L’Italia in vetta al turismo del lusso. Ma anche in quello dello shopping Italia al vertice del turismo di lusso. Come emerge, dai più recenti dati del Luxe Report 2025 di Virtuoso, l’Italia svetta in testa alla classifica come Top Global Destination 2025, staccando Grecia, Francia, Giappone e Croazia nella top five. Anche a livello di singole città, il nostro Paese entra sul podio con Roma che si posiziona tra le mete preferite (battendo realtà quali Londra e Tokyo). «Facciamo conoscere la nostra offerta turistica in un mercato chiave come quello statunitense e dell’America Latina. C’è una forte richiesta per quanto riguarda i soggiorni di lusso e le esperienze legate allo shopping, è nostro compito rispondere a queste esigenze dei turisti internazionali per creare valore sul territorio italiano» commenta Ivana Jelinic, ad di Enit. Altro primato italiano quello legato ai viaggi di nozze: l’Italia è prima nella classifica dedicata alle “Honeymoon Destination”; un risultato significativo che dà risalto alle perle artistiche e naturalistiche nostrane, scelte da viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo per celebrare un’occasione speciale come quella legata alle nozze. L’Italia batte mete ambitissime quali Grecia, Bali, Polinesia e Maldive. Fenomeni Turismo del lusso e shopping tourism, dunque, fenomeni che crescono e generano valore in Italia: nel solo 2024 sono stati più di 2 milioni i turisti dello shopping, con un incremento del 7% (rispetto al periodo pre-covid). Significativi i dati dello Shopping Tourism Monitor, di cui Enit è partner, che confermano la portata economica di questo settore: il valore del turismo dello shopping è proiettato a raggiungere 327,8 miliardi di dollari entro il 2027 a livello globale. In Italia, il contributo diretto dello shopping tourism al Pil è superiore a 2,5 miliardi di euro, con Cina e Stati Uniti che restano i mercati target. Secondo l’indagine campionaria del National Travel and Tourism Office, difatti, lo shopping è un’attività svolta in media dal 67% degli statunitensi in viaggio, la seconda preferenza dopo la visita delle principali attrazioni turistiche delle destinazioni. In Europa la quota sale al 76,3%, mentre in Italia raggiunge il 77,9%. “ Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489917 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463471" align="alignleft" width="300"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption] Continua in modo compatto il finanziamento alla montagna italiana. Infatti il ministero del turismo ha destinato più di 2,3 milioni di euro, nell'ambito dei fondi Piano Sviluppo e Coesione rientranti nel progetto 'Montagna Italia', in favore della valorizzazione turistica, del potenziamento delle infrastrutture e della fruizione sostenibile dei territori montuosi della Lombardia. "Con 'Montagna Italia' - dichiara in una nota il ministro del Turismo Daniela Santanchè - puntiamo a rafforzare il sistema montano italiano sostenendo le attività imprenditoriali presenti sul territorio nazionale, promuovendo le attività di rete tra le imprese turistiche e il partenariato pubblico-privato, incentivando la promozione di prodotti tipici e del turismo esperienziale, e facendo leva sul Tourism Digital Hub per amplificare la diffusione e la visibilità delle iniziative attraverso l'innovazione digitale". Sono due, in particolare, i progetti finanziati: 'Smart Orobie' e 'Le montagne del lago di Como costruiscono il futuro'. Il primo progetto punta a coniugare digitale, green e sostenibilità, ed enogastronomia come tre asset strategici per lo sviluppo e la promozione dell'offerta turistica; il secondo mira a restituire lo spirito del luogo alla contemporaneità, in una prospettiva che vede gli elementi del passato quali ingredienti di una proposta turistica autentica capace di rievocare le atmosfere di un tempo ormai passato. [post_title] => Il ministero del turismo destina 2,3 milioni di euro alla Lombardia [post_date] => 2025-05-06T13:30:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746538230000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489913 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Atmosphere Core apre i battenti in Nepal con il debutto dell'Aarunya Nature Resort by Atmosphere, situato nelle tranquille valli di Banepa, alle porte di Kathmandu. «Il Nepal sta rapidamente emergendo come una destinazione chiave nel panorama dell'ospitalità di lusso del Sud dell’Asia, e i viaggiatori sono sempre più alla ricerca di destinazioni immersive e inconsuete - sottolinea Salil Panigrahi, group managing director di Atmosphere Core -. Con proprietà in arrivo alle Maldive, in India e in Sri Lanka, Aarunya Nature Resort rappresenta il naturale passo successivo. Il nostro distintivo concept di Holiday Plan rende accessibili destinazioni un tempo riservate a pochi, senza comprometterne l'autenticità. Aarunya Nature Resort consente di vivere il Nepal più autentico, le sue storie, i suoi rituali e il suo spirito generoso». Il resort - in apertura nel quarto trimestre 2025 - disporrà 51 cottage e suite progettati con cura e con interni accoglienti, ognuno dei quali affaccerà sul paesaggio himalayano attraverso ampie finestre. Ogni elemento, dall'architettura ai menù ispirati alla tradizione locale, rifletterà il carattere della valle di Kathmandu. Gli ospiti potranno godere di esperienze gastronomiche speciali in due ristoranti: il primo aperto durante tutto il giorno, con possibilità di stare all'aperto, il secondo propone, invece, il meglio della cucina asiatica e nepalese. A disposizione degli ospiti anche il centro benessere firmato Ele|Na, il brand di wellness pluripremiato di Atmosphere Core. [post_title] => Atmosphere Core arriva in Nepal per fine 2025, con l'apertura dell'Aarunya Nature Resort [post_date] => 2025-05-06T13:02:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746536561000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489910 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche quest'estate il sodalizio fra Alpitour World e Radio Italia è on air con un ricco programma di dirette radio, appuntamenti live, dj set e intrattenimento in quattro villaggi a firma Bravo e Voihotels. Spazio alla musica, ai conduttori e a tanti momenti di gioco con Luca Abbrescia. Diverse e personalizzate le attività di Radio Italia pensate