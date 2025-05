Liguria, ancora record per la regione con Bandiere Blu in 33 comuni Ancora record in Italia per la Liguria che ottiene bandiere blu in 33 comuni. Un riconoscimento dato a 64 spiagge e a 16 approdi non solo per la qualità delle acque, ma anche per la sostenibilità e la qualità dell’accoglienza. «Siamo orgogliosi del risultato che la regione Liguria ha ottenuto – dice il presidente della regione Liguria Marco Bucci – Le nostre località balneari sono state premiate per le spiagge da sogno e la bellezza della sua costa: da Bordighera a Lerici nessuno in Italia ha un mare più blu che conferma anche per il 2025 il nostro primato. Gli operatori turistici possono fregiarsi di un tale riconoscimento grazie alla conduzione sostenibile del territorio e anche per portare avanti un’azione di promozione ad ampio raggio». «Faccio i complimenti alle amministrazioni che hanno confermato la Bandiera Blu – continua l’assessore regionale al turismo Luca Lombardi – perché si sono distinte per soddisfare tutti i criteri di qualità richiesti per l’ottenimento di questo prestigioso riconoscimento». «Il prestigioso riconoscimento che assegna alla Liguria il record di bandiere blu anche per il 2025 collocandoci sul gradino più alto del podio – aggiunge l’assessore regionale all’asmbiente Giacomo Raoul Giampedrone – è frutto anche di una buona qualità ambientale di cui il turismo può usufruire, confermando il ruolo chiave della regione nel promuovere e sostenere gli interventi in questo settore». Le bandiere blu ottenute confermano il mare eccellente negli ultimi quattro anni e l’efficienza della depurazione e della gestione del territorio. Le bandiere blu vengono assegnate sulla base di 32 criteri del programma aggiornati periodicamente. Provincia di Imperia

Bordighera, Sanremo, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina

Provincia di Savona Laigueglia, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze

Provincia di Genova Sori, Recco, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia

