Lombardia: 15 milioni di euro per le strutture ricettive all’aria aperta In arrivo nuovi fondi per le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all’aria aperta della Lombardia. La giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore al turismo, Barbara Mazzali, i criteri generali per l’attivazione del nuovo bando che con 15 milioni di euro a valere sul Programma regionale FESR – Fondo Europeo di sviluppo regionale – 2021-2027 mira alla riqualificazione e realizzazione di strutture ricettive moderne, sostenibili e di qualità. La misura offre un supporto alle pmi del settore turistico per incrementarne la competitività.“Con questa misura continuiamo il percorso che ci siamo dati per innalzare la qualità dell’accoglienza lombarda, sostenendo i nostri imprenditori in un salto di competitività che guarda al futuro – dichiara Mazzali–. Le strutture ricettive non sono semplici edifici, ma il primo biglietto da visita dell’esperienza turistica: per questo vogliamo affiancare chi offre servizi eccellenti con spazi rinnovati, funzionali, attenti alla sostenibilità e all’innovazione”. l bando, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 300mila euro per progetto. Gli interventi potranno riguardare sia la riqualificazione di strutture esistenti, che la creazione di nuove attività ricettive, con un investimento minimo previsto di 80.000 euro. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490958 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nozze d'argento per Air Europa e il mercato Italia: un anniversario speciale che la compagnia aerea ha celebrato ieri sera a Roma in una location altrettanto speciale come quella dell'Harry’s Bar. Un'occasione per mettere in risalto risultati e previsioni nel breve termine, con Renato Scaffidi, country manager di Air Europa in Italia e Bernardo Botella, direttore vendite del vettore spagnolo. Quest'ultimo ha evidenziato le buone performance registrate sin dall'inizio sulle tre rotte operate nel nostro paese, ricordando anche il ritorno - lo scorso giugno - della Madrid-Venezia, interrotta nel marzo 2020 a causa della pandemia. Il trend positivo prosegue anche nel 2025, durante il quale si prevede di trasportare sulle rotte da e per Roma, Milano e Venezia oltre 700.000 passeggeri, con un incremento dell'11% rispetto all'anno precedente. Quest'anno la compagnia aerea opererà 4.500 voli con oltre 811.000 posti disponibili, prevedendo un tasso medio di occupazione superiore all'85%. Attraverso l'hub di Madrid-Barajas, i passeggeri italiani «hanno accesso ad oltre 20 destinazioni in America e più di 15 in Spagna - ha sottolineato Botella -. Lo scorso anno, più di 384.000 passeggeri hanno viaggiato via Madrid in transito da o verso una delle tre città italiane, cifra che rappresenta il 61% del traffico passeggeri. Le destinazioni lungo raggio più richieste dai passeggeri che volano dall'Italia verso l'America, e viceversa, sono Lima, Santo Domingo, San Paolo, Miami e L'Avana». Il vettore opera 42 voli settimanali (che diventano 45 nel periodo di alta stagione) da Roma, Milano e Venezia con la flotta di Boeing 737, che sarà ampliata nei prossimi giorni con l'arrivo di un nuovo Boeing 737-8. A questo seguiranno altri tre aeromobili durante l'anno in corso e altri 10 nel 2026, fino a raggiungere un totale di 20. [post_title] => Air Europa e i primi 25 anni in Italia: nel mirino una crescita passeggeri dell'11% [post_date] => 2025-05-21T12:19:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747829989000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490948 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483978" align="alignleft" width="300"] Ivana Jelinic[/caption] I protagonisti del Mice si sono ritrovati all’IMEX di Francoforte. La fiera, in programma fino al 22 maggio, rappresenta un momento cruciale per analizzare i trend emergenti del turismo business e le strategie messe in campo dai principali Paesi, tra cui l’Italia, per valorizzare questa risorsa economica cruciale. Enit presenta in quest’occasione gli ultimi trend registrati dal comparto. Nel 2024 l’Italia ha registrato un notevole incremento del turismo internazionale legato agli eventi professionali rispetto all’anno precedente: 340 mila viaggiatori stranieri giunti in Italia per partecipare a congressi (aumentati del +22,7%), mentre quelli arrivati per visitare fiere sono stati 500 mila, registrando una crescita del 18,3% rispetto al ‘23. Sono aumentati anche i pernottamenti legati ai congressi del +14,5% (1 milione 152 mila) e alle fiere del +18,4% (1 milione 594 mila). La spesa turistica ha seguito lo stesso andamento positivo: quella legata ai viaggi per congressi ha toccato quota 270 milioni di euro (+20% rispetto all’anno precedente), mentre la spesa per la visita delle fiere ha segnato un incremento ancora più consistente, +27,7%, pari a 530 milioni di euro. "Quello del Mice è un segmento strategico per il nostro Paese. Siamo soddisfatti della crescita registrata, sintomo che l’Italia sa rispondere a diverse tipologie di richieste turistiche. Fiere e congressi portano con sé un indotto significativo, una spesa turistica pari a 800 milioni di euro e più di 800 mila viaggiatori stranieri in arrivo. Un contributo fondamentale per l’intero sistema Paese, con una forte ricaduta economica, senza dimenticare l’effetto del turismo di ritorno", ha commentato