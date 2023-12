Liguria, un fondo per suppportare i Comuni ed il territorio fuori stagione Anche quest’anno Regione Liguria ha supportato i comuni liguri con lo stanziamento di circa 1 milione e mezzo di euro, attraverso il fondo unico nazionale del turismo. Gran parte dei fondi sono stati utilizzati dai Comuni per gli allestimenti natalizi. «Sarzana è pronta a vestirsi a festa – commenta il presidente della Regione Giovanni Toti – proponendo una serie di appuntamenti anche nel suo centro storico che la renderà ancora più suggestiva. Natale rappresenta un’occasione unica di promozione della nostra regione, sempre più apprezzata dai turisti italiani e stranieri e queste iniziative ci permettono di puntare ancora di più su una destagionalizzazione che sta portando grandi risultati anche per quanto riguarda la qualità del turismo in Liguria». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in occasione dell’accensione dell’albero di Natale in piazza Matteotti a Sarzana, a cui ha partecipato anche l’assessore regionale Giacomo Giampedrone. «Anche quest’anno a Sarzana inizia la magia del Natale, con tante iniziative culturali, luci e bellezza, un segno di speranza per la nostra comunità in questi tempi non facili- dichiara il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli-. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per realizzare questi 40 giorni di festa per la città ed un ringraziamento speciale a Regione Liguria per il suo prezioso contributo, fondamentale in frangenti come questo in cui gli enti territoriali, a causa dei rincari energetici, si sono trovati a dovere far fronte a costi imprevisti ed ingenti». Condividi