Provincia della Spezia Framura, Bonassola, Levanto, Lerici Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490554 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sulle note del “Waves of wonder”, brand lanciato nel 2024 dall’amministrazione turistica taiwanese, prende il via la prima campagna promozionale turistica di Taiwan in Italia. Per scoprire l’offerta turistica taiwanese sono stati organizzati due weorkshop, prima a Roma e poi a Milano, città di arrivo dei voli diretti da Taipei. Presenti agli eventi quattro operatori turistici taiwanesi, MyAsiaTour, Edison Tour, Royal European Tours e Ld Leading che hanno ospitato professionisti del settore turistico italiano e rappresentanti media. I partecipanti hanno sperimentato aspetti della cultura taiwanese, tra cui cerimonie del tè ed esibizione creativa (yo-yo cinese) in sessioni di networking b2b che ha messo in luce il patrimonio culturale e la variegata attrattiva turistica di Taiwan. L'iniziativa punta a rafforzare la presenza di Taiwan nel mercato turistico europeo, con particolare attenzione all’Italia, uno dei principali mercati di riferimento europeo, come prima tappa per promuovere il turismo taiwanese in Europa e su cui si è scelto di investire maggiormente, ha affermato Yung Hui Chou, direttore generale del Taiwan Tourism Administration (nella foto) rivolgendo un sincero invito agli italiani a visitare il Paese. Chou ha descritto Taiwan come una terra di ospitalità, dove il bubble tea è un gesto comune di benvenuto per gli ospiti. Ha illustrato le attrazioni turistiche di Taiwan destinazione ideale per tutto l'anno. Un’offerta turistica legata sia alla modernità delle città ultra-tecnologiche che all'ambiente naturale, mare, montagna, ideali per attività all'aria aperta, mercati notturni e street food. Viaggi in treno lungo la costa, percorsi ciclabili autunnali e le sorgenti termali in inverno, oltre a eventi simbolo come il Festival delle Lanterne di Taiwan primaverile che incorpora intelligenza artificiale e arte, o il food expo di agosto a Taipei. Sottolineato la rinomata cucina taiwanese e l’offerta di pesce tra street food e ristoranti stelle Michelin. Un clima gradevole tutto l’anno per il turismo e la produzione di tè, caffè e un’alta qualità di whisky. Il turismo ferroviario come un’esperienza affascinante tra panorami diversi, montagna di 3 mila metri, pianure e coste, spiagge numerose e belle. Una ricca biodiversità che si fonde con cultura e antichità. Taiwan è nota anche per le terme calde, intorno ai 40 gradi di cui 19 zone con diversi tipi di acqua e di minerali. Il turista italiano non necessita di visto fino a 90 giorni di soggiorno. Viaggiare a Taiwan è molto comodo grazie a una rete ferroviaria capillare. Sono numerosi gli incentivi ai viaggi sostenibili e all’accoglienza turistica. Il voucher due in uno per chi viaggia in coppia o vincere fino 130 euro di incentivi per individuali e gruppi organizzati fino a 150 euro. Per chi estende il soggiorno è previsto un sussidio di 70 dollari al giorno. Con il Taiwan Lucky Land il viaggiatore in arrivo all’aeroporto può vincere fino a 5 mila dollari taiwanesi. Incentivi anche per i passeggeri in crociera in sosta nei porti di Taiwan. Rivisitato l’accordo sui collegamenti aerei tra Taiwan e Italia che aumenterà i voli settimanali da 7 a 19 sia passeggeri che cargo, con Venezia in programma. Attualmente, Eva Air opera quattro voli diretti settimanali per Milano, mentre China Airlines offre tre voli settimanali per Roma. [post_title] => Taiwan alla conquista del viaggiatore italiano con la prima campagna promozionale [post_date] => 2025-05-15T13:03:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => china-airlines [1] => eva-air [2] => taiwan [3] => yung-hui-chou ) [post_tag_name] => Array ( [0] => China Airlines [1] => Eva Air [2] => Taiwan [3] => Yung Hui Chou ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747314192000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490551 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines scalda i motori sulla Catania-New York Jfk, che decollerà il prossimo 23 maggio con voli giornalieri che rappresentano il primo collegamento Delta dalla Sicilia e l’unico da Catania per gli Stati Uniti. “Questo volo rappresenta un passo storico per l’aeroporto di Catania e per l’intera Sicilia - ha dichiarato Nico Torrisi, ad della Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, questa mattina durante la conferenza stampa di inaugurazione del nuovo collegamento -. L’apertura di una rotta diretta con New York non è solo un grande risultato operativo che arricchisce l’offerta del nostro scalo, ma anche un’opportunità strategica per lo sviluppo economico e turistico di tutto il territorio. Siamo orgogliosi di accogliere Delta e di offrire ai nostri passeggeri un nuovo collegamento con una delle mete più importanti del mondo”. Commentando il nuovo volo, Matteo Curcio, svp Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India ha sottolineato come il lancio del "nostro primo volo in assoluto dalla Sicilia coincida con l’anno in cui Delta celebra il suo centenario. Catania sarà la quinta città italiana servita da Delta dagli Stati Uniti dopo Roma, Milano, Venezia e Napoli. La Sicilia è una meta molto richiesta dal mercato statunitense, e sono numerosi gli italo-americani che hanno legami importanti con questa straordinaria regione. Siamo convinti che il nostro servizio avvantaggerà l’economia dell’isola per quanto riguarda il turismo in arrivo, oltre ad offrire ottimi collegamenti verso gli Stati Uniti per i cittadini della regione “. Delta opererà il nuovo volo da Catania per New York con un Boeing 767-300 da 211 posti, configurato nelle classi di servizio Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Una volta a New York i passeggeri potranno scegliere di continuare il proprio viaggio con collegamenti in coincidenza via l’hub Delta di Jfk verso numerose destinazioni in tutto il Nord America. La crescita sulle rotte Italia-Stati Uniti Quest’estate, Delta aumenterà l’offerta di voli dall’Italia per gli Stati Uniti del 15% anno su anno: durante il picco estivo il vettore opererà fino a 110 voli settimanali sulle rotte Italia-Usa. In aggiunta alla rotta da Catania, l’orario complessivo Delta includerà i collegamenti diretti da Roma per New York-JFK, Atlanta, Boston, Detroit e Minneapolis, da Milano per New York-JFK, Atlanta e Boston, da Venezia per New York-JFK e per Atlanta e da Napoli per New York-JFK e per Atlanta. [post_title] => Delta scalda i motori sulla Catania-New York che decollerà il prossimo 23 maggio [post_date] => 2025-05-15T12:38:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747312713000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490545 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Orme del Mugello è diventata una realtà in Toscana grazie al gruppo promotore omonimo in collaborazione con l’unione montana dei comuni e i nove comuni dell’ambito turistico. L’obiettivo unire sotto un unico tetto le risorse che il Mugello possiede: turismo, storia, arte, natura, benessere, ospitalità ed enogastronomia. E il collante, una serie di percorsi (che ripercorrono sentieri Cai ma anche altre strade secondarie o ordinarie). Tutti questi itinerari consentono di camminare tra le meraviglie paesaggistiche, incontrare e soffermarsi in luoghi di interesse e bellezze architettoniche, avere attraverso guide (cartacee e telematiche, con approfondimenti di immagini, filmati, audioguide) i racconti dei protagonisti dell’epoca per capire i luoghi e le storie che vi si sono dipanate. Inoltre, di fermarsi presso fattorie, borghi e aziende per osservare la lavorazione di prodotti artigianali e gustare sapori incredibili. «Un progetto interessante – ha detto la vicepresidente regione Toscana e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi - che abbiamo finanziato con i progetti di comunità attraverso il Gal e che ha come obiettivo quello di valorizzare un territorio nel suo complesso. Il Mugello può offrire ai turisti una serie di eccellenze e straordinarie opportunità che vanno dal valore artistico,a quello storico, a quello turistico fino alla qualità dell’enogastronomia e i prodotti territoriali delle varie aziende agricole. Un’opportunità per i turisti ma non solo, che vogliono visitare il territorio a piedi, in bici, su nuovi percorsi, che si aggiungono a quelli già attivi, come la via degli Dei, e che ci restituiscono un Mugello tutto da vivere e che ci meraviglierà per le sue innumerevoli ricchezze». «Il turismo lento - ha detto il sindaco di Scarperia – San