Ivana Jelinic, ad Enit. [post_title] => Jelinic: «Il Mice porta in Italia una spesa turistica pari a 800 milioni di euro» [post_date] => 2025-05-21T11:35:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747827344000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490941 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È stato firmato oggi, a Osaka, un Memorandum of Understanding (MoU) tra Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma, e Torii Shingo, presidente della Osaka Chamber of Commerce and Industry, per creare una piattaforma stabile per lo scambio di opportunità e per condividere programmi e iniziative economiche e commerciali bilaterali. Il protocollo, firmato tre le due Camere di Commercio, punta a promuovere processi di internazionalizzazione e le partnership su percorsi legati all’attrazione di investimenti, all’incontro tra ecosistemi dell’innovazione e alla co-progettazione internazionale a vantaggio delle imprese che operano nei rispettivi ambiti territoriali. "L’intesa firmata oggi rappresenta - spiega Lorenzo Tagliavanti - una preziosa occasione per rafforzare ulteriormente le importanti relazioni commerciali già in atto tra il Giappone e Roma. Siamo sicuri che, a seguito dell'odierna sottoscrizione del Memorandum d'intesa, i legami tra le imprese dei nostri territori potranno, sempre più, consolidarsi in partnership proficue e di lunga durata, nel segno dello sviluppo economico, dell’innovazione e della sostenibilità. Raggiungere questa intesa durante l’Expo Universale rappresenta un valore aggiunto a vantaggio di tutto il nostro Made in Italy”. “La Camera di Commercio di Osaka – ha detto il presidente Torii Shingo – è onorata di firmare un’intesa con la Camera di Commercio di Roma. Osaka è una città che ha un passato importante e guarda al futuro con speranza e fiducia, nel segno dello sviluppo e del benessere. Questo protocollo siglato oggi rafforza i legami economici già esistenti tra Roma e il Giappone e, in particolare, assicura alle imprese dei due territori assistenza reciproca e occasioni di incontro e business”. Alla cerimonia della firma, avvenuta nel Padiglione italiano a Expo Osaka 2025, hanno partecipato Mario Vattani, Commissario generale per l’Italia a Expo Osaka 2025, Filippo Manara, Console d’Italia in Giappone e Giuseppe Biazzo Presidente Unindustria. Roma e il Giappone intrattengono già una solida partnership economica: nel 2024 l’interscambio commerciale tra i due Paesi è stato pari a 857,1 mln di euro (+4,9% sul 2023). L’export di Roma verso il Giappone è stato di 183,6 milioni di euro (+6,3% sul 2023) a fronte di un import pari a 673,5 mln di euro (+4,5% sul 2023). Nel Lazio al 31 marzo 2025 vi sono 244 imprenditori nati in Giappone iscritti nel Registro Imprese delle Camere di Commercio, con la qualifica di Amministratore (110), Titolare di impresa (22), Socio (102), Altre cariche (10). [post_title] => La Camera di commercio di Roma firma un protocollo d'intesa con la Chamber of commerce Osaka [post_date] => 2025-05-21T11:17:48+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747826268000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490939 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_479611" align="alignleft" width="300"] Barbara Mazzali[/caption] In arrivo nuovi fondi per le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all’aria aperta della Lombardia. La giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell'assessore al turismo, Barbara Mazzali, i criteri generali per l’attivazione del nuovo bando che con 15 milioni di euro a valere sul Programma regionale FESR - Fondo Europeo di sviluppo regionale - 2021-2027 mira alla riqualificazione e realizzazione di strutture ricettive moderne, sostenibili e di qualità. La misura offre un supporto alle pmi del settore turistico per incrementarne la competitività.“Con questa misura continuiamo il percorso che ci siamo dati per innalzare la qualità dell’accoglienza lombarda, sostenendo i nostri imprenditori in un salto di competitività che guarda al futuro – dichiara Mazzali–. Le strutture ricettive non sono semplici edifici, ma il primo biglietto da visita dell’esperienza turistica: per questo vogliamo affiancare chi offre servizi eccellenti con spazi rinnovati, funzionali, attenti alla sostenibilità e all’innovazione”. l bando, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 300mila euro per progetto. Gli interventi potranno riguardare sia la riqualificazione di strutture esistenti, che la creazione di nuove attività ricettive, con un investimento minimo previsto di 80.000 euro. [post_title] => Lombardia: 15 milioni di euro per le strutture ricettive all'aria aperta [post_date] => 2025-05-21T11:11:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747825880000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490922 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro per il primo villaggio turistico firmato SiVacanze: il Si Village Park Hotel, situato in una delle località più suggestive della Calabria, Rossano/Corigliano - che da pochi giorni ha ottenuto il riconoscimento della Bandiera Blu - è pensato per offrire un’esperienza di soggiorno sostenibile, inclusiva e totalmente personalizzabile. «Con Si Village Park Hotel vogliamo offrire molto più di un semplice soggiorno: vogliamo creare un’esperienza che rispecchi i desideri delle persone, in