per rendere speciali le cinque settimane in programma. Dal 9 al 14 giugno Radio Italia sarà al Bravo Alimini (Le) - nella foto a sinistra - in diretta con Francesca Leto e Mauro Marino, con Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. In programma, l’11 giugno, l’intervista e il live di Francesco Gabbani. Dal 30 giugno al 5 luglio al Bravo Baia di Tindari (Me), in diretta con Paoletta e con Giuditta Arecco e Marco Falivelli. In programma, il 2 luglio, l’intervista e il live di Ermal Meta. Dal 7 al 12 luglio al Voi Arenella Resort (Sr) in diretta con Francesca Leto e Mauro Marino, con Giuditta Arecco e Marco Falivelli. In programma, il 9 luglio, l’intervista e il live di Noemi. Dal 21 al 2 agosto al Voi Tanka Village (Ca) in diretta con Paoletta e con Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. In programma, il 24 luglio, l’intervista e il live di Gaia. In programma, il 30 luglio, l’intervista e il live di Rocco Hunt. Neos accompagnerà i conduttori della radio, gli artisti e gli ospiti in Puglia, Sardegna e Sicilia con volo diretto da Milano Malpensa e, come sempre, a bordo dei voli Neos sarà disponibile la playlist di Radio Italia. Inoltre, la compagnia aerea di Alpitour World anche quest’anno conferma la propria partecipazione come Official Partner di Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento musicale gratuito che si terrà in piazza Duomo a Milano il 30 maggio e al Foro Italico di Palermo il 27 giugno, mettendo a disposizione per l’occasione un volo dedicato da Malpensa all’aeroporto Falcone e Borsellino. [post_title] => Alpitour World e Radio Italia: gli appuntamenti dell'estate in quattro strutture del gruppo [post_date] => 2025-05-06T12:33:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746534826000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489901 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono molti anni che frequento il turismo come giornalista e osservatore. Più che osservatore, ascoltatore. E in tutti questi anni ci sono state delle parole cardine, quelle ciò che tutti auspicano, di cui parlano in ogni convegno, che escono anche nelle chiacchiere informali con rappresentati di istituzioni ma anche con operatori e agenti di viaggio. Vediamole: cabina di regia, resilienza, ma sopratutto, e questo vorrei sottolinearlo: fare sistema. Ecco questo fare sistema lo sento da anni e anni e ancora, credo, che lo sentirò per altri anni. Questo vuol dire che in effetti il sistema ancora non si è fatto. La cosa viene invocata da tutti, ma mai realizzata. Ora io faccio un discorso semplice: se l'Italia è uno vertici del turismo, se è riuscita a convogliare milioni di turisti, se la spesa turistica in Italia aumenta di anno in anno, se l'erario gode di tutte queste entrate, se con la tassa di soggiorno si potrebbero costruire ospedali e autostrade, se ogni stazione turistica è sempre affollata, ci sarà un motivo. Guicciardini E tutto questo senza fare sistema. Allora: l'Italia non è paese da fare sistema (se qualcuno va rileggere Guicciardini se ne può rendere conto. Per chi non lo sapesse Guicciardini è uno storico del '500), è un Paese di particolari che a volte si uniscono a volte si separano. Questa è uno dei caratteri originali del nostro Paese. Per cui questo fare sistema è un modello che non ci appartiene. Deriva dal concetto di collettività anglosassone, tedesco, scandinavo, americano. Infine ho capito che molte volte il politico di turno o il rappresentante istituzionale di turno per togliersi dagli impicci riprende la formula: non siamo riusciti perché non abbiamo fatto sistema. Secondo me non è vero. Non sono riusciti perché spesso non sanno neanche dove mettere le mani. Giuseppe Aloe [post_title] => Fare sistema: frase che ossessiona tutti e che in Italia non significa niente [post_date] => 2025-05-06T11:49:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746532165000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489898 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_489899" align="alignleft" width="300"] Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit[/caption] Italia al vertice del turismo di lusso. Come emerge, dai più recenti dati del Luxe Report 2025 di Virtuoso, l’Italia svetta in testa alla classifica come Top Global Destination 2025, staccando Grecia, Francia, Giappone e Croazia nella top five. Anche a livello di singole città, il nostro Paese entra sul podio con Roma che si posiziona tra le mete preferite (battendo realtà quali Londra e Tokyo). «Facciamo conoscere la nostra offerta turistica in un mercato chiave come quello statunitense e dell’America Latina. C’è una forte richiesta per quanto riguarda i soggiorni di lusso e le esperienze legate allo shopping, è nostro compito rispondere a queste esigenze dei turisti internazionali per creare valore sul territorio italiano» commenta Ivana Jelinic, ad di Enit. Altro primato italiano quello legato ai viaggi di nozze: l’Italia è prima nella classifica dedicata alle “Honeymoon Destination”; un risultato significativo che dà risalto alle perle artistiche e naturalistiche nostrane, scelte da viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo per celebrare un’occasione speciale come quella legata alle nozze. L’Italia batte mete ambitissime quali Grecia, Bali, Polinesia e Maldive. Fenomeni Turismo del lusso e shopping tourism, dunque, fenomeni che crescono e generano valore in Italia: nel solo 2024 sono stati più di 2 milioni i turisti dello shopping, con un incremento del 7% (rispetto al periodo pre-covid). Significativi i dati dello Shopping Tourism Monitor, di cui Enit è partner, che confermano la portata economica di questo settore: il valore del turismo dello shopping è proiettato a raggiungere 327,8 miliardi di dollari entro il 2027 a livello globale. In Italia, il contributo diretto dello shopping tourism al Pil è superiore a 2,5 miliardi di euro, con Cina e Stati Uniti che restano i mercati target. Secondo l’indagine campionaria del National Travel and Tourism Office, difatti, lo shopping è un'attività svolta in media dal 67% degli statunitensi in viaggio, la seconda preferenza dopo la visita delle principali attrazioni turistiche delle destinazioni. In Europa la quota sale al 76,3%, mentre in Italia raggiunge il 77,9%. “ [post_title] => L'Italia in vetta al turismo del lusso. Ma anche in