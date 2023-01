Liguria, la promozione 2023 punterà sui mercati internazionali 15 milioni di presenze, oltre 2 milioni soltanto nella città di Genova. Un bilancio oltre le aspettative per la Liguria. «I numeri indicano come l’obiettivo della destagionalizzazione sia stato centrato – spiega Giovanni Toti, presidente Regione Liguria – con una regione che non è più attrattiva soltanto nei mesi estivi ma che si è trasformata in una meta di vacanza 365 giorni all’anno, anche nei periodi solo apparentemente con meno appeal come quelli autunnali e invernali. Questi risultati sono anche il frutto delle campagne di promozione del territorio portate avanti in questi anni: nel 2023, proseguendo in questa direzione, vogliamo essere ancora più ambiziosi, rivolgendoci maggiormente a una platea internazionale. In occasione del prossimo Festival di Sanremo, in onda durante le serate della kermesse, sarà infatti lanciata la nuova cartolina della campagna primavera-estate 2023, dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno». Nel 2023, grazie anche all’opportunità di accedere ai fondi europei, Regione Liguria punterà, nei paesi esteri, sulla comunicazione in loco, oltre ad essere presenti con un nostro stand nelle principali manifestazioni fieristiche. Quest’anno si svolgerà anche il Forum dei Sindaci, con la partecipazione di tutti i 235 sindaci della Liguria riuniti, per progettare insieme il futuro della regione. «Il patto sul turismo 2023, l’aumento della qualità dell’offerta la formazione del personale – aggiunge Toti – la nostra promozione sul food e la comunicazione anche attraverso il Palazzo della Regione, che con la sua facciata illuminata comunica tutti gli eventi in Liguria, stanno incoronando la nostra regione regina del turismo, adesso non più solo per la stagione estiva». «I dati enunciati – commenta il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana– dimostrano il successo delle campagne territoriali green and blue, entroterra e costa, portate avanti dalla Regione, con un’attenzione particolare all’enogastronomia, all’outdoor e al variegato mondo delle experience. Tralasciando le festività, chiaramente gettonate, in mesi di “bassa” stagione come ottobre 2022, è stato registrato un exploit del 27% delle presenze nei comuni dell’entroterra rispetto allo stesso periodo del 2019, che ha visto un risultato ancora più premiante nell’imperiese con + 69% nello stesso orizzonte temporale, dimostrando il successo delle campagne territoriali di destagionalizzazione portate avanti insieme ad Agenzia in Liguria». Particolarmente apprezzata da francesi, tedeschi, svizzeri, olandesi, la Liguria torna ad essere la meta preferita delle coppie, seguite dalle famiglie in viaggio e dai gruppi di amici. «La promozione istituzionale quest’anno inizierà al Festival di Sanremo con la tradizionale cartolina di Regione Liguria – spiega l’assessore al Turismo Augusto Sartori -, avremo poi spot per le diverse stagioni e continueremo lo sviluppo delle campagne storiche: in primavera sui parchi, d’estate sulle Bandiere blu e in autunno sui Borghi». Il 2022 è stato un anno positivo cha ha fatto registrare incrementi delle presenze sui mercati principali europei: rispetto al 2019: 240 mila tedeschi in più per 1,4 milioni totali, 200 mila francesi in più per 1 milione totale, 250 mila svizzeri in più per 850 mila in totale e 90 mila tra belgi e olandesi in più per un totale di 580 mila. Dal mercato scandinavo si sono registrate 325 mila presenze complessive con un leggero incremento rispetto al 2019. Per quel che concerne gli USA oltre 425 mila presenze, pari al 2019. «Infine, relativamente ai Patto del Lavoro nel Turismo – aggiunge Sartori – dopo l’ottimo riscontro del 2022 con lo stanziamento di 9,9 milioni per fare fronte a tutte le richieste, oltre 3700 contratti di lavoro di cui 340 a tempo indeterminato, nel 2023 lo riproporremo sicuramente, dopo il consueto confronto con le categorie, con l’intento di tornare allo spirito con il quale era stato ideato».