Piero a Sieve e dell’Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti - è sempre stato uno dei cardini del piano operativo del turismo dell’Unione dei Comuni del Mugello. Sicuramente implementarlo con questi percorsi delle Orme del Mugello, aiuta a aumentare l’offerta e a scoprire le caratteristiche del territorio, dando elementi di conoscenza ai turisti ma anche a chi ci vive» . «Una serie di percorsi che valorizzano il Mugello come territorio unico – ha aggiunto il sindaco di Marradi Tommaso Triberti - che soprattutto in questi ultimi anni e mesi ha dovuto combattere con i disastri ambientali e il miglior modo per reagire e raccontare una storia nuova, per valorizzare le tante ricchezze che abbiamo, soprattutto quelle ambientali, è proprio presentare un progetto così, un percorso che viene da lontano, ma credo che non ci sia momento più adatto di questo per farlo conoscere e promuoverlo». Il lavoro complesso e particolareggiato che mette in campo dieci itinerari, più quattro con un particolare tematismo, ma sarà un’offerta in continua implementazione. La guida, nei formati cartaceo e multimediale, offrirà anche informazioni e contatti per poter visitare aziende agricole, artigiani, artisti presenti lungo il percorso (o con brevissime deviazioni). Tra le varie opportunità, Orme del Mugello offre agli escursionisti un’esperienza di benessere immersa nella natura come l’attività di forest bathing, yoga, meditazione. Saranno indicate anche caratteristiche specifiche per ciclisti e cavalieri, segnalando così chi è dotato di rimesse, stalle, luoghi per la manutenzione e la pulizia di bici e animali. In più, per venire incontro ai molti camminatori accompagnati dal proprio cane, sul sito si troveranno informazioni su strutture ricettive dog friendly, servizi dedicati e suggerimenti per vivere al meglio il territorio insieme al proprio amico a quattro zampe. [post_title] => Toscana, con Orme del Mugello, percorsi tra natura, storia, benessere e sapori [post_date] => 2025-05-15T12:05:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747310744000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490541 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Manca ancora quello del 2 giugno, ma dai ponti di primavera il turismo all'aria aperta guarda alla nuova stagione con fiducia. Dopo un inizio un po' incerto, complice la pioggia il 25 aprile, il bel tempo ha fatto riempire i campeggi e i villaggi turistici dal litorale al lago di Garda. Secondo Faita Federcamping attraverso i numeri di HBenchmark è positivo, dopo un 2024 che ha confermato le performance del 2023 (anno record, con 20 milioni e 300 presenze) e ha superato del 13% gli arrivi del 2019, l'open air prosegue nella crescita. "Quelli che un tempo venivano identificati come elementi di una vacanza 'minore' - spiega Alberto Granzotto, presidente di Faita Federcamping - oggi sono invece il valore aggiunto di soggiorni di alto livello qualitativo". Il campione analizzato - 29 strutture fra le 2 e le 5 stelle con un'offerta di circa 16.500 unità - da un dato decisamente incoraggiante: le presenze, cioè il numero totale di notti trascorse nelle strutture-campione fra il 18 aprile e il 3 maggio, sono state quasi 279mila. Le performance migliori sono state durante le festività pasquali, con un picco del 65% di occupazione media nella notte tra il sabato e la domenica di Pasqua e durante il ponte del Primo Maggio, con un picco del 64% nella notte del 2 maggio. Il ponte di aprile Meno lusinghieri i numeri del ponte del 25 aprile, con un'occupazione massima dei campeggi 'solo' al 39%. Nella scelta dell'alloggio, le mobile home sono le preferite con quasi il 54% dell'occupazione, seguite da bungalow e villette (50,1%) e dalle piazzole (41,1%), mentre tende e glamping raggiungono quasi il 31% nel periodo 18 aprile - 3 maggio. Tra la costa veneta e il lago di Garda, la migliore performance sull'occupazione media giornaliera delle strutture è di quest'ultimo, con picchi del 71% a Pasqua e dellʼ87% durante il ponte dell'1 maggio. Quasi il 75% dei flussi sono dalla Germania e dal mercato interno, con la parte del leone svolta ancora una volta dai tedeschi (+del 43%). Del restante 25%, i tre Paesi con le presenze più significative sono stati i Paesi Bassi (quasi 7,5%), seguiti dall' Austria (5,6%) e dalla Svizzera (5,1%). Nelle strutture di Chioggia e Sottomarina, con l'82,9% del totale, sono i turisti italiani a fare la parte del leone; in quelle di Jesolo e Cavallino Treporti il primato spetta invece alla Germania (45,2%), così come al lago di Garda (49,6%). [post_title] => Faita Fdercamping: grande performace del turismo all'aria aperta [post_date] => 2025-05-15T11:27:06+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747308426000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490536 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Enac ha approvato per lo scalo salernitano la nuova denominazione “Costa d’Amalfi e del Cilento”, su istanza presentata dai sottosegretari al Mit Antonio Iannone e Tullio Ferrante. Lo scalo, includendo l’intero territorio già dal nome, potrebbe riequilibrare la crescita e la promozione di tutta la provincia di Salerno. L’obiettivo è infatti quello di valorizzare non solo la Costa d’Amalfi ma anche quella cilentana e le aree interne, promuovendo lo sviluppo turistico, economico e sociale della regione. Al termine «degli ultimi passaggi formali, lo scalo si chiamerà ufficialmente Aeroporto Internazionale di Salerno-Pontecagnano ‘Costa d’Amalfi e del Cilento’ abbracciando così il nostro intero territorio e le sue ambizioni di crescita” ha dichiarato il sottosegretario di Stato al Mit Antonio Iannone. [post_title] => Salerno: nuovo nome per l'aeroporto che si chiamerà "Costa d'Amalfi e del Cilento" [post_date] => 2025-05-15T11:06:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747307216000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490532 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ihg Hotels & Resorts ha firmato un accordo di gestione con Api Hotels & Resorts per lanciare la prima struttura Kimpton negli Emirati Arabi Uniti. Con l'apertura prevista per il primo trimestre del 2026, Kimpton Dubai segna il debutto del marchio nell'emirato e prosegue l'espansione regionale di Ihg, che ora conta più di 122 hotel e quasi 44.000 camere in nove Paesi del Medio Oriente. Kimpton Dubai sarà situato lungo il Business Bay, a pochi minuti dal Burj Khalifa e dal Dubai Mall: la struttura disporrà di 280 camere, con un mix di standard e suite, tre ristoranti e sette spazi flessibili per riunioni, tra cui una sala da ballo. Con un'attenzione particolare al benessere e al tempo libero, gli ospiti potranno usufruire di una piscina sul tetto, di una spa, di un centro fitness e diversi negozi. Questa è la seconda collaborazione tra Ihge Api Hotels & Resorts, dopo l'apertura dell'InterContinental Residences Dubai Business Bay nel settembre 2024. In precedenza, Ihg ha firmato un accordo di gestione con un affiliato del Fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita per aprire il primo hotel Kimpton della regione nella capitale saudita di Riyadh. Ihg conta ora nove dei suoi marchi principali che operano in Medio Oriente, tra cui Six Senses, InterContinental Hotels & Resorts, Vignette Collection e Hotel Indigo nelle collezioni lusso e lifestyle e Crowne Plaza e voco nelle collezioni premium. [post_title] => Ihg porta il marchio Kimpton a Dubai, apertura nel primo trimestre 2026 [post_date] => 2025-05-15T10:49:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747306145000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490434 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ancora record in Italia per la Liguria che ottiene bandiere blu in 33 comuni. Un riconoscimento dato a 64 spiagge e a 16 approdi non solo per la qualità delle acque, ma anche per la sostenibilità e la qualità dell’accoglienza. «Siamo orgogliosi del risultato che la regione Liguria ha ottenuto – dice il presidente della regione Liguria Marco Bucci – Le nostre località balneari sono state premiate per le spiagge da sogno e la bellezza della sua costa: da Bordighera a Lerici nessuno in Italia ha un mare più blu che conferma anche per il 2025 il nostro primato. Gli operatori turistici possono fregiarsi di un tale riconoscimento grazie alla conduzione sostenibile del territorio e anche per portare avanti un’azione di promozione ad ampio raggio». «Faccio i complimenti alle amministrazioni che hanno confermato la Bandiera Blu – continua l’assessore regionale al turismo Luca Lombardi - perché si sono distinte per soddisfare tutti i criteri di qualità richiesti per l'ottenimento di questo prestigioso riconoscimento». «Il prestigioso riconoscimento che assegna alla Liguria il record di bandiere blu anche per il 2025 collocandoci sul gradino più alto del podio - aggiunge l'assessore regionale all'asmbiente Giacomo Raoul Giampedrone - è frutto anche di una buona qualità ambientale di cui il turismo può usufruire, confermando il ruolo chiave della regione nel promuovere e sostenere gli interventi in questo settore». Le bandiere blu ottenute confermano il mare eccellente negli ultimi quattro anni e l’efficienza della depurazione e della gestione del territorio. Le bandiere blu vengono assegnate sulla base di 32 criteri del programma aggiornati periodicamente. Provincia di Imperia Bordighera, Sanremo, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina Provincia di Savona Laigueglia, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze Provincia di Genova Sori, Recco, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia Provincia della Spezia Framura, Bonassola, Levanto, Lerici [post_title] => Liguria, ancora record per la regione con Bandiere Blu in 33 comuni [post_date] => 2025-05-15T10:43:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747305788000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490525 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Repubblica di San Marino ha pubblicato sul portale www.gov.sm - sezione Bandi e Avvisi Pubblici - l’avviso pubblico per la progettazione di un marchio logotipo della destinazione turistica “Repubblica di San Marino”. «L’avviso pubblico - spiega una nota del Dipartimento del turismo - è volto ad acquisire proposte ideative di un nuovo marchio/logotipo e un relativo sistema d’identità visiva identificativi del sistema turistico territoriale della Repubblica di San Marino al fine di valorizzarne e promuoverne le offerte turistiche, il patrimonio culturale e storico e gli eventi in maniera moderna e innovativa, coordinata ed efficace». Nell’avviso sono indicati estremi e termini per la presentazione dell’Istanza di partecipazione. La domanda di partecipazione e la relativa documentazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 21 luglio 2025 a mezzo raccomandata elettronica (tNotice) al domicilio digitale ufficiodelturismo@pa.sm. [post_title] => San Marino: bando per la creazione del nuovo marchio della destinazione [post_date] => 2025-05-15T10:32:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747305153000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490499 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Negli ultimi anni, le vacanze in barca sono diventate una delle esperienze più ricercate dai viaggiatori in cerca di avventura, libertà e contatto diretto con la natura. Il noleggio di barche tramite piattaforme affidabili come Sailogy ha reso questa esperienza sempre più accessibile anche a chi non ha competenze nautiche. Che tu sia un navigatore esperto o un principiante curioso, oggi puoi vivere la magia del mare italiano senza possedere una barca, scegliendo tra una vasta gamma di imbarcazioni a vela, motore o catamarani. Navigare lungo le coste dell’Italia permette di scoprire angoli nascosti, calette raggiungibili solo dal mare e panorami mozzafiato lontani dalla folla. È il modo perfetto per riscoprire il Mediterraneo in tutta la sua autenticità, con la possibilità di personalizzare totalmente il proprio itinerario e i propri ritmi. H2 Perché scegliere di noleggiare una barca in Italia? Noleggiare una barca in Italia ti permette di esplorare un vero paradiso nautico con oltre 7.000 km di costa, distribuiti tra penisola e isole, con un’incredibile varietà di paesaggi marini: dalle falesie mozzafiato della Costiera Amalfitana alle acque cristalline della Sardegna, dalle calette vulcaniche delle Eolie ai borghi marinari della Liguria. Oltre alla bellezza dei luoghi, noleggiare una barca ti offre flessibilità assoluta. Puoi decidere dove andare, quanto fermarti in ogni porto e cambiare rotta secondo le condizioni meteo o l’umore del giorno. Inoltre, le barche moderne sono dotate di tutti i comfort: cabine con letto, cucina, bagno, e spesso anche attrezzature per snorkeling o pesca. H2 Documenti, requisiti e patenti nautiche: cosa sapere Prima di noleggiare una barca, è importante sapere che alcune tipologie di imbarcazioni richiedono la patente nautica. In Italia, questa è obbligatoria per le barche a motore oltre i 40 cavalli o per navigare oltre le 6 miglia dalla costa. Tuttavia, molte agenzie – come Sailogy – offrono anche soluzioni con skipper incluso, perfette per chi non ha una patente o vuole semplicemente rilassarsi durante la traversata. È inoltre fondamentale portare con sé un documento d’identità valido e una carta di credito per eventuali cauzioni. Il contratto di noleggio conterrà tutti i dettagli su assicurazione, condizioni dell’imbarcazione e responsabilità del cliente. H2 Noleggio barche con Sailogy: le destinazioni da sogno Sailogy propone un’ampia selezione di imbarcazioni in tutta Italia. Ecco alcune delle destinazioni più amate dai naviganti: Sardegna: le spiagge caraibiche dell’Arcipelago della Maddalena e la mondanità della Costa Smeralda. Sicilia: le isole Eolie con i loro vulcani e acque termali, oppure le Egadi per chi cerca silenzio e natura. Costiera Amalfitana e Capri: un classico intramontabile per chi ama il glamour, la buona cucina e i tramonti infuocati. Liguria: le Cinque Terre viste dal mare sono un’emozione impagabile. Grazie a Sailogy, puoi selezionare in anticipo l’itinerario, la barca e i servizi opzionali come cambusa a bordo, skipper, hostess o attrezzature per sport acquatici. Come prepararsi prima della partenza Prima di salpare, è utile seguire alcuni consigli pratici: Verifica il meteo: anche se i mesi da maggio a settembre sono ideali, è bene controllare le condizioni ogni giorno. Fai una lista dell’equipaggiamento personale: abiti comodi, costume, scarpe antiscivolo, cappello, crema solare e giacca a vento leggera sono indispensabili. Approfitta dei consigli del tuo skipper o del personale Sailogy: ti sapranno indicare baie tranquille, ristoranti tipici e punti di ancoraggio sicuri. Rispetta l’ambiente marino: non gettare rifiuti, usa saponi biodegradabili e rispetta la fauna e la flora locali. Conclusione Noleggia una barca in Italia e trasforma le tue vacanze in un’avventura su misura, lontano dal turismo di massa e più vicino alla bellezza autentica del Mediterraneo. Le vacanze in barca non sono solo sinonimo di lusso, ma anche di libertà, contatto con la natura e momenti indimenticabili da condividere. Con piattaforme come Sailogy, noleggiare una barca diventa semplice, sicuro e accessibile. Che tu voglia esplorare isole remote o porti vivaci, il mare italiano ti aspetta. Pronto a salpare? I.pr. [post_title] => Noleggio una barca in Italia: tutto quello che devi sapere prima di salpare [post_date] => 2025-05-15T10:30:51+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => barche-a-vela-italia [1] => catamarani-italia [2] => cinque-terre-in-barca [3] => costa-amalfitana-in-barca [4] => destinazioni-nautiche-italia [5] => eolie-in-barca [6] => navigazione-in-italia [7] => noleggio-barca-senza-patente [8] => noleggio-barche-con-skipper [9] => noleggio-barche-in-italia [10] => noleggio-yacht-italia [11] => patente-nautica-barca [12] => sailogy [13] => sardegna-in-barca [14] => vacanze-in-barca [15] => vacanze-in-barca-italia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => barche a vela Italia [1] => catamarani Italia [2] => Cinque Terre in barca [3] => Costa Amalfitana in barca [4] => destinazioni nautiche Italia [5] => Eolie in barca [6] => navigazione in Italia [7] => noleggio barca senza patente [8] => noleggio barche con skipper [9] => noleggio barche in Italia [10] => noleggio yacht Italia [11] => patente nautica barca [12] => Sailogy [13] => Sardegna in barca [14] => vacanze in barca [15] => vacanze in barca Italia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747305051000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "liguria ancora record la regione bandiere blu 33 comuni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":77,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3455,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490554","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sulle note del “Waves of wonder”, brand lanciato nel 2024 dall’amministrazione turistica taiwanese, prende il via la prima campagna promozionale turistica di Taiwan in Italia.\r