quello dello shopping [post_date] => 2025-05-06T11:17:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746530230000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489853 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 12 al 16 maggio La Spezia ospita la seconda edizione di Blue design summit (Bds25), l’evento rivolto alla filiera nazionale e internazionale del design nautico di alta gamma. Al centro della manifestazione l’abitare sull’acqua: dalla progettazione alla costruzione, dal refitting di superyacht alle crociere, dai waterfront fino alle marine. Una novità dell’edizione 2025 è l’apertura del Blue Design Summit alla città e la sua evoluzione in un evento diffuso, con un programma parallelo di appuntamenti aperti al pubblico che trasformeranno La Spezia in un palcoscenico di esperienze e suggestioni. Tra gli appuntamenti più attesi, i talk con Giovanni Soldini, che racconterà i suoi ultimi dieci anni trascorsi sulle rotte del mondo, e con Paolo Chiarino, primo italiano ad aver nuotato un chilometro sia al polo nord sia al polo sud. Dalla narrazione di grandi imprese si passerà alla musica con la pianista Elsa Guerci e ancora visite esclusive e laboratori. L’obiettivo è coinvolgere un pubblico più ampio possibile per generare sempre più consapevolezza sull’importanza del territorio per valorizzarne le eccellenze culturali, artigianali e imprenditoriali della Spezia che, con il mare, è un punto di riferimento globale nel settore della nautica, grazie al suo Miglio Blu, cuore dell’innovazione cantieristica italiana. Il cuore di BDS25 rimarrà la conferenza, in programma dal 13 al 15 maggio al teatro Civico, intitolata quest’anno "from water to design", un claim che sottolinea il legame profondo tra il mondo marino e la progettazione nautica. L’idea è che ogni aspetto del design contribuisca a migliorare l’esperienza del mare, attraverso imbarcazioni sempre più avanzate, efficienti e sostenibili. La prima giornata di Bds, il martedì 13, sarà dedicata ai cantieri e al mercato. L’evento ha inizio nel primo pomeriggio con la sessione istituzionale cui farà seguito la presentazione dello studio annuale sull’evoluzione del mercato globale condotto da SuperYacht times, una delle principali testate del settore a livello mondiale, che verrà commentato da un panel di protagonisti istituzionali e associativi. La seconda giornata, mercoledì 14, si aprirà con il keynote dell'università del lusso di Monaco Montecarlo sulle tendenze lato domanda per poi passare ad un panel che costituisce una delle novità esclusive dell’evento. Il programma vedrà nel pomeriggio una delle colonne portanti di Bds. Si tratta del lato “stabile” del vivere sull’acqua. Si inizierà con la sessione dedicata all’isola che ci sarà, ossia Sindalah, nel Mar Rosso, un vero e proprio hub che riunisce diverse istanze, tutte di altissimo livello, dell’hotellerie e del leisure e che ha avuto un primo soft opening alla fine dello scorso anno. La sessione di chiusura della seconda giornata sarà infatti dedicata a waterfront e floating, due facce della filosofia "les pied dans l’eau” del costruire, e soprattutto del desiderare. I lavori si chiuderanno con la cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti della seconda edizione dei Blue design awards, in programma alle 17.30 sempre presso il Teatro Civico della Spezia. I premi saranno attribuiti in seguito a una selezione aperta e indipendente da parte del comitato scientifico, composto da designer, giornalisti ed esperti del settore e presieduto da Antonella Cotta Ramusino. «La Spezia si conferma un punto di riferimento internazionale per la nautica e il design - commenta il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini - come dimostrato dall’ultimo rapporto sull’Economia del Mare che riporta un valore aggiunto generato nel settore di oltre 1,1 miliardi di euro, incidendo per il 16,8 del totale dell’economia, con oltre 16.500 occupati nel settore confermandoci primi in Italia per incidenza dell’Economia del Mare. Inoltre, recentemente La Spezia ha vinto la selezione nazionale per l’ingresso nella Rete delle città creative Unesco per il design, che ora ci proietta nella fase internazionale. Una candidatura frutto di un lungo percorso di valorizzazione che ha reso la nostra città un punto di riferimento internazionale nel settore nautico. Siamo la capitale mondiale della nautica, un distretto di eccellenza in cui si progettano e costruiscono yacht e megayacht destinati ai mercati globali, grazie alla presenza di aziende leader e di alcuni tra i più grandi nomi del design nautico. Grazie, inoltre, alla realizzazione del progetto del Miglio Blu, La Spezia continua a rafforzare il proprio ruolo di eccellenza, promuovendo innovazione, ricerca e sviluppo in un ambito strategico per il futuro. Ospitare la seconda edizione del Blue Design Summit è un’altra testimonianza concreta della centralità della nostra città nel panorama del design nautico. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per mettere in dialogo i protagonisti della filiera, promuovere l’innovazione, la ricerca e la formazione, e valorizzare il nostro Campus Universitario, vera eccellenza del territorio». Il summit, organizzato da Clickutility Team e Promostudi La Spezia, è promosso dal Miglio Blu, con la partnership istituzionale di regione Liguria, del comune della Spezia e dell’Autorità di sistema portuale del mar Ligure Orientale. Supporter dell’evento: Liguria international, Confindustria La Spezia; Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona; The International Propeller Club – Port of La Spezia e Marina di Carrara. [post_title] => Blue Design Summit, dal 12 al 16 maggio alla Spezia la nautica internazionale tra conferenze e eventi diffusi [post_date] => 2025-05-06T11:00:32+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746529232000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489838 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Condor Airlines ha inaugurato lo scorso 1° maggio la nuova rotta tra Milano Malpensa e Francoforte con due frequenze giornaliere, operate tutti i giorni della settimana. Gli orari sono pensati per garantire la massima flessibilità sia ai viaggiatori leisure che a quelli business. Le partenze da Milano Malpensa sono previste ogni giorno alle ore 9:00 (volo DE4356, arrivo a Francoforte