Liguria, I Distretti del Cibo per promuovere lo sviluppo territoriale e valorizzare le eccellenze dei prodotti I Distretti del Cibo per valorizzare al meglio le peculiarità di un territorio promuovendo un modello di sviluppo che unisca tradizione e innovazione. Procede l’iter in Liguria per sostenere il territorio a 360 gradi. «Con l’introduzione dei Distretti del Cibo nella normativa regionale, la Liguria compie un ulteriore passo avanti per promuovere lo sviluppo territoriale, tutelare la biodiversità e valorizzare l’eccellenza dei prodotti liguri – dichiara Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e alla Promozione dei Prodotti Liguri – L’emendamento al DDL n. 16/2024, che modifica la legge regionale n. 13 del 2007, consente di integrare e potenziare le azioni già previste per il recupero delle aree rurali, la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e la promozione dell’artigianato locale. Con questa norma – continua il vice presidente – la Regione si impegna a individuare i Distretti del Cibo liguri e a iscriverli nel Registro Nazionale presso il Ministero dell’Agricoltura, favorendo l’accesso a risorse e progettualità specifiche. È un’opportunità preziosa per sostenere le comunità locali, ridurre gli sprechi alimentari e preservare il paesaggio rurale, pilastro della nostra identità e cultura». «Al momento in Liguria c’era solo il Distretto del Biologico, istituito a livello nazionale. Con questa nuova disciplina questo tipo di strumento potrà essere implementato e potrà essere funzionale ad agganciare risorse nazionali dedicate allo sviluppo e alla promozione delle peculiarità enogastronomiche della nostra comunità – dichiara il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana –. Ad esempio, potremo declinarlo nell’ambito del genovesato con un distretto del cibo che potrà mettere a sistema la produzione di pesto e del basilico, con i vini, i dolci, la focaccia e tutte le altre eccellenze locali». Condividi

\r

Gnv ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di gestione dell’hotel, come referenti It, assistenti d’ufficio, piccolo di camera e piccolo di cucina, cuochi con diploma alberghiero e/o esperienza di bordo, pizzaioli, cambusieri con esperienza di bordo, magazzinieri con esperienza di bordo e shop assistant, oltre a personale di macchina e di coperta, tra cui ottonai, frigoristi, marinai, carpentieri, elettricisti, giovanotti elettricisti, capi operai, operai motoristi e operai meccanici, comuni di macchina, ufficiali di macchina e direttori di macchina, 1° ufficiali di macchina.\r

\r

Ai candidati che parteciperanno agli open day è richiesto di portare con sé una copia del proprio documento d’identità in corso di validità, una copia del proprio cv aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi Sctw. La candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati economicamente nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione e seguiti in tutto l’iter per ottenere il libretto di navigazione. Una volta in possesso della documentazione necessaria, i candidati avranno la possibilità di partecipare a delle sessioni di formazione a bordo organizzate in collaborazione con l'Msc Training Center, che permetteranno loro di familiarizzare con l’ambiente della nave e le mansioni legate al mestiere. Per l’invio dei cv è possibile consultare il sito della compagnia all’interno della sezione Lavora con noi. Per ulteriori informazioni scrivere a crew@gnv.it.","post_title":"Parte il 29 gennaio in Sicilia la campagna di recruiting Gnv. Si cercano 500 profili","post_date":"2025-01-24T11:20:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737717652000]}]}}