Inoltre, la low-cost ha confermato l’avvio di una seconda nuova rotta per Nizza, il cui volo inaugurale è in calendario per il 28 maggio, con due frequenze settimanali, il mercoledì e la domenica, per un totale di oltre 14.000 posti e 78 voli. Il network di Volotea da Olbia conta così 22 destinazioni, di cui 7 in Francia, 2 in Spagna e 13 in Italia.\r

Proprio sullo scalo della Costa Smeralda la compagnia ha una delle sue basi operative e nelle scorse settimane ha manifestato interesse per gestire i voli in regime di continuità e senza alcuna compensazione economica alla volta di Roma Fiumicino.\r

\"L'annuncio di oggi, oltre a incrementare i flussi turistici da e per la Sardegna, riconferma il ruolo chiave del mercato sardo nei nostri piani di investimento - ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe del vettore -. Contiamo di annunciare presto importanti novità a Olbia, dove stiamo lavorando insieme al management dell’aeroporto per creare nuove direttrici turistiche internazionali”.\r

Diventano così 22 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Olbia, 7 in Francia (Bordeaux, Deauville, Lille, Lione, Nantes, Strasburgo e Nizza – Novità 2023), 2 in Spagna (Barcellona e Madrid – Novità 2023) e 13 in Italia (Ancona, Bologna, Catania, Firenze – Novità 2023, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona).\r

","post_title":"Volotea marca stretto Olbia: due nuove rotte per Madrid e Nizza","post_date":"2023-01-18T14:42:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674052932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437535","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi investimenti in impianti solari del gruppo Soneva che, grazie a un finanziamento da 10 milioni di dollari fornito dalla banca tedesca Aareal Bank, aumenterà l'energia generata da fonti rinnovabili nei suoi resort maldiviani Fushi e Jani a oltre il 50% del fabbisogno totale di entrambe le strutture. Dal 2012 le strutture Soneva sono carbon neutral: a ogni soggiorno viene in particolare applicata una tassa ambientale del 2%, il cui ricavato contribuisce a compensare le emissioni di carbonio. Il Soneva Fushi è stato peraltro il primo resort a installare un impianto a energia solare alle Maldive nell'ormai lontano 2008.\r

\r

\"La partnership con Aareal Bank è una pietra miliare della nostra storia - sottolinea il chief financial officer e deputy ceo di Soneva, Bruce Bromley -. Questa linea di credito ci consentirà di compiere un passo importante verso il traguardo di un'operatività senza emissioni di carbonio nei nostri resort alle Maldive\". Una volta completati i lavori, il Soneva Fushi avrà installato un totale di 2,1 megawatt di potenza (MWp) e un accumulo di batterie di 2.500 chilowattora (kWh), che gli consentirà di raggiungere una penetrazione fotovoltaica combinata di circa il 55% del fabbisogno energetico entro la metà del 2023. Al Jani le installazioni ammonteranno a 2,8 MWp e, insieme all'accumulo di batterie di 2 mila kWh, permetteranno una penetrazione fotovoltaica di circa il 52%.\r

\r

\"Siamo lieti di aver potuto sostenere Soneva con una soluzione di finanziamento per l'ammodernamento del suo gruppo di hotel, che porterà a significativi miglioramenti nell'efficienza energetica di queste proprietà - aggiunge Thomas Adaemmer, ceo di Aareal Bank Asia -. Dal punto di vista della sostenibilità, questo tipo di iniziative di ammodernamento sta assumendo un'importanza sempre maggiore per le proprietà esistenti. Siamo lieti perciò di sostenerne l'attuazione con le nostre soluzioni di finanziamento, oggi e in futuro\".","post_title":"Soneva: nuovo investimento green da 10 mln di dollari ai maldiviani Fushi e Jani","post_date":"2023-01-18T13:38:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1674049117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437529","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il successo riscosso in Nord America, Hertz estende anche in Europa la partnership con Uber, mettendo a disposizione degli autisti della piattaforma di auto con conducenti fino a 25 mila veicoli elettrici. La flotta sarà interamente disponibile nelle capitali del Vecchio continente entro il 2025. L'implementazione dell'accordo partirà da Londra, sede di Hertz Europa, e sarà progressivamente estesa alle altre città.\r