alle 10:10) e alle 17:35 (volo DE4354, arrivo alle 18:45). In direzione opposta, i voli da Francoforte decollano alle 6:50 (volo DE4355, arrivo a Milano Malpensa alle 8:00) e alle 15:05 (volo DE4357, arrivo alle 16:15). La durata del volo è di circa 1 ora e 10 minuti. Sulla rotta volani gli Airbus A32Xneo, ideali per le rotte di corto e medio raggio, che offrono un alto livello di comfort in Business Class e maggiore spazio in Economy. Le connessioni long-haul da Francoforte vengono effettuate con Airbus A330neo, dotati di poltrone fully flat in Business Class, cabina Premium Economy dedicata e ampi spazi in Economy Class. «L’Italia è un mercato strategico per noi e Malpensa rappresenta una porta d’accesso fondamentale per il Nord del Paese - ha dichiarato Peter Gerber, ceo di Condor Airlines. Grazie al servizio bisettimanale, i passeggeri potranno facilmente connettersi alle nostre rotte intercontinentali più richieste, come New York, Toronto, Cancun, Mauritius, Bangkok, Zanzibar e Città del Capo». «Il volo con due frequenze giornaliere arricchisce la nostra offerta verso la capitale finanziaria della Germania e consente ai passeggeri accesso privilegiato al network del vettore, confermando il ruolo centrale del nostro aeroporto per le compagnie aeree internazionali» ha sottolineato Luigi Battuello, chief commercial officer di Sea Aeroporti di Milano. [post_title] => Condor Airlines vola due volte al giorno tra Milano Malpensa e Francoforte [post_date] => 2025-05-06T10:22:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746526940000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489871 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' decollato ieri il primo volo diretto da Roma Fiumicino a Denver di United Airlines, che sarà operativo su base giornaliera per tutta la stagione estiva. Con questa aggiunta la compagnia, durante il picco estivo, offrirà oltre il 17% di posti in più da Roma, con sette voli giornalieri verso gli Stati Uniti. La Roma-Denver si affianca ai collegamenti United già esistenti fra Italia e Stati Uniti: servizi giornalieri tutto l'anno da Roma e Milano a New York/Newark, servizi attivi tutto l'anno da Roma a Washington Dulles, nonché voli stagionali da Roma a Chicago O'Hare e San Francisco, da Milano a Chicago O’Hare, da Napoli a New York/Newark e da Venezia a New York/Newark, che sono ripresi tre settimane prima rispetto allo scorso anno e opereranno per una stagione estesa fino al 18 dicembre 2025, quasi due mesi in più rispetto al 2024. La compagnia aerea sta inoltre lanciando nuove rotte stagionali da Venezia a Washington, dal 23 maggio 2025, e da Palermo a New York/Newark, dal 22 maggio 2025. Complessivamente il vettore opererà fra Italia e Stati Uniti oltre fino a 14 voli diretti al giorno. «Il nostro volo diretto offre ai passeggeri di Roma una scelta di viaggio ancora più ampia, nonché la possibilità di raggiungere senza problemi oltre 180 destinazioni in America tramite i nostri hub di New York, Washington D.C., Chicago O’Hare, San Francisco e ora Denver» sottolinea Walter Cianciusi, country sales manager Italia di United Airlines. «Per la prima volta in assoluto, l’Italia sarà collegata direttamente al Colorado, a conferma del ruolo strategico di Fiumicino nello sviluppo della connettività intercontinentale e della rilevanza del Nord America per Roma, un mercato che ha superato la soglia record di 4,6 milioni di passeggeri nel 2024» ricorda Federico Scriboni, aviation business development director di Aeroporti di Roma. Il network internazionale di United è in forte espansione, quest'estate debuttano infatti sei nuove destinazioni e nove nuove rotte attraverso l'Atlantico: in arrivo cinque nuovi voli da New York/Newark verso Nuuk, Groenlandia; Bilbao, Palermo, Madeira e Faro; e tre nuove rotte da Washington D.C./Dulles, tra cui il suo primo volo in assoluto verso Dakar, che opera tutto l'anno e nuovi voli stagionali verso Nizza, Francia e Venezia. [post_title] => United Airlines operativa sulla Roma-Denver: 7 i voli giornalieri verso gli Usa [post_date] => 2025-05-06T10:19:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746526751000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489865 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lot Polish Airlines rafforza la squadra vendite con l'ingresso di Udo Clemens in qualità di inside sales manager. Basato a Francoforte, Clemens rappresenta il contatto operativo e amministrativo per le agenzie di viaggio partner nel mercato italiano, tedesco, austriaco, svizzero e maltese e supporta anche il team di key account management della compagnia aerea polacca. Risponde ad Amit Ray, direttore Italia, mercati Dach, Malta e India e responsabile delle vendite aziendali e strategiche globali di Lot. «Udo Clemens è un professionista esperto con molti anni di esperienza nel settore aereo - afferma Amit Ray -. Lot continua a espandere costantemente la propria rete di rotte e a investire nel proprio prodotto e nella flotta: con la sua esperienza, Udo Clemens sarà in grado di utilizzare questi punti di forza in modo ancora più efficace per i nostri clienti». Clemens lavora da 25 anni nel settore del turismo e delle compagnie aeree. Dopo aver studiato geografia del turismo all'Università di Treviri, ha trascorso i primi anni nella gestione dei prodotti e nelle vendite presso i tour operator. Nel 2004, è passato a Finnair come client manager. Successivamente è entrato in Austrian Airlines come key account manager leisure nel mercato tedesco, occupandosi di tour operator, consolidatori e clienti Mice. Più recentemente, ha ricoperto diverse posizioni presso Oman Air per oltre 14 anni. In qualità di district sales manager della compagnia aerea, dal 2017 gestisce le attività di vendita nel settore corporate e leisure in Germania e Austria. [post_title] => Lot Polish Airlines: Udo Clemens è il nuovo inside sales manager Italia, Dach e Malta [post_date] => 2025-05-06T09:59:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746525553000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "litalia in vetta al turismo del lusso" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":39,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3692,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463471\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption]\r