\r

Per scoprire l’offerta turistica taiwanese sono stati organizzati due weorkshop, prima a Roma e poi a Milano, città di arrivo dei voli diretti da Taipei. Presenti agli eventi quattro operatori turistici taiwanesi, MyAsiaTour, Edison Tour, Royal European Tours e Ld Leading che hanno ospitato professionisti del settore turistico italiano e rappresentanti media. I partecipanti hanno sperimentato aspetti della cultura taiwanese, tra cui cerimonie del tè ed esibizione creativa (yo-yo cinese) in sessioni di networking b2b che ha messo in luce il patrimonio culturale e la variegata attrattiva turistica di Taiwan. \r

\r

L'iniziativa punta a rafforzare la presenza di Taiwan nel mercato turistico europeo, con particolare attenzione all’Italia, uno dei principali mercati di riferimento europeo, come prima tappa per promuovere il turismo taiwanese in Europa e su cui si è scelto di investire maggiormente, ha affermato Yung Hui Chou, direttore generale del Taiwan Tourism Administration (nella foto) rivolgendo un sincero invito agli italiani a visitare il Paese. \r

\r

Chou ha descritto Taiwan come una terra di ospitalità, dove il bubble tea è un gesto comune di benvenuto per gli ospiti. Ha illustrato le attrazioni turistiche di Taiwan destinazione ideale per tutto l'anno. Un’offerta turistica legata sia alla modernità delle città ultra-tecnologiche che all'ambiente naturale, mare, montagna, ideali per attività all'aria aperta, mercati notturni e street food.\r

\r

Viaggi in treno lungo la costa, percorsi ciclabili autunnali e le sorgenti termali in inverno, oltre a eventi simbolo come il Festival delle Lanterne di Taiwan primaverile che incorpora intelligenza artificiale e arte, o il food expo di agosto a Taipei. Sottolineato la rinomata cucina taiwanese e l’offerta di pesce tra street food e ristoranti stelle Michelin. Un clima gradevole tutto l’anno per il turismo e la produzione di tè, caffè e un’alta qualità di whisky. Il turismo ferroviario come un’esperienza affascinante tra panorami diversi, montagna di 3 mila metri, pianure e coste, spiagge numerose e belle. Una ricca biodiversità che si fonde con cultura e antichità. Taiwan è nota anche per le terme calde, intorno ai 40 gradi di cui 19 zone con diversi tipi di acqua e di minerali. \r

\r

Il turista italiano non necessita di visto fino a 90 giorni di soggiorno. Viaggiare a Taiwan è molto comodo grazie a una rete ferroviaria capillare. Sono numerosi gli incentivi ai viaggi sostenibili e all’accoglienza turistica. Il voucher due in uno per chi viaggia in coppia o vincere fino 130 euro di incentivi per individuali e gruppi organizzati fino a 150 euro. Per chi estende il soggiorno è previsto un sussidio di 70 dollari al giorno. Con il Taiwan Lucky Land il viaggiatore in arrivo all’aeroporto può vincere fino a 5 mila dollari taiwanesi. Incentivi anche per i passeggeri in crociera in sosta nei porti di Taiwan. \r

\r

Rivisitato l’accordo sui collegamenti aerei tra Taiwan e Italia che aumenterà i voli settimanali da 7 a 19 sia passeggeri che cargo, con Venezia in programma. Attualmente, Eva Air opera quattro voli diretti settimanali per Milano, mentre China Airlines offre tre voli settimanali per Roma. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Taiwan alla conquista del viaggiatore italiano con la prima campagna promozionale","post_date":"2025-05-15T13:03:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["china-airlines","eva-air","taiwan","yung-hui-chou"],"post_tag_name":["China Airlines","Eva Air","Taiwan","Yung Hui Chou"]},"sort":[1747314192000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490551","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines scalda i motori sulla Catania-New York Jfk, che decollerà il prossimo 23 maggio con voli giornalieri che rappresentano il primo collegamento Delta dalla Sicilia e l’unico da Catania per gli Stati Uniti. \r

“Questo volo rappresenta un passo storico per l’aeroporto di Catania e per l’intera Sicilia - ha dichiarato Nico Torrisi, ad della Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, questa mattina durante la conferenza stampa di inaugurazione del nuovo collegamento -. L’apertura di una rotta diretta con New York non è solo un grande risultato operativo che arricchisce l’offerta del nostro scalo, ma anche un’opportunità strategica per lo sviluppo economico e turistico di tutto il territorio. Siamo orgogliosi di accogliere Delta e di offrire ai nostri passeggeri un nuovo collegamento con una delle mete più importanti del mondo”. \r

Commentando il nuovo volo, Matteo Curcio, svp Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India ha sottolineato come il lancio del \"nostro primo volo in assoluto dalla Sicilia coincida con l’anno in cui Delta celebra il suo centenario. Catania sarà la quinta città italiana servita da Delta dagli Stati Uniti dopo Roma, Milano, Venezia e Napoli. La Sicilia è una meta molto richiesta dal mercato statunitense, e sono numerosi gli italo-americani che hanno legami importanti con questa straordinaria regione. Siamo convinti che il nostro servizio avvantaggerà l’economia dell’isola per quanto riguarda il turismo in arrivo, oltre ad offrire ottimi collegamenti verso gli Stati Uniti per i cittadini della regione “.\r

Delta opererà il nuovo volo da Catania per New York con un Boeing 767-300 da 211 posti, configurato nelle classi di servizio Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Una volta a New York i passeggeri potranno scegliere di continuare il proprio viaggio con collegamenti in coincidenza via l’hub Delta di Jfk verso numerose destinazioni in tutto il Nord America.\r

