% su base annua\".\r

\r

Il sodalizio con il trade è sempre centrale nella distribuzione: \"L'agenzia che si registra attivando il suo profilo sul nostro sito www.goopti.com, riceverà una commissione su ogni prenotazione. Ma possono anche applicare un mark-up al costo del transfer che diventa un vero e proprio servizio aggiuntivo per i loro clienti. Agli agenti raccomandiamo di prenotare il transfer contemporaneamente ai biglietti aerei, poiché il prezzo dipende dal momento della prenotazione. Infine, ci sono anche varie iniziative dedicate agli adv, ad esempio con regali speciali, che comunichiamo attraverso la nostra newsletter\".\r

\r

Tra le partnership più significative spiccano quelle \"con Ita Airways e Alpitour World, ma stiamo per firmarne un'altra, molto importante. Infine, dal prossimo anno, inizieremo a lavorare con i network di agenzie di viaggio, posizionati nel Nord Italia\".\r

\r

[gallery ids=\"472548,472546,472547\"]\r

\r

","post_title":"GoOpti cresce in Italia, tra nuovi collegamenti e accordi con i network","post_date":"2024-07-31T10:00:10+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722420010000]}]}}