\r

Continua in modo compatto il finanziamento alla montagna italiana. Infatti il ministero del turismo ha destinato più di 2,3 milioni di euro, nell'ambito dei fondi Piano Sviluppo e Coesione rientranti nel progetto 'Montagna Italia', in favore della valorizzazione turistica, del potenziamento delle infrastrutture e della fruizione sostenibile dei territori montuosi della Lombardia.\r

\r

\"Con 'Montagna Italia' - dichiara in una nota il ministro del Turismo Daniela Santanchè - puntiamo a rafforzare il sistema montano italiano sostenendo le attività imprenditoriali presenti sul territorio nazionale, promuovendo le attività di rete tra le imprese turistiche e il partenariato pubblico-privato, incentivando la promozione di prodotti tipici e del turismo esperienziale, e facendo leva sul Tourism Digital Hub per amplificare la diffusione e la visibilità delle iniziative attraverso l'innovazione digitale\".\r

\r

Sono due, in particolare, i progetti finanziati: 'Smart Orobie' e 'Le montagne del lago di Como costruiscono il futuro'. Il primo progetto punta a coniugare digitale, green e sostenibilità, ed enogastronomia come tre asset strategici per lo sviluppo e la promozione dell'offerta turistica; il secondo mira a restituire lo spirito del luogo alla contemporaneità, in una prospettiva che vede gli elementi del passato quali ingredienti di una proposta turistica autentica capace di rievocare le atmosfere di un tempo ormai passato.","post_title":"Il ministero del turismo destina 2,3 milioni di euro alla Lombardia","post_date":"2025-05-06T13:30:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746538230000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489913","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Atmosphere Core apre i battenti in Nepal con il debutto dell'Aarunya Nature Resort by Atmosphere, situato nelle tranquille valli di Banepa, alle porte di Kathmandu. \r

«Il Nepal sta rapidamente emergendo come una destinazione chiave nel panorama dell'ospitalità di lusso del Sud dell’Asia, e i viaggiatori sono sempre più alla ricerca di destinazioni immersive e inconsuete - sottolinea Salil Panigrahi, group managing director di Atmosphere Core -. Con proprietà in arrivo alle Maldive, in India e in Sri Lanka, Aarunya Nature Resort rappresenta il naturale passo successivo. Il nostro distintivo concept di Holiday Plan rende accessibili destinazioni un tempo riservate a pochi, senza comprometterne l'autenticità. Aarunya Nature Resort consente di vivere il Nepal più autentico, le sue storie, i suoi rituali e il suo spirito generoso».\r

Il resort - in apertura nel quarto trimestre 2025 - disporrà 51 cottage e suite progettati con cura e con interni accoglienti, ognuno dei quali affaccerà sul paesaggio himalayano attraverso ampie finestre. Ogni elemento, dall'architettura ai menù ispirati alla tradizione locale, rifletterà il carattere della valle di Kathmandu. Gli ospiti potranno godere di esperienze gastronomiche speciali in due ristoranti: il primo aperto durante tutto il giorno, con possibilità di stare all'aperto, il secondo propone, invece, il meglio della cucina asiatica e nepalese.\r

A disposizione degli ospiti anche il centro benessere firmato Ele|Na, il brand di wellness pluripremiato di Atmosphere Core.","post_title":"Atmosphere Core arriva in Nepal per fine 2025, con l'apertura dell'Aarunya Nature Resort","post_date":"2025-05-06T13:02:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1746536561000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489910","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche quest'estate il sodalizio fra Alpitour World e Radio Italia è on air con un ricco programma di dirette radio, appuntamenti live, dj set e intrattenimento in quattro villaggi a firma Bravo e Voihotels.\r

Spazio alla musica, ai conduttori e a tanti momenti di gioco con Luca Abbrescia. Diverse e personalizzate le attività di Radio Italia pensate per rendere speciali le cinque settimane in programma.\r

Dal 9 al 14 giugno Radio Italia sarà al Bravo Alimini (Le) - nella foto a sinistra - in diretta con Francesca Leto e Mauro Marino, con Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. In programma, l’11 giugno, l’intervista e il live di Francesco Gabbani.\r

Dal 30 giugno al 5 luglio al Bravo Baia di Tindari (Me), in diretta con Paoletta e con Giuditta Arecco e Marco Falivelli. In programma, il 2 luglio, l’intervista e il live di Ermal Meta.\r

Dal 7 al 12 luglio al Voi Arenella Resort (Sr) in diretta con Francesca Leto e Mauro Marino, con Giuditta Arecco e Marco Falivelli. In programma, il 9 luglio, l’intervista e il live di Noemi.\r

Dal 21 al 2 agosto al Voi Tanka Village (Ca) in diretta con Paoletta e con Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. In programma, il 24 luglio, l’intervista e il live di Gaia. In programma, il 30 luglio, l’intervista e il live di Rocco Hunt.\r