La crescita sulle rotte Italia-Stati Uniti\r

Quest’estate, Delta aumenterà l’offerta di voli dall’Italia per gli Stati Uniti del 15% anno su anno: durante il picco estivo il vettore opererà fino a 110 voli settimanali sulle rotte Italia-Usa. In aggiunta alla rotta da Catania, l’orario complessivo Delta includerà i collegamenti diretti da Roma per New York-JFK, Atlanta, Boston, Detroit e Minneapolis, da Milano per New York-JFK, Atlanta e Boston, da Venezia per New York-JFK e per Atlanta e da Napoli per New York-JFK e per Atlanta.\r

\r

","post_title":"Delta scalda i motori sulla Catania-New York che decollerà il prossimo 23 maggio","post_date":"2025-05-15T12:38:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747312713000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490545","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Orme del Mugello è diventata una realtà in Toscana grazie al gruppo promotore omonimo in collaborazione con l’unione montana dei comuni e i nove comuni dell’ambito turistico.\r

\r

L’obiettivo unire sotto un unico tetto le risorse che il Mugello possiede: turismo, storia, arte, natura, benessere, ospitalità ed enogastronomia. E il collante, una serie di percorsi (che ripercorrono sentieri Cai ma anche altre strade secondarie o ordinarie).\r

\r

Tutti questi itinerari consentono di camminare tra le meraviglie paesaggistiche, incontrare e soffermarsi in luoghi di interesse e bellezze architettoniche, avere attraverso guide (cartacee e telematiche, con approfondimenti di immagini, filmati, audioguide) i racconti dei protagonisti dell’epoca per capire i luoghi e le storie che vi si sono dipanate. Inoltre, di fermarsi presso fattorie, borghi e aziende per osservare la lavorazione di prodotti artigianali e gustare sapori incredibili.\r

\r

«Un progetto interessante – ha detto la vicepresidente regione Toscana e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi - che abbiamo finanziato con i progetti di comunità attraverso il Gal e che ha come obiettivo quello di valorizzare un territorio nel suo complesso. Il Mugello può offrire ai turisti una serie di eccellenze e straordinarie opportunità che vanno dal valore artistico,a quello storico, a quello turistico fino alla qualità dell’enogastronomia e i prodotti territoriali delle varie aziende agricole. Un’opportunità per i turisti ma non solo, che vogliono visitare il territorio a piedi, in bici, su nuovi percorsi, che si aggiungono a quelli già attivi, come la via degli Dei, e che ci restituiscono un Mugello tutto da vivere e che ci meraviglierà per le sue innumerevoli ricchezze». \r

\r

«Il turismo lento - ha detto il sindaco di Scarperia – San Piero a Sieve e dell’Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti - è sempre stato uno dei cardini del piano operativo del turismo dell’Unione dei Comuni del Mugello. Sicuramente implementarlo con questi percorsi delle Orme del Mugello, aiuta a aumentare l’offerta e a scoprire le caratteristiche del territorio, dando elementi di conoscenza ai turisti ma anche a chi ci vive» .\r

\r

«Una serie di percorsi che valorizzano il Mugello come territorio unico – ha aggiunto il sindaco di Marradi Tommaso Triberti - che soprattutto in questi ultimi anni e mesi ha dovuto combattere con i disastri ambientali e il miglior modo per reagire e raccontare una storia nuova, per valorizzare le tante ricchezze che abbiamo, soprattutto quelle ambientali, è proprio presentare un progetto così, un percorso che viene da lontano, ma credo che non ci sia momento più adatto di questo per farlo conoscere e promuoverlo». \r

\r

Il lavoro complesso e particolareggiato che mette in campo dieci itinerari, più quattro con un particolare tematismo, ma sarà un’offerta in continua implementazione. \r

La guida, nei formati cartaceo e multimediale, offrirà anche informazioni e contatti per poter visitare aziende agricole, artigiani, artisti presenti lungo il percorso (o con brevissime deviazioni). \r

Tra le varie opportunità, Orme del Mugello offre agli escursionisti un’esperienza di benessere immersa nella natura come l’attività di forest bathing, yoga, meditazione.\r

Saranno indicate anche caratteristiche specifiche per ciclisti e cavalieri, segnalando così chi è dotato di rimesse, stalle, luoghi per la manutenzione e la pulizia di bici e animali.\r

In più, per venire incontro ai molti camminatori accompagnati dal proprio cane, sul sito si troveranno informazioni su strutture ricettive dog friendly, servizi dedicati e suggerimenti per vivere al meglio il territorio insieme al proprio amico a quattro zampe.","post_title":"Toscana, con Orme del Mugello, percorsi tra natura, storia, benessere e sapori","post_date":"2025-05-15T12:05:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747310744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490541","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Manca ancora quello del 2 giugno, ma dai ponti di primavera il turismo all'aria aperta guarda alla nuova stagione con fiducia. Dopo un inizio un po' incerto, complice la pioggia il 25 aprile, il bel tempo ha fatto riempire i campeggi e i villaggi turistici dal litorale al lago di Garda.\r

\r

Secondo Faita Federcamping attraverso i numeri di HBenchmark è positivo, dopo un 2024 che ha confermato le performance del 2023 (anno record, con 20 milioni e 300 presenze) e ha superato del 13% gli arrivi del 2019, l'open air prosegue nella crescita.\r

\r

\"Quelli che un tempo venivano identificati come elementi di una vacanza 'minore' - spiega Alberto Granzotto, presidente di Faita Federcamping - oggi sono invece il valore aggiunto di soggiorni di alto livello qualitativo\".\r

\r

Il campione analizzato - 29 strutture fra le 2 e le 5 stelle con un'offerta di circa 16.500 unità - da un dato decisamente incoraggiante: le presenze, cioè il numero totale di notti trascorse nelle strutture-campione fra il 18 aprile e il 3 maggio, sono state quasi 279mila. Le performance migliori sono state durante le festività pasquali, con un picco del 65% di occupazione media nella notte tra il sabato e la domenica di Pasqua e durante il ponte del Primo Maggio, con un picco del 64% nella notte del 2 maggio.\r

