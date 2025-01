Liguria, Turismo accessibile e inclusivo: chiuso il bando per finanziare i progetti 16 domande pervenute per un totale di 77 Comuni coinvolti nei partenariati e numerosi soggetti del terzo settore. È il bilancio, alla chiusura del 27 gennaio, del bando relativo all’iniziativa promossa dal Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro del turismo, che ha destinato alle Regioni risorse per il finanziamento di specifici interventi, attraverso la selezione di progetti volti a promuovere il turismo accessibile. In particolare, alla Regione Liguria sono stati destinati quasi 1,9 milioni di euro. Le 16 domande, corrispondenti ad altrettanti progetti finalizzati allo sviluppo di un’offerta turistica caratterizzata dall’incremento delle esperienze legate al turismo accessibile ed inclusivo, sono così ripartite: 4 per Genova, 3 per Savona, 6 per Imperia e 3 per La Spezia. Adesso prende il via una fase di valutazione per selezionare i 4 progetti vincitori e l’interlocuzione con il Ministero per le disabilità finalizzata ad ottenere i fondi: ogni progetto potrà beneficiare di un finanziamento massimo pari a 430 mila euro. Una volta ottenuto spetterà ad Agenzia in Liguria occuparsi delle azioni di promozione, informazione e comunicazione delle iniziative per il turismo accessibile ed inclusivo. «Esprimiamo grande soddisfazione per il successo di questo bando regionale dedicato al turismo accessibile – dichiarano l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi e l’assessore alle Politiche sociali Massimo Nicolò – Regione Liguria è da sempre molto attenta a questo tema, avendo realizzato anche negli anni passati la Guida Mare Accessibile e la sezione ‘Liguria Accessibile’ del sito Lamialiguria, in cui vengono evidenziate le risorse turistiche della nostra regione quali i servizi, le strutture, i percorsi naturalistici, le spiagge attrezzate e le experience. Ringraziamo la Consulta per la tutela dei diritti della persona portatrice di disabilità della Regione Liguria che si è resa disponibile ad offrire un ulteriore supporto per la definizione delle azioni progettuali». Le aree territoriali turistiche oggetto del bando sono formate da un minimo di tre ad un massimo di cinque Comuni, di cui almeno due costieri ed almeno un Comune dell’entroterra confinante con uno dei due Comuni costieri, anche in due Province diverse, con uno o più soggetti del terzo settore in una logica aggregante di pubblico e privato no profit. «Siamo felici di questo bando che permetterà ai Comuni vincitori di avere strumenti finanziari adeguati al fine di essere ancor più accoglienti e accessibili nei confronti dei turisti con disabilità o fragilità provenienti dal resto d’Italia e dall’estero – afferma il segretario e coordinatore della Consulta per la tutela dei diritti della persona handicappata della Regione Liguria Claudio Puppo – La Liguria sta migliorando notevolmente per garantire al meglio i soggiorni nel nostre località alle persone disabili e alla loro famiglie offendo servizi e attenzioni all’altezza dei loro bisogni e delle loro necessità». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483634 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_468469" align="alignleft" width="300"] Claudio Dell'Accio[/caption] Un incontro per definire una strategia di sviluppo turistico sostenibile e innovativa per il territorio. Lo organizza l'Associazione degli operatori turistici Martinsicuro e Villa Rosa, in collaborazione con l'Associazione italiana destination manager, giovedì 6 febbraio alle 15 presso il municipio della località abruzzese. Parteciperanno all’incontro il sindaco Massimo Vagnoni, e i rappresentanti degli imprenditori e delle associazioni turistiche locali. Per Assidema interverrà il presidente Claudio Dell’Accio, esperto in programmazione turistica, mentre Cristiano Alviti, rappresentante della società benefit Indaco Labs, approfondirà il tema della sostenibilità nelle attività turistiche. “Il comune di Martinsicuro è impegnato a costruire un futuro turistico che valorizzi il territorio e le sue risorse, garantendo al contempo sostenibilità e innovazione - spiega Vagnoni -. Questo incontro rappresenta un’importante occasione di confronto con gli esperti del settore per definire strategie efficaci e rispondere alle sfide del mercato turistico attuale”. L’iniziativa è inoltre in linea con il Manifesto per lo sviluppo turistico redatto dall’Associazione operatori turistici Martinsicuro e Villarosa Dove il mare incontra il Gran Sasso, che prevede, come primo punto, l’istituzione della figura del destination manager: "Crediamo fermamente che un approccio organizzato e professionale sia essenziale per migliorare l'esperienza turistica e per rendere Martinsicuro una meta sempre più apprezzata e soprattutto che possa fidelizzare i turisti al territorio", afferma infatti il presidente dell'associazione, Simone Tommolini. “La nostra realtà lavora a stretto contatto con enti locali, regionali e nazionali per promuovere il ruolo del destination manager e sviluppare politiche turistiche sostenibili - conclude Dell’Accio -. Le sinergie con le istituzioni locali permettono di implementare strategie più efficaci, favorendo uno sviluppo turistico equilibrato e inclusivo”. [post_title] => Assidema a Martinsicuro per parlare di destination management [post_date] => 2025-01-30T14:44:00+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738248240000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483611 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo ABC è uno dei principali gruppi di hospitality in Italia con 14 strutture e oltre 800 camere su tutto il territorio nazionale. Grazie alla collaborazione con Hotiday (hotiday.com/), il primo hotel decentralizzato globale che opera all’interno delle migliori strutture alberghiere locali in Italia e nel Mondo, il tasso di occupazione in sette strutture del Gruppo è arrivato al 94% in soli due anni, anche nei periodi di bassa stagione. L’obiettivo per il futuro è di estendere la partnership a ulteriori sei strutture per portare più di 1M € di fatturato aggiuntivo. Hotiday acquisisce un numero limitato di camere nelle strutture selezionate dell’hotel partner che, in seguito, vengono adattate ai desideri e alle esigenze dei viaggiatori moderni e valorizzate in un’ottica comfort, con servizi e device tecnologici, mantenendo comunque intatta l’identità dell'hotel. Operando direttamente dall’interno della struttura, Hotiday è in grado di portare innovazione e valore agli hotel con cui collabora. Questo approccio integrato combina analisi dei dati, tecnologie