ogni dettaglio, contemporaneamente vogliano far annusare ed assaporare ai nostri ospiti il nostro territorio» dichiara Luigi Abbruzzino, direttore commerciale e vendite di SiVacanze. Con l'obiettivo di «unire il comfort di un resort con la libertà e flessibilità che oggi i viaggiatori ricercano» la proposta si distingue per proposta si distingue per posizione, accesso diretto alla spiaggia senza attraversamento stradale, ideale per le famiglie con bambini; servizi digitali integrati, prenotazioni, check-in e personalizzazione dell’esperienza interamente tramite app; inclusività e accessibilità: spazi pensati per tutti, senza barriere; attività su misura: sport, benessere, cultura e intrattenimento per ogni fascia d’età; pet friendly. Fondata nel 2022, SiVacanze nasce con l’obiettivo di reinventare il concetto di vacanza in Italia, puntando su innovazione, territorio e persone. «L'apertura del Si Village Park Hotel segna una tappa fondamentale per la nostra giovane realtà imprenditoriale, e va ad affiancare l'altra gestione sull'altopiano della Sila, L'hotel Casa del Maestro di Lorica. Ora siamo pronti a crescere e replicare il format in altre località strategiche, partendo dalla nostra terra, la Calabria». [post_title] => SiVacanze apre il primo villaggio brandizzato: Si Village Park Hotel. «Pronti a replicare» [post_date] => 2025-05-21T10:53:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747824795000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490919 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Un programma di voli stabile, puntuale e affidabile per tutte le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa, in particolare per le vacanze di Natale, è la nostra massima priorità»: Dieter Vranckx, chief commercial officer del gruppo tedesco, commenta così la messa in vendita dell'operativo invernale 2025-26, sottolineando poi che «con l'espansione dell'offerta Allegris di Lufthansa Airlines, stiamo portando un significativo upgrade nel segmento premium in molti mercati principali». Dando uno sguardo alla programmazione di Lufthansa Airlines, spicca ifnatti l'aumento dei voli a lungo raggio in cui i passeggeri potranno trovare la nuova cabina Allegris in tutte le classi: Economy, Premium Economy, Business e First Class. Dal 26 ottobre, questi aeromobili voleranno ogni giorno da Monaco a New York (Jfk e New Jersey-Newark), Chicago, Miami, Shanghai, Città del Capo e Tokyo. Inoltre, Bengaluru, in India, sarà servita tre volte alla settimana. Si tratta del maggior numero di destinazioni Allegris attive contemporaneamente dal suo debutto. Dieci A350-900 con i nuovi interni di cabina stanno già volando per Lufthansa nell'orario invernale. E più di mezzo milione di passeggeri in tutte le classi hanno già usufruito dei nuovi sedili con tassi di soddisfazione estremamente elevati. Quest'anno Lufthansa prevede anche l'introduzione dell'Allegris a Francoforte con il Boeing 787-9 e il retrofit della sua flotta esistente, a partire dal Boeing 747-8. Tra le novità della stagione, il prolungamento ai mesi invernali dei voli da Francoforte a Bydgoszcz (Polonia) e da Monaco a Oradea (Romania) in considerazione dell'elevata domanda di viaggio. Questi collegamenti sono stati aggiunti all'operativo quest'estate. Sono state confermate anche le destinazioni invernali dell'Airbus A380 da Monaco: Los Angeles, San Francisco, Bangkok e Delhi. [post_title] => Lufthansa: in vendita l'operativo invernale. La cabina Allegris debutta su nuove rotte [post_date] => 2025-05-21T10:32:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747823554000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490916 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="" align="alignleft" width="300"] La Msc World America (cr. Ivan Sarfatti)[/caption] Nuova doppietta per il portfolio ordini Msc Crociere, che ha siglato un accordo con Chantiers de l’Atlantique per la costruzione di due nuove navi appartenenti alla World Class. L'intesa porterà a sei il numero totale di navi World Class nella flotta Msc Crociere. Le due nuove unità ordinate - attualmente denominate World Class 5 e 6 - saranno consegnate rispettivamente nel 2029 e 2030. «Confermare gli ordini per due nuove navi appartenenti alla World Class segna una nuova pietra miliare nel proseguimento del nostro piano industriale a lungo termine e nello straordinario percorso di collaborazione con l’industria navale francese - commenta Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Crociere -. Questo traguardo sottolinea il nostro impegno nella costruzione di alcune delle navi più performanti al mondo, creando un’eredità di eccellenza e innovazione con Chantiers de l’Atlantique, nostri partner da oltre 20 anni. La piattaforma World Class combina il meglio della tecnologia ambientale con gli ultimi progressi nell’esperienza degli ospiti». «È la sinergia delle competenze delle nostre due aziende che ha portato alla creazione di questa serie World Class ad alto potenziale, in grado di affrontare le sfide sia in termini di esperienza degli ospiti a bordo, sia di prestazioni ambientali. Le navi World Class 5 e 6 rappresentano una pietra miliare nella storia dell’industria crocieristica, con la migliore efficienza energetica» aggiunge Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l’Atlantique, Le nuove navi affiancheranno, dunque, le ammiraglie