\r

\"Continuiamo ad accelerare il percorso verso la sostenibilità e la nostra partnership con Uber ci fa compiere un importante passo in avanti verso questo obiettivo - sottolinea il ceo di Hertz, Stephen Scherr -. Mettendo a disposizione dei conducenti della mobilità condivisa i veicoli elettrici, non solo contribuiremo a ridurre le emissioni nelle città europee, ma offriremo a molte persone l’opportunità di provare i benefici dell'elettrificazione\".","post_title":"Hertz estende all'Europa la partnership con Uber sui veicoli elettrici","post_date":"2023-01-18T13:20:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1674048046000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437530","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Brasile a rinnovata guida Lula, ha nominato Marcelo Freixo nuovo presidente di Embratur: obiettivo dichiarato quello di recuperare l'immagine della destinazione all'estero per attirare più turisti, portare investimenti e creare posti di lavoro.\r

Primo passo del neo presidente sarà la riorganizzazione interna dell'Ente Brasiliano per il Turismo:\"Realizzeremo una gestione tecnica e trasparente, basata sulle buone pratiche di mercato. Riprenderemo a concentrarci sul marketing, sulla promozione e sul sostegno alla commercializzazione del Brasile all'estero, basandoci su data intelligence e big data, su partnership con il settore pubblico e privato, su investimenti nell'innovazione, sull'inserimento dell'agenda della sostenibilità e delle azioni per il clima e sull'attenzione ai risultati\".\r

Il nuovo presidente intende collaborare con i ministri il cui lavoro è direttamente collegato alla modernizzazione delle politiche pubbliche e dei programmi volti a promuovere il turismo all'estero. \"Oltre a integrare le nostre azioni nell'agenda di politica estera e in quella dei vari ministeri del governo Lula, riprenderemo il dialogo con il mercato e gli enti che svolgono azioni di promozione internazionale. Costruiremo un Embratur moderno, professionale, efficiente e impegnato nello sviluppo sostenibile\".\r

Freixo, 55 anni, è insegnante di storia ed è nato in una comunità povera di São Gonçalo, città della regione metropolitana di Rio de Janeiro. E' stato eletto deputato dello Stato di Rio de Janeiro per la prima volta nel 2006 e si è candidato due volte a sindaco di Rio de Janeiro, nel 2012 e nel 2016, e al governo dello Stato nel 2022. Eletto deputato federale nel 2018, lo stesso anno in cui Jair Bolsonaro è diventato presidente della Repubblica, è stato leader dell'opposizione al governo.","post_title":"Brasile: Marcelo Freixo è il nuovo presidente di Embratur","post_date":"2023-01-18T12:54:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1674046448000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437526\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il monastero Tashiding nel Sikkim[/caption]\r

\r

Dopo un 2022 non certo facile che ha costretto il to a qualche rinvio, e nonostante un 2023 che ancora vede alcuni confini complicati da attraversare per i turisti (su tutti la Cina), Amitaba Viaggi torna finalmente a parlare di programmi di viaggi e iniziative legate alle destinazioni trattate. Il primo appuntamento è in particolare per venerdì prossimo, 20 gennaio, in via Roma 15 a Corsico, in provincia di Milano, per un incontro realizzato in collaborazione con il Cai locale dedicato ad \"Armenia e Georgia, magia del Caucaso\". Sarà condotto da Alessandro Zucic, che sarà anche la guida d'eccezione dell'itinerario \"Grande incontro con il Caucaso\", in programma a settembre.\r

\r

Per quanto riguarda i viaggi veri e propri, invece, protagonista del 2023 sarà sicuramente l'India. Tra gli itinerari dedicati al Paese asiatico si segnala in particolare \"Spiritualità ed antiche scienze\" (dal 7 al 16 aprile): dal tempio d’Oro di Amritsar a Dharamsala, per un approfondito incontro con la cultura del Paese delle Nevi. Conduce Teresa Bianca, che da anni risiede qui. Costo del viaggio: 1.250 euro. \"Sikkim, regno himalaiano\" (dal 22 aprile al 1° maggio) condurrà invece i viaggiatori in tutti i luoghi significativi di questo angolo del mondo, includendo anche le cittadine storiche di Darjeeling e Kalimpong. Conduce Federica Segretti.\r

\r

Da ricordare infine anche il viaggio che parte per il Pakistan l’11 maggio: \"Karakorum, Himalaia e Hindu Kush\", con la festa di primavera dei Kalash; un tour completo alla scoperta delle catene di monti tra le più belle del mondo. Conduce Vincenzo Sapienza.","post_title":"Amitaba Viaggi fa rotta su India, Pakistan, Armenia e Georgia","post_date":"2023-01-18T12:45:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1674045930000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437523","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"15 milioni di presenze, oltre 2 milioni soltanto nella città di Genova. Un bilancio oltre le aspettative per la Liguria.\r