Neos accompagnerà i conduttori della radio, gli artisti e gli ospiti in Puglia, Sardegna e Sicilia con volo diretto da Milano Malpensa e, come sempre, a bordo dei voli Neos sarà disponibile la playlist di Radio Italia. Inoltre, la compagnia aerea di Alpitour World anche quest’anno conferma la propria partecipazione come Official Partner di Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento musicale gratuito che si terrà in piazza Duomo a Milano il 30 maggio e al Foro Italico di Palermo il 27 giugno, mettendo a disposizione per l’occasione un volo dedicato da Malpensa all’aeroporto Falcone e Borsellino.","post_title":"Alpitour World e Radio Italia: gli appuntamenti dell'estate in quattro strutture del gruppo","post_date":"2025-05-06T12:33:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746534826000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono molti anni che frequento il turismo come giornalista e osservatore. Più che osservatore, ascoltatore. E in tutti questi anni ci sono state delle parole cardine, quelle ciò che tutti auspicano, di cui parlano in ogni convegno, che escono anche nelle chiacchiere informali con rappresentati di istituzioni ma anche con operatori e agenti di viaggio.\r

\r

Vediamole: cabina di regia, resilienza, ma sopratutto, e questo vorrei sottolinearlo: fare sistema. Ecco questo fare sistema lo sento da anni e anni e ancora, credo, che lo sentirò per altri anni. Questo vuol dire che in effetti il sistema ancora non si è fatto. La cosa viene invocata da tutti, ma mai realizzata. \r

\r

Ora io faccio un discorso semplice: se l'Italia è uno vertici del turismo, se è riuscita a convogliare milioni di turisti, se la spesa turistica in Italia aumenta di anno in anno, se l'erario gode di tutte queste entrate, se con la tassa di soggiorno si potrebbero costruire ospedali e autostrade, se ogni stazione turistica è sempre affollata, ci sarà un motivo.\r

Guicciardini\r

E tutto questo senza fare sistema. Allora: l'Italia non è paese da fare sistema (se qualcuno va rileggere Guicciardini se ne può rendere conto. Per chi non lo sapesse Guicciardini è uno storico del '500), è un Paese di particolari che a volte si uniscono a volte si separano. Questa è uno dei caratteri originali del nostro Paese. Per cui questo fare sistema è un modello che non ci appartiene. Deriva dal concetto di collettività anglosassone, tedesco, scandinavo, americano. \r

\r

Infine ho capito che molte volte il politico di turno o il rappresentante istituzionale di turno per togliersi dagli impicci riprende la formula: non siamo riusciti perché non abbiamo fatto sistema. Secondo me non è vero. Non sono riusciti perché spesso non sanno neanche dove mettere le mani.\r

\r

Giuseppe Aloe\r

\r

","post_title":"Fare sistema: frase che ossessiona tutti e che in Italia non significa niente","post_date":"2025-05-06T11:49:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1746532165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489899\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit[/caption]\r

\r

Italia al vertice del turismo di lusso. Come emerge, dai più recenti dati del Luxe Report 2025 di Virtuoso, l’Italia svetta in testa alla classifica come Top Global Destination 2025, staccando Grecia, Francia, Giappone e Croazia nella top five. Anche a livello di singole città, il nostro Paese entra sul podio con Roma che si posiziona tra le mete preferite (battendo realtà quali Londra e Tokyo).\r

\r

«Facciamo conoscere la nostra offerta turistica in un mercato chiave come quello statunitense e dell’America Latina. C’è una forte richiesta per quanto riguarda i soggiorni di lusso e le esperienze legate allo shopping, è nostro compito rispondere a queste esigenze dei turisti internazionali per creare valore sul territorio italiano» commenta Ivana Jelinic, ad di Enit.\r

\r

Altro primato italiano quello legato ai viaggi di nozze: l’Italia è prima nella classifica dedicata alle “Honeymoon Destination”; un risultato significativo che dà risalto alle perle artistiche e naturalistiche nostrane, scelte da viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo per celebrare un’occasione speciale come quella legata alle nozze. L’Italia batte mete ambitissime quali Grecia, Bali, Polinesia e Maldive.\r

Fenomeni\r

Turismo del lusso e shopping tourism, dunque, fenomeni che crescono e generano valore in Italia: nel solo 2024 sono stati più di 2 milioni i turisti dello shopping, con un incremento del 7% (rispetto al periodo pre-covid). Significativi i dati dello Shopping Tourism Monitor, di cui Enit è partner, che confermano la portata economica di questo settore: il valore del turismo dello shopping è proiettato a raggiungere 327,8 miliardi di dollari entro il 2027 a livello globale.\r

\r

In Italia, il contributo diretto dello shopping tourism al Pil è superiore a 2,5 miliardi di euro, con Cina e Stati Uniti che restano i mercati target. Secondo l’indagine campionaria del National Travel and Tourism Office, difatti, lo shopping è un'attività svolta in media dal 67% degli statunitensi in viaggio, la seconda preferenza dopo la visita delle principali attrazioni turistiche delle destinazioni. In Europa la quota sale al 76,3%, mentre in Italia raggiunge il 77,9%.\r

\r

“","post_title":"L'Italia in vetta al turismo del lusso. Ma anche in quello dello shopping","post_date":"2025-05-06T11:17:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746530230000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489853","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 12 al 16 maggio La Spezia ospita la seconda edizione di Blue design summit (Bds25), l’evento rivolto alla filiera nazionale e internazionale del design nautico di alta gamma. Al centro della manifestazione l’abitare sull’acqua: dalla progettazione alla costruzione, dal refitting di superyacht alle crociere, dai waterfront fino alle marine.\r