già in servizio MSC World Europa e MSC World America, oltre a MSC World Asia e MSC World Atlantic, attualmente in costruzione e che entreranno in servizio rispettivamente nel 2026 e 2027. [post_title] => Msc ordina due nuove unità World Class ai Chantiers de l’Atlantique: consegne nel 2029 e 2030 [post_date] => 2025-05-21T10:15:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747822508000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490849 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sacro Monte di Varese: visita guidata gratuita all’antico borgo di Santa Maria del Monte e alla cripta il 22 e 24 maggio. La visita fa parte del progetto del comune di Varese “da globale a locale”: un percorso, gestito da Archeologistics, che permetterà di conoscere il Sacro Monte di Varese attraverso i suoi luoghi e le storie che nel tempo li hanno attraversati. Fino a settembre al Sacro Monte di Varese sono in programma speciali visite guidate gratuite dedicate a questo luogo eccezionale e patrimonio dell'umanità dal 2003. Il programma è molto ricco e prevede visite nel borgo e lungo i percorsi storici di avvicinamento a Santa Maria del Monte, con ingresso anche all'interno di alcuni dei musei del borgo. Le visite sono gestite da Archeologistics, impresa sociale che gestisce i musei presenti nel borgo. L'iniziativa del comune di Varese punta alla riscoperta e valorizzazione dell'identità di luoghi eccezionali, sostenuta dal ministero del turismo e volta alla valorizzazione dei comuni nel territorio del sito Unesco "Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia". Giovedì 22 maggio alle 16 e sabato 24 maggio alla stessa ora è possibile partecipare a una visita guidata gratuita all’antico Borgo di Santa Maria del Monte. Il percorso prevede l’ingresso alla cripta del Santuario. Il percorso ha una durata di quasi due ore. Il borgo di Santa Maria del Monte si è sviluppato nei secoli intorno al Santuario: nelle sue vie si conservano tracce dei secoli di storia. La passeggiata si concluderà con la visita all’antica Cripta, prima chiesa edificata sulla montagna nel IX –X secolo. Le visite sono gratuite e racconteranno il Sacro Monte e il suo borgo attraverso i secoli: si parte dagli inizi del novecento, quando, grazie alla vista che si estende dal Lago Maggiore fino a Milano e non solo e alla funicolare che consentiva un accesso facile al borgo, è stato meta turistica di grande importanza, nonché resistenza dell’artista Lodovico Pogliaghi, di cui si visterà la dimora. [post_title] => Da globale a locale, 22 e 24 maggio visite guidate al sacro Monte di Varese [post_date] => 2025-05-21T09:43:58+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747820638000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490868 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Transat scommette sulla crescita della domanda sulle rotte Italia-Canada andando ad aggiungere capacità da Roma verso Toronto e Montréal, fino ad ottobre 2025. Il network della compagnia rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, prevede fino a 15 voli diretti da Fiumicino per Toronto e Montréal: nel dettaglio, sulla rotta per Toronto vengono operati fino a maggio 5 voli diretti a settimana; dal 9 giugno voli giornalieri e dal 29 giugno doppio volo la domenica massimizzando le opzioni per i passeggeri nel periodo di picco estivo, che diventano 8 voli a settimana. La tratta per Montréal prevede fino a maggio 5 voli diretti a settimana; dal 15 giugno voli giornalieri; «Da 37 anni colleghiamo Roma al Canada, consolidando Fiumicino come hub strategico - afferma Tiziana Della Serra, md Rephouse e head sales & marketing - Air Transat offre voli diretti giornalieri alle principali città canadesi Toronto e Montreal con tariffe competitive e servizi di qualità. Da Roma Fiumicino abbiamo incrementato i voli sulla destinazione Toronto con una frequenza aggiuntiva la domenica a partire dal 29 giugno. Inoltre, da maggio a ottobre garantiamo anche collegamenti in coincidenza per Lima e Cancun, quest'ultima raggiungibile con uno stop over all'andata ampliando la scelta delle destinazioni». «Accogliamo con soddisfazione l’espansione dei collegamenti di Air Transat su Toronto – sottolinea Federico Scriboni, director aviation business development di Aeroporti di Roma -. La decisione del vettore riflette la crescente domanda tra Roma ed il Canada, un mercato che nel 2024 ha raggiunto il livello record di 880.000 passeggeri, in aumento del +34% rispetto al 2023. L’incremento dei voli di Air Transat, che arriveranno fino a 15 a settimana durante l’estate, darà ulteriore impulso ai flussi commerciali e turistici tra i due Paesi». [post_title] => Air Transat aggiunge capacità da Roma per Toronto e Montréal, fino a 15 voli settimanali [post_date] => 2025-05-21T09:30:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747819822000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lombardia 15 milioni di euro" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":26,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4366,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490958","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Nozze d'argento per Air Europa e il mercato Italia: un anniversario speciale che la compagnia aerea ha celebrato ieri sera a Roma in una location altrettanto speciale come quella dell'Harry’s Bar.\r