Il ponte di aprile\r

Meno lusinghieri i numeri del ponte del 25 aprile, con un'occupazione massima dei campeggi 'solo' al 39%. Nella scelta dell'alloggio, le mobile home sono le preferite con quasi il 54% dell'occupazione, seguite da bungalow e villette (50,1%) e dalle piazzole (41,1%), mentre tende e glamping raggiungono quasi il 31% nel periodo 18 aprile - 3 maggio. Tra la costa veneta e il lago di Garda, la migliore performance sull'occupazione media giornaliera delle strutture è di quest'ultimo, con picchi del 71% a Pasqua e dellʼ87% durante il ponte dell'1 maggio. Quasi il 75% dei flussi sono dalla Germania e dal mercato interno, con la parte del leone svolta ancora una volta dai tedeschi (+del 43%).\r

\r

Del restante 25%, i tre Paesi con le presenze più significative sono stati i Paesi Bassi (quasi 7,5%), seguiti dall' Austria (5,6%) e dalla Svizzera (5,1%). Nelle strutture di Chioggia e Sottomarina, con l'82,9% del totale, sono i turisti italiani a fare la parte del leone; in quelle di Jesolo e Cavallino Treporti il primato spetta invece alla Germania (45,2%), così come al lago di Garda (49,6%).","post_title":"Faita Fdercamping: grande performace del turismo all'aria aperta","post_date":"2025-05-15T11:27:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747308426000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

L’Enac ha approvato per lo scalo salernitano la nuova denominazione “Costa d’Amalfi e del Cilento”, su istanza presentata dai sottosegretari al Mit Antonio Iannone e Tullio Ferrante. \r

\r

\r

\r

\r

\r

Lo scalo, includendo l’intero territorio già dal nome, potrebbe riequilibrare la crescita e la promozione di tutta la provincia di Salerno. L’obiettivo è infatti quello di valorizzare non solo la Costa d’Amalfi ma anche quella cilentana e le aree interne, promuovendo lo sviluppo turistico, economico e sociale della regione.\r

\r

\r

Al termine «degli ultimi passaggi formali, lo scalo si chiamerà ufficialmente Aeroporto Internazionale di Salerno-Pontecagnano ‘Costa d’Amalfi e del Cilento’ abbracciando così il nostro intero territorio e le sue ambizioni di crescita” ha dichiarato il sottosegretario di Stato al Mit Antonio Iannone. \r

\r

","post_title":"Salerno: nuovo nome per l'aeroporto che si chiamerà \"Costa d'Amalfi e del Cilento\"","post_date":"2025-05-15T11:06:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747307216000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490532","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ihg Hotels & Resorts ha firmato un accordo di gestione con Api Hotels & Resorts per lanciare la prima struttura Kimpton negli Emirati Arabi Uniti.\r

\r

Con l'apertura prevista per il primo trimestre del 2026, Kimpton Dubai segna il debutto del marchio nell'emirato e prosegue l'espansione regionale di Ihg, che ora conta più di 122 hotel e quasi 44.000 camere in nove Paesi del Medio Oriente.\r

\r

Kimpton Dubai sarà situato lungo il Business Bay, a pochi minuti dal Burj Khalifa e dal Dubai Mall: la struttura disporrà di 280 camere, con un mix di standard e suite, tre ristoranti e sette spazi flessibili per riunioni, tra cui una sala da ballo. Con un'attenzione particolare al benessere e al tempo libero, gli ospiti potranno usufruire di una piscina sul tetto, di una spa, di un centro fitness e diversi negozi.\r

\r

Questa è la seconda collaborazione tra Ihge Api Hotels & Resorts, dopo l'apertura dell'InterContinental Residences Dubai Business Bay nel settembre 2024. In precedenza, Ihg ha firmato un accordo di gestione con un affiliato del Fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita per aprire il primo hotel Kimpton della regione nella capitale saudita di Riyadh.\r

\r

Ihg conta ora nove dei suoi marchi principali che operano in Medio Oriente, tra cui Six Senses, InterContinental Hotels & Resorts, Vignette Collection e Hotel Indigo nelle collezioni lusso e lifestyle e Crowne Plaza e voco nelle collezioni premium.\r

\r

","post_title":"Ihg porta il marchio Kimpton a Dubai, apertura nel primo trimestre 2026","post_date":"2025-05-15T10:49:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1747306145000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ancora record in Italia per la Liguria che ottiene bandiere blu in 33 comuni. Un riconoscimento dato a 64 spiagge e a 16 approdi non solo per la qualità delle acque, ma anche per la sostenibilità e la qualità dell’accoglienza.\r

\r

«Siamo orgogliosi del risultato che la regione Liguria ha ottenuto – dice il presidente della regione Liguria Marco Bucci – Le nostre località balneari sono state premiate per le spiagge da sogno e la bellezza della sua costa: da Bordighera a Lerici nessuno in Italia ha un mare più blu che conferma anche per il 2025 il nostro primato. Gli operatori turistici possono fregiarsi di un tale riconoscimento grazie alla conduzione sostenibile del territorio e anche per portare avanti un’azione di promozione ad ampio raggio».\r

\r

«Faccio i complimenti alle amministrazioni che hanno confermato la Bandiera Blu – continua l’assessore regionale al turismo Luca Lombardi - perché si sono distinte per soddisfare tutti i criteri di qualità richiesti per l'ottenimento di questo prestigioso riconoscimento».\r

\r

«Il prestigioso riconoscimento che assegna alla Liguria il record di bandiere blu anche per il 2025 collocandoci sul gradino più alto del podio - aggiunge l'assessore regionale all'asmbiente Giacomo Raoul Giampedrone - è frutto anche di una buona qualità ambientale di cui il turismo può usufruire, confermando il ruolo chiave della regione nel promuovere e sostenere gli interventi in questo settore».\r

\r

Le bandiere blu ottenute confermano il mare eccellente negli ultimi quattro anni e l’efficienza della depurazione e della gestione del territorio. Le bandiere blu vengono assegnate sulla base di 32 criteri del programma aggiornati periodicamente.\r

\r

Provincia di Imperia\r

Bordighera, Sanremo, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina\r

Provincia di Savona Laigueglia, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze\r

Provincia di Genova Sori, Recco, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia\r

Provincia della Spezia Framura, Bonassola, Levanto, Lerici","post_title":"Liguria, ancora record per la regione con Bandiere Blu in 33 comuni","post_date":"2025-05-15T10:43:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747305788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490525","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Repubblica di San Marino ha pubblicato sul portale www.gov.sm - sezione Bandi e Avvisi Pubblici - l’avviso pubblico per la progettazione di un marchio logotipo della destinazione turistica “Repubblica di San Marino”.\r