\r

Una novità dell’edizione 2025 è l’apertura del Blue Design Summit alla città e la sua evoluzione in un evento diffuso, con un programma parallelo di appuntamenti aperti al pubblico che trasformeranno La Spezia in un palcoscenico di esperienze e suggestioni. Tra gli appuntamenti più attesi, i talk con Giovanni Soldini, che racconterà i suoi ultimi dieci anni trascorsi sulle rotte del mondo, e con Paolo Chiarino, primo italiano ad aver nuotato un chilometro sia al polo nord sia al polo sud. Dalla narrazione di grandi imprese si passerà alla musica con la pianista Elsa Guerci e ancora visite esclusive e laboratori.\r

\r

L’obiettivo è coinvolgere un pubblico più ampio possibile per generare sempre più consapevolezza sull’importanza del territorio per valorizzarne le eccellenze culturali, artigianali e imprenditoriali della Spezia che, con il mare, è un punto di riferimento globale nel settore della nautica, grazie al suo Miglio Blu, cuore dell’innovazione cantieristica italiana.\r

\r

Il cuore di BDS25 rimarrà la conferenza, in programma dal 13 al 15 maggio al teatro Civico, intitolata quest’anno \"from water to design\", un claim che sottolinea il legame profondo tra il mondo marino e la progettazione nautica. L’idea è che ogni aspetto del design contribuisca a migliorare l’esperienza del mare, attraverso imbarcazioni sempre più avanzate, efficienti e sostenibili.\r

\r

La prima giornata di Bds, il martedì 13, sarà dedicata ai cantieri e al mercato. L’evento ha inizio nel primo pomeriggio con la sessione istituzionale cui farà seguito la presentazione dello studio annuale sull’evoluzione del mercato globale condotto da SuperYacht times, una delle principali testate del settore a livello mondiale, che verrà commentato da un panel di protagonisti istituzionali e associativi.\r

\r

La seconda giornata, mercoledì 14, si aprirà con il keynote dell'università del lusso di Monaco Montecarlo sulle tendenze lato domanda per poi passare ad un panel che costituisce una delle novità esclusive dell’evento.\r

\r

Il programma vedrà nel pomeriggio una delle colonne portanti di Bds. Si tratta del lato “stabile” del vivere sull’acqua. Si inizierà con la sessione dedicata all’isola che ci sarà, ossia Sindalah, nel Mar Rosso, un vero e proprio hub che riunisce diverse istanze, tutte di altissimo livello, dell’hotellerie e del leisure e che ha avuto un primo soft opening alla fine dello scorso anno.\r

\r

La sessione di chiusura della seconda giornata sarà infatti dedicata a waterfront e floating, due facce della filosofia \"les pied dans l’eau” del costruire, e soprattutto del desiderare.\r

\r

I lavori si chiuderanno con la cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti della seconda edizione dei Blue design awards, in programma alle 17.30 sempre presso il Teatro Civico della Spezia. I premi saranno attribuiti in seguito a una selezione aperta e indipendente da parte del comitato scientifico, composto da designer, giornalisti ed esperti del settore e presieduto da Antonella Cotta Ramusino.\r

\r

«La Spezia si conferma un punto di riferimento internazionale per la nautica e il design - commenta il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini - come dimostrato dall’ultimo rapporto sull’Economia del Mare che riporta un valore aggiunto generato nel settore di oltre 1,1 miliardi di euro, incidendo per il 16,8 del totale dell’economia, con oltre 16.500 occupati nel settore confermandoci primi in Italia per incidenza dell’Economia del Mare. Inoltre, recentemente La Spezia ha vinto la selezione nazionale per l’ingresso nella Rete delle città creative Unesco per il design, che ora ci proietta nella fase internazionale. Una candidatura frutto di un lungo percorso di valorizzazione che ha reso la nostra città un punto di riferimento internazionale nel settore nautico. Siamo la capitale mondiale della nautica, un distretto di eccellenza in cui si progettano e costruiscono yacht e megayacht destinati ai mercati globali, grazie alla presenza di aziende leader e di alcuni tra i più grandi nomi del design nautico. Grazie, inoltre, alla realizzazione del progetto del Miglio Blu, La Spezia continua a rafforzare il proprio ruolo di eccellenza, promuovendo innovazione, ricerca e sviluppo in un ambito strategico per il futuro. Ospitare la seconda edizione del Blue Design Summit è un’altra testimonianza concreta della centralità della nostra città nel panorama del design nautico. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per mettere in dialogo i protagonisti della filiera, promuovere l’innovazione, la ricerca e la formazione, e valorizzare il nostro Campus Universitario, vera eccellenza del territorio».\r

\r

Il summit, organizzato da Clickutility Team e Promostudi La Spezia, è promosso dal Miglio Blu, con la partnership istituzionale di regione Liguria, del comune della Spezia e dell’Autorità di sistema portuale del mar Ligure Orientale. Supporter dell’evento: Liguria international, Confindustria La Spezia; Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona; The International Propeller Club – Port of La Spezia e Marina di Carrara.\r

\r

","post_title":"Blue Design Summit, dal 12 al 16 maggio alla Spezia la nautica internazionale tra conferenze e eventi diffusi","post_date":"2025-05-06T11:00:32+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746529232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor Airlines ha inaugurato lo scorso 1° maggio la nuova rotta tra Milano Malpensa e Francoforte con due frequenze giornaliere, operate tutti i giorni della settimana.\r

\r

Gli orari sono pensati per garantire la massima flessibilità sia ai viaggiatori leisure che a quelli business. Le partenze da Milano Malpensa sono previste ogni giorno alle ore 9:00 (volo DE4356, arrivo a Francoforte alle 10:10) e alle 17:35 (volo DE4354, arrivo alle 18:45). In direzione opposta, i voli da Francoforte decollano alle 6:50 (volo DE4355, arrivo a Milano Malpensa alle 8:00) e alle 15:05 (volo DE4357, arrivo alle 16:15). La durata del volo è di circa 1 ora e 10 minuti.\r