\r

Un'occasione per mettere in risalto risultati e previsioni nel breve termine, con Renato Scaffidi, country manager di Air Europa in Italia e Bernardo Botella, direttore vendite del vettore spagnolo. Quest'ultimo ha evidenziato le buone performance registrate sin dall'inizio sulle tre rotte operate nel nostro paese, ricordando anche il ritorno - lo scorso giugno - della Madrid-Venezia, interrotta nel marzo 2020 a causa della pandemia.\r

\r

Il trend positivo prosegue anche nel 2025, durante il quale si prevede di trasportare sulle rotte da e per Roma, Milano e Venezia oltre 700.000 passeggeri, con un incremento dell'11% rispetto all'anno precedente. Quest'anno la compagnia aerea opererà 4.500 voli con oltre 811.000 posti disponibili, prevedendo un tasso medio di occupazione superiore all'85%.\r

\r

Attraverso l'hub di Madrid-Barajas, i passeggeri italiani «hanno accesso ad oltre 20 destinazioni in America e più di 15 in Spagna - ha sottolineato Botella -. Lo scorso anno, più di 384.000 passeggeri hanno viaggiato via Madrid in transito da o verso una delle tre città italiane, cifra che rappresenta il 61% del traffico passeggeri. Le destinazioni lungo raggio più richieste dai passeggeri che volano dall'Italia verso l'America, e viceversa, sono Lima, Santo Domingo, San Paolo, Miami e L'Avana».\r

\r

Il vettore opera 42 voli settimanali (che diventano 45 nel periodo di alta stagione) da Roma, Milano e Venezia con la flotta di Boeing 737, che sarà ampliata nei prossimi giorni con l'arrivo di un nuovo Boeing 737-8.\r

\r

\r

\r

\r

A questo seguiranno altri tre aeromobili durante l'anno in corso e altri 10 nel 2026, fino a raggiungere un totale di 20.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Air Europa e i primi 25 anni in Italia: nel mirino una crescita passeggeri dell'11%","post_date":"2025-05-21T12:19:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747829989000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483978\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic[/caption]\r

\r

I protagonisti del Mice si sono ritrovati all’IMEX di Francoforte. La fiera, in programma fino al 22 maggio, rappresenta un momento cruciale per analizzare i trend emergenti del turismo business e le strategie messe in campo dai principali Paesi, tra cui l’Italia, per valorizzare questa risorsa economica cruciale.\r

\r

Enit presenta in quest’occasione gli ultimi trend registrati dal comparto. Nel 2024 l’Italia ha registrato un notevole incremento del turismo internazionale legato agli eventi professionali rispetto all’anno precedente: 340 mila viaggiatori stranieri giunti in Italia per partecipare a congressi (aumentati del +22,7%), mentre quelli arrivati per visitare fiere sono stati 500 mila, registrando una crescita del 18,3% rispetto al ‘23. \r

\r

Sono aumentati anche i pernottamenti legati ai congressi del +14,5% (1 milione 152 mila) e alle fiere del +18,4% (1 milione 594 mila). La spesa turistica ha seguito lo stesso andamento positivo: quella legata ai viaggi per congressi ha toccato quota 270 milioni di euro (+20% rispetto all’anno precedente), mentre la spesa per la visita delle fiere ha segnato un incremento ancora più consistente, +27,7%, pari a 530 milioni di euro.\r

\r

\"Quello del Mice è un segmento strategico per il nostro Paese. Siamo soddisfatti della crescita registrata, sintomo che l’Italia sa rispondere a diverse tipologie di richieste turistiche. Fiere e congressi portano con sé un indotto significativo, una spesa turistica pari a 800 milioni di euro e più di 800 mila viaggiatori stranieri in arrivo. Un contributo fondamentale per l’intero sistema Paese, con una forte ricaduta economica, senza dimenticare l’effetto del turismo di ritorno\", ha commentato Ivana Jelinic, ad Enit.\r

","post_title":"Jelinic: «Il Mice porta in Italia una spesa turistica pari a 800 milioni di euro»","post_date":"2025-05-21T11:35:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747827344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È stato firmato oggi, a Osaka, un Memorandum of Understanding (MoU) tra Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma, e Torii Shingo, presidente della Osaka Chamber of Commerce and Industry, per creare una piattaforma stabile per lo scambio di opportunità e per condividere programmi e iniziative economiche e commerciali bilaterali.\r