\r

«L’avviso pubblico - spiega una nota del Dipartimento del turismo - è volto ad acquisire proposte ideative di un nuovo marchio/logotipo e un relativo sistema d’identità visiva identificativi del sistema turistico territoriale della Repubblica di San Marino al fine di valorizzarne e promuoverne le offerte turistiche, il patrimonio culturale e storico e gli eventi in maniera moderna e innovativa, coordinata ed efficace».\r

\r

Nell’avviso sono indicati estremi e termini per la presentazione dell’Istanza di partecipazione.\r

\r

La domanda di partecipazione e la relativa documentazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 21 luglio 2025 a mezzo raccomandata elettronica (tNotice) al domicilio digitale ufficiodelturismo@pa.sm.","post_title":"San Marino: bando per la creazione del nuovo marchio della destinazione","post_date":"2025-05-15T10:32:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1747305153000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Negli ultimi anni, le vacanze in barca sono diventate una delle esperienze più ricercate dai viaggiatori in cerca di avventura, libertà e contatto diretto con la natura. Il noleggio di barche tramite piattaforme affidabili come Sailogy ha reso questa esperienza sempre più accessibile anche a chi non ha competenze nautiche. Che tu sia un navigatore esperto o un principiante curioso, oggi puoi vivere la magia del mare italiano senza possedere una barca, scegliendo tra una vasta gamma di imbarcazioni a vela, motore o catamarani.\r

\r

Navigare lungo le coste dell’Italia permette di scoprire angoli nascosti, calette raggiungibili solo dal mare e panorami mozzafiato lontani dalla folla. È il modo perfetto per riscoprire il Mediterraneo in tutta la sua autenticità, con la possibilità di personalizzare totalmente il proprio itinerario e i propri ritmi.\r

\r

H2 Perché scegliere di noleggiare una barca in Italia?\r

\r

Noleggiare una barca in Italia ti permette di esplorare un vero paradiso nautico con oltre 7.000 km di costa, distribuiti tra penisola e isole, con un’incredibile varietà di paesaggi marini: dalle falesie mozzafiato della Costiera Amalfitana alle acque cristalline della Sardegna, dalle calette vulcaniche delle Eolie ai borghi marinari della Liguria.\r

\r

Oltre alla bellezza dei luoghi, noleggiare una barca ti offre flessibilità assoluta. Puoi decidere dove andare, quanto fermarti in ogni porto e cambiare rotta secondo le condizioni meteo o l’umore del giorno. Inoltre, le barche moderne sono dotate di tutti i comfort: cabine con letto, cucina, bagno, e spesso anche attrezzature per snorkeling o pesca.\r

\r

H2 Documenti, requisiti e patenti nautiche: cosa sapere\r

\r

Prima di noleggiare una barca, è importante sapere che alcune tipologie di imbarcazioni richiedono la patente nautica. In Italia, questa è obbligatoria per le barche a motore oltre i 40 cavalli o per navigare oltre le 6 miglia dalla costa. Tuttavia, molte agenzie – come Sailogy – offrono anche soluzioni con skipper incluso, perfette per chi non ha una patente o vuole semplicemente rilassarsi durante la traversata.\r

\r

È inoltre fondamentale portare con sé un documento d’identità valido e una carta di credito per eventuali cauzioni. Il contratto di noleggio conterrà tutti i dettagli su assicurazione, condizioni dell’imbarcazione e responsabilità del cliente.\r

\r

H2 Noleggio barche con Sailogy: le destinazioni da sogno\r

\r

Sailogy propone un’ampia selezione di imbarcazioni in tutta Italia. Ecco alcune delle destinazioni più amate dai naviganti:\r

\r

\tSardegna: le spiagge caraibiche dell’Arcipelago della Maddalena e la mondanità della Costa Smeralda.\r

\tSicilia: le isole Eolie con i loro vulcani e acque termali, oppure le Egadi per chi cerca silenzio e natura.\r

\tCostiera Amalfitana e Capri: un classico intramontabile per chi ama il glamour, la buona cucina e i tramonti infuocati.\r

\tLiguria: le Cinque Terre viste dal mare sono un’emozione impagabile.\r

\r

Grazie a Sailogy, puoi selezionare in anticipo l’itinerario, la barca e i servizi opzionali come cambusa a bordo, skipper, hostess o attrezzature per sport acquatici.\r

\r

Come prepararsi prima della partenza\r

\r

Prima di salpare, è utile seguire alcuni consigli pratici:\r

\r

\tVerifica il meteo: anche se i mesi da maggio a settembre sono ideali, è bene controllare le condizioni ogni giorno.\r

\tFai una lista dell’equipaggiamento personale: abiti comodi, costume, scarpe antiscivolo, cappello, crema solare e giacca a vento leggera sono indispensabili.\r

\tApprofitta dei consigli del tuo skipper o del personale Sailogy: ti sapranno indicare baie tranquille, ristoranti tipici e punti di ancoraggio sicuri.\r

\tRispetta l’ambiente marino: non gettare rifiuti, usa saponi biodegradabili e rispetta la fauna e la flora locali.\r

\r

Conclusione\r

\r

Noleggia una barca in Italia e trasforma le tue vacanze in un’avventura su misura, lontano dal turismo di massa e più vicino alla bellezza autentica del Mediterraneo. Le vacanze in barca non sono solo sinonimo di lusso, ma anche di libertà, contatto con la natura e momenti indimenticabili da condividere.\r

\r

Con piattaforme come Sailogy, noleggiare una barca diventa semplice, sicuro e accessibile. Che tu voglia esplorare isole remote o porti vivaci, il mare italiano ti aspetta. Pronto a salpare?\r

\r

I.pr.","post_title":"Noleggio una barca in Italia: tutto quello che devi sapere prima di salpare","post_date":"2025-05-15T10:30:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["barche-a-vela-italia","catamarani-italia","cinque-terre-in-barca","costa-amalfitana-in-barca","destinazioni-nautiche-italia","eolie-in-barca","navigazione-in-italia","noleggio-barca-senza-patente","noleggio-barche-con-skipper","noleggio-barche-in-italia","noleggio-yacht-italia","patente-nautica-barca","sailogy","sardegna-in-barca","vacanze-in-barca","vacanze-in-barca-italia"],"post_tag_name":["barche a vela Italia","catamarani Italia","Cinque Terre in barca","Costa Amalfitana in barca","destinazioni nautiche Italia","Eolie in barca","navigazione in Italia","noleggio barca senza patente","noleggio barche con skipper","noleggio barche in Italia","noleggio yacht Italia","patente nautica barca","Sailogy","Sardegna in barca","vacanze in barca","vacanze in barca Italia"]},"sort":[1747305051000]}]}}