\r

«I numeri indicano come l'obiettivo della destagionalizzazione sia stato centrato – spiega Giovanni Toti, presidente Regione Liguria - con una regione che non è più attrattiva soltanto nei mesi estivi ma che si è trasformata in una meta di vacanza 365 giorni all'anno, anche nei periodi solo apparentemente con meno appeal come quelli autunnali e invernali. Questi risultati sono anche il frutto delle campagne di promozione del territorio portate avanti in questi anni: nel 2023, proseguendo in questa direzione, vogliamo essere ancora più ambiziosi, rivolgendoci maggiormente a una platea internazionale. In occasione del prossimo Festival di Sanremo, in onda durante le serate della kermesse, sarà infatti lanciata la nuova cartolina della campagna primavera-estate 2023, dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno».\r

\r

Nel 2023, grazie anche all’opportunità di accedere ai fondi europei, Regione Liguria punterà, nei paesi esteri, sulla comunicazione in loco, oltre ad essere presenti con un nostro stand nelle principali manifestazioni fieristiche. Quest’anno si svolgerà anche il Forum dei Sindaci, con la partecipazione di tutti i 235 sindaci della Liguria riuniti, per progettare insieme il futuro della regione.\r

\r

«Il patto sul turismo 2023, l’aumento della qualità dell’offerta la formazione del personale – aggiunge Toti - la nostra promozione sul food e la comunicazione anche attraverso il Palazzo della Regione, che con la sua facciata illuminata comunica tutti gli eventi in Liguria, stanno incoronando la nostra regione regina del turismo, adesso non più solo per la stagione estiva».\r

\r

«I dati enunciati - commenta il vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana- dimostrano il successo delle campagne territoriali green and blue, entroterra e costa, portate avanti dalla Regione, con un'attenzione particolare all'enogastronomia, all'outdoor e al variegato mondo delle experience. Tralasciando le festività, chiaramente gettonate, in mesi di “bassa” stagione come ottobre 2022, è stato registrato un exploit del 27% delle presenze nei comuni dell’entroterra rispetto allo stesso periodo del 2019, che ha visto un risultato ancora più premiante nell’imperiese con + 69% nello stesso orizzonte temporale, dimostrando il successo delle campagne territoriali di destagionalizzazione portate avanti insieme ad Agenzia in Liguria».\r

\r

Particolarmente apprezzata da francesi, tedeschi, svizzeri, olandesi, la Liguria torna ad essere la meta preferita delle coppie, seguite dalle famiglie in viaggio e dai gruppi di amici.\r

\r

«La promozione istituzionale quest'anno inizierà al Festival di Sanremo con la tradizionale cartolina di Regione Liguria – spiega l’assessore al Turismo Augusto Sartori -, avremo poi spot per le diverse stagioni e continueremo lo sviluppo delle campagne storiche: in primavera sui parchi, d'estate sulle Bandiere blu e in autunno sui Borghi».\r

\r

Il 2022 è stato un anno positivo cha ha fatto registrare incrementi delle presenze sui mercati principali europei: rispetto al 2019: 240 mila tedeschi in più per 1,4 milioni totali, 200 mila francesi in più per 1 milione totale, 250 mila svizzeri in più per 850 mila in totale e 90 mila tra belgi e olandesi in più per un totale di 580 mila. Dal mercato scandinavo si sono registrate 325 mila presenze complessive con un leggero incremento rispetto al 2019. Per quel che concerne gli USA oltre 425 mila presenze, pari al 2019.\r

\r

«Infine, relativamente ai Patto del Lavoro nel Turismo – aggiunge Sartori - dopo l'ottimo riscontro del 2022 con lo stanziamento di 9,9 milioni per fare fronte a tutte le richieste, oltre 3700 contratti di lavoro di cui 340 a tempo indeterminato, nel 2023 lo riproporremo sicuramente, dopo il consueto confronto con le categorie, con l'intento di tornare allo spirito con il quale era stato ideato».","post_title":"Liguria, la promozione 2023 punterà sui mercati internazionali","post_date":"2023-01-18T12:42:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1674045740000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437517","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Siamo molto positivi sul prossimo futuro e prevediamo un altro anno di crescita per noi di Rcl\". Gianni Rotondo guarda con fiducia alla prossima estate, confortato da trend di mercato globali in crescita per tutto il mercato delle crociere: \"La domanda per i nostri prodotti rimane alta pure in Italia - spiega il general manager Emea region, international representative office di Royal Caribbean International -, mentre tornano ad allargarsi le finestre di prenotazione in tutta Europa: dopo il recente caos dei viaggi, l’advance booking è infatti nuovamente alla ribalta. E ciò ci conforta in vista di uno schieramento di prodotti che nel Vecchio continente sarà consistente anche la prossima estate, tra cui ricordo la Symphony of the Seas e la Odyssey of the Seas: due tra le più recenti new entry della nostra flotta, destinate a fare base a Civitavecchia\".\r