Il protocollo, firmato tre le due Camere di Commercio, punta a promuovere processi di internazionalizzazione e le partnership su percorsi legati all’attrazione di investimenti, all’incontro tra ecosistemi dell’innovazione e alla co-progettazione internazionale a vantaggio delle imprese che operano nei rispettivi ambiti territoriali.\r

\"L’intesa firmata oggi rappresenta - spiega Lorenzo Tagliavanti - una preziosa occasione per rafforzare ulteriormente le importanti relazioni commerciali già in atto tra il Giappone e Roma. Siamo sicuri che, a seguito dell'odierna sottoscrizione del Memorandum d'intesa, i legami tra le imprese dei nostri territori potranno, sempre più, consolidarsi in partnership proficue e di lunga durata, nel segno dello sviluppo economico, dell’innovazione e della sostenibilità. Raggiungere questa intesa durante l’Expo Universale rappresenta un valore aggiunto a vantaggio di tutto il nostro Made in Italy”.\r

“La Camera di Commercio di Osaka – ha detto il presidente Torii Shingo – è onorata di firmare un’intesa con la Camera di Commercio di Roma. Osaka è una città che ha un passato importante e guarda al futuro con speranza e fiducia, nel segno dello sviluppo e del benessere. Questo protocollo siglato oggi rafforza i legami economici già esistenti tra Roma e il Giappone e, in particolare, assicura alle imprese dei due territori assistenza reciproca e occasioni di incontro e business”.\r

Alla cerimonia della firma, avvenuta nel Padiglione italiano a Expo Osaka 2025, hanno partecipato Mario Vattani, Commissario generale per l’Italia a Expo Osaka 2025, Filippo Manara, Console d’Italia in Giappone e Giuseppe Biazzo Presidente Unindustria.\r

Roma e il Giappone intrattengono già una solida partnership economica: nel 2024 l’interscambio commerciale tra i due Paesi è stato pari a 857,1 mln di euro (+4,9% sul 2023). L’export di Roma verso il Giappone è stato di 183,6 milioni di euro (+6,3% sul 2023) a fronte di un import pari a 673,5 mln di euro (+4,5% sul 2023).\r

Nel Lazio al 31 marzo 2025 vi sono 244 imprenditori nati in Giappone iscritti nel Registro Imprese delle Camere di Commercio, con la qualifica di Amministratore (110), Titolare di impresa (22), Socio (102), Altre cariche (10).","post_title":"La Camera di commercio di Roma firma un protocollo d'intesa con la Chamber of commerce Osaka","post_date":"2025-05-21T11:17:48+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747826268000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490939","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479611\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Barbara Mazzali[/caption]\r

\r

In arrivo nuovi fondi per le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all’aria aperta della Lombardia.\r

\r

La giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell'assessore al turismo, Barbara Mazzali, i criteri generali per l’attivazione del nuovo bando che con 15 milioni di euro a valere sul Programma regionale FESR - Fondo Europeo di sviluppo regionale - 2021-2027 mira alla riqualificazione e realizzazione di strutture ricettive moderne, sostenibili e di qualità.\r

\r

La misura offre un supporto alle pmi del settore turistico per incrementarne la competitività.“Con questa misura continuiamo il percorso che ci siamo dati per innalzare la qualità dell’accoglienza lombarda, sostenendo i nostri imprenditori in un salto di competitività che guarda al futuro – dichiara Mazzali–. Le strutture ricettive non sono semplici edifici, ma il primo biglietto da visita dell’esperienza turistica: per questo vogliamo affiancare chi offre servizi eccellenti con spazi rinnovati, funzionali, attenti alla sostenibilità e all’innovazione”.\r

\r

l bando, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 300mila euro per progetto. Gli interventi potranno riguardare sia la riqualificazione di strutture esistenti, che la creazione di nuove attività ricettive, con un investimento minimo previsto di 80.000 euro.","post_title":"Lombardia: 15 milioni di euro per le strutture ricettive all'aria aperta","post_date":"2025-05-21T11:11:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747825880000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490922","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per il primo villaggio turistico firmato SiVacanze: il Si Village Park Hotel, situato in una delle località più suggestive della Calabria, Rossano/Corigliano - che da pochi giorni ha ottenuto il riconoscimento della Bandiera Blu - è pensato per offrire un’esperienza di soggiorno sostenibile, inclusiva e totalmente personalizzabile.\r

\r

«Con Si Village Park Hotel vogliamo offrire molto più di un semplice soggiorno: vogliamo creare un’esperienza che rispecchi i desideri delle persone, in ogni dettaglio, contemporaneamente vogliano far annusare ed assaporare ai nostri ospiti il nostro territorio» dichiara Luigi Abbruzzino, direttore commerciale e vendite di SiVacanze.\r