\r

Sulla rotta volani gli Airbus A32Xneo, ideali per le rotte di corto e medio raggio, che offrono un alto livello di comfort in Business Class e maggiore spazio in Economy. Le connessioni long-haul da Francoforte vengono effettuate con Airbus A330neo, dotati di poltrone fully flat in Business Class, cabina Premium Economy dedicata e ampi spazi in Economy Class.\r

\r

«L’Italia è un mercato strategico per noi e Malpensa rappresenta una porta d’accesso fondamentale per il Nord del Paese - ha dichiarato Peter Gerber, ceo di Condor Airlines. Grazie al servizio bisettimanale, i passeggeri potranno facilmente connettersi alle nostre rotte intercontinentali più richieste, come New York, Toronto, Cancun, Mauritius, Bangkok, Zanzibar e Città del Capo».\r

\r

«Il volo con due frequenze giornaliere arricchisce la nostra offerta verso la capitale finanziaria della Germania e consente ai passeggeri accesso privilegiato al network del vettore, confermando il ruolo centrale del nostro aeroporto per le compagnie aeree internazionali» ha sottolineato Luigi Battuello, chief commercial officer di Sea Aeroporti di Milano.\r

","post_title":"Condor Airlines vola due volte al giorno tra Milano Malpensa e Francoforte","post_date":"2025-05-06T10:22:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746526940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' decollato ieri il primo volo diretto da Roma Fiumicino a Denver di United Airlines, che sarà operativo su base giornaliera per tutta la stagione estiva. Con questa aggiunta la compagnia, durante il picco estivo, offrirà oltre il 17% di posti in più da Roma, con sette voli giornalieri verso gli Stati Uniti.\r

\r

La Roma-Denver si affianca ai collegamenti United già esistenti fra Italia e Stati Uniti: servizi giornalieri tutto l'anno da Roma e Milano a New York/Newark, servizi attivi tutto l'anno da Roma a Washington Dulles, nonché voli stagionali da Roma a Chicago O'Hare e San Francisco, da Milano a Chicago O’Hare, da Napoli a New York/Newark e da Venezia a New York/Newark, che sono ripresi tre settimane prima rispetto allo scorso anno e opereranno per una stagione estesa fino al 18 dicembre 2025, quasi due mesi in più rispetto al 2024. La compagnia aerea sta inoltre lanciando nuove rotte stagionali da Venezia a Washington, dal 23 maggio 2025, e da Palermo a New York/Newark, dal 22 maggio 2025. Complessivamente il vettore opererà fra Italia e Stati Uniti oltre fino a 14 voli diretti al giorno.\r

\r

«Il nostro volo diretto offre ai passeggeri di Roma una scelta di viaggio ancora più ampia, nonché la possibilità di raggiungere senza problemi oltre 180 destinazioni in America tramite i nostri hub di New York, Washington D.C., Chicago O’Hare, San Francisco e ora Denver» sottolinea Walter Cianciusi, country sales manager Italia di United Airlines.\r

\r

«Per la prima volta in assoluto, l’Italia sarà collegata direttamente al Colorado, a conferma del ruolo strategico di Fiumicino nello sviluppo della connettività intercontinentale e della rilevanza del Nord America per Roma, un mercato che ha superato la soglia record di 4,6 milioni di passeggeri nel 2024» ricorda Federico Scriboni, aviation business development director di Aeroporti di Roma.\r

\r

Il network internazionale di United è in forte espansione, quest'estate debuttano infatti sei nuove destinazioni e nove nuove rotte attraverso l'Atlantico: in arrivo cinque nuovi voli da New York/Newark verso Nuuk, Groenlandia; Bilbao, Palermo, Madeira e Faro; e tre nuove rotte da Washington D.C./Dulles, tra cui il suo primo volo in assoluto verso Dakar, che opera tutto l'anno e nuovi voli stagionali verso Nizza, Francia e Venezia.","post_title":"United Airlines operativa sulla Roma-Denver: 7 i voli giornalieri verso gli Usa","post_date":"2025-05-06T10:19:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746526751000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489865","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot Polish Airlines rafforza la squadra vendite con l'ingresso di Udo Clemens in qualità di inside sales manager. Basato a Francoforte, Clemens rappresenta il contatto operativo e amministrativo per le agenzie di viaggio partner nel mercato italiano, tedesco, austriaco, svizzero e maltese e supporta anche il team di key account management della compagnia aerea polacca. Risponde ad Amit Ray, direttore Italia, mercati Dach, Malta e India e responsabile delle vendite aziendali e strategiche globali di Lot.\r

\r

«Udo Clemens è un professionista esperto con molti anni di esperienza nel settore aereo - afferma Amit Ray -. Lot continua a espandere costantemente la propria rete di rotte e a investire nel proprio prodotto e nella flotta: con la sua esperienza, Udo Clemens sarà in grado di utilizzare questi punti di forza in modo ancora più efficace per i nostri clienti».\r

\r

Clemens lavora da 25 anni nel settore del turismo e delle compagnie aeree. Dopo aver studiato geografia del turismo all'Università di Treviri, ha trascorso i primi anni nella gestione dei prodotti e nelle vendite presso i tour operator. Nel 2004, è passato a Finnair come client manager. Successivamente è entrato in Austrian Airlines come key account manager leisure nel mercato tedesco, occupandosi di tour operator, consolidatori e clienti Mice. Più recentemente, ha ricoperto diverse posizioni presso Oman Air per oltre 14 anni. In qualità di district sales manager della compagnia aerea, dal 2017 gestisce le attività di vendita nel settore corporate e leisure in Germania e Austria.\r

\r

","post_title":"Lot Polish Airlines: Udo Clemens è il nuovo inside sales manager Italia, Dach e Malta","post_date":"2025-05-06T09:59:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1746525553000]}]}}