avanzate e strategie commerciali personalizzate per aiutare gli hotel a massimizzare i ricavi su ogni camera disponibile, ottimizzare le tariffe e il tasso di occupazione, garantendo entrate stabili anche in un mercato imprevedibile. Il Gruppo ABC, uno dei principali gruppi di hospitality in Italia con 14 strutture e oltre 800 camere su tutto il territorio nazionale, registrava un'occupazione media dell’87% nelle sue 14 strutture in montagna. In soli due anni di collaborazione con Hotiday il tasso di occupazione è salito al 94%. Nel 2023, la collaborazione con Hotiday ha inoltre portato a un incremento di fatturato pari a 300.000 euro per le prime tre strutture del Gruppo ABC, con un aumento medio del tasso di occupazione delle camere tra il 4% e il 7% rispetto all'anno precedente. Forte di questo successo, nel 2024 il Gruppo ha scelto di estendere la partnership a sette strutture in località come Stresa, Cervinia e Sauze d'Oulx, incrementando la crescita del fatturato a 500.000 euro e mantenendo il trend di miglioramento del tasso di occupazione del 7%, anche nei periodi di bassa stagione. Nei prossimi anni l’obiettivo è quello di includere nella partnership ulteriori sei strutture del Gruppo per aumentare il fatturato del Gruppo ABC di più di 1.000.000 euro. «Grazie alla visione strategica di Hotiday e al nostro know-how - spiega Marco Timossi, Direttore Commerciale del Gruppo ABC - siamo riusciti a unire le forze, mantenendo l’identità del nostro brand e allo stesso tempo portando innovazione, raggiungendo nuovi target e ottenendo risultati concreti. È una sinergia che va oltre i numeri, ma che si fonda sulla valorizzazione reciproca e sulla crescita condivisa». Hotiday non si è limitata a garantire la crescita del Gruppo ABC, ma ha anche introdotto innovazioni che hanno attratto un nuovo target di clientela e rivoluzionato l’esperienza degli ospiti senza compromettere il brand. «Siamo orgogliosi di come la nostra collaborazione abbia significativamente aumentato sia l'occupazione delle camere che il fatturato del Gruppo ABC - commenta Federico di Carlo, Presidente e Co-Founder di Hotiday - Le sinergie che attuiamo non solo apportano valore concreto alle strutture partner, ma consolidano anche la nostra posizione come alleato strategico per gli albergatori. Il nostro impegno è offrire un modello di collaborazione distintivo che unisce performance finanziarie e innovazione». [post_title] => Gruppo ABC e Hotiday, si rafforza la partnership per aumentare il fatturato [post_date] => 2025-01-30T13:07:36+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738242456000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483594 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => 16 domande pervenute per un totale di 77 Comuni coinvolti nei partenariati e numerosi soggetti del terzo settore. È il bilancio, alla chiusura del 27 gennaio, del bando relativo all'iniziativa promossa dal Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro del turismo, che ha destinato alle Regioni risorse per il finanziamento di specifici interventi, attraverso la selezione di progetti volti a promuovere il turismo accessibile. In particolare, alla Regione Liguria sono stati destinati quasi 1,9 milioni di euro. Le 16 domande, corrispondenti ad altrettanti progetti finalizzati allo sviluppo di un’offerta turistica caratterizzata dall’incremento delle esperienze legate al turismo accessibile ed inclusivo, sono così ripartite: 4 per Genova, 3 per Savona, 6 per Imperia e 3 per La Spezia. Adesso prende il via una fase di valutazione per selezionare i 4 progetti vincitori e l'interlocuzione con il Ministero per le disabilità finalizzata ad ottenere i fondi: ogni progetto potrà beneficiare di un finanziamento massimo pari a 430 mila euro. Una volta ottenuto spetterà ad Agenzia in Liguria occuparsi delle azioni di promozione, informazione e comunicazione delle iniziative per il turismo accessibile ed inclusivo. «Esprimiamo grande soddisfazione per il successo di questo bando regionale dedicato al turismo accessibile – dichiarano l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi e l'assessore alle Politiche sociali Massimo Nicolò - Regione Liguria è da sempre molto attenta a questo tema, avendo realizzato anche negli anni passati la Guida Mare Accessibile e la sezione 'Liguria Accessibile' del sito Lamialiguria, in cui vengono evidenziate le risorse turistiche della nostra regione quali i servizi, le strutture, i percorsi naturalistici, le spiagge attrezzate e le experience. Ringraziamo la Consulta per la tutela dei diritti della persona portatrice di disabilità della Regione Liguria che si è resa disponibile ad offrire un ulteriore supporto per la definizione delle azioni progettuali». Le aree territoriali turistiche oggetto del bando sono formate da un minimo di tre ad un massimo di cinque Comuni, di cui almeno due costieri ed almeno un Comune dell’entroterra confinante con uno dei due Comuni costieri, anche in due Province diverse, con uno o più soggetti del terzo settore in una logica aggregante di pubblico e privato no profit. «Siamo felici di questo bando che permetterà ai Comuni vincitori di avere strumenti finanziari adeguati al fine di essere ancor più accoglienti e accessibili nei confronti dei turisti con disabilità o fragilità provenienti dal resto d'Italia e dall'estero – afferma il segretario e coordinatore della Consulta per la tutela dei diritti della persona handicappata della Regione Liguria Claudio Puppo - La Liguria sta migliorando notevolmente per garantire al meglio i soggiorni nel nostre località alle persone disabili e alla loro famiglie offendo servizi e attenzioni all'altezza dei loro bisogni e delle loro necessità». [post_title] => Liguria, Turismo accessibile e inclusivo: chiuso il bando per finanziare i progetti [post_date] => 2025-01-30T11:58:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738238331000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483596 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si sono aperte le prenotazioni della World Asia, terza nave della classe World di Msc. A partire dall'11 dicembre 2026 per la stagione invernale 2026/27, l'unità offrirà crociere di sette notti verso le destinazioni più popolari del Mediterraneo occidentale, tra cui Barcellona, Marsiglia, Genova, Civitavecchia, Messina e La Valletta con imbarchi accessibili in ogni porto. La World Asia trascorrerà anche la stagione estiva 2027 nel Mediterraneo occidentale con un itinerario di sette notti, che toccherà gli stessi scali. La nave incarna richiami alla ricca cultura, all'arte e ai paesaggi dell'Asia. L'unità conserva inoltre la sua caratteristica prua che si eleva dalla linea