\r

Con l'obiettivo di «unire il comfort di un resort con la libertà e flessibilità che oggi i viaggiatori ricercano» la proposta si distingue per proposta si distingue per posizione, accesso diretto alla spiaggia senza attraversamento stradale, ideale per le famiglie con bambini; servizi digitali integrati, prenotazioni, check-in e personalizzazione dell’esperienza interamente tramite app; inclusività e accessibilità: spazi pensati per tutti, senza barriere; attività su misura: sport, benessere, cultura e intrattenimento per ogni fascia d’età; pet friendly.\r

\r

Fondata nel 2022, SiVacanze nasce con l’obiettivo di reinventare il concetto di vacanza in Italia, puntando su innovazione, territorio e persone. «L'apertura del Si Village Park Hotel segna una tappa fondamentale per la nostra giovane realtà imprenditoriale, e va ad affiancare l'altra gestione sull'altopiano della Sila, L'hotel Casa del Maestro di Lorica. Ora siamo pronti a crescere e replicare il format in altre località strategiche, partendo dalla nostra terra, la Calabria».","post_title":"SiVacanze apre il primo villaggio brandizzato: Si Village Park Hotel. «Pronti a replicare»","post_date":"2025-05-21T10:53:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1747824795000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490919","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Un programma di voli stabile, puntuale e affidabile per tutte le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa, in particolare per le vacanze di Natale, è la nostra massima priorità»: Dieter Vranckx, chief commercial officer del gruppo tedesco, commenta così la messa in vendita dell'operativo invernale 2025-26, sottolineando poi che «con l'espansione dell'offerta Allegris di Lufthansa Airlines, stiamo portando un significativo upgrade nel segmento premium in molti mercati principali».\r

\r

Dando uno sguardo alla programmazione di Lufthansa Airlines, spicca ifnatti l'aumento dei voli a lungo raggio in cui i passeggeri potranno trovare la nuova cabina Allegris in tutte le classi: Economy, Premium Economy, Business e First Class. Dal 26 ottobre, questi aeromobili voleranno ogni giorno da Monaco a New York (Jfk e New Jersey-Newark), Chicago, Miami, Shanghai, Città del Capo e Tokyo. Inoltre, Bengaluru, in India, sarà servita tre volte alla settimana. Si tratta del maggior numero di destinazioni Allegris attive contemporaneamente dal suo debutto. \r

\r

Dieci A350-900 con i nuovi interni di cabina stanno già volando per Lufthansa nell'orario invernale. E più di mezzo milione di passeggeri in tutte le classi hanno già usufruito dei nuovi sedili con tassi di soddisfazione estremamente elevati. Quest'anno Lufthansa prevede anche l'introduzione dell'Allegris a Francoforte con il Boeing 787-9 e il retrofit della sua flotta esistente, a partire dal Boeing 747-8.\r

\r

Tra le novità della stagione, il prolungamento ai mesi invernali dei voli da Francoforte a Bydgoszcz (Polonia) e da Monaco a Oradea (Romania) in considerazione dell'elevata domanda di viaggio. Questi collegamenti sono stati aggiunti all'operativo quest'estate. Sono state confermate anche le destinazioni invernali dell'Airbus A380 da Monaco: Los Angeles, San Francisco, Bangkok e Delhi.","post_title":"Lufthansa: in vendita l'operativo invernale. La cabina Allegris debutta su nuove rotte","post_date":"2025-05-21T10:32:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747823554000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490916","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Msc World America (cr. Ivan Sarfatti)[/caption]\r

Nuova doppietta per il portfolio ordini Msc Crociere, che ha siglato un accordo con Chantiers de l’Atlantique per la costruzione di due nuove navi appartenenti alla World Class. \r

L'intesa porterà a sei il numero totale di navi World Class nella flotta Msc Crociere. Le due nuove unità ordinate - attualmente denominate World Class 5 e 6 - saranno consegnate rispettivamente nel 2029 e 2030.\r

«Confermare gli ordini per due nuove navi appartenenti alla World Class segna una nuova pietra miliare nel proseguimento del nostro piano industriale a lungo termine e nello straordinario percorso di collaborazione con l’industria navale francese - commenta Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Crociere -. Questo traguardo sottolinea il nostro impegno nella costruzione di alcune delle navi più performanti al mondo, creando un’eredità di eccellenza e innovazione con Chantiers de l’Atlantique, nostri partner da oltre 20 anni. La piattaforma World Class combina il meglio della tecnologia ambientale con gli ultimi progressi nell’esperienza degli ospiti».\r

«È la sinergia delle competenze delle nostre due aziende che ha portato alla creazione di questa serie World Class ad alto potenziale, in grado di affrontare le sfide sia in termini di esperienza degli ospiti a bordo, sia di prestazioni ambientali. Le navi World Class 5 e 6 rappresentano una pietra miliare nella storia dell’industria crocieristica, con la migliore efficienza energetica» aggiunge Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l’Atlantique, \r

