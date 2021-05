“Livigno, mi piace”: al via la campagna che anticipa la ripartenza estiva del 12 giugno

“Livigno, mi piace”: è questo il claim della nuova campagna estiva del cosiddetto Piccolo Tibet, un invito a connettersi con la natura e a vivere esperienze, in un luogo unico nel cuore delle Alpi italiane. In continuità con il percorso strategico e di posizionamento lifestyle che PR & Go Up Communication ha intrapreso nel 2020 a fianco dell’Azienda di Promozione Turistica locale, il concept di campagna mira infatti a mostrare le molteplici sfaccettature della destinazione tra divertimento, gusto per la vita e relax.

Lo spot di 30” che inaugura la campagna estiva è on air sulle tv, con una pianificazione su reti nazionali per la durata complessiva di sei settimane; mostra una Livigno inedita a chi associa la destinazione al binomio sport e active senza dimenticare lo shopping, il food d’eccellenza e il benessere. La campagna multisoggetto prevede anche una declinazione da 15” per il digital e i social, con una pianificazione che oltre all’Italia include anche alcuni Paesi del

Nord Europa.

“L’avvio della stagione estiva il prossimo 12 giugno è anticipato dalla campagna integrata che punta sulle nostre eccellenze” – commenta Luca Moretti, presidente e ad di APT Livigno -. Dopo lo stop dello sci alle soglie della stagione invernale, non abbiamo smesso di prepararci e lavorare sodo per offrire ai visitatori un soggiorno indimenticabile, in un’estate dove, mentre i confini iniziano a riaprire in Europa, il mercato italiano fa la differenza e

gioca ancora una volta un ruolo importante per il successo della stagione”.

“Il 2020 ci ha insegnato a ripensare le priorità dei viaggiatori, adattando di conseguenza i messaggi

chiave della destinazione – aggiunge Albert Redusa Levy, ceo di PR & Go Up Communication Partners. Con la nuova campagna estiva rispondiamo alle richieste di un viaggiatore evoluto, per il quale la ricerca della vacanza all’aria aperta non è solo un’esigenza di sicurezza ma soprattutto desiderio di disconnessione, esperienze autentiche e ritrovato benessere psico-fisico: lo sport è una componente importante al pari delle attività alternative e soft come lo yoga, la ricca offerta naturalistica e la ricercata offerta enogastronomica che posizionano Livigno tra le più ambite mete lifestyle dell’arco alpino, in Italia e all’estero.

“La campagna rientra nell’ambito di una strategia di comunicazione integrata, che accompagnerà Livigno in un importante percorso di valorizzazione della sua capacità innovativa e unicità che la condurrà alle Olimpiadi Invernali del 2026”.