di galleggiamento, insieme alla poppa a forma di Y, aperta su una passeggiata esterna. “Abbiamo scelto di posizionare la nostra ultima ammiraglia nel Mediterraneo occidentale, una regione che consideriamo di fondamentale importanza strategica - spiega il ceo di Msc Crociere, Gianni Onorato -. La World Asia arricchirà ulteriormente la nostra offerta nell'area, ampliando la varietà di porti d’imbarco e di itinerari a disposizione degli ospiti. Come per ogni nostra nuova nave, introdurremo nuovi concept, spazi e servizi innovativi per offrire ai nostri ospiti un'esperienza in crociera senza precedenti”. I soci dell’Msc Voyager Club che prenoteranno entro il 13 febbraio 2025 riceveranno mille punti extra, oltre a un credito di bordo di 50 euro a persona. Potranno inoltre beneficiare dei consueti vantaggi Voyager's Exclusives quando acquistano i propri viaggi con più di 12 mesi di anticipo rispetto alla partenza, tra cui uno sconto del 5% + 5%, il raddoppio dei punti associativi dopo la prenotazione della crociera e 50 euro di credito a bordo grazie allo status Msc Voyager's Club Silver. [gallery ids="483601,483602,483603"] [post_title] => Aperte le prenotazioni della Msc World Asia. Debutterà nel Mediterraneo a dicembre 2026 [post_date] => 2025-01-30T11:44:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738237492000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483535 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Alidays ha sempre creato viaggi per le persone. Oggi vogliamo creare viaggi per l’anima - esordisce Davide Catania, fondatore dell'operatore milanese -: Siamo persone che creano itinerari per altre persone». Nella prima tappa del workshop Alidays on Tour dedicato a Mauritius l’operatore ha quindi raccontato la destinazione agli agenti di viaggio alla presenza di alcuni partner, tra cui l’Ente del turismo di Mauritius. Marianna Salerno, dm oceano Indiano, ha sottolineato la competenza della forza vendite del to: «Il nostro team ha esperienza di tutte le destinazioni e organizza ogni viaggio come se fosse il proprio: conoscendo il budget del cliente e le sue esigenze, lo accontentiamo al meglio. Mauritius è un autentico paradiso terrestre che unisce natura incontaminata, cultura e accoglienza straordinaria». È una destinazione sicura, adatta a coppie e famiglie, che ha saputo rinnovarsi negli anni. A Port Louis, la capitale, il passato dialoga con il futuro: il caratteristico e colorato mercato, dove provare lo street-food, è separato da un sottopassaggio dal moderno Le Caudan Waterfront, una passeggiata di lusso e modernità, dove si trovano i negozi di noti brand internazionali. Tante le escursioni possibili, perché i 1.860 chilometri quadrati dell’isola permettono di arrivare velocemente ovunque. Mauritius racconta una storia affascinante, testimoniata dai templi di diverse religioni. A sud-ovest si trova il massiccio di Le Morne, sito Unesco patrimonio dell’umanità per la sua valenza storica nella lotta contro la schiavitù: è una penisola verde con spiagge bianche che si spinge nel mare. Ospita una serie di hotel e ogni anno accoglie i campionati mondiali di kyte-surf. A Mauritius in tutti i mesi dell’anno si possono inoltre ammirare balene e delfini. E gli amanti degli animali possono visitare il Casela World of Adventures Park, dove fare un piccolo safari e vedere giraffe, struzzi e rinoceronti. Si possono poi raggiungere le suggestive Terre colorate di Chamarel con le vicine cascate o visitare il rigoglioso Botanical Garden di Pamplemousses. E' possibile anche scoprire le fasi della lavorazione del rum e i diversi passaggi della produzione del tè e dello zucchero. Per poi tornare alla struttura d’accoglienza prescelta, perché - come ricorda Salerno - gli alberghi di Mauritius sono tutti da scoprire nella ricchezza della loro offerta. «In questo workshop dedicato all’isola sono presenti importanti partner di Alidays. - sottolinea –: Constance Hotel & Resorts privilegia armonia ed eleganza nei suoi 5 stelle a Mauritius, come il Prince Maurice, il Belle Mare Plage e il Sakoa Boutique. Poi c’è Sunlife, un tempo Sun Resorts, con Sugar Beach e La Pirogue (che sono strutture storiche di Mauritius), il Long Beach che è stato completamente rifatto e l’Ambre (un 4 stelle all inclusive, adults only) nuovamente in vendita sul mercato italiano. The Lux* Collective ha delle chicche come il Lux Le Morne (ideale per viaggi di nozze e famiglie), il Lux Belle Mare che ha appena riaperto dopo un’accurata ristrutturazione e il Lux Grand Baie che è la nostra struttura Glance, perché rappresenta il lusso moderno a Mauritius ed è adatta a chi è molto esigente. Lux ha anche una linea di prodotto più light con il Tamassa nella zona sud dell’isola e il Salt of Palmar: una struttura adults-only sulla costa est che ricorda un riad marocchino. The Residence è una struttura storica della costa est di Mauritius che preserva la sua bellezza in stile coloniale. Riesce ad accomodare anche persone con disabilità perché è tutta collegato dall’interno, anche con ascensori. Abbiamo poi gli Heritage & Veranda Resorts: i 5 stelle della catena Heritage con l’Awali e le Telfair Resort (entrambi con campi da golf) si trovano all’estremo sud di Mauritius. Le due strutture più semplici della catena Veranda sono il 3 stelle Palmar, che ha riaperto lo scorso anno e si trova su una spiaggia incantevole, e il 4 stelle Point aux Beach per chi vuole fermarsi sulla costa ovest. Infine Turkish Airlines è il nostro partner che collega in modo diretto tutte le città d’Italia a Mauritius. L’isola offre molto più di un soggiorno balneare. Abbiamo tanti repeater. Dal punto di vista meteorologico è una destinazione che può essere venduta 365 giorni all’anno, perché la nostra estate corrisponde al meraviglioso inverno di Mauritius, con temperature tra i 19 e i 26 gradi». [gallery ids="483541,483540,483539"] [post_title] => Il workshop Alidays on Tour racconta la bellezza di Mauritius [post_date] => 2025-01-30T11:20:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738236030000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483565 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà il prossimo marzo il nuovo all-suite Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest. Situato nel quartiere più esclusivo della capitale, tra Calea Victoriei ed Elisabeta Boulevard, la struttura vanta 30 suite e unisce la maestosità del periodo Belle Époque al lusso moderno. Inaugurato nel 1873 come l’edificio più rappresentativo della città per l’epoca, è stato il primo hotel dotato di illuminazione elettrica e ascensore. Ha assistito a momenti di grande rilevanza culturale, ospitando reali e figure iconiche nel corso della