Le nuove navi affiancheranno, dunque, le ammiraglie già in servizio MSC World Europa e MSC World America, oltre a MSC World Asia e MSC World Atlantic, attualmente in costruzione e che entreranno in servizio rispettivamente nel 2026 e 2027.\r

","post_title":"Msc ordina due nuove unità World Class ai Chantiers de l’Atlantique: consegne nel 2029 e 2030","post_date":"2025-05-21T10:15:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747822508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sacro Monte di Varese: visita guidata gratuita all’antico borgo di Santa Maria del Monte e alla cripta il 22 e 24 maggio. \r

La visita fa parte del progetto del comune di Varese “da globale a locale”: un percorso, gestito da Archeologistics, che permetterà di conoscere il Sacro Monte di Varese attraverso i suoi luoghi e le storie che nel tempo li hanno attraversati.\r

\r

Fino a settembre al Sacro Monte di Varese sono in programma speciali visite guidate gratuite dedicate a questo luogo eccezionale e patrimonio dell'umanità dal 2003. Il programma è molto ricco e prevede visite nel borgo e lungo i percorsi storici di avvicinamento a Santa Maria del Monte, con ingresso anche all'interno di alcuni dei musei del borgo. Le visite sono gestite da Archeologistics, impresa sociale che gestisce i musei presenti nel borgo.\r

\r

L'iniziativa del comune di Varese punta alla riscoperta e valorizzazione dell'identità di luoghi eccezionali, sostenuta dal ministero del turismo e volta alla valorizzazione dei comuni nel territorio del sito Unesco \"Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia\".\r

\r

Giovedì 22 maggio alle 16 e sabato 24 maggio alla stessa ora è possibile partecipare a una visita guidata gratuita all’antico Borgo di Santa Maria del Monte. Il percorso prevede l’ingresso alla cripta del Santuario. Il percorso ha una durata di quasi due ore. \r

\r

Il borgo di Santa Maria del Monte si è sviluppato nei secoli intorno al Santuario: nelle sue vie si conservano tracce dei secoli di storia. La passeggiata si concluderà con la visita all’antica Cripta, prima chiesa edificata sulla montagna nel IX –X secolo.\r

\r

Le visite sono gratuite e racconteranno il Sacro Monte e il suo borgo attraverso i secoli: si parte dagli inizi del novecento, quando, grazie alla vista che si estende dal Lago Maggiore fino a Milano e non solo e alla funicolare che consentiva un accesso facile al borgo, è stato meta turistica di grande importanza, nonché resistenza dell’artista Lodovico Pogliaghi, di cui si visterà la dimora.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Da globale a locale, 22 e 24 maggio visite guidate al sacro Monte di Varese","post_date":"2025-05-21T09:43:58+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1747820638000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Transat scommette sulla crescita della domanda sulle rotte Italia-Canada andando ad aggiungere capacità da Roma verso Toronto e Montréal, fino ad ottobre 2025.\r

\r

Il network della compagnia rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, prevede fino a 15 voli diretti da Fiumicino per Toronto e Montréal: nel dettaglio, sulla rotta per Toronto vengono operati fino a maggio 5 voli diretti a settimana; dal 9 giugno voli giornalieri e dal 29 giugno doppio volo la domenica massimizzando le opzioni per i passeggeri nel periodo di picco estivo, che diventano 8 voli a settimana.\r

\r

La tratta per Montréal prevede fino a maggio 5 voli diretti a settimana; dal 15 giugno voli giornalieri;\r

\r

«Da 37 anni colleghiamo Roma al Canada, consolidando Fiumicino come hub strategico - afferma Tiziana Della Serra, md Rephouse e head sales & marketing - Air Transat offre voli diretti giornalieri alle principali città canadesi Toronto e Montreal con tariffe competitive e servizi di qualità. Da Roma Fiumicino abbiamo incrementato i voli sulla destinazione Toronto con una frequenza aggiuntiva la domenica a partire dal 29 giugno. Inoltre, da maggio a ottobre garantiamo anche collegamenti in coincidenza per Lima e Cancun, quest'ultima raggiungibile con uno stop over all'andata ampliando la scelta delle destinazioni». \r

\r

«Accogliamo con soddisfazione l’espansione dei collegamenti di Air Transat su Toronto – sottolinea Federico Scriboni, director aviation business development di Aeroporti di Roma -. La decisione del vettore riflette la crescente domanda tra Roma ed il Canada, un mercato che nel 2024 ha raggiunto il livello record di 880.000 passeggeri, in aumento del +34% rispetto al 2023. L’incremento dei voli di Air Transat, che arriveranno fino a 15 a settimana durante l’estate, darà ulteriore impulso ai flussi commerciali e turistici tra i due Paesi».","post_title":"Air Transat aggiunge capacità da Roma per Toronto e Montréal, fino a 15 voli settimanali","post_date":"2025-05-21T09:30:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747819822000]}]}}