\r

Certo, le sfide non mancano. A partire dall’inflazione, che sta erodendo una quota non trascurabile del potere d’acquisto dei consumatori. \"Siamo profondamente consapevoli delle pressioni esercitate sui nostri ospiti dall’aumento del costo della vita – aggiunge Rotondo -. Come azienda globale anche noi non siamo affatto immuni da problemi come questi. Ma durante il Covid abbiamo imparato a essere resilienti e flessibili\".\r

\r

Un approccio che tra le altre cose sta aiutando la compagnia a far fronte alla questione caro petrolio: \"Abbiamo già coperto il 54% del nostro fabbisogno per il 2023 a prezzi inferiori a quelli di mercato – rivela sempre Rotondo -. Al momento non abbiamo perciò intenzione di imporre alcun supplemento carburante. E tutto ciò anche grazie ai recenti investimenti per l’efficientamento dei consumi sulle nostre navi: il design innovativo della prua, l’ottimizzazione energetica e più in generale una complessiva riduzione delle necessità di carburante per l’alimentazione dei nostri motori\".","post_title":"Rcl: fiducia sull'estate e nessun adeguamento carburante in vista","post_date":"2023-01-18T12:21:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1674044508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437508","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' l'ex Hilton Garden Inn Milano Malpensa la struttura di debutto del brand Dolce Hotels & Resorts. Prodea Investments ha acquisito l'albergo da 207 camere nel luglio del 2021 da Aquileia Capital Services (società di Bain Capital Credit), affidandone poi la gestione all'hospitality company greca Zeus International. Questi ultimi hanno quindi portato avanti un'operazione di rebranding dell'hotel, che ora si chiama Dolce by Wyndham Milano Malpensa, quarta struttura del gruppo Usa in Italia.\r

\r

Wyndham ha acquisito il marchio a vocazione business travel Dolce nel 2015, per un investimento complessivo di 57 milioni di dollari.","post_title":"Il brand del gruppo Wyndham, Dolce Hotels, debutta in Italia a Milano Malpensa","post_date":"2023-01-18T12:07:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1674043679000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel suo anno da capitale italiana della cultura Procida \"ha avuto quasi 600mila sbarchi di turisti incuriositi dalla cultura e dai paesaggi dell'isola\". Il sindaco, Raimondo Ambrosino, chiude così il bilancio dell'anno di grande successo per l'isola più piccola del Golfo di Napo\r

\r

Ieri la festa sull'isola con la cerimonia ufficiale a Marina Grande e oggi il bilancio a Napoli, nella sede della Regione, in attesa del passaggio del titolo di capitale che avverrà domani con Bergamo e Brescia, capitali della Cultura 2023.\r

\r

\"E' un record storico di presenze a Procida - ha spiegato il sindaco -. Prima di quest'anno avevamo previsto mezzo milione di visitatori, già il doppio rispetto ai 250.000 turisti che ogni anno arrivavano a Procida. Questo significa che nei mesi meno caldi, quelli della stagione minore, sono accorsi da noi veramente in tanti, con un risultato apprezzabile che porta con sé anche una crescita dell'economia isolana. Il successo è stato per le tante iniziative culturali e mostre, ma anche per la straordinaria partecipazione della gente di Procida.\r

\r

Ieri la cerimonia di chiusura con la festa in piazza a Marina Grande ha visto tanti procidani veramente contenti di condividere questo momento simbolo di riscatto e orgoglio di una comunità che si è ripresa un ruolo nella storia del Golfo di Napoli\".\r

\r

Ora Procida si muove per mantenere intatta la propria fama.","post_title":"Procida: 600 mila sbarchi nell'anno della capitale della cultura","post_date":"2023-01-18T11:45:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1674042359000]}]}}