ricca storia della Romania. Oggi, riconosciuto come monumento nazionale dal ministero della Cultura rumeno, La proprietà offrirà itinerari curati e servizi su misura pensati per arricchire ogni soggiorno. L'offerta f&b si declinerà poi in varie proposte: il Boulevard 73 proporrà un menù à la carte in grado di combinare sapori francesi e rumeni in un’imponente sala da ballo. Il Sass' Restaurant & Lounge, parte del rinomato Sass’ Café Monaco, presenterà invece una cucina mediterranea e internazionale in uno spazio chic in stile barocco, impreziosito da accenti animalier. L’Heritage bar offrirà un menù di cocktail esclusivi ispirati alla storia di Bucarest, oltre a un elegante tè pomeridiano. Il Corinthia Bucharest vanterà anche un'area benessere, che include una spa boutique, esperienze termali e un fitness center ben attrezzato. La spa in particolare offrirà due sale trattamenti, un bagno turco, una sauna, una fontana di ghiaccio, una doccia emozionale, una sala relax e una palestra completamente equipaggiata per rigenerare corpo e mente. Grazie alle collaborazioni dell’hotel con artisti e performer locali, gli ospiti potranno infine vivere la fiorente scena artistica di Bucarest, accedendo a esperienze su misura. [gallery ids="483570,483571,483572,483573,483574,483575"] [post_title] => Debutta a marzo l'all-suite Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest [post_date] => 2025-01-30T10:51:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738234310000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483566 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Jordanian ripristinerà domani, 31 gennaio, i collegamenti tra Amman e Damasco, che verranno effettuati quattro volte alla settimana, con possibilità di coincidenze dall’Italia. La compagnia è una delle prime a ripristinare il servizio aereo diretto con la Siria ed entro aprile i voli aumenteranno fino a diventare giornalieri. Il ceo del vettore giordano, Samer Majali, ha sottolineato l'impegno della compagnia aerea a ricollegare la Siria al mondo e ad affermare Amman come porta d'accesso all'Oriente. Il ritorno in Siria è parte della strategia di crescita di Royal Jordanian, che prevede l'espansione della flotta da 25 a 41 aeromobili entro il 2027, con l'arrivo imminente di nuovi Airbus A320neo e Boeing 787-9. La compagnia aerea opera verso Amman sia da Roma Fiumicino sia da Milano Malpensa, raggiungibili da tutta Italia grazie al codeshare con Ita Airways per le tratte domestiche, nonché all'accordo con Trenitalia. [post_title] => Royal Jordanian ripristina i voli su Damasco, accessibile anche con coincidenze dall'Italia [post_date] => 2025-01-30T10:43:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738233805000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483560 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà Dubai a ospitare il 5 febbraio la diciottesima edizione di Travel Hashtag. A pochi giorni dai recenti appuntamenti di Parigi e Londra del 14 e 16 gennaio, il format itinerante, che con il patrocinio di Enit gira il mondo per promuovere l’Italia, tornerà negli Emirati Arabi Uniti per la terza volta (Abu Dhabi 2021, Dubai 2022). L'incontro b2b, realizzato in collaborazione con Ita Airways, è pensato per coinvolgere i buyer emiratini e una selezione ristretta di operatori tricolori che raggiungeranno Dubai appositamente per l’evento. "L'interesse crescente del trade emiratino verso la destinazione Italia è la ragione principale che ci condurrà a Dubai all'inizio di febbraio – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag –. In meno di 48 ore, grazie al prezioso supporto del nostro partner Tourmeon, abbiamo già chiuso le adesioni. Da Londra a Bangkok fino a New York, in sei anni di attività, abbiamo contribuito a dare visibilità e a facilitare opportunità di business per numerose destinazioni e attrazioni turistiche, operatori incoming e brand attivi nei settori hospitality, trasport & mobility, shopping e wedding." [post_title] => Travel Hashtag torna negli Emirati: appuntamento a Dubai il prossimo 5 febbraio [post_date] => 2025-01-30T10:20:59+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738232459000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483551 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sarà anche il il primo Dirty Dancing in Concert mai realizzato in mare nel programma di intrattenimento preparato per la Msc World America, che salperà da PortMiami il prossimo 12 aprile. Il concerto permetterà di assistere dal vivo al celebre film Lionsgate in un nuovo format con cantanti, ballerini e musicisti. Ogni crociera offrirà più occasioni per assistere a Dirty Dancing in Concert, compresa una matinée durante i giorni di navigazione. Durante il concerto di 90 minuti, una band dal vivo e cantanti esperti intoneranno canzoni di successo in sincrono con il film, mentre i ballerini renderanno magica l'atmosfera. L'evento culminerà con una danza finale che coinvolgerà anche gli spettatori in una festa a tema Dirty Dancing che proseguirà fino a tarda notte. “Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo della World America che farà il suo debutto il prossimo 9 aprile e che rappresenta una pietra miliare nella nostra continua evoluzione nel mondo delle crociere - sottolinea il vice president Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc, Leonardo Massa -. Garantire una programmazione di intrattenimento variegata, capace di soddisfare le diverse esigenze di ogni ospite, è essenziale per offrire un'esperienza di crociera unica. La World America è dunque pronta a stupire tutti gli italiani che l’hanno già scelta e la sceglieranno per la propria vacanza oltreoceano”. Ma a bordo sarà possibile immergersi in continue attività di intrattenimento, 24 ore su 24, con spettacoli teatrali e musica dal vivo, giochi e molto altro. Tra le esperienze più distintive spicca anche il Queen Symphonic al Panorama Lounge. Inoltre, l'offerta si arricchisce di un Comedy Club esclusivo per adulti, di autentici Duelling Pianos e di giochi interattivi per le famiglie. [post_title] => Dirty Dancing in Concert sale a bordo della Msc World Europa [post_date] => 2025-01-30T10:10:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738231850000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "liguria turismo accessibile inclusivo chiuso bando finanziare progetti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":101,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1686,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483634","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_468469\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Claudio Dell'Accio[/caption]\r

\r

Un incontro per definire una strategia di sviluppo turistico sostenibile e innovativa per il territorio. Lo organizza l'Associazione degli operatori turistici Martinsicuro e Villa Rosa, in collaborazione con l'Associazione italiana destination manager, giovedì 6 febbraio alle 15 presso il municipio della località abruzzese.\r

\r

Parteciperanno all’incontro il sindaco Massimo Vagnoni, e i rappresentanti degli imprenditori e delle associazioni turistiche locali. Per Assidema interverrà il presidente Claudio Dell’Accio, esperto in programmazione turistica, mentre Cristiano Alviti, rappresentante della società benefit Indaco Labs, approfondirà il tema della sostenibilità nelle attività turistiche.\r

\r

“Il comune di Martinsicuro è impegnato a costruire un futuro turistico che valorizzi il territorio e le sue risorse, garantendo al contempo sostenibilità e innovazione - spiega Vagnoni -. Questo incontro rappresenta un’importante occasione di confronto con gli esperti del settore per definire strategie efficaci e rispondere alle sfide del mercato turistico attuale”. L’iniziativa è inoltre in linea con il Manifesto per lo sviluppo turistico redatto dall’Associazione operatori turistici Martinsicuro e Villarosa Dove il mare incontra il Gran Sasso, che prevede, come primo punto, l’istituzione della figura del destination manager: \"Crediamo fermamente che un approccio organizzato e professionale sia essenziale per migliorare l'esperienza turistica e per rendere Martinsicuro una meta sempre più apprezzata e soprattutto che possa fidelizzare i turisti al territorio\", afferma infatti il presidente dell'associazione, Simone Tommolini.\r

\r

“La nostra realtà lavora a stretto contatto con enti locali, regionali e nazionali per promuovere il ruolo del destination manager e sviluppare politiche turistiche sostenibili - conclude Dell’Accio -. Le sinergie con le istituzioni locali permettono di implementare strategie più efficaci, favorendo uno sviluppo turistico equilibrato e inclusivo”.","post_title":"Assidema a Martinsicuro per parlare di destination management","post_date":"2025-01-30T14:44:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1738248240000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo ABC è uno dei principali gruppi di hospitality in Italia con 14 strutture e oltre 800 camere su tutto il territorio nazionale. Grazie alla collaborazione con Hotiday (hotiday.com/), il primo hotel decentralizzato globale che opera all’interno delle migliori strutture alberghiere locali in Italia e nel Mondo, il tasso di occupazione in sette strutture del Gruppo è arrivato al 94% in soli due anni, anche nei periodi di bassa stagione. L’obiettivo per il futuro è di estendere la partnership a ulteriori sei strutture per portare più di 1M € di fatturato aggiuntivo.\r

\r

Hotiday acquisisce un numero limitato di camere nelle strutture selezionate dell’hotel partner che, in seguito, vengono adattate ai desideri e alle esigenze dei viaggiatori moderni e valorizzate in un’ottica comfort, con servizi e device tecnologici, mantenendo comunque intatta l’identità dell'hotel. Operando direttamente dall’interno della struttura, Hotiday è in grado di portare innovazione e valore agli hotel con cui collabora.\r

\r

Questo approccio integrato combina analisi dei dati, tecnologie avanzate e strategie commerciali personalizzate per aiutare gli hotel a massimizzare i ricavi su ogni camera disponibile, ottimizzare le tariffe e il tasso di occupazione, garantendo entrate stabili anche in un mercato imprevedibile.\r

\r

Il Gruppo ABC, uno dei principali gruppi di hospitality in Italia con 14 strutture e oltre 800 camere su tutto il territorio nazionale, registrava un'occupazione media dell’87% nelle sue 14 strutture in montagna. In soli due anni di collaborazione con Hotiday il tasso di occupazione è salito al 94%.\r

\r

Nel 2023, la collaborazione con Hotiday ha inoltre portato a un incremento di fatturato pari a 300.000 euro per le prime tre strutture del Gruppo ABC, con un aumento medio del tasso di occupazione delle camere tra il 4% e il 7% rispetto all'anno precedente.\r

\r

Forte di questo successo, nel 2024 il Gruppo ha scelto di estendere la partnership a sette strutture in località come Stresa, Cervinia e Sauze d'Oulx, incrementando la crescita del fatturato a 500.000 euro e mantenendo il trend di miglioramento del tasso di occupazione del 7%, anche nei periodi di bassa stagione. Nei prossimi anni l’obiettivo è quello di includere nella partnership ulteriori sei strutture del Gruppo per aumentare il fatturato del Gruppo ABC di più di 1.000.000 euro.\r

\r

«Grazie alla visione strategica di Hotiday e al nostro know-how - spiega Marco Timossi, Direttore Commerciale del Gruppo ABC - siamo riusciti a unire le forze, mantenendo l’identità del nostro brand e allo stesso tempo portando innovazione, raggiungendo nuovi target e ottenendo risultati concreti. È una sinergia che va oltre i numeri, ma che si fonda sulla valorizzazione reciproca e sulla crescita condivisa».\r

\r

Hotiday non si è limitata a garantire la crescita del Gruppo ABC, ma ha anche introdotto innovazioni che hanno attratto un nuovo target di clientela e rivoluzionato l’esperienza degli ospiti senza compromettere il brand.\r

\r

«Siamo orgogliosi di come la nostra collaborazione abbia significativamente aumentato sia l'occupazione delle camere che il fatturato del Gruppo ABC - commenta Federico di Carlo, Presidente e Co-Founder di Hotiday - Le sinergie che attuiamo non solo apportano valore concreto alle strutture partner, ma consolidano anche la nostra posizione come alleato strategico per gli albergatori. Il nostro impegno è offrire un modello di collaborazione distintivo che unisce performance finanziarie e innovazione».","post_title":"Gruppo ABC e Hotiday, si rafforza la partnership per aumentare il fatturato","post_date":"2025-01-30T13:07:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1738242456000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"16 domande pervenute per un totale di 77 Comuni coinvolti nei partenariati e numerosi soggetti del terzo settore. È il bilancio, alla chiusura del 27 gennaio, del bando relativo all'iniziativa promossa dal Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro del turismo, che ha destinato alle Regioni risorse per il finanziamento di specifici interventi, attraverso la selezione di progetti volti a promuovere il turismo accessibile. In particolare, alla Regione Liguria sono stati destinati quasi 1,9 milioni di euro. Le 16 domande, corrispondenti ad altrettanti progetti finalizzati allo sviluppo di un’offerta turistica caratterizzata dall’incremento delle esperienze legate al turismo accessibile ed inclusivo, sono così ripartite: 4 per Genova, 3 per Savona, 6 per Imperia e 3 per La Spezia.\r

\r

Adesso prende il via una fase di valutazione per selezionare i 4 progetti vincitori e l'interlocuzione con il Ministero per le disabilità finalizzata ad ottenere i fondi: ogni progetto potrà beneficiare di un finanziamento massimo pari a 430 mila euro. Una volta ottenuto spetterà ad Agenzia in Liguria occuparsi delle azioni di promozione, informazione e comunicazione delle iniziative per il turismo accessibile ed inclusivo. \r

\r

«Esprimiamo grande soddisfazione per il successo di questo bando regionale dedicato al turismo accessibile – dichiarano l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi e l'assessore alle Politiche sociali Massimo Nicolò - Regione Liguria è da sempre molto attenta a questo tema, avendo realizzato anche negli anni passati la Guida Mare Accessibile e la sezione 'Liguria Accessibile' del sito Lamialiguria, in cui vengono evidenziate le risorse turistiche della nostra regione quali i servizi, le strutture, i percorsi naturalistici, le spiagge attrezzate e le experience. Ringraziamo la Consulta per la tutela dei diritti della persona portatrice di disabilità della Regione Liguria che si è resa disponibile ad offrire un ulteriore supporto per la definizione delle azioni progettuali». \r

\r

Le aree territoriali turistiche oggetto del bando sono formate da un minimo di tre ad un massimo di cinque Comuni, di cui almeno due costieri ed almeno un Comune dell’entroterra confinante con uno dei due Comuni costieri, anche in due Province diverse, con uno o più soggetti del terzo settore in una logica aggregante di pubblico e privato no profit. \r

\r

«Siamo felici di questo bando che permetterà ai Comuni vincitori di avere strumenti finanziari adeguati al fine di essere ancor più accoglienti e accessibili nei confronti dei turisti con disabilità o fragilità provenienti dal resto d'Italia e dall'estero – afferma il segretario e coordinatore della Consulta per la tutela dei diritti della persona handicappata della Regione Liguria Claudio Puppo - La Liguria sta migliorando notevolmente per garantire al meglio i soggiorni nel nostre località alle persone disabili e alla loro famiglie offendo servizi e attenzioni all'altezza dei loro bisogni e delle loro necessità».","post_title":"Liguria, Turismo accessibile e inclusivo: chiuso il bando per finanziare i progetti","post_date":"2025-01-30T11:58:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1738238331000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483596","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si sono aperte le prenotazioni della World Asia, terza nave della classe World di Msc. A partire dall'11 dicembre 2026 per la stagione invernale 2026/27, l'unità offrirà crociere di sette notti verso le destinazioni più popolari del Mediterraneo occidentale, tra cui Barcellona, Marsiglia, Genova, Civitavecchia, Messina e La Valletta con imbarchi accessibili in ogni porto. La World Asia trascorrerà anche la stagione estiva 2027 nel Mediterraneo occidentale con un itinerario di sette notti, che toccherà gli stessi scali.\r

\r

La nave incarna richiami alla ricca cultura, all'arte e ai paesaggi dell'Asia. L'unità conserva inoltre la sua caratteristica prua che si eleva dalla linea di galleggiamento, insieme alla poppa a forma di Y, aperta su una passeggiata esterna. “Abbiamo scelto di posizionare la nostra ultima ammiraglia nel Mediterraneo occidentale, una regione che consideriamo di fondamentale importanza strategica - spiega il ceo di Msc Crociere, Gianni Onorato -. La World Asia arricchirà ulteriormente la nostra offerta nell'area, ampliando la varietà di porti d’imbarco e di itinerari a disposizione degli ospiti. Come per ogni nostra nuova nave, introdurremo nuovi concept, spazi e servizi innovativi per offrire ai nostri ospiti un'esperienza in crociera senza precedenti”.\r

\r

I soci dell’Msc Voyager Club che prenoteranno entro il 13 febbraio 2025 riceveranno mille punti extra, oltre a un credito di bordo di 50 euro a persona. Potranno inoltre beneficiare dei consueti vantaggi Voyager's Exclusives quando acquistano i propri viaggi con più di 12 mesi di anticipo rispetto alla partenza, tra cui uno sconto del 5% + 5%, il raddoppio dei punti associativi dopo la prenotazione della crociera e 50 euro di credito a bordo grazie allo status Msc Voyager's Club Silver.\r

\r

[gallery ids=\"483601,483602,483603\"]","post_title":"Aperte le prenotazioni della Msc World Asia. Debutterà nel Mediterraneo a dicembre 2026","post_date":"2025-01-30T11:44:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738237492000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483535","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Alidays ha sempre creato viaggi per le persone. Oggi vogliamo creare viaggi per l’anima - esordisce Davide Catania, fondatore dell'operatore milanese -: Siamo persone che creano itinerari per altre persone». Nella prima tappa del workshop Alidays on Tour dedicato a Mauritius l’operatore ha quindi raccontato la destinazione agli agenti di viaggio alla presenza di alcuni partner, tra cui l’Ente del turismo di Mauritius.\r

\r

Marianna Salerno, dm oceano Indiano, ha sottolineato la competenza della forza vendite del to: «Il nostro team ha esperienza di tutte le destinazioni e organizza ogni viaggio come se fosse il proprio: conoscendo il budget del cliente e le sue esigenze, lo accontentiamo al meglio. Mauritius è un autentico paradiso terrestre che unisce natura incontaminata, cultura e accoglienza straordinaria». È una destinazione sicura, adatta a coppie e famiglie, che ha saputo rinnovarsi negli anni. A Port Louis, la capitale, il passato dialoga con il futuro: il caratteristico e colorato mercato, dove provare lo street-food, è separato da un sottopassaggio dal moderno Le Caudan Waterfront, una passeggiata di lusso e modernità, dove si trovano i negozi di noti brand internazionali. Tante le escursioni possibili, perché i 1.860 chilometri quadrati dell’isola permettono di arrivare velocemente ovunque. \r

\r

Mauritius racconta una storia affascinante, testimoniata dai templi di diverse religioni. A sud-ovest si trova il massiccio di Le Morne, sito Unesco patrimonio dell’umanità per la sua valenza storica nella lotta contro la schiavitù: è una penisola verde con spiagge bianche che si spinge nel mare. Ospita una serie di hotel e ogni anno accoglie i campionati mondiali di kyte-surf. A Mauritius in tutti i mesi dell’anno si possono inoltre ammirare balene e delfini. E gli amanti degli animali possono visitare il Casela World of Adventures Park, dove fare un piccolo safari e vedere giraffe, struzzi e rinoceronti. Si possono poi raggiungere le suggestive Terre colorate di Chamarel con le vicine cascate o visitare il rigoglioso Botanical Garden di Pamplemousses. E' possibile anche scoprire le fasi della lavorazione del rum e i diversi passaggi della produzione del tè e dello zucchero. Per poi tornare alla struttura d’accoglienza prescelta, perché - come ricorda Salerno - gli alberghi di Mauritius sono tutti da scoprire nella ricchezza della loro offerta.\r

\r

«In questo workshop dedicato all’isola sono presenti importanti partner di Alidays. - sottolinea –: Constance Hotel & Resorts privilegia armonia ed eleganza nei suoi 5 stelle a Mauritius, come il Prince Maurice, il Belle Mare Plage e il Sakoa Boutique. Poi c’è Sunlife, un tempo Sun Resorts, con Sugar Beach e La Pirogue (che sono strutture storiche di Mauritius), il Long Beach che è stato completamente rifatto e l’Ambre (un 4 stelle all inclusive, adults only) nuovamente in vendita sul mercato italiano. The Lux* Collective ha delle chicche come il Lux Le Morne (ideale per viaggi di nozze e famiglie), il Lux Belle Mare che ha appena riaperto dopo un’accurata ristrutturazione e il Lux Grand Baie che è la nostra struttura Glance, perché rappresenta il lusso moderno a Mauritius ed è adatta a chi è molto esigente. Lux ha anche una linea di prodotto più light con il Tamassa nella zona sud dell’isola e il Salt of Palmar: una struttura adults-only sulla costa est che ricorda un riad marocchino. The Residence è una struttura storica della costa est di Mauritius che preserva la sua bellezza in stile coloniale. Riesce ad accomodare anche persone con disabilità perché è tutta collegato dall’interno, anche con ascensori. Abbiamo poi gli Heritage & Veranda Resorts: i 5 stelle della catena Heritage con l’Awali e le Telfair Resort (entrambi con campi da golf) si trovano all’estremo sud di Mauritius. Le due strutture più semplici della catena Veranda sono il 3 stelle Palmar, che ha riaperto lo scorso anno e si trova su una spiaggia incantevole, e il 4 stelle Point aux Beach per chi vuole fermarsi sulla costa ovest. Infine Turkish Airlines è il nostro partner che collega in modo diretto tutte le città d’Italia a Mauritius. L’isola offre molto più di un soggiorno balneare. Abbiamo tanti repeater. Dal punto di vista meteorologico è una destinazione che può essere venduta 365 giorni all’anno, perché la nostra estate corrisponde al meraviglioso inverno di Mauritius, con temperature tra i 19 e i 26 gradi».\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"483541,483540,483539\"]","post_title":"Il workshop Alidays on Tour racconta la bellezza di Mauritius","post_date":"2025-01-30T11:20:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738236030000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483565","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà il prossimo marzo il nuovo all-suite Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest. Situato nel quartiere più esclusivo della capitale, tra Calea Victoriei ed Elisabeta Boulevard, la struttura vanta 30 suite e unisce la maestosità del periodo Belle Époque al lusso moderno. Inaugurato nel 1873 come l’edificio più rappresentativo della città per l’epoca, è stato il primo hotel dotato di illuminazione elettrica e ascensore. Ha assistito a momenti di grande rilevanza culturale, ospitando reali e figure iconiche nel corso della ricca storia della Romania. Oggi, riconosciuto come monumento nazionale dal ministero della Cultura rumeno,\r

\r

La proprietà offrirà itinerari curati e servizi su misura pensati per arricchire ogni soggiorno. L'offerta f&b si declinerà poi in varie proposte: il Boulevard 73 proporrà un menù à la carte in grado di combinare sapori francesi e rumeni in un’imponente sala da ballo. Il Sass' Restaurant & Lounge, parte del rinomato Sass’ Café Monaco, presenterà invece una cucina mediterranea e internazionale in uno spazio chic in stile barocco, impreziosito da accenti animalier. L’Heritage bar offrirà un menù di cocktail esclusivi ispirati alla storia di Bucarest, oltre a un elegante tè pomeridiano. Il Corinthia Bucharest vanterà anche un'area benessere, che include una spa boutique, esperienze termali e un fitness center ben attrezzato. La spa in particolare offrirà due sale trattamenti, un bagno turco, una sauna, una fontana di ghiaccio, una doccia emozionale, una sala relax e una palestra completamente equipaggiata per rigenerare corpo e mente. Grazie alle collaborazioni dell’hotel con artisti e performer locali, gli ospiti potranno infine vivere la fiorente scena artistica di Bucarest, accedendo a esperienze su misura.\r

\r

[gallery ids=\"483570,483571,483572,483573,483574,483575\"]","post_title":"Debutta a marzo l'all-suite Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest","post_date":"2025-01-30T10:51:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738234310000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483566","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Jordanian ripristinerà domani, 31 gennaio, i collegamenti tra Amman e Damasco, che verranno effettuati quattro volte alla settimana, con possibilità di coincidenze dall’Italia.\r

La compagnia è una delle prime a ripristinare il servizio aereo diretto con la Siria ed entro aprile i voli aumenteranno fino a diventare giornalieri.\r

\r

Il ceo del vettore giordano, Samer Majali, ha sottolineato l'impegno della compagnia aerea a ricollegare la Siria al mondo e ad affermare Amman come porta d'accesso all'Oriente.\r

\r

Il ritorno in Siria è parte della strategia di crescita di Royal Jordanian, che prevede l'espansione della flotta da 25 a 41 aeromobili entro il 2027, con l'arrivo imminente di nuovi Airbus A320neo e Boeing 787-9.\r

La compagnia aerea opera verso Amman sia da Roma Fiumicino sia da Milano Malpensa, raggiungibili da tutta Italia grazie al codeshare con Ita Airways per le tratte domestiche, nonché all'accordo con Trenitalia.","post_title":"Royal Jordanian ripristina i voli su Damasco, accessibile anche con coincidenze dall'Italia","post_date":"2025-01-30T10:43:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738233805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483560","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà Dubai a ospitare il 5 febbraio la diciottesima edizione di Travel Hashtag. A pochi giorni dai recenti appuntamenti di Parigi e Londra del 14 e 16 gennaio, il format itinerante, che con il patrocinio di Enit gira il mondo per promuovere l’Italia, tornerà negli Emirati Arabi Uniti per la terza volta (Abu Dhabi 2021, Dubai 2022). L'incontro b2b, realizzato in collaborazione con Ita Airways, è pensato per coinvolgere i buyer emiratini e una selezione ristretta di operatori tricolori che raggiungeranno Dubai appositamente per l’evento.\r

\r

\"L'interesse crescente del trade emiratino verso la destinazione Italia è la ragione principale che ci condurrà a Dubai all'inizio di febbraio – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag –. In meno di 48 ore, grazie al prezioso supporto del nostro partner Tourmeon, abbiamo già chiuso le adesioni. Da Londra a Bangkok fino a New York, in sei anni di attività, abbiamo contribuito a dare visibilità e a facilitare opportunità di business per numerose destinazioni e attrazioni turistiche, operatori incoming e brand attivi nei settori hospitality, trasport & mobility, shopping e wedding.\"","post_title":"Travel Hashtag torna negli Emirati: appuntamento a Dubai il prossimo 5 febbraio","post_date":"2025-01-30T10:20:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1738232459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483551","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sarà anche il il primo Dirty Dancing in Concert mai realizzato in mare nel programma di intrattenimento preparato per la Msc World America, che salperà da PortMiami il prossimo 12 aprile. Il concerto permetterà di assistere dal vivo al celebre film Lionsgate in un nuovo format con cantanti, ballerini e musicisti. Ogni crociera offrirà più occasioni per assistere a Dirty Dancing in Concert, compresa una matinée durante i giorni di navigazione. Durante il concerto di 90 minuti, una band dal vivo e cantanti esperti intoneranno canzoni di successo in sincrono con il film, mentre i ballerini renderanno magica l'atmosfera. L'evento culminerà con una danza finale che coinvolgerà anche gli spettatori in una festa a tema Dirty Dancing che proseguirà fino a tarda notte.\r

\r

“Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo della World America che farà il suo debutto il prossimo 9 aprile e che rappresenta una pietra miliare nella nostra continua evoluzione nel mondo delle crociere - sottolinea il vice president Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc, Leonardo Massa -. Garantire una programmazione di intrattenimento variegata, capace di soddisfare le diverse esigenze di ogni ospite, è essenziale per offrire un'esperienza di crociera unica. La World America è dunque pronta a stupire tutti gli italiani che l’hanno già scelta e la sceglieranno per la propria vacanza oltreoceano”.\r

\r

Ma a bordo sarà possibile immergersi in continue attività di intrattenimento, 24 ore su 24, con spettacoli teatrali e musica dal vivo, giochi e molto altro. Tra le esperienze più distintive spicca anche il Queen Symphonic al Panorama Lounge. Inoltre, l'offerta si arricchisce di un Comedy Club esclusivo per adulti, di autentici Duelling Pianos e di giochi interattivi per le famiglie.\r

\r

","post_title":"Dirty Dancing in Concert sale a bordo della Msc World Europa","post_date":"2025-01-30T10